画面録画＆チームコミュニケーションに最適な11のZight代替ツール

たった3分の画面録画をアップロードするのに3分も待った経験はありませんか？ええ、私たちも同じです。Zight（旧CloudApp）が近道ではなく障害物に感じ始めるのは、まさにこの点です。アップロードの遅さ、高度な編集機能の不足、チームコラボレーションの非効率性といったリミットに直面したことがあるでしょう。そのお気持ち、よくわかります。

そこで、強力なZight代替ツールを厳選してリスト化しました。チームが簡単な操作手順をキャプチャ・共有するための信頼性の高い画面録画ツールを必要としているなら、これらのツールがその役割を果たします。

（ネタバレ注意：Zightの機能をはるかに超えるClickUpなどの強力なアプリも紹介しています。）

なぜZightの代替ツールを選ぶべきか？

Zightは基本的な画面録画アプリとして有用かもしれませんが、ワークフローが拡大したりチームにさらなる機能が必要になったりすると、そのリミットが明らかになります。

より優れたツールが必要だと感じる理由をいくつかご紹介します：

Zightの代替ツールベストセレクション

ニーズに最適なツールを比較・選択できるよう、主要なZight代替ツールの概要、主な機能、理想的な使用例、価格詳細を簡潔にご紹介します。

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp 内蔵Clip録画、Brain文字起こし、Brain MAXによるAI要約、ドキュメント＆タスク埋め込み機能 録画、コラボレーション、非同期の仕事のためのオールインワンソリューションを求める Teams Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 Loom 即時画面・ウェブカメラ録画、ライブ巻き戻し、AI要約とチャプター機能、分析機能付き高画質ビューアー 非同期コミュニケーション、迅速な操作説明、迅速なフィードバックループ Freeプランあり；有料プランは月額18ドルから Snagit スクロールスクリーンショット、テンプレート、GIF作成、注釈、クイック共有 詳細なビジュアルとガイド（ビデオ依存度の低いワークフロー向け） Freeプランあり；有料プランは月額39ドルから（年額一括払い） Droplr スクリーンショット、録画、短縮リンクによるファイル共有、編集、セキュリティ共有 高速スクリーンキャプチャと埋め込みコントロールによるファイル共有 有料プランは月額8ドルから。企業向けにはカスタム価格設定あり。 Vidyard パーソナライズドビデオアプローチ、/AIアバタービデオ、CTA＆オーバーレイ、分析機能、CRM連携 ビデオベースのエンゲージメントを必要とする営業・マーケティングチーム Freeプランあり；有料プランは月額59ドルから；企業向けカスタム価格設定 Veed.io AIツール（字幕、背景除去、アバター、翻訳）を活用したブラウザベースの編集機能 ブラウザで洗練されたビデオが必要な作成者 Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから Bandicam ストリーマーや作成者は、無料で高度にカスタマイズ可能なツールを求めています Windowsユーザー向け：長時間のセッションやゲームプレイの録画 Freeプランあり。有料プランは年間33.26ドルから。 Camtasia 4K画面キャプチャ、豊富なタイムライン編集機能、アセットライブラリ、クイズ/字幕機能 プロフェッショナルなチュートリアル、インタラクティブな要素を備えたトレーニングビデオ Freeプランあり。有料プランは年間契約で179.88ドルから。 OBS Studio オープンソース、マルチシーン録画＆ライブストリーミング、オーディオフィルター、ホットキー 無料かつ高度にカスタマイズ可能なツールを求めるストリーマーや作成者向け 無料かつオープンソース ScreenPal 画面とウェブカメラ録画、ビデオエディター、無制限のホスティング 迅速な録画と編集が必要な個人作成者、教育者、小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランは月額4ドルから（年額課金） Wistia カスタムビデオプレイヤー、マーケティング用CTA/フォーム、ヒートマップ、分析機能 マーケティングチームやブランドビデオホスティングに注力するビジネス向け Freeプランあり；有料プランは月額19ドルから（年額一括払い）

