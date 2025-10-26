2025年に活用すべきMac向け無料Visio代替ソフト10選

フローチャート、組織図、ネットワーク図などの視覚化ツールとして、Microsoft Visioはエンジニア、デザイナー、プロジェクト管理にとって定番の図解ツールでした。強力で柔軟性があり、複雑なアイデアを明確なビジュアルに変換するのに最適です。
しかし大きな欠点があります——VisioはmacOS向けに設計されていません。Macユーザーが利用するには、デュアルブートセットアップやリモートデスクトップ、外部プラグインといった回避策と格闘する必要があります。理想的とは言えません。
ではMacユーザーはどうすればいいのでしょうか？Mac向けの無料Visio代替ソフトは数多く存在し、同等（あるいはそれ以上）の機能を提供しています。本記事では、図表作成・Visioファイルの開く・シームレスな仕事を実現する、Mac向け最高のVisio代替ソフトを厳選してご紹介します。
複雑なシステムアーキテクチャの設計から、チームのフローチャート作成まで、ワークフローに合ったMac用Visio代替ソフトがここにあります（追加インストール不要）。
Mac向けVisio代替ソフトトップ10一覧
Mac向けVisio代替ソフトの価格・機能・構成を先取り紹介：
|ツール
|最適なのは
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|あらゆるサイズのチームが求めるAI搭載の共同ホワイトボード、マインドマップ、図解テンプレートを1か所で提供
|ホワイトボード、マインドマップ、デザイン・プロトタイピング用テンプレート、ClickUp BrainとBrain Maxによる組み込みAI機能
|Freeプラン、企業向けカスタマイズ
|OmniGraffle
|迅速なプロトタイピングと自動化されたワークフローを必要とする企業
|ベクターグラフィック編集、カスタマイズ可能なテンプレート、ワークフロー自動化、迅速なプロトタイピング
|Free試用版；有料版は149.99ドルから
|Diagrams.net
|共同作業機能を備えたウェブベースの図解ツールを求める中規模から大規模のソフトウェア企業
|コラボレーションツール、UML図・ネットワーク図・組織チャート用のデザインテンプレート
|Free；有料版は月額37ドルから
|ConceptDraw DIAGRAM
|複雑な可視化ツールを必要とする大規模ソフトウェア企業
|動的コネクタ、複雑な可視化、ConceptDraw Officeツールとの連携
|無料試用版；有料プランは月額199ドルから
|Lucidchart
|技術的な図解とインフラストラクチャの可視化を必要とする企業
|AIによる図表・マインドマップ生成、リアルタイム共同編集、インフラ可視化
|Free；有料版は1ユーザーあたり10ドルから
|LibreOffice Draw
|技術レイアウトや詳細な回路図を扱うフリーランスや中小企業
|3Dイラスト、クロスプラットフォームでの共同作業、コネクター、レイヤー機能
|Free Forever
|Edraw Max
|科学的なイラストレーションの仕事をするデザインチームやスタートアップ
|SWOT分析、チャート分析、図表作成、マインドマップ生成
|有料版は45.99ドルから
|MindNode
|複雑なマインドマップや共同ブレインストーミングを必要とする個人および中小規模のビジネス
|ビジュアルタグ、折りたたみ可能なブランチ、フォーカスモード
|Freeプランあり；有料プランは月額2.99ドルから
|Creately
|ノーコードワークフローを活用し、複数のマーケティングキャンペーンを可視化するマーケティング・クリエイティブエージェンシー
|ノーコードのワークフロー自動化、カスタマイズ可能なルールと式、フォルダパネルによるスマートな整理機能
|Freeプランあり；有料プランは月額8ドル/ユーザーから
|Flying Logic
|高度な推論とプロトタイピングを必要とする自動車および機械製造企業
|因果関係モデリング、動的システムシミュレーション、組み込みロジックゲートと演算子
|有料版：月額24ドルから
📖 こちらもご覧ください：生産性を飛躍的に高める必須MacBookハック
Mac用Visio代替ツールを選ぶ際のポイントとは？
Mac向けVisio代替ツールを選ぶ際、macOSとの互換性だけでなく、機能・使いやすさ・共同作業のしやすさといった重要な要素をすべて満たすツールが必要です。
図解ツールがあなたのビジョンに追いつくために必須の機能は以下の通りです：
- 直感的で使いやすいインターフェース: 図表、フローチャート、組織チャートの作成が簡単な、クリーンなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えたVisio for Mac代替ソフトを探しましょう。マニュアルやITの学位は不要です
- 豊富なテンプレートライブラリと図例：組み込みテンプレートと既製の図例（フローチャート、マインドマップ、組織図、ネットワーク図など）で素早く作業を開始でき、視覚的な一貫性を保てます
- 完全なVisioファイル互換性*：ツールが.vsdおよび.vdx形式をサポートしていることを確認してください。これにより、変なフォーマットの問題なくVisioファイルを開き、編集し、エクスポートできます
- リアルタイム共同作業機能: 複数ユーザーがコメントや共同編集、図の更新を同時に行えるプラットフォームを選択。リモートチームや「今ちょうど連絡したところ」な状況に最適です
