[年]版 リモート教育者向けベストAIツール13選

生徒中心の学習がより強い関与と優れた結果につながることは、すでにご存知でしょう。しかし限られた時間と増え続ける事務仕事が、その目標を遠ざけていると感じさせるかもしれません。

人工知能ツールを適切に活用することで、大きな違いが生まれます。時間と労力を奪う反復タスクを代行し、よりパーソナライズされた学習経路の設計、継続的な進捗管理、タイムリーなフィードバックの提供を支援します。

本ガイドでは、遠隔教育と個別学習をサポートする教育者向け最高のAI教育ツールを探求します。

リモート教育者向けの主要な生成AIツールの概要と、各ツールがワークフローにもたらす価値をご紹介します。📊

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp 授業計画を整理するドキュメント機能；進捗管理と基準達成状況を追跡するタスク・カスタムステータス・カスタムフィールド；教師のワークフローを効率化する自動化機能；進捗状況を可視化するダッシュボード；知識の想起と学習支援を実現するAI技術 指導計画とプロジェクト管理を一元化したい学校や教師の皆様へ Free Forever；企業向けカスタム対応 MagicSchool AI 授業作成の自動化、特別支援教育サポート（IEP、504プラン）、分析ダッシュボード、Docs/Word/Classroom/Canvaへの簡単エクスポート 迅速な差別化授業準備と特別支援教育（SPED）サポートを求める教師の皆様へ Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12.99ドルから。 Eduaide.ai 110以上の教育ツール、教育基準に準拠したコンテンツ（5Eモデル、教育学に基づく）、ルーブリック付きフィードバックボット 多様な基準に準拠した教室用教材を必要とする教育者 Freeプランあり；有料プランは月額5.99ドルから ブリスクティーチング フィードバックのためのGoogleとの直接連携、ライティングプロセスの再生機能（Inspect Writing）、50以上の言語翻訳、FERPAおよびCOPPA準拠 Googleツールを利用する教師で、効率的なフィードバックとアクセシビリティを求める方へ Freeプランあり；学校・学区向けカスタム価格設定 ChatGPT 個別対応型授業プラン、標準化された指導のためのカスタムGPT、多言語コミュニケーション支援、CanvaおよびDrive/M365との連携機能 多様なプラン立案、コンテンツ作成、コミュニケーションを望むリモートおよびハイブリッド教育者向け Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Wayground (Quizizz) プロンプト/ファイル/URLからのAI教材作成、自由回答/音声応答の自動採点、教師作成コンテンツの大規模ライブラリ 魅力的なクイズとデータ駆動型の洞察を求める教育者 Freeプランあり；学校・学区向けカスタム価格設定 Gradescope 公平性と分析を重視した大量採点に対応する教育機関向け 公平性と分析に重点を置き、大量の採点業務を処理する教育機関向け Freeプランあり；教育機関向けカスタム価格設定 Curipod AI生成のインタラクティブレッスン、ルーブリック付き即時AIフィードバック、既存スライドのアップロードと強化、FERPAおよびCOPPA準拠 リモートまたはハイブリッド教室で双方向のライブ授業を必要とする教師 Freeプランあり；有料プランは月額24ドルから Diffit テキスト/アップロード/リンクからの学習リソース生成、グラフィックオーガナイザーと学習支援ツール、学習基準との整合性、語彙管理 混合学力クラス向けの柔軟な教材を必要とする教師 Freeプランあり；有料プランは月額14.99ドルから Turnitin 剽窃およびAI生成コンテンツの類似性レポート、インラインコメント、クイックマーク、ルーブリック、音声/メディアフィードバック、改ざん検出（白テキスト、文字置換） 学術的誠実性のチェックと構造化されたデジタル採点を求める教育者 カスタム価格設定 Khanmigo AI生成の授業プラン、クイズ、導入活動、評価基準、カーンアカデミーのカリキュラム連動コンテンツ カーンアカデミーのエコシステム内で迅速なコンテンツ作成を望む教師 Freeプランあり；有料プランは月額4ドルから 教育コパイロット AIレッスンプランナー、英語＋スペイン語サポート、レベルと構成を調整可能、10以上の時間節約ツール 授業プランやワークシートの迅速な作成が必要な教師の方へ 30日間無料試用版；有料プランは月額9ドルから Kahoot! ゲーム型学習、ライブまたは自己ペース型Kahoot、多様な問題形式、アクセシブルなデザイン（読み上げ機能、高コントラスト、スクリーンリーダー対応） 生徒の成績とリアルタイムの理解度確認に注力する教師向け カスタム価格設定

