10大ChatGPTプロジェクト代替ツール

御社の法務チームは営業チームとは全く異なる方法で仕事を遂行します。同様に、マーケティングチームは財務部門よりも法務チームとの業務重複が少ない傾向にあります。しかし、あらゆるチームを結びつける要素が一つ存在します。それはコンテキスト——特にGoogleサービスとの連携において重要な要素です。

私にとって、文脈こそが鍵です。そこからすべてを理解する力が生まれます。

ChatGPT Projectsはこの理念に基づいて構築されています。関連するファイル、会話、指示をまとめて管理できる専用のプロジェクトスペースを提供します。

多くのAIツールが現在、コンテンツ生成、データ分析、リアルタイムWeb検索、画像生成など、同等あるいはさらに高度な機能を提供しています。

本記事では、市場で現在入手可能な最高のChatGPT Projects代替プロジェクトを調査します。アップグレード前にAI機能をテストしたいチーム向けに無料バージョンを提供するオプションも含まれます。

主要ChatGPTプロジェクト代替ツール一覧

高度なデータ分析、価格設定、ユーザー評価などの追加機能を含む鍵の機能に基づき、最適な選択肢を見つけるためのChatGPT Projects代替ツールの比較を以下に示します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* 評価 ClickUp 柔軟なスケジュール管理、リソースプラン、環境/AI、自動化を備えた統合型AIワークスペース ClickUp Brain、ワークロード＆タイムラインビュー、カスタムフィールド、組み込み時間追跡、スケジューリングテンプレート、1,000以上の連携機能 Freeプラン；企業向けカスタム G2: 4.7/5Capterra: 4.6/5 Google Gemini Google Workspace内でのAIによる生産性向上 深層調査レポート作成、画像・ビデオ生成、Gmailとドキュメントの自動化、マルチモーダル推論 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額19.99ドルから G2: 4.4/5Capterra: レビュー数が不足しています Perplexity AI リアルタイム調査とマルチモデルによる洞察 引用付きリアルタイム検索、複数/AIモデル、ファイルアップロード、スペースコラボレーション、API統合 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額20ドルから G2: 4.7/5Capterra: 4.7/5 Microsoft Copilot Microsoftアプリ全体でのAI生産性向上 レポート作成、ミーティング要約、Excel分析、Think Deeperモード、マルチモーダル入力 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額20ドルから G2: 4.4/5Capterra: レビュー数が不足しています Claude 人間のような/AI会話と高度な推論 3つのAIモデル、コードサポート、長文推論、画像データ分析、ワークフロー統合 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額20ドルから G2: 4.4/5Capterra: 4.6/5 Hugging Face オープンソース/AI開発とモデル共有 10万以上の事前学習済みモデル、コラボレーション hub、微調整ライブラリ、スペース、推論API 有料プラン：ユーザーあたり月額9ドルから G2: レビューが不足していますCapterra: レビューが不足しています Notion AI搭載の生産性ワークスペース 文書要約する、翻訳、文法修正、ブレインストーミングのプロンプト生成、タスク自動化 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから G2: 4.7/5Capterra: 4.7/5 Trello 視覚的なプロジェクト管理とチームコラボレーション カンバンボード、バトラー自動化、ラベルとフィルター、パワーアップ、リアルタイム更新 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから G2: 4.4/5Capterra: 4.5/5 Slite 集中力が高く、煩雑さのないチームのナレッジベースの構築 無制限のドキュメント、AIによる回答、エンゲージメント分析、ナレッジパネル、統合機能 有料プラン：ユーザーあたり月額10ドルから G2: 4.6/5Capterra: 4.7/5 Coda カスタムドキュメント・スプレッドシートワークフローを一元管理 インタラクティブドキュメント、Packs連携、ノーコード自動化、AIライティングブロック、詳細な共有設定 Freeプラン；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから G2: 4.7/5Capterra: 4.6/5

なぜChatGPTプロジェクトの代替ツールを選ぶべきなのか？

ChatGPTプロジェクトは関連チャットやファイルを整理し文脈に沿った応答を支援しますが、依然としてChatGPTの中核的なリミットを多く引き継いでいます。

多くのユーザーが新たに導入された変更点を非難しています：

以前はNPV（正味現在価値）、IRR（内部収益率）、ARR（年間収益率）などの財務フィールドのタスクを指示すると正確な回答を返していましたが、今では誤った回答が頻発します。誤りの箇所を説明しても、依然として誤った回答を生成し続けています。

