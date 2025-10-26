2025年版 トップ10臨床コミュニケーションプラットフォーム

多くの病院では今なお、不完全なグループテキスト、時代遅れのポケットベル、FYI（ご参考まで）で溢れかえる受信トレイに依存しています。これにより業務は遅延します：看護師は承認を追いかけ、医師は最新情報を逃し、事務担当者は仲介役として足止めされるのです。

医療チームは、情報の行き違いによる混乱なく、コミュニケーション、追跡、行動を一元的に行える場所を必要としています。臨床コミュニケーションプラットフォームは、更新情報を明確かつ迅速に、必要な場所に確実に届けます。

臨床仕事のペース、プレッシャー、現実に対応し、患者アウトカムを改善するために構築された10の臨床コミュニケーションソフトウェアツールをご紹介します。🩺

主要臨床コミュニケーションソフトウェア一覧

これらは、患者ケアの質向上を実現する最高のクリニック管理ソフトウェアソリューションです。📄

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp ケアタスク、メッセージ、プロトコルを1つのHIPAA準拠ワークスペースで管理チームサイズ： クロスファンクショナルな臨床チームや病院システムに最適 AI搭載チャットとBrain MAX、タスクリンクされた会話、リアルタイム更新、音声起動検索、プロトコルバージョン管理、リマインダー、カスタムビュー、シフト対応 ワークフロー自動化 Free Forever；企業向けカスタム対応 TigerConnect リアルタイムアラートで臨床メッセージのセキュリティと追跡性を確保チームサイズ：病院、医師ネットワーク、急性期医療センターに最適 自動エスカレーションワークフロー、メッセージ自動消去タイマー、電子カルテ（EHR）との標準連携、事前設定メッセージテンプレート、優先度別アラートルーティング カスタム価格設定 PerfectServe 緊急時のオンコールスケジュールと医師のルーティングの自動化チームサイズ： 病院や多専門医療グループに最適 自動化されたコールツリー、医師ディレクトリ、応答分析、休日スケジュール管理 カスタム価格設定 Emitrr 患者へのリマインダー・情報提供・フォローアップを自動化するキャンペーンを運用チーム規模：小規模クリニックや外来診療に最適 SMS/電子メール/音声キャンペーン、患者意向対応、エンゲージメントダッシュボード、HIPAA準拠のアンケート カスタム価格設定 Symplr コンプライアンスと監査追跡を日常的なコミュニケーションに組み込み チームサイズ： 企業規模の医療組織やコンプライアンス重視の組織に最適 組み込みのポリシーフラグ、監査ログ、規制対応テンプレート、リスクアラート カスタム価格設定 OnPage 緊急時や時間的制約のある更新情報に対する持続的なアラート配信チームサイズ：緊急対応チームや重要アラートのルーティングが必要な病院に最適 エスカレーションチェーン、大音量／優先アラート、デバイス監視の統合 月額13.99ドル/ユーザーから（年額一括払い） Rocket. チャット 医療チーム向けに完全なオープンソース制御を備えたセキュリティメッセージングをカスタムするチームサイズ：内部開発サポートを持つ病院ITチームや大規模ネットワークに最適 自社ホスティング、無制限のチャネル、フルコードアクセス、セキュリティなメッセージング Free；プロ版はユーザーあたり月額4ドルから クララ 患者がケアチームに直接テキストメッセージを送信可能（導入障壁ゼロ） チームサイズ：迅速かつコンプライアンスに準拠した患者コミュニケーションを優先する診療所に最適 患者向けテキストルーティング、EHR接続チャットログ、会話履歴 カスタム価格設定 Spok レガシーなポケットベルと最新のセキュリティメッセージングシステムを連携チームサイズ: システムを一から構築せずに旧式システムを近代化する病院に最適 チャネルベースのルーティング、ナースコール統合、応答分析、ページャー対応メッセージング カスタム価格設定 Vocera（Stryker） 臨床環境におけるハンズフリー・音声優先コミュニケーションを実現チームサイズ： 外科チームや移動性の高いケアユニットに最適 ウェアラブル音声バッジ、音声起動コマンド、ナースコールシステムとの連携 カスタム価格設定

