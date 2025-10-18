創造性を刺激する10のベストNotionムードボードテンプレート

創造性とは、知性が楽しむことである。

しかし多くのデザイナー、プロダクトマーケター、クリエイティブプロフェッショナルにとって、アイデアが整理されていないと、その楽しさはしばしばフラストレーションへと変わってしまいます。

デザイナーはワイヤーフレームで考え、マーケターはメッセージングで考え、プロダクトマネージャーはロードマップで考えます。これが進捗を遅らせ、プロジェクトに未完成感を残します。

Notionのムードボードテンプレートは、クロスファンクショナルチームが方向性を一致させ、インスピレーションから実行へとスムーズに移行するのを容易にします。

創造的なビジョンを具体的な成果に変える、最高のNotionテンプレートをご紹介します。

トップムードボードテンプレート一覧

最高のNotionとClickUpムードボードテンプレート要約テーブルはこちら：

テンプレート名 テンプレートをダウンロード 主な機能 こんな方に最適です* ビジュアルフォーマット* シンプルデザイン ムードボードテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード ギャラリービュー、タグによるフィルタリング、画像の直接アップロード、カードごとのメモ機能 ブランディングチーム、クリエイティブデザイナー Notionページ、ギャラリー ムードボードテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード Unsplash連携、カテゴリ分け、ギャラリー/リストビュー、タグ機能 マーケティングチーム、ブランドマネージャー Notionページ、ギャラリー パーソナル・ムードボードテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード カテゴリ別ギャラリー、Webクリッパー、タグ/フィルター、カードサイズ変更 フリーランス、学生、ビジュアルジャーナリング Notionページ、ギャラリー マーケティング用ムードボードテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード カテゴリ別ギャラリー、チームのコラボレーション、テーマ別ソート マーケティングチーム、クリエイティブストラテジスト Notionページ、ギャラリー 新年のビジョンボードテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 目標カテゴリ、メモ、トラッカー、ミニビジョンボード 目標/決意を追跡する個人 Notionページ 目標達成＆人生実現のためのビジョンボードテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード アファメーション、名言、進捗追跡、画像 目標設定／マニフェステーションを実践する個人 Notionページ 付箋ボードテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード Unlimitedメモ、色コード、ドラッグ＆ドロップ、カテゴリ分け プロフェッショナル、学生、ブレインストーミング Notionページ、ボード ストーリーボードプランニングチェックリストテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード プリプロダクションチェックリスト、タスク管理、ポストプロダクションステップ コンテンツ作成者、ビデオプロデューサー、マーケター Notionページ、チェックリスト デイリージャーナルテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード 気分追跡、感謝/肯定のプロンプト、ハイライト マインドフルなジャーナリング習慣を築く個人向け Notionページ ムードボード 2.0 テンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード ビジュアル＋プロジェクト背景、メモ、参考資料、戦略 クリエイティブチーム、プロジェクトリーダー Notionページ、ギャラリー ClickUp ムードボードテンプレート 無料テンプレートを入手 インタラクティブ機能、マインドマップ、タスクリンク、整理されたセクション デザイナー、プロダクトチーム ClickUp ホワイトボード ClickUp ビジョンボードテンプレート 無料テンプレートを入手 カテゴリ分け、タスク割り当て、優先順位付け、ドキュメント連携 プロダクトチーム、起業家 ClickUp ホワイトボード、ドキュメント ClickUp ビジョンホワイトボードテンプレート 無料テンプレートを入手 リアルタイム共同編集、ブランドカスタム、フィードバック、エクスポート 創造性と目標設定を融合させるチーム ClickUp ホワイトボード ClickUpストーリーボードテンプレート 無料テンプレートを入手 シーン/ステップ、脚本メモ、ドラッグ＆ドロップ、フィードバック 映像制作者、マーケター、ビジネスチーム ClickUp ホワイトボード ClickUpストーリーアウトラインテンプレート 無料テンプレートを入手 キャラクター/ペルソナボード、カンバン、進捗のカラーコード化 コンテンツ作成者、ストラテジスト ClickUp リスト、ボード ClickUp ユーザーストーリーマップテンプレート 無料テンプレートを入手 カスタムフィールド、ストーリーマップビュー、ステップバイステップのマッピング ユーザーージャーニーをマップするTeams、マーケター ClickUp ホワイトボード ClickUp デザインボードテンプレート 無料テンプレートを入手 デザインフェーズ、承認プロセス、カンバン、メディアコメント クリエイティブチーム、ブランドマネージャー、フリーランサー ClickUp ボード、リスト