以前はNPV、IRR、ARRなどの財務フィールドのタスクを指示すると正確な回答を返してくれたのに、今では間違った答えばかり。誤りの箇所を説明してもなお誤った回答を生成し続ける。

多くのチームが優れたChatGPT代替ツールを求める背景にある課題は以下の通りです：

同一プロジェクト内での過去の会話参照能力にリミットがあるため、長期間または複雑なタスク中に文脈が失われる可能性があります。

他の生成/AIプラットフォームと比較して、画像やデザインアセットを直接作成できる機能に制限がある

ファイルアップロード、会話の長さ、API呼び出しに関する使用リミットは、大規模プロジェクトや複数部門にわたるプロジェクトの進行を妨げる可能性があります。

ネイティブ統合の欠如Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Google Workspaceなどの人気Googleアプリとのネイティブ統合が不足しているため、ツール間のコラボレーションがより手動作業を要する

活用すべきChatGPTプロジェクト代替ツールトップ10

柔軟なAIモデルと幅広いコラボレーション機能を備え、ChatGPTプロジェクトを超えるプラットフォームをお探しなら、ここが最適です。探求すべきChatGPTプロジェクトの代替ツールトップ10をご紹介します：

ClickUp（AIプロジェクト管理とワークフローに最適）

ClickUp Brainを活用し、ツールやファイル全体でAIによる即時回答を求めましょう

ChatGPTの最大の課題の一つは、ワークフロー全体から切り離された感覚があることです。参照可能な組み込みエコシステムがなく、入力データのみに依存するため、エラーや不完全な情報が生じがちです。これはChatGPTと他のAIツールを頻繁に行き来するだけでなく、プロジェクト管理ツール間での往復作業を意味します。 残念ながら、あなたはAIの拡散 と仕事拡散という二重の網に囚われています。ClickUpは完了するワークAIで分断された仕事を解決します。ユーザーはタスクプラン、自動化、コラボレーション、リアルタイム分析を統合したAI搭載プロジェクト管理プラットフォームを利用できます。

ClickUp BrainによるAI搭載タスクスケジューリングと優先順位付け

ClickUp Brainは複雑なプロジェクト向けに、インテリジェントなスケジューリング、優先順位付け、予測分析を提供するプロバイダーです。これにより、業務の拡散に終止符を打ち、膨大な時間を節約し、すべてを単一の連携ワークスペース内で管理できるようになります。詳細を見ていきましょう。

完了したsprintの即時要約を生成し、ClickUp Brainでリーダーシップ層を簡単に最新状態に保ちます*

複数の製品ローンチを扱うマーケティングマネージャーを想像してみてください。手動でキャンペーンをプランする代わりに、ClickUp Brainが自動的にタスクの優先順位付けを行い、チームのキャパシティに基づいて期限を設定し、潜在的なボトルネックを指摘します。

ClickUp Brainで生産性を次のレベルへ

各 sprint 終了後、即座に要約を生成し、追加のレポート作成仕事なしでリーダーシップ層に最新情報を提供します。

プロジェクトマネージャーが「ウェブサイトの再設計を妨げている要因は何か？」と尋ねるだけで、ClickUp Brainがブロックと推奨対策を提示します。

🎥 仕事に関連する/AIへの質問方法を解説する短いビデオはこちら：

イベントプラン時には、手動セットアップなしで詳細なチェックリストを自動生成し、所有者を割り当て、タスクをスケジュールします。

💡 プロの秘訣:Brain MAXにアップグレードして高度な生産性機能のロック解除を行いましょう。複数のプレミアムAIモデル（Brain M1、Gemini、OpenAI、Claude、DeepSeekなど）にアクセス可能となり、ツールを切り替えることなく複雑な推論、コード、創造的なライティングを処理できます。 Brain MAXユーザーは、AI搭載の音声テキスト化機能で週1.1日の時間節約、仕事速度4倍化、複数の生産性アプリ維持と比較してコストを88%削減したとレポート作成しています。 その深い検索機能は接続ツールやファイルをスキャンし、インテリジェントで文脈豊かな回答を提供。内蔵の画像生成とウェブ検索により、チームはClickUpを離れることなくブレインストーミング、コンテンツ作成、調査が可能です。詳細はこちらのビデオをご覧ください：

