ブレインストーミングとアイデアマッピングのための11種類の無料ロータスダイアグラムテンプレート

最初のロータスダイアグラムは1970年代、日本の経営コンサルタントである松村康夫によって考案されました。当時のマインドマップやその他の創造性技法に触発され、彼はチームが中心となるアイデアを体系的に発展させやすくする構造化されたブレインストーミング手法を設計したいと考えていました。
これがロータスダイアグラムの真価です。中心に単一のアイデアを置き、そこから可能性の体系的なクラスターへと展開させていきます。漠然とした概念から始まるものが、やがて明確に辿れる接続のマップへと変化するのです。
このガイドでは、創造的なインスピレーション、構造化された思考、チームコラボレーションのために、ClickUpなどから提供される無料のロータス図テンプレートを探求します。
ロータスダイアグラムテンプレートとは？
*ロータスダイアグラムテンプレートは、アイデアや概念、タスクを明確な階層構造で整理するための視覚的ブレインストーミング・組織化ツールです。
その形状が蓮の花に似ていることから名付けられ、中心となるアイデアを、関連するアイデアや概念が相互に接続された層が取り囲む構造となっています。
この図は通常、3×3のグリッドで構成され、中央のセルがメインアイデア、周囲の8つのセルがサブアイデアとなります。その後、それらのサブアイデアそれぞれが、別の3×3グリッド（別のロータス）の中心となることができます。
優れたロータスダイアグラムテンプレートの条件とは？
アイデマップを始める前に、優れたロータスダイアグラムテンプレートと劣るテンプレートの違いを理解しておく必要があります：
- わかりやすい設計: 適切なスペース・配置・枠線・色・アイコンなどで、主アイデアと副次アイデア・展開内容を容易に区別できます。
- 構造化された展開： レイアウトを崩すことなく花弁（サブアイデアの層）を追加可能。シンプルなブレインストーミング（単一の蓮）から詳細なプラン（複数の花弁）まで、あらゆる場面で仕事をします。
- *メモスペース：キーワードや簡単なスケッチを書き込める十分なスペースと、長いメモや付箋用の余白を確保
- 視覚的整理: シンプルな線、対称性、オプションの色のコードにより、接続や階層を一目で把握しやすくします
- ガイダンスプロンプト: 初心者でも「メインアイデア」や「アクションステップ」といったラベルで図を複雑にしすぎることなく、思考を構造化するのに役立ちます
👀 ご存知ですか？「ブレインストーミング」という言葉は1940年代に遡り、広告エグゼクティブのアレックス・F・オズボーンが著書『応用想像力』（1953年）で提唱しました。彼は創造性を高めるため、「量を求める」「批判を控える」といったルールを強調しました。
ロータスダイアグラムテンプレートの概要
このブログで紹介したすべてのロータスダイアグラムテンプレートの要約テーブルはこちらです：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です*
|主な機能
|ビジュアルフォーマット*
|蓮の花ブレインストーミングテンプレート（ビジュアルパラダイム）
|このテンプレートをダウンロード
|プロダクト戦略リーダー、教育関係者
|構造化されたグリッド、色でコード、多層展開
|3×3グリッド、色ブロッサム
|ロータスダイアグラムテンプレート (Conceptboard)
|このテンプレートをダウンロード
|ワークショップファシリテーター、バーチャルブレインストーミング
|拡張可能なボード、印刷可能なPDF、共同編集機能
|ボード、印刷可能なPDF
|ロータスダイアグラムテンプレート（ホワイトボードチーム）
|このテンプレートをダウンロード
|スタートアップ創業者、sprintプラン
|色のコード付きセクション、ドラッグ＆ドロップ、無限キャンバス
|デジタルホワイトボード、付箋
|ロータスダイアグラムテンプレート (Figma)
|このテンプレートをダウンロード
|UXリサーチャー、プロダクトデザイナー
|インタラクティブ機能、絵文字リアクション、投票、リアルタイム共同作業
|フィグマボード、インタラクティブグリッド
|ClickUpブレインストーミングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロダクトマネージャー、デザインリーダー
|ブレインダンプから実行、自動化、カスタムフィールドまで
|ClickUp リスト、ボード、タスクベース
|ClickUp ブレインストーミングアイデアテンプレート
|無料テンプレートを入手
|教育関係者、カリキュラムプランナー
|アイデア入力フォーム、MoSCoW優先順位付け、割り当て済みコメント
|ClickUpリスト、フォーム、MoSCoWボード