優れたNotionムードボードテンプレートの条件とは？

適切なNotionムードボードテンプレートは、アイデアを整理しつつプロジェクトの進展に合わせて柔軟に進化させます。優れたムードボードやインスピレーションボードは、実際に創造的プロセスを円滑にします。選ぶべきポイントは次の通りです：👇

ビジュアルインスピレーションセクション ：視覚要素を明確なセクションで整理できるテンプレートを選びましょう。画像、色、フォント、テクスチャを簡単に重ねて統一感のあるムードを構築できます。ムードやインスピレーションを一貫したテーマにまとめるのに最適です。

クリアされた分類 ：アイデアを専用のセクションにグループ化するNotionテンプレートを選択すれば、参照資料が整理され、簡単にナビゲートできます。イベントやキャンペーンのインスピレーションボード作成時に特に有用です。

カラーとフォントブロック ：Notionテンプレートにはブランドカラーやフォント選択を記録するスペースを設けることで、デザインの方向性を一貫させ、プロジェクト全体を通じて創造性を刺激します。

メモとアイデアの記録 ：ビジュアルと併せて文章による背景情報を記録できるテンプレートを活用しましょう。これにより、すべてのアイデアはメモや参照情報でサポートされ、選択の背景にあるストーリーを損なうことなく、素早く洞察を得られます。

共同作業機能 ：チームメンバーやクライアントを招待し、ボード上で直接フィードバックを共有。Notionページが議論と改善のための生きた空間に変わります

カスタムの柔軟性 ：Notionテンプレートは、ワークフローに合わせてレイアウトを調整できる必要があります。セクションを拡張したり簡素化したりして、テンプレートが自分のスタイルにぴったり合うまで調整しましょう。

ワークフロー統合 ：選択したNotionテンプレートがクライアントポータルや技術スタック内の他のツールとリンクされている状態となり、データのスムーズなフローを確保します

バージョン管理 : アイデアの変遷を追跡するには、Notionテンプレートにバージョン管理機能が必要です

事前構築済みブロック ：ギャラリー、グリッド、トグルリストなどが組み込まれたNotionテンプレートを選択すれば、セットアップ時間を大幅に短縮できます

アクセシビリティ: インスピレーションはいつ訪れるかわからないため、デスクトップとモバイルの両方で簡単にアクセスできるNotionムードボードテンプレートが求められます。

💡 プロの知見：『The State of Fashion』によると、デザインと製品開発は 生成AIの主要な価値創出分野 であり 、ファッション分野における潜在価値の約4分の1がデザイン用途に由来しています。 つまり、AIによって強化されたムードボードが間もなく登場し、チームに新たなアイデアを喚起する斬新な創造的方向性を提案するシステムが実現するでしょう。

FreeのNotionムードボードテンプレート

美観と機能性を両立させた、最高のNotionムードボードテンプレートをご紹介します。

各テンプレートの内容、特徴的な機能、最適な活用シーンを確認し、クリエイティブプロジェクトにぴったりのテンプレートを見つけましょう。

1. シンプルデザイン・ムードボードテンプレート

via Notion

Notionのシンプルデザイン・ムードボードテンプレートは、ムードのアイデアを1つの便利な場所へ集め、提示できるすっきりとしたビジュアルキャンバスを提供します。感情や雰囲気を捉えた画像を追加して、全体のムードの形を形作ることができます。ビジュアルに加え、プロジェクトの個性やトーンの設定に役立つタイポグラフィのサンプルも追加可能です。

さらに、すべての要素が一貫した色カラースキームに統一されるよう、Notionテンプレートに色スウォッチを追加することも可能です.

