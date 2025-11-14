Whereby vs. ClickUp SyncUp：どちらのビデオミーティングツールが優れているか？

1964年、AT&Tは万国博覧会でピクチャーフォンを発表した。それは分厚い装置で、通信を永遠に変えると約束するものだった。通話相手に顔が見えるようになったのだ——その特権を得るために小さな通話料金を支払うことを厭わなければの話だが！

時が経つにつれ、私たちはこれらの不格好な機器を、チームとクライアントをつなぐ洗練されたアプリに置き換えてきました（気まずい沈黙は残ったままですが）。

本ブログ記事では、WherebyとClickUp SyncUpという2つのツールを比較します。それぞれが業務中の異なる局面で活用できるよう設計されています。

どちらがあなたのツールキットにふさわしいか、見てみましょう。☎️

ClickUp vs. Whereby 一目でわかる比較

アスペクト ClickUp Whereby 中核的な目的 プロジェクト管理、タスク追跡、チームコラボレーション、ナレッジマネジメント ビデオミーティング、ブラウザネイティブミーティング、埋め込み可能な通話 階層と組織体制 高度な機能：大規模組織向けのスペース、フォルダ、リスト、すべてのビュー 組織的な階層を持ちません タスク管理 ToDoリスト、タスク、サブタスク、チェックリスト、カスタムフィールド、ステータス自動化、タスク所有者、優先度、リマインダー タスク管理機能に欠ける プロジェクトビュー リスト、ボード、カレンダー、ガントチャート、タイムライン、作業負荷など プロジェクトビューを提供していません 自動化 AIを活用した自動化、時間ベースおよびトリガーベースの自動化 ビデオセッション用APIフック/webhook ドキュメント共同編集 リアルタイム編集可能なドキュメント、wiki、リッチフォーマット、ドキュメントからタスクへのリンク、ナレッジベース ライブチャット、絵文字、ミーティング中のファイル共有 コミュニケーション 関連付けられたチャット、タスク、ドキュメントによる文脈に沿った会話、組み込み電子メール、タスクコメント、通知、割り当てられたコメント、音声・動画クリップ ビデオ、音声、通話中チャット、リアクション、ファイル共有 コラボレーションと共有 リアルタイムホワイトボード、ゲスト共有、外部リンク共有、校正ツール 仮想ホワイトボード（Miro）、ライブ字幕、ブレイクアウトルーム スケジュール管理と時間管理 統合カレンダー、時間追跡、見積もり機能、Outlook/Google カレンダー連携 Googleカレンダー連携、会議室タイマー、カレンダー招待 AI機能 ClickUp Brain（AI検索、ライティング、自動化、要約、文字起こし、ラベル生成、高度なレポート作成）、AIエージェント ライブ文字起こし、セッション要約 連携機能 1,000以上のアプリ連携（Outlook、Slack、Drive、Github、Zapierを含む）、API/アドオン Miro、Google ドキュメント、RTMPストリーミング、開発者向けSDK、React/Flutter/モバイル埋め込み セキュリティ/コンプライアンス 高度な役割・許可管理、監査ログ、企業セキュリティ、ISO 27001、GDPR、SSO、SOC2、HIPAA準拠 エンドツーエンド暗号化（P2P小規模ルーム）、ISO 27001、GDPR、HIPAA準拠、ロックされたルーム ミーティングのキャパシティ SyncUpでは最大200名まで参加可能 最大200名の参加者（アクティブ）、400名の視聴者（ビュー専用モード） ファイルストレージ 無制限（有料プラン対象）、ワークフロー内の任意の場所にファイルを添付ファイル/リンクされている 通話中に小容量ファイルを共有可能。長期ファイルストレージにはリミットあり、チャットのダウンロード機能あり。

ClickUpとは？

ClickUpで複数のプロジェクトを管理 ClickUpでハイブリッド協業を管理する一元化されたワークスペースを作成しましょう

現代の仕事は機能不全に陥っている。

プロジェクト、ナレッジ、コミュニケーションが連携しないツールに分散しているため、業務の効率が低下しています。

ClickUp は、プロジェクト、ナレッジ、チャットを1か所に統合したすべて仕事アプリでこの課題を解決します。AIが駆動するこのプラットフォームは、より速く、よりスマートに仕事をすることを支援します。

ClickUpの機能

ここでは、Wherebyの代替ツールとして際立つ鍵の機能を詳しく解説します。

機能 #1: リアルタイムコミュニケーション

ClickUp Chatは、チャンネルとダイレクトメッセージで全ての会話と仕事を1箇所に集約します。

ClickUp Chatで社内外のコミュニケーションチャネルを一元管理

#マーケティング更新や#クライアントフィードバックなど、トピック別のチャンネルを作成して議論を集中させましょう。一時的なチャットが必要な場合は、ダイレクトメッセージで個人やグループに直接連絡でき、メインチャンネルを混乱させずに済みます。