ClickUp Docsとホワイトボードで効率的なコラボレーションを体験

ClickUpドキュメントでキャンペーン概要を共同で作成し、フィードバックを即座にタスクに変換

プロジェクトが停滞するのは、情報が電子メールに埋もれたりツール間で孤立したりするためです。

ClickUp Docsは、キャンペーン概要、製品仕様書、ナレッジベースなどの「生きているドキュメント」をチームで作成・編集可能。タスクやコメントを埋め込み、即時アクションを実現します。

ビジュアルプランニングも同様に重要です。ClickUpホワイトボードを使えば、チームはsprint計画中にワークフローをマップしたり、マーケティングキャンペーンのブレインストーミングを行ったりできます。その後、メモを直接実行可能なタスクに変換でき、データの再入力は不要です。

ClickUpホワイトボードでスプリントプランを視覚的に作成し、付箋を実行可能なタスクに変換

意思決定者向けに、ClickUpダッシュボードはKPI、作業負荷データ、進捗をリアルタイムで統合します。

📌 例: 営業マネージャーは取引の流れ、ノルマ、チーム実績を1ビューで確認できるため、期限遅れ前にリソースの再配分が容易になります。

ClickUpタスクで目標の進捗追跡を自動化

進捗を手動で追跡すると、報告が古くなったり対応が遅れたりしがちです。ClickUpタスクやサブタスクで目標を設定し、それぞれを測定可能な目的と接続しましょう。仕事が進むにつれて、進捗率は自動的に更新されます。

例えば四半期ごとのOKR達成を目指すスタートアップは、リスクのあるプロジェクトを即座に特定し、注力すべき点を調整できます。

見込み客への通知、サポートチケットのエスカレーション、日常的な承認の割り当てといった反復的な作業は完全に自動化できます。ClickUp自動化を使えば、これらの繰り返しプロセスは人の介入なしに実行されます。

ClickUp Brainは時間の経過とともにこれらのワークフローパターンを学習し、定期的なレビュータスクの自動割り当てなど、新たなプロジェクト管理自動化を提案します。

チケットのエスカレーションやタスク割り当てといった反復作業を、ClickUp自動化で自動化

ClickUpの主な機能

ClickUp BrainによるAI搭載タスクスケジューリングと優先順位付け

プロジェクトリスクを警告し、リソース再配分を提案する予測分析

リアルタイムのコラボレーションとレポート作成のためのドキュメント、ホワイトボード、ダッシュボード

リンクされているタスクに直接リンクし進捗を自動更新する目標追跡機能

ステータス更新やタスク割り当てといった反復作業を処理する自動化機能

高度な推論、音声テキスト、深層検索を実現する複数のプレミアム/AIモデルを搭載したBrain Max

ClickUpの制限事項

機能の範囲の広さゆえに新規ユーザーにとって学習曲線が急峻

複雑な自動化セットアップには微調整に時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの魅力

このG2レビューで注目された点：

新登場のBrain MAXは私の生産性を大幅に向上させました。高度な推論モデルを含む複数のAIモデルを手頃な価格で利用できるため、すべてを一つのプラットフォームに集約するのが容易です。音声テキスト変換、タスク自動化、他アプリとの連携といった機能により、ワークフローはよりスムーズかつスマートになりました。

新登場のBrain MAXは私の生産性を大幅に向上させました。高度な推論モデルを含む複数のAIモデルを手頃な価格で利用できるため、すべてを一つのプラットフォームに集約することが容易です。音声テキスト変換、タスク自動化、他アプリとの連携といった機能により、ワークフローはよりスムーズかつスマートになりました。

📖 こちらもご覧ください: ClickUpのような統合型AIワークスペースは、プロジェクトを円滑に運営し、時間をプランし、目標を追跡し、知識を管理（および作成）し、常に業務の完全なコンテキストを把握するために必要なあらゆる作業ツールとAIプラットフォームを統合します。

