2025年のギフト、目標など、20種類のウィッシュリストテンプレート

すべてのリストを紙片に書き留めておく必要も、メモアプリに埋もれておく必要もありません。

すっきりとした視覚的なウィッシュリストテンプレートは、アイデアを整理するだけでなく、それらを可視化し、共有し、把握しやすくします。

クリスマスプレゼント、教室の備品、チームの報酬などをプランニングする場合でも、外出先でもカスタマイズできる柔軟なリストがあれば、時間を節約でき、何度もやり直す手間も省けます。

このブログには、編集、共有、更新の追跡をどこからでも行えるウィッシュリストテンプレートが掲載されています。個人での使用にも、グループでのプランニングにも最適です。さっそく使い始めてみましょう！

ウィッシュリストテンプレートとは？

ウィッシュリストまたはウィッシュリストテンプレートは、ユーザーが受け取りたい、購入したい、達成したいアイテムを簡単に整理して表示できる、あらかじめデザインされたレイアウトです。これらのテンプレートリソースは、多くの場合、テキスト、画像、チェックボックス、優先度用のプレースホルダーを含む編集可能なリストとして構成されています。

たとえば、教師はテンプレートを使用して、学期に必要な教室の備品をリストアップし、親は誕生日や休日のプレゼントを追跡することができます。基本的なリストとは異なり、ウィッシュリストテンプレートは、視覚的で分類されたフォーマットを採用しているため、時間を節約し、情報の整合性を維持することができます。

良いウィッシュリストテンプレートの条件とは？

優れたウィッシュリストテンプレートは、見た目の美しさだけでなく、リストのアイテムをすばやく、わかりやすく、ストレスなく整理、共有できるものです。休日の計画、個人的な目標、チームの調整など、用途に合わせて適切なレイアウトを選択することで、追跡、更新、共有が簡単になります。

以下の機能をご確認ください。

すっきりとしたデザイン： 雑然とした印象を与えず、リストのアイテムを一目で確認できるウィッシュリストテンプレートを選択してください。

編集可能なセクション： フォーマットを変更することなく、アイテムの追加、削除、順番の変更をすばやく行えるテンプレートをお選びください。

共有可能なフォーマット： Google スライドや PDF エクスポートなどのツールを使って、他の人にすぐに送信できるテンプレートを探しましょう。

チェックリストオプション： 完了したアイテムにチェックを入れて進捗状況を明確に追跡できる、チェックリスト付きのテンプレートをお選びください。

メディアプレースホルダー： 提案や参考情報として、商品の写真やビデオを追加できるウィッシュリストテンプレートを選んで、リストを視覚的に表現しましょう。

カスタムラベル： 特定の目的に合わせてフィールドの名前を変更できるテンプレートを検索できます（例：「優先度」、「価格」、「期日」など）。

コラボレーション対応： 他のユーザーがリアルタイムで提案、コメント、更新できるウィッシュリストテンプレートをお選びください。

色分けされたセクション： カテゴリが視覚的に区別されたテンプレート、または緊急度を色分けしたテンプレートを選択して、コレクションにすばやくアクセスできます。

知っておきたい 20 のウィッシュリストテンプレート

よくデザインされたウィッシュリストテンプレートを使えば、ギフトのアイデアを集めたり、グループのニーズを追跡したり、将来の購入をプランしたり、整理整頓が簡単になります。

お手伝いするために、最高のウィッシュリストテンプレートをいくつかまとめました。

1. ClickUp やることリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のやることリストテンプレートで、ウィッシュリストのアイテムを整理、カスタマイズしましょう。

ClickUp のやることリストテンプレートは、毎日のタスクの管理や、複数のカテゴリにわたるギフトのウィッシュリストの作成など、追跡を簡素化するように設計されています。ドラッグ＆ドロップでタスク、ステータスタグ、カスタマイズ可能なフィールドを使用してウィッシュリストを作成できる、柔軟性の高いデジタルスペースです。

