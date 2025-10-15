2027年4月までに移行すべきOpsgenieのトップ代替ツール

夕食の最中に「緊急アラート」の通知が鳴り、結局は単なるルーチンログだった経験はありませんか？イライラしますが、少なくともOpsgenieが頼りになると分かっていました。

真の課題はここから始まります：AtlassianはOpsgenieの販売を終了し、まもなく完全なサポートも終了します。オンコールスケジューリング、エスカレーション、アラート管理に依存しているチームにとって、これは誰も望まなかった現実を突きつける警鐘です。

良い点は、土壇場まで待つ必要がないことです。今から他の選択肢を検討する時間を確保すれば、チームは慌てた決断のストレスなく新しいルーティンに落ち着くことができます。

本記事では、優れたOpsgenie代替ツールを紹介し、それぞれの強みを比較。ClickUpがチームにより落ち着いた接続の仕事環境を提供する理由を解説します。

⭐ 機能テンプレート ITチームがインシデントを正確に記録し、長期的な改善につながる傾向を可視化できるようにします。ClickUpのITインシデントレポートテンプレートは、一貫性と信頼性のあるフォーマットでインシデントの詳細を記録するのに役立ちます。 無料テンプレートを入手 ClickUp ITインシデントレポートテンプレートで、整理された効率的なITインシデントレポートを簡単に作成

Opsgenie代替ツール一覧

主要機能、価格、ユーザー評価に基づいて最適な選択肢を選ぶための、主要なOpsgenie代替ツールの簡易比較表です。

ツール* 最適分野* 主な機能 価格* 評価* ClickUp あらゆるサイズのチーム向け、インシデントワークフロー・リソースプランニング・自動化機能を備えたオールインワン仕事管理ツール カスタマイズ可能な通知、エスカレーション自動化、インシデントタスクとリスト、カスタムステータス、リアルタイムチャット、事後レビュー用ダッシュボード、1,000以上の連携機能 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー) PagerDuty 大規模企業向けリアルタイムインシデントアラートと自動化 マルチチャネルアラート、エスカレーションポリシー、オンコールスケジュール、ノイズ低減のためのAIOps、600以上のツールとの連携 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額25ドルから G2: 4.5/5 (900件以上のレビュー)Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー) xMatters 成長中のチームのための費用対効果の高いインシデント管理とワークフロー自動化 自動化されたワークフロー、適応型インシデント管理、オンコールスケジュール、シグナルインテリジェンス、200以上の連携機能 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額9ドルから G2: 4.5/5 (670件以上のレビュー)Capterra: 4.6/5 (140件以上のレビュー) AlertOps 中小規模チーム向けAI搭載ノイズ低減と迅速対応 AI OpsIQによるノイズ低減、柔軟なエスカレーション、オンコール対応、ノーコードワークフロー自動化、200以上の連携機能 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから G2: 4.7/5 (150件以上のレビュー)Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー) Splunk On-Call 大規模チームのオンコールスケジューリングを簡素化し、バーンアウトを軽減 自動化エスカレーション、モバイルアプリ、作業負荷分散、機械学習による推奨、監査証跡 カスタム価格設定 G2: 4.6/5 (50件以上のレビュー)Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー) Datadog 企業のフルスタック可観測性とセキュリティ監視 インフラ＋ログ＋アプリ監視、クラウドセキュリティ、AIによる異常検知、900以上の連携機能 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額15ドルから G2: 4.4/5 (660件以上のレビュー)Capterra: 4.6/5 (320件以上のレビュー) Squadcast 中規模チーム向けの価値ある価格設定で実現する、オンコールとインシデント対応の統合ソリューション 自動スケジュール、重複排除、ランブック、ステータスページ、事後検証 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから G2: 4.4/5 (300件以上のレビュー)Capterra: レビュー数が不足しています FireHydrant 企業向け自動化ランブックとサービス所有権管理 ランブック、Signalsオンコールスケジュール、サービスカタログ、Slack/Teams連携、AI強化型振り返り Freeプラン；有料プランはユーザーあたり年間9,600円～ G2: 4.5/5 (130件以上のレビュー)Capterra: レビュー数が不足しています TaskCall 中規模から大規模チーム向け、自動化機能を備えた手頃なインシデント管理ソリューション 動的なオンコールスケジュール管理、/AI搭載ルーティング、マルチチャネルアラート、DevOpsとBizOpsの連携対応 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額9ドルから G2: レビュー数が不足していますCapterra: レビュー数が不足しています ilert プライバシー重視の/AIファースト型インシデント管理で、拡大するチームを支援 マルチチャネルアラート、AIレスポンダーアシスタント、オンコールスケジュール管理、自動ステータスページ、ITSM＋監視ツールとの連携 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額24ドルから G2: レビュー数が不足していますCapterra: 4.7/5 (60件以上) Zenduty 小規模から大規模チームまで対応する、AI駆動型の大規模インシデント対応 ZenAIインシデント管理、高度なオンコールスケジュール、自動化されたプレイブック、150以上の連携機能 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額6ドルから G2: 4.6/5 (135件以上のレビュー)Capterra: レビュー数が不足しています インシデント. io 中規模から大規模企業向けSlackネイティブのインシデント対応 Slackでのエンドツーエンドインシデント対応、AI SRE、オンコールスケジュール管理、自動ステータスページ、インサイトダッシュボード Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額19ドルから G2: 4.8/5 (180件以上のレビュー)Capterra: レビュー数が不足しています

Opsgenie代替ツールを評価する鍵の基準

完全廃止まであと2年近くあるのは承知ですが、待つ理由が見当たりません 😛

Redditユーザーのこのコメントは、多くのIT PMOチームが直面している現実を捉えています。確かにOpsgenieは長年頼りになる相棒でしたが、慣れ親しんでいるという理由だけで依存し続けるのは、サポート終了後は役に立たないでしょう。