臨床コミュニケーションプラットフォームとは？

臨床コミュニケーションプラットフォームとは、医療専門家がメッセージ、アラート、タスク、患者ファイル、更新情報を一元管理できるセキュリティコラボレーションツールです。

ページャー、電子メール、個人間のテキストなど分散した連絡手段を、シフトや部門を越えた迅速かつ明確なコミュニケーションを実現するシステムに置き換えます。

適切な臨床コミュニケーションソフトウェアの選び方

最適な臨床コミュニケーションプラットフォームは、チームの働き方に合わせて構築されます。選ぶべきポイントは次の通りです：

直感的なインターフェース： トレーニングや技術サポートなしでスタッフがすぐに使い始められます

モバイルアクセス： あらゆるデバイスでスムーズに仕事し、回診中も問題なく利用可能

HIPAA準拠： 組み込みのセキュリティ制御で患者データを保護

タスク追跡：責任範囲を明確に割り当て、 非同期コミュニケーションでも 進捗状況を可視化

迅速なサポート： リアルタイムのヘルプオプションで問題を即座に解決

役割ベースのアクセス権限： 適切な情報を適切な担当者と共有可能

リアルタイムアラート： 重要な更新情報を遅延やノイズなく即座に通知

EHR連携： 既存の医療システムとシームレスに接続

シフト引継ぎツール: 共有されたコンテキストで円滑な移行を実現

監査ログ： 透明性と説明責任のためにコミュニケーション履歴を追跡

グループメッセージング： 複数の部門やケアチームに一括で連絡可能

音声とビデオオプション：チャットだけでは不十分な場合に、 チャットだけでは不十分な場合に、 集中型コミュニケーションの 柔軟性を追加

🔍 ご存知ですか？医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）は1996年8月21日に制定されました。医療の効率化と保険適用範囲の拡大を目的としていましたが、患者の情報を保護するため電子健康情報の伝達方法を標準化しようという1990年代の取り組みを受けて、その有名なプライバシー規則が追加されました。

最高の臨床コミュニケーションソフトウェア

医療プロジェクト管理に最適な臨床コミュニケーションソフトウェアの厳選リストをご紹介します。👇

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

1. ClickUp（医療チーム向けオールインワンコラボレーション＆タスク管理に最適）

ClickUp Chatでより良いコミュニケーションを実現 ClickUp Chatで切り替えの手間を解消

ClickUpの医療プロジェクト管理ソフトウェアは、タスク追跡、チームメッセージング、文書管理、AIサポートを単一のHIPAA準拠hubに統合したオールインワン臨床コミュニケーションプラットフォームです。

チャットでシームレスに連携

スタッフのコミュニケーションが複数のアプリや廊下での会話で行われる場合、誰も全体像を把握できず、全員がツールやスレッドを飛び回って文脈を把握し、真実の情報源にたどり着こうとします。これが仕事の拡散であり、生産性と潜在能力を損なう要因です。

ClickUp Chatは、これらすべてを1か所に集約します。ワークスペースやプロジェクト内、さらには個々のClickUpタスク内でも直接利用可能です。

例えば、術後搬送中にシフトリーダーが機器の引き継ぎ漏れをレポート作成した場合を考えてみましょう。別の場所でメッセージをやり取りしたり、新たな電子メールスレッドを追加したりする代わりに、そのタスクのチャットで在庫管理者を直接タグ付けできます。メッセージは問題が発生した正確なタスクに紐付けられたままなので、後で誰かが推測する必要はありません。