ClickUp Chatのメッセージにカーソルを合わせると、即座にタスクを作成できます

さらに便利なのは、メッセージを直接ClickUpタスクにリンクできる点です。これにより「ちょっとこれ直せる？」といった気軽なやり取りも、追跡可能なアクションアイテムに変わります。カスタマイズ可能な通知機能により、重要な事項のみを確実に把握できます。

チャット内の各種投稿タイプから選択し、重要な更新情報を全チームのメンバーに確実に届けましょう

メッセージに特別な注目が必要な場合は、投稿を作成しましょう。重要な情報がチャットの流れに埋もれてしまうのを防ぎ、お知らせや更新情報、議論を目立たせるために投稿を作成できます。

メッセージを入力し、ドロップダウンからお知らせ、ディスカッション、アイデア、更新を選択するだけで、チャンネル内でメッセージが目立つようになり、全員が確実に気づくようになります。

チャットプラットフォームを最大限に活用する方法をご覧ください：

💡 プロのコツ： チームのチャットチャンネル上部にカードを追加し、ブックマークやメモなどを素早く表示しましょう。任意のデータを表示するカスタムバッテリーグラフや、ワークスペースの主要リソースへのリンクを追加できるほか、タスクの合計や平均値などの計算も可能です。

機能 #2: ビデオ通話と音声通話

ClickUp SyncUpなら、ワークスペースから直接音声通話やビデオ通話を開始でき、シームレスなコラボレーションを実現します。

SyncUpを開始するには、任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージ内のSyncUpアイコンをクリックするだけです。

ClickUp SyncUpsアイコンをタップすると、即座に音声またはビデオ通話を開始できます

SyncUpでは、画面共有により視覚的なコンテキストをプロバイダーできます。例えば、デザイン草案の提示、分析データの発表、プロジェクトタイムラインの確認などが可能です。

特筆すべき機能は、通話中に直接タスクをリンクできる点です！例えば、ダイレクトメッセージでバグ修正について議論している場合、関連するタスクをその会話に接続できます。

タスクをClickUp SyncUpに連携

リアルタイムでのSyncUp参加が難しい場合もご安心ください。セッションを録画し、後からアクセスできます。

異なるタイムゾーンにいるチームメンバーや、議論の見落としを防ぐための確認に特に有効です。録画にコメントを追加したり、外部共有も可能です。

💡 プロのコツ：ClickUp Clipsを活用して、簡単な更新情報、フィードバック、ミニチュートリアルを短いビデオメッセージに変換しましょう。チャットチャンネルに添付ファイルとして添付すれば、ハイブリッドチームに意図を正確に伝えられます。

機能 #3: AIによる生産性向上

Chatに直接組み込まれたClickUp Brainは、タスクの作成・割り当て、関連タスクやチャネルの検索、会話の要約する機能を備えています。自然言語でチャネルに関する質問を投げかけると、瞬時に文脈を抽出することも可能です。

ClickUp Brainにチームチャンネルでメッセージを送信させれば、 作業を中断する必要はありません

例、チームとのSyncUp終了後、ClickUp Brainは過去24時間の全議論を要約し、アクションアイテムを強調表示し、複数のプロジェクトにリンクされているタスクを作成します。

Catch Me Up機能はリモートチームにとって命綱です。1～2日分の会話を見逃しても、Catch Me Upをクリックするだけで過去24時間から最大14日間のすべての会話を要約して確認できます。

ClickUp Chatで状況を教えてください

✅ビデオ通話でAIを活用する際に役立つプロンプト例： 本日のSyncUpを要約し、全アクションアイテムのタスクを作成する

#MarketingUpdates で議論に関連するタスクを確認する

メッセージ「素晴らしい仕事です！」を@MyTeammateに割り当ててください

ClickUpの価格

Diggsのシニアプロジェクトマネージャー、サマンサ・デンゲートがClickUpを活用したコミュニケーションについて語った内容は以下の通りです：

ClickUp導入前は、ミーティングや電子メールのやり取りが「ブラックホール」となり、アイテムが見落とされ放置される事態が発生していました。その結果、タスクが期日通りに確認されず、クリエイティブ開発の進捗状況も誰にも把握できない状態でした。 チーム全員がアクション項目の期限を明確に把握し、タスク内でチャットや共同作業が可能になりました。

ClickUp導入前は、ミーティングや電子メールのやり取りが「ブラックホール」となり、アイテムが見落とされ放置される事態が発生していました。その結果、タスクが期日通りに確認されず、クリエイティブ開発の進捗状況も誰にも把握できない状態でした。

