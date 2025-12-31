現代の開発チーム向け 10大Zoho BugTracker代替ツール

開発チームに必要なのはバグを記録する場所だけではありません。プロジェクトが拡大するにつれ、自動化ルール、リアルタイムコラボレーション、レポート作成、可視性といった機能の重要性がますます高まっています。
だからこそ、Zoho BugTrackerの代替ツールを検討することは理にかなっています。特に、チームが成長中、複数のリリースを同時に進めている、あるいはより成熟したエンジニアリング手法を導入している場合にはなおさらです。
調査によると、開発チームは変更失敗率を0%から15%の範囲に抑えられることが示唆されています。この安定性の範囲は、小規模で頻繁なリリースと強力なテスト自動化に起因しています。
適切な代替ツールは、単にバグの記録場所を置き換えるだけでなく、開発プロセス全体を強化します。本ガイドでは、実績のある最高のZoho BugTracker代替ツールを厳選してご紹介します。
ご存知ですか？ コード生成から根本原因分析まで、 日常ワークフローにAIを統合することで、ソフトウェアエンジニアリングの生産性が20～45%向上するとアナリストは推定しています。
Zoho BugTrackerの代替ツール一覧
本題に入る前に、主要ユースケース・主要機能・価格・評価を一覧で確認できる、見やすい並列比較表をご用意しました。
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|テンプレート、自動化、100%コンテキストAIによる統合テストワークフロー対象チーム規模：小規模スタートアップから大企業まで
|バグ＆問題管理テンプレート、ルーティング/SLA自動化、タスクからコミットまでの追跡を可能にするGit連携、リアルタイム欠陥メトリクス用ダッシュボード
|Free Foreverプラン；企業向けカスタムプラン
|Jira
|大規模なアジャイルチーム向けの高度なワークフローチームサイズ：小規模アジャイルチームから大規模マルチチーム企業まで
|スクラム/カンバンボード、カスタム課題タイプ/フィールド、自動化ルール、GitHub/Bitbucket連携、ベロシティ、バーンダウン、サイクルタイムレポート
|無料プランあり。有料プランはユーザーあたり月額7.91ドルから
|GitLab
|CI/CDを内蔵した開発者中心の問題追跡チームサイズ： 中規模開発チーム
|問題→MRフロー、CI/CDパイプラインと環境、コードレビュールール/承認、セキュリティスキャン、ボード、マイルストーン
|カスタム価格設定
|Wrike
|クロスファンクショナルな課題受付とステークホルダー可視性チームサイズ：小規模プロジェクトチーム（2～15ユーザー）
|リクエストフォーム、カスタムワークフロー/ステータス、割り当て/リマインダーの自動化、作業負荷/障害のダッシュボード、共有可能なビュー
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額10ドルから
|monday dev
|チームサイズ： 中規模の製品開発・エンジニアリングチーム
|バックログ/スプリント/リリース管理ボード、効率的な要件収集フォーム、リマインダー/期日管理自動化、GitHub/Bitbucket連携、タイムラインとダッシュボード
|Freeプランあり。有料プランは月額12ドル/席から
|GitHub Issues
|リポジトリ内での軽量な追跡チームサイズ: 大企業およびグローバルなオープンソースコミュニティ
|問題テンプレート/ラベル、プロジェクトボード、ブランチ/プルリクエストへの問題リンク、GitHub Actions自動化、インラインコードディスカッション
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額4ドルから
|BugHerd
|チームサイズ： フリーランスおよび中規模のウェブ開発チーム／代理店チーム
|スクリーンショット付きページ内注釈、自動取得のブラウザ/OS詳細、カンバンルーティング、クライアント向けウィジェット、トラッカーへのエクスポート/同期
|有料プランはユーザーあたり月額50ドルから
|MantisBT
|オープンソースチーム向け：シンプルで信頼性の高い追跡機能チームサイズ：オープンソースのセルフホスト型バグ追跡ツールを好む小規模な社内開発/QAチーム
|シンプルな問題フォーム、カスタムフィールド、役割ベースの許可、電子メール通知/ウォッチャー、プラグインエコシステム、セルフホスト型管理
|Free
|Bugzilla
|企業実績のあるオープンソース管理チームサイズ：中規模～大規模エンジニアリングチーム
|カスタムフィールド/コンポーネント/フラグ、強力なクエリと保存済み検索、詳細な許可設定、依存関係/重複追跡、データエクスポート
|Free
|まとめ
|最小限のチームが電子メール対応型トラッカーを求めるチームサイズ：小規模な社内チームおよび中規模の技術チーム
|電子メールとウェブフォームからの受付、明確なIDとシンプルなワークフロー、役割/優先度、変更通知、Python拡張機能、セルフホスティング
|Free
Zoho BugTrackerの代替ツールで重視すべきポイントとは？
理想的なZoho BugTrackerツールは、問題を捕捉することを容易にし、コードに近い場所でコンテキストを維持し、絶え間ないコピー＆貼り付けなしに仕事を進められるべきです。透明性のある価格設定と、自社のスタックに適合するセキュリティは特に必須条件です。