任意のメッセージを手動でタスクに変換できるほか、AIを活用してタスク名・説明・リンクを生成することも可能です。例として、コーディネーターが「退院プロトコルの更新」にメンションした場合、AIが数秒で事前入力済みのタスクを作成し、元のスレッドにリンクを自動生成します。

SyncUpsとClipsでリアルタイムに情報を共有

ClickUp SyncUps により、医療スタッフは迅速で構造化されたスタンドアップミーティングやデイリーハドルを実施でき、患者ケア、シフト交代、緊急更新事項について全員の認識を統一します。

ClickUp SyncUpsでスタッフと数秒で直接対話

自動化された要約とアクションアイテムにより、見落としがなくなり、チームは最も重要な業務に集中できます。

長い電子メールやメモではなく非同期で情報を共有したい場合、指示を明確にしたり緊急のクエリに答えたりする短いビデオクリップを録画できます。ここで役立つのがClickUp Clipsです。医師、看護師、管理者がビデオによる手順説明を録画・共有したり、複雑な症例を解説したり、処置を視覚的に実演したりすることを可能にします。

Brainから素早く回答を得る

ClickUp Brainで病院業務を迅速化。BrainはオンデマンドAIアシスタントとして、ワークスペースを理解し文脈に沿った回答を提供する機能を持っています。

ClickUp Brainでプロジェクト更新情報を瞬時に取得

例えば、臨床業務責任者が「NICUプロジェクトにおける最新の感染管理プロトコルは？」と入力すると、ClickUp Brainが最新ドキュメントを抽出。リンクされている未完了タスクをフラグ付けし、最終更新者を瞬時に表示します。

プロトコルの管理を容易にします

ClickUp Docsでリアルタイムの臨床プロトコルを作成・管理し、完全な可視性を実現

時代遅れのプロトコル、散らばったPDF、バージョン管理が不十分なWordドキュメントは貴重な時間を浪費します。ClickUp Docsは、タスクやチームメンバーに直接リンクされているライブドキュメントの作成・更新を支援します。

例えば、コンプライアンス担当者が輸血方針を更新する場合、プラットフォーム内で共有ドキュメントを編集し、医学部長と血液学コーディネーターにレビューを依頼するタグ付けを行い、品質監査チェックリストにリンクされていることが可能です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

カスタマイズオプションを多用する場合、導入には時間がかかる可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このRedditレビューがすべてを物語っています：

ClickUpは絶対に価値あり！プロジェクト管理ツールとしてだけでなく、本当に多機能なんです。中でも一番のお気に入りはカレンダービュー。全ての仕事とコミットが一目で把握できるのは最高です。仕事の割り当て？チェック。コーヒーの約束？チェック。母の誕生日？もちろんチェック済み！でもそれ以上にすごい機能があるんです。ClickUp Brain。みんな、ミーティングの空き時間を聞いたり、チームメンバーが追加の仕事を受けられるか尋ねたりするだけで、即座に答えが返ってくるんです！マジで？衝撃的。

ClickUpは絶対に価値あり！プロジェクト管理ツールとしてだけでなく、本当に多機能なんです。中でも一番のお気に入りはカレンダービュー。全ての仕事とコミットが一目で把握できるのは最高です。仕事の割り当て？チェック。コーヒーの約束？チェック。母の誕生日？もちろんチェック済み！でもそれ以上にすごい機能があるんです。ClickUp Brain。みんな、ミーティングの無料時間を聞いたり、チームメンバーが追加の仕事を引き受けられるか尋ねたりするだけで、即座に答えが返ってくるんです！マジで？衝撃的。

🎥 動画で確認： 日々の臨床レポートで重要な詳細を見逃す心配はありませんか？ClickUpリマインダーの活用方法をご覧ください。

2. TigerConnect（チームのセキュリティ確保されたメッセージングに最適）

viaTigerConnect

TigerConnectは、既存のワークフローとシームレスに統合される暗号化メッセージングにより、臨床連携のギャップを埋めます。医療スタッフは、コンプライアンス違反やセキュリティ侵害を心配することなく、患者の写真、検査結果、ケアの最新情報を共有できます。

