CRM選択を効率化する15の無料要件テンプレート

適切なCRMの選択は圧倒されるかもしれません。数多くのベンダー、鍵となる機能、価格モデルが存在するため、ビジネスに本当に必要なものが分からなくなることも容易です。

だからこそ、明確な顧客関係管理要件テンプレートを使用することが最も賢明なステップです。これにより、選択プロセスは推測や誇大広告ではなく、真のビジネスニーズに集中できます。

本ガイドでは、確固たるCRM要件テンプレートの構成要素を解説するとともに、本日すぐにダウンロード可能な無料の即利用可能なテンプレートリストを共有します。

これらのテンプレートは、迅速な意思決定を支援し、確信を持って情報に基づいたCRM選択を実現します。

主要なCRM要件テンプレート一覧

まずは簡単な比較表をご覧ください：

CRM要件テンプレートとは？

顧客関係管理要件テンプレートとは、企業がCRMソフトウェアに求める特定の機能や性能を定義・整理するために使用するチェックリストまたは文書です。主要なCRMコンポーネントとその優先度を明確に示すことで、CRMソリューションの選定・開発・導入の指針として活用されます。テンプレートを活用することで、選択したCRMシステムが自社の固有のニーズや目標に沿ったものとなることが保証されます。

AIが顧客対応プロセスをどのように変革できるか検討中の方は、効率向上と顧客体験強化にAIを活用する実践的な方法を示す以下のビデオをご覧ください：

優れたCRM要件テンプレートの条件とは？

優れたCRM要件収集テンプレートは、CRM選択プロセスを明確にし、ビジネス目標に沿ったものにする。効果的に活用するには、まずCRMシステムに実際に何が必要かを特定する必要がある。

ビジネスニーズに合った適切なCRMを選択するために活用できる、実用的なCRM要件チェックリストをご紹介します：

ビジネスとの整合性 ：ビジネス目標を定義し、CRMソリューションが解決すべき課題を特定し、成功を測定するための鍵のメトリクスを明確にします。

主要なCRM機能 ：営業、マーケティング、カスタマーサービスにおける必須 ：営業、マーケティング、カスタマーサービスにおける必須 のCRM機能を 概説します。具体的には、リード管理機能、自動化機能、顧客満足度追跡、高度なレポート作成機能などです。同時に、CRMユーザーごとに部門固有のニーズも明記します。

連携機能 : CRMが接続すべきシステム（例: 電子メール、ERP、CDP）のリストを提示し、シームレスなデータフローと迅速なユーザー導入を実現するための推奨同期方法を記述してください。

技術要件 : 導入形態（クラウド／オンプレミス）、データセキュリティ基準、APIアクセス、ITインフラに適合するカスタム機能を含める

データ移行とセキュリティ ：既存顧客データの移行方法を明記し、データ保護とコンプライアンスのための安全対策を講じる

予算とタイムライン ：現実的な予算パラメーター、ライセンス形態の優先順位、稼働開始時期を設定し、プランの指針とします。

評価基準：ベンダー比較のための ：ベンダー比較のための CRM評価基準を 確立し、意思決定のためのデモ評価、リファレンス、サポート資料を含める

無料のCRM要件テンプレート

機能チェックリストや統合要件から予算プラン、ベンダー評価までを網羅した、厳選された無料のCRM要件テンプレートをご用意しています。これらのテンプレートは確かなスタートを切り、手作業による時間を大幅に節約します。

ただし、テンプレートだけでは結果は保証されません。ビジネス要件を明確にし、比較を簡素化し、意思決定をリアルタイムで追跡できるシステムも必要です。

ClickUpは、こうしたプロジェクト管理システムの一つであり、これらのテンプレートのカスタムを容易にし、チームとのリアルタイムな共同作業を可能にし、複数のビュー（リスト、ボード、カレンダー、テーブルなど、ご自身の作業スタイルに合った形式で）でCRM選択プロセス全体を追跡できます。

さあ、始めましょう！

ClickUp CRMテンプレート

ClickUp CRMテンプレートは、見込み客の獲得、商談の管理、長期的なクライアント関係の構築を簡素化します。見込み客の選定から商談の追跡、クライアントアカウントの育成に至るまで、販売サイクルの全フェーズを一元管理できるワークスペースを提供します。

このテンプレートの特長は、自社の販売プロセスに完全に合わせたワークフローを柔軟にカスタムできる点です。直感的なレイアウトと組み込みの自動化機能により、手作業を削減し、パイプラインを整理整頓し、各取引の進捗状況を明確に把握できます。