開発チームとQAチームが実際にバグトラッカーツールを選ぶ際に使う簡易チェックリストです。理想的なZoho BugTrackerの代替ツールは以下のことをやること：
- フォーム、電子メール、API、ブラウザ拡張機能からバグを捕捉
- カスタムフィールド、ステータス、SLAでワークフローをビジネスルールに適合させましょう
- 問題とプルリクエストやデプロイがリンクされており、レポートからリリースまでの明確なトレーサビリティを実現
- ルールによる割り当てと更新の自動化で、優先順位付けとルーティングを自動化
- 仕様書、再現ステップ、証拠をドキュメントと添付ファイルで一元管理
- スプリントの健全性を可視化するために、スループット、リードタイム、深刻度トレンドのダッシュボードを提供します。
- SSO、詳細な役割管理、監査証跡を提供し、機密データを保護
- 推測不要で予測可能な透明性のある価格帯を提供
- 再作業・追加プラグイン・新規ツール導入なしで、1チームから複数チームへ拡張可能
最高のZoho BugTracker代替ツール
より明確な優先順位付け、深いGitリンク、透明性のある価格設定を実現する有力な選択肢をご紹介します。各ツールの課題受付、セキュリティ、可視性の処理方法を比較し、チームが余分な操作なしでアクションを追跡できるようにします。
1. ClickUp（テンプレート、自動化、AIによる統合テストワークフローに最適）
Zoho BugTracker（または基本的なトラッカー）では、仕事が分散しがちです：バグはウェブフォームで始まり、再現ステップはドキュメントに、ログは電子メールで届き、プルリクエストのリンクはリポジトリに、そして誰かが期日を別のスプレッドシートで追跡します。これが仕事の拡散であり、あらゆる引き継ぎを遅らせます。
次にAIの拡散が起こります。あるボットはメモを作成し、別のボットはスレッドを要約し、さらに別のボットはチャットに常駐します。しかし、どのボットもステータスフローやSLA（サービスレベル契約）を理解していないため、更新情報の取りこぼしや再入力作業が大量に発生します。
セキュリティ対策も摩擦を生むことがあります。ユーザーがバグを報告した際、セキュリティサービスにブロックされ、ページ上に「Cloudflare Ray ID」などの文脈情報が欠落しているケースです。このRay IDがトラッカーに記録されない場合、チームは再現や誤検知の調整を行う際に文脈情報を得られません。
ソフトウェアチーム向けClickUpは、すべてのアプリ、データ、ワークフローを単一のワークスペースに統合することでこの課題を解決します。
カスタマイズ可能なテンプレート、ドキュメント、自動化、Git連携、ダッシュボード、そしてClickUp Brainが一体となり、開発チーム向けの単一システム内ワークフローを実現。タスクにヘッダー、リクエストID、ログ、ユーザー/セッションID、デバイス/ブラウザ、リリースバージョンなどを記録し、添付ファイルを一度だけ添付するだけで、少ないクリック数と明確な所有権のもと、報告からリリースまでの問題の進捗を追跡できます。
👀 豆知識: エリートエンジニアリングチームは、変更失敗率を0～15%に抑え、迅速な復旧を目指す—安定した迅速なリリースにつながる主要なDORAメトリクスがリンクされている。
ClickUp バグ＆問題追跡テンプレートでバグ受付を標準化
バグ報告はあらゆる方向から寄せられます：ウェブサイト上のブロックされたフォームに表示されるCloudflare Ray ID、サポートからの電子メール、QAスプレッドシート、あるいは再現手順が中途半端なDMなどです。
ClickUp バグ＆問題追跡テンプレートは、これらのバグを記録・優先順位付けする一元的な場所を提供します。これにより、サポート、エンジニアリング、プロダクトチームが担当者と次期リリースすべき内容を把握できます。
主な利点の概要：
- 「報告済みバグ」や「欠陥マスター」といったリストで、すぐに使えるフォルダに報告を集中管理。これにより、すべての新規問題が報告から解決まで同じ経路をたどります
- カスタムフィールドと必須プロパティを活用し、各バグの重要詳細（深刻度、コンポーネント、環境、再現手順、セキュリティサービスによるフォームブロック時のCloudflare Ray ID）を記録
- ClickUp自動化で仕事を自動ルーティング。バグ登録と同時に所有者を割り当て、期日を設定し、ホットなページやモジュールにタグ付け
- 柔軟なビューとダッシュボードでトレンドを監視し、どのページ・リリース・コンポーネントが最もバグを生成しているかを把握。それに応じてテストの焦点を調整できます
💡 プロの秘訣:ClickUpのバグレポートテンプレートとClickUp Brainを組み合わせて、再現手順を整理しましょう。
バグおよび問題追跡テンプレートで受付を標準化したら、ClickUpバグレポートテンプレートを使用して、1つのタスクで明確な再現手順を収集できます。報告者に対し、期待される動作と実際の動作、環境、ステップ、ログ、添付ファイルについて順を追って説明します。ブラウザやデバイス向けの簡易チェックリストで必須フィールドを確実に記録できます。
そこから、ClickUp Brainに雑務を任せましょう。
タスクにメモやコンソールスニペットを貼り付け、ClickUp Brainにバグレポートの下書き作成や長文コメントのフォローアップタスク化を依頼できます。
公開レポートがブロックされ、ページにCloudflare Ray IDが含まれている場合、そのIDをタスクに記録し、ClickUp Brainを使用して同じエンドポイントやビジネスルールにメンションする関連タスクやドキュメントを抽出できます。
📚 こちらもご覧ください：ExcelとClickUpで使える無料問題追跡・ログテンプレート
ClickUp自動化でルーティングとSLAを自動化