このテンプレートの特徴は、そのスピードです。すぐに使えるドキュメントとして読み込まれるため、すぐにリストアイテムの追加を開始できます。リンクの埋め込み、製品画像のアップロード、異なるユーザーへのアイテムの割り当ても可能なため、グループでの計画に最適です。さらに、ClickUp の構造により、別のプラットフォームに切り替えることなく、ウィッシュリストをより複雑なシステムに発展させることもできます。

⭐このテンプレートが気に入る理由：

緊急度、重要度、期限に応じて、色付きのタグで優先順位を付けましょう。

タスクを「個人」、「ショッピング」、「ギフト」などのカテゴリにグループ化

期日、タグ、カスタムフィールドをリストアイテムに追加

特定のアイテムを家族やチームメンバーに割り当てる

🔑最適な用途：ショッピング、チームでのギフト交換、家族でのウィッシュリストの共有など、休日のワークフローのプランニング。

HYPERVSN のコミュニケーションリード、Darya Krakovyak が ClickUp の使用について次のように述べています。

営業、マーケティング、デザインラボ、ロジスティクス、エンジニアリング、サポートは、顧客のプロジェクトを成功させるために、特定の順序でタスクを実行する必要があります。ClickUp を使用する前は、これは非常に困難でした。プロジェクトのタイムライン、目標、グローバルチームのタスクを 1 か所で追跡する機能がないため、イベントに必要なすべての要素を時間通りに準備するのに苦労していました。

営業、マーケティング、デザインラボ、ロジスティクス、エンジニアリング、サポートは、顧客のプロジェクトを成功させるために、特定の順序でタスクを実行する必要があります。ClickUp を使用する前は、これは非常に困難でした。プロジェクトのタイムライン、目標、グローバルチームのタスクを 1 か所で追跡できないため、イベントに必要なすべての準備を時間通りに完了するのに苦労していました。

2. ClickUp ティアリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のティアリストテンプレートを使用して、ウィッシュリストのアイテムを優先度でランク付けしましょう。

ウィッシュリストを価値や緊急度で整理したい？ClickUpのティアリストテンプレートは、一目で意思決定ができるように設計されています。基本的なチェックリストの代わりに、ウィッシュリストのアイテムをランク付けしたカテゴリに分類できるため、高額商品の購入計画、プロジェクトのリソースリスト、大量のギフトの注文などに最適です。

アイテムをカスタム階層間でドラッグしたり、組み込みのステータス追跡機能を使用したり、緊急度やコストに基づいてランク付けしたりすることもできます。購入前に複数のアイテムを比較したり、優先順位付けしたりする場合に特に役立ちます。視覚的なソート機能によりリストが整理され、ClickUp ダッシュボードでは、Tier 1 のアイテムと後回しにできるアイテムを追跡することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ドラッグ＆ドロップでアイテムを重要度順にランク付け

カスタムカテゴリでアイテムのステータスや移動を追跡

ダッシュボードを使用して、さまざまな階層レベルの進捗状況を比較

グループでの決定やギフト交換のために、共有のティアリストで共同作業を行うことができます。

🔑 最適な用途： 大規模なギフトリストの整理、アイテムの優先度の比較、予算計画のための購入ランキングなど。

3. ClickUp カレンダーやることリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のカレンダーやTo Do リストテンプレートを使って、ウィッシュリストの期限やスケジュールをプランしましょう。

ウィッシュリストのアイテムに期限がある場合には、ClickUp カレンダーのやることリストテンプレートが役立ちます。このテンプレートでは、日、週、月ごとにタスクを構造化されたビューで表示できるため、ウィッシュリストのアイテムを特定の期限に結び付けることができます。