今やるべき賢明なことは、Opsgenieが有用だった根本的な理由を再確認し、その特性を次のインシデント管理プラットフォーム選定の指針とすることです。

注目すべき特徴は以下の通りです：

電話、電子メール、SMS、プッシュ通知など複数のチャネルでタイムリーなアラートを送信

通知をターゲットで絞り込む ことで、適切な担当者に通知しつつ、他のチームメンバーを混乱させません

エスカレーションポリシーを組み込み 、重大なインシデントが決して見落とされないようにします

インシデント更新情報を一元管理 し、チームがインシデント対応中に全体像を把握できるようにします

事後レビューを実施 し、類似インシデントから学び、継続的な改善を図ります

統合機能を提供し、ITチームの既に存在している依存関係にあるツールと連携します

Opsgenieは、DevOpsチームのアラート疲労軽減、オンコールスケジュールの明確化、混乱のないインシデント解決支援で評価を築いてきました。各代替ツールを検討する際には、これらの価値を重視してください。

Opsgenieに代わる12のベストツール

Opsgenieのサービス終了が迫っていますが、チームの勢いが衰える必要はありません。重要な局面でも運用チームが確信を持って対応できる、適切な代替ツールをご紹介します。

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

1. ClickUp（広範なプロジェクト管理と並行したインシデントワークフロー処理に最適）

ClickUpのIT＆PMOソリューションで効率的なITリソース管理を実現

Opsgenieから移行する際、チームが懸念するのはアラートの喪失よりも、新たなインシデント管理ワークフローへの適応です。

根本的な問題は「業務の分散」です。更新情報、スケジュール、ポリシーが異なるアプリ、電子メール、文書に散在しています。この断片化はエネルギーを消耗させ、チームがインシデント発生のたびにゼロから対応を迫られる原因となっています。

調査によると、従業員は平日1日あたり電子メールの検索に117分、Microsoft Teamsメッセージに153分を費やし、数分おきに中断が発生しています。

ClickUpはOpsgenieの代替ツールとしてステップし、分散した仕事をすべて統合されたワークスペースに集約します。その機能が課題解決にどのように貢献するかを、詳細に解説します。

自動化された対応ワークフロー*

監視ツール、チャット、電子メールから届くアラートでは、何が重要で誰が対応すべきか判断が難しい。

ClickUpの自動化機能と AIエージェントにより、アラートは意味のあるアクションへと変化します。受信アラートは自動的にタスクを作成し、オンコールエンジニアに割り当てられるため、チーム全体の集中を妨げることなく適切な担当者に通知が届きます。

設定時間内に応答がない場合、システムは標準手順に従い自動的に問題をエスカレーションします。

*例：高優先度のサーバー停止が報告されます。ClickUp自動化がインシデントリストに新規タスクを作成し、緊急度を「緊急」に設定、オンコールエンジニアに割り当て、モバイルプッシュ通知を送信します。同時に、カスタムAIエージェントがClickUpチャットのインシデントチャンネルに簡潔なメッセージを投稿。チームは情報を把握しつつ、過剰な負担を回避できます。

タスクの明確化と責任の所在*

プロジェクトを整理し、ClickUpタスクで仕事を進めましょう

インシデント発生時、チームはやることや次のアクションを把握するのに時間を浪費しがちです。ClickUpタスクはインシデント管理プロセスに明確さをもたらします。

各タスクには明確な所有者、優先度、期限を設定可能。タスク内ではチェックリスト、ランブックリンク、スクリーンショットを追加できます。カスタムフィールドで深刻度、影響サービス、エスカレーションフェーズを把握。ClickUpのカスタムタスクステータスとリストは対応プロセスを明確な順序にマップし、不確実性を排除します。

ClickUpカスタムステータスとステータス変更通知*で、チーム全体に状態変更を即座に共有

📌 例: エンジニアがタスクを開くと、「報告済み」のインシデントは「調査中」に移行します。緩和措置はチェックリストで追跡され、説明欄にはメモやログが追加されます。ステータス変更の通知は関係者のみに送信されるため、リーダーは情報を把握しつつ、エンジニアは仕事に取り組めます。

仕事を妨げない更新*

ClickUp Chatでインシデント対応の会話 を共有のチャットで一元管理

重大なインシデント発生時、関係者への進捗報告が対応努力を妨げてはなりません。ClickUp Chatは、会話をインシデンタスクに直接添付することでこの課題を解決します。チームメンバーやリーダーはスレッドを追跡し、決定事項を確認し、リアルタイムでコメントを追加できます。

ClickUpはSlackやMicrosoft Teamsとも連携し、ユーザーが既にフォロワーであるチャンネルに更新情報が表示されます。

リアルタイムコラボレーションのベストプラクティスをお探しですか？ガイドはこちら：

永続的な変化をもたらすインシデント後レビュー

ClickUpダッシュボードでオンコールスケジュールとインシデント作業負荷を明確に可視化

インシデント後のレビューは作成されるものの、忘れ去られるケースが多々あります。ClickUp Docsは標準化された事後検証をインシデンタスクと直接連携して保存することで、その情報を確実に活用し続けます。

一方、ClickUpダッシュボードでは、平均解決時間、インシデント発生頻度、反復パターンなどのメトリクスを表示します。この可視性により、ITチームやDevOpsチームは事後対応型の消火活動から、事前予防型の改善へと移行できます。

テンプレートで構造化して時間を節約*

緊急時には、明確でステップなプロセスの価値を真に理解するものです。

ClickUpのインシデント対応プランテンプレートはまさにそのためのものです。何を、誰が、どの順序で行うべきかを明確に定義します。これにより全員の認識を統一し、リスクを低減し、ステップの見落としを防ぎます。

IT分野におけるもう一つの課題は、将来のパターン発見と予防のためにインシデントを効果的に文書化することです。ClickUpのITインシデントレポートテンプレートはレポート作成を簡素化し、あらゆる問題を貴重なデータポイントに変換します。

ClickUpの主な機能

カスタマイズ可能な ClickUp通知で アラート疲労を軽減。必要な担当者のみに確実に通知が届きます

ClickUpの自動化機能とAIエージェントで、インシデントタスクの作成・割り当て・レポート作成を自動化

ClickUpタスク、リスト、ステータス、 およびインシデントレポートテンプレート を活用し、対応の全フェーズを導く明確なインシデントワークフローを構築しましょう。

