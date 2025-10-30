ChatGPT vs. Google AIモード：生産性と調査にどちらが優れているか？

ある日は、まるで脳がマラソンを走っているような感覚に陥る。レポート作成から事実の掘り起こしへと飛び回り、その間も本業を見失わないよう必死になる。

そこでAIが息抜きを提供します。しかし、文脈を記憶しアイデアの形を支援する生成AIパートナー「ChatGPT」と、最新情報を即座に提供する情報探索アシスタント「Google AIモード」のどちらを選ぶべきでしょうか？

本記事では、ChatGPTとGoogle AIモードを比較し、ワークフローへの適合性、生産性と調査への影響、そしてClickUpが両者の力を統合する方法を探ります。💪

ChatGPTとGoogle AIモードの比較概要

以下にこれらのAI検索エンジンを比較したテーブルを示します：

機能 ChatGPT Google AIモード（ワークスペース内のGemini） 主な機能 執筆、ブレインストーミング、コード、Q&Aのための会話型AI Googleアプリに組み込まれた/AIアシスタント タスク管理 組み込みのタスク管理機能はありませんが、タスクリストやチェックリストを生成できます 電子メールやドキュメントからアクションアイテムを自動生成可能ですが、完全なタスク管理機能はありません スケジュール管理 スケジュールを提案しますが、カレンダーに直接接続しません Googleカレンダーと連携し、ミーティング時間の提案、リマインダー設定、イベントの自動スケジュールを実行します コラボレーション 共有可能なチャットとドキュメントは提供されるが、リアルタイム共同編集やネイティブなチームワーク機能は未実装 ワークスペース内で深いコラボレーションを実現：リアルタイム編集、返信候補、チームメモ 連携機能 外部ツール用プラグインとAPI；セットアップが必要 Gmail、カレンダー、ドライブ、ミーティング、ドキュメントとネイティブ接続。外部連携にはリミットがある。 AI機能 複数の/AIモデルを活用した創造的生成（コンテンツ、コード、ブレインストーミング）に強みを持つ Googleワークスペース内での文脈に応じた支援機能（要約する、下書き作成、ミーティングメモ、スマート返信） 価格* Freeバージョンあり、有料版はユーザーあたり月額20ドルから Freeバージョンあり、有料版はユーザーあたり月額19.99ドルから

ChatGPTとは？

viaChatGPT

質問への回答、コンテンツ作成の支援、アイデアのブレインストーミング、複雑なトピックの簡素化、さらにはコード記述や言語間の翻訳まで可能で、生産性と創造性の両面で多才なアシスタントとなります。

GPT-4oやGPT-5などのモデルを搭載し、文脈やトーンに適応して驚くほど自然で知的な応答を実現します。

ChatGPTの機能

その中でも特に際立った3つの機能を探索してみましょう。

機能 #1: マルチモーダル入力と出力

ChatGPTでファイルを分析し、ビジュアルを解釈する

ChatGPTでは、ユーザーはテキスト入力、画像やPDF・CSVなどのファイルアップロード、または直接音声でインターフェースと対話できます。チャートを解釈し、文書から情報を抽出し、スプレッドシートを分析し、視覚的コンテンツを作成または説明します。

このマルチモーダル機能は、包括的なレポートの提示、データ量の多いプレゼンテーションの簡素化、動的なデータ分析セッションの支援といった用途において特に有用です。

機能 #2: 記憶機能、カスタムGPT、パーソナライズされた音声

ChatGPTの記憶機能を会話全体で活用する

ChatGPTはあなたの仕事スタイルに適応します。その記憶機能はあなたの好みを追跡し、名前を覚え、進行中のプロジェクトの詳細を保持するため、文脈に沿った返信が可能です。

特定のタスクに特化したアシスタントとして機能するカスタムGPTも設定可能です。例えばライティングのガイダンスやコーディングサポートなどです。モバイルアプリを利用している場合、音声入力と音声出力により会話がより自然になり、ハンズフリーで操作できます。