|ClickUp アイデア創出ホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロダクトマネージャー、教師
|カスタマイズ可能なボード、形、埋め込みドキュメント、タスクリンク
|ClickUp ホワイトボード、ビジュアルクラスター
|ClickUp マインドマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|デザイナー、マーケター
|色コードされたブランチ、タスク作成、フリーフォームマップ
|マインドマップ、ホワイトボード、フローチャート
|ClickUp Squad ブレインストーミングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロダクトスクワッド、デザインチーム
|ホワイトボードキャンバス、カスタムステータス、ネストサブタスク
|ClickUp ホワイトボード、チームクラスター
|ClickUpビジネスブレインストーミングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|イノベーションチーム
|四つのレンズ構造、蓮の花テクニック、目標追跡
|ボード、ロータス図、目標
|ClickUp イノベーションアイデア管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|研究開発リーダー、研究チーム
|アイデア入力フォーム、カスタムフィールド、タイムラインビュー
|ClickUp リスト、タイムライン、ステータスボード
ロータスダイアグラムテンプレート
ClickUpではさらに、これらのツールを単一のワークフローに統合した1,000以上のテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは手法をプランを超えて拡張し、直接実行へと接続します。
すぐに始められる他のロータス図テンプレートもご覧ください 👇
1. Visual Paradigm提供 ロータスブロッサムブレインストーミングテンプレート
表面的なアイデアを超えたいチーム向けに、ロータスブロッサムブレインストーミングテンプレートは構造化されたグリッドを提供し、一つの中心テーマから複数のサブアイデア層へと展開します。幅と深さを強制的に追求させることで、チームが見落としがちなアイデアを掘り起こす手助けをします。
このテンプレートの活用方法：
- 中心にメインアイデアを配置し、鍵を表す8つの外側ブロックを追加します
- ブランチをサブブロックに変換し、視覚的な「開花」を創出。あらゆる概念の深い探求を促進します
- 色コードされたグリッドレイアウトで、アイデアがどのように接続し、発展し、分岐していくかを可視化できます
✅ こんな方に最適：新機能設計中のプロダクト戦略リーダーや、多段階学習フレームワークを設計する教育関係者
💡 プロのコツ： ClickUp マインドマップでは、単なる可視化を超えたロータス図を作成できます。自由なブレインストーミングには白紙のキャンバスから始め、タスクベースのマップを選択すれば各ブランチを即座に実行可能なアイテムに接続できます。
優れたマインドマップの例からインスピレーションを得て、タスク間の依存関係を作成したり、ドラッグ＆ドロップで優先度を再配置したり、ワークフローを大きな目標まで遡って追跡することも可能です。
2. Conceptboardによるロータスダイアグラムテンプレート
Conceptboardのロータスダイアグラムテンプレートは、職場での議論を最初から明確な構造で進めます。ボードを開き、チームを招待し、メインテーマを中央の四角に配置します。そこから最初の輪に8つの初期アイデアを配置。それぞれが次の輪でのさらなる思考の出発点となります。
このテンプレートの活用方法：
- 重複するアイデアを特定し、それらを組み合わせたり関連付けたりすることで、より強力なコンセプトを発見しましょう。
- 予期せぬアイデアが新たな可能性を刺激し、主要な焦点の周りに24の異なる選択肢の完全なセットを生成する手助けをします。
- テンプレートをPDFとしてエクスポートし、グループレビュー用に印刷できます。
✅ こんな方に最適：構造化された参加が不可欠なバーチャルブレインストーミングセッションを実施するワークショップファシリテーター
🧠豆知識：6-3-5ブレインライティング法なら、たった30分で108ものアイデアを生み出せます！1968年にベルント・ローアバッハが考案したこの手法は、6人が5分ごとに3つのアイデアを書き出し、その後シートを交換して互いの創造性を素早く発展させることで仕事します。
3. ホワイトボードチーム提供 ロータスダイアグラムテンプレート