Zightに代わる最適な選択肢

Zightの機能を超えるスマートな機能を備え、数秒で画面をキャプチャしメッセージを共有できるツールを以下にリストします。

1. ClickUp（組み込みの画面録画、ドキュメント管理、タスク管理を求めるチームに最適）

ClickUp Clipsで画面録画をキャプチャ、埋め込み、共有

あの瞬間が訪れます。バグを発見した時、回避策を見つけた時、あるいは複雑なスプレッドシートの操作を誰かに説明する必要がある時。説明しようとメッセージを打ち始め、10行ほど書いたところで手を止めてしまいます。言葉で説明するより、見せた方がずっと簡単なのに。

ClickUp Clipは、画面共有をワークフローに統合することでこれを簡単に実現します。

録画ボタンをクリックするだけで、ブラウザタブ、全画面、または特定のウィンドウの録画を即座に開始でき、オプションで音声ナレーションも追加可能です。

ClickUp Clipsで画面ビデオにアクセスし録画する

デザインフィードバックの提供、ダッシュボードの操作説明、レポート内の不審な箇所の指摘などを行う際、録画ボタンを押して説明を加え、必要に応じてビデオを編集し、作業中のタスクに直接添付できます。

ClickUpドキュメント、サブタスク、チャット、コメントなど、チームがコンテキストを必要とするあらゆる場所に添付ファイルとして添付することも可能です。

ClickUpなら、不要な作業の拡散を防げます。別のツールも不要、アップロードも不要、タブ切り替えも不要——仕事に直接紐づく明確なコミュニケーションを実現します。*

ClickUp Brainなら、すべてのClipがタイムスタンプ付きで自動文字起こしされます。これで視覚的な説明と完全な文字起こしバージョンが手に入ります。読む方が好きな方、後で参照したい方、ビデオからメモを取りたい方、あるいはClip全体を見直さずに特定のメンションを検索したい方に最適です。

ClickUp Brainで、Clipのすぐ横にAI文字起こしをビュー

ClickUp ClipsとClickUp Brainを組み合わせることで、両方の長所を兼ね備えたソリューションが実現します——迅速なビジュアル更新と検索可能な実用的な文字起こしです。これはよりスムーズでスマートなコミュニケーション方法であり、一度体験すると元には戻れません。

ClickUp Brainが画面録画を文字起こしする様子を、YouTubeビデオで簡単にご覧いただけます。*

Clipを録画・共有すれば、コラボレーションが格段に容易になります。ClickUpはプロジェクト管理とコラボレーションツールを統合し、リモート・ハイブリッド・非同期チームの包括的ソリューションを提供します。

一日の終わりにアイデアを共有すれば、誰かが翌朝すぐにそれを引き継げます。この非同期のリズムにより、ビデオから文字起こし、フィードバックまで全てが仕事現場に直接記録されるため、文脈を見落とすことなく全員が連携を維持できます。

最後に、ClickUpのSyncUpsはライブビデオミーティング機能であり、プラットフォームを離れることなく対面での共同作業、画面共有、タスク接続が可能です。これによりSyncUpsを録画し、クリップハブで録画にアクセスしてチームと共有・コメントできます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能は初めて利用するユーザーにとって圧倒される可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,490件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

ProductHuntでのレビューはこちら：

Brain MAXはゲームチェンジャーです！ClickUpは生産性の限界を押し広げ続け、この革新により新たな次元へ到達しました。もはや単なるタスク管理ではなく、よりスマートなワークフローの実現、迅速な意思決定、チームにとって真の明確さをロック解除するものです。これが私たちの仕事をどう変革するか、今から楽しみです！

💡 特典：画面録画とチームコラボレーションを次のレベルへ引き上げたいですか？ ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みの全アプリに加え、ウェブ上のあらゆるファイルを瞬時に検索。次のミーティングやプロジェクト更新に必要なファイル、ドキュメント、添付ファイルを素早く見つけ出せます。

音声テキスト機能で質問をしたり、ミーティングメモを口述したり、音声で仕事をコマンドしたり——ハンズフリーで、どこからでも。

ChatGPT、Claude、Geminiなどのプレミアム外部/AIモデルを活用し、単一で文脈に沿った企業対応ソリューションを実現 ClickUp Brain MAXを試してみてください——あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で仕事を完了させ、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。

viaLoom

Loomは、数クリックで画面・音声・カメラをキャプチャできる画面録画ツール兼ビデオコミュニケーションプラットフォームです。明確さが求められる非同期コミュニケーションやクライアントとの進捗確認に最適です。