2. Google Gemini（Google Workspace内でのAIを活用した生産性に最適）

via Google Gemini

Gmail、ドキュメント、Driveを利用する多くのチームが共通の問題に直面しています：コンテキストの切り替えが多すぎるのです。

アイデアの調査、コンテンツの起草、データ分析には、Google検索を含む複数のツールやタブを行き来することが往々にして必要です。これによりプロジェクトの進行が遅れ、コラボレーションに隙間が生じます。Google Geminiは、高度なAIをGoogle Workspaceに直接統合することでこの課題を解決します。

チームが慣れ親しんだアプリを離れることなく、より迅速な調査、よりスマートな文書作成、さらには画像やビデオの生成まで可能にします。

Google Geminiの主な機能

複雑な調査を、数時間のウェブ閲覧を実用的な知見に要約するDeep Researchレポートで処理

Imagen 4とVeo 3で画像やビデオを生成し、外部ツールなしでキャンペーンビジュアルや説明ビデオを制作

AI ProでGmailやドキュメント内で直接文書作成や電子メール返信を自動化し、反復的な入力作業を削減し、応答時間を改善します

Google Workspace（ドキュメント、スプレッドシート、カレンダー、ドライブ）と連携し、プロジェクト管理、ミーティングスケジュール設定、関連ファイルの即時表示を実現

テキスト、画像、音声、コードを同時に処理するマルチモーダル推論を実現

Google Geminiの制限事項

応答に時折不正確な点があるため、手動での検証が必要です

画像生成は細部を歪める可能性があり、技術的な図表の処理に苦労することがあります

深い研究の引用を追跡するのは煩雑な場合があります

Google Geminiの価格

Free

Google AI Pro: ユーザーあたり月額19.99ドル

Google AI Ultra: ユーザーあたり月額249.99ドル

Google Geminiの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Google Geminiに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは次のようにメモされています：

デザイン案や提案の検索に役立つツールがあるのは嬉しい。ボトルライトのような商品の相場もすぐに調べられる。必要な時に素早くサポートが得られる。他のツールより最新で使いやすい。リマインダー設定もできる。

デザイン案や提案の検索に役立つツールがあるのは嬉しい。ボトルライトのような商品の相場もすぐに調べられる。必要な時に素早くサポートが得られる。他のツールより最新で使いやすい。リマインダー設定もできる。

3. Perplexity AI（リアルタイム調査とマルチモデル分析に最適）

via Perplexity AI

検索エンジンや分散した調査ツールに依存するチームは、信頼できる情報を集めるのに何時間も無駄にしがちです。具体的には、従業員はクラウドストレージや会話スレッドに散らばった情報を探すために、1日あたり59分を浪費しています。

Perplexity AIは、検索のようなインターフェースと複数の/AIモデル、リアルタイムのウェブブラウジング、そして各回答への引用元情報を組み合わせることで、こうした問題に対処します。

これにより、何百ものリンクを手作業で精査することなく、信頼できる情報源に基づく回答を必要とする研究者、コンサルタント、アナリストに最適です。

Perplexity AIの主な機能

信頼性の高い研究に基づくコンテンツを、引用元付きでリアルタイム検索可能

多様な推論アプローチを実現するため、複数のAIモデル（GPT-4 Omni、Claude、Grok、DeepSeek、Sonar）を切り替え可能

PDF、CSV、画像、テキストファイルをアップロードして、データを要約したり洞察を自動的に抽出したりできます。

スペースを通じてチームと協働し、メンバーがファイルを共有し、AIにプロンプトを送信し、内部ナレッジベースを構築できる環境を実現します

AlbatoやBoost Spaceなどのサードパーティプラットフォームを介し、800以上の生産性向上ツールとPerplexityのAPIを統合

Perplexity AIの制限事項

フォローアップ質問における文脈維持の課題

特にマイナー言語における多言語対応能力にはリミットあり

アップロードされた画像URLが公開アクセス可能な状態のまま残るというセキュリティ上の懸念がレポート作成されています

Perplexity AIの価格設定

Free

Perplexity Pro : ユーザーあたり月額20ドル

Perplexity 企業 Pro: ユーザーあたり月額40ドル

Perplexity AIの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (45件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