教室の備品リストを調整する場合でも、配達日に合わせてギフトの購入を計画する場合でも、このテンプレートを使用すると、時間に基づく優先度を視覚化して、時間通りに実行することができます。組み込みのカレンダービュー、スケジュール機能、ステータス更新により、重要な期日を逃すことなく、すべてを円滑に進めることができます。「役割別」や「カテゴリ別」などの複数のビューにより、リストを必要に応じて正確に並べ替えることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ウィッシュリストのアイテムを、毎日、毎週、または毎月のカレンダーで視覚化

カスタムビューとフィルターを使用して、リストのアイテムを並べ替えたり追跡したりできます。

リマインダーと統合して、目標を見逃すことはありません。

明確な「未完了」および「完了」のステータスオプションで完了状況を監視

🔑 最適な用途： ホリデーショッピング、教室で必要なもの、プロジェクトベースのアイテムの計画など、期限のあるウィッシュリストの管理。

💡 プロのヒント： ウィッシュリストを 4 つのカテゴリ（「必須」、「欲しい」、「あると良い」、「（今のところ）不要」）に分類しましょう。もともとプロジェクト管理の手法であるこの方法は、現実的な期待を設定し、ウィッシュリストが膨大になるのを防ぐのに役立ち、予算の計画やホリデーシーズンのギフト選びに特に役立ちます。

プランニングをさらに一歩進めたい？ClickUp カレンダーにマークしましょう！

4. ClickUp バケットリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のバケットリストテンプレートを使って、ウィッシュリストの夢を追跡可能な目標に変えましょう。

スカイダイビングから読書クラブの立ち上げまで、ClickUp のバケットリストテンプレートは、夢のある人向けのプランです。単に願望を記録するだけでなく、構造化された刺激的なレイアウトでマップ化することができます。

場所、人物、満足度など、カスタムフィールドが組み込まれているため、各エントリーに深みが増します。アイテムを大陸ごとにグループ化したり、タスクを割り当てたり、ステータスごとに進捗状況を確認したりすることができます。単なるメモとは異なり、このテンプレートは、各アイデアを実現可能で追跡する価値のあるものと感じさせる、見やすい視覚的なフレームワークを提供します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

ウィッシュリストの目標を大陸、カテゴリ、または同行者ごとに整理

リスト、評価、人別などのビューを利用して、アイデアを分類しましょう。

定期的なタスクを使用して、旅行や休暇などの季節ごとの目標を見直しましょう。

インスピレーションのために、写真、場所のタグ、またはテーマのリンクを追加しましょう。

🔑 最適なユーザー： 冒険好き、目標設定好き、生涯学習好きの方、人生の目標、旅行プラン、喜びをもたらす個人的な達成目標を視覚化して整理したい方。

5. ClickUp チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のチェックリストテンプレートを使用して、ウィッシュリストのアイテムをステップごとに追跡しましょう。

ClickUpのチェックリストテンプレートは、ウィッシュリストをシンプルで実行可能なステップに分割するのに最適です。このフォーマットでは、1 つの乱雑なリストを管理する代わりに、関連するアイテムを明確な見出しでグループ化できるため、継続的な購入の処理、ギフトセットのプランニング、さまざまなカテゴリにわたる備品の整理が簡単になります。

各チェックリストは、異なる人物、イベント、テーマに使用できます。ClickUp Docsベースのセットアップであるため、編集が迅速で、複製も簡単、個人およびチームのワークフローに自然にフィットします。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

さまざまなウィッシュリストのカテゴリや受信者ごとに個別のチェックリストを作成

完了したアイテムにチェックを入れて、進捗状況を把握しましょう。

各アイテムの下にコンテキストやメモを追加して、よりわかりやすく整理できます。

アイテムごとに期日、添付ファイル、リマインダーを割り当てることができます。

🔑 最適な用途： 個人的な計画、イベント、複数人でのショッピングのために、整理された、カテゴリー別のウィッシュリストを作成する場合。

6. ClickUp ウィークリーチェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の週次チェックリストテンプレートを使用して、ウィッシュリストのプランを常に一貫して管理しましょう。