ClickUp ChatとClickUp Docsでチームコラボレーションを実現し、会話・更新情報・要点をインシデントと共に管理しましょう

ClickUpダッシュボードでタスクステータスとインシデントレポートを追跡

インシデントや閉じたタスクから知見を抽出し、将来の改善に向けた標準作業手順書（SOP）の作成・更新をClickUp Brainで実現

ClickUpの制限事項

基本的なアラートとオンコール管理のみを必要とする小規模チームにとって、このプラットフォームの柔軟性は圧倒的に感じられるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの魅力

このG2ユーザーは次のようにレポート作成しています：

ClickUpの導入により、プロジェクトでの共同作業が格段に容易になりました。タスクをメンバーに簡単に割り当てられ、チャットで進捗を確認できるからです。未完了タスクが発生した場合、電子メール通知や期限超過アラートまで自動で送信されます。

2. PagerDuty（リアルタイムのインシデントアラートと大規模な自動化に最適）

via PagerDuty

Opsgenieから移行する場合、最初に懸念されるのは単純明快です。適切な担当者が、適切なタイミングで、適切なチャネルを通じてアラートを受け取れるのか？

PagerDuty はそのストレスを解消するために設計されています。サービス、スケジュール、明確なエスカレーションポリシーを定義することで、所有権が曖昧になることはありません。CloudWatch、Prometheus、Datadog、Jira、ServiceNow、Slack、Zoomなどからのシグナルが一箇所に集約され、15の別々の通知ではなく単一のインシデントとしてグループ化されます。

イベントインテリジェンス*は重複を削減し関連する問題を相関分析するため、真の問題を無視することなくアラート疲労を軽減します。対応担当者はモバイルアプリから、あるいはSlackやTeamsから直接、インシデントルームとブリッジが自動生成される環境で、確認やエスカレーションが可能です。

解決後、分析機能により応答時間、解決時間、再発する問題箇所が可視化されるため、症状を追うのではなく根本原因を修正できます。

PagerDutyの主な機能

SMS、電話、電子メール、プッシュ通知、Slackなど、個々のユーザーがアラートのカスタム設定を行うことができ、重要なインシデントを見逃すことなくノイズを削減します。

テストアラート、サービス連携、シンプルなエスカレーションポリシー設計でセットアップを簡素化

適切な担当者に通知し、承認されるまで継続するオンコールスケジュールとエスカレーションをサポート

Slackベースのインシデント対応（承認、解決、エスカレーションなど）をチャット内で直接実行可能に

重複アラートをグループ化し緊急インシデントを強調表示するAIOpsでアラート疲労を軽減

PagerDutyのリミット

チームリーダーはチームレベルでアラート配信方法を完全にカスタムできず、管理者が一貫したエスカレーションルールを望む場合の柔軟性がリミットされます

電子メールアラートには返信によるアクション機能が欠如しているため、対応者は受信トレイから直接管理できず、プラットフォームへ移動する必要があります

AIOpsやステークホルダーコミュニケーションライセンスなどの高度な機能は、高額な追加費用が発生します

PagerDutyの価格

Free

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額25ドル

ビジネスプラン：ユーザーあたり月額49ドル

企業: カスタム価格設定

PagerDutyの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

PagerDutyに関するユーザーの声

このG2ユーザーは次のようにメンションしています：

PagerDutyには複数の異なる音声アラートがあり、そのいくつかは実に面白い。PagerDutyを導入して以来、インシデント対応やチーム連携がより効率的に行えるようになった。

PagerDutyには複数の異なる音声アラートがあり、そのいくつかは実に面白い。PagerDutyを導入して以来、インシデント対応やチーム連携がより効率的に行えるようになった。

3. xMatters（コスト効率に優れたインシデント管理と自動化に最適）

via xMatters

Redditユーザーが最も的確に要約しています：

安かろう悪かろうとは言え、費用は抑えられます。必要な機能は全て揃っていますが、PagerDutyほど洗練されているわけではありません。

安かろう悪かろうとは言え、費用は抑えられます。必要な機能は全て揃っていますが、PagerDutyほど洗練されているわけではありません。

この一文はxMattersのポジションを端的に表しています——手頃な価格、信頼性、そして最も重要な領域での強み.

Opsgenieからの移行を検討中なら、その悩みは主に2つ。不要な通知で関係のない担当者を起こしてしまうこと、そして次の対応責任者が不明確なことです。xMattersはサービスとオンコールスケジュールをマップし、正確なコンテキスト付きでアラートをルーティングすることで、適切な担当者に適切なチャネルで確実に通知します。

ユーザーからは、有用な詳細情報を含むターゲットを絞った通知と、誰がページングされ、誰が確認し、いつ対応したかを示す完全な監査証跡が評価されています。この記録により、インシデント後のレビューやコンプライアンスチェックが容易になります。

ローコードワークフロービルダーは、Datadog、Prometheus、ServiceNowからのシグナルを明確なアクションシーケンスに変換します。

xMattersは、ワークフロー自動化と適応型DevOpsプロジェクト管理を中核に据え、チームの迅速な対応とアラートのノイズ削減を支援します。

xMattersの主な機能

ノーコード／ローコード統合によるインシデントワークフローの自動化で、解決を加速し手動タスクを削減

オンコールスケジュールとエスカレーションをシームレスに管理し、適切な担当者が常に適切なタイミングで通知を受けられるようにします

適応型インシデント管理を適用し、カスタムへの影響を最小限に抑え、あらゆるイベントから教訓を収集します

シグナルインテリジェンス、アラート相関分析、強化された通知でノイズを排除し、明確なコンテキストを実現

実用的な分析機能を活用し、非効率性を特定してチーム間の連携を強化しましょう

xMattersの制限事項

競合他社と比較して、インターフェースとユーザーの洗練度がやや劣る印象

上位プランでは高度なレポート作成機能と分析機能がリミットされます

グローバルサポートの適用範囲は、選択したプランによって異なります

xMattersの価格

Free

スターター（エッセンシャル） : ユーザーあたり月額9ドル

基本（スタンダード） : ユーザーあたり月額39ドル

アドバンスト: カスタム価格

xMattersの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (670件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (140件以上のレビュー)

xMattersに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは以下が機能：

社内でデータセキュリティインシデントが発生すると、Xmattersは即座に対応プロトコルを起動します：チームの行動プロトコルを各機能に応じて整理します。通知は様々な方法で送信されます。