- スマートな視覚化機能：スナップグリッド、自動整列、スマートガイドを提供するツールを探しましょう。これらのフォーマット補助機能により、すべてが整然とプレゼンテーション準備完了状態に保たれます
- 堅牢なセキュリティとアクセス制御: Mac用Visio代替ツールには、暗号化共有、ユーザー許可、GDPRなどのプライバシー基準への準拠が必須です。特に機密情報を扱う場合には重要です
- 充実のFreeプラン*: 無制限の図面作成、エクスポートツール、主要デザインオプションなど、中核機能を網羅したFreeバージョンで、すぐに有料化される心配なく作成・共有が可能です
👀 ご存知ですか？従業員の30%はリモートでの共同作業が対面よりも優れていると考えており、50%は違いを感じていません。この変化は、デジタルツールが場所の制約をいかに弱めたかを示しており、チームがプロセスマッピングなどの視覚的タスクをどこからでも効果的にコミュニケーションし管理することを可能にしています。
📖 こちらもご覧ください：最高のフローチャート作成ソフト（無料＆有料）
Mac向け最高のVisio代替ソフト
ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
それでは、Mac向けVisio代替ソフトを選ぶ際に役立つ、各ソフトの機能やリミット、その他すべてを見ていきましょう。先ほど挙げた重要なポイントを忘れずに！
1. ClickUp（プロジェクト管理と共同図解に最適）
強力な図解ツールと包括的なプロジェクト管理機能を兼ね備えた、Macユーザー向けのVisio代替ツールをお探しですか？
ClickUp 、仕事のためのすべてアプリは、アイデアからマインドマップを作成し、ワークフローを図式化し、正確なフローチャートを構築し、プロセスをプロトタイプ化することを、ユーザーフレンドリーで共同作業可能な環境で支援します。
アプリを切り替える手間なく、チームが仕事する環境でブレインストーミングから構築、実行まで一貫して行えます。
複雑なシステムのマップから次なる大構想のスケッチまで、高速で視覚的、そしてニーズに合わせて拡張可能な設計です。
ClickUpホワイトボードでアイデアをブレインストーミング
カスタム、デザイン、プラン、リアルタイムでの共同作業が可能なデジタルキャンバスを想像してみてください。それがClickUpホワイトボードです。
ホワイトボード機能でフローチャート、組織図、システムマップ、マインドマップをゼロから作成。または既成の形やテンプレートを活用。*アイテムを簡単にドラッグ＆ドロップで配置・接続し、プロセスを可視化、アイデアをスケッチ、プロトタイプを視覚的にプラン。
🎥 ホワイトボードを活用してチームと共同作業する方法をご覧ください：
静的で孤立したVisioとは異なり、ClickUp Whiteboardsではホワイトボード要素をClickUpタスクにリンクでき、ブレインストーミングセッションを直接アクションに変換できます。
例えば、新しいオンボーディングプロセスをプランしているとしましょう。ClickUpホワイトボードを開き、フローチャート形を使って各ステップをマップします。チームフィードバック用のメモを追加し、ステップを矢印で接続してワークフローを示せます。各ステップをタスクに変換し、チームに割り当てることも可能です。
マインドマップで整理し、接続を描く
ホワイトボードでのブレインストーミングセッションが終了したら、ClickUpマインドマップでさらにステップ進め、アイデアを整理・洗練させましょう。
従来の静的なVisio図面とは異なり、これらのマップは動的でインタラクティブ、ワークフローと完全に統合されています。
空白のマインドマップから自由にブレインストーミングを始めたり、タスクベースモードで既存プロジェクトを可視化したりできます。 製品機能のマップ、コンテンツワークフローのプラン、プロトタイピング、プロジェクト全フェーズのアウトライン作成に最適です。
ノードをドラッグ＆接続し、依存関係を追加、さらにはブランチを直接実行可能なタスクに変換することも可能です。
ClickUpプロジェクトネットワーク図テンプレート
アイデアやプランの可視化方法がわからない場合、ClickUpが無料でカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。
例、ClickUpプロジェクトネットワーク図テンプレートを使えば、プロジェクトの接続、アイデア、依存関係をマップし、ワークフローを設計できます。
相互依存するタスクを一元的に可視化し、期限や進捗を監視しながらリソースを適切に割り当てられます。ClickUpの共同作業機能を使えば、ネットワーク図をリアルタイムで簡単に共有・更新可能です。
アイデアを練り、図表を生成するにはClickUp AIをお試しください
さらに、ClickUp Brainで直接図表を生成することも可能です。
単純なデータポイント、関係、プロセス記述を、フローチャート、ネットワーク図、マインドマップなどのプロフェッショナルな図表に変換できます。これにより、手作業での設計仕事を大幅に削減し、正確性と一貫性を確保できます。
プロトタイプの不足点を特定し、タスク進捗を要約する。自動スタンドアップ、サブタスク生成、文脈に応じたQ&A機能も提供します。すごいでしょう？
さて、肝心なのは、MacBookでClickUpをフル機能で使えるかどうかです！
はい！
ClickUpはMac、iOS、Windowsデバイスでダウンロード可能。どこからでも仕事のアクセスできます。モバイルやデスクトップで利用したり、Chrome拡張機能や電子メールアドオンとして追加したり。どの方法で使っても、ClickUpの機能は同じようにスムーズで柔軟です。