教育者にとって優れたAIツールとは？

優れた教師向けAIツールは、個別学習パスを提案し、各生徒のニーズに合わせたリソースやコンテンツを提供します。

教師向けGenAIツールで注目すべき高度な機能をご紹介します。

正確な採点とフィードバック： クイズの自動採点、短答問題の評価、エッセイのチェックを実行し、実践的なフィードバックを提供します

適応型学習サポート： スキルギャップを特定し、個別に最適化された演習を提案し、各生徒の学習スタイルに合わせたリソースを推奨します

迅速なコンテンツ作成： 授業計画の草案作成、ライティングプロンプトの生成、読解内容の要約、学習教材の作成を素早く行えます

シームレスな統合： 既存のLMS、カレンダー、教室管理システムとスムーズに連携するため、複数のプラットフォームを切り替える必要がありません

データプライバシーとセキュリティ： 学生情報を安全に保護し、FERPAやGDPRなどの規制への準拠を確保します。

洞察に満ちた分析機能： 生徒の成績・参加状況・学習意欲の傾向を分析し、早期介入と指導戦略の調整を可能にします

協働とエンゲージメント： グループワーク、ディスカッション、リアルタイムフィードバックをサポートするツールを導入し、リモートやハイブリッド環境でも生徒の学習意欲を維持しましょう。

リモート教育者にとって、授業計画・生徒の追跡・指導を容易にするトップクラスの生成AIツールをご紹介します。👇🏼

1. ClickUp（計画立案、採点、コミュニケーションに最適なオールインワンワークスペース）

教師の84%が、通常の勤務時間内に採点、授業計画、書類処理、保護者からの電子メール対応を完了する時間が十分でないと感じています。各タスクが異なるツールで管理されていると、単純な仕事さえも本来より長くかかってしまいます。

ClickUpは 統合型AIワークスペースですべてを結びつけ、アプリ切り替えに費やす時間を削減し、教育活動に集中できる環境を提供します。AIが文脈を理解し、必要な情報を瞬時に表示。作業の拡散に終止符を打ちます！

タスク、小テスト、授業プラン、文書、コミュニケーションが、接続するAIによって単一の整理されたワークスペースでつながります。

ClickUp教育プロジェクト管理ソフトウェアがリモート教育のプロジェクト管理をより円滑にする方法をご紹介します：

教材や指導手順を生成する

ClickUp Brainは、内蔵AIアシスタントとして、授業プラン・課題問題・プロジェクトガイドラインなどを瞬時に生成。責任あるAIが授業資料・文書・課題の傍らで待機し、必要な瞬間に必要なサポートを提供します。

ClickUp Brainを活用し、学習教材を生成して各生徒に合わせてパーソナライズしましょう

この学生向けAIを活用して、日々の業務に真の変化をもたらす方法をご紹介します：

よりスマートな授業プラン： メモを明確な指導用アウトラインに変換し、目標と活動を明確にします

より迅速なクイズ作成： 読書やビデオから数秒で評価問題を生成

すべての学習者に向けた明確な指示： 複雑な指示を簡素化し、生徒全員がタスクを理解できるようにします

燃え尽きずに素早くフィードバック： 手間のかかる手作業なしで、高品質で実践的なコメントを提供

以下のプロンプトをお試しください： これらのメモを学習目標と締めくくりの活動を含む45分間の授業プランに変換する

中学1年生向け 解答付き 5問 の 選択式問題 を作成する

この指示を6年生のESL（英語を第二言語とする）生徒向けに簡略化してください

この回答を要約し、強みと改善点をそれぞれ1点ずつ指摘してください

白紙のページから始める必要はありません。ご要望を説明し、ClickUp Brainが下書きを作成するので、すぐに授業を始められます。その手軽さをビデオでご確認ください。

リソースを一元管理し、同僚と共同作業を行う

教材作成を支援するAfter Brainの後、ClickUp Docsはそれらを構造化された授業即対応リソースへと変換する場となります。授業プランのフォーマット設定、同僚とのリアルタイム共同作業、活動手順の追加、ビジュアルやリンクの埋め込みが可能で、生徒や共同教師と共有できます。

ClickUpドキュメントで他の教師と協力し、ナレッジベースを作成しましょう

ClickUp Docsはナレッジマネジメントシステムとしても機能し、指導内容のライブラリを継続的に構築します。科目や単元ごとに分類し、検索可能なタグを適用して必要な情報を即座に見つけ、重要な学術ドキュメントを毎年整理し続けられます。