このテンプレートが気に入る理由：

ギャラリービューをデフォルトで設定し、すべての画像やビジュアルをスクロール可能なグリッドで表示できるようにします

タグベースのフィルタリング機能で、テーマ別（例：「ダーク」「ヴィンテージ」「ミニマル」）に素早くアイテムを抽出可能

直接画像アップロード（PCからまたはURL経由）をサポートしているため、ツール間を行き来する必要がありません

各カードにメモフィールドを追加し、ビジュアルリンクされているコメント、リンク、アイデアを保存しましょう。

✅ こんな方に最適：ブランディングチームや、一貫した色・フォント・スタイルでビジュアルアイデンティティプロジェクトを構築するクリエイティブデザイナー

2. ムードボードテンプレート

via Notion

Notionに組み込まれたUnsplash連携を活用したいですか？ムードボードテンプレートがそれを実現します。数千点の高品質写真から選択し、ボードに直接ドロップ。プロジェクト、製品、キャンペーンなど、クリエイティブな方向性を形作る視覚的スペースが必要な時にいつでもご利用ください。視覚を最優先にしたレイアウトとシンプルなセクション構成で、完璧なムードをまとめることに集中できます。

このテンプレートが気に入る理由：

Notionページ内で直接、Unsplashの95万点以上の無料画像ライブラリを検索できます

ビジュアルをカテゴリー（会場、テーマ、スタイル）別に整理し、アイデアを体系的に管理しましょう

ギャラリー表示とリストビュー表示から選択し、アセットの表示方法に合わせてレイアウトをカスタムできます

ラベルでエントリーをタグ付けし、プロジェクトをまたいだ素早いフィルタリングと簡単なナビゲーションを実現

✅ こんな方に最適：マーケティングチームや、統一感のあるビジュアルを必要とするキャンペーンビジュアルやイベントコンセプトを準備するブランドマネージャー

3. パーソナル・ムードボード・テンプレート

via Notion

Notionのパーソナル・ムードボード・テンプレートは、ランダムなインスピレーションの閃きを整理するデジタルスクラップブックと考えてください。画像の保存や、インスピレーションの背景にある思考を追跡するのに役立つ、簡単なメモ、コンセプト、スケッチなどのアイデアを保管できます。

興味深いウェブ上の発見（記事、リンクされている、オンラインリソース）を見つけたら、それらも追加できます。ボードは次第にムードやスタイルのライブラリへと成長し、やがてあなただけのアーカイブへと変わっていきます。新たなインスピレーションが必要な時はいつでも、このアーカイブに戻って参照できるのです。

このテンプレートが気に入る理由：

テーマ別、ムード別、プロジェクトタイプ別にインスピレーションを整理できるカテゴリ別ギャラリーを活用しましょう

Notion Web Clipperでウェブから直接ビジュアルをClipし、手間いらずで保存

タグ、日付、カスタムフィルターでエントリーを並べ替え、特定のアイデアを素早く検索できます

カードのサイズ変更やタイトルの非表示で、より視覚重視のミニマルなボードビューを作成できます

✅ こんな方に最適：フリーランス、学生、趣味で活動する方々が、個人プロジェクトやビジュアルジャーナリングのための日常的な創造的インスピレーションを集めるのに

4. マーケティング用ムードボードテンプレート

via Notion

強力なキャンペーンは明確なビジョンから始まります。Notionのマーケティング用ムードボードテンプレートは、マーケターがそのビジョンを定義するのに最適な場所を提供します。このテンプレートは、ビジュアルリファレンスやデザインのヒントから包括的なテーマまで、すべての要素を単一の整理された hub に集約します。