💡 特典：以下のことを行いたい場合：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みアプリ全体、さらにウェブ上を瞬時に検索し、図表、プロジェクトファイル、プロセス文書を見つけ出せます
- 音声テキスト機能で質問をしたり、メモを口述したり、ワークフローを音声で管理しましょう。ハンズフリーで、どこからでも操作可能です。
- ChatGPT、Claude、Geminiなど、数多くの独立したAIツールを、単一の文脈対応型企業ソリューションで活用し、視覚的なコラボレーションと生産性を実現しましょう。
ClickUp Brain MAXをお試しください——ワークスペースに直接組み込まれたMac向けコンテクストAIスーパーアプリが、あなたの仕事を真に理解します。複数のAIツールを使い分ける必要はもうありません：音声でダイアグラムのアイデアをブレインストーミングし、プロセスマップを生成し、ドキュメントを作成し、タスクを割り当て——すべて一か所で完結します。
ClickUpの主な機能
- 大規模なプロジェクトを管理可能な単位に分割し、依存関係を可視化し、思考を階層的に整理しましょう
- 様々な図面キャンバス、ドラッグ＆ドロップ要素、フリーハンド描画ツールから選択し、ニーズに合わせた図表を作成できます
- チームとリアルタイムで仕事を行い、設計に注釈を付け、コメントを残し、ダイアグラムやホワイトボードから直接タスクを割り当てましょう
- FigmaやCanvaなどのツールと連携し、効率的なデザインワークフローを実現
- 図面をタスク、ClickUpドキュメント、その他のプロジェクト要素にリンクして、シームレスなワークフロー管理を実現
- インタラクティブなガントチャートでプロジェクトのタイムライン、依存関係、進捗を可視化。プロジェクトプランニングとリソース配分に役立ちます
- ClickUp Chatでチームと共同作業し、会話を即座にタスクに変換、AIで議論を要約、図解やプロセスマッピング作業スペースを離れることなくプロジェクトの最新情報を把握できます
ClickUpの制限事項
- 一部のユーザーには、豊富な機能が少し圧倒的に感じられるかもしれません
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
TrustRadiusのレビューでは次のように言及されています：
大規模なデザインプロジェクトからシンプルなやることリストまで、私たちはClickUpでタスクを管理しています。全社的に導入され、進捗や実行が必要な進行中のタスクを可視化する課題解決に活用されています。
大規模なデザインプロジェクトからシンプルなやることリストまで、私たちはClickUpでタスクを完了しています。全社的に導入され、進捗や実行が必要な進行中のタスクを可視化する課題解決に活用されています。
💡 プロのコツ：各タスクに説明を追加し、完了するためにやることを明確に記述しましょう。タスク説明欄にスラッシュ（/）を入力し、テーブル・バナー・テンプレートなどを選択すれば、指示を素早く整理できます。
2. OmniGraffle（迅速なプロトタイピングに最適）
緊急リリースに向けた迅速なプロトタイピングが必要ですか？Appleユーザー専用に開発されたOmniGraffleは、Visioに匹敵する強力な図解ソフトウェアです。フローチャート、ワイヤーフレーム、データフロー図、マインドマップを完全な創造的自由度で設計できます。
ピクセルパーフェクトなレイアウトの作成、プロトタイピングテンプレートのカスタム、素早い図作成のための形ライブラリへのアクセスが可能です。このMac用フローチャートソフトウェアには、ベクター編集、形の結合、スクリプトによるワークフロー自動化といった高度な機能も搭載されています。
OmniGraffleの主な機能
- AppleScriptとJavaScriptでデザインタスクを自動化
- 直近のドキュメントや、ステンシルとテンプレートの全コレクションにアクセスできます
- スマートガイド、スナップ、整列機能のサポートがある直感的なインターフェースで、要素を簡単にドラッグ＆ドロップ。すっきりとした図面を作成できます
- ベジェ曲線、形の結合、ポイント編集などの高度なツールでベクターグラフィック、コネクター、レイヤーを編集
- ドラッグ＆ドロップでノードやコネクターを配置できるマインドマップツールとして、レイヤー化されたキャンバスを活用しましょう
OmniGraffleの制限事項
- ユーザーのインターフェースは他のVisio代替ソフトほど直感的ではありません
- この図解ツールはMacのみをサポートしているため、後でWindowsに切り替える場合問題になる可能性があります
OmniGraffleの価格
- v7 スタンダードライセンス: 149.99ドル
- v7 Proライセンス: 249.99ドル
OmniGraffleの評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)
OmniGraffleについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
タイポグラフィの制御性に優れ、オブジェクト指向の図解機能は、異なる状況向けに同一図の複数バージョンを作成する際に非常に強力です。インポート/エクスポート機能も充実しており、Mac、iPhone、iPadを跨いだ作業に最適です。OmniGraffleは強力な図解ツールですが、高度なワークフローにおいては顕著な弱点があります。ライブデータソースをサポートしておらず、チャート作成機能もかなり脆弱です。 さらに、階層的またはリレーショナルなデータ構造のインポート・エクスポート機能も欠如しており、高度な情報仕事においては重大なリミットとなり得ます。*