レポートと証拠がClickUpに届いたら、ClickUp自動化が優先度分類の負担を引き受けます。深刻度、コンポーネント、環境、ソースに基づいて新規バグを振り分け、所有者を自動割り当て、期限を設定、ウォッチャーを追加できます。これにより、交通整理役を誰も務めずに適切な所有者が問題を確認できます。
チケットがSLAに近づく/超過した際に担当者へリマインドするエスカレーションルールを構築。P0/P1問題ではリーダーへ通知。必須フィールドと添付ファイルが揃った時点でバグを「優先順位付け待ち」から「進行中」へ自動昇格。プルリクエスト作成時には「レビュー中」へ、マージ時には「リリース準備完了」へ自動的に移動。
このクイックガイドで、ClickUp自動化がトリガーと条件を自動化した優先順位付け、SLAリマインダー、リリース通知に変える仕組みをご覧ください：
💡 プロの秘訣：手動チェックに頼らないよう、ClickUp AIエージェントを設定してバグリストを監視しましょう。
これらのAIエージェントは「P0バグが作成された」「2時間経過後もステータスが進行中」「PRがマージされた」といったトリガーに反応し、所有者を自動割り当て、ステータス変更、コメントやチャットへの更新投稿を実行します。
エンジニアAIエージェントパターンから始め、トリアージ用に調整できます。これにより、日常的なフォローアップ（ログの要求、環境の確認、フォローアップタスクの作成）がバックグラウンドで実行され、人間はデバッグとリリースに集中できます。
ClickUp Git連携（GitHub/Bitbucket）でコードとリリースを追跡
コードを直接作業に紐づけてループを閉じる。ClickUpのGitHub/Bitbucket連携機能では、ブランチ・コミット・プルリクエストにClickUpタスクIDを追加するだけで、そのアクティビティがタスク画面に即時反映されます。
エンジニアがプルリクエストを開くと、ClickUpは自動的にバグを「In Review」に移動。プルリクエストがマージされると、「Ready for Release」または「Released」に移行します。
バグ、修正内容、リリースステータスを一つの画面で確認可能。トラッカーとリポジトリを往復する必要はありません。
この機能により監査作業も軽減されます。誰が、いつ、何を、なぜ変更したかを確認できるほか、デプロイ前のチェック通過状況も把握可能です。セキュリティサービスにより公開レポートが当初ブロックされた場合、Cloudflare Ray IDと関連メモは同一タスクに添付ファイルとして添付されたままとなり、最初の報告から最終解決までの経緯が保持されます。
そこから、ClickUp Brainはリンクされたタスクからリリースノートを生成し、影響を受けるモジュール、根本原因、検証ステップを強調表示します。これによりチームは再発や再オープンを回避できます。
💡 プロの秘訣：ClickUp AIカードを活用すれば、欠陥の急増を一目で説明できます。
ClickUpダッシュボードにAIカードを追加すれば、ClickUp Brainが欠陥データの状況を要約。手動で各チャートを分析する必要はありません。AIカードは、今週未解決バグが増加した理由、再オープン率が高まっているモジュール、Cloudflare Ray IDが添付されたブロックされたフォーム提出の急増の有無などを説明します。
カードはウィジェットの上に表示され、変更内容の概要と次に確認すべき箇所を簡潔に説明します。これにより、チームは生のバグメトリクスをリーダーやQAマネージャー向けの迅速なブリーフィングに変換できます。
ClickUpの主な機能
- ClickUpテスト管理テンプレートでテストプラン・実行・承認を調整し、明確なチェックリストと所有者を定義したリリースプロセスを実現
- ClickUpテストケーステンプレートで詳細なシナリオをキャプチャし、失敗ケースをバグタスクに直接リンク。カバレッジと欠陥間の明確なトレーサビリティを実現
- ClickUp問題管理テンプレートで不具合バックログを一元管理。チームは追加のスプレッドシートなしで、深刻度・コンポーネント・発生源別にバグの優先順位付けが可能
- ClickUpチャットで仕事に密接な優先順位付けの会話を実現。メッセージをタスクに変換し、所有者を@メンションで指定、影響する問題と決定事項を紐付けます
- ClickUp SyncUpsを活用するか、バグタスクからClickUp Clipsを録画して再現ステップをライブで説明。画面共有し、AIによる要約と録画を問題に添付ファイルとして添付して後で確認可能
ClickUpの制限事項
- ダッシュボードと自動化の初期セットアップには時間がかかります（チームがツールを初めて使用する場合）
- 古いデバイスやネットワーク環境では、大規模なリストや重いビューの読み込みに予想以上の時間がかかる場合があります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
ユーザーが語るClickUpの魅力
G2のレビューではこう言われています：
このプラットフォームは極めてカスタマイズ性が高く、単一のワークスペース内でタスク、ドキュメント、目標、チャットを管理できます。リストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、ガントチャートビューなど多様なビューにより、あらゆるワークフローに対応する柔軟性を実現します。
このプラットフォームは極めてカスタマイズ性が高く、単一のワークスペース内でタスク、ドキュメント、目標、チャットを管理できます。リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートなど多様なビューにより、あらゆるワークフローに対応する柔軟性を実現します。
2. Jira（深いワークフローが必要な大規模アジャイルチームに最適）