プラットフォームはメッセージの配信状況と開封確認を自動追跡します。そのため、患者の血圧低下に関する緊急アラートを送信した際、担当医がいつ確認したかを正確に把握できます。

カスタムメッセージテンプレートで日常的な連絡を効率化し、自動化エスカレーションルールで重要な情報の見落としを防止します。

TigerConnectの主な機能

メッセージをスケジュール設定し、事前に設定した時間枠後に自動削除することで、機密性の高い患者データを保護します

既存の電子健康記録（EHR）システムと接続し、患者の基本情報と病歴を取得します

主担当者が応答しない場合に緊急メッセージを自動的にバックアップ医師に転送するエスカレーションワークフローを設定

ケア調整を確認するため、メッセージ配信ステータスをリアルタイムで追跡

TigerConnectのリミット

緊急メッセージと日常メッセージに対する通知カスタムオプションがリミット

モバイルアプリは繁忙期間に動作が遅くなる場合があります。特に看護スタッフが同時に利用する際に顕著です。

TigerConnectの価格

カスタム価格設定

TigerConnectの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (190件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (45件以上のレビュー)

TigerConnectについて、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のユーザーが共有しています：

TigerConnectプラットフォームは、個人やグループとの双方向コミュニケーションを可能にする信頼性の高いリソースとして実績を証明しています…唯一の欠点として挙げられるのは、当院の多くのプロセス（院内の各種コールチームを含む）がこのプラットフォームに移行したため、何らかの理由でオフラインになった場合、代替手段の容易な設定がないことから、深刻な支障をきたす点です。

TigerConnectプラットフォームは、個人やグループとの双方向コミュニケーションを可能にする信頼性の高いリソースとして実証されています…唯一の欠点として挙げられるのは、当院の多くのプロセス（院内の各種コールチームを含む）がこのプラットフォームに移行したため、何らかの理由でオフラインになった場合、代替手段を容易に設定できないため、深刻な支障をきたす点です。

📮 ClickUpインサイト：従業員の30％が自動化により週1～2時間の節約が可能と回答。19％は集中仕事に充てられる3～5時間のロック解除を見込んでいる。 わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間の節約が年間100時間以上となり、創造性や戦略的思考、自己成長に充てられる時間となります。💯 ClickUpのAIエージェントと ClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の自動生成、ミーティングメモの実行可能な次のステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpは業務の自動化と最適化に必要なすべてを1か所に集約します。 💫 実証済み結果：RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合し、SaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密な連携、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。

3. PerfectServe（医師の当直スケジュール管理に最適）

viaPerfectServe

深夜2時に当直の心臓専門医に連絡を取ろうとしたことはありますか？ 確かにイライラしますよね。PerfectServeは、医師のスケジュール、専門分野、希望する連絡方法の追跡を行うシステムで、あなたの業務を効率化します。

緊急事態発生時、臨床コミュニケーションプラットフォームは設定済みのコールツリーを自動的に追跡します。応答パターンから学習する機能も備えています。例えば、当直の腫瘍医がポケットベルには応答しないがテキストには返信する場合、それに応じて適応します。

PerfectServeの主な機能

主担当医師が不在または応答しない場合に、バックアップ医師へ進捗して連絡する自動通話シーケンスを生成します

医師の応答時間とコミュニケーションパターンに関する詳細な分析を生成し、緊急ケアシナリオにおけるボトルネックを特定します。

休日スケジュールと休暇申請をカスタムし、当直ローテーションを自動調整

PerfectServeのリミット

初期セットアップには膨大なデータエントリーと設定が必要であり、適切に完了するまでには数週間を要する場合があります

モバイル機能は基本的なもので、主にタブレットやスマートフォンで仕事をする医師のアクセスのリミットをかけています

PerfectServeの価格

カスタム価格設定

PerfectServeの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

4. Emitrr（患者ケアとエンゲージメントワークフローの強化に最適）

viaEmitrr

患者は予約を忘れ、退院時の指示を無視し、処方通りに薬を服用しません。Emitrrは構造化されたコミュニケーションキャンペーンを通じて、こうした普遍的な医療課題を解決し、具体的な重要な結果ををもたらします。