毎週のウィッシュリストを習慣化するプランに変えたい？ClickUp のウィークリーチェックリストテンプレートは、特にアイテムが毎週変わるような、繰り返しのウィッシュリストのニーズを管理する方に最適なオプションです。進行中のイベントのギフトを追跡する場合、供給ニーズをローテーションする場合、あるいは単にウィッシュリストを毎週の分量に分割する場合など、このテンプレートは柔軟性と構造の両方を提供します。

ウィークリーカレンダーや完了したタスクなどのタスクビューも搭載されているため、次に何をするべきかを迷うことがありません。「気分が良い」や「連続」などのカスタムフィールドを使用して、興味や関心を維持しましょう。これは単なるチェックリストの作成ではなく、優先度を見失うことなくウィッシュリストをスムーズに進行させるリズムです。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

曜日ごとに繰り返し表示されるウィッシュリストアイテムを作成

各日に異なるテーマを割り当てることができます（例：フィットネスフライデー、ギフトマンデー）。

カスタムラベルとフィルターでタスクを分類し、優先順位付け

視覚的なステータスと定期的なリマインダーで進捗状況を監視

🔑 最適なユーザー： 毎週目標を設定する人、プランナー、生産性を重視するユーザーで、毎週の買い物、チームメンバーへのプレゼントの順番決め、目標の追跡など、継続的または時間ベースのウィッシュリストのタスクを管理している人。

7. ClickUp タスク管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp タスク管理テンプレートを使用して、ウィッシュリストのアイテムを並べ替え、割り当て、優先順位付けしましょう。

ClickUp タスク管理テンプレートは、基本的なリスト以上の機能が必要なユーザー向けに設計されています。ウィッシュリストに複数の貢献者、期限、カテゴリが含まれる場合は、このテンプレートが最適です。リスト、ボード、Box、カレンダーなど 6 種類のビューが用意されているため、あらゆる角度からウィッシュリストのタスクをプランニングできます。

アイテムを人に割り当てたり、ファイルを添付したり、優先度を設定したり、「アイデア」から「完了」までの完全なパイプラインを作成したりすることができます。カスタムフィールドを使用すると、予算の詳細から製品のリンクまで、あらゆる情報を記録することができます。堅牢でありながら、ウィッシュリストのフローに簡単に適応できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ウィッシュリストのアイテムをステータス、緊急度、担当者で整理

ギフトの買い物、人生の目標、季節ごとのプロジェクトを、すっきりとした構造化されたフォーマットで追跡しましょう。

タグ、依存関係、カスタムフィールド、ダッシュボードをサポートし、進捗状況を可視化

友人や家族と共有したウィッシュリストの目標に共同で取り組む

🔑 最適なユーザー： パワーユーザー、チームベースのウィッシュリスト、チームベースのウィッシュリスト、共同プランニング、またはマルチステップのアイテム追跡を管理するプロジェクトスタイルのプランナー。

8. ClickUp バーチャルホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp バーチャルホワイトエレファントホワイトボードテンプレートを使って、お祝いのウィッシュリスト交換をプランニング、実行しましょう。

ClickUp バーチャルホワイトエレファントテンプレートは、ウィッシュリストのプランニングに遊び心を加えたものです。インタラクティブなホワイトボードとして設計されたこのテンプレートでは、全員が企業のギフトのアイデアを共有し、参加を申し込む、ゲームのルールを確認するなどの操作を 1 つのビューで実行できます。

グループで楽しむために設計されていますが、混乱を整理するための十分な構造も備わっています。リモートチームの調整や、デジタルでの家族の集まりのプランニングなど、このテンプレートを使えば、混乱を回避し、全員に情報を伝達することができます。ドラッグ、ドロップ、交換、そして笑うだけ。追加のアプリや紙のリストは必要ありません。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ギフトプールをプランニングし、リクエストされたアイテムを追跡し、順番をランダムに簡単に設定