チームがサービスやタイムゾーンを越えて拡大すると、シンプルなトラッカーでは限界が。Jiraはソフトウェアチームにカスタマイズ可能なワークフロー、スクラムとカンバンボード、コードと緊密にリンクされている状態を提供。バックログからリリースまで作業状況を可視化します。
チームは課題の取り込みを標準化し、実際の作業フローにステータスをマッピングし、スプリントを遅延させるルーチン作業を自動化できます。ロードマップがエピック単位で管理され、デリバリーリズムがボードと自動化ルールに依存している場合、Jiraはこのモデルに完璧に適合します。
カスタム課題タイプを定義し、必須フィールドを設定し、レビューゲートに合わせた遷移で引き継ぎを管理できます。
組み込みの自動化機能で反復的な更新作業を削減。GitHub、Bitbucket、CI/CDとの連携により、エンジニアは次のアクションを追跡するためにツール間を行き来する必要がありません。
Jiraの優れた機能
- バックログから完了まで、実際のワークフローを反映したスクラムボードやカンバンボードを構築
- 課題タイプ、フィールド、権限をカスタムし、チームが一貫したビジネスルールに従えるように
- 変更時に割り当て、遷移、通知を行うルールで日常業務を自動化
- 問題とリポジトリやプルリクエストをリンクさせ、タスクにコードの文脈を保持
- スプリントとリリースをプランし、ベロシティ、バーンダウン、サイクルタイムを一元管理
Jiraの制限事項
- ワークフローのパワーは、調整する管理者不在の小規模チームには複雑に感じられることがあります
- Jira代替ツールと比較して、高度なカスタムやアドオンはセットアップ時間と保守コストを増加させます
- 非技術的な関係者のオンボーディングには、UIの複雑さとナビゲーションが時間を要する
Jiraの価格
- Free
- スタンダード: ユーザーあたり月額7.91ドル
- プレミアム: ユーザーあたり月額14.54ドル
- 企業: カスタム価格
Jiraの評価とレビュー
ユーザーが語るJiraの評価
Capterraのレビューアーはこう述べています：
ボード機能により、完了済みと未処理のタスクが一目で把握できます。操作に慣れると、チケットをワークフロー上で移動させる作業が非常にやりがいを感じられます
ボード機能により、完了済みと未処理のタスクが一目で把握できます。操作に慣れると、チケットをワークフロー上で移動させる作業が非常にやりがいを感じられます
3. GitLab（CI/CDを内蔵した開発者優先の問題追跡に最適）
コードとパイプラインが共存するとき、引き継ぎはよりスムーズに。GitLabは計画ボード、問題管理、マージリクエスト、セキュリティスキャンを単一プラットフォームで提供します。
作業計画、修正追跡、リリースを同一環境で完結。エンジニアが日常業務の大半を過ごす統合システムとしてのバグ追跡ツールを求めるなら、GitLabが最適です。
プロジェクトを離れることなく、問題の作成、ブランチのオープン、マージリクエストのリンクが可能です。レビューはコンテキストに密着して行われます。パイプラインはコミットごとに実行されるため、テスト失敗が即座に表示され、次のアクションが明確になります。
GitLabの優れた機能
- エピック、マイルストーン、ボードでスプリントをプランし、問題からマージリクエストまでを追跡
- 再利用可能なパイプラインと環境で、リポジトリと連動したCI/CDを実行
- 品質保護のため、コードレビュールール、承認プロセス、必須チェックを追加
- 組み込みのセキュリティテストと依存関係スキャンで発見事項を可視化
- 通知・ラベル・ステータス更新をトリガーするルールで引き継ぎを自動化
GitLabの制限事項
- 軽量な追跡機能のみが必要な場合、オールインワンの多機能性は重く感じられる可能性があります
- 許可、ランナー、パイプラインテンプレートの管理者セットアップには時間がかかります
- 高度な分析機能の一部は有料プランと入念な設定が必要です
GitLabの価格
- カスタム価格設定
GitLabの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (1000件以上のレビュー)
GitLabに関するユーザーの声
G2のレビューアーはこう述べています：
GitLabはオールインワンのDevOpsプラットフォームです。コードホスティングやCI/CDパイプラインから問題追跡、セキュリティまで、すべてを統合。最大の特長はシームレスなCI/CD連携で、ビルド・テスト・デプロイの自動化を驚くほど容易にします。
GitLabはオールインワンのDevOpsプラットフォームです。コードホスティングやCI/CDパイプラインから問題追跡、セキュリティまで、すべてを統合。最大の特長はシームレスなCI/CD連携で、ビルド・テスト・デプロイの自動化を驚くほど容易にします。
4. Wrike（クロスファンクショナルな案件受付とステークホルダーの可視性に最適）
バグ報告が顧客フォーム、QAテスト、現場メモなど複数経路から流入する場合、チームは優先度を明確に保つための共有チャネルが必要です。
Wrikeはリクエストフォーム、カスタムワークフロー、強力なダッシュボードを提供し、チームが延々とステータス確認し合うことなく連携を維持できるようにします。深刻度で仕事を振り分け、所有者を明確にし、エンジニアリング以外の関係者にも情報を共有して認識を統一できます。 複数のチームや外部からの入力を行き来する場合、Wrikeは情報の混乱を整理するのに役立ちます。
Wrikeのフォームは必要な情報を事前に収集し、次のアクションを自動で開始します。カスタムフィールドはチームの作業方法に合わせられ、自動化機能でタスクの引き継ぎを円滑に。レポートとダッシュボードで、ブロック要因やレビューが必要な箇所が一目で把握できます。