このツールを使えば、チーム向けに動画を素早く録画・送信でき、即時共有による迅速なフィードバックを実現します。基本機能が必要な個人ユーザー向けに無料バージョンも提供。デスクトップアプリ、画面録画Chrome拡張機能、モバイルバージョンにより、作業場所を問わず高品質なビデオを作成可能です。

Loomを使えば、サードパーティの編集ツールなしで、バーチャル背景やカメラフレーム、ノイズ抑制といった個性を加え、クリアな音声を実現できます。Loom HQなら、デバイスをまたいで録画を整理・タグ付け・検索するのも簡単です。

Loomの主な機能

ライブ巻き戻し機能で録画中のミスを修正。一時停止して巻き戻せるため、再撮影が不要です

Business+ AIプランで利用可能なAIツールにより、録画後にタイトル・チャプター・要約・CTAを自動生成

Loom HQの集中管理型ワークスペースで録画を管理・タグ付け。フォルダサポートとチームアクセス制御機能を搭載。

Loomのリミット

タスク管理ツールやwikiなどのツールとの深い連携が不十分です

Loomの価格

スターター

ビジネスプラン: 月額18ドル/ユーザー

Business+ AI: *月額24ドル/ユーザー

企業版：カスタム見積もり

Loomの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2100件以上のレビュー)

Cpaterra: 4.7/5 (450件以上のレビュー)

実際のユーザーはLoomについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

私は顧客向けの販売デモやチュートリアルを録画するためにLoomを使用してきました。また、電子メールなどの営業活動でビデオを送信する必要がある場合にも非常に便利です。顧客がクリックするだけで、数分前に録画したビデオを視聴できます。

3. Snagit（注釈付きの詳細なビジュアルキャプチャに最適）

viaSnagit

Snagitは基本的な画面録画やプリントスクリーン機能に加え、選択した全画面、特定領域、メニュー、長いウェブページをキャプチャするためのパノラマスクリューリングなど、多様なキャプチャモードを提供します。

内蔵のOCR（テキスト抽出機能）により、画像から直接編集可能なテキストを抽出でき、コンテンツの再利用が容易になります。キャプチャ後はSnagitのエディターで、スクリーンショットに矢印や注釈、枠線を追加したり、ぼかしや簡略化などの効果を適用したりと、柔軟な編集が可能です。

Smart MoveツールはUI要素を自動検出することで編集効率をさらに向上させ、要素の移動や削除を可能にします。Snagitのコンテンツライブラリは検索可能なメタデータ、タグ、フィルター、クロスプラットフォーム互換性でキャプチャを整理し、PNGやMP4からPDF、WebPに至るまで多様なフォーマットでのエクスポートをサポートします。

Snagitの主な機能

Snagitのリミット

Snagitの価格

無料試用版*

個人向け: $39/ユーザー (年額課金)

ビジネスプラン: $48/ユーザー (年額課金)

*企業: カスタム価格

Snagitの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (5600件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (490件以上のレビュー)

実際のユーザーはSnagitについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

Snagitを使えば、同僚と共有できるプロフェッショナルなスクリーンショットやキャプチャを作成できます。特に気に入っているのは、スクロールしながらウェブページをキャプチャできる機能で、必要なコンテンツをすべて1枚の画像に記録できる点です。

Snagitを使えば、同僚と共有できるプロフェッショナルなスクリーンショットやキャプチャを作成できます。特に気に入っているのは、スクロールしながらウェブページをキャプチャできる機能で、必要なコンテンツをすべて1枚の画像に記録できる点です。

4. Droplr（スマートリンク追跡と内蔵クラウドホスティングによる高速スクリーンキャプチャとファイル共有に最適）

viaDroplr

Droplrは、リモートおよびハイブリッドチーム向けに設計されたクラウドベースのスクリーンショット、ファイル共有、画面録画、スニッピングツールです。注釈付きスクリーンショットのキャプチャ、画面ビデオの録画（GIFやHD MP4を含む）、クリップボードにコピーされる自動生成の短縮リンクによる即時共有が可能です。