ユーザーが語るPerplexity AIの評価

このG2レビューでは以下が共有されました：

Perplexityがシンプルな質問を、ウェブから実際の情報を引き出し、自分で確認できるリンク付きで素早く役立つヘルプチャットに変える点が気に入っています。使い方は非常に簡単で、混乱するメニューや過剰なオプションはなく、以前に話した内容を記憶してくれるので、フォローアップの質問も自然に感じられます。

Perplexityがシンプルな質問を、ウェブから実際の情報を引き出し、自分で確認できるリンク付きで素早く役立つヘルプチャットに変える点が気に入っています。使い方は非常に簡単で、混乱するメニューや過剰なオプションはなく、以前に話した内容を記憶しているので、フォローアップの質問も自然に感じられます。

4. Microsoft Copilot（Microsoftアプリ全体での/AIによる生産性向上に最適）

via Microsoft

Microsoft CopilotはWord、Excel、Outlook、Teamsに直接組み込まれており、ユーザーが手動での下書きや反復的なフォーマットを省略するのを支援します。

レポート作成やプレゼンテーション作成のために電子メールとスプレッドシートを切り替える代わりに、Copilotはミーティングを要約し、スライドを生成し、式を提案できます。これにより、既にMicrosoftのエコシステムに大きく依存しているビジネスにとって実用的な選択肢となります。

Microsoft Copilotの主な機能

Word、PowerPoint、Outlook内で直接レポート作成、プレゼンテーション、電子メールを生成

ミーティングを要約する、アクションアイテムの提案、タスク管理をTeamsで実現する

スプレッドシートを分析し、式を提案し、Excelで視覚的なチャートを作成します

複雑な推論、コード支援、研究インサイトのための「Think Deeper」モードを提供

音声、テキスト、画像入力によるマルチモーダルなインタラクションを提供します

Microsoft Copilotの制限事項

無料ユーザー向け：ピーク時間帯の応答速度低下

従来のアシスタントと比較して、コンピューター制御にはリミットがある

技術的なコード修正における偶発的な不正確さ

Microsoft Copilot の価格

Microsoft Copilot : 無料

Microsoft Copilot Pro: ユーザーあたり月額20ドル

Microsoft Copilotの評価とレビュー

G2 : 4.4/5.0 (85件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Microsoft Copilotに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のようにメモされています：

コパイロットの最大の利点は、参照資料付きの徹底的な調査に基づく非常に詳細な結果を提供してくれることです。他の/AIプラットフォームも使用し回答を比較しましたが、現時点でコパイロットの回答生成能力は抜群です。

コパイロットの最大の利点は、参照資料付きの徹底的な調査に基づく非常に詳細な結果を提供してくれることです。他の/AIプラットフォームも使用し回答を比較しましたが、現時点でコパイロットの回答生成能力は抜群です。

5. Claude（人間のような/AI会話と高度な推論に最適）

via Claude

AnthropicのClaudeは自然言語処理を活用し、従来のチャットボットよりも自然なAI対話と文脈認識を実現します。

機械的な回答や技術的すぎる返答とは対照的に、ユーザーはトーンや意図に適応した会話形式の応答を得られます。ClaudeのOpusモデルはコードデバッグや多ステップ分析といった複雑な推論タスクを処理可能で、SonnetおよびHaikuモデルは高速かつ軽量なクエリをサポートします。

📌 例: 競合分析を準備中のマーケティングマネージャーは、調査メモをアップロードし、それらを詳細なレポートに構造化するようClaudeに依頼できます。単に情報を貼り付けるのではなく、Claudeは潜在的な分析角度について議論し、事実を検証し、人間の専門家が書いたかのような読みやすい文章を起草します。