Wrikeの主な機能
- 必須フィールドを設定し、バグやフィードバックを適切なチームに振り分けるリクエストフォームを構築
- カスタムワークフローとステータスを活用し、各チーム間のレビューゲートを反映させましょう
- 割り当て、期日、リマインダーなどのアクションを自動化し、手動更新を削減
- ダッシュボードで進捗を追跡：作業負荷、障害要因、サイクルタイムを表示
- 共有可能なビューと役割ベースのアクセス権限で、技術に詳しくないパートナーも巻き込みましょう
Wrikeのリミット
- ワークフローのパワーと設定は、調整する管理者なしでは重く感じられることがあります
- アドオンや高度な分析機能はセットアップ時間と総コストを増加させます
- インターフェースの密度により、初めて利用するユーザーは習得に時間がかかる可能性があります
Wrikeの価格
- Free
- チーム: ユーザーあたり月額10ドル
- ビジネスプラン: ユーザーあたり月額25ドル
- 企業: カスタム価格
- ピナクル：カスタム価格設定
Wrikeの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (4000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (2000件以上のレビュー)
Wrikeに関するユーザーの声
G2のレビューアーはこう述べています：
Wrikeを高く評価しているのは、ワークフローをカスタムし、時間をかけて調整することで理想的なプラットフォームを構築できる点です。次第に、まるで自分たちで設計したかのような感覚になります。
Wrikeを高く評価しているのは、ワークフローをカスタムし、時間をかけて調整することで理想的なプラットフォームを構築できる点です。次第に、まるで自分たちで設計したかのような感覚になります。
5. Monday dev（視覚的プランニングとステークホルダー向けロードマップに最適）
プロダクト、デザイン、エンジニアリングが共通認識を必要とする時、monday devはプランを視覚的かつシンプルに保ちます。ボード上で仕事をマッピングし、対象者ごとにビューを切り替え、煩雑なセットアップなしでステータスを明確に保てます。
関係者は進行中のタスク、ブロックされているタスク、次にリリースされる内容をタブを切り替えずに確認可能。開発ワークフローの上にクリーンで視覚的なレイヤーを構築したい場合、monday devはクロスファンクショナルチームに最適です。
最も効果を発揮するのは連携です。フォーム経由で問題が登録され、列を移動し、所有者はクリック一つでステータスを更新。自動化が日常的なリマインダーを処理するため、更新は確実に期日通りに行われます。
GitHubやBitbucketとの接続でコードの文脈を把握し、ダッシュボードでは進捗と作業負荷を一元表示。長文の電子メールなしでプランを共有する、より落ち着いた方法です。
monday devのベスト機能
- バックログ、スプリント、リリース用のボードを構築し、ステータスを明確に可視化
- フォームと必須フィールドを活用し、より明確な情報収集とフォローアップの削減を実現
- 割り当て、期日、リマインダーなどのアクションを自動化し、手動更新を削減
- GitHubやBitbucketと連携し、プルリクエストリンクやレビューステップを表示
- 非技術的なパートナーとタイムラインやダッシュボードを共有し、期待値を明確に保ちましょう
monday devの制限事項
- 複雑なチーム向けの高度なワークフローロジックは、モデル化に時間を要する場合があります
- より深いエンジニアリング分析には、多くの場合アドオンや外部ツールが必要であり、最も人気のあるmonday.comの代替ツールとは異なります
- 大量のボードは、大量のデータを扱うパワーユーザーにとって動作が遅く感じられる可能性があります
monday dev プラン
- Free
- 基本プラン: 月額12ドル/席
- スタンダード: 月額14ドル/席
- プロプラン: 月額24ドル/席
- 企業: カスタム価格
monday devの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (1000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (50件以上のレビュー)
monday devに関するユーザーの声
G2のレビューアーはこう述べています：
Monday導入前はカンバンビューを使用していたが、プロジェクトが全く進捗しなかった。Monday（通常ワークマネジメントプラットフォーム→Devワークスペース）への移行後、生産性が飛躍的に向上。プロジェクト進捗のリアルタイム可視化により、スプリント計画が格段に容易になった。
Monday導入前はカンバンビューを使用していたが、プロジェクトが全く進捗しなかった。Monday（通常ワークマネジメントプラットフォーム→Devワークスペース）への移行後、生産性が飛躍的に向上。プロジェクト進捗のリアルタイム可視化により、スプリント計画が格段に容易になった。
6. GitHub Issues（リポジトリ内での軽量な追跡に最適）
チームが既にGitHubをメイン環境としている場合、別のトラッカーを追加するのは余計な作業に感じられるかもしれません。GitHub Issuesならフローがシンプルに保たれます。問題を記録し、ブランチをリンクし、プルリクエストを開けば、すべてを一箇所で確認できます。
重厚なセットアップなしで迅速なリポジトリ優先の追跡を求めるなら、これが最適な選択肢です。問題、プロジェクト、プルリクエストが並列表示されるため、次のアクションが明確です。ラベルとテンプレートでレポートの一貫性を維持します。