チーム全員がアクション項目の期限を明確に把握し、タスク内でチャットや共同作業が可能になりました。

Wherebyとは？

viaWhereby

Wherebyはブラウザベースのビデオ会議プラットフォームであり、最新のウェブブラウザをサポートするあらゆるデバイスから、セキュリティが確保された信頼性の高いビデオ通話の主催や参加を可能にします。

ユーザーは仮想会議室を設定し、永続リンクを他者と共有できます。また、開発者向けに埋め込みソリューションを提供し、APIやSDKを介してビデオ通話機能を自社製品・サービスに直接統合可能。これによりハイブリッドワークスペースでのコミュニケーションを実現します。

Wherebyの主な機能

この画面共有ソフトウェアに特有の機能は以下の通りです：

機能 #1: カスタムブランディング対応のブラウザベースミーティング

*ミーティングでプロフェッショナルな印象を与えるため、ルームの背景をカスタム

Wherebyはブラウザから直接仕事できます。ゲストはデスクトップまたはモバイルから、永続的なミーティングリンクで即座に参加できます。

さらに、ロゴやミーティング室の色、バーチャル背景、ぼかし効果でミーティングをカスタムし、ブランドイメージを統一できます。ミーティングURLさえもカスタム可能なので、すべてのクライアントセッションが意図的で洗練された印象を与えます。

Wherebyでブレイクアウトルームを作成し、小規模な議論とより良いコラボレーションを実現

小規模な議論が必要な場合もあります。Wherebyではホストが仕事用のブレイクアウトルームを作成し、その後全員をシームレスにメインセッションに戻すことが可能です。

さらに、ホストは会議室をロックしたり、許可を管理したり、待機室からゲストを招待したり、参加者をミュートまたは退室させたりできるため、セキュリティと秩序あるミーティングを実現します。

また、以下のことも可能です：

Miroホワイトボード連携で 通話中に直接 インタラクティブなデジタルホワイトボードを起動

ドキュメント、画像、リンクを 通話中に即座に送信

ライブチャットで会話をつなぐビデオウィンドウと並行して、簡単な質問や反応、ファイル転送をリアルタイムで行えます

機能 #3: 画面共有と録画

Wherebyで画面を共有し、クライアントにプレゼンテーションを

画面全体または特定のアプリケーションウィンドウのみを共有できます。ピクチャーインピクチャーモードと組み合わせれば、無料の集中を妨げないプレゼンテーションやデモを実現できます。

また、後で通話を確認したい場合、Wherebyではローカルまたはクラウド（ルーム所有者の場合）への録画が可能です。ライブ字幕と文字起こし機能により、後からでもコンテンツを簡単に確認できます。

さらに、Wherebyは包括性を重視して設計されています：

Wherebyの料金体系

ミーティング

Free（ホスト1名分を含む）

プロプラン： 月額8.99ドル（ホスト1名分を含む）

ビジネスプラン：ホスト1人あたり月額11.99ドル

埋め込み

Free試用版

基本プラン: 月額9.99ドル（従量課金制）

企業: カスタム見積もり

ClickUp vs. Whereby：機能比較

分散型チームを運営する場合、すべてのミーティングは異なります。クライアントとの通話は洗練された演出、ブランディング、アクセスの容易さが求められます。社内での同期には文脈の共有、責任の明確化、明確なフォローアップが不可欠です。

Wherebyは外部ミーティングに最適です。一方、ClickUpはワークスペース内のコラボレーションを具体的な成果へと変換し、議論をタスク・目標・プロジェクトドキュメントに直接リンクされている。

最適な選択を支援する詳細な比較はこちら。🎯

機能 #1: ビデオ会議の体験

まずは、各/AIミーティングツールがビデオ通話（簡単な確認からチームミーティングまで）をどのように扱うかから見ていきましょう。

ClickUp

ClickUpは仕事と会話を接続します。ClickUpミーティングを使えば、チームは作業と並行して会話主催・整理・追跡できます。

議題とチェックリストを作成して進捗を管理し、通話中に画面を共有して円滑なコミュニケーションを図り、AIに議論の要点を素早くまとめさせましょう。

ClickUp AIノートテイカーは、ミーティングを自動で記録・文字起こし・要約し、鍵のアクションアイテムと次のステップを抽出します。

しかし、すべてのコミュニケーションにミーティングが必要なわけではありません。迅速な進捗報告や非同期フィードバックが必要な場合、ClickUp Clipsがタスクやチャット内でビデオメッセージを記録・共有する手助けをします。

Whereby

このツールはシンプルさを追求しています。ダウンロード不要のブラウザベースのビデオミーティングは、迅速なクライアント通話とブランド体験を目的に設計されています。ミーティングルームをロゴや色でカスタムでき、ブレイクアウトルームで議論を分割できます。

ゲストは即座に参加できるため、外部とのコラボレーションに最適です。

🏆 勝者：引き分け！社内・社外同期にはClickUpを活用し、会話をアクションに変換しましょう。Wherebyはブランドに沿ったクライアントミーティングに最適です。

機能 #2: コラボレーションとリアルタイムの相互作用

両ツールがリアルタイムでの共同仕事どう実現するか、比較してみましょう。

ClickUp

リアルタイムコラボレーションのために設計されています。チームはClickUpドキュメントで共同編集し、ClickUpホワイトボードでブレインストーミングを行い、ClickUpチャットで即座に会話したり、ClickUpタスクやサブタスクに直接コメントできます。すべてのコメントは実行可能なアクションとなります。

タスク単位の許可、メンション機能、他ツールとの連携を組み合わせることで、プランから納品までの協業をシームレスに実現します。

Whereby

Wherebyはミーティング中のリアルタイムコラボレーションに重点を置いています。Teamsは通話中にMiroホワイトボードを開いたり、画面共有、リンクの共有、ライブチャットが可能です。高速で親しみやすく直感的な操作感は、ワークショップ、クライアント向けデモ、クリエイティブセッションに最適です。

しかし、ミーティングが終了すると、コラボレーションも同時に停止してしまうことがよくあります。タスクやコンテンツを非同期で継続的に仕事するための組み込み機能は存在しません。

機能 #3: スケーラビリティと企業対応性

もちろん、チームや組織が拡大した際の拡張性とパフォーマンスも、企業のニーズを考慮して評価する必要があります。

ClickUp

ClickUpは堅牢な拡張性と企業グレードの機能を提供し、大規模組織に適しています。ワークスペース全体で正確な制御とアクセスレベルを確保するため、カスタム許可、詳細なユーザー役割、管理者管理ツールを利用できます。

さらに、ClickUpはSSO (シングルサインオン)、SAML、二要素認証（2FA）をサポートし、企業セキュリティ基準に準拠しています。

プラットフォームには監査ログ、24時間365日の監視、ペネトレーションテストも含まれており、データを24時間体制でセキュリティします。

Whereby

一方、Wherebyは主にビデオコラボレーション向けに設計されており、大規模な拡張機能や企業向け機能は提供していません。高度な管理者制御、ユーザーの許可、レポート作成ツールが不足しています。

GoogleカレンダーやMiroなどのツールとの連携はサポートしていますが、企業対応の高度な機能は提供していません。

🏆 勝者：ClickUp！大規模チームでの拡張性を考慮して設計されており、完全な管理者制御、セキュリティ、企業グレードの機能を提供します。

RedditにおけるClickUp vs. Whereby

実際のユーザーがClickUpとWherebyをどう感じているかを知るため、Redditを調査しました。両ツールを直接比較するスレッドはありませんでしたが、ユーザーからの声は以下の通りです：

RedditユーザーがWherebyの利便性についてこう述べています：

Wherebyを愛用しています。リンク一つで、どこにいても誰とでも接続できるシンプルで美しいビデオ通話をホストできるのが非常に便利です。ダウンロード不要で…

あるClickUpユーザーはこう述べています：

ClickUpはあらゆるサイズの企業（個人事業主から大規模チームまで）や様々な業界で成功裏に活用されており、その多くは数百万ドル規模の収益を生み出しています。 確かにClickUpにも他のプラットフォーム同様問題はありますが、特に大規模チーム向けの機能性は抜群です…チームリーダーは、部下を細かく管理している感覚なく全体を俯瞰できるため、きっと気に入るでしょう。*

別のユーザーはClickUpを好んでいるようでした（SyncUpも着信音が鳴るようになったことを知れば喜ぶでしょう）：

3人の小規模ビジネスを移行しましたが、満足しています。唯一の欠点は、SyncUpのビデオチャット機能がSlackのように着信音で鳴らないことです。そのため通知を見逃すことがあります。改善を期待しています。それ以外は、アプリ内で直接タスクを参照できる機能が便利です。

どのビデオミーティングツールが最高なのか？

投票結果が出ました！優勝者が決定しました！👑

Wherebyは迅速なクライアント通話や洗練されたブラウザベースのミーティングには優れていますが、会話が具体的な成果とリンクされている点では不十分です。

ClickUp SyncUpsは、AIノートテイカー、Clip、タスク連携、ワークフローとのシームレスな連携により、議論を実行可能な仕事に変換します。あらゆるミーティングが複雑なプロジェクトを前進させ、チームを同期させ、重要な決定を見失うことのない機会となります。

さらに、タスク・文脈に沿った会話・ナレッジをAI搭載のClickUpプラットフォームに統合することで、仕事における分散化が解消され、仕事が格段に効率化されます。

さあ、今すぐ無料登録！ClickUpを今日から始めましょう！✅