ホワイトボードチーム提供のロータスダイアグラムテンプレートは、単一のアイデアを可能性の網へと変え、起業家に最適です。中央の四角に核心となるトピックを記入して始めましょう。周囲のブロックは第一段階のアイデアのプロンプトとして機能し、そこから各アイデアを外側へ展開していくことで、ボードが関連概念で埋め尽くされます。
このテンプレートの活用方法：
- ボードの各セクションに異なる色を割り当て、アイデアのクラスターを視覚的に分離することで、図が拡大するにつれて接続を追跡しやすくなります。
- 付箋を自由に追加・移動・マージして思考のフローを維持し、無制限のキャンバス空間でスペースに縛られる感覚を解消しましょう
- ボードツールを活用して重複を整理し、特徴的なアイデアを強調し、実行可能な次のステップを明確にマップしましょう
✅ こんな方に最適：分散チームで迅速なsprintプランニングブレインストーミングを行うスタートアップ創業者
💡 プロのコツ：ダイアグラムがフィードバックやグループでの意見交換が必要なフェーズになったら、ClickUp Whiteboardsのようなより協働的な設定に移行しましょう。Whiteboardsは、同じキャンバス上で形、付箋、コネクター、埋め込みタスクを組み合わせられるブレインストーミングツールです。
4. Figmaによるロータスダイアグラムテンプレート
Figma (FigJam) ロータス図テンプレートは、デザイン仕事と同様にダイナミックなブレインストーミングセッションを求めるクリエイティブチーム向けに設計されています。インタラクティブなレイアウトによりリアルタイムでの共同作業が容易になり、視覚的な構造がアイデアを整理しつつ創造的なフローにリミットをかけません。
このテンプレートは、製品開発の構想、ブランドアイデアの創出、キャンペーンプランに最適です。
このテンプレートの活用方法：
- 絵文字反応、投票、カーソルチャットなどのインタラクティブ機能で参加意欲を高め続けましょう
- チームがリアルタイムでアイデアを分類、グループ化、優先順位付けするのを支援します
- タグクラスターを作成し、優先度を投票するための簡易アンケートを実施し、フォローアップタスクをデザインやプロジェクトボードに直接配置できます。
✅ こんな方に最適： デザインsprintを実施するUXリサーチャーやプロダクトデザイナーで、ブレインストーミングの洞察が必要な方
5. ClickUpブレインストーミングテンプレート
ClickUpブレインストーミングテンプレートは、実践において蓮の花のようなフレームワークを採用しています。アイデアはブレインダンプフェーズから始まり、アイデア創出へとブランチし、ブリーフィングを経て、実行で完結します。これは、蓮の図が単一の鍵概念から思考を外側へと広げ、複数の精緻化の層へと発展させるプロセスを反映しています。
このテンプレートの活用方法：
- ClickUpタスクを活用して所有者、緊急度、期限を割り当て、各アイデアを適切に分類し優先順位付けを容易にします
- ClickUp自動化を設定し、最も有力なアイデアを自動的に勝者ソリューションとしてハイライト表示しましょう
- カスタムフィールドを適用して、問題定義、リソース、所有権を追跡しましょう
✅ こんな方に最適： 機能ロードマップの形を決めるプロダクトマネージャーや、クロスチームでのアイデア創出セッションを運営するデザインリーダー
💡 プロのコツ： 図の作成がなかなか進まない場合や、明らかなアイデアを書き出したら行き詰まることがあります。そんな時は、ClickUp Brain（/AI）を活用しましょう。
空白のクラスターを見つめていると、新たな方向性が浮かび上がることがあります。
6. ClickUp ブレインストーミングアイデアテンプレート
教育者が授業計画を立案したり新規コースを構築する際、ClickUpブレインストーミングアイデアテンプレートは単一テーマを体系化されたブランチに変換します。例えば「再生可能エネルギー」といった一つの焦点から開始。ClickUpフォームを通じてアイデアとその詳細を募集し、各提出物がアイデアマスターリストに自動的に登録される様子を確認できます。リストには分野、優先度、目標成果などのフィールドが設定されています。
テンプレートのブレインストーミングプラットフォーム内でアイデアを広げ、モジュール・プロジェクト・評価などのカテゴリに分類し、MoSCoWフェーズ（必須要件、推奨要件、任意要件、検討要件）で整理できます。
このテンプレートの活用方法：
- ドラッグ＆ドロップ式の付箋を使って、アイデア、コンセプト、提案、または潜在的な解決策を入力しましょう。
- 色や空間配置のコードで関連するアイデアをグループ化し、テーマやパターンを特定しましょう
- 優先順位付けされた各アイデアについて、ステップ、リソース、所有者、タイムラインを明記した詳細な行動プランを作成する
