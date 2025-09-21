2025年版　教師向け18の無料編集可能家庭教師テンプレート

現代の指導は単なる教え方を超えています。レッスンの管理、目標の記録、成長の追跡、親への情報提供、そして生徒一人ひとりに向けたエネルギーを保ち続けることが求められているのです。

そこで役立つのが指導テンプレートです！セッションに構造を与え、思考のスペースを生み出し、最も重要なこと——支援する生徒一人ひとりの学びの旅——に集中できるようサポートします。

このガイドでは、授業プランからフィードバック追跡まで、すべてにおいて活用できる最高の家庭教師用テンプレートをご紹介します。

*家庭教師用テンプレートとは？

指導用テンプレートは事前に設計されたレイアウトで、シラバス文書や授業プランに頻繁に使用され、講師がプロフェッショナルな学習教材を迅速に作成するのに役立ちます。

つまり、事務作業に費やす時間を減らし、生徒との接続を深め、彼らのニーズを理解し、進捗を称える時間をより多く確保できるということです。

最大の利点は？ 個別指導の意義を損なうことなく、効率的な運営を実現できる点です。

*優れた家庭教師用テンプレートの条件とは？

優れた家庭教師用テンプレートの条件は以下の通りです：

家庭教師サービスを向上させる18のベストテンプレート

今すぐ指導サービスを変革しませんか？仕事のための「すべて」アプリ、ClickUpが提供するあらゆる用途に対応した18のベスト指導テンプレートをご紹介します：

ClickUp 家庭教師プログラムプロジェクト提案書テンプレート*

ClickUpの家庭教師プログラム提案テンプレートでプロフェッショナルな提案書を整理しましょう

新しい家庭教師事業の立ち上げには、明確な提案書が不可欠です。ClickUpの家庭教師プログラム提案書テンプレートは、まるで箱に入った冷静で組織的なプロジェクトマネージャーのような存在。目標、タイムライン、範囲、リソース、さらにはリスクまで、重要な要素をすべて網羅する余地があります。

これはプラン文書として機能すると同時に、学校管理者や潜在的な投資家に対する説得力のある提案書となります。ご自身のプランを組み込み、独自の洞察を加えるだけで、洗練された見た目と熟考された内容を備えた提案書が完成します。

🌟 こんな方におすすめ：

洗練され、考え抜かれた形でアイデアを提示しましょう

すべての提案バージョンとサポートドキュメントを1つのClickUpスペースに保管

予算編成とリソースプランニングを最初から会話に組み込みましょう

コメントとタスクを通じて関係者の承認と修正を追跡する

カリキュラムの説明、評価戦略、テクノロジーの統合、および予測される生徒の成果を記述するスペースを提供します。

🔑 こんな方に最適： スクール・プラットフォーム・プライベートクライアント向けに体系的なプログラムを構築する家庭教師、コーチングチーム、教育系スタートアップ。

2. ClickUp チューター向けオンボーディングテンプレート

チューターの雇用初日数日間は、指導キャリア全体の形を左右します。ClickUpチューターオンボーディングテンプレートは、採用時の「どこから始めればいいの？」という戸惑いや混乱を解消。裏方チェックリストとして機能し、オリエンテーション業務・ポリシー確認・プラットフォーム研修・パフォーマンス目標を含む体系的な導入フローを提供します。

すべてが適切な場所に配置されています——トレーニングステップ、書類提出、指導スキル、重要方針。テンプレートの各セクションは関連ドキュメント・フォーム・コースへリンクされています。5名のチューターを採用する場合も50名採用する場合も、このテンプレートが一貫性とコンプライアンスを全面的に実現します。