タイポグラフィの制御性に優れ、オブジェクト指向の図解機能は、異なる状況向けに同一図の複数バージョンを作成する際に非常に強力です。インポート/エクスポート機能も充実しており、Mac、iPhone、iPadを跨いだ作業に最適です。OmniGraffleは強力な図解ツールですが、高度なワークフローにおいては顕著な弱点があります。ライブデータソースをサポートしておらず、チャート作成機能もかなり脆弱です。 さらに、階層的またはリレーショナルなデータ構造のインポート・エクスポート機能も欠如しており、高度な情報仕事がもたらす成果には重大なリミットとなり得ます。
🧠 豆知識：現代のMacBookは、月面着陸を支えたアポロ誘導コンピュータよりも100万倍以上高速です！アポロコンピュータがわずか4KBのRAMで0.043MHzの動作速度だったのに対し、今日のMacは3GHz以上のクロック速度を持つマルチコアプロセッサと最大128GBのRAMを搭載。/AIモデルの処理、3Dシミュレーション、さらには映画全体のレンダリングさえもこなせるほどの性能を備えています。
3. Diagrams.net（ウェブベースの図解に最適）
VisioはMicrosoftのテクノロジースタックとはシームレスに連携しますが、Google Workspaceなどの他ツールとの同期は困難です。拡張機能やアドオンが必要となり、利便性が損なわれてしまいます。
ただし、Diagrams.net（旧Draw.io）は、考えられるほぼ全ての図表タイプをサポートしています。ファイルをクラウドに保存するか、デバイスに直接ダウンロードして外部と共有するかを選択できます。
驚くほど軽量で、ブラウザ上で直接仕事します。Macにダウンロードすることも可能です。
Diagrams.netの主な機能
- フローチャート、UML図、ネットワーク図、組織チャートなど、多様な種類の図を作成できます
- クラウドストレージ機能でどこからでも図形にアクセス可能。Google Drive、OneDrive、Dropbox、GitHubなどのプラットフォームとシームレスに連携します
- 直感的なドラッグ＆ドロップ機能で組織図を効率的に設計。カスタマイズ可能な形と接続線が完備する形で完了する
- マインドマップ機能やその他のデータ可視化ツールを活用し、アイデアを効果的にブレインストーミング。概念とその相互関係を明確に整理しましょう
- 共有カーソルでフローチャートやデザインをチームメイトと共同編集
Diagrams.netの制限事項
- このMS Visio代替ソフトには、EER図を作成するのに必須のシンボルが十分に用意されていません
- 他の図形作成ソフトと比べてUIが使いづらい
Diagrams.net の価格
- クラウド: スタンダード: Free アドバンスト: 月額37ドル
- スタンダード版: 無料
- アドバンスト: 月額37ドル
- データセンター: 最大500ユーザー: $6,250 最大1000ユーザー: $9,500 最大2000ユーザー: $13,000 最大3000ユーザー: $13,500 最大4000ユーザー: $13,750
- 最大500ユーザー: $6,250
- 最大1000ユーザー: 9,500ドル
- 最大2000ユーザー: 13,000ドル
- 最大3000ユーザー: 13,500ドル
- 最大4000ユーザー: 13,750ドル
- スタンダード版: 無料
- アドバンスト: 月額37ドル
- 最大500ユーザー: $6,250
- 最大1000ユーザー: 9,500ドル
- 最大2000ユーザー: 13,000ドル
- 最大3000ユーザー: 13,500ドル
- 最大4000ユーザー: 13,750ドル
Diagrams.netの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)
Diagrams.netについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
私はあらゆるソフトウェアのプロトタイプ作成にポータブルツールとして活用しています。インストール不要で数多くの便利な機能を備えた最も簡単なツールです。だからこそ私にとってユーザーフレンドリーで、非常に有益なのです。その目的と利点を心から気に入っています。
私はあらゆるソフトウェアのプロトタイプ作成にポータブルツールとして活用しています。インストール不要で数多くの便利な機能を備えた最も簡単なツールです。だからこそ私にとってユーザーフレンドリーで、非常に有益なのです。その目的と利点を心から気に入っています。
📖 こちらもご覧ください：Draw.io/Diagrams.net の代替ツール＆競合サービス
4. ConceptDraw DIAGRAM（ソフトウェア開発者やITチームに最適）
ITプロジェクトの約71%が失敗するのは、コードの質が悪いからではなく、チームがタイムラインを正確に見積もれず、障害を予測できないためです。
ConceptDrawのような信頼性の高い図解・マインドマッピングツールは、開発フェーズのマップ作成、ワークフロー図の作成、潜在的な問題の早期発見を支援します。
基本的なビジュアル以上の機能が必要なITプロフェッショナル向けに特別に設計されています。ネットワーク図、ソフトウェアアーキテクチャ、システムワークフロー用のツールを備え、ConceptDraw Officeスイートと直接連携。図解、マインドマップ、プロジェクトプランを一元化します。