✅ こんな方に最適：複数週にわたる授業プランを作成する教師や、主要科目を詳細な単元へ体系化するカリキュラムコーディネーター
📮 ClickUpインサイト： 回答者の11%がAIを主にブレインストーミングとアイデア創出に活用しています。しかし、これらの素晴らしいアイデアはその後どうなるのでしょうか？ここで必要なのが 、ClickUpホワイトボードのようなAI搭載ホワイトボードです。ブレインストーミングで生まれたアイデアを即座にタスクに変換する手助けをします 。
概念をうまく説明できない場合は、AI画像生成ツールにプロンプトを基にしたビジュアルの作成を依頼するだけです。アイデアの創出、可視化、実行を加速させる、仕事のためのすべてアプリです！
7. ClickUp アイデア創出ホワイトボードテンプレート
ブレインストーミングは通常、アイデアの洪水から始まりますが、構造がなければ瞬く間に消えてしまいます。だからこそ、ClickUp アイデア発案ホワイトボードテンプレートは、教育者やビジネスプロフェッショナルを支援するため、蓮の図のように高度にカスタマイズ可能なボードにそれらを集約します。
中心テーマから始め、カテゴリー（プロセス、製品、または人）へと外側にブランチさせることで、追跡や発展が容易な形でクラスターがフォームされます。
このテンプレートの活用方法：
- アイデア発想法ビューを使用して、アイデアをブレインストーミングし、問題に対する潜在的な解決策を可視化しましょう
- テーマをまとめる形を配置し、関連する考えを矢印で接続し、参照用文書を埋め込み、アイデアを直接ClickUpタスクにリンクすることも可能です。
- コメント割り当てでチームメンバーをタグ付けし、影響度や優先度などのカスタムフィールドを重ねて管理
✅ こんな方に最適：デザインsprintを指導するプロダクトマネージャーや、複雑なアイデアに関する共同ワークショップを主導する教師
💡 特典：ロータス・テンプレートと最先端ツールを組み合わせて、ブレインストーミングセッションの真の力をロック解除しましょう：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みの全アプリとウェブを瞬時に検索。インスピレーション、参考資料、過去のブレインストーミングメモを数秒で見つけられます。
- テキスト入力でアイデアを声に出し、ブレインストーミングセッションを口述したり、ワークフローをコマンドしたり—創造性が湧いたその場で、完全にハンズフリーで完了する。
- ChatGPT、Claude、GeminiなどのプレミアムAIツールを、単一で文脈に応じた企業対応ソリューションで活用しましょう。
ClickUp Brain MAXをお試しください——あなたの創造的プロセスを真に理解するコンテキスト対応型ワークAIデスクトップアプリです。AIツールの乱立を解消し、ブレインストーミング、アイデア管理、ロータステンプレートをすべて一箇所に集約しましょう。
8. ClickUp マインドマップテンプレート
ClickUp マインドマップテンプレートは、中心となるアイデアを明確に捉え、接続された思考へとブランチさせる方法を提供します。中央の球体が核となるトピックを固定し、そこから色付きのブランチがサブアイデアや入力事項へと広がります。各ブランチは簡単に拡張・折りたたみ・再配置できるため、思考の進展に合わせてマップを再構築できます。
このテンプレートの活用方法：
- ボード上で直接ClickUpタスクを作成し、アイデアにリンクできます
- ペンツールで素早くメモをスケッチし、フィードバックを記録する付箋を貼り付け、明確化のためのテキストブロックを追加、またはブレインストーミングをサポートする画像をアップロードしましょう。
- マップと連動したシンプルなワークフロー、フローチャート、タイムラインで、自由形式のブレインストーミングと構造化されたプランを容易に切り替えられます。
✅ こんな方に最適：キャンペーン案やクリエイティブの方向性を整理するデザイナーやマーケター
📘 詳細はこちら：バーチャルホワイトボードがクリエイティブエージェンシーをどう支えるか
9. ClickUp Squad ブレインストーミングテンプレート
ClickUp Squadブレインストーミングテンプレートは、チームを結束させ、目標を明確化し、メンバーの動機を理解し、チームとしてより効果的に仕事をするためのツールを求めるチームリーダー向けに設計されています。
以下の9つの鍵の議論領域のうち、1つ以上を重点的に取り組むことができます：
- チーム合意形成*：チームが協力する方法
- チームの健全性: 個人のウェルビーイング
- チームリズム: チームダイナミクスの向上