こんな点がお気に入りになる理由：

✅ こんな方に最適：ClickUp内でカスタム可能なオールインワンCRMを導入し、取引追跡の効率化と顧客エンゲージメント向上を目指すマーケティング・営業チーム

2. ClickUp システム要件テンプレート

CRM要件の文書化という複雑さに迷い込みたくないなら、ClickUpシステム要件テンプレートが最適です。ビジネス目標、範囲、CRM機能、ユーザー要件、承認詳細など、あらゆる要素が整理された既製のフレームワークを提供します。

テンプレートはシンプルに設計されています：指定されたフィールドや表のセルに入力するだけで、完了する要件文書が完成します。デフォルトでは、以下の5つの構造化されたセクションが用意されています：要件概要、全体説明、システム機能とユーザー要件、文書規約、リソース。これにより、CRMシステムの「なぜ」「何を」「どのように」を容易に把握できます。

こんな点がお気に入りになる理由：

機能要件やUX/UI仕様を含む、CRM固有の機能と要件を定義します。

予算、リソース、チームの関与など、非機能要件を含める

主要メトリクスを追跡し、チームと共同作業を行い、プロジェクトの進展に合わせて文書を更新しましょう。

✅ こんな方に最適：徹底性と柔軟性のバランスが取れた、構造化されたすぐに使えるSRSテンプレートを求めるプロジェクトマネージャー、ビジネスアナリスト、開発チーム

3. ClickUp プロジェクト管理要件テンプレート

新しいCRMプロジェクト管理にコミットする前に、重要なステップがあります：システムにビジネスが求める要件を正確に把握することです。ClickUpプロジェクト管理要件テンプレートは、機能・連携・ワークフローに関する散発的な会話から明確で追跡可能なプランに変換し、この重要な瞬間を確実に捉えるよう設計されています。

このテンプレートには3つの主要ビューが含まれます：詳細を網羅する要件リスト、ステークホルダーのレビューを追跡するカンバン形式の承認ステージボード、タイムラインと依存関係を可視化するガントチャートです。

リストビューでタスクとサブタスクを作成し、所有者、期限、進捗、成果物などの列を用いて、リード追跡、マーケティングオートメーション、ビジネスレポート作成などのCRM要件を具体的に定義できます。

こんな点がお気に入りになる理由：

自動計算される進捗バーでCRM要件の進捗状況を視覚的に追跡

アイテムを機能要件、非機能要件、またはステークホルダーの意見に分類する

評価ワークフローに合わせて、列、ドロップダウン、並べ替え基準をカスタムできます。

✅ こんな方に最適：ベンダー評価前にCRM要件を収集・検証・優先順位付けするための構造化された即利用可能なテンプレートが必要なプロジェクトマネージャー、ビジネスアナリスト、CRM選択チーム

4. ClickUp プロセス改善テンプレート

ClickUpプロセス改善テンプレートは、非効率な部分を特定し、明確で再現可能なプロセスに変換することで、CRMワークフローの改善を支援します。見込み客がパイプラインをどのように移動するか追跡する場合でも、カスタマーサポートの遅延を発見する場合でも、このテンプレートは目標の文書化、ステップのマップ、フローの改善をガイドします。

さらに、リアルタイム編集、組み込みタスク、ClickUpホワイトボードとの連携により、CRMプロセスを視覚的にマップし、所有者を割り当て、改善状況を追跡できます。これにより、チーム連携が容易になり、よりスムーズな顧客体験を提供できます。

こんな点がお気に入りになる理由：

✅ こんな方に最適：非効率性を構造化された共同作業で診断し、プロセス改善を実行可能で測定可能な結果に変えたいチームやマネージャー

🎯 ClickUp の強み: CRM要件の定義と管理には、多くの手作業が伴いがちです。異なるチームからの意見収集、関係者の調整、ニーズの文書化、評価レポートの作成などです。 コンテクストAIを搭載したClickUp Brainは、タスク、チャット、ドキュメント、目標、カレンダーなど関連する全てのコンテキストを統合し、単一のインテリジェントワークスペースに接続することで、CRM要件プロセスを一元化します。 ClickUp BrainがCRM要件に価値をもたらす仕組みは以下の通りです： 情報収集の簡素化： AI搭載のフォームと自動化機能で、関係者の入力を迅速かつ一貫して収集

実行を加速： Brainが要件草案を自動生成し、優先度別に分類し、見落としがちな不足点を提案します

レポート作成の効率化：洗練された要件要約、CRMプロバイダー比較テーブル、評価レポートを即座に作成 ClickUp Brainを活用し、カテゴリー別かつチームからの入力を基に整理されたCRM要件チェックリストを生成しましょう。