このテンプレートが気に入る理由：

クリエイティブな参考資料をカテゴリー別に整理されたギャラリーに集約し、マーケティングアイデアやブランド資産を体系的に管理しましょう

会場、製品、コンテンツタイプなどのテーマ別にインスピレーションを分類

チームメンバーが共有ギャラリーにアイデアやメモを追加できるようにすることで、コラボレーションを効率化します。

✅ こんな方に最適：マーケティングチームや、イベント・製品・ブランドキャンペーンなどのムードボードやインスピレーションボードを作成するクリエイティブストラテジスト。

5. 新年のビジョンボードテンプレート

via Notion

新年は新たな目標の始まり。新年のビジョンボードテンプレートは、抱負を現実へと導きます。目標の追跡とインスピレーションあふれるビジュアルを融合させ、健康・財務・自己成長といった優先度を簡単にマップできます。

組み込みタグで進捗を分類し、パターンを明確に把握。タイムライン機能で各目標の週次展開を可視化し、持続的な推進力を維持。これらの機能により個人目標を常時可視性・活性化し、決意をインタラクティブなボードに変換。年間を通じたモチベーション源に。

このテンプレートが気に入る理由：

身体的健康、精神的健康、個人財務など、様々なカテゴリーで目標を設定しましょう

各目標に詳細なメモを添付してアイデアを捕捉したり、進捗を明確に保つアクションステップを記録したりできます。

トラッカーやミニビジョンボードを追加して、マイルストーンを視覚的に管理し、明確な方向性を持ってモチベーションを維持しましょう。

✅ こんな方に最適：年間を通じて健康・ライフスタイル・財務目標の達成状況を追跡する、目的志向のビジョンボードを作成する個人

6. 目標達成と人生実現のためのビジョンボードテンプレート

via Notion

目標達成と人生実現のためのビジョンボードテンプレートは、夢を具体的なステップへと変えるモチベーションのhubとして設計されています。静的なビジュアルを超え、強力なアファメーションを織り込むことで、ボードを見返すたびに信念と集中力を強化します。

困難な瞬間にやる気を奮い立たせ、前向きな姿勢を保つための名言も追加できます。

さらに、個人のビジョンを描くスペースでは、人生の様々な領域における成功像を明確に描き出し、全体像を鮮明にします。全てを実行可能な状態に保つため、このテンプレートはインスピレーションと実践的なステップをリンクされている、モチベーションと責任感のバランスを実現します。

このテンプレートが気に入る理由：

キャリア、ライフスタイル、自己成長など、明確なカテゴリー別にビジョンを整理しましょう

目標ベースのレイアウトで進捗を追跡し、マイルストーンへの到達状況を確認しましょう

あなたの志や日常の習慣を映す画像でボードをカスタマイズしましょう

✅ こんな方に最適：目標設定とマニフェステーションを実践する個人向け。日々の習慣を長期的な成功に結びつけつつ、夢を可視化する日常的なスペースを求める方へ

7. 付箋ボードテンプレート

via Notion

鮮やかな色、素早い思考、瞬時の明快さ——それがNotionの付箋ボードテンプレートがもたらす雰囲気です。シンプルな付箋をデジタルボードへと変え、あらゆる詳細が適切な場所を見つけるのです。

閃いたアイデアをその場で記録し、創造性を探求する安全なスペースを提供します。このシンプルなテンプレートは個人利用にも業務利用にも最適です。各メモは移動可能なミニタスクカードのような感覚で、実用性と視覚的魅力を兼ね備えています。