- チームコミュニケーション: コミュニケーション手法と重要情報の共有
- チームミーティング: ミーティングのスケジュール、場所、参加者
- チームワークフロー: ワークフローを適応させて効率性を向上させる
- チームでの意思決定: 意思決定の進め方
- チーム役割: 個人の責任範囲
- チームリソース*: チームが使用するツールとリソース
まず1つのトピックから始めるか、順番に検討してください。各トピックについて、チームメンバーに付箋紙を1枚取り、アイデアを書き出してトピックボードに貼ってもらいます。この活動は多様な視点を明らかにし、生産的な議論を促進するのに大きく役立ちます。
このテンプレートの活用方法：
- 全チームのメンバーにアイデアの提案を促し、ホワイトボードツールに追加してインタラクティブなブレインストーミング環境を実現しましょう。
- 最も有望なアイデアを選択し、必要に応じて組み合わせたり洗練させたりしながら、前進させていきましょう。
- 選択したアイデアに基づいてタスクを割り当て、期限と責任者を設定して確実な実行を確保します。
✅ こんな方に最適：自由にブレインストーミングできる中心的なスペースが必要なプロダクトチーム、デザインチーム、クロスファンクショナルグループ
⚡ テンプレートアーカイブ：ZoomやClickUpで共有できるFreeホワイトボードテンプレート
10. ClickUpビジネスブレインストーミングテンプレート
大きなアイデアは常に構造から生まれます。ClickUpビジネスブレインストーミングテンプレートは、チームの創造性を4つの視点に整理します：私たちが愛するもの、私たちが知っていること、人々が必要としているもの、そして彼らが対価を払うもの。
ブレインストーミングボードで高次元の機会を可視化し、各アイデアを蓮の花技法で分解してサブアイデアや革新的な視点を探求しましょう。
このテンプレートの活用方法：
- チームメンバーに付箋紙にアイデアを共有してもらい、一貫性を保つためにカスタムや複製が可能です。
- 各メモをボード上の適切なカテゴリやセクションにドラッグ＆ドロップしてください
- アイデアを実行可能なタスクに変換：付箋をクリックし、変換を選択、タスクを選び、タスクに変換をクリック
✅ こんな方に最適： 新たな解決策に向けた構造化されたブレインストーミングを推進するイノベーションチーム
📚 詳細はこちら:プロセスマップの例と戦略
11. ClickUp イノベーションアイデア管理テンプレート
ClickUp イノベーションアイデア管理テンプレートは、研究チームが提案を収集し公平に評価するための専用システムを提供します。その後、最も有力なアイデアを実行へと導きます。まるでロータス図のように、一つの概念をブランチに分岐させ、あらゆる角度から検証し、チームを最も有望な方向へと導くのです。
すべてのアイデアはアイデア入力フォーム（ClickUp Forms経由）から始まります。従業員、パートナー、投資家までもがコンセプトを提出できます。提出されると、そのアイデアはClickUp内のタスクとなり、費用、担当者、審査者、影響度、種類などのカスタムフィールドが自動的に付与されます。つまり、すべての提案が明確で比較可能なデータと共にプロセスに組み込まれるのです。
このテンプレートの活用方法：
- アイデアを新規アイデア、調査中、評価中、保留中、承認済み、または却下済みといったステータスで管理できます。
- ステータスボードビューを使用して、アイデアの状態が変化するにつれて適切な列にドラッグすることで追跡できます
- ローンチ日程タイムラインビューに切り替えて、承認済みアイデアの展開予定時期を確認しましょう。部門ごとにグループ化され、影響度に応じて色（コード）で表示されます。
✅ こんな方に最適： 優先順位付け前に新たなコンセプトを捉え、発展させたい研究開発リーダー
ClickUpでブレインストーミングから実行へ
ロータスダイアグラムはアイデア整理に優れていますが、真価は後続の仕事を接続した時に発揮されます。単体のテンプレートは可能性をマップするのに役立ちますが、それらが自動的にタスクや優先度、次のステップに転換されるわけではありません。
そのためには、ClickUpが必要です。
このプラットフォームでは、マインドマップでロータス図をスケッチし、ホワイトボードでチームと共同編集した後、ClickUp Brainにアイデアの提案や不足情報の補完、ビジュアル作成を依頼できます。図の各ブランチは直接タスクにリンクされているため、プランから実行までの過程で情報が途切れることはありません。
ロータス図テンプレートで思考を整理してきたなら、次のステップはそれらのアイデアを実行可能な形にすることです。
👉今すぐClickUpを無料で試して、ブレインストーミングがどれほど迅速に具体的な進捗へと変わるか実感してください。