特にチームを支援するのは、アクションによる自動化機能です。所有者の割り当てからリリースメモの投稿まで、反復的な作業を処理します。
GitHub Issuesの優れた機能
- 問題テンプレートとラベルを活用し、適切な詳細情報を含むレポートを確実に作成
- カスタムフィールドと保存済みビューでプロジェクトボード上の仕事を追跡
- ブランチやプルリクエストに問題がリンクされており、明確なトレーサビリティを確保
- GitHub Actionsでルーチンステップを自動化し、手動更新を削減
- チームメンバーをメンションし、コードと共に意思決定が生き続けるインラインディスカッションを実現
GitHub Issuesの制限事項
- フル機能のトラッカーよりも軽量なレポート作成とダッシュボード
- 複雑なワークフローにはサードパーティ製アプリやカスタムアクションが必要になる場合があります
- クロスチームでの課題受付とSLA管理には、追加のモデリングまたは外部ツールが必要です
GitHub Issues の価格
- Free
- チーム: ユーザーあたり月額4ドル
- 企業: ユーザーあたり月額21ドル
GitHub Issuesの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (6000件以上のレビュー)
GitHub Issuesに関するユーザーの声
G2のレビューアーはこう述べています：
GitHubは直感的なインターフェースでユーザーフレンドリーな体験を提供し、バージョン管理やコラボレーションを初心者でも簡単に実現します。プルリクエストやコードレビューからCI/CD連携、プロジェクトボードまで網羅した包括的な機能セットは、開発者のほぼ全てのニーズを満たします。
GitHubは直感的なインターフェースでユーザーフレンドリーな体験を提供し、バージョン管理やコラボレーションを初心者でも簡単に実現します。プルリクエストやコードレビューからCI/CD連携、プロジェクトボードまで網羅した包括的な機能セットは、開発者のほぼ全てのニーズを満たします。
7. BugHerd（視覚的なウェブサイトQAとクライアントフィードバックに最適）
QAがライブページ上で行われる場合、言葉だけでは不十分です。BugHerdなら、テスターやクライアントがフィードバックを直接ウェブサイトにピン留めできるため、各メモにはスクリーンショット、ブラウザデータ、正確な場所が付随します。長い電子メールのスレッドや推測作業なしに、修正すべき箇所を正確に把握できます。
非技術的なステークホルダーと密接に連携するチームの場合、このツールはフィードバックを明確かつ迅速に保ちます。
最も効果を発揮するのはWeb QAとクライアント承認プロセスです。テスターはウィジェットをクリックし、要素をハイライトして、コンテキスト付きのバグを報告します。各アイテムは再現手順の詳細と共にカンバンボードに割り当てられ、通常は複数アプリで追跡する情報を一元管理します。
セキュリティサービスによってフォーム提出がブロックされた場合でも、レポートをログに記録しページにタグ付けすることで、エンジニアが対応開始箇所を把握できます。これにより問い合わせ回数が減り、引き継ぎがスムーズになります。
BugHerdの主な機能
- 自動スクリーンショットと環境詳細でページ上の注釈をキャプチャ
- ボード、ステータス、期日を活用し、アイテムを適切な所有者に割り当て
- クライアントやコンテンツエディターからフィードバックを収集する際に、新しいツールを習得させる必要はありません
- ピンごとに1つのスレッドで議論をまとめ、アクションの可視性を全員に確保
- より深いワークフローが必要な場合は、問題をトラッカーにエクスポートまたは同期
BugHerdのリミット
- ウェブサイトフィードバックを第一に設計されているため、より深いエンジニアリングワークフローには別のトラッカーが必要になる場合があります
- 開発者中心のツールよりも軽量なレポート作成機能とSLA管理を実現
- 大規模チームではボードの混乱を避けるため、ワークフロー設計に注意が必要
BugHerdの価格
- スタンダード: ユーザーあたり月額50ドル
- Studio: ユーザーあたり月額80ドル
- プレミアム: ユーザーあたり月額150ドル
- カスタム: カスタム価格設定
BugHerdの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (60件以上のレビュー)
BugHerdに関するユーザーの声
G2のレビューアーはこう述べています：
BugHerdはウェブサイトのフィードバック収集を驚くほど簡単かつ体系的にします。直感的なビジュアルピンシステムにより、電子メールで長文の説明やスクリーンショットを添付する必要なく、ページ上で直接問題にタグ付けできます。
BugHerdはウェブサイトのフィードバック収集を驚くほど簡単かつ体系的にします。直感的なビジュアルピンシステムにより、電子メールで長文の説明やスクリーンショットを添付する必要なく、ページ上で直接問題にタグ付けできます。
8. MantisBT（シンプルで信頼性の高いバグ追跡を求めるオープンソースチームに最適）
サブスクリプション不要の軽量トラッカーをお探しの場合、MantisBTがシンプルさを実現します。オープンソースでホスティングが容易、基本ワークフローを長時間のセットアップなしで柔軟に構築可能です。
チームは明確な所有権とタスク関連フィールドでバグを記録し、直感的なナビゲーションで仕事を進めます
その真価は予測可能性にあります。カスタムフィールドとカテゴリで課題管理を整理。電子メール通知で所有権を明確化。役割ベースの許可設定はシンプルで、小規模チームでも新たな手順を学ぶことなく構造化を実現します。
最初から派手なダッシュボードは提供されませんが、安定した環境で問題を追跡し、修正を期日通りにリリースできます。