このテンプレートが気に入る理由：

無制限のメモを作成し、日々のタスクから簡単なリマインダー、ふと浮かんだアイデアまで、すべてを記録しましょう。

タスク、買い物リスト、リンク、個人的なアイデアなど、カテゴリ別にメモを整理しましょう

各メモの色コードを付けて、識別しやすくし、視覚的な明瞭さを向上させましょう

優先度の変化に合わせて、ドラッグ＆ドロップ機能でメモを再配置

✅ こんな方に最適：日々のタスク管理やブレインストーミングセッションを視覚的に行う、多忙なプロフェッショナル、学生、チーム

💡 プロの秘訣：アイデアを書き留めるのは第一ステップに過ぎません。実行こそが魔法が起きる場所です。ClickUp Brainを使えば、ラフなメモを即座にアクションアイテムに変換できます。 ドキュメントやタスク内の付箋スタイルのアイデアをハイライトするだけで、Brainが自動的にToDoリストに展開したり、期日を追加したり、次のステップをアウトライン化したりします。あなたの創造性の閃きが、実際に実行可能な整理された追跡可能なタスクへと変わります。 ClickUp Brainで、メモ横にすぐやることリストを生成

8. ストーリーボードプランニングチェックリストテンプレート

via Notion

素晴らしい物語は偶然の結果ではない。最初のショットが撮られる前から、プランされ、構成され、磨き上げられているのだ。

ストーリーボード計画チェックリストテンプレートは制作の相棒として、物語の構成から技術要件のマップまで、ストーリーボード作成の全フェーズを導きます。詳細なチェックリストと構造化されたセクションにより、抽象的な創造的アイデアを明確で実行可能なプランへと変換し、即座に実行に移せる状態にします。

このテンプレートが気に入る理由：

ガイド付きプリプロダクションチェックリストでプロジェクトの基盤を確立しましょう

ストーリーテリングプロセス全体でタスクを整理し、執筆、キャラクター仕事、デザイン詳細が同期して進捗するようにします

制作に必要なすべてを事前にプランしましょう。必須リソースからコンプライアンスステップまで、プロセスを円滑に進めるために。

構造化されたステップで仕上げと配布をサポートし、ポストプロダクションを強力にサポートします

✅ こんな方に最適：コンテンツ作成者、ビデオプロデューサー、映画やブランドビデオキャンペーンのストーリーボード管理を行うマーケティングチーム

9. デイリージャーナルテンプレート

via Notion

Notionのデイリージャーナルテンプレートは、日々の思考や気づきをメモするためのシンプルなスペースです。書き始めを容易にする、考え抜かれたプロンプトが付属しています。

例えば感謝の促しは、どんなに小さなことでも立ち止まって人生のポジティブな面を認識するよう促します。肯定的な促しは、その日一日を自信に満ちた前向きな気持ちで始める手助けをします。日々のハイライト欄は、重要な瞬間や成功、生産的な成果をメモするスペースを提供し、平凡な日々を意味ある記録へと変えます。

このテンプレートが気に入る理由：

時間の経過とともに気分を追跡し、感情のパターンやウェルビーイングの傾向を把握しましょう

日別・週別・月別にやることリストを整理し、体系的なジャーナリング習慣を確立しましょう

カテゴリー別またはタイムライン別のレポートを生成し、成長と進捗を可視化しましょう

✅ こんな方に最適：自己内省と感情の自覚を通じて生産性のバランスと向上を図る、マインドフルなジャーナリング習慣を築く個人

10. ムードボード 2.0 テンプレート

via Notion

Notion ムードボード 2.0 テンプレートは、ビジュアルインスピレーションとプロジェクトの文脈を融合させることで、ムードボードの概念をさらにステップ進めます。クリエイティブな参考資料を収集するスペースを提供すると同時に、対象の仕事、目標、そしてすべてが接続する方法を明確に定義します。

結果は、プロジェクトの雰囲気を捉えるだけでなく、戦略と直接リンクされているボードであり、アイデアを実行に移すプロセスを効率化します。

このテンプレートが気に入る理由：

ビジュアルや色からデザインのヒントまで、あらゆるクリエイティブな参考資料を一箇所に集めましょう

方向性を強化する追加メモ、参考資料、インスピレーションを追跡しましょう

クリエイティブなムードと戦略的なブリーフィングを並べて確認し、完了するビューを把握しましょう

✅ こんな方に最適：インスピレーションとプロジェクト戦略を融合したビジュアルボードを必要とするクリエイティブチームやプロジェクトリーダー

Notionの制限事項

Notionは強力で柔軟性がありますが、多くのユーザーがプラットフォームの実際の欠点を指摘しています。以下は、G2、Trustpilot、Reddit、SoftwareAdviceなどのレビュープラットフォームから収集した、最も頻繁に挙げられるリミットの一部です：