macOSとWindowsでシームレスに動作するため、クロスプラットフォーム技術チームにとって頼れるMac向けVisio代替ツールです。
ConceptDraw DIAGRAMの主な機能
- フローチャート、ネットワーク図、エンジニアリング回路図などの複雑な視覚化を精密な制御で設計
- VisioファイルやPDF、SVG、画像ファイルなどのフォーマットをエクスポート・インポートし、シームレスな互換性を実現
- ConceptDraw Officeツール（MINDMAPとプロジェクト）と連携し、ブレインストーミング、プラン、実行までの統一されたワークフローを実現
- 高度なスタイル設定、動的コネクター、レイヤー、スマートオブジェクトで図をカスタムし、明瞭さと視覚的インパクトを実現
ConceptDraw DIAGRAMの制限事項
- すべてのテンプレートがクロスオーバーまたはクロスアンダーの表現を許可するわけではありません
- このソフトウェアはクラウドベースでもウェブベースでもありません。デバイスにダウンロードする必要があります
ConceptDraw DIAGRAMの価格
- ConceptDraw OFFICE 11: 499ドル
- ConceptDraw DIAGRAM 18: 199ドル
- ConceptDraw MINDMAP 16: 199ドル
- ConceptDraw プロジェクト 15: 299ドル
- ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399ドル
ConceptDraw DIAGRAMの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (30件以上のレビュー)
実際のユーザーはConceptDraw DIAGRAMについてどう評価しているのでしょうか？
Capterraのレビューではこう言われています：
VisioのMac版代替ソフトとして、見栄えの良い図表やフロアプラン、その他のグラフィックを作成できる点が魅力です。ただし、インターフェースの一部は、私が慣れ親しんだVisioほど直感的ではありません。また、Mac OSの新しいバージョンごとに製品のアップグレードが必要となります。
VisioのMac版代替ソフトとして、見栄えの良い図表やフロアプラン、その他のグラフィックを作成できる点が魅力です。ただし、インターフェースの一部は、私が慣れ親しんだVisioほど直感的ではありません。また、Mac OSの新バージョンごとに製品のアップグレードが必要となります。
👀 ご存知ですか？従業員の64%が、非効率なコラボレーションにより週に少なくとも3時間を失っており、5人に1人ではその番号が6時間に跳ね上がります！VisioはMicrosoft Teamsと統合されていますが、その限定的なコラボレーション機能は、リアルタイムの入力と柔軟性を必要とする、動きの速い創造的なプロジェクトでは往々にして不十分です。
📖 こちらもご覧ください：試すべきトップMicrosoft Visio代替ツール
5. Lucidchart（技術図面作成とインフラ可視化に最適）
製品開発や技術プロジェクトなどプロフェッショナルな仕事において、macOSの高速性とUnixベースのアーキテクチャを理由に、実に33%のユーザーがmacOSを好んで利用しています。LucidchartはWindowsとAppleデバイス双方で優れた連携を実現し、その利便性を提供します。
あらゆるデバイス間でリアルタイム共同作業が可能。AWS、Azure、Jira、Google Workspaceなどとのシームレスな連携を実現。Visio図面のインポートと編集も全く手間なく行えます。
さらに、Lucidchartの/AI搭載図形生成機能と膨大なテンプレートライブラリは、技術専門家と視覚的思考者の双方にとって理想的なプラットフォームです。
Lucidchartの主な機能
- AIプロンプトで図を生成し、迅速なフローチャート、シーケンス図、クラス図、エンティティリレーションシップ図を作成
- 同時編集、コメント、共有によるリアルタイムのチームメンバーとの共同作業で、生産性とチームワークを向上させましょう
- Visioファイルをビューし、Google Workspace、MS Office、Jira、Salesforce、GitHub、Slackなどの人気プラットフォームとシームレスに連携。ツール間のスムーズなワークフローを実現します
- Excelで従業員マップやフローチャートを作成し、ソフトウェアにインポートしましょう
- Microsoft Visio、draw.io、Gliffy、OmniGraffleなど様々なソースからのファイルインポート・エクスポートが可能。異なる図解ツール間での移行や共同作業を容易にします
- フローチャート、ネットワーク図、UML図、組織チャートなど、拡張機能の形のテンプレートライブラリで図をカスタム
Lucidchartの制限事項
- クイックアクションツールは、オブジェクトの移動を少し難しくする場合があります
- このMicrosoft Visio代替ソフトでは、ブランド化されたワークフロープロフィールを作成できません
Lucidchartの価格
- Free
- 個人向け: 9ドル
- チーム: 10ドル/ユーザー
- 企業版：*カスタム見積もり
Lucidchartの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (6,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (2,000件以上のレビュー)
Lucidchartについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