機能 #3: ウェブ閲覧、推論、ツール統合

ChatGPT内で回答を絞り込むには、異なる検索モードを選択してください

ChatGPTを研究に活用： 最新の情報を収集し 、出典や参考文献を要求できます。論理的推論、要約する、言語翻訳などのタスクにも活用可能です。

さらに、コード実行や多様なツールとの連携といった高度な機能により、より複雑なワークフローにも対応可能になります。

ChatGPTの価格

Freeプラン

特典： ユーザーあたり月額20ドル

チーム: ユーザーあたり月額30ドル

プロプラン：月額200ドル/ユーザー

🎥 動画で確認: 高度なAIニーズにChatGPTが物足りない？ClickUp Brainを試してみよう

Google AIモードとは？

Google AIモードはGoogleに組み込まれたインテリジェント検索エンジンであり、会話のように自然に、多層的で文脈豊かなクエリを処理するよう設計されています。

viaGoogle

Geminiの高度なバージョンが搭載され、複雑な質問を分解し、複数の情報源から引用し、検索インターフェース内で直接、統合された正確な回答を提供します。ページをクリックして移動する必要はありません。

Search Labsを通じて各地域で利用可能。音声・画像・テキスト入力をサポートし、検索をよりスムーズで知的に、そして応答性の高いものにします。

Google AIモードの機能

主な機能は以下の通りです。

機能 #1: マルチモーダルAIと適応的推論

検索結果から直接参照元をビュー可能

話す、入力する、カメラを向ける——AIモードがすべてを処理します。テキスト、音声、画像（またはPDFのアップロード）による質問でも、あらゆるフォーマットの情報を理解し統合します。

Google Geminiのマルチモーダル機能と「クエリファンアウト」戦略を活用し、複雑なプロンプトをサブ質問に分割。それらを並列で検索し、結果を要約で統合します。

💡 プロのコツ：回答の関連性を保つには具体的な期間を指定しましょう。2019年から2023年の変化やパンデミック後の動向を尋ねると、モデルが新旧の情報を区別せずに混同するのを防げます。

機能 #2: Canvasと永続的なワークスペース

より詳細な検索機能を利用するには添付ファイルを送信してください

AIモードのサイドパネル「Canvas」は生きているワークスペースとして機能し、計画立案、多フェーズタスク、AIを活用した市場調査に最適です。プランを草案化し、文書をアップロードし、フォローアップ質問でアイデアを微調整し、後で中断した箇所から作業を再開できます。

Google検索を単発の検索から、時間とともに進化する共同セッションへと効果的に変革します。

機能 #3: ライブ検索とChrome統合

統合されたGoogle Lens経由で検索クエリを送信

目の前の情報を解釈するのに助けが必要ですか？AIモードは「Search Live」を通じてGoogleレンズとリアルタイムAIを統合。モバイルカメラをオブジェクトや図表に向けるだけで、その内容について質問できます。

デスクトップ版Chromeの新機能「このページについてGoogleに質問」では、文脈に応じたサイドバーでページコンテンツを調査できます。

Google AIモードの価格

Freeプラン

Google AI Pro: 月額19.99ドル/ユーザー

Google AI Ultra: ユーザーあたり月額249.99ドル

🔍 ご存知ですか？AIは アイデア創出タスクの約 57%を自動化できます。トップ研究者はこの特性を活用し、提案の検証と洗練に集中することで、発見を44%増加させ、特許取得を39%増加させ、新製品開発を17%増加させています。

ChatGPT vs. Google AIモード：機能比較

ChatGPTは真のマルチモーダル入出力、記憶機能、自律エージェント、豊富な生産性ツールで印象的です。

一方、Google AIモードとAI概要は、適応型推論、Chrome/検索とのシームレスな統合、Canvaのような高度なプランツール、そして深いエコシステムへの組み込みで際立っています。

両者を直接比較してみましょう：

機能 #1: カスタム性と柔軟性

Google AIモードとChatGPTはどちらもユーザー体験のカスタマイズを可能にしますが、そのアプローチは異なります。

ChatGPT

ChatGPTは検索のカスタマイズ性を高めます。コード不要でカスタムGPTを構築でき、自社データでモデルを微調整可能。Canva、Notion、HubSpotなどのサードパーティツールとも連携できます。