🌟 こんな方におすすめ：

すべてのトレーニングと文書化タスクを1つのチェックリストで整理する

メンターセッション、授業観察、マイルストーンレビューの割り当て

指導ガイドや評価ルーブリックなどの参考資料を含める

明確なタイムラインとチェックリストで混乱を軽減

🔑 こんな方に最適：学習塾の人事チーム、教育ディレクター、新規スタッフを採用する学校管理者

ClickUpのビュー機能で効率的に切り替え！フルリストビューで全講師を一括表示、オンボーディングカレンダーで研修プランを立てましょう。 オンボーディングプロセスビューで進捗を管理し、新規採用者テーブルで講師情報を整理。新規採用者オンボーディングフォームで最小限の努力で書類を完了させましょう。リソースビューもお忘れなく——必要なすべてが揃うワンストップhubです。

3. ClickUp 家庭教師ビジネス マーケティングプランテンプレート

散らばったメモや中途半端なアイデアでマーケティング案を整理するのに疲れていませんか？「家庭教師ビジネスプランテンプレート」は、ブランディングやターゲット層設定からコンテンツ作成、成果追跡までを視覚的なhubに集約。自信を持ってビジネスを成長させましょう。

目標から成長までの明確なロードマップを提供します。これにより、目的を設定し、それを小さな行動ステップ（キーリザルトとも呼ばれる）に分解し、努力から影響まで全てを追跡できます。

🌟 こんな方におすすめ：

達成可能でビジネス目標に沿った、明確な目標を設定しましょう

タイムラインビューで戦略を可視化し、各タスクの期限を設定

組み込みダッシュボードでキャンペーンのパフォーマンスを監視

「努力」「タスクタイプ」「四半期」「影響度」などのスマートなカスタムフィールドで進捗を追跡

🔑 こんな方に最適： 運や紹介だけに頼らず、意図的にビジネスを成長させたい家庭教師所有者、マーケティング担当者、教育系起業家。

4. ClickUp 家庭教師ビジネス向けソーシャルメディアマーケティングプランテンプレート

ClickUp 家庭教師ビジネス向けSNSプランテンプレートで、プラットフォーム間の一貫性を維持しましょう

ソーシャルメディアを活用していない家庭教師ビジネスは、重要な成長機会を逃しています。ClickUpの家庭教師ビジネス向けSNSプランテンプレートを使えば、複数プラットフォームでのオンライン戦略立案・スケジュール管理・最適化が実現します。

ブランディングメッセージで一貫したトーンと声を促進したい家庭教師や教育チーム向けに設計されています。視覚的なカレンダーで今後の予定を把握し、タスクビューでは投稿の割り当て、タスクの差し替え、締切管理が簡単に行えます。

🌟 こんな方におすすめ：

アイデアをマップし、プラットフォーム別に分類、チームメンバーを招待して共同編集を促進

カスタムエンゲージメントダッシュボードでパフォーマンスを追跡

ライター、デザイナー、コミュニティマネージャーにタスクを割り当てる

組み込みのカレンダービューでソーシャルメディア投稿をプラン・ビュー

🔑 こんな方に最適：信頼を築き、常に顧客の記憶に残りたい家庭教師、ソーシャルメディア管理者、コンテンツチーム、家庭教師ブランドの創業者。

5. ClickUp 学生用テンプレート

ClickUp学生管理テンプレートは、学業に関わるあらゆる側面を整理するのに役立ちます。学期を通じて複数の人物・科目・タスクを扱う学生、学習コーチ、プラットフォームの仕事向けに設計されています。

この学習ツールは講義ノート、読書要約、課題を一元管理できる場所を提供します。さらに、ToDoリスト、成績管理、スケジュール概要、課題保管庫を完備——全て完全にカスタマイズ可能です。フォルダ、タグ、定期的なタスクリマインダーで学期を整理できます。

🌟 こんな方におすすめ：

日々の進捗を確認できるマイルストーンビューで、学業の進捗をレビューするための日次・週次・長期的な学習目標を設定しましょう

講義メモ、勉強会の要約、課題図書を読みやすく整理されたラベル付きビューで管理

各タスクを科目と種類でタグ付けし、文脈を追跡するのを忘れないようにしましょう

授業メモと課題を1つの共有テンプレートで管理

🔑 こんな方に最適：高校・大学生や学習グループが、科目や学期をまたいだ授業コンテンツ・メモ・締切を管理する場合。

6. ClickUp シラバスプランニングテンプレート

ClickUpシラバス計画テンプレートは、授業プランに構造・フロー・チームワークをもたらします。共有科目や学年を跨いで仕事をする教育者のために設計され、教育プランを透明化し、教育機関の基準に沿った状態を維持します。