電子メールマーケティングを患者ケア向けに進化させたようなものです。トリガーに基づいて、予約リマインダー、診察後アンケート、服薬状況確認などの自動化されたシーケンスを設定できます。

HIPAA準拠のソフトウェアは、患者が開封・返信したメッセージを追跡し、追加の注意が必要な患者を特定する洞察を提供します。さらに、テキストメッセージや電話を含む様々な連絡手段の好みを管理します。

Emitrrの主な機能

SMS、電子メール、音声メッセージによる自動リマインダーシーケンスを展開し、

カスタマイズ可能なアンケートを通じて患者満足度データを収集し、品質改善活動に直接連携させます。

リアルタイムダッシュボードで、メッセージ開封率、応答時間、コミュニケーションの好みなど、患者エンゲージメントメトリクスを監視

Emitrrの制限事項

小規模な電子健康記録（EHR）システムやニッチな診療管理ソフトウェアとの連携機能はリミットです

患者ポータル機能は深みに欠けるため、複雑なワークフロー要件を持つ医療機関にとっては制約が多い。

Emitrrの価格設定

カスタム価格設定

Emitrrの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (140件以上のレビュー)

実際のユーザーはEmitrrについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューには次のように書かれています：

患者、クライアント、友人、知人などへの一斉メッセージ送信や電子メール対応に使えるHIPAA準拠のコミュニケーションシステムを数ヶ月かけて探しました。Emitrrは、小規模な心理療法クリニックと個人利用の両方に「手頃な価格」で利用できる初めてのシステムでした…システムをより詳細に活用する方法について、診療やマーケティングプランに組み込めるようなビデオトレーニングを開発してくれることを期待しています。

患者、クライアント、友人、知人などへの一斉メッセージ送信や電子メール対応に使えるHIPAA準拠のコミュニケーションシステムを数か月かけて探しました。Emitrrは、小規模な心理療法クリニックと個人利用の両方に「手頃な価格」で利用できる初めてのシステムでした…今後、診療やマーケティングプランに組み込めるような、システムの詳細な活用方法を解説するビデオトレーニングが開発されることを期待しています。

5. Symplr（コンプライアンス管理統合に最適）

viaSymplr

Symplrはコンプライアンス監視機能をコミュニケーションワークフローに直接組み込み、すべてのメッセージ、アラート、会話の追跡を保証します。潜在的なポリシー違反を自動的にフラグ付けし、監査証跡を作成するため、リスク管理チームは問題が深刻化する前に特定できます。

このコンプライアンス管理ソフトウェアは、文書化要件に苦労している組織にとって特に価値があります。多忙な勤務中に見逃されがちなコミュニケーションデータを確実に記録します。

Symplrの主な機能

送信前に上司のレビューが必要な機密性の高いコミュニケーション向けに、多段階承認プロセスを確立する

すべてのコミュニケーション活動のタイムスタンプ付き記録で監査文書を作成

コミュニケーションパターンから患者安全上の懸念が示唆された場合に自動リスクアラートを展開

ジョイントコミッション基準およびCMS要件に明確に対応するよう設計された事前設定済みコンプライアンステンプレートにアクセス

Symplrの制限事項

臨床スタッフが単純なメッセージを送りたいだけの場合、インターフェースが煩雑に感じられることがあります

既存の医療システムとの適切な統合には、専門的なサービスが必要となる場合が多い

Symplrの価格

カスタム価格設定

Symplrの評価とレビュー

G2: 4/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 3.6/5 (115件以上のレビュー)