Claudeの主な機能

速度、精度、複雑な推論に最適化された3つのAIモデル（Haiku、Sonnet、Opus）を提供します。

コード生成、デバッグ、アーキテクチャの推奨をサポートします

静止画像を分析し、データを抽出し、文脈に沿った洞察を提供します

強力な記憶保持機能を備えた、長文で文脈を認識する会話を実現します

数千のサードパーティ製アプリとの連携により、ワークフローの自動化を実現します

Claudeのリミット事項

画像およびビデオ生成機能は未対応

時折、確認を求める前にタスクの一部のみを完了する可能性があります

リンクを要約するにおいてChatGPTほど包括的ではありません

Claudeの価格

Free

Pro : ユーザーあたり月額20ドル

上限: ユーザーあたり月額100ドル

Claudeの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (55件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

ユーザーが語るClaudeの魅力

このCapterraレビューでは以下が機能：

知識の向上、実践的な学習パスの提示、ルーティンの構築、タスクの自動化を通じて、私生活と仕事の両面で大きな助けとなりました。

知識の向上、実践的な学習パスの提示、ルーティンの構築、タスクの自動化を通じて、私生活と仕事の両面で大きな助けとなりました。

6. Hugging Face（オープンソースAI開発とモデル共有に最適）

via Hugging Face

複数の言語に対応し、カスタムメッセージの感情を検知し、リアルタイムの金融インサイトを提供する必要があるフィンテックチャットボットを開発していると想像してみてください。

ゼロからモデルを数ヶ月かけてトレーニングする代わりに、Hugging Faceを活用すれば、事前学習済みトランスフォーマーを素早く選択し、自社データで微調整し、推論APIを通じてデプロイできます。

このオープンソースプラットフォームは、開発者や組織に数千のモデル、モデルトレーニングとデプロイのためのAIツール、そしてAIアプリケーションを共有・改善する協働コミュニティへのアクセスを提供します。Hugging Faceは、重いインフラや急な学習曲線なしに、高度なNLP、ビジョン、生成AIソリューションを構築することを容易にします。

Hugging Faceの主な機能

自然言語処理（NLP）、コンピュータビジョン、生成AI向けに事前学習済みモデル10万以上へのアクセスを提供

Model HubとHugging Face Hubを活用したモデルのホスティングと共有によるコラボレーションを実現

Transformers、データセット、トークン化装置などのオープンソースライブラリによる微調整とデプロイをサポート

インフラ管理なしでインタラクティブなAIアプリを構築・共有できるスペースを提供

Hugging Face Inference APIを介したリアルタイム推論を実現し、シームレスな本番環境統合を可能にします

Hugging Faceのリミット

大規模なトランスフォーマーモデルには膨大な計算リソースが必要です

潜在的なデータセットおよびモデルのバイアスを含み、軽減が必要です

高度な機能を実装する際の初心者向け学習曲線を提示する

Hugging Faceの価格設定

Pro : ユーザーあたり月額9ドル

チーム : ユーザーあたり月額20ドル

企業: ユーザーあたり月額50ドル

Hugging Faceの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Hugging Faceに関するユーザーの声

このG2レビューで明らかになったのは：

/AIコミュニティにとって史上最高の出来事。コミュニティがモデルを追加・再利用しています。検証済み最良モデルを私たちに提供し、試す機会をください。*

/AIコミュニティにとって史上最高の出来事。コミュニティがモデルを追加・再利用しています。検証済み最良モデルを私たちに提供し、試す機会をください。

7. Notion（オールインワンワークスペースと/AIによる生産性向上に最適）

via Notion

デスクでコーヒーを片手に、明日までに終わらせなければならない長いリストを見つめている自分を想像してみてください。要約するべきレポート、下書きする電子メール、そして進捗を待つチームが待っています。

アプリを飛び回る代わりに、Notionを開くだけです。数分でメモは整理され、レポートは短い要約にまとめられ、電子メールの初稿は共有可能な状態になります。

これがNotionの強みです。使い慣れたノートのような感覚でありながら、静かで思慮深いアシスタントが内蔵されています。海外のチームメンバー向けに文書を翻訳したり、提案書の不自然な文章を修正したり、行き詰まった時にアイデアを呼び起こしたりと、あらゆる場面でサポートします。