🌟 こんな方におすすめ：

クラスリストを活用し、現在進行中・完了・今後のクラスをすべて一箇所で追跡しましょう

カスタムフィールドに読書課題、課題、小テスト、プロジェクトのタイムラインなどの詳細を追加

科目別または学年別にフォルダを作成し、あなたの脳が最も効率的に仕事をする方法で整理しましょう

「マイクラス」ビューで「常に自分モード」を使用し、割り当てられた授業のみを表示

シラバス作成時には学科長やTAと協力しましょう

🔑 こんな方に最適：教授、チューター、コミュニティコーチ、コースデザイナー、シラバスを共同作成・編集するカリキュラムプランナー。

7. ClickUp 大学授業プランテンプレート

もし授業プランが、土壇場のチェックリストではなく戦略的な青写真のように感じられたら？ClickUpの「大学授業プランテンプレート」は、信頼性の高いADDIEフレームワーク（分析、設計、開発、実施、評価）で、学術プランに構造とフローをもたらします。

授業は学年別に整理され、進捗は柔軟なボード上で可視化されます。教育者はモジュール単位で講義をプランし、コースコードでタグ付けし、教材やリソースに直接リンクされています。さらに、ClickUp Brainを活用すれば、コンテンツのアウトライン作成、学習目標の精緻化、指導戦略の再構築など、授業プランを瞬時に行えます。

🌟 こんな方におすすめ：

課題、評価基準、補助教材を各セッションに統合

タグとフォルダを活用して、複数のコースやセクションを区別しましょう

目標、レッスンの構成、評価フォームのリンクされている場所など、カスタムフィールドで詳細なレッスン情報を入力できます

専用ファイルとウェブサイトフィールドを使用して、詳細なプランや教材をアップロード

🔑 こんな方に最適：ADDIEモデルに沿って複数科目や学年をまたいでプランを立てる大学講師、学術コースコーディネーター、ティーチングアシスタント。

ClickUp Brainを活用すれば、計画ドキュメント 内でAIプロンプトを使ってレッスンフレームワークの自動生成、目標の再表現、研究内容の箇条書きへの要約が可能です。

8. ClickUp 授業プランテンプレート

複数のクラスをまたがる授業プランは、一元化されたシステムがなければ混乱しがちです。ClickUpのクラスプランテンプレートは、教育者が各クラスを管理しやすく整理された単位に分割できるよう設計されています——クラスごとに1つのリスト、授業ごとに1つのタスクです。

出席追跡から行動メモ、活動継続事項まで、教室全体の状況を把握するのに役立ちます。週単位・月単位の授業を一括でプランし、コメント機能で授業中の振り返りを記録。フィルター付き「今日」ビューで本日の状況を常に把握できます。

🌟 こんな方におすすめ：

各セッションごとにタスクを作成し、期日、見積もり時間、担当教師の割り当てを完了させましょう

タスク説明に完全なプランを追加するか、文書や教材を直接添付ファイルとして添付できます

どのレッスンが完了する、保留、または再確認が必要かを監視し、休日や中断、フィードバックに応じてタイムラインを簡単に調整できます。

各セッション終了後、タイムスタンプ付きのコメントでリアルタイムに振り返り、効果的だった点と改善点を追跡しましょう

日別・週別・単元別の授業配布をビュー可能。事前準備作業と生徒提出物への依存関係が組み込まれています。

🔑 こんな方に最適：プランや参加状況の追跡を簡単に行いたい小中高教員、指導コーディネーター、プライベート講師。

9. ClickUp 学生教育テンプレート

ClickUpの学生教育テンプレートで授業管理を効率化

複数の生徒を抱える中で、学年度を通じて全ての課題・プロジェクト・締切を追跡するのは困難です。ClickUpの学生教育テンプレートは、課題プラン・学習セッション・試験対策・課外活動を単一スペースで管理する支援を提供します。