直感的なドラッグ＆ドロップ操作、テンプレートの範囲、シームレスなリアルタイム共同編集機能が特に優れています。これにより、分散チーム間でもブレインストーミングやシステム設計が容易になります。Google Drive、Jira、Microsoft 365などのツールとの連携により、ワークフローも大幅に効率化されます。
直感的なドラッグ＆ドロップ操作、テンプレートの範囲、シームレスなリアルタイム共同編集機能が特に優れています。これにより、配布チーム間でもブレインストーミングやシステム設計が容易になります。Google Drive、Jira、Microsoft 365などのツールとの連携により、ワークフローも大幅に効率化されます。
📖 こちらもご覧ください：Lucidchart vs. Visio：どちらの図形ツールが優れているか
6. LibreOffice Draw（フリーランスのグラフィックデザイナーや小規模ビジネスに最適）
LibreOffice DrawがVisioと異なる点は、完全に無料かつオープンソースでありながら、VSDファイルを含む幅広いフォーマットをサポートし、macOS、Windows、Linuxでネイティブに動作することです。
3Dオブジェクト、コネクター、レイヤー、カスタム形のツールを備えたDrawは、無料ツールとしては格段に優れた性能を発揮します。学生、フリーランサー、あるいは独自エコシステムに縛られずに初級から中級レベルの図解機能が必要な方にとって、Visioの代替として理想的なツールです。
LibreOffice Drawの主な機能
- 直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで、簡単なスケッチから複雑な図面まで、すべてを作成可能。技術的なレイアウトや詳細な回路図にも最適です。
- 組み込みの形、コネクタ、レイヤー機能を使用して、フローチャート、組織チャート、3Dイラストを作成しましょう
- Microsoft Visioや他のアプリからのファイルを含む、複数のフォーマットでデザインをインポート・エクスポートし、スムーズなクロスプラットフォームでの共同作業を実現します
- サイズ変更、グループ化、曲線調整、カスタムオブジェクト作成ツールで要素を精密に編集
LibreOffice Drawの制限事項
- インターフェースは使いにくく、少し古臭い
- これらの図形作成ツールには、あらかじめ定義された形があまり用意されていません
LibreOffice Draw の価格
- Free Forever
LibreOffice Drawの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.3/5 (2,000件以上のレビュー)
LibreOffice Drawについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
これは無料でオープンソースの描画ソフトウェアであり、無償でダウンロード・利用可能です。他の描画ファイルフォーマットとの互換性があり、共同作業や情報交換を容易にします。グラフィック、図表、フローチャート、その他の画像を作成するための効果的な描画ツールの番号を多数備えています。LibreOffice生産性スイートの一部であり、WriterやCalcなどスイート内の他のプログラムと容易に連携します。直感的なインターフェースを備え、オンラインでチュートリアルの番号のリソースが利用可能な、アクセスしやすく使いやすいソフトウェアです。
これは無料でオープンソースの描画ソフトウェアであり、無償でダウンロード・利用可能です。他の描画ファイルフォーマットとの互換性があり、共同作業や情報交換を容易にします。グラフィック、図表、フローチャート、その他の画像を作成するための効果的な描画ツールの番号を多数備えています。LibreOffice生産性スイートの一部であり、WriterやCalcなどスイート内の他のプログラムと容易に連携します。直感的なインターフェースを備え、オンラインでチュートリアルを含む100以上のリソースが利用可能な、アクセスしやすく使いやすいソフトウェアです。
📖 こちらもご覧ください： 文書作成のためのLibreOffice代替ソフト
🧠 豆知識： Visioが登場するずっと前の1980年代、AppleはMacPaintとHyperCardを発表し、ユーザーが視覚コンテンツを作成・整理できるようにしました。これらのツールは、今日の多くの図表作成アプリケーションの基礎を築いたのです。
7. Edraw Max（デザインプロジェクトや科学イラストに最適）
VisioはMacとの互換性がないだけでなく、テンプレートの種類や使いやすさの点でもリミットがあります。Edraw MaxはAIを活用した図表作成機能、楽しく直感的なインターフェース、macOSとWindowsのシームレスなサポートを提供します。
このワークフロー図作成ソフトのAIツールは、構造の自動生成、テキスト抽出、さらにはレイアウト提案まで行い、手作業の時間を大幅に削減します。業界を問わずすぐに作業を開始できるよう、豊富な既成テンプレートとシンボルが利用可能です。
Edraw Maxの主な機能
- AI搭載ツールでチャートを分析しテキストを抽出、図表生成やマインドマップ作成を簡単に実現
- 可視化ツールとガントチャートでSWOT分析を実行し、プロジェクトのタイムラインを作成しましょう
- クラウドベースのワークスペースでチームメンバーとリアルタイムに共同作業し、無限のキャンバス上でシームレスなチームワークと共同作成を実現します
- VSDX、PDF、Word、Excelなど、複数のフォーマットでファイルをインポートおよびエクスポートでき、互換性と共有の容易さを保証します