*大規模データベースを含むページでは、特にAI処理や重いコンテンツの埋め込み時に、動作が遅くなったりページがラグったりする可能性があります

急な学習曲線* リンク機能や複雑なレイアウトを習得しようとする初心者にとっては

スプレッドシートの課題*ExcelやGoogle スプレッドシートと比べて、式や大規模データセットのサポートがリミットであるため

オフライン環境での機能制限あり インターネット接続がないと多くの機能が安定して動作しません

連携機能の不足* 競合他社ほどサードパーティアプリとの接続が充実していないため

あるNotionユーザーの言葉を借りれば、カスタムの障壁は：

コードに忍耐力のないユーザーにとって、Notionは煩雑に感じられることがあります。既存のテンプレートがあっても、自身のニーズに合わせて調整するには批判的思考が必要です。

コードに忍耐力のないユーザーにとって、Notionは煩雑に感じられることがあります。既存のテンプレートがあっても、自身のニーズに合わせて調整するには批判的思考が必要です。

テンプレートの複雑さについて言えば、Redditユーザーはメモしている：

ほとんどのテンプレートは、自分で作れるほどシンプルか、機能が多すぎて結局半分削除してしまうほど肥大化しているかのどちらかです。

ほとんどのテンプレートは、自分で作れるほどシンプルか、機能が多すぎて結局半分削除してしまうほど肥大化しているかのどちらかです。

代替となるNotionテンプレート

デザイナーがアンケートで共有する最大の不満の一つは「ワークフローの漏れ」、つまりツールを切り替える際に文脈が失われたり、プロジェクトを進めるためだけにアセットを再インポートしたりすることです。

そこでClickUpが究極の解決策として際立っています。

最高のNotion代替ツールとして常に上位にランクインするClickUpは、こうしたワークフローの漏れを解決するだけでなく、ムードボードをプロジェクトプラン・タスク管理・コラボレーションと直接連携させることで、その可能性をさらに広げます。

G2のレビューアーはこう要約しています：

ClickUpの最も優れた点は、そのカスタマイズ性と柔軟性です。シンプルなタスクリストから、自動化・依存関係・ダッシュボードを備えた詳細なワークフロー構築まで、思い通りの設定が可能です。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、さらには時間追跡まで、すべてを一箇所に集約するため、複数のツールを行き来する必要がありません。

ClickUpの最も優れた点は、そのカスタマイズ性と柔軟性です。シンプルなタスクリストから、自動化・依存関係・ダッシュボードを備えた詳細なワークフロー構築まで、思い通りの設定が可能です。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、さらには時間追跡まで、すべてを一箇所に集約するため、複数のツールを行き来する必要がありません。

Notionテンプレートの代わりに使える、実用的で整理されたClickUpムードボードテンプレートのトップリストをご紹介します。

1. ClickUp ムードボードテンプレート

静的なボードとは異なり、ClickUpムードボードテンプレートはアイデアが具体的なプランへと発展するインタラクティブなスペースを創出します。ClickUpホワイトボード内に構築されたこのツールは、単なるビジュアルのピン留めを超えた機能を備えています。デジタルキャンバス上でアイコン、色、ウェブサイト、フォントを統合し、明確なビジュアルガイドを作成できます。

その真価は、創造性と実行をシームレスに接続する点にあります。このボードはインスピレーションのhubとなるだけでなく、ClickUpのデザインプロジェクト管理機能と直接リンクされている。ワークフローを中断することなく、決定事項をタスクに変換できます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：コンセプトから実行までシームレスに移行するビジュアルアイデンティティを形作るグラフィックデザイナーやプロダクトチーム