Notionの優れた機能

長い報告書やミーティングのメモを要約して時間を節約

グローバルチームとの円滑なコラボレーションを実現する文書翻訳

より明確なコミュニケーションのために文法とスタイルを洗練させる

素早いプロンプトで投稿、電子メール、プランのブレインストーミングと下書きを作成

タスクリストとデータベースの更新を自動化し、手間いらずの追跡を実現

Notionの制限事項

Notionワークスペースを最大限に活用することで、最高の効果を発揮します

拡張AI機能の利用には有料プランが必要です

オフラインアクセスはリミットされています

Notionの価格設定

Free

追加特典 ：ユーザーあたり月額12ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格設定

Notionの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (6,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

Notionに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

Notion AI、特に新機能のミーティングメモは、独立して活動する全ての人にとって画期的なツールです。まるでミーティング中にあなたの隣に座り、重要な詳細やアクションアイテムを全て記録してくれるアシスタントやコーディネーターがいるかのようです。その間、あなたはミーティング出席者に全神経を集中させることができます。

Notion AI、特に新機能のミーティングメモは、独立して活動する全ての人にとって画期的なツールです。まるでミーティング中にあなたの隣に座り、重要な詳細やアクションアイテムを全て記録してくれるアシスタントやコーディネーターがいるかのようです。その間、あなたはミーティング出席者に全神経を集中させることができます。

8. Trello（視覚的なプロジェクト整理とチームコラボレーションに最適）

via Trello

Trelloは人気のカンバン方式プロジェクト管理ツールで、チームがタスクを整理し進捗を視覚的に追跡するのに役立ちます。カードとボードのシステムによりシンプルさを追求した設計で、プロジェクトプラン、責任の割り当て、ワークフローの監視を容易にします。

チームはプロセスに合わせてボードをカスタムし、日常業務を自動化し、Trelloをお気に入りのツールと連携させながら、コラボレーションをシンプルかつ透明性高く保てます。

Trelloの優れた機能

ボード、リスト、カードでタスクを整理し、明確なプロジェクト概要を実現

Butler自動化で反復作業を自動化

ラベル、フィルター、パワーアップでワークフローをカスタム

コメント、ファイル添付ファイル、リアルタイム更新によるコラボレーションを実現

デスクトップとモバイルでTrelloにアクセスし、外出先でもプロジェクト管理を

Trelloの制限事項

高度なレポート作成機能と組み込みの時間追跡機能の不足

大規模で複雑なプロジェクトに対する拡張性のリミット

オフライン機能は制限されています

Trelloの料金プラン

Free

スタンダード : ユーザーあたり月額5ドル

プレミアム : ユーザーあたり月額10ドル

企業: ユーザーあたり月額17.50ドル

Trelloの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (13,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,600件以上のレビュー)

Trelloに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

Trelloは私の個人業務の整理に役立ちました。例として、あるブロガーがAI用Trelloボードを公開していました。このボードで大幅な時間短縮が実現しました。確かにその方の努力の賜物ですが、Trelloが優れた仕事の共有を可能にしたのです。

Trelloは私の個人的な業務整理に役立っています。例として、あるブロガーがAI Trelloボードを公開していました。このボードを使うことで大幅な時間短縮が実現しました。確かにその方の努力の賜物ですが、Trelloが優れた成果の共有を可能にしたのです。

9. Slite（集中力が高く、整理されたチームのナレッジベース構築に最適）

viaSlite

チームが大きくなるほど、散らかった文書や途切れ途切れの会話も増えます。Sliteはそんな混乱を解消する静かな代替案です。チームが情報を書き、整理し、見つけられる共有スペースであり、煩雑さに溺れることはありません。

あらゆることをやろうとするAIコラボレーションツールとは異なり、Sliteは一つのことに特化しています——チームが知識を管理し、共に意思決定を行うことを支援することです。

その洗練された、明確な方向性を持つデザインにより、散らかったドキュメントを作成することが難しくなります。つまり、チームはフォーマットに費やす時間を減らし、本当に重要な情報を共有する時間をより多く確保できるのです。

Sliteの主な機能

共同作業ワークスペースで無制限のドキュメントを作成・整理

/AIによる回答と編集支援を活用し、知識を最新の状態に保ちましょう

文書とワークスペースの分析によるエンゲージメントの追跡

専用パネルで全社的な知識を管理

SlackやGoogle Driveなどのツールと接続し、よりスムーズなワークフローを実現

Sliteのリミット

カスタム統合用の公開APIはありません

Notionなどの タスク管理ソフトウェア と比較して、データベース的な機能が少なくなっています

Sliteの価格

スタンダード : ユーザーあたり月額10ドル

プレミアム : ユーザーあたり月額15ドル

企業: カスタム価格設定

Sliteの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (260件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