ライブコラボレーション機能を使って、完全にバーチャルなギフト交換を設定

名前、ギフトの候補、メモをボードに直接追加

交換、ルール、ゲームのフローを 1 つのスペースで追跡

🔑 おすすめ用途: デジタルギフト交換のホスト、休暇用のギフトアイデア、またはリモートでのグループウィッシュリストゲームなど。

10. ClickUp ギフト贈呈プロジェクト提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のギフト贈呈プロジェクト提案テンプレートを使用して、ギフトウィッシュリストのあらゆる部分をプランしましょう。

ClickUpのギフト贈呈プロジェクト提案テンプレートは、特に複数の受取人、予算、または納期が関係する場合に、構造化されたウィッシュリストを整理するのに最適です。このテンプレートを使用すると、散らばったアイデアをメモする代わりに、予算の設定から、調査、購入、配送などのタスクの割り当てまで、すべてのステップをプランニングすることができます。

1 つのドキュメントで、支出の追跡、受取人の好みの追加、他のユーザーとの共同作業を行うことができます。組み込みの提案およびプランニングビューにより、ウィッシュリストを単なるメモではなく、本格的なプロジェクトのように整理することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ギフトのアイデアを予算、期限、受け取る人の好みに合わせてマップにまとめましょう。

ギフト関連のタスクを他のユーザーに割り当て、進捗状況をリアルタイムで追跡

提案とガイドのビューを使用して、細部までプランを立てて実行しましょう。

タスクの割り当てを使用して、ベンダーやボランティアとプランを立てましょう。

🔑 最適なユーザー： 休日、誕生日、イベント、または企業向けギフトの詳細なギフトプランを企画する CSR チーム、非営利団体、季節限定プロジェクトのプランナー。

11. ClickUp 個人用目標設定テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の個人目標設定テンプレートを使って、ウィッシュリストの目標を実行に移しましょう。

個人的な、追跡可能で、刺激的なビジョンを持って、新年、あるいはあらゆるマイルストーンをスタートさせましょう。ClickUp 個人目標設定テンプレートは、漠然とした希望を明確に定義された目標に変換するために作成されています。集中的な自己啓発のために設計されており、短期、中期、長期の目標ごとに分類されたセクションが用意されています。

このテンプレートは、SMART 目標、進捗状況の追跡、個人的な努力のスコアリングをサポートし、そのすべてが責任を明確にするフォーマットで表示されます。目標のタイムラインを視覚化し、優先度を割り当て、各ターゲットを管理しやすいステップに分割することができます。組み込みのビューとステータス更新により、進行中の作業、保留中の作業、完了した作業を正確に把握することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

SMART 目標ワークシートを使用して、ウィッシュリストの目標をステップに分割しましょう。

モチベーションレベル、課題、マイルストーンの達成状況を追跡

振り返りや毎月のレビューのために、日記風のメモを追加しましょう。

視覚的なビューを使用して成長状況を監視し、集中力を維持しましょう。

🔑 最適なユーザー： 自発的な行動力がある人、学生、成長、経験、成果に関連するセカンドブレインスタイルの目標トラッカーを作成したい人。

12. ClickUp 年間目標テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の年間目標テンプレートを使用して、ウィッシュリストの目標を整理し、達成しましょう。

ClickUp の年間目標テンプレートは、ウィッシュリストの目標を長期的に構造的に管理したい人向けに作成されています。大きな購入のための貯蓄から、1 年間の有意義な体験の計画まで、大きな目標を管理しやすく、追跡しやすいアクションに分割するのに役立ちます。

リスト、カレンダー、ガントなどのビューを使用して、期限を設定したり、関連アイテムをグループ化したり、パフォーマンスを監視したりすることができます。タスクのステータスと視覚的なダッシュボードにより、進捗状況を簡単に確認できるため、目標を設定するだけでなく、その目標に向かって明確に前進することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