MantisBTの主な機能
- カテゴリ、深刻度、カスタムフィールドを備えたシンプルな問題フォームで、整理された問題受付を実現
- 役割ベースの許可設定と理解しやすいワークフロー
- 担当者とウォッチャーを常に最新状態に保つ電子メール通知
- 基本機能以上の拡張が必要な場合に、コア機能を拡張するプラグイン
- パフォーマンス、セキュリティ、アップグレードのタイミングを自ら決定できるセルフホスト型管理を実現
MantisBTの制限事項
- UIは現代的な開発トラッカーと比べて古臭い印象
- 組み込みレポート作成と視覚的ダッシュボードは限定的
- 大規模プラットフォームとの連携には、プラグインまたはカスタムの仕事が必要です
MantisBTの価格
- Free
MantisBTの評価とレビュー
- G2: 4/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.1/5 (90件以上のレビュー)
MantisBTに関するユーザーの声
G2ユーザーからのコメント：
Mantisはあらゆる形式のドキュメントアップロードをサポートし、開発者やQA担当者が報告された不具合を迅速に検証・特定できます。Mantisの電子メール通知機能は便利で作業効率を向上させます。Mantisは無料かつオープンソースです。Mantisを使用すれば、ソフトウェアテストサイクルの全フェーズを追跡可能です。
Mantisはあらゆる形式のドキュメントアップロードをサポートし、開発者やQA担当者が報告された不具合を迅速に検証・特定できます。Mantisの電子メール通知機能は便利で作業効率を向上させます。Mantisは無料かつオープンソースです。Mantisを使用すれば、ソフトウェアテストサイクルの全フェーズを追跡可能です。
9. Bugzilla（企業実績のあるオープンソース管理に最適）
長い歴史と厳格な許可管理を備えた安定したトラッカーが必要な場合、Bugzillaは直感的な操作性でチームを支援します。構造化されたフィールド、保存検索、強力なクエリ機能により、大規模なバックログも効率的に管理可能です。
監査可能性の価値を重視するチームは、Bugzillaで余分な機能を積み上げることなく、レビューやコンポーネント所有権をモデル化できます。
必須フィールドの設定、カスタムワークフローの調整、製品・コンポーネント・役割別のアクセス制御が可能です。高度な検索機能とレポート作成により、異なるモジュールや深刻度レベルにわたる重要問題を可視化。リーダーは早期に傾向を把握できます。
Bugzillaの優れた機能
- ワークフローに合わせてカスタムフィールド、コンポーネント、フラグを定義
- 保存済み検索と強力なクエリ構文を活用し、注意が必要な課題を正確に特定
- 製品やコンポーネント全体で詳細な許可と役割によるアクセス制御を実現
- 依存関係と重複を追跡し、混乱なく仕事をスムーズに進めましょう
- より深い分析のためのデータエクスポートや、必要に応じて他のツールとの接続を実現
Bugzillaの制限事項
- インターフェースは時代遅れに感じられ、新メンバーにはトレーニングが必要になる場合があります
- ネイティブダッシュボードとビジュアル分析はアドオンなしではリミットがあります
- 統合にはカスタムセットアップや外部ユーティリティが必要な場合が多い
Bugzillaの価格
- Free
Bugzillaの評価とレビュー
- G2: 3.9/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.1/5 (100件以上のレビュー)
Bugzillaに関するユーザーの声
G2ユーザーはこう述べています
バグ登録時に重複を防止する提案機能は、市場にある他の欠陥管理ツールと比較して非常に優れています。
バグ登録時に重複を防止する提案機能は、市場にある他の欠陥管理ツールと比較して非常に優れています。
10. Roundup（電子メール対応重視のトラッカーを求める最小限のチームに最適）
単純に課題の登録・割り当て・処理を進める場が必要な場合、Roundupは無駄を省きます。電子メールワークフローとシンプルなフォームを備えた軽量なオープンソーストラッカーで、小規模チームがバグを記録し所有者を割り当てながら、重要な作業を滞りなく進められます。
問題は電子メールやフォーム経由で到着し、明確なIDが割り当てられ、完了までのシンプルなフローを辿ります。カスタムフィールドの追加、基本業務ルールの定義、通知トリガーの設定が可能で、未処理の問題を残しません。管理者は長い学習曲線なしに権限やリストを管理できます。
主要機能まとめ
- 電子メールやウェブフォームから、シンプルなフィールドと明確なスレッド構造で問題を記録
- 役割、優先度、カテゴリを設定し、所有者がアクションを明確に把握できるように
- 変更時に通知をトリガーし、レビュー担当者と関係者を常に最新状態に保つ
- 必要な追加ステップはPythonや簡易プラグインで拡張可能
- アップグレード、バックアップ、セキュリティ態勢を管理するためのセルフホスティング
Roundupのリミット
- 大規模プラットフォームと比較して最小限のダッシュボードと分析機能
- 統合には通常、簡単なスクリプト作成や外部ツールとの連携処理が必要です
- UIはボードベースの現代的なツールと比べると基本的でシンプルに感じられる
Roundupの価格設定
- Free
総合評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Roundupに関するユーザーの声
ずっとAmazonまとめサイトの作成を考えていたのですが、これが本当に簡単にできると分かって、ついに始める自信がつきました。ただやるべきタスクは山積みなので、毎月投稿するリマインダーを設定しなければなりません。