開発者向けには、ChatGPTがAPIとコネクターを提供し、より深い自動化と特定業界向けのカスタマイズソリューションを実現します。

Google AIモード

一方、Google AIモードはAI Studioを通じたカスタマイズに重点を置いており、開発者はGeminiモデルでプロトタイプを作成し、アプリへ仕事内容をエクスポートできます。技術チームには有用ですが、一般ユーザーはChatGPTのカスタムGPTが提供するプラグアンドプレイの柔軟性を享受できません。

🏆 勝者： ChatGPT。個人とビジネスにパーソナライゼーションを容易に実現した点で。

機能 #2: エージェント型ツールと自動化

自動化こそが両者の最も明確な分岐点です。

ChatGPT

ChatGPTは、調査、コード記述、プレゼンテーション作成、ウェブUI操作など、複雑なタスクを自律的に実行できるエージェントを展開しました。

ChatGPTエージェントとDeep Researchツールなどの機能は、単なる質問への回答を超え、タスクの実行まで行います。これにより、積極的な支援を必要とするチームの時間を節約します。

Google AIモード

Google AIモードは自動化よりも、調査と整理のサポートに重点を置いています。

Canvaは体系的な学習プランの作成、メモの整理、PDFを要約するのを支援します。強力なプランアシスタントですが、ChatGPTのように自律的に行動しワークフローを自動化する能力には及びません。

🏆 勝者：ChatGPT。その手間いらずでパーソナライズされた自動化機能により。

💡 プロのコツ：プロンプト・ループを活用しましょう：質問→改良→反論→要約。4～5回のやり取りを経ることで、表面的な出力ではなく専門家レベルの統合に近い回答を得られます。

機能 #3: プライバシーとメモリ制御

各プラットフォームはデータ懸念に対処しつつパーソナライゼーションを強化しているが、その哲学は異なる。

ChatGPT

ChatGPTでは、メモリ機能の有効化/無効化、カスタム指示の追加、データ保存方法の制御が可能です。透明性は提供されていますが、メモリ機能は進化途上にあり、手動での管理が必要な場合もあります。

Google AIモード

このイントラネット検索エンジンは、ユーザーフレンドリーなプライバシー保護により強い姿勢を示しています。

72時間後に自動削除される一時チャット、選択制の個人コンテキスト記憶機能、明確化されたアクティビティ制御を提供。これらの機能により、長期的なデータ懸念なくパーソナライズを実現し、ユーザーに直感的なプライバシー設定を可能にします。

🏆 勝者： Google AIモード。より直感的でプライバシーを最優先したメモ機能のプロバイダーのため。

💡 プロのコツ：モデルが知らない用語を出したら、問い詰めてみましょう。その用語の出典、広く受け入れられているか、議論の余地があるかなどを尋ねてください。そうすることで思考が研ぎ澄まされ、根拠のない議論を避けることができます。

RedditでChatGPTとGoogle AIモードを比較

機能の検証と比較は済ませましたが、実際のユーザーはChatGPTとGoogle AIモードをどう評価しているのでしょうか？

生のビューを知るため、私たちはRedditに目を向けました。そこでは早期採用者が両ツールの実体験を共有しています。

RedditユーザーがChatGPTについて語った内容は以下の通りです：

個人的にはChatGPTがすべてにおいて優れています。他の大規模言語モデル（LLM）を何度も試しましたが、常にChatGPTがトップでした。最大のユーザーを有しており、LLMが学習を続けるにはそれが不可欠です。 ChatGPTは完了するパッケージを提供してくれると感じます。何かを検索したり助けが必要な時、ChatGPTは明確な説明と論理的な思考の流れで最良の答えを提示してくれます。Gemini 2.5 Pro（現時点で最高）も試しましたが、その話し方や説明の仕方が奇妙に感じられました。*