作成したファイルはDroplrクラウドライブラリにセキュリティを確保して保存され、資産の検索・管理・再利用が容易になるため、視覚的コミュニケーションを整理できます。パスワード保護とリンク有効期限により、共有コンテンツのビューワーやビュー期間を制御可能です。

さらに、Droplrは最大10GBまでのファイルをドラッグ＆ドロップで素早くアップロード可能。クラウドストレージ、機密情報用のぼかし処理、豊富な注釈ツールに加え、組み込みのリンク短縮機能で複数チャネルへのコンテンツ配布を簡素化します。

Droplrの主な機能

スクロールキャプチャでウェブサイトや文書全体を単一画像として取得し、簡単に注釈を追加できます

Mac、Windows、Chrome、iOS、Androidで利用可能。Slack、Gmail、Jira、Trello、Adobe製品、Microsoft Teamsなどとの連携機能を備えています。

共有リンクのビュー頻度を把握し、コミュニケーションワークフローを最適化する方法について知見を得ましょう

Droplrの制限事項

出力品質は最大1080pで、解像度やビットレートを調整する機能はありません

Droplrの価格

無料試用版*

Pro Plus: 月額8ドル/ユーザー

チーム: 月額9ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

Droplrの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (390件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはDroplrについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

Droplrは、自社ブランドのリンクを使ってクライアントや顧客とファイルやPDFを簡単に共有するのに役立ちます。

5. Vidyard（営業やマーケティングチームがパーソナライズされたビデオメッセージを送信し、視聴者のエンゲージメントを追跡するのに最適）

viaVidyard

Vidyardは、ビデオ全体を顧客体験の全行程で高いコンバージョン率を実現する接点へと変える画面録画ツールです。AI生成スクリプト、ブランド化されたビデオhub、行動を促すインタラクティブなCTAなどの機能を備えています。

HubSpot、Marketo、Pardotなどのマーケティングオートメーションプラットフォームや、Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro、iMovieなどの人気ビデオエディターと簡単に連携し、高度なカスタムを実現します。

大規模なカスタマイズ型クライアント開拓ビデオを作成し、明確な次なるステップをビデオ内に直接埋め込み、全てのパフォーマンスデータをCRMやマーケティングプラットフォームに連携できます。Vidyardはビューの追跡、パフォーマンス最適化、すべてのビデオの効果測定を可能にする基盤を提供します。

Vidyardの主な機能

コンテンツを高速かつ高品質でホスト。最大4K解像度で広告なしのストリーミングを実現。即時埋め込みと完全なSEOサポートを提供。

SalesforceやHubSpotなどとの連携により、ビデオパフォーマンスをCRMシステムに反映させましょう

AIアバターを活用してアウトリーチに人間味を加え、約90秒でトレーニングし、高精細で展開しましょう

Vidyardの制限事項

自動生成された文字起こしやミーティング要約といったコラボレーション機能が不足しています

Vidyardの価格

Free

スタータープラン: 月額59ドル/ユーザー

Teams: カスタム見積もり

企業版：カスタム見積もり

Vidyardの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Vidyardについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

見込み客やクライアントに素早くビデオを送れる機能が大好きです。電子メールとは一線を画す深いつながりを築けます。GIFサムネイルと直接リンクの組み合わせも気に入っており、受信者が簡単にビューできる点が優れています。

👀 役立つヒント： 最初の15秒で鍵を伝え、視聴者が視聴を続けるべき理由を即座に理解できるようにしましょう。解決すべき課題を提示し、解決策をほのめかし、最終結果の簡単なプレビューを提示します。明確なビジュアルや画面上のテキストでメッセージを補強し、トーンとペースで最初から注意を引くようにしてください。

Veed.ioは、ビデオ録画から最終編集まで、すべてを1つのツールキットで処理できるブラウザベースのビデオ編集スイートです。チュートリアル動画、ソーシャルメディア用リール、社内プレゼン資料の作成を支援します。