ずっとAmazonまとめサイトの作成を考えていたのですが、これが本当に簡単にできると分かって、ついに始める自信がつきました。ただやるべきタスクは山積みなので、毎月投稿するリマインダーを設定しなければなりません。
👀 豆知識：平均的な労働者は1日約117通の電子メールを受信し、そのほとんどは1分以内にざっと目を通すだけ。だからこそ、Roundupのような電子メール対応ワークフローなら、追加ツールなしで修正作業をスムーズに進められるのです。
その他の便利なツール
1. Sentry
Sentryはエラーをリアルタイムで捕捉し、コード内の発生箇所を正確に特定します。スタックトレース、パンくずリスト、リリースヘルスが障害発生経路を可視化するため、ログを掘り下げる必要なく迅速に再現可能です。チームは問題をグループ化し、アラートを設定し、修正後の回帰を追跡できます。
2. Postman
PostmanはAPIテストと共同作業を効率化します。コレクションでリクエストを整理し、環境設定で鍵とURLを保存、モニターでユーザーより先に障害を検知。バグレポートにサンプルペイロードを添付し、問題を再現する事前構築済みリクエストを数秒で共有できます。
3. BrowserStack
BrowserStackはクラウド上で実機とブラウザによるWebアプリテストを実現。視覚的・互換性問題を迅速に再現し、スクリーンショットやビデオをキャプチャしてトラッカーアイテムに添付ファイルとして添付可能。特定のOSとブラウザの組み合わせで発生するバグの推測作業を削減します。
4. TestRail
TestRailはテストケース、実行、結果を一元管理。失敗ケースがトラッカーの欠陥とリンクされていることを確認し、リリース用の明確な監査証跡を維持。ダッシュボードでカバレッジ、合格率、ブロック要因を表示し、リーダーが「今すぐリリースすべきもの」と「待機すべきもの」を判断可能にします。
スムーズな開発ワークフローを実現するClickUpをお試しください
バグトラッカーの切り替えはリスクを感じるかもしれません。しかし、ノイズを削減し、すべてのバグがレポート作成からリリースまで明確な経路をたどる最良の機会でもあります。
機能は後回し、ビンゴ。ツールがビジネスルールにどう適合するか、セキュリティをどう扱うか、公開レポートがブロックされた際にCloudflare Ray IDを表示しながらコンテキストを維持できるかに焦点を当てよう。システムがそのIDを捕捉し、痕跡を保持し、修正を遅らせずに誤検知の解決を支援できるなら、あなたは万全の状態にある。
各オプションには異なる強みがあります。開発者優先のもの、視覚的なもの、驚くほどミニマルなものなど。チェックリストが最も長いツールではなく、修正時間を短縮しクリック操作を減らせるツールを選びましょう。
そこでClickUpの出番です。 バグの受付、ドキュメント、Gitリンク、ダッシュボードを仕事のすぐ隣に配置。優先順位付けや更新状況の可視性が保たれます。✨
バグ報告、ドキュメント、Gitリンク、ダッシュボードを一元管理するには、ClickUpに登録してチームに報告からリリースまでのよりスムーズで迅速なプロセスを提供しましょう。
よくある質問（FAQ）
成長の余地がある無料のスタート地点をお探しなら、ClickUpの「Free Foreverプラン」が有力な選択肢です。 テンプレートで課題受付を標準化、再現ステップをドキュメントに保存、ClickUp自動化で仕事を自動ルーティング。初期費用なしで開始可能。オープンソース対応ならBugzillaやMantisBTが適していますが、利便性と引き換えにセットアップが必要です。スムーズに拡張できるホスティング型ツールを好むなら、ClickUpから始めて必要に応じて高度な機能を追加しましょう。
はい、ただしいくつかのステップが必要です。Zoho BugTrackerから問題をエクスポートし、フィールドを新システムにマッピングした後、まず少量のバッチでテストしてください。ClickUpはCSVインポート、カスタムフィールド、テンプレートをサポートしているため、ステータス、所有者、日付、コアメタデータを保持できます。監査証跡用に元のエクスポートファイルを手元に保管し、切り替え前にClickUpで一時リストを使用して検証してください。
ClickUpはClickUp Git統合を通じて両プラットフォームと連携します。ブランチやコミットにタスクIDを含めるだけで、コミットやプルリクエストをタスク画面で直接確認可能。自動化機能により、PR作成時は「In Review」へ、マージ時は「Ready for Release」へ自動的に移動します。GitLabやGitHub Issuesもコードと緊密に連携しますが、ClickUpなら計画・ドキュメント・レポート作成を一元管理。非開発メンバーも進捗を把握できます。
小規模で迅速に動くなら、シンプルに。ClickUpなら課題テンプレート、ドキュメント、ボード、自動化機能を1つのワークスペースで提供。ツールの切り替え不要です。GitHub IssuesやRoundupは最小限のフローには有効ですが、課題受付、ドキュメント、ダッシュボードには追加ツールが必要です。ClickUpのFree Foreverプランから始め、必要な時にのみ高度な機能を有効化しましょう。
ClickUpは両方を兼ね備えています。ClickUp Brainはタスクの文脈から再現手順と要約を自動作成し、ClickUp AutomationsはPRマージなどのイベント時に所有者割り当て、SLA設定、ステータス変更を自動実行します。Jiraとmonday devは強力なルールベースの自動化を提供し、GitLabはCI対応ワークフローを追加します。AIとルールを1か所で統合したい場合、ClickUpは追加タブなしで両方をカバーします。