1 年間のカレンダーでウィッシュリストの目標を設定し、追跡しましょう。

ビューとダッシュボードを使用して、期限やマイルストーンを視覚化

定期的なレビューや毎月の要約の自動化を設定

長期的な目標を、より小さく達成可能なタスクに分割しましょう。

🔑 最適なユーザー： 年間プランナー、生産性向上に熱心な方、計画、予算、1 年間の継続的な取り組みが必要なウィッシュリストの目標をマップするライフマップ作成者。

13. ClickUp イノベーションアイデア管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のイノベーションアイデア管理テンプレートを使用して、ウィッシュリストのアイデアを収集し、優先順位付けしましょう。

その閃きを、消える前に捉えましょう。ClickUp のイノベーションアイデア管理テンプレートは、個人的な改善や仕事の改善のためのウィッシュリストのアイデアを保存するのに最適です。将来の購入計画、ウィッシュリストのアップグレード、グループでのギフトのアイデアなど、このテンプレートには、あらゆるコンセプトをブレインストーミング、分類、改良するためのスペースが用意されています。

コスト、影響、アイデアの種類などのカスタムフィールドが含まれているため、並べ替えや比較も簡単です。アイデアは「新規」、「評価」、「承認済み」などのフェーズに移動でき、コラボレーションツールを使用して、最終決定を下す前にチームで検討することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

専用の入力フォームでウィッシュリストのアイデアを送信して保存

カテゴリとフェーズの追跡機能でアイデアを記録し、改良しましょう。

コスト、関連性、またはカテゴリでアイデアを並べ替えて、簡単に比較できます。

提案からレビュー、承認まで、各アイデアを追跡

🔑 最適なユーザー： チーム、季節、共有プロジェクト間でウィッシュリストのアイデアをブレインストーミングおよび管理するイノベーター、起業家、チーム。

💡 プロのヒント：アイテムを 10/10/10 テストでチェックしましょう。10 分後、10 日後、10 ヶ月後も、このアイテムが欲しいと思うでしょうか？これにより、長期的な思考が促されます。

14. ClickUp 寄付テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の寄付テンプレートでウィッシュリストの投稿を追跡

ギフトドライブや慈善ウィッシュリストのアイテムを管理したいとお考えですか？ClickUp の寄付テンプレートは、特にグループイベント、募金活動、コミュニティのギフト活動など、寄付に基づく目標をリストアップ、追跡、実行するためのシームレスなスペースを提供します。このテンプレートを使用すると、誰が何を寄付しているか、寄付の約束額はいくらか、まだ不足しているものは何かなどを追跡することができます。

コミュニティでのギフト企画や、社会的影響力のある取り組みをコーディネートするチームに便利なこのテンプレートは、カレンダーや優先度などのカスタムビューに対応しており、締め切り、確認、タスクの割り当てを把握しやすくしています。

各寄付エントリーには、寄付者情報、寄付の種類、金額、ステータスなどのフィールドを含めることができるため、見落としがなくなります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

個人、グループ、またはパートナーからのウィッシュリストの投稿を記録できます。

締め切り、寄付者のフォローアップ、予算のターゲットを 1 か所で管理

カレンダーとリストビューを使用して、ステータスと次のステップを追跡

リアルタイムの更新、レポート作成、共同ロジスティクスをサポート

🔑 最適な用途： 休日キャンペーン、教室の備品、コミュニティイベント、ギフトキャンペーンなど、定期的な寄付活動を管理する非営利団体、学校、ボランティア。

15. ClickUp ホリデープランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ホリデープランナーテンプレートで、ウィッシュリストのアイテム、旅行、ギフトの詳細をプランしましょう。

ClickUp のホリデープランナーテンプレートは、ホリデーシーズンの混乱を整理します。単なるお祝いのチェックリストではなく、季節のイベント、ウィッシュリストの交換、旅行、予算の計画をすべて 1 か所で管理できます。ギフトの購入や装飾の追跡、メニューの計画、出欠の調整など、あらゆる詳細を綿密に計画して、ストレスのないホリデーシーズンを過ごしましょう。