- 様々なテンプレートやシンボルにアクセスして、素早くプロフェッショナルな図を作成しましょう
Edraw Maxのリミット
- 複雑な依存関係を取り扱う場合、配線図は煩雑になり手動での調整が必要になります
Edraw Maxの価格
- 個人向け半年プラン：79ドル
- 個人向け永久プラン：245ドル
- 永久バンドルプラン: 390ドル
- チーム向け：1ユーザーあたり年間119ドル（年額課金）
- *ビジネス向け：カスタム見積もり
- 学生向け：68ドルから
- 教育関係者向け：カスタム価格
Edraw Maxの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (130件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (200件以上のレビュー)
📮 ClickUp Insight: スキルマトリックスを使って仕事を割り当てるマネージャーはわずか10%なのに、44%が「タスクを強みや目標に合わせようとしている」と回答しています。
適切なツールがなければ、多くの管理者はデータではなく目の前の状況に基づいて判断せざるを得ません。まさにここでスマートアシスタントが必要なのです！
ClickUp Brainは、過去の仕事実績、タグ付けされたスキル、さらには学習目標を分析することでタスク割り当てを提案します。これにより、単に空きがある人ではなく、隠れた強みを発見し、その仕事に最適な人材を浮き彫りにできます。
💫 実証済み結果：Atrato社はClickUpの作業負荷管理により、製品開発ペースが30%向上し、開発者の過重労働が20%減少しました。
📖 こちらもご覧ください：図表作成に最適なLucidchart代替ツール＆競合製品
8. MindNode（ブレインストーミングや旅程プランに最適）
Microsoft Visioは構造化に特化しています。しかし、創造的な仕事と個人計画をサポートする多機能ツールが必要な場合、MindNodeが理想的な代替手段です。ブレインストーミングセッション、プロジェクトプラン、さらには旅行プランに至るまで、アイデアを捉え、接続するためのより流動的で直感的な代替ツールです。
ドラッグ＆ドロップで自由な発想を構造化されたプランに変換し、集中モードで邪魔を排除。さらにタスクをAppleリマインダーと同期することも可能です。
MindNodeの主な機能
- マインドマップに直接タスク、優先度、リマインダーを追加して、思考を行動に変えましょう
- 直感的なマインドマッピングでアイデアを視覚的に捉え、ブレインストーミングを行い、共同で思考を整理・洗練させましょう
- ビジュアルタグを使って思考を分類し、より多くの文脈を追加しましょう
- 構造が複雑になりすぎた時に、マインドマップの一部を非表示にしましょう
- テーマ、ステッカー、折りたたみ可能なブランチでワークフローをカスタム
MindNode Drawの制限事項
- 独自のホットキーを設定できず、利用可能なクイックキーもかなりリミットされています
- ノードは水平方向にのみ追加できます
MindNode Drawの価格
- Free
- MindNode Plus: 月額2.99ドル
MindNode Draw 評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
実際のユーザーはMindNodeについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューではこう言われています：
思考やアウトラインを簡単に書き出せます。iCloud経由で完全に統合されているため、どの個人デバイスからでもアクセスして確認でき、一貫性を保てます。MindNodeの視覚的表現はミニマルで、画面を乱さない点が気に入っています。アイデアの構造化を助ける視覚的テンプレートを提供してくれます。
思考やアウトラインを簡単に書き出せます。iCloud経由で完全に統合されているため、どの個人デバイスからでもアクセスして確認でき、一貫性を保てます。MindNodeの視覚的表現はミニマルで、画面を乱さない点が気に入っています。アイデアの構造化を助ける視覚的テンプレートを提供してくれます。
📖 こちらもご覧ください：マインドマップに最適なMindNode代替ツール
9. Creately（マーケティングやその他のクリエイティブキャンペーンのアウトライン作成に最適）
Createlyはシームレスなチームワークのために設計されています。Windows専用であるVisioとは異なり、CreatelyはMac、Windows、あらゆるブラウザで問題なく仕事できます。Visioファイルのインポートとエクスポートをサポートしているため、Microsoft Visioを使い続ける同僚との共同作業も簡単です。
強力な図表作成と共同作業に加え、データベースのカスタム、文脈に応じたビジュアル生成、クライアント固有のビューへのアクセスが可能です。リアルタイム共同作業機能と無料のVisioビューアーを備え、多機能なMac向けVisio代替ツールとなっています。
Createlyの主な機能
- プログラミングなしで複雑なプロセスを簡素化するノーコードワークフロー自動化の設定
- 複雑なフローチャートから基本的なものまで、マインドマップ、組織図など、あらゆる用途に対応したテンプレートを活用できます
- 複数のタスクフロー、OKR、目標整合性、役割ベースのアクセス権限向けにルールと式をカスタム
- フォルダパネルによるスマートな整理と、簡単なコネクタ配置で、明確でプロフェッショナルな図表を作成しましょう