GoogleのAIモードについてユーザーが気づいた点：

新しいAIモードは従来のSERP（検索エンジン結果ページ）よりもChatGPTやGeminiに似ています。SEO順位付けされたページはなく、LLM（大規模言語モデル）が参照した情報源へのリンクのみが表示されます…Googleの従来型検索の平均クリック率は約8-9%であるのに対し、AI検索エンジンのレポート作成値は3%-7%です。ユーザーはAI検索結果内のリンクをクリックする傾向がはるかに低いようです。

一部の専門家は、両ツールとも/AIと検索の融合においてはまだ初期段階にあると指摘しています：

/AIと検索は新たな有望産業…OpenAIは現時点でAskJeevesに相当する。GoogleはIBM化への道を歩んでいる。

💡 プロのコツ：矛盾点を意識したプロンプトを試してみましょう。例として定義を得た後、「この定義は実践ではどこで破綻しますか？」と問いかけます。これによりモデルは教科書的な思考を超えた考察を迫られます。

ClickUpのミーティング：ChatGPTとGoogle AIモードに代わる最良の選択肢

ChatGPTはマルチモーダルなコンテンツ作成に適している一方、Google AIモードは適応的推論とChromeとの統合において優れています。

ただし、両ツールには重要なリミットが共有されています：単独のアシスタントとして機能する点です。プロジェクトを直接管理したり、知識を一元化したり、洞察をワークフローに変換したりはしません。 これにより仕事が分散し、ユーザーは仕事を完了させるためだけに、ツールやアプリ、ウェブページを次々と切り替える必要が生じます。

ClickUpはAIをワークスペースに直接組み込む独自のアプローチを採用。世界最高峰のワークAIです。

ワークスペース全体の進捗をClickUp Brainに問い合わせる

ClickUp Brainなら、コンテンツ作成、エンタープライズ検索、ナレッジマネジメント、自動化を一箇所に集約できます。別々のツールを行き来する代わりに、タスクやドキュメント、プロジェクトと接続するAIアシスタントがワークフローに自然に溶け込みます。

さらに、ClickUp BrainユーザーはChatGPT、Gemini、Claudeといったプレミアム外部AIモデルにClickUpワークスペースから直接アクセス可能。応答は常に文脈に沿い、完全にセキュリティです。

企業検索ソフトウェアの差別化要因を詳しく見ていきましょう。

ClickUpのワンアップ #1：AIと自動化

ClickUp Brainはワークスペースの文脈を理解するため、生成されるコンテンツは進行中のプロジェクトに直接接続します。

プロモーションキャンペーンのマップをClickUp Brainにプロンプトする

キャンペーン開始概要の作成を依頼すると、タスクから成果物、ClickUp Docsからトーンガイドライン、ロードマップから期限を自動的に抽出します。下書きはチームが既に共同作業しているワークスペース内に表示されるため、情報は常に正確で実行可能な状態が保たれます。

ClickUp AIが仕事のあらゆる部分と統合される様子をビデオでご覧ください：

複雑なプロジェクトでもフローを維持する

Brain MAXでClickUp Brain、Gemini、ChatGPTを切り替えてタスクを完了する

ClickUp Brain MAXはこれらの機能をデスクトップコンパニオンとして拡張。ClickUpデータ、接続アプリ、ウェブ結果を一つの/AI空間に統合します。

複雑なプロジェクトへの深いサポートに焦点を当て、単なるオンデマンドのライティングツール以上の存在となる。

大きな違いは柔軟性です：ユーザーはアプリを 離れることなく 、ClickUp Brain、ChatGPT、Gemini、Claude、その他のサポート 大規模言語モデル を切り替えられます。つまり特定のAIモデルに縛られることなく、そのタスクに最適なエンジンを選択できるのです。

リーダーシップ向けのリスク評価を準備するプロジェクト管理者を例に考えてみましょう。 Brain MAXはタスクのタイムラインを分析し、依存関係をメモし、最近の更新でフラグが立てられた障害要因を可視化します。その後、サポートファイルを完備した構造化されたレポートを生成します。このレポートはプロジェクトのリアルタイムな状態を反映しており、静的な要約ではありません。