休日タイプ、場所、日付などのカスタムフィールドを使用すると、重要な詳細を見逃すことなく、タスクの割り当て、ギフトリストの追跡、旅行のプランニングを行うことができます。カレンダーや休暇などのビューは、スケジュールを順守するのに役立ち、ステータスの更新により、全員の同期を保つことができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

休日のウィッシュリスト、ショッピングのタスク、旅行のスケジュールを追跡

旅行、ギフト、食べ物、インテリアなど、テーマごとにプランを分類

招待状、メニュー、配送情報などのファイルを添付

組み込みの財務追跡フィールドで予算を監視

🔑 最適なユーザー： ホリデーシーズン中にウィッシュリストのタスクを計画したり、グループ旅行を管理したり、ギフトの物流を調整したりする、ホリデーのホスト、家族、職場のイベントコーディネーター。

16. Canva の「誕生日のウィッシュリスト Instagram ストーリーテンプレート」

Canva経由

Canva の「誕生日のウィッシュリスト Instagram ストーリーテンプレート」は、誕生日のプランを整理して共有するための、すっきりとした人目を引くテンプレートです。テクスチャのあるニュートラルな背景に、必要なもの、欲しいもの、やりたいこと、ギフト、服装、食事、会場など、必要なものをすべて明確にラベル付けしたセクションが用意されています。

各アイテムは、柔らかなパステル調のストロークで描かれた、モダンな手書きのバブルの中に設定されており、遊び心がありながら、個性的です。ウィッシュリストをほのめかす場合でも、大切な日の雰囲気を捉える場合でも、すばやく編集してすぐに共有できるように設計されています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

スタイリッシュな手書きフォントで、ウィッシュリストのアイテムをカテゴリー別にハイライト

Canva のモバイルフレンドリーなインターフェースで、テキスト、色、レイアウトを直接編集できます。

Instagramストーリーにすぐに共有したり、デジタル招待状としてダウンロードしたりできます。

🔑 最適な用途： ソーシャルメディア用の個人的な誕生日のウィッシュリストの投稿、デジタル招待状、カジュアルなイベントの予告を作成する場合。

17. Canva の「新年のウィッシュリスト Instagram ストーリー」

Canva経由

Canva の「新年のウィッシュリスト Instagram ストーリーテンプレート」で、ギフト以上の意図を表現しましょう。すっきりとしたミニマルなデザインと、柔らかな影がアクセントになったニュートラルな背景で、平和、創造性、自己愛などの価値に焦点を当てることができます。新たなスタートを反映するように厳選されたこのテンプレートは、決意、購入、マイルストーンの願いを視覚的に明確に表現します。

各単語はチェックボックススタイルのレイアウトで表示されるため、閲覧者は新年に抱負を頭の中でチェックすることができます。自己成長、体験、必須アイテムなどのセクションをカスタマイズして、共有可能なタッチで 1 年の指針としましょう。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

落ち着いた、美しいビジュアルスタイルで、意図に基づいたウィッシュリストのアイテムをリストアップしましょう。

フィルター、アファメーション、お気に入りの引用を追加

スタイリッシュなフォントとレイアウトのプリセットを使用して、一貫性のあるデザインに仕上げましょう。

🔑 最適な用途： 新年の初めに、自己成長の目標やマインドセットに焦点を当てたウィッシュリストのアイテムを共有する場合。

💡 プロのヒント：欲しいものをリストアップするだけでなく、以前は欲しかったが、今は買わなくてよかった、やらずによかったと思うものをリストアップしましょう。そうすることで、物事の見方が広がり、時代遅れになった「まあまあ」なアイテムをリストから削除して、現在のリストを洗練させることができます。