実際のユーザーはSymplrについてどう評価しているのか？

Capterraレビューに基づく：

製品は理解すれば使いやすいです。システムに関する集中的なトレーニングが多かったため、統合プロセスには1か月かかりました。最初は難しいですが、理解すれば簡単です。

製品は理解すれば使いやすいです。システムに関する集中的なトレーニングが多かったため、統合プロセスには1か月かかりました。最初は難しいですが、理解すれば簡単です。

🔍 ご存知でしたか？ アメリカ初の病院であるペンシルベニア病院は、1751年にベンジャミン・フランクリンとトーマス・ボンド医師によって、貧しい人々に無料で治療を提供するために設立されました。また、精神医療の分野でも先駆的な努力を行い、後にペンシルベニア大学医療システムの一部となりました。

6. OnPage（緊急アラート管理に最適）

viaOnPage

心臓発作が起きた時、注意を引くアラートが必要です。OnPageは、誰かが確認するまでブザー音を鳴らし続ける持続的な通知を専門としています。

ただしご安心ください。臨床コミュニケーションソフトウェアは、異なるアラート音とエスカレーションパターンを用いて、日常的なメッセージと真の緊急事態を区別します。

主治医が10分以内に重要な検査結果に対応しない場合、システムが自動的にバックアップ医へ通知します。さらに患者監視機器と連携し、バイタルサインに異常が検出されると、直ちに適切なケアチームへアラートをトリガーします。

OnPageの主な機能

OnPageのリミット

緊急性のないメッセージが重要と分類されすぎると、アラート疲労が深刻な問題となる

異なるアラートカテゴリに対するサウンドカスタムオプションはややリミットされています

OnPageの価格

OnPage: 月額13.99ドル/ユーザー（年額一括課金）

企業シルバー：月額22.99ドル／ユーザー（年額一括課金）

企業ゴールド：月額28.99ドル／ユーザー（年額一括課金）

OnPageの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (280件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (65件以上のレビュー)

OnPageについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2レビューによると：

私は美容医療クリニックのナースプラクティショナー兼医療ディレクターとして、緊急時24時間365日連絡が取れる必要があります。クライアントやスタッフには個人番号ではなく専用の連絡先を伝えられる点が気に入っています。また、このアプリはDND（着信拒否）設定を突破するため、端末の電源が入っていれば確実に連絡が取れるのも魅力です！…ただ、ページング時の通知音を変更できたらと思います。方法はあるかもしれませんが、まだ見つけられていません。

私は美容医療クリニックのナースプラクティショナー兼医療ディレクターであり、緊急時に対応できるよう24時間365日連絡が取れる必要があります。クライアントやスタッフには個人番号ではなく専用の連絡先を提供できる点が気に入っています。また、このアプリは「着信拒否」設定を突破するため、電源が入っていれば確実に連絡が取れるのも魅力です！…ただ、ページング時の通知音を変更できたらと思います。方法はあるかもしれませんが、まだ見つけられていません。

7. Rocket. チャット（オープンソースカスタムに最適）

viaRocket.Chat

Rocket.チャットなら、組織の業務に合わせてプラットフォームをカスタムできます。オープンソースであるため、ITチームはカスタマイズやセキュリティ監査のために完了するコードベースにアクセス可能です。

この柔軟性は、病院独自のシステムとの連携が必要な場合や、市販プラットフォームではサポートされていないワークフローを作成する際に非常に役立ちます。

すべてのデータを自社サーバーでホストできるため、機密性の高い患者データを完全に管理可能です。この臨床コミュニケーションソフトウェアは、小規模クリニックから大規模病院ネットワークまで拡張性があり、ユーザーごとのライセンス料が予算を圧迫することはありません。