💡 プロの秘訣：ClickUpの大学授業プランテンプレートを使えば、授業計画が格段に楽になります。簡単に授業プランを作成・カスタムでき、講義コンテンツ、課題、試験をすべて一箇所で整理できます。 各授業はタスクとなり、明確なステータスと期日で進捗を追跡できます。Brainからアウトラインを追加し、目標と活動を記入するだけで、学生向けの授業が完成。自信を持って毎学期再利用できます。 無料テンプレートを入手 ClickUp College Lesson Planテンプレートで授業プランを作成し、コンテンツを整理しましょう

各活動やセッションごとにタスクをプランする

ClickUpタスクは、あなたの授業プランを明確で追跡可能なワークフローに変換します。各授業や課題ごとにタスクを作成し、授業活動のチェックリストを追加し、必要なファイルやスライドをすべて添付できます。

ClickUpタスクで授業セッションを管理し、時間通りにレッスンを完了させましょう

ルーチン仕事を自動化し、作業負荷を軽減

複数の課題が期限切れになり、フィードバックが山積みになり、小テストの採点も残っている状況では、手動での追跡はすぐに手に負えなくなります。ClickUpでは、ルールベースの自動化と自然言語処理AIエージェントを連携させることで、この負担を軽減する2つの方法を提供します。

ClickUpの自動化機能は、日常的で反復的なワークフローを処理します。ルールを一度設定すれば、ClickUpがそれを一貫して適用します。例えば、生徒が課題を提出すると、自動化機能がそのタスクを採点リストに移動し、ステータスを更新し、さらには今後の採点締切のリマインダーを送信することも可能です。

事前定義されたルールを使用するか、カスタムAIエージェントを構築して日常タスクを自動化

ClickUp AIエージェントは、事前定義されたルールに縛られない柔軟な仕事を処理します。

例えば「フィードバック未着の課題を全て収集し優先度リストに追加」や「修正が必要な提出物がある学生へメッセージを送信」と指示するだけで、エージェントが要求を理解しワークスペース全体で処理を完了します。

ClickUp AIエージェントによるトリガー入力で日常タスクを自動化

生徒が整理整頓を保てるよう導く

ClickUp学生向けプロジェクト管理ソフトウェアで、生徒が宿題・プロジェクト・リマインダーを確実に管理できるように支援します。進捗の記録、タスクへの添付ファイル、コメント追加が可能で、未完了と完了の状況を常に把握できます。

ClickUpカレンダーは、課題・テスト・復習セッションを視覚的に一元管理することで、週単位の計画立案を支援します。

ClickUpカレンダーでタスク、課題、締切を簡単にプラン・管理

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能の範囲は初めて利用するユーザーにとって圧倒される可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

必要なことを直感的で簡単、かつ迅速に実行できます。クリック操作を最小限に抑えるという約束を、本当に果たしていると思います！このツールにイライラしたり、「なぜ○○ができないんだろう？」と考えたりすることは一切ありません。このツールなしでは、仕事も自分の管理事項も全くこなせません。しかも、驚くほど手頃な価格です！

2. MagicSchool AI（AIによる授業プラン作成と教師中心のワークフローに最適）

MagicSchool AI経由

MagicSchoolは、授業作成、生徒サポート、管理タスクを1つのAIプラットフォームに統合します。

特に特別支援教育のニーズに有用です。IEP（個別教育プラン）や504プラン、行動介入プラン、配慮案、段階的支援教材を生成でき、あらゆる学習者が授業にアクセスできるよう支援します。

仕事の共有も同様に簡単です。レッスンをGoogle ドキュメントやMicrosoft Wordにエクスポートしたり、追加のフォーマット設定なしで直接Google ClassroomやCanvaに送信したりできます。

効果的な施策の可視性を確保したい場合、MagicSchoolは生徒の進捗状況や学習意欲の傾向を明確に示す分析ダッシュボードを提供します。これにより、明確なデータに基づいた指導判断が可能になります。

MagicSchool AIの主な機能

各ツールの「例を表示」オプションで例をプレビューし、ニーズに合ったものを選択してください

複雑なプロンプト作成を省略し、数秒で結果を生成。学校環境に合わせてカスタムすることも可能です。

バイアスを検知し、事実の正確性を優先し、個人を特定できる情報を保護する組み込みの安全対策に信頼を置けます

MagicSchool AIの制限事項

教師だけが真に認識できる、生徒の微妙な創造性や個人的な表現を見逃すことがしばしばあります

MagicSchool AIの価格

Free

さらに： ユーザーあたり月額12.99ドル

企業: カスタム価格

MagicSchool AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

MagicSchool AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューではこう言われています：

魔法学校が大好きです。カスタムボットを作成し、生徒たちに様々なプロジェクトで活用してもらっています。生徒のログをリアルタイムで監視可能です。生徒たちは工学設計プロセスを学ぶ際にAIを活用し、私は彼らが火星の宇宙船に乗っているという設定を設け、最終的に「緊急着陸機」として卵落下実験をやることになっています。