5. ClickUp 価値提案テンプレート

強力な価値提案は、あらゆる成功するCRM戦略の中核をなします。それは、御社のソリューションがなぜ重要なのか、他社とどう差別化されているのか、そして顧客にどのような影響をもたらすのかを定義します。これがなければ、最も機能豊富なCRMでさえも汎用的な印象を与え、ユーザーとの接続を築けなくなる可能性があります。

ClickUpの バリュープロポジションテンプレートは、顧客の課題・痛点・利益を体系的にマップし、CRMの機能・メリットと直接リンクされている構造化されたスペースを提供します。最も影響力のあるメッセージを優先順位付けし、チームとリアルタイムで共同作業を行い、市場適合性のギャップが障害となる前に特定できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

CRM導入と成功に向けた価値提案の核心要素を明確化しましょう

メッセージは顧客中心に保ち、漠然とした主張ではなく、実際の課題に根ざしたものにしましょう

草案作成、フィードバック、改良の継続的なループを通じて反復を促進する

✅ こんな方に最適：明確な共同作業フレームワークで価値提案を定義・洗練させる必要があるCRMプロジェクトチーム、マーケティングリーダー、ステークホルダー

6. ClickUp仕事指示書テンプレート

ClickUp作業手順テンプレートは、CRMチームがプロセスの実施方法を文書化し標準化することを支援します。これにより、タスクの一貫性と再現性が確保され、ビジネス目標との整合性が保たれます。見込み顧客の選定方法の明確化、自動ワークフローの設定、新規チームメンバーへのCRM使用トレーニングなど、あらゆる場面でこのテンプレートを活用すれば、全員が同じ手順書に従うことが保証されます。

さらに、あらゆる部門に合わせてカスタマイズしたり、ステップバイステップの手順を追加したり、リソースをリンクしたり、タスク・チェックリスト・タイムラインを埋め込んでドキュメントとアクションを接続したりすることも可能です。ClickUpドキュメントとして構築されているため、テンプレートは常にライブ状態で編集可能、かつ共同作業が可能です。

こんな点がお気に入りになる理由：

明確で即実践可能な手順により、CRM導入を効率化します

カスタマイズ可能なフレームワークで複数のチームをサポートし、共有ワークフローを実現します

ドキュメントをタスクやタイムラインに直接接続させ、よりスムーズな実行を実現

✅ こんな方に最適：CRMプロセスを明確に文書化し、全員の認識を統一して一貫した実行を実現したい営業マネージャー、マーケティングマネージャー、運用チーム

7. ClickUpの長所と短所ホワイトボードテンプレート

ClickUpの長所と短所ホワイトボードテンプレートは、CRMオプションを並べて評価しやすい最高のビジュアルCRMツールの一つとして機能します。長い議論やメモの代わりに、チームは各ベンダーや機能の長所と短所をリアルタイムでブレインストーミングし、分析が可視化される様子を確認できます。

ClickUpホワイトボード上で構築されており、長所を緑、短所を赤、背景を紫色など、対照的な色を使用しているため、洞察が瞬時に浮かび上がります。このテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、付箋をドラッグ＆ドロップしてフィードバックを記録し、評価プロセスに合わせてボードを再配置できます。

こんな点がお気に入りになる理由：

体系化された公平な分析により意思決定を迅速化

関係者の協働的な入力を同時に収集することで、ステークホルダーの連携を促進します

共有された視覚的空間内で、重要な意思決定基準に焦点を当て続けます

✅ こんな方に最適：長所と短所を迅速に比較検討し、関係者の認識を統一し、確信を持って適切な決定へと導くためのインタラクティブな手法を必要とするCRM選択チーム

8. ClickUp プロセスフローホワイトボードテンプレート

リードの資格審査、営業パイプラインのフェーズ、カスタマーサポートのワークフローなど、CRMプロセスを設計する必要がある場合、ClickUpプロセスフローホワイトボードテンプレートが最適なツールです。初心者にも使いやすいデザインで、プロセスをステップごとに可視化し、マイルストーンをマークし、複雑なCRM業務を明確で魅力的な図表に変換できます。

このテンプレートには、カスタマイズ可能な5つのプロセスフェーズ（計画、開発、実行、管理、評価）が含まれており、各フェーズで具体的なビジネスオペレーションを定義するスペースが設けられています。ClickUpホワイトボード上で構築されているため、画像、ビデオ、ドキュメント、タスクでフローを充実させたり、外部リソースを埋め込んで簡単に参照したりすることも可能です。