自動字幕生成、音声翻訳、正確な文字起こしが可能。不要な言葉や雑音、気まずい沈黙を除去するクリーンアップツールで、クリアでプロフェッショナルな音声を実現。背景除去、グリーンスクリーン（クロマキー）、マジックカット（無音部分の自動トリミング）、アイコンタクト補正などの機能でビデオをさらに磨き上げましょう。

包括的なストックメディアライブラリが数百万点のロイヤリティフリービデオとオーディオトラックを提供し、チームコラボレーション機能により複数ユーザーがリアルタイムで編集やレビューを行えます。

Veed.ioの主な機能

Video GPTを活用し、テキストのアイデアから瞬時にビデオを作成。プロンプトを音声ナレーション付きビデオへ変換し、ストック映像や自動生成シーンを組み込めます。

カスタマイズ可能なスタイル設定、テキスト読み上げ、AI音声クローン、AIアバターによる自動生成字幕で、スクリプトからトークヘッドビデオを作成

リサイザー、圧縮ツール、アスペクト比設定、既成テンプレート、ブランドキットなど、ソーシャルメディア対応機能でブランドビジュアルをカスタム

Veed.ioの制限事項

インターネットの速度が遅い、または不安定な場合、遅延やバッファリングという結果になる可能性があります

Veed.ioの料金プラン

Free

基本プラン: 月額12ドル/ユーザー

プロ版: 月額24ドル/ユーザー

企業: *カスタム見積もり

Veed.ioの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1300件以上のレビュー)

Capterra: 3. 2/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはVeed.ioについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Veedで最も有用だと感じるのは、ツールのレイアウト設計、応答性、そして機能の質です。ツールは非常に直感的で、操作や使用が簡単です。タイムラインで変更を加えると即座に反映され、遅延がありません。機能全体の質は素晴らしく、期待通りに仕事し、不具合も一切ありません。

7. Bandicam（高解像度画面操作の録画に最適、特にソフトウェアデモやゲームプレイ解説に）

viaBandicam

Bandicamは、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら高品質な録画を必要とするWindowsユーザーのゲーム・画面録画ソフトです。長時間のセッションやリソースを大量に消費する画面キャプチャにも対応しており、ゲームプレイ、チュートリアル解説、数時間に及ぶデモの録画が可能です。

3つの録画モードを搭載：デスクトップ/アプリケーション操作の画面録画、ゲーム録画（DirectX/OpenGL/Vulkanコンテンツに最適化）、デバイス録画（ウェブカメラ、ゲーム機、スマートフォンなどの外部ソースをHDMIやキャプチャカード経由で録画）。

Nvidia NVENC、Intel Quick Sync、AMD APPを利用したハードウェアアクセラレーションによるエンコーディングにより、CPU使用率の低減とファイルサイズの縮小を実現し、スムーズなパフォーマンスを保証します。

Bandicamの主な機能

事前設定した時刻や期間で録画を自動開始/停止、または時間リミットやファイルサイズリミットに基づいて停止し、ファイルの肥大化を防止

ビデオをMP4またはAVI形式で録画、スクリーンショットをBMP/PNG/JPG形式でキャプチャ、さらに音声のみのMP3/WAV形式での抽出も可能

録画中に画面上に直接、矢印・ハイライト・形などのリアルタイム描画ツールでライブ注釈を追加

Bandicamのリミット

Windows専用（macOSサポートなし）のため、混合プラットフォーム環境での利用にリミットが設けられます

Bandicamの価格

Free

個人向け: 年間プラン : $2.78/ユーザー/月 Bandicam + Bandicut : 1ユーザーあたり$49.97（年額課金）

年間プラン*: 2.78ドル/ユーザー/月

Bandicam + Bandicut : 1ユーザーあたり49.97ドル（年額課金）

ビジネス＆教育ライセンス 年間: $49.46Bandicam + Bandicut:* $79.74 (年額課金)