- Slack、Google Drive、Confluence、Mac向け生産性アプリを統合
Createlyのリミット
- Createlyは複雑なプロジェクトにも対応できますが、処理速度が遅くなる場合があります
- ユーザーからは、インターフェースがスマートフォン向けに最適化されていないとの報告があります
Createlyの価格
- Free
- 個人向け: 月額8ドル/ユーザー
- チーム: ユーザーあたり月額$8
- Business: 月額149ドル
- 企業: カスタム価格
Createlyの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (1,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (200件以上のレビュー)
実際のユーザーはCreatelyについてどう評価しているのでしょうか？
Capterraのレビューアーは次のように書いています：
Createlyのインターフェースは直感的で、初心者でも図やビジュアルコンテンツを簡単に作成できます。Createlyが提供する豊富なテンプレートが時間を大幅に節約してくれるのが気に入っています。また、様々なツールとの連携機能も魅力です。ただし、多くのテンプレートが利用可能である一方、各テンプレートのカスタマイズ性は限られており、これは大きな問題だと感じています。また、時々わずかな遅延が発生しましたが、これは私のネットワーク環境が原因かもしれません。
Createlyのインターフェースは直感的で、初心者でも簡単に図やビジュアルコンテンツを作成できます。Createlyが提供する豊富なテンプレートが時間を大幅に節約してくれるのが気に入っています。また、様々なツールとの連携機能も魅力です。ただし、多くのテンプレートが利用可能な一方で、各テンプレートのカスタマイズ機能が限定されている点は大きな課題だと感じます。また、時々わずかな遅延が発生しましたが、これは私のネットワーク環境が原因かもしれません。
📖 こちらもご覧ください： Visioでスイムレーン図を作成する方法
10. Flying Logic（機械プロトタイピングに最適）
機械的なプロトタイピングにおいては、Visioには限界があります。リアルタイムロジックのモデリング、因果関係によるシミュレーション、アイデアの進化に伴う動的な図面適応といった機能が不足しています。こうした用途には、Flying Logicの方が優れた代替ツールです。
プロセスをモデル化し、結果を分析し、意思決定の波及効果をリアルタイムで視覚的にシミュレートするのに役立ちます。macOSへのシームレスなサポートに加え、因果関係と依存関係に基づく図への独自のアプローチにより、複雑な問題解決、プラン、根本原因分析に最適です。
Flying Logicの主な機能
- 構築中に適応するロジックベースの図表で因果関係をモデル化
- 動的システムのシミュレーションを実現：・リアルタイム更新・視覚的なフロー再計算・インタラクティブなアイデア検証機能
- 根本原因分析、プロジェクトプラン、機械プロトタイピングなどのタスクにおける高度な推論とプランをサポートします
- PDF、PNG、OPMLなどのフォーマットに図をエクスポートして、簡単に共有や文書化が可能です
- 組み込みの論理ゲートと演算子を使用して、構造化された意思決定ベースのワークフローを作成します
- 制約理論やクリティカルチェーンプロジェクト管理などのプラン手法と連携可能
Flying Logicの制限事項
- このプラットフォームは論理ベースのアプローチのため、習得に時間がかかる傾向があります
- インターフェースは、現代的で視覚的に洗練されたツールと比べると古臭く感じられます
Flying Logicの価格
- 個人向け: 月額10ドル
- 企業版：カスタム見積もり
Flying Logicの評価とレビュー
- G2: レビューはありません
- Capterra: レビューはまだありません
実際のユーザーはFlying Logicについてどう評価しているのでしょうか？
Redditのレビューアーはこう述べています：
Mac版Flying Logicが本当に気に入っています（PCバージョンがあるかは不明）。CRT（思考ツール）やその他の思考ツールを理解してくれます。手動で全てを移動させる手間が一切かからず、全てが理にかなっています。
Mac版Flying Logicが本当に気に入っています（PCバージョンがあるかは不明）。CRT（思考ツール）やその他の思考ツールを理解してくれます。手動で全てを移動させる手間が一切かからず、全てが理にかなっています。
煩雑な図や硬直したワークフローを置き換え、ClickUpでより優れた可視化を実現
今回紹介したVisio代替ソフトは全て、Macでの図表作成に強力な機能を提供しますが、それぞれにトレードオフがあります。フローチャート作成には優れているがタスク連携機能が不足しているものもあれば、マインドマップ作成では優れているが共同作業の柔軟性に欠けるものもあります。堅牢なテンプレートを提供するものの、チームのニーズに合わせて拡張性が低いものも存在します。
高速で柔軟、ワークフローと深く接続する強力な図解ソリューションをお探しなら、ClickUpをお選びください。
ホワイトボードでのブレインストーミングから、マインドマップによるアイデア整理、視覚的情報の具体的なタスクへの変換まで、ClickUpがすべてを一箇所で実現します。
複雑なシステムのマップ、プロトタイプのプラン、タスクの完了、そしてツールを切り替えることなくリアルタイムでの共同作業が可能です。
今すぐClickUpに登録し、よりスマートでシンプルなビジュアル仕事でアイデアを実現しましょう。