カスタマイズ可能なビューは、自己ペース学習者と従来の教室参加者の双方をサポートします。さらに、教育的な自立心を育みながら、生徒が長期的な目標に沿って進捗を維持する手助けをします。

🌟 こんな方におすすめ：

科目番号、クレジット単位、最終成績などのカスタムフィールドを活用して情報を可視化しましょう

体系化された学習パスと復習を通じて自信を育む

期日、課題、メモを一箇所で管理できる、シンプルで編集可能なタスク機能

リマインダー、添付ファイル、チェックリストを追加し、開始から終了まで管理を徹底しましょう

🔑 こんな方に最適：複数の授業・課題・読解を両立させる高校生や大学生。

10. ClickUp学習分析テンプレート

レッスンを終えた後、「実際に何が身についたのか？」と考えたことはありませんか？ClickUp学習分析テンプレートは、立ち止まり、振り返り、効果的な方法を把握するためのスペースです。

授業が終わっても学びは終わらないと信じる教育者のために設計された本ツールは、各セッションの分析、生徒の理解度評価、指導法の調整を支援します。可視化機能とレポート作成により、進捗の追跡や学習のギャップ発見がこれまで以上に容易に。その結果、学習成果の向上を目指すデータ駆動型の介入策をサポートします。

🌟 こんな方におすすめ：

レッスン直後の記憶が鮮明なうちに、テーブルビューで直接ご自身の気づきを追加しましょう

ボードビューを活用してデータを整理し、学習パターンを把握しましょう

アイデアを出し合い、フィードバックを提供し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう

戦略的な改善のために、成績の良いモジュールと悪いモジュールを明確に示します

🔑 こんな方に最適：学習パターン・行動・進捗を把握し、指導の質を高めたい教育アナリスト、学習サポートチーム、スクールカウンセラー。

11. ClickUp クラススケジュール＆時間調査テンプレート

時間は貴重な資源です。特に教室ではなおさらです。ClickUpの「授業スケジュール＆時間管理テンプレート」は、すべての授業を一元管理し、過去に学習・指導した内容を確認し、現在のスケジュールを把握したい学生や教育者に最適です。

学業の進捗を年次で追える「タイムライン」、現在の重点事項を把握する「優先度」、現在の学習負荷に合わせてカスタムできる「2年生（または在籍学年）」など、多様なビューを提供。組み込みのチャートと定期的なタスク機能により、週間スケジュールの進捗状況を明確に把握できます。

🌟 こんな方におすすめ：

タイムラインビューで学年の経過を追跡し、学業の進路の概要を明確に把握しましょう

カレンダー上で利用率が低い時間帯や過密な時間帯を特定する

フィルタリングされたビューを使用して授業時間の配布傾向を分析

カレンダービューでスケジュールを可視化し、重要な締切やイベントを見逃さないようにしましょう

🔑 こんな方に最適：コースや学習活動を1か所で整理できる、明確で使いやすいシステムを求める学生。

12. ClickUp 生徒プランチェックリストテンプレート

学校のタスクを管理するのは大変に感じられるかもしれませんが、必ずしもそうである必要はありません。ClickUpの学生向けプランチェックリストテンプレートは、課題から試験、個人の学習目標まで、学生がすべてのタスクを整理するためのシンプルでありながら強力なツールです。