社内でデータセキュリティインシデントが発生すると、Xmattersは即座に対応プロトコルを起動します：チームの行動プロトコルを各機能に応じて整理します。通知は様々な方法で送信されます。

4. AlertOps（/AIによるノイズ低減と迅速なインシデント対応に最適）

via AlertOps

アラート量は増加の一途をたどり、88%のチームが過去1年間で増加をレポート作成し、その半数近くが25%以上の急増を経験しています。こうした絶え間ないノイズはアラート疲労を引き起こし、現在76%のSOC（セキュリティオペレーションセンター）が最大の課題として挙げています。

これがOpsgenie代替ツールに求められる本質です。次期ツールは「対応が必要なアラート」を判断できなければなりません。AlertOpsはAIコア「OpsIQ」でこれを実現。重複をフィルタリングし、関連シグナルを相関分析し、コンテキストを要約するステップを提案。対応担当者はスクロールするフィードではなく、単一の明確なインシデントを把握できます。

デフォルトのオンコールスケジュールから始めるか、独自に構築できます。その後、電話、SMS、モバイルアプリ、チャット、電子メールでルーティングし、問題が誰かの責任となるまで継続するエスカレーションルールを設定します。ライブコールルーティングはリアルタイムのスケジュールに基づき顧客を現在のオンコールスタッフへ誘導し、SLAベースのポリシーは違反後ではなく事前にエスカレーションします。

さらに、監視やチケット管理からO365やSlackまで200以上のツールと連携するため、必要な情報が不足して対応が遅れることはありません。

AlertOpsの主な機能

AlertOpsのリミット

スケジューリングのセットアップは最初は直感的でないと感じられ、試用版が必要になる場合があります

UIには時々粗い部分があり、一部の高度な機能は設定に追加のステップが必要です

Outlookなどの外部システムとのカレンダー同期遅延がレポート作成されています

AlertOpsの価格

スターター : Free

スタンダードプラン*: ユーザーあたり月額10ドル

プレミアムプラン : ユーザーあたり月額22ドル

*企業: ユーザーあたり月額34ドル

AlertOpsの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

ユーザーがAlertOpsについて語る声

このG2レビューが明らかにしているように：

昨年第3四半期の大半を、ITチーム向けのスケジュール/アラートツール選定に費やしました。AlertOpsを見つけた時点で検討を打ち切りました。手頃な価格設定に加え、セットアップと導入プロセスにおいて彼らのチームは驚くほど親切で忍耐強く対応してくれました。完全な設定と稼働開始以降、問題は一切発生していません！

昨年第3四半期の大半を、ITチーム向けのスケジュール/アラートツール選定に費やしました。AlertOpsを見つけた時点で検討を打ち切りました。手頃な価格設定に加え、セットアップと導入プロセスにおいて彼らのチームは驚くほど親切で忍耐強く対応してくれました。完全な設定と稼働開始以降、問題は一切発生していません！

5. Splunk On-Call（オンコールスケジューリングの簡素化とバーンアウト軽減に最適）

古典的なアボットとコステロの「Who's on First?」のコントをご覧になったことがある方は、実際に誰が何を担当しているのかを把握しようとする混乱をご存知でしょう。明確なシステムがない場合、オンコールのローテーションも同様の感覚になることがあります。

そこでSplunk On-Callがステップインします。✨

チームとスケジュールを一度設定するだけで、あらゆるデバイスに文脈付きのアラートが届きます。対応担当者はiOS/Androidアプリから確認・転送・スヌーズが可能。プラットフォームは追加ステップなしでコラボレーションルームを開設し、インシデント後のレビューを開始します。

ルールエンジンがインシデントにランブックとダッシュボードを添付ファイルするため、最初にページされる担当者は常に準備万端。機械学習が類似インシデントに基づき最適な対応者を提案し、承認から解決までの時間を短縮します。

Splunk On-Callの主な機能

エスカレーションとインシデント対応ワークフローを自動化し、迅速な確認と解決を実現

iOSおよびAndroidアプリを活用し、モバイル端末から直接アラートを受信、スヌーズ、転送、または解決できます

ローテーション、オーバーライド、エスカレーションポリシーによる公平な作業負荷分散を実現し、スケジューリングを簡素化

インシデントの背景情報と履歴監査証跡を取得し、迅速なトリアージと事後分析をサポート

過去の解決データに基づき、適切な対応者を特定するための機械学習による推奨を適用

Splunk On-Callのリミット

インターフェースは最初は複雑に感じられ、操作には慣れが必要です

トラフィックが集中する期間に発生する一時的な遅延は、リアルタイム対応能力に影響を与えます

ライセンスとユーザー管理のオプションは、一部の競合他社と比較してリミットされています

Splunk On-Call の価格

カスタム価格設定

Splunk On-Callの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

Splunk On-Callに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下がメモされています：

チームを作成し、チーム間でシフトを設定できる機能は、このプラットフォームで利用できる最も有用なリソースの一つです。Splunk On-Callは複数のツールとの簡単な統合を提供し、設定を非常に容易にします。

チームを作成し、チーム間でシフトを設定できる機能は、このプラットフォームで利用できる最も有用なリソースの一つです。Splunk On-Callは複数のツールとの簡単な統合を提供し、設定を非常に容易にします。

6. Datadog（統合セキュリティ監視を備えたフルスタック可観測性に最適）

via Datadog

Opsgenieユーザーにとっての課題はコンテキストの欠如です。アラートが鳴っても、実際に何が壊れているのかを知るために、ログやトレース、メトリクス、セキュリティシグナルを探し回らねばなりません。

Datadog はこれらのビューを単一のタイムラインに統合します。インフラストラクチャ、コンテナ、サーバーレス、データベース、アプリがログ、トレース、RUMと並列表示されるため、対応担当者は推測する必要がありません。

Watchdogと新AI機能は異常を強調表示し、関連シグナルをグループ化し、確率影響を要約する機能があるため、トリアージ時のやり取りを削減します。既存のページツールをお持ちの場合、Datadogアラートを連携可能です。