18. 学校用クリスマスウィッシュリストテンプレート by Template.net

Template.net の「学校用クリスマスウィッシュリストテンプレート」は、教育者が教室のニーズを祝祭的なフォーマットで強調できる、共有可能なビジュアル素材です。

緑色の背景とホリデーをテーマにしたグラフィックがノートページのようなデザインで、アイテムは「教室で必要なもの」、「生徒へのおやつ」、「教師のチョイス」の 3 つのセクションに明確に分類されます。これにより、寄付者や学校コミュニティは、最も必要なものを簡単に確認することができます。また、デザインは編集可能なので、教師は学年や季節の優先度に応じてアイテムをすばやくカスタマイズすることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

複数の学生からウィッシュリストの詳細を素早く収集できます。

リアルタイムのニーズに合わせて直接編集し、デジタルまたは印刷で共有できます。

教室での募金活動や季節ごとの寄付キャンペーンなどに活用できます。

🔑 おすすめ： 季節ごとの寄付やギフトキャンペーンを管理する教師、PTA、または学校関係者。

19. テンプレートによるクリスマスウィッシュリストテンプレート

Template.net のクリスマスウィッシュリストテンプレートは、陽気なイラストとわかりやすいフォーマットが特徴で、ギフトの希望を楽しく親しみやすい形で簡単にリストアップできます。

ストリングライトで縁取られた中央の大きな緑色のプレゼントがすぐに目を引き、ウィッシュリスト自体は、ホリデーシーズンらしい星形の箇条書きで整然と表示されています。カジュアルで個人的なスタイルは、子供やティーンエイジャー、あるいはクライアント、家族、友人などに、複雑になり過ぎずにギフトのアイデアを共有したい人に最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

異なる人向けのウィッシュリストセクションを追加できます。

DOC、PDF、または Google ドライブのフォーマットで即座にダウンロードして、適切なユーザーと共有できます。

編集可能なレイアウトにより、テキスト、フォント、クライアントへのギフトのアイデアをパーソナライズできます。

🔑 最適な用途： 個人、子供、または家族のための個人的なクリスマスウィッシュリスト。

20. Book Reader Wish List by Plan Print Land

viaPlan Print Land

Plan Print Land の「Book Reader Wish List」は、購入したい本をシンプルかつ確実に追跡したい、熱心な読書家のために作られた、ミニマルなチェックリストスタイルのテンプレートです。タイトル、著者、価格などを記入するスペースがあり、購入済みの本にはチェックボックスを付けることもできます。

すっきりとしたテンプレートには、タイトル、著者、ジャンル、メモ用のフィールドが含まれています。読書購入のプラン、借り物のリクエスト、読書会のディスカッションなどに活用してください。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

書籍のタイトル、価格、著者、購入追跡情報を追加

8つの鮮やかな色と、印刷に最適な2つのサイズをご用意しています。

ブックプランナー、バインダー、または読書記録に活用できます。

🔑 最適なユーザー： 熱心な読書家、読書クラブのメンバー、読書用の購入を整理したい方

ClickUp で、すべてのウィッシュリストをプラン、追跡、共有

家族でのプレゼント交換、個人的な目標の設定、教室の備品の収集など、適切なウィッシュリストテンプレートを使用することで、プロセスを簡略化し、コラボレーションを容易に行うことができます。

ClickUp のテンプレートは編集可能であるだけでなく、ギフトの計画から目標の追跡、その他あらゆる目的に適応可能です。

複数のアプリや散らばったメモを扱う代わりに、ClickUp を使用して、すべてのウィッシュリストテンプレートを 1 つの整理されたスペースにまとめましょう。タブを切り替えることなく、タスクの割り当て、リマインダーの設定、タイムラインの視覚化、さらには貢献度の追跡も行うことができます。

ご家庭、職場、学校でのウィッシュリストの計画を効率化したいとお考えですか？今すぐ無料登録して、ClickUp の無料ウィッシュリストテンプレートをお試しください！