チェックリストは学業、課外活動、管理業務のカテゴリー別に整理され、それぞれに期日とサブタスクが設定されています。

🌟 こんな方におすすめ：

学業のToDoリストを管理しやすく追跡可能なチェックリストアイテムに分解しましょう

優先度や期日でグループ化されたビューで集中を維持し、次に何をすべきかを常に把握しましょう

アイテムを緊急度や科目ごとに色でコード化し、優先順位付けを容易にします

各チェックリストアイテム内でタスク詳細の追加、ファイルの添付ファイル、進捗の記録が可能です

🔑 こんな方に最適： 整理整頓を明確かつ実践的に行い、負担を減らし、あらゆる学業タスクを追跡したい学生。

13. ClickUp時間割テンプレート

精密なスケジュール管理のために設計されたClickUp時間割テンプレートは、1日を管理しやすい時間ブロックに分割します。複数の生徒とのセッションを調整する講師や、学習習慣を管理する生徒に最適です。

このスケジュールテンプレートを活用すれば、見積もり時間と実際の記録時間を比較し、作業負荷と効率性の傾向を把握できます。さらに、色分けされた時間ブロック、自動リマインダー機能、日々のやることリストとの連携機能も備えています。

🌟 こんな方におすすめ：

タイムブロック手法で時間単位のプランを可視化する

定期的な授業、ミーティング、無料時間を1つのビューで管理

グループ化された活動とバッファ枠でタスク切り替えを削減

可視性を損なうことなく、ルーティンを動的に調整

🔑 こんな方に最適： 時間を一元管理し、学習進捗や成果を追跡したい多忙な学生、プライベート講師、時間管理に熱心な方。

14. ClickUp 生徒進捗管理テンプレート

生徒一人ひとりに物語があります。このテンプレートは、リアルタイムで共同作業しながらその成長を記録するのに役立ちます。ClickUpの生徒進捗管理テンプレートは、科目別・行動面・学習のマイルストーンにおける各生徒の成長を追跡するために設計されています。

生徒ごとにタスクを作成し、メモ・テスト結果・観察記録を追加。タイムスタンプ付きコメントで進捗を管理できます。行動追跡・総合進捗・注意フラグ専用のビューにより、生徒が最も必要とするサポートを容易に行えます。

🌟 こんな方におすすめ：

生徒の総合的な記録を一元管理システムで維持し、視覚的な進捗指標を通じて目標達成状況をモニタリングします。

「注意が必要な生徒」ビューで追加サポートが必要な生徒を特定

共同講師と協力し、コメント機能で効果的な洞察や戦略を仕事として共有しましょう

親をゲストとして招待し、個々の生徒のタスクを共有して継続的な進捗報告を提供する

🔑 こんな方に最適：生徒の進捗を個別に追跡する教師や、教科横断で知見を共有する共同教師。

15. ClickUp 成績簿テンプレート

ClickUp成績簿テンプレートで成績簿を簡単に共有

ClickUp成績簿テンプレートは、生徒の成績管理を集中化・スマート化・直感化する方法を提供します。小テストの得点、宿題の平均点、授業参加状況など、あらゆる追跡項目に対して明確な可視化と計算済みインサイトを提供します。

日々の採点と長期的なモニタリングの両方をサポートする設計で、教師は科目別または評価別に点数を入力するだけで、瞬時に成績要約やヒートマップを生成できます。

🌟 こんな方におすすめ：

各生徒の進捗を明確な表示形式で追跡：詳細確認にはリスト表示、視覚的グループ化にはボード表示、スコア分析にはテーブル形式表示

組み込みの平均式で最終成績を自動算出

成績をワンクリックでエクスポートし、レポート作成や親への進捗報告に活用

参加度評価と月次フィードバックタグを活用し、定量化が難しいパフォーマンスの側面を把握しましょう

クラス・学期・生徒名によるフィルタリング機能を搭載。進捗チャートやレポート作成で円滑な進捗管理を実現します

🔑 こんな方に最適：教育関係者、学校管理者、学習指導員（学業記録を実践的に活用したい方）、共有可能な成績簿を必要とする部署

16. ClickUp 課題管理テンプレート

宿題管理が大幅に進化。ClickUp宿題管理テンプレートで、生徒は科目・締切・作業量を超えた課題管理を効率的に行えます。

このテンプレートを使えば、期日忘れやタスクの山に悩む必要はもうありません。提出期日、進行中、提出済みといった進捗をスムーズに追跡できるワークフローを実現します。科目別分類、カレンダー連携、リマインダー機能も備えており、生徒が期限に余裕を持って対応できるようサポートします。