⚡ テンプレートアーカイブ: ClickUpのムードボードはホワイトボード内で生き生きと機能し、ブレインストーミングやアイデアのマップ、リアルタイムでの共同作業を実現します。ビジュアルを超えた活用を目指すなら、これらのホワイトボードテンプレートには以下の用途に使える既製レイアウトが含まれています： ユーザー体験やクリエイティブフローを共有キャンバス上で直接マップ

付箋、形、コネクターを使ってチームメイトと共同作業しましょう

ブレインストーミングで生まれたアイデアを、即座に実行可能なClickUpタスクに変換しましょう ▶️ 実際の動作を確認したい方へ ClickUpホワイトボードの仕事の仕組みを解説したビデオで、視覚的な構築と共同作業の実践的な感覚を体感してください。

2. ClickUp ビジョンボードテンプレート

製品開発において明確さを保つことは最も困難な課題の一つです。そこで役立つのがClickUpビジョンボードテンプレート。チーム全体で共有できる全体像を提供し、成功基準を明確な責任範囲に転換することで、ビジネス目標を常に焦点に据え続けます。

その結果、視覚的なロードマップが完成し、関係者の認識を統一。意思決定者に確信を持って前進する力を与えます。

さらに効果を高めるには、ClickUp Docsと組み合わせてご利用ください。この共同作業スペースでは、バナーの追加や区切り線の使用、タスクの直接リンクなどにより、ビジョンを詳細に展開できます。両ツールを連携させることで、ビジョンを視覚化するだけでなく、文書化してチーム全体で即座に実行可能な状態にします。

ClickUp Docs内で共同作業しながら、インパクトのあるビジョンステートメントを作成しましょう

このテンプレートが気に入る理由：

✅こんな方に最適：ビジョン・コミュニケーション目標・実行計画を一致させたいプロダクトチームや起業家

3. ClickUp ビジョンホワイトボードテンプレート

ClickUpビジョンホワイトボードテンプレートは、ブレインストーミングやプラン立案において視覚的でインタラクティブなアプローチを好むチーム向けに設計されています。

ClickUpビジョンボードテンプレートが目標と責任を調整するための構造化された視覚的ロードマップを提供するのとは異なり、ホワイトボードテンプレートはアイデアが自由にフローするための空白のキャンバスです。

アイデアをマップし、配置を変更し、チームメンバーと共に磨き上げられます。ビジョン、対象者、ニーズ、製品、目標の各セクションを備えた本テンプレートは、追加すべき要素のヒントを提供しつつ、創造性と反復の余地も残しています。

このテンプレートが気に入る理由：

同じ場所にいても遠隔でも、リアルタイムで仕事をし、活発な議論を促進しましょう。

アイコンや画像、スタイルを追加・調整して、ブランドの独自性を反映させましょう

ボード上で直接フィードバックを共有し、各部門の視点を確実に把握しましょう

PDFや物理的なポスターとしてエクスポートし、オフラインのブレインストーミングセッションやチームワークショップにご活用ください。

✅ こんなチームに最適：創造性と体系的な目標を融合させたい方、デジタルホワイトボードの柔軟性を価値とする方

4. ClickUpストーリーボードテンプレート

ストーリーボードとは、構造化されたムードボードです。アイデアの見た目や雰囲気だけでなく、瞬間から瞬間へのフローも捉えます。ClickUpストーリーボードテンプレートは、コンセプトをフレームごとに可視化するキャンバスを提供し、創造的な「ムード」と実際の行動やイベントの順序を容易に一致させます。