Datadog内で作業を継続したい場合、インシデント管理機能により、プラットフォームを離れることなく所有者、タイムライン、関係者への更新、フォローアップを実現できます。

実用的なメリットはすぐに実感できます。重複通知が統合されるため、煩わしい通知が減ります。各アラートに原因を説明するメトリクスとログが添付されるため、根本原因分析が迅速化します。設定ミスや脆弱性がパフォーマンスデータと共に可視化されるため、セキュリティ態勢が強化されます。

900以上の連携機能、明確なSLO（サービスレベル目標）、ダッシュボードにより、チームはタブを切り替えることなく一箇所で信号から修正まで対応可能。監視のギャップ解消も同時に実現するOpsgenie移行先として最適な選択肢です。

Datadogの主な機能

単一プラットフォームからインフラストラクチャ、ログ、アプリケーション、データベース、サーバーレス作業負荷を監視

組み込みの脆弱性管理、コンプライアンスマップ、権限管理でクラウド環境をセキュリティ保護

顧客が気付く前に問題を捕捉するため、合成監視と実ユーザー監視を活用しましょう

900以上の連携機能と事前構築済みダッシュボードでワークフローを自動化

ウォッチドッグやLLM監視機能といった/AI・機械学習の機能を適用し、異常検知とインテリジェントなインサイトを実現

Datadogのリミット

ホスト数やアドオンが増えると、価格が急激に上昇する可能性があります

インターフェースやダッシュボードは、新規ユーザーには圧倒的に感じられるかもしれません

一部の高度なセキュリティ機能は上位プランでのみ利用可能です

Datadogの価格

Free

Pro : ホストあたり月額15ドル

*企業: ホストあたり月額23ドル

DevSecOps Pro : ホストあたり月額22ドル

DevSecOps 企業: ホストあたり月額34ドル

Datadogの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (660件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (320件以上のレビュー)

ユーザーが語るDatadogの評価

このCapterraレビューでは次のように引用されています：

全体的に見れば、幾つかの浮き沈みはあったものの、彼らは良いパートナーでした。彼らのツールは非常に強力で、可観測性に関する多くの優れた実践を可能にしますが、その代償として費用がかかります。

7. Squadcast（統合型オンコールとインシデント対応に最適、高い価値を実現）

via Squadcast

複数のローテーションやクライアント固有の営業時間外ルールを扱う場合、手取り足取りのサポートなしにそれらのルールを遵守するアラートが必要です。

それがSquadcastが信頼を獲得する分野です。 🌟

ユーザーからは、ローテーションとオーバーライドの設定が容易であるというメモと、モバイルアプリが最初の対応者が応答しない場合でもエスカレーションを継続するため、重大な問題が見落とされることがない点が評価されています。

MSPや多数の顧客を抱えるチームにとって、特定のクライアントには24時間365日の対応を設定しつつ、他のクライアントには重大なインシデントのみ時間外アラートをトリガーできる点が評価されています。UIではアクティブなインシデントと担当者を簡単に確認できます。

単なるページング機能以上の価値が秘められています。信頼性自動化により、ランブックとステータス更新で一貫したワークフローに沿ってインシデントを処理。SLO追跡とタイムライン分析で実用的なパターンを可視化。価格体系は透明性が高く、小規模チームも利用しやすくなっています。

Squadcastの主な機能

柔軟なエスカレーションとオーバーライド機能でオンコールスケジューリングを自動化

通知を統合・重複排除することでアラート疲労を軽減

ランブックとワークフローでインシデントをより迅速に解決

カスタマイズ可能なステータスページで関係者に情報を提供し続ける

事後検証と知見を収集し、学習文化を構築する

Squadcastのリミット

複数のローテーションが同時に稼働している場合、スケジュールビューが混雑し、誰がオンコール中かを一目で把握しにくくなります

特定の連携機能からのアラート同期に時折遅延が発生するとの報告があります

ステータスページや詳細な分析機能が必要なチーム向けのFreeプランにはリミットがあります

Squadcastの価格

Pro : ユーザーあたり月額12ドル

プレミアムプラン : ユーザーあたり月額19ドル

*企業: カスタム価格

Squadcastの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーがSquadcastについて語る声

このG2レビューでは以下がメンションされています：

Squadcastは既存の各種監視ツールからの入力を取り込み、異なる問題タイプごとに誰に通知すべきかのローテーションやオーバーライド設定が容易です。

Squadcastは既存の各種監視ツールからの入力を取り込み、異なる問題タイプごとに誰に通知すべきかのローテーションやオーバーライド設定が容易です。

8. FireHydrant（自動化されたランブックとサービス所有権管理に最適）

via FireHydrant

このインシデント管理ソフトウェアは、サービスを円滑に稼働させるための体系的なプロセスを提供します。

FireHydrantは、ランブック、サービスカタログ、共有ワークスペースを中心にインシデント対応を構築します。インシデントを宣言すると、プラットフォームがSlackまたはTeamsにチャネルを自動生成し、適切なランブックを添付ファイル、サービスカタログから所有権を割り当て、監査可能なタイムラインを開始します。

一方、そのAIは即時インシデント要約、ステークホルダー向け更新提案、ライブミーティング記録により管理負担を軽減。チームはメモ取りではなく、問題解決に集中できます。

チームはまた、迅速なサポートとTerraformを活用したAPIファーストのアプローチを強調しています。これにより運用責任者は、既存のワークフローにFireHydrantを摩擦なく組み込むことが可能です。

FireHydrantの主な機能

ベストプラクティスを体系化したランブックでインシデント対応を自動化

Signalsでオンコールスケジュールとアラート管理を、エスカレーションポリシー付きで完了する形で実現

サービスカタログで所有権を一元管理し、適切なエンジニアが即座に対応できるようにします

自動生成されたチャンネルと更新情報で、SlackやTeams内で直接コラボレーション

/AI強化型レトロスペクティブと分析を活用し、洞察を収集して時間の経過とともに信頼性を高める

FireHydrantの制限リミット

高度な自動化機能には上位プランが必要です

カスタムワークフローと統合の設定における習得曲線

エントリープランでは対応者数とランブックにリミットあり

FireHydrantの価格

Free：2週間の試用版

Platform Pro : ユーザーあたり年間9,600ドル

*企業: カスタム価格

FireHydrantの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

FireHydrantに関するユーザーの声

このG2ユーザーが指摘した点：

Slackやその他のチャット/コラボレーションツールから完全に仕事しながら、FireHydrantを統合すれば、インシデント対応の現場を離れることなく、インシデントの開票・更新・解決が可能です。