3. Eduaide.ai（数分で差別化された教材を作成するのに最適）

Eduaide.aiでは、110種類以上の教育リソースを生成できます。これにはクイズ、語彙リスト、段階的指導教材、脱出ゲーム活動、教室用ゲーム、思考整理ツールなどが含まれます。

生成されるすべてのコンテンツは教育学的に裏付けられています。コンテンツは確立された教育フレームワークやベストプラクティスに従っており、5Eフレームワークのような構造化された指導モデルも含まれます。

このプラットフォームは課題の添削作業も容易にします。フィードバックボットが学生の課題に対して、評価基準に基づいた実践的なコメントを提供します。さらに、評価ビルダーでは難易度調整可能な様々なフォーマットの問題を作成できます。

Eduaide.aiの主な機能

Erasmus AIアシスタントとブレインストーミングを行い、授業のアイデアを練り上げ、指導目標に合ったカスタマイズされた教材を作成しましょう。

リソースを直接Google ドキュメント、Microsoft Word、またはPDF形式でエクスポートし、共有、印刷、編集が可能です。

教室内の多言語学習者をより効果的にサポートするため、複数の言語で教材を生成しましょう

Eduaide.aiの制限事項

ワークスペース編集ツールはリミットが多く扱いにくいと感じられ、プラットフォーム内で直接コンテンツを変更するのが困難です

Eduaide.ai の価格

Free

プロプラン: 月額5.99ドル

学校・学区向け： カスタム価格設定

Eduaide.aiの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

4. Brisk Teaching（カリキュラムに沿った編集と教室コンテンツの即時適応に最適）

viaBrisk Teaching

Briskは、既存のワークフローを離れることなく指導コンテンツを設計し、学習をパーソナライズするAI教育者向けツールです。

プレゼンテーション、ガイド付きメモ、ポッドキャスト台本、インタラクティブ活動など、教室用リソースを素早く作成できます。さらにBriskはGoogleツールと直接連携するため、フィードバックの提供が簡単です。フィードバックスタイルを選択し、Google ドキュメントに直接コメントを挿入して、生徒をより効果的に指導しましょう。

「ライティング分析」機能では、各生徒の文章作成プロセスを、初稿から最終バージョンまでビデオ形式で再現。入力・削除・貼り付け・修正の全過程に加え、フィードバックへの対応方法も可視化。これによりライティングの課題診断と成長の明確化が容易になります。

Brisk Teachingの主な機能

デジタルテキストを50以上の言語に翻訳し、多様な教室環境での学習を可能にします

学校や学区全体での利用に不可欠なFERPAおよびCOPPA準拠により、生徒データを保護します。

普段のワークフローを離れることなく、Google ドキュメント、スライド、クラスルーム、Microsoft Word/PowerPoint、OneDrive などと直接連携できます。

Brisk Teachingの制限事項

主にブラウザ拡張機能であるため、オフライン時やウェブベースのツール外での仕事時には限定的な価値しか提供しません。

ブリスクティーチングの料金体系

Free

学校・学区向け： カスタム価格設定

ブリスクティーチングの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはBrisk Teachingについてどう評価しているのか？

Redditのレビューではこう言われています：

私は2年間使用しています。素晴らしいです。現在勤務している学校がアップグレードバージョンを購入しましたが、さらに優れています。

5. ChatGPT（自由回答形式の説明、アイデア創出、柔軟な学生サポートに最適）

viaChatGPT

ChatGPTは単なるAIライティングツールではありません。生徒の強みや学習スタイルなどの情報をアップロードすると、各学習者のニーズに合った個別対応のプランを生成します。

カスタムGPTを活用すれば、学校全体でテンプレートやリソースを標準化することも可能です。ChatGPT for Teachersで共有した内容は、デフォルトでモデル訓練に使用されず、暗号化・多要素認証・SSOによりデータが保護されます。

さらに、多言語を話す生徒との接続を容易にします。指示書、評価基準、授業の進捗報告、電子メールなどをスペイン語、フランス語、イタリア語など多数の言語へ翻訳しながら、正確かつプロフェッショナルなメッセージを保ちます。

ChatGPTの主な機能

授業プランを立案し、教材を共同編集し、プロジェクトをチームと共有しましょう

Canvaでプレゼンテーションを作成し、Google DriveやMicrosoft 365から授業プランやファイルを呼び出せます

教育者が共有する 教師向けAIプロンプト や、すぐに使える授業アイデアを製品内で直接アクセス可能。

ChatGPTのリミット

事実誤認を含む回答を生成する可能性があるため、生徒にコンテンツを共有する前には正確性を必ず再確認してください

ChatGPTの料金体系

Free

さらに： 月額20ドル

プロプラン: 月額200ドル

チーム: ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム価格

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1900件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (280件以上のレビュー)

ChatGPTについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューではこう言われています：

私はオンラインで教鞭を執っており、ChatGPTを活用して、意図した成果を達成する講義や課題を作成しています。集中力がないと脱線して気が散ってしまうため、ChatGPTで要点を整理するだけでなく、講義メモとして学生に提供する追加の背景情報も作成しています。これらのメモをPowerPointに追加し、オンラインで公開する配布資料を作成しています。

6. Wayground（ゲーム化されたクイズとリアルタイムの生徒エンゲージメントに最適）

viaWayground

Wayground（旧Quizizz）は、シンプルなクイズツールから包括的なAI学習プラットフォームへと進化しました。18種類以上の異なる問題形式を活用し、評価テスト、クイズ、授業教材、読解問題、フラッシュカード、インタラクティブビデオなど、多様な教育コンテンツを作成できます。

実施するすべてのセッションには、クラス単位および生徒単位の詳細な分析データが付属します。これらのデータは編集、ダウンロード、印刷が可能で、親や後見人との共有もできます。

Waygroundでは、他の教師が作成した数百万もの公開リソースにもアクセス可能です。ライブラリからリソースを抽出し、ライブセッションや宿題として割り当てたり、個別の質問を授業や活動に取り入れたりできます。

Waygroundの主な機能

プロンプトを入力、ドキュメントをアップロード、またはウェブページのURLを貼り付けるだけで、AIを活用して数分でリソースを生成できます。

科目、学年、評価基準を設定するだけで、自由記述式問題や音声応答式問題の採点を自動化

学習を魅力的にするゲームモードを選択：ライブ、クラシック、生徒ペース、講師ペース、ペーパーモード、マスターピーク、テストモードなど

Waygroundの制限事項

テスト中に個々の生徒を簡単に除外したり一時停止したりする機能はありません。そのため、誰かが席を外したり授業中に呼ばれたりした場合、全員に対して各問題を終了させる必要があります。

Waygroundの価格設定

スターター: 無料

学校・学区向け： カスタム価格設定

Waygroundの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.8/5 (540件以上のレビュー)

Waygroundについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューによると：

Quizizzが大好きです。生徒たちが本当に楽しんでいるツールです。クラス間で競わせ、どのクラスがテストで最高の正答率を出せるか競わせることができます。ゲーム中に聴く音楽を選べるのも、生徒たちが気に入っているポイントです。

7. Gradescope（手書き・デジタル・STEM評価の効率的な採点に最適）

viaGradescope

Gradescopeは、大量の学生作業を処理しつつ高品質なフィードバックを維持するために構築されたオンライン採点・評価プラットフォームです。手書き試験、ワークシート、マークシート、タイプ入力回答、さらにはプログラミング課題まで、多様な提出フォーマットをサポートしています。

事前にプランした評価基準から始めることも、採点中に新しい基準を作成することも可能です。採点途中で点数や基準を調整した場合、プラットフォームは変更を反映するため、すべての提出のスコアを遡及的に更新します。

Gradescope AIは精度を損なうことなくプロセスをさらに加速します。類似した回答を自動的にグループ化し、一括で確認・採点できるようにします。

公平性を確保するため、このツールは質問ベースのワークフローを採用し、採点時には学生の身元情報（氏名や電子メール）を非表示にします。これによりバイアスを最小限に抑え、各回答の質に集中できます。

Gradescopeの主な機能

問題単位および評価基準レベルの統計を分析し、頻出のエラーや学習上のギャップを特定します。

ワンクリックで学生に成績を送信、または成績簿へエクスポートして簡単に追跡可能

Canva、Blackboard、Brightspace、Moodle、Sakaiなどの主要なLMSプラットフォームと連携し、名簿の同期や成績のエクスポートをシームレスに行えます。

Gradescopeの制限事項

ルーブリックに基づく評価システムは、複雑なタスクや創造的なタスクに対しては制約となり得る。こうしたタスクは、厳格なルーブリックのカテゴリーに明確に分類できないためである。

Gradescopeの価格

基本 : Free

法人向け： カスタム価格設定

Gradescopeの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはGradescopeについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューによると：

授業中にMCQバブルシートで実施する選択式問題の採点には、Gradescopeを多用しています。GradescopeはBlackboardとシームレスに連携し、学生名簿を取得して各学生のバブルシートと自動でリンクされているため、プロセスが極めて簡素化されます。