こんな点がお気に入りになる理由：

タスクを形にリンクし、ステータスを設定し、所有者を割り当てることで、CRMプロセスをインタラクティブにマップします。

リスト、ガントチャート、カレンダービューを切り替えて、ワークフローを多角的に確認できます

チームメンバーが共同でワークフローを編集・調整・改良する際にリアルタイムで連携

✅ こんな方に最適：複雑なCRMワークフローを視覚的で共有可能な図解に分解し、連携と実行を改善したいマーケティング担当者、営業担当者、サポートチーム

9. ClickUp 5 Whys テンプレート

ClickUpの「5つのなぜ」テンプレートは、CRMチームが失注、対応遅延、データ精度の低下といった繰り返し発生する問題の本質を掘り下げ、真の原因を明らかにするのに役立ちます。問題定義から5段階の「なぜ？」というプロンプトを通じて、問題の特定から真の解決策発見までの体系的な道筋を示します。

各セクションは解決に近づくよう設計されています。問題を明確に文書化し、原因を注文を追って調査し、組み込みのアクショントラッカーで次のステップを割り当てられます。

こんな点がお気に入りになる理由：

既成のフレームワークで、チームをステップで導きながら根本原因分析を実施しましょう

問題点と各「理由」を整理するための構造化されたスペースで、アイデアや考えを体系化しましょう。

調査結果がタスクやプロジェクトとリンクされていることで、導入作業が議論の中で埋もれるのを防ぎます

✅ こんなチームに最適：繰り返し発生する課題を分析し、根本原因を特定し、解決策を確実に実施するためのシンプルで効果的な方法を求めるCRMプロジェクトチームやマネージャー

10. ClickUpベンダーマスターリストテンプレート

ClickUpベンダーマスターリストテンプレートは、ビジネスがすべてのベンダー関連データを単一の集中管理場所で整理・管理するのに役立ちます。

ベンダー名を基に検索したり、連絡先情報・業種で絞り込んだり、さらにはテンプレート内で直接チームと連携してベンダー管理業務を進められます。マスターリストはシンプルなテーブルビューで自動表示され、承認済みまたは優先度ベンダーは「優先度ベンダービュー」でハイライト表示可能です。特定地域のパートナーをお探しの場合は、「ベンダー場所ビュー」で住所別にベンダーをフィルタリングでき、ニーズに最適な選択を保証します。

こんな点がお気に入りになる理由：

ベンダーを新規、進行中、完了、または非関与などのフェーズを追跡します

タスク、タグ、時間追跡、依存関係を1か所で管理し、ベンダーデータを一元管理

静的なスプレッドシートを、リアルタイムで更新されるインタラクティブでカスタマイズされたビューに置き換える

✅ こんな方に最適：ベンダーの追跡、パートナーシップの評価、サプライヤーとの関係強化に柔軟で共同作業可能なシステムを必要とする調達部門およびCRMチーム

11. ClickUp 調達テンプレート

調達業務は、承認の書類手続きやベンダーとの延々と続くやり取りのように感じる必要はありません。ClickUp調達テンプレートは、リクエスト、予算、契約、サプライヤーデータを効率的かつ透明性が高く監査対応可能な形で統合し、プロセス全体を合理化されたシステムへと変革します。

完全にカスタマイズ可能なため、見積依頼（RFQ）、承認、納品追跡といった日常タスクを自動化できます。標準業務手順書（SOP）、サプライヤーディレクトリ、リスク管理用の事前定義ビューにより全体を体系的に管理。直感的なテーブルでサプライヤーを階層とリスクレベル別に分類するため、ミッションクリティカルなパートナーや潜在的な脆弱性を即座に特定可能です。

こんな点がお気に入りになるはず：

✅ こんな方に最適：ベンダーと契約を一元管理し、ビジネスプロセスを透明かつ確実に管理できる自動化システムを求める調達マネージャーやCRMチーム

12. ClickUpベンダー管理チェックリストテンプレート

ClickUpベンダー管理チェックリストテンプレートは、組織構造、事業継続性、物流、納期遵守、対応力といった標準基準を用いてベンダーを体系的に評価するのに役立ちます。

各ベンダーは1～5の簡易評価尺度で採点可能で、「審査中」「審査済み」「審査予定」などのフェーズを経て、契約締結の準備が整うまで進捗管理できます。

評価機能に加え、ベンダー連絡先管理リストとしても機能し、電子メール・電話番号・ウェブサイトを保存してフォローアップを簡素化。さらに「ベンダー評価フォーム」を通じてチームメンバーから構造化されたフィードバックを収集可能。あらゆる視点が考慮されることを保証します。