Rocket. チャットの主な機能

定期的なライセンス料やユーザー制限なしで、無制限のチャネルとユーザーグループを構築

開発者向けドキュメントとサポートリソースを活用し、既存の医療システムとのカスタムAPI連携を構築

完全なソースコードアクセスを活用した徹底的なセキュリティ監査を実施し、コンプライアンスを確保します

Rocket. チャットのリミット

初期セットアップ、継続的なメンテナンス、カスタム開発プロジェクトには、相当な技術的専門知識が必要です。

医療分野に特化した機能は、標準装備ではなくカスタム開発が必要です

Rocket.Chatの価格

Free

プロプラン： 月額4ドル/ユーザー（年額一括課金）

企業版：カスタム見積もり

Rocket.Chatの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (330件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (155件以上のレビュー)

実際のユーザーはRocket.Chatについてどう評価しているのか？

G2のレビューメモでは次のようにメモされています：

スレッド形式のコミュニケーションや、関心のある人が迅速かつ容易に参加できるディスカッション作成機能は、コミュニケーション促進に大きく寄与します。[…] 通知が転送されない場合や、時折オフライン状態になることも多く、これが業務の妨げとなるケースも見受けられます。また、グローバル検索機能は興味深いものの、フレーズに適合し会話全体を表示できるよう改善の余地があると考えます。

スレッドを用いたコミュニケーションや、関心のある人々が迅速かつ容易に参加できるディスカッション作成機能は、コミュニケーション促進に大きく寄与します。[…] 通知が転送されない場合や、時折オフライン状態になることも多く、これが業務の妨げとなるケースがあります。また、グローバル検索機能は興味深いものの、フレーズに適合し会話全体を表示できるよう改善の余地があると考えます。

8. クララ（患者とプロバイダーのテキストメッセージングに最適）

viaKlara

患者は、通常の番号やメッセージアプリを使って、他の誰にでも送るのと同じように医師にテキストを送信したいと考えています。Klaraはこれを実現しながら、すべてをHIPAA準拠に保ちます。

患者は診療所の番号にテキストメッセージを送信するだけで、メッセージは自動的に適切なケアチームメンバーに転送されます。プラットフォームはメッセージの種類を認識し、予約リクエストと緊急の医療上の懸念を区別できます。

すべての会話は自動的に電子健康記録（EHR）に記録されるため、重要な患者・プロバイダー間のコミュニケーションを手動で医療記録に貼り付ける必要がなくなります。

クララの主な機能

テキスト会話履歴を電子健康記録（EHR）の患者記録にシームレスに統合し、コミュニケーション記録を維持します

診察の種類や患者ケアプランに基づいて自動でトリガーされる予約リマインダーやフォローアップメッセージシーケンスを導入

各テキストやり取りにおいて、患者の完了する背景情報と会話履歴にアクセスし、個別化された情報に基づいた対応をプロバイダーします

クララのリミット事項

メッセージの複雑さがリミットであるため、詳細な医療相談には不向きです

メッセージの量が、テキスト通信の利用可能時間について明確な境界を設定していない小規模診療所を圧倒する可能性があります

クララの価格

カスタム価格設定

クララの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (210件以上のレビュー)

実際のユーザーはクララについてどう評価しているのか？

G2のフィードバックには次のように書かれています：

クララは患者とのコミュニケーションにおけるキャパシティを大幅に向上させました。発信電話が大幅に減少しました。また、眼科医による定期検診の自己予約にも活用しています…クララはMod Medとのホワイトリスト登録が必要です。さらに、患者がキャンセルまたは再予約をリクエストすると、その患者がスケジュールから外れる仕組みで、これは非常に便利です。しかし、患者が予約前に「確認」に変更すると、その枠に戻ってしまいます。その枠が既に埋まっている場合、二重予約が発生することがあります。