8. Curipod（インタラクティブな授業スライドと生徒参加型アクティビティに最適）

viaCuripod

Curipodは、AIを活用したスライドとアクティビティ作成を中核としたウェブベースのインタラクティブ教育プラットフォームです。リモート授業向けに、完全な授業、クイックレビュー、魅力的なクラスアクティビティを構築できます。

使い始めは簡単です。Curipod AIで一からレッスンを作成するか、PowerPointやGoogle Slidesから既存のスライドデッキをアップロードします。そこから、投票、描画、ワードクラウドなどのインタラクティブな要素でレッスンを強化できます。

生徒が回答や絵、自由記述で応えると、Curipodはルーブリックに沿ったAIフィードバックを即時提供します。Curipodは生徒のプライバシーを保護し、FERPA（教育記録のプライバシー保護法）およびCOPPA（児童オンラインプライバシー保護法）に完全準拠しているため、遠隔授業環境においても安全でセキュリティの高い選択肢です。

Curipodの主な機能

プロンプトを入力するだけで、あらゆる教科・学年に対応した完全な学習指導要領準拠の授業計画を生成

授業への参加状況、個々の生徒の回答、よくある誤解に関するレポートを確認し、指導の指針としましょう。

州の学力評価試験（STAAR、CAASPPなど）やACT対策に最適な、魅力的なテスト対策レッスンを提供。カスタマイズ可能なAIフィードバック付き。

Curipodの制限事項

生徒の回答を管理するためのQRコードシステムは、常に円滑に機能するとは限りません

Curipodの価格

Free

プレミアム: 月額24ドル

学校および学区向け： カスタム価格設定

Curipodの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Curipodについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Curipodの最も気に入っている点は、授業を充実させインタラクティブにできること、そして生徒がChromebookでアクセスできることです。さらに、AI技術で自動的に授業を作成できる点や、既存の授業を「Curify」してインタラクティブに変換できる点も素晴らしいです。本当に素晴らしいツールです！

🧠 豆知識：教室では新たな形でAIが活用されています。教育現場でトップのツールはAI搭載教育ゲーム（51％）です。それに続くのは適応型学習プラットフォーム（43％）と自動採点システム（41％）で、いずれも学習の個別化と作業負荷軽減に貢献しています。

9. Diffit（単一のテキストを複数の読解レベルに適応させるのに最適）

viaDiffit

教材の個別化には時間がかかりますが、それによって生徒一人ひとりの学習へのアクセス感が大きく変わります。Diffitは、異なる読解力や言語レベルに合わせた学習リソースを生成するAI指導ツールです。

単にトピックを入力するか、テキストを貼り付けるか、文書をアップロードするか、ウェブページやビデオのリンクを共有するだけです。その後、ツールがそれを読み取り、生徒の読解レベルに合わせた差別化された文章と活動に変換します。

さらに、複雑な概念を分解するグラフィックオーガナイザーや学習サポートツールも提供され、生徒の理解促進と自信を持った応答をサポートします。

Diffitの主な機能

リソースをPDF、編集可能なGoogle ドキュメント、スライド、フォーム、またはMicrosoft 365ファイルとしてエクスポートし、教室での使用を容易にします。

指導目標に合わせて、学習基準の整合性、知識の深さのレベル、語彙ターゲットを調整します。

時事問題やトレンドトピック、魅力的なテキストを取り入れ、教科横断的に読解練習をより意義あるものにしましょう。

Diffitの制限事項

このツールには学習進捗を追跡するための学生進捗ダッシュボードやフィードバック分析機能が組み込まれていません

Diffitの価格設定

無料試用版

個人教師向け : 月額14.99ドル

学校向け：カスタム見積もり

Diffitの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはDiffitについてどう評価しているのか？

Redditのレビューではこう言われています：

PDFインポート機能を使ってみましたが、とても気に入っています。素晴らしいスライドやノートブックを作成できます。AIライティングでは、指示を非常に具体的に詳細に伝える必要があることがわかりました。

10. Turnitin（剽窃検出、学術的誠実性、AIライティング分析に最適）

viaTurnitin

Turnitinは、学生の課題における不適切な引用や盗用テキストを検出する学術的誠実性と評価プラットフォームです。

このツールは、提出物を広範なウェブページ、学術誌、過去の提出論文データベースと照合し、「類似性レポート」を生成します。レポートは出典が適切に使用された箇所と、引用上の問題が存在する可能性のある箇所を示します。

AI生成コンテンツが普及する中、本ツールは提出物の一部がChatGPTなどのツールによって書かれた可能性も指摘します。これにより、どの程度が学生自身の真の文章であるかを把握できます。