Slackやその他のチャット/コラボレーションツールから完全に仕事しながら、FireHydrantを統合すれば、インシデント対応の現場を離れることなく、インシデントの開票・更新・解決が可能です。

9. TaskCall（自動化による手頃なインシデント管理に最適）

via TaskCall

最近のサイバーリスク調査では、インシデント対応が組織がリスク低減のために強化すべき最重要対策の一つと特定されました。

これは、迅速で信頼性の高いインシデント対応ワークフローがいかに重要になったかを強調しています。

チームが躓くのはアラートそのものではなく、その後の混乱です。今まさに担当すべき人物は誰か？このアラートはアプリ、インフラ、顧客オペレーションのどれに属するのか？修正作業を妨げずにリーダー層へ情報を伝達するには？

TaskCall はこうした局面を直接解決します。インシデントコンテンツからオンコール担当者を決定するため、適切な対応者に確実に通知が届き、自動エスカレーションで対応の空白をカバー。通知は電話、SMS、プッシュ通知、電子メール、チャットで受信可能です。

ノイズを削減するため、イベントインテリジェンスは重複を相関分析し、低価値な通知を抑制します。AWS、Datadog、Slack、Jira、Zendeskなどのツールからシグナルを収集してコンテキストを統合するため、エンジニアは生のアラートストリームではなく、影響範囲と所有権を把握できます。

TaskCallの主な機能

動的なローテーションと多段階エスカレーションによるオンコールスケジューリングの自動化を実現

/AI搭載のイベントインテリジェンスと条件付きルーティングでノイズを削減

DevOps、IT-Ops、BizOpsにわたるインシデント対応を単一の統合プラットフォームで管理

AWS、Jira、Zendesk、Slackなどの監視、ロギング、サポートツールと連携可能

モバイルアプリ、プッシュ通知、SMS、音声アラートによる完全なカバー範囲を提供するプロバイダー

TaskCallのリミット

Freeプランは5ユーザーまでと制限されており、成長中のチームには拡張性が不足する可能性があります

ほとんどの分析機能とダッシュボードは、より高額なプランにリミットされています

TaskCallの価格

Free

スターター : ユーザーあたり月額9ドル

ビジネスプラン*: ユーザーあたり月額19ドル

デジタルオペレーションズ*：月額29ドル／ユーザー

TaskCallの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. ilert（プライバシー重視の/AIファースト型インシデント管理に最適）

via ilert

ilertは、信頼性とデータプライバシーを重視したオンコール管理およびインシデントアラートプラットフォームです。監視システムからの重要アラートが適切なオンコールエンジニアにプロンプトに届くよう、チームを支援します。

このプラットフォームは柔軟なオンコールスケジュール管理、多層的なエスカレーションポリシー、プッシュ通知・SMS・音声通話など多様なチャネルを通じた通知機能を提供します。

現在のスケジュールとエスカレーション経路を尊重したルーティングにより、カスタムからの電話は電話ツリーをたらい回しにされることなく、適切な担当者に確実に繋がります。

SlackやTeamsでは対応担当者がチャットでインシデント対応を行う一方、Ilertが状況、タイムライン、フォローアップを記録します。

AIボイスエージェントがホットラインに応答し、必要な詳細情報を収集、オンコールエンジニアに即時通知します。レスポンダーはスタック全体のメトリクス、ログ、最近の変更を分析し、可能性の高い根本原因を特定。追加対応要員の提案や、迅速な対策のためのロールバック手順の提示も行います。

すべてのステップで制御を維持できます。

ilertの主な機能

音声、SMS、プッシュ通知、チャットによる信頼性の高いマルチチャネルアラートを提供

スケジュール管理とエスカレーション経路によるオンコール管理の自動化

/AI搭載のステータスページと関係者向けコミュニケーションで迅速な更新情報を提供

ilert Responder /AIを活用してインシデントを分析し、根本原因を特定し、対応策を提案しましょう

Prometheus、Datadog、Jira、Slackなどの監視ツールやITSMツールと連携可能

ilertの制限事項

小規模チームには価格設定が割高に感じられる可能性があります

一部の連携には、追加のセットアップ努力が必要です

モバイルアプリには、より高度な機能が求められています

ilertの価格

Free

Pro : ユーザーあたり月額24ドル

スケール : ユーザーあたり月額49ドル

*企業: カスタム価格

ilertの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: 4.7/5 (60件以上のレビュー)

ユーザーが語る ilert の評価

このCapterraレビューでは次のように報告されています：

このツールはITチームの待機シフト管理に非常に直感的で効果的です。アプリ、SMS、電話での直接応答を可能にする柔軟性により、実運用環境で特に実用的です。

このツールはITチーム内の待機シフト管理に非常に直感的で効果的です。アプリ、SMS、電話での直接応答を可能にする柔軟性により、実運用環境で特に実用的です。

11. Zenduty（大規模なAI駆動型インシデント対応に最適）

via Zenduty

ZendutyはエンジニアリングおよびDevOpsチームが重要なシグナルに集中できるよう支援し、MTTR（平均復旧時間）を短縮。組織にインシデント管理のための単一で信頼性の高いプラットフォームを提供します。

ユーザーからは迅速かつ確実なアラートが絶賛されています。プッシュ通知・電話・SMSが遅延なく届くため、オンコールエンジニアは通知から直ちに確認し仕事に戻れます。また、深刻度・サービス・インシデント種別で通知をカスタマイズできる点も高く評価されており、全員に一斉通知するのではなく、適切な担当者に適切なタイミングで連絡が行き渡ります。