年間プラン: 49.46ドル

Bandicam + Bandicut: 79.74ドル（年額課金）

年間プラン*: 2.78ドル/ユーザー/月

Bandicam + Bandicut: 1ユーザーあたり49.97ドル（年額課金）

年間: 49.46ドル

Bandicam + Bandicut: 79.74ドル（年額課金）

Bandicamの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはBandicamについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Bandicamは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと高品質なビデオキャプチャ機能を備えた信頼性の高い画面録画ソフトウェアです。お気に入りの機能は、音声の個別保存、画面の特定領域のキャプチャ、そしてホットキーの簡単な管理です。

8. Camtasia（高度な編集機能、トランジション、ナレーション機能を備えたプロフェッショナルなビデオチュートリアル作成に最適）

viaCamtasia

Camtasiaでは、単一ウィンドウアプリケーションの録画、/AIノイズ除去によるクリアな音声、高度なカーソル効果（レンズ、グラデーション、バーストクリックなど）の適用が可能です。さらにSmartFocus機能で画面の文脈に基づいた自動ズームやパンを追加できます。

Camtasiaの主な機能

最大4K・60fpsで画面全体または一部を録画。カメラ映像、システム音声、マイク音声、マウスの動き、クリック強調表示、キーストロークをキャプチャ可能。

豊富なテンプレート、テーマ、ロイヤリティフリー音楽、ビジュアルアセットのライブラリからお選びいただけます

キャプション、字幕（100言語以上）、クイズ、埋め込み質問などのインタラクティブ要素を追加

Camtasiaの制限事項

直感的なインターフェースも、複数のツールセットの切り替え時には圧倒されることがあります

Camtasiaの価格

Free

Essentials: 179.88ドル/ユーザー（年額課金）

作成: $249/ユーザー (年額課金)

プロ版: $499/ユーザー (年額課金)

ビジネスプラン*: $198.99 (年額課金)

*企業: カスタム価格

Camtasiaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1590件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (440件以上のレビュー)

実際のユーザーはCamtasiaについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

私はビデオコースの作成を楽しんでおり、Camtasiaの機能の大半を活用しました。メモリRAMサイズが非常に少ない環境でも、最終的には良好でスムーズな成果物を得ることができました。

9. OBS Studio（画面録画とライブ配信を高度に制御できる無料のオープンソースソリューションを必要とするチームに最適）

viaOBS Studio

OBS Studioは、ライブストリーミングと高度な録画のために構築されたオープンソースプラットフォームです。画面キャプチャ、ウェブカメラ映像、画像、テキスト、ブラウザウィンドウなど、複数のソースを含む無制限のシーンを作成できます。

内蔵オーディオミキサーは、ノイズゲート、ノイズ抑制、ゲインコントロールなどのソース別フィルターのプロバイダーです。スタジオモードを使用すれば、シーンをライブ配信前にプレビューでき、スムーズでプロフェッショナルな放送を実現します。

このツールでは、シーン切り替え、ストリームや録画の開始/停止、音声ソースのミュートなど、ほぼすべての操作にホットキーを設定でき、ワークフローの効率化を実現します。

OBS Studioの主な機能

ワークフローに合わせてパネルを再配置し、パーソナライズされた整理されたワークスペースを作成しましょう

YouTube、Twitch、Facebook Live、または独自のRTMPサーバーなどへネイティブ配信

高性能なリアルタイムビデオ/音声のキャプチャとミックスを実現し、最小限の遅延でライブコンテンツを制作

OBS Studioのリミット

長時間のセッションでは、ハードウェアや設定によってはフレーム落ちや不具合が発生する可能性があります

OBS Studioの価格

Free

OBS Studioの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (1000件以上のレビュー)

実際のユーザーはOBS Studioについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Open Broadcaster Softwareが最高のフルスクリーン録画機能と追加可能な複数カメラを備えている点が本当に気に入っています。

10. ScreenPal（洗練された画面録画や編集しやすいビデオの作成・共有に最適）

viaScreenPal

ScreenPalはクロスプラットフォーム対応の画面録画・エディター（元Screencast-O-Matic）で、アカウント不要・透かしなしに画面やウェブカメラ、または両方を同時に録画できます。