生徒が手書きまたは紙ベースの評価を完了した場合、回答をスキャンしてシステムに取り込み、デジタル採点が可能です。

Turnitinの主な機能

インラインコメントを追加し、クイックマークを適用し、ルーブリックを活用し、生徒に音声やメディアを用いたフィードバックを提供しましょう

テキスト操作の試みを検出します。これには、白文字、挿入された文字、文字の置換が含まれます。

CanvaやMoodleなどの主要な学習管理システム（LMS）とシームレスに連携し、SSO (シングルサインオン) をサポートします。

Turnitinのリミット

オリジナル作品や適切に引用された作品を誤って剽窃と判定する可能性があり、学生と教師の双方に追加の審査作業を強いる結果となります

Turnitinの料金体系

カスタム価格設定

ターニティンの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

11. Khanmigo（AIを活用した指導型チューターリングと概念習得に最適）

viaKhanmigo

Khanmigoを使えば、様々な学習ニーズに合わせた授業プラン、クイズ問題、退出チケット、評価基準、授業導入、生徒グループを素早く作成できます。さらに、生徒の進捗を確認し、サポートが必要な領域を特定するための学習成果の要約を随時入手可能です。

カーンアカデミーの学習エコシステムと接続しているため、このツールは多岐にわたる科目において、信頼性の高い膨大なレッスン・ビデオ・演習問題ライブラリにアクセス可能です。信頼できる教材を探す手間をかけずに、カリキュラムに沿ったコンテンツを入手できます。

Khanmigoの主な機能

電子メール、評価基準、問題集、授業内活動の初稿を、正解付きで生成します。

テイラー・スウィフトやRobloxなど、生徒の興味に基づいた「フック」を作成し、授業をパーソナライズしましょう。

Khanmigoのチャット履歴にアクセスして、過去の仕事内容を確認・再利用しましょう

Khanmigoのリミット

微積分や物理学などの高度なトピックを学ぶ学生にとって、Khanmigoの解説は非常に分かりやすいと感じられるかもしれません。

Khanmigoの料金体系

教師の方： 無料

親・学習者向け： 月額4ドル

ご家族向け： 月額4ドル

地区向けツール： カスタム価格設定

Khanmigoの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはTurnitinについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

カーンアカデミーの最も優れた点は、自分のペースで学べることです。数学カリキュラムに沿った課題を割り当てられ、生徒は補習時間やホームでそれらを完了できます。

12. Education Copilot（授業プラン・評価基準・教室用文書の迅速な作成に最適）

viaEducation Copilot

Education Copilotは、AIを活用した授業計画・コンテンツ作成プラットフォームで、準備時間の削減を支援します。内蔵のAIレッスンプランナーを使用すれば、あらゆる科目や概念に対応した完全な構造の授業プランをわずか数秒で生成できます。

レベル、範囲、構造を調整してあらゆるリソースをカスタム化し、カリキュラム目標と生徒のニーズにより密接に合致するコンテンツを実現します。

Education Copilotは迅速なスタートを切るための基盤を提供します。これにより、ワークシートのフォーマットやプランの一から作成といった作業に費やす時間を減らし、より多くの時間を指導に充てることが可能になります。

Education Copilotの主な機能

授業プラン、ライティングプロンプト、生徒レポート、プロジェクト概要など、AI生成テンプレートにアクセス

教師と生徒の双方のために、主要なトピック、概念、または教科領域を明確に網羅した配布資料を作成しましょう。

授業中や授業後の時間を節約するために、10以上の組み込みツールを活用しましょう

教育コパイロットのリミット

このプラットフォームは英語とスペイン語のみをサポートしており、他の多くの広く話されている言語は対象外となっています。

Education Copilotの価格

30日間無料試用版

教師向け: 月額9ドル

学校・学区向け： カスタム価格設定

Education Copilotの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

🧠 豆知識： 高校生は学習効率化のためにジェネレーティブAIを活用しています。67%が複雑な概念を要約し理解するのに、61%が課題のアイデア作成に、55%が独自の学習教材作成に利用しています。

13. Kahoot!（楽しく競争的な学習ゲームやライブクイズに最適）

Kahoot! はゲームベースの学習プラットフォームで、授業をインタラクティブなクイズやアクティビティに変えます。生徒の参加意欲を高め、リアルタイムで理解度を確認し、教室に活気をもたらすのに最適です。

わずか数分で「カフート」（Kahootクイズ）を作成し、ライブ配信したり、自己ペースの練習課題や宿題として割り当てたりできます。質問には、学習体験をより視覚的で楽しくするために、カフート内蔵ライブラリの画像、ビデオ、メディアを含めることが可能です。