クララは患者とのコミュニケーションにおけるキャパシティを大幅に向上させました。発信電話が大幅に減少しました。また、検眼医による定期的な眼科検診の自己予約にも活用しています…クララはMod Medとのホワイトリスト登録が必要です。さらに、患者がキャンセルまたは再予約をリクエストすると、その患者がスケジュールから外れる仕組みで、これは非常に便利です。しかし、患者が予約前に「確認」に変更すると、その枠に戻ってしまいます。その枠が既に埋まっている場合、二重予約が発生することがあります。

9. Spok（レガシーシステムの近代化に最適）

viaSpok

多くの医療機関では、長年安定稼働してきたページシステムを今も使用し続けています。Spokはこのシステムを解決すべき問題とビューするのではなく、基盤として活用すべき資産と見なしています。

このプラットフォームは、既存のページネットワークと最新のセキュリティメッセージング機能を中継する翻訳者の役割を果たします。これにより、臨床スタッフは慣れ親しんだページワークフローを継続しつつ、メッセージのスレッドや配信確認といった有益な新機能を利用できるようになります。

Spokの主な機能

受信者の空き状態や個人の好みに基づき、優先するコミュニケーションチャネルを通じてメッセージをルーティングします

部門横断的な応答時間、メッセージ配信評価、チャネル効果性を含むコミュニケーション分析を監視

看護師呼び出しシステムや臨床モニタリング機器と連携し、患者のステータス変化に基づいて適切なアラートをトリガーします。

集中管理パネルから、異なるスタッフ役割・部門・シフトスケジュールに応じた複雑なコミュニケーション設定を管理

Spokの制限事項

設定の複雑さにより、システム管理を担当する管理スタッフには多大なトレーニング投資が必要となる

アラート音や通知の設定におけるカスタム機能がリミット

Spokの価格

Free

プロフェッショナル版： 月額19.90ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

Spokの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. Vocera（Stryker）（ハンズフリー音声通信に最適）

viaStryker

手指消毒、無菌環境、患者ケア活動はタッチスクリーンデバイスと相性が悪い。Voceraは音声起動型コミュニケーションでこの課題を解決し、臨床スタッフが何も触れることなくコミュニケーションを可能にします。

スタッフは、「マルティネス医師に電話」などの簡単な音声コマンドを使って、電話をかけたり、メッセージを送信したり、アラートを受信したりすることができます。このシステムは、自然な話し方を認識し、役割や現在の空き状況に基づいて、ユーザーを適切な人物につなぎます。

さらに、これらの軽量ウェアラブルデバイスは、臨床手順や感染管理プロトコルに干渉しません。

Voceraの主な機能

役割、部署、現在の空き状況を理解するインテリジェントな音声認識技術により、適切なチームメンバーへ自動的に接続します。

既存の病院情報システムと連携する音声認識クエリを通じて、リアルタイムの患者情報とシステム更新にアクセス可能

既存のナースコールシステムや患者モニタリング機器と音声通信機能を統合する

Voceraの制限事項

ウェアラブルデバイスのバッテリー寿命は頻繁な充電サイクルを必要とし、長時間の勤務中に支障をきたす可能性があります

特定の病院エリアにおける無線接続の問題は、機能にリミットをかけ、通信の信頼性を低下させる可能性があります

Voceraの価格

カスタム価格設定

Voceraの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

医療チームを同じページに統一する―ClickUpで実現

臨床業務が機能不全に陥るのは、情報があまりにも多くの場所に分散しているためではありません。

ClickUpの臨床コミュニケーションプラットフォームがそれを解決します。

単一プラットフォームで、患者関連タスクの追跡、リアルタイムチャット、プロトコルの文書化、フォローアップの自動化が可能です。セキュリティと柔軟性を兼ね備えた設計により、部門やシフトを越えたケアチームのコミュニケーションを支援します。

チームの仕事調整に費やす時間が実際の仕事時間より長くなっているなら、ClickUpがその状況を改善します。今すぐ無料で登録！ ✅