さらに、ドラッグ＆ドロップの簡単操作と複数のフレームにより、創造的なプロセスを共同作業で管理しやすいものへと変えます。

このテンプレートが気に入る理由：

物語やプロジェクトを明確なシーンやステップに分解し、複雑なアイデアを分かりやすく整理しましょう

各フレーム内で直接、脚本メモ、文字の台詞、画面上のアクションを記録できます

シーンを再配置または複製してペースを調整し、物語のフローに合わせて微調整しましょう

ストーリーボードをチームと共有し、リアルタイムでフィードバックを集め、各フェーズで方向性を一致させましょう。

✅ こんな方に最適：プロジェクトのビジョンと実行計画を共有するための構造化されたストーリーボードが必要な、映像制作者、マーケター、ビジネスチーム

⚡ テンプレートアーカイブ: 無料のストーリーボードテンプレートを活用してアイデアを整理しましょう。チーム全体が容易に追える明確なフローへと、ムードボードのインスピレーションを導きます。

5. ClickUpストーリーアウトラインテンプレート

ムードボードでプロジェクトの雰囲気を捉えたら、次に何をすべきか？ClickUpストーリーアウトラインテンプレートは、その視覚的なエネルギーを具体的なストーリーラインやロードマップへと変換する場です。インスピレーションと実行の架け橋となるツールです。

例、ブランドキャンペーンのテーマをムードボードでまとめた場合、このテンプレートを使ってアイデアを章立てやシーン、フェーズにマップすれば、細部まで見落とすことはありません。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：ムードボードのインスピレーションを体系的なキャンペーンやステップ実行プランに変えたいコンテンツ作成者やストラテジスト

6. ClickUp ユーザーストーリーマップテンプレート

アイデアをブレインストーミングしたり創造的なフローをマップしたりするとき、すべてがどう接続しているかを見失いがちです。ClickUpユーザーストーリーマップテンプレートは、まとまりのない思考を構造化された視覚的な旅路に変えます。このテンプレートを使えば、ムードボードを整理するようにステップでアイデアをグループ化できますが、ユーザーの経路に焦点を当てています。これにより、機能やアイデア、デザイン選択が全体的な体験にどう影響するかを把握しやすくなります。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：ユーザー体験をマップし、デザイン案と実際の顧客行動を接続するムードボード形式のスペースを求めるチーム、マネージャー、マーケター

7. ClickUp デザインボードテンプレート

デザインプロジェクトは直線的な道筋をたどることは稀です。アイデアは進化し、フィードバックで方向性が変わり、インスピレーションは絶えず変化します。ClickUpデザインボードテンプレートは、そのフローを捉え、整理し続けるために設計されています。

クリエイティブな参考資料を収集しながら、デザインプロセスの各フェーズにおける進捗状況を追跡できます。ブランドビジュアル、モックアップ、フィードバック、承認プロセスがすべて1つのボード内でリンクされ、各ステップを簡単に追跡可能です。

このテンプレートが気に入る理由：

デザインプロセスをフェーズに分けて分解：ブリーフィング、ブランディング、デザイン、ローンチ、フィードバック

承認状況や修正内容を明確なステータス（保留中、承認済み、修正中）で追跡

カンバン式ボードでデザインタスクをグループ化し、進捗を可視化しましょう

タスクに直接コメント、リンク、メディアファイルを追加して、シームレスな共同作業を実現

✅ こんな方に最適：デザインプロジェクトを最初から最後まで管理・追跡できる体系的なムードボードシステムを求めるクリエイティブチーム、ブランドマネージャー、フリーランスデザイナー

ClickUpでムードボードのインスピレーションを実際のプロジェクトに変えよう

アイデアをまとめるシンプルなムードボードが必要な時には、Notionのテンプレートが便利です。しかしカスタムの複雑さが悩みの種です。

ClickUpテンプレートが際立つ理由。初心者にも優しい設計です。情報を入力するだけで、すぐに始められます。

創造性と構造性を兼ね備えたこれらのテンプレートは、単なるインスピレーションに留まらず、実行可能なプランへと進化させます。柔軟なビュー、すぐに使えるボード、コラボレーション機能を備えたClickUpなら、ブレインストーミングから実行までをシームレスに進められます。

ムードボード作成だけでなく、その背後にある仕事管理も行う包括的なツールをお探しなら、今すぐClickUpに登録しましょう！