こんな点がお気に入りになる理由：

✅ こんな方に最適：ベンダー評価、ビジネスパフォーマンス管理、長期的なパートナーシップ強化のための信頼できるフレームワークを必要とするCRM、調達、コンプライアンスチーム

13. ClickUpベンダーレトロスペクティブテンプレート

CRMベンダーが約束した内容を本当に提供しているか疑問に思ったことはありませんか？ClickUpベンダー実績評価テンプレートを使えば、当初の合意内容と実際の結果を明確に比較でき、ベンダーが期待に応えたかどうかを判断できます。

曖昧なレビューではなく、コスト、品質、サービス、成果に関する具体的なデータが得られます。これにより、更新前のより賢明な交渉、将来の参考となる事例研究、そしてすべてのCRMベンダーとの提携に関する信頼できる記録が可能になります。

こんな点がお気に入りになる理由：

契約内容、タイムライン、成果物を記録し、簡単に参照できるようにします

コストやサポートなど、複数の観点からベンダーのパフォーマンスを追跡します

ベンダーとの関係性におけるパターンを見極め、過ちを繰り返さないようにしましょう

✅ こんなチームに最適：ベンダー評価を推測からデータ駆動型の洞察へ移行し、より強力な交渉と賢明なパートナーシップを実現したいCRMプロジェクトチームや調達マネージャー

14. ClickUp サプライヤー監査タスクテンプレート

CRMベンダーの監査は、終わりのないチェックリストのように感じる必要はありません。ClickUpのベンダー監査タスクテンプレートを使えば、監査プロセスの各ステップをプラン・割り当て・追跡するための明確な枠組みが得られ、重要な詳細を見落とすことなく進められます。

既成のチェックリストで監査タスクを迅速に設定し、所有者や期日を割り当て、すべてのサプライヤー監査情報を一元管理システムに保存できます。このテンプレートは初期評価から是正措置までをガイドするため、品質保証（QA）や調達チームがサプライヤーのパフォーマンスを監視し、規制への準拠を維持することが容易になります。

こんな点がお気に入りになる理由：

業界固有の規制や社内基準に合わせてフレームワークをカスタムできます

監査進捗を視覚的に追跡し、期日を設定して所有者を明確にします

チームメンバーを監査スペースに招待して直接共同作業を行い、コミュニケーションを効率化します。

✅ こんな方に最適：監査を体系化し、監査対応可能な状態を維持し、ベンダーの責任追及を効果的に行う必要があるQA、調達、CRM運用チーム

15. ClickUp ニーズ評価テンプレート

ClickUpニーズ評価テンプレートは、プロジェクトに必要な要素を迅速に把握し、ビジネス目標との整合性を確認するのに役立ちます。シンプルでカスタマイズ可能なレイアウトにより、初期段階から不足点を特定し、明確な目標を設定し、ステップ・バイ・ステップのプランを作成できます。

このテンプレートを活用すれば、想定される課題をメモし、成功の定義を明確化し、進捗確認のマイルストーンを設定できます。さらに、チームメンバーへの役割割り当ても簡単に行えるため、全員が自身の責任範囲を明確に把握できます。

こんな点がお気に入りになる理由：

評価項目を「目標」「期待される成果」「前提条件」「リミット事項」「タイムライン」などの明確なセクションに分解します。

ガントチャート、カレンダー、またはClickUpダッシュボードで進捗を簡単に追跡

単なるレポート作成ではなく、洞察を実際の行動に変える

✅ こんな方に最適：ニーズの特定、関係者の調整、プロジェクトの成功に向けた基盤構築をシンプルに実現したいCRMプロジェクトリーダー、マネージャー、意思決定者

ClickUpでCRM選択と実行を効率化

適切なCRMの選定とは、システムがワークフローに適合し、チームをサポートし、長期的なビジネス成長を促進することを保証することです。適切なテンプレートは、要件を明確に定義し、関係者を調整し、ベンダー評価を簡素化するのに役立ちます。これにより、CRM選定プロセスにおいて自信を持ってデータに基づいた意思決定が可能になります。

まさにそれがClickUpの提供する価値です。柔軟でカスタマイズ可能なテンプレート、リアルタイムコラボレーション、強力なビューにより、ClickUpは静的な要件リストを実行可能なワークフローに変換します。ベンダー評価から承認追跡、導入管理まで、すべてが一箇所に集約されるため、CRM選択はより迅速に、よりスマートに、より体系的に進められます。