さらに優れた点は？Brain MAXは「音声入力」機能でテキスト操作に対応しているため、ハンズフリー操作が不可欠なワークフローに最適です。Brain MAXの魔法について詳細はこちらのビデオをご覧ください：

プロジェクトを遅滞なく進める

100種類以上のClickUp自動化テンプレートから選択し、ワークフローを簡素化

ClickUpの自動化機能は、チームの足を引っ張りがちな反復ステップを排除します。ステータス変更、期日、カスタムフィールドなどの条件に基づいてアクションをトリガーし、手動介入なしにプロジェクトを確実に前進させます。

ClickUpのワンアップ #2：企業検索

ClickUp企業検索で答えを素早く見つける

ClickUpエンタープライズサーチは、ドライブ、Notion、Slack、Gメール、社内ドキュメントやClickUpタスクを含む、エコシステム全体に統合されたAI駆動型検索機能を提供します。

このナレッジベース検索の具体的な機能は以下の通りです：

接続検索： ファイル名を超えた情報を抽出し、完了する回答、実行可能なアイテム、詳細な要約を提供します

ディープサーチ： ClickUp内のタスク、ドキュメント、チャットなど、埋もれたものや数年前のものも含め、見つけにくいコンテンツを探索できます

文脈に応じたQ&Aと要約する機能： ミーティングの全内容をレビューして要約し、タスクやコメントから洞察を抽出し、即座に可視化します

Web検索はクエリをインターネットに拡張するため、社内ナレッジと同じビューで調査結果や競合分析が表示されます

ClickUpのワンアップ #3：ナレッジマネジメント

ClickUp AIナレッジマネジメントで散らかったドキュメントを即座に回答へ変換

ClickUp AIナレッジマネジメントにより、チームはwikiを作成し、ナレッジベースを構築し、それらを直接タスクにリンクすることができます。これにより、AIによる出力は断片的な情報ではなく、会社が承認したリソースから抽出されます。

例：カスタマーサクセスチームがドキュメントでプレイブックを管理している場合、それをサポートチケットにリンクできます。ClickUp Brainがクライアントへの返信を生成すると、自動的にそのプレイブックを参照します。返信は会社の基準と一貫性を保ち、プレイブックの更新は将来の出力を改善します。

ClickUpの連携機能は外部プラットフォームを接続し、過去の知識をワークスペースに簡単に取り込むことを可能にします。

ClickUpの連携機能で他ツールからデータをインポートし、チームの知識を統合

標準装備のインポーターにより、チームは他のツールからスプレッドシートや文書をセキュリティを確保してインポートできます。すべては元のフォーマットのまま移行されるため、移行中に貴重な知識が失われることはありません。

あるチームが製品要件をGoogle スプレッドシートで管理し、ポリシーをConfluenceに保存しているとします。ClickUpのインポーターを使用すれば、両方をClickUpに移行し、アクティブなタスクとリンクされている状態を維持できます。 これにより、自動化やAI機能が作動する際、従来は分散したツールに存在していた知識を同一の基盤から活用できるようになります。SlackやFigmaなどの連携機能と組み合わせることで、新規の仕事とレガシー知識の両方が、単一の接続された空間に統合されることが保証されます。

ClickUpで検索のサイロ化を解消

ChatGPTは明快で構造化された回答が得意なのに対し、Google AIモードは要約機能で検索体験を変革しつつあるが、ユーザーエンゲージメントの向上にはまだ至っていない。

どちらも有用ですが、日常の仕事の一部というよりは「追加ツール」という印象が残ります。

一方、ClickUpは仕事のためのすべてアプリであり、タスク、ドキュメント、目標、コラボレーションを一箇所に集約します。

ClickUp BrainとBrain Maxにより、AIがワークフローに直接組み込まれ、ツール全体を横断検索し、文脈に沿って回答し、サイロ化することなく自動化を実現します。

ClickUpに登録して、 AIがワークスペースに真に組み込まれた時の仕事を体感してください。