🌟 こんな方におすすめ：

「進捗」「追加メモ」「科目」などのカスタムフィールドを活用し、各タスクの進捗を可視化しましょう

課題の詳細、リンク、リソースを各タスクに直接追加し、すべてを一箇所にまとめられます

リマインダーと定期的なタスクを設定し、早期警告ラベルで期限漏れを防止。週次仕事を確実に遂行しましょう。

大きな課題を小さなサブタスクやチェックリストに分解し、進捗を実感しやすくしましょう

🔑 こんな方に最適：複数の科目を学ぶ学生や、ストレスなく宿題を管理する革新的な方法を望むすべての方。

17. ClickUp コーンウェルメモテンプレート

メモ取りは面倒な作業や、ごちゃごちゃした走り書きが紛失する原因になる必要はありません。ClickUpのコーネル式ノートテンプレートは、情報を効果的に記録する考え抜かれた手法を提供し、理解と定着も促進します。

まず詳細なメモを書き留め、それを鍵となるアイデアやヒントに凝縮し、最も重要な要点を要約します。テンプレートには数学やプログラミングなどの科目のサンプルノートが付属しており、すぐに使い始められます。

🌟 こんな方におすすめ：

信頼のコーネル式3段レイアウトを活用：・キーワードをまとめる「キュー列」・詳細情報を記録する「メモ欄」・内容を要約する「サマリー欄」

教材への積極的な関与を促し、集中力を高めます

主要な概念にメディアやリンクを追加し、より豊かな文脈を提供しましょう

一般科学、数学、プログラミング基礎などの科目に対応した便利なサンプルメモで、メモ取りを効率化しましょう。

🔑 こんな方に最適：よりスマートで明確な方法でメモを取ったり復習したりしたい学生、プロフェッショナル、生涯学習者。

ファイルの散乱や無数のタブに別れを告げましょう。ClickUp Docsがアイデア、授業プラン、メモ、プロジェクトをシームレスなワークスペースに集約します。 リアルタイムで共同作業し、マルチメディアを埋め込み、AIを活用した下書き作成や要約機能などを活用。ワークフローを離れることなくリンクされたタスクを連携させられます。必要な時にいつでも整理され、アクセス可能で共有準備が整った状態を維持しましょう。

18. 大学生向け ClickUp 授業メモテンプレート

大学生向けClickUp授業メモテンプレートで効果的なメモを実現

大学生向けClickUp授業メモテンプレートは、学生が最も重要なことに集中できるよう設計されています：重要な詳細を要約する、役立つリソースを追跡する、そして深い理解を促す質問をメモする。

このシンプルでありながら効果的なテンプレートは、科目・学期・セクションごとにメモを整理し、すべての情報を簡単に見つけられるようにします。要約の追加、記事やビデオへのリンク設定、再確認したいポイントのハイライトを素早く行えます。

🌟 こんな方におすすめ：

重要な授業内容を記録・整理し、学習教材を明確かつ焦点の合った状態に保ちましょう

メモや洞察を即座に共有し、仲間と簡単に協働しましょう

全科目で検索可能なカテゴリ分けメモを作成

外部ソースや参考文献をメモセクションに直接リンクされている

🔑 こんな方に最適：大学生活動と学習効率化を両立させ、授業メモを整理整頓したい学生・チューター

*ClickUpで毎回の指導セッションを最大限に活用

家庭教師用テンプレートは、一貫性があり効果的で魅力的な学習体験を創出するための基盤です。

ClickUpの優れたデザインテンプレートを活用すれば、講師は授業プランを効率化し、生徒の進捗を正確に追跡し、個々のニーズに合わせたセッションを提供できます。

これらのテンプレートは事務負担を軽減し、真に重要なこと——生徒の成長と成功を支えることに集中する時間を増やします。

今すぐClickUp!で無料登録！