このプラットフォームは、インシデント対応の役割分担、タスクテンプレート、統合されたコミュニケーションチャネルを備え、共同でのインシデント対応をサポートします。重要な機能は、大規模なインシデント管理のための構造化されたフレームワークを提供する、インシデント指揮システム（ICS）に基づくアプローチです。

Opsgenieからの移行を検討中なら、移行サポートが好評のZendutyが有力な選択肢です。

Zendutyの主な機能

ZenAIによるAI駆動型インシデント管理のプロバイダー

カスタマイズ可能なローテーションとエスカレーションによる高度なオンコールスケジューリングをサポート

インシデント対応手順を自動化し、タスクとフォローアップを一貫して追跡

Slack、Teams、Jira、Datadog、Grafanaなど150以上のツールとシームレスに連携

iOS、Android、さらにはスマートウォッチでもリアルタイムのモバイルアラートを配信

Zendutyの制限事項

検索機能では複数のインシデントが混在する可能性があり、追跡が困難になる場合があります

一部の高度な機能は上位プランでのみ利用可能です

複雑なセットアップでは通知の重複が発生し、アラートの二重通知につながる可能性があります

Zendutyの価格

Free

スタータープラン*: ユーザーあたり月額6ドル

成長プラン : ユーザーあたり月額16ドル

*企業: ユーザーあたり月額25ドル

Zendutyの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (135件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーが語るZendutyの評価

このG2レビューでは次のようにメモされています：

Zendutyで最も気に入っている点は、分析に基づく洞察です。インシデントを分析することで、問題が多発した曜日・サービス・シフトといった傾向を追跡し、原因を特定し、改善が必要な領域を判断できます。

Zendutyで最も気に入っている点は、分析に基づく洞察です。インシデントを分析することで、問題が多発した曜日・サービス・シフトといった傾向を追跡し、原因を特定し、改善が必要な領域を判断できます。

📖 こちらもご覧ください： 最高のIT運用管理ソフトウェア

12. Incident.io（Slackネイティブのインシデント対応に最適）

インシデント発生中の状況を想像してみてください。ページャーが鳴り響き、関係者が目を覚まします。Opsgenieでは、通知を確認した後、適切なルームを探し、さらに別の場所に状況をコピーして全員が状況を把握できるようにします。

この移行プロセスこそ、多くのチームが改善を望むポイントです。ここでincident.ioの真価が発揮されます。

Slack内で宣言するだけで、役割・タイムライン・次の2～3ステップが明確に整理されたクリーンなスペースが表示されます。電話・テキスト・電子メールで連絡するか、タップするだけで承認可能。仕事は即座に開始され、進捗は常に可視化されます。

ユーザーは移行後、同じリズムを口々に語ります。必要な情報だけを集めたチャネルが自動生成。トラブルシューティング中にアプリがフォローアップを促し、簡潔な要約を自動作成。顧客向けステータス更新もスレッドから離れることなく送信可能。これにより、通常は別室やDMで飛び交う無駄なやり取りが削減されます。

導入規模が異なるチームでも導入はスムーズでした。小規模チームでは数週間でLinearやNew Relicとの連携を完了し、初日から真の価値を得たと報告しています。大規模組織では約1ヶ月で複数チームに展開し、ロードマップの仕事に影響を与えることなく導入できたと共有しています。

インシデント.ioの主な機能

SlackやMicrosoft Teams内で直接、インシデントをエンドツーエンドで実行

AI SREを活用して修正案の提案、問題調査、コミュニケーション文書の作成を自動化

/AIによるノイズ低減でオンコールスケジュールを管理

顧客や関係者のためのステータスページ更新を自動化

ダッシュボードでトレンド、タイムライン、MTTxメトリクスに関する洞察を得る

インシデント.ioの制限事項

インターフェースはSlack通知が多すぎて煩雑に感じられる場合があります

高度な設定（エスカレーションパスなど）には微調整が必要な場合があります

一部のAI機能には、英語のみのリミットがあります。

Incident.ioの価格

基本 : 無料

チームプラン*: ユーザーあたり月額19ドル

Pro : ユーザーあたり月額25ドル

*企業: カスタム価格

インシデント.ioの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーが語るインシデント.ioの評価

このG2レビューで共有された内容：

私にとってインシデント.ioは、邪魔にならないようにしつつ、インシデント管理に構造・プロセス・データ収集を提供する絶妙なバランスを保っている。

私にとってインシデント.ioは、邪魔にならないようにしつつ、インシデント管理に構造・プロセス・データ収集を提供する絶妙なバランスを保っている。

Opsgenieからの移行中および移行後に予想されること

Opsgenieからの移行は、長年住み慣れた家を引っ越すような感覚かもしれません。あらゆるスケジュール、エスカレーションルール、連携設定がそれぞれの居場所を持ち、それら全てを新しいホームに移すことを考えると気が重くなるでしょう。

AtlassianはJira Service ManagementまたはCompassへの移行を支援するアプリ内移行ツールを提供しています。このプロセスは構造化され、予測可能で、業務への影響を最小限に抑えるよう設計されています。

これらのいずれかを選択した場合、プランを確認し移行日を設定するだけで、ツールが面倒な作業を代行します。具体的な運用方法を確認し、組織にとって適切な選択肢かどうかを評価しましょう。

移行フローの概要

ステップ1 → 検討して進路を選択*

Opsgenieのプランを見直し、Jira Service Management（ITSM向け）とCompass（開発者向け）のどちらが最適か判断しましょう。

ステップ2 → 移行日程をスケジュールする*

請求サイクルとチームの準備状況に合ったタイムラインを選択してください。

ステップ3 → 請求承認

アトラシアンの請求管理者がプランを確認し、新製品の提供が開始されます。

*ステップ4 → バックグラウンドでのデータ移行

Opsgenieのデータ同期が開始される間も、チームは通常通り仕事を継続できます。

ステップ5 → 移行と終了*

Opsgenieのサービス停止までに移行を完了させる期間は120日間です。

要約すると、以下のような内容です：

ガイド付き移行ツールで手間のかかる作業を自動化

移行中および移行後、Opsgenieの完全なアクセス権をシャットダウンまで維持します

Jira Service Management または Compass のパーソナライズされた移行ガイドに従ってください

120日間の移行期間中にワークフローを調整し、設定を再構成してください

アラート、スケジュール、統合機能の継続性を中断なく確保

OpsgenieからJira Service Managementへの移行におけるメリットとデメリット

長所:

シームレスで統一されたワークフローを構築できます

アトラシアンのエコシステムに既に多大な投資を行っているチームにとって、これは便利で費用対効果の高い決断となる可能性があります

Jiraの効果的な事後インシデント分析により、フォローアップアクションの追跡プロセスが簡素化されます

インシデントデータをJSMに統合することで、より強力で包括的なレポート作成が可能になります

デメリット：

スタンドアロンのOpsgenieが持つ高度な機能の一部は、JSMではすぐに利用できない場合があります

より広範なJSM環境への移行は、複雑性とノイズを増大させる可能性があります

チームはJSM内の新しいインターフェースとワークフローについて再トレーニングを受ける必要があります

この件に関するRedditユーザーの意見をご紹介します

このRedditユーザーは、この変更が全体的に自分にとって仕事だったと感じています：

私たちにとっては悪くなかった。ロールと許可の設定を再確認する必要はあるが、OpsGenieと全く同じJiraチーム名を使用している場合を除き、移行は概ね順調だった。それらのチーム名はうまくマージされず、いくつかが破損した。該当する場合は必ず変更することを推奨する。

私たちにとっては悪くなかった。役割と許可の設定を再確認する必要はあるが、OpsGenieと全く同じJiraチーム名を使用している場合を除き、移行は概ね順調だった。それらのチーム名はうまくマージされず、いくつかが破損した。該当する場合は必ず変更することを推奨する。

明らかに良い体験をしていない別の事例がこちらです：

この選択肢を検討している方がいる場合：当社はJira Service Managementに切り替えました。これは既に支払済みのバンドルの一部です（会社は徹底的にコスト削減中です）。その出来の悪さは言葉にできません。選択肢として絶対に考慮しないでください。

この選択肢を検討している方がいる場合：当社はJira Service Managementに切り替えました。これは既に支払済みのバンドルの一部です（会社は徹底的にコスト削減中です）。その出来の悪さは言葉にできません。選択肢として絶対に考慮しないでください。

そして、JSMを6か月間使用した後、すでに再び乗り換えを検討している別のユーザー：

JSMは最悪です。PagerDuty、Rootly、Incident.ioとは比べ物になりません。仕事でも約6ヶ月前に導入しましたが、既に代替ツールを検討中です。柔軟性に欠け、連携機能はほぼ皆無、Slackサポートも不十分で、オンコールアラートやページがエンジニアに届かないケースが頻発しています（Opsgenieでは全く発生しなかった問題です）。

JSMは最悪です。PagerDuty、Rootly、インシデント.ioとは比べ物になりません。仕事でも約6ヶ月前に導入しましたが、既に代替ツールを検討中です。柔軟性に欠け、連携機能はほぼ皆無、Slackサポートも不十分で、オンコールアラートやページがエンジニアに届かないケースが頻発しています（Opsgenieでは全く発生しなかった問題です）。

Atlassianが提供するもう一つの代替ツールであるCompassは、Opsgenieの直接的な代替ツールではありません。むしろ、複雑なソフトウェアアーキテクチャのコンポーネント、サービス、依存関係をマップし管理するために設計された開発者向けエクスペリエンスプラットフォームです。

チームに最適なOpsgenie代替ツールを決定する前に、以下の要素を比較検討することをお勧めします。

Opsgenieが鳴れば、ClickUpが応答する

Opsgenieからの移行は大きなステップに思えるかもしれませんが、チームの業務効率化を実現する好機と捉えましょう。

他のツールがそれぞれどのような強みを持つか、またリミットも併せ持つことがお分かりいただけたでしょう。

しかし、ClickUpは静かに支持を集めています。* 🤗

その理由は：タスク、コミュニケーション、ワークフローを1つのホームにまとめられるから。画面を切り替えたり、別々のツールを継ぎ接ぎする必要はありません。代わりに、チームは常に接続し、優先度を明確に把握し、次に何をすべきかを確信できます。

適切なインシデント管理ソリューションの選択は、単なるアラート機能だけではありません。長期的な運用効率を支える堅牢なインシデント管理フレームワークの構築が重要です。ClickUpなら、チームはインシデントをプロアクティブに管理しながら、ノイズを削減し、あらゆる対応に一貫性を構築できます。😌

頭痛の種を減らし、明確さを増す準備ができているなら、今こそClickUpに登録する時です！

よくある質問（FAQ）

Opsgenieの移行は2027年4月までにスケジュールする必要があります。この日付以降、Opsgenieのデータにはアクセスできなくなります。

有力な代替ツールにはJira Service Management、PagerDuty、FireHydrant、TaskCall、ilert、Zenduty、インシデント.ioなどがあります。それぞれオンコール管理、自動化、連携機能のバランスが異なります。しかし、ワークフロー・コミュニケーション・ドキュメントを一元管理するオールインワンのAIプラットフォームをお求めなら、ClickUpが最適です。

Jira Service Managementは、アラート通知、オンコールスケジュール、インシデントワークフローなどOpsgenieの主要機能の大半を備えていますが、一部の高度な機能は異なる場合があります。Compassは、サービスカタログとコンポーネント追跡に重点を置く開発チーム向けの選択肢です。

はい。Atlassianはアプリ内移行ツールをプロバイダーしており、アラート、スケジュール、エスカレーションポリシーを自動的に移行します。本番移行前にデモアカウントで移行テストを行うことも可能です。

はい。Cabot、OpenDuty、Alertmanagerなどのツールはオープンソース代替品としてカスタム可能ですが、より多くのセットアップとメンテナンスが必要になる場合があります。

費用は選択するプラットフォームによって異なります。Jira Service Management、Compass、その他の代替ツールは、多くの場合ユーザーあたり月額の段階的価格設定を提供しています。一部のオープンソースツールは無料で利用できますが、インフラストラクチャとサポート費用が必要です。

はい。移行期間中もチームはOpsgenieを引き続き使用でき、Opsgenieが完全に停止されるまで連携機能は有効です。その後は新しいプラットフォームで再設定する必要があります。