このツールはWindows、macOS、iOS、Android、Chromebook、さらにはブラウザでも仕事するため、大容量ソフトウェアをインストールせずに録画や注釈付けが可能です。ツールバーから直接、またはブラウザ内のワンクリックボタンでレコーダーを起動できるため、画面キャプチャが素早く簡単に実現します。

ScreenPalはさらに、音声からテキストへのキャプション、150以上の言語での自動ビデオ翻訳、AI生成のビデオタイトル・要約・チャプターといったAIツールも提供しています。

ScreenPalの主な機能

トリミング、クロップ、速度調整、テキスト/形のレイヤー化、トランジション挿入、オーバーレイ、音楽追加、さらには要素のアニメーション化まで、すべて統一されたエディターで実現

理解度を確認し、コンテンツをインタラクティブにするため、クイズ、投票、評価をビデオに直接埋め込みましょう

無制限のビデオ保存、フォルダやチャンネルの作成、どこにでも埋め込み可能、プライバシー設定/パスワード設定、公開スケジューリング、分析インサイトの取得が可能です。

ScreenPalのリミット

ウェブ依存関係の高いツールであるため、長時間の録画や複雑な録画では、デスクトップ専用エディターと比較して遅延や不安定さが生じる可能性があります

ScreenPalの価格

Free

デラックス: 月額4ドル（年額一括払い）

最大料金: 月額10ドル（年額一括払い）

チームビジネス: ユーザーあたり月額8ドル（年額一括課金）

ScreenPalの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ScreenPalについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

ScreenPalは教師と生徒の両方にとって使いやすいインターフェースが魅力です。習得が容易なため、手間をかけずに素早く習熟し、効果的にプラットフォームを活用できます。

11. Wistia（高品質なマーケティングビデオのホスティング、カスタム、分析に最適）

viaWistia

Wistiaは、ブランディングとリードジェネレーションに特に重点を置き、ビジネスがビデオコンテンツを作成・ホスティング・分析するためのビデオマーケティングプラットフォームです。基本的なホスティングに加え、カスタマイズ可能なプレイヤーオプション、AIによる吹き替えによる多言語サポート、高度な分析機能、柔軟な組織化ツールを備えています。

このプラットフォームにはターンスタイル電子メールキャプチャフォームなどのリードジェネレーション機能が組み込まれており、ビジネスがビデオから直接視聴者情報を収集できます。成長に注力するマーケター向けに、WistiaのツールキットにはライブQ&Aや投票機能付きウェビナーホスティング、統合リードジェネレーションフォーム、インテリジェントSEO機能が含まれます。

Wistiaの主な機能

HubSpot、Marketo、Pardotなどのマーケティングツールと連携し、ワークフローを自動化

フォルダ、タグ、フィルターで内部整理を行い、ビデオライブラリを整理整頓し検索可能に保ちましょう

詳細な視聴者エンゲージメントグラフと個々の行動インサイトを通じてパフォーマンスを分析

Wistiaの制限事項

プレイヤーの詳細なカスタムにはCSS/JavaScriptのスキル、または専任開発者の時間が必要となります

Wistiaの価格

Free

プラス： 月額19ドル（年額一括払い）

プロプラン: 月額79ドル（年額一括払い）

アドバンスド: 月額319ドル（年額一括払い）

Wistiaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはWistiaについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Wistiaは非常にユーザーフレンドリーです。インターフェースは直感的で、操作ボタンは簡単に見つかり、構成もわかりやすいです。新規ユーザーが編集ツールを使いこなすのもあっという間です。当社の技術スタックの一部として簡単に統合できます。

画面録画、編集、そしてClickUpで共同作業

Zightの動作が遅い、やることが不十分だと感じているなら、より優れた代替手段がここにあります。

迅速なフィードバックを目的としたツールもあれば、ビデオ作成と共有を容易にするツールもあります。ここでリストしたツールは基本機能をカバーするだけでなく、Zightで直面したであろう課題を正確に解決します。

チームが仕事をする場所で直接ビデオを録画・編集・整理・文字起こしできる一元管理ツールをお探しなら、ClickUpは真剣に検討する価値があります。ツール間の行き来なしにすべてを統合します。

ClickUpに無料で登録。