生徒は各自のデバイスから参加し、質問は共有画面に表示されるため、参加は協力的でテンポよく進みます。

読み上げサポート、ハイコントラストモード、スクリーンリーダー対応といったアクセシビリティ機能により、あらゆる学習者が快適に学習に参加できます。

Kahoot! の主な機能

投票、パズル、ワードクラウド、自由回答形式のプロンプト、入力式回答問題など、複数の問題形式を活用したアクティビティを作成できます。

公開ライブラリにある既存のKahootsを再利用または適応させて時間を節約し、共有されたアイデアを基盤に構築しましょう

試合後のレポートと分析データを解析し、クラスのパフォーマンスを測定する

Kahoot! のリミット

Kahoot! の問題は多肢選択式または正誤フォーマットに限定されており、生徒が独自の回答を作成したり、自身の考えを表現したりすることを妨げている。

Kahoot! の価格

カスタム価格設定

Kahoot! の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (390件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2880件以上のレビュー)

実際のユーザーはKahoot!についてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

生徒たちがこんなに気に入ってくれて本当に嬉しいです！楽しく簡単にスペイン語のスキルや語彙を練習できるのが素晴らしいです。仲間同士の友好的な競争も楽しんでいます

ClickUpで教室タスクを自動化し、生徒の学習を優先する

遠隔授業において、学習の個別化と事務作業の処理が常にトレードオフになるべきではありません。教育者向けの優れたAI教育ツールは、タスク管理、コンテンツ作成、学区全体での生徒の進捗状況追跡を実現します。

導入前に、実際のシナリオで無料試用版やデモをテストしましょう。実地テストにより、時間を節約し生徒をサポートするプラットフォームを選択できます。

授業計画、コンテンツ作成、課題追跡、生徒分析を統合したプラットフォームをお探しなら、ClickUpが強力な選択肢です。AI駆動のコンテンツ生成、一元化されたドキュメント・タスク・自動化機能・ダッシュボードにより、複数のアプリを切り替えることなく指導が可能です。

ClickUpのユーザーコミュニティは1400万人から2400万人以上に拡大し、最近では1000万人以上が新規登録しています。この急成長は、多くの教育者やチームが一箇所で仕事を管理する手段として選択していることを示しています。

今すぐClickUpに無料で登録し、リモート教育のワークフローを簡素化しましょう。

よくある質問（FAQ）

授業計画を容易にする最高の生成AIツールをお探しなら、ClickUpを試す価値があります。授業計画の創造的側面と実践的側面の両方をサポートします。ClickUp Brainは授業の核となるアイデアの草案作成を支援し、ClickUp Docsではそれらのアイデアを管理・更新・毎学期再利用が容易な完了したプランへと変換できます。

はい。多くのAIツールは、正確性をチェックし採点基準に従うことで、小テストや多肢選択問題、さらには短い記述式回答さえも自動採点できます。生徒に即時フィードバックを提供し、教師の時間を節約します。ただし、特に創造的または自由回答形式の課題では、公平性を確保するため教師が最終的な採点を確認することも可能です。

AIツールは学習を個別化するため生徒情報を収集します。そのため、データがセキュリティを確保し、許可された者のみがアクセスできるようにする必要があります。また、追跡や広告目的での使用、同意なしの共有が行われないよう保証しなければなりません。プライバシーポリシーと権限設定を確認することで、生徒の情報を保護できます。

大学レベルのリモート講義に最適なAIプレゼンテーション作成ツールとして、CanvaとCuripodが挙げられます。CanvaはAIを活用し、短いプロンプトからレイアウトやビジュアル、さらにはスライドデッキ全体を提案することで、数分でスライドデザインを支援します。Curipodは投票機能、ワードクラウド、描画ツール、ディスカッションプロンプトを備えたスライドを生成し、遠隔地からでも学生の関与を維持する双方向性を加えます。

AIツールは、各生徒の学習ペース・得意分野・学習スタイルに合わせてコンテンツを適応させることで、学習体験の個別化を支援します。AIは練習問題の提案、的を絞ったフィードバックの提供、生徒のサポートが必要な分野に基づいた教材の推薦が可能です。またAIの分析結果を活用し、同じトピックでサポートが必要な生徒をグループ分けすることもできます。

AI採点アシスタントは小テストや短文回答を即時採点し、手作業の作業負荷を軽減しながら迅速なフィードバックを可能にします。従来の採点は時間がかかりますが、創造性・論理的思考・自己表現をより正確に評価できます。最適なアプローチは、反復的なチェックをAIに任せつつ、教師が深い評価に集中することです。これにより、生徒が論理構築・概念適用・独創的発想をいかに効果的に行っているかを評価できます。