ユーザーが語るSliteの魅力

このG2レビューでは以下が機能：

/AI搭載のAsk検索ユーティリティは非常に有望で、よく実装されています。その美しさにより、ドキュメントの作成と最新状態の維持が「楽しい」作業になります。ドキュメント作成が極めて優れています。*

AI搭載のAsk検索ユーティリティは非常に有望で、よく実装されています。その美しさにより、ドキュメントの作成や更新が「楽しい」ものになります。ドキュメント作成は完全に完了しています。

10. Coda（単一プラットフォームでのカスタムドキュメント・スプレッドシートワークフロー構築に最適）

via Coda

文書とスプレッドシートのどちらかを選ばなくてもよい環境で、最高の仕事をこなすチームもあります。Codaなら両方を手に入れられます——タブを切り替える必要はありません。

このツールは柔軟なオールインワンドキュメントであり、執筆、計画、計算、自動化がリアルタイムで共存します。ライブステータス更新付きのコンテンツカレンダー作成でも、共有スペースでの製品機能リクエスト追跡でも、Codaはあなたのスタイルに順応します。逆ではありません。

特に、静的なドキュメント以上のものを必要としつつも、従来のプロジェクト管理ツールの煩雑さを避けたい、動きの速いチームに最適です。

Codaの主な機能

ドキュメント、テーブル、インタラクティブビューを1つのキャンバスに統合

Packsを活用してGmail、Slack、Jiraなどのツールと接続しましょう

シンプルなノーコードロジックで ワークフロー自動化 ルールを構築

AIブロックを追加して、文章作成支援、要約、アイデア生成を実現

ドキュメントロック、非表示ページ、ワークスペースの役割による共有制御

Codaのリミット

初めて利用するユーザーにとっては設定が複雑に感じられるかもしれません

オフラインアクセスはリミットされています

Codaの価格設定

Free

Pro : ユーザーあたり月額12ドル

チーム : ユーザーあたり月額36ドル

企業: カスタム価格設定

Codaの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (470件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (90件以上のレビュー)

Codaに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは次のようにメモされています：

ナレッジベース、ソフトウェア開発、営業支援コンテンツにおいて、チームメンバーを簡単に招き入れリアルタイムで共同作業できる利便性により、当社では初めてナレッジシステムへの真の支持が得られました。

ナレッジベース、ソフトウェア開発、営業支援コンテンツにおいて、チームメンバーを簡単に招き入れリアルタイムで共同作業できる利便性により、当社では初めてナレッジシステムへの真の支持が得られました。

注目すべきメンション：その他の有用なChatGPTプロジェクト代替ツール

これまでご紹介した主要なChatGPTプロジェクト代替ツール以外にも、コンテンツ作成や自動化を支援するAI搭載プラットフォームが存在します。

インスタンス、適切なAIライティングツールを選択すれば、広告コピーや電子メール、長文記事の起草を迅速化しつつ、ブランドの一貫性を維持できます。

以下に、役立つ可能性のある追加ツールを3つご紹介します：

ClickUpは、あなたが待ち望んでいた最高の代替ツールです

チームごとに仕事は異なります。ChatGPT ProjectsはAI駆動の業務に貴重な組織化と文脈をもたらしますが、今日の複雑なプロジェクトを管理するには必ずしも十分とは言えません。

現代のチームに必要なのは単なる孤立したチャットではなく、共有された可視性です。ClickUpがまさにそれを実現します！チャットスレッドとプロジェクトドキュメントを行き来する代わりに、ClickUpはAI搭載のタスク管理、コラボレーション、リアルタイムレポート作成を1か所に統合します。

ClickUp Brain Maxにより、反復タスクの自動化、目標の追跡、高度な推論を提供しながら、チームに必要なコンテキストを付与します。

AIプロジェクト管理をさらに進化させ、全部門の接続を維持する準備が整ったら、今すぐClickUpに登録しましょう。