チーム構造を可視化するFree Lucidchart組織図テンプレート

チーム構成が変わるたびに組織チャートを更新するのがおっくうになっていませんか？

可視性が重要であることは承知していますが、デジタル考古学者のように古い記録を掘り起こすのは、全員のページを一致させる最善の方法とは言えません。

この問題の回避策の一つは、誰もがアクセスできる視覚的に豊かなチャートを作成することです。

Lucidchartの組織図テンプレートから始めれば、現在の組織構造を反映した視覚的な組織図を素早く作成、更新、共有できます。

この記事では、ニーズに合った最適なLucidchart組織図テンプレートの見つけ方を紹介します。組織図をタスク・チーム・ワークフローに直接接続させたい場合、ClickUpがどのように時間節約に役立つかも解説します。

LucidChartの組織図テンプレートとは？

Lucidchart 組織図テンプレートは、組織図を素早く作成できるよう設計された既製のビジュアルレイアウトです。これらのテンプレートを使用すると、役割、レポート作成ライン、部門を示すチャートを自動生成し、チーム構造をマップできます。

写真、連絡先情報、役割説明でカスタム可能。一から作成せずに明確でプロフェッショナルな組織図が必要な人事チーム、マネージャー、プロジェクトリーダーに最適です。

LucidChartでの組織図作成は、頻繁な人事異動やレポート作成の関係の変化を管理する企業やTeamsにとって、よりスマートで迅速な運営を実現する上で特に有用です。

優れたLucidchart組織図テンプレートの条件とは？

完全にカスタマイズ可能なLucidchartの組織図テンプレートは、責任範囲を明確化し、誰が何を担当しているかに関する混乱を軽減します。基本的な組織図の作成、データのインポート、必要に応じて組織図エディターの利用が可能です。

選ぶ際に重視すべきポイントは以下の通りです：

編集可能な役割ブロック：* 組織構造内で Teams のメンバーを追加、削除、移動でき、最初からやり直す必要はありません

*組み込みの階層フォーマット: データソースの作成や更新時に、レポート作成ラインと部門を自動整列

*カスタマイズオプション：役職タイトル、写真、部署ラベル、またはチームの運営方法に基づいたカスタム従業員フィールドを含める

コラボレーション機能:* ステークホルダーとのコメント・タグ付け・ライブバージョン共有を可能にし、コミュニケーションを強化

エクスポートと埋め込みオプション：* 組織図データをオンボーディング資料、業績プランドキュメント、プロジェクトキックオフ資料に手間なく取り込みましょう

FreeのLucidchart組織図テンプレート

LucidChartドキュメントは柔軟な組織図形ライブラリを採用しており、役割、レポート作成ライン、業績データをドラッグ＆ドロップで簡単にカスタムできます。

従業員情報をマップしたり、階層構造をプランしたり、組織の運営システムを明確にしたりできます。これらのテンプレートはデータを管理し、チームに先行優位性を与えることで、よりスマートな働き方を実現します。こちらからご覧ください：

1. 組織チャートテンプレート

viaLucidChart

Lucidchart 組織図テンプレートは、組織構造を視覚的に表現し、必要に応じて編集するのに役立ちます。レポート作成関係を示す組織図を作成し、構造を素早く更新できるようにします。

このテンプレートを使用して：

🔑 こんな方に最適： 明確で分かりやすい組織構造のメンテナーおよび伝達を担当する人事リーダーや部門マネージャー。

2. 営業組織図テンプレート

viaLucidChart

Lucidchart営業組織図テンプレートを使用すれば、営業部門専用の組織チャートを作成できます。

例、営業ポッド構造を再編成したばかりなのに、新しいチームリーダーやアカウント所有権が誰なのか、誰も明確に把握していない場合。このテンプレートは、チームの役割、業績ライン、担当地域を可視化できます。

このテンプレートでは、以下のことが可能です：

🔑 こんな方に最適： 営業組織のリアルタイムな地図を必要とする、プランと可視性のために営業リーダーやエンパワーメントTeams。

3. 成功後継者育成プラン組織チャート

viaLucidChart

例えば、オペレーション担当副社長が退職を発表し、バックアップがないことに気づいた場合。LucidChart成功後継者計画組織図はこうした緊急事態に便利で、メンバーの現在の役割と次期候補者をビューできます。

また、長期的な継続性プランをサポートし、緊急事態になる前に人材不足を特定します。

このテンプレートを活用して：

優先度の高い役割を強調し、プロモーション準備が整った社内人材を特定しましょう

部門の見出しと協力し、準備プランをリアルタイムで確認・更新しましょう

リーダーシップの継承プランを策定し、緊急時の対応策を文書化することで、移行時のリスクを軽減しましょう

🔑 最適なユーザー：組織全体でリーダーシップ継続プランを構築する人事幹部およびBusiness幹部

4. 人事組織図テンプレート

viaLucidChart

Lucidchart人事組織図テンプレートは、人事部門とその役割を明確に把握できる概要を提供します。コンテキストパネル内で支援を求めるべき場所をTeamsが理解するのに役立ち、内部の可視性を高め、透明性をサポートします。

このテンプレートをカスタムして：

採用、コンプライアンス、人材開発、福利厚生における人事部門の役割と責任を明確化

役割の変化や拡大に伴い、チームや連絡先情報をリアルタイムで更新

オンボーディング資料やイントラネットページに埋め込み、セルフサービス参照資料として活用できます

目標と責任範囲を明記した チーム憲章 を作成する

🔑 こんな方に最適：内部サポートの明確化を図り、従業員の行き先に関する混乱を減らしたい人事部門

5. スキルギャップ分析組織図テンプレート

viaLucidChart

Lucidchart スキルギャップ分析組織図テンプレートは、チーム全体の現在のスキルセットを可視化します。これにより、プロジェクトに最適な人材を割り当て、それに応じたトレーニングや採用プランを立てることが可能になります。つまり、チームへのプロジェクト割り当てにおいて、見落としがなくなるのです！

このテンプレートで実現できること：

従業員カードに色コードされたスキル指標を注釈として追加し、迅速な比較を実現

カスタムグループビューを使用して、スキルレベルや専門分野ごとにチームメンバーをグループ分けします

緊急の育成または採用が必要な優先度の高い不足箇所を強調表示

🔑 最適なユーザー： 部門横断的な人材配置やスキル開発を管理するチームリーダーや人事ビジネスパートナー。

6. 説明用ホイール型グラフィックオーガナイザーテンプレート

viaLucidChart

Lucidchart 説明ホイール グラフィックオーガナイザーテンプレートは、中心トピックを中央に配置し、説明属性をラベル付きセグメントで放射状に展開することで、構造化されたブレインストーミングとアイデアの拡張を視覚的に支援します。

例、企業価値に関するチームワークショップを開始し、参加者に「誠実さ」や「革新性」といった抽象的な概念について議論させたい場合、このテンプレートが議論の整理に役立ちます。

このテンプレートを使用して：

ワークショップや研修セッションで議論と批判的思考をプロンプトする

チームメンバーや学習者と共同で作成し、ホイールを共同で記入しましょう

中心となるトピックを説明的なカテゴリーに分解し、理解を深める

🔑 こんな方に最適： コンセプトの探求や共同思考のための視覚的ツールを求める人事担当者、チームリーダー、教育者。

7. SaaS組織フレームワークテンプレート

viaLucidChart

Lucidchart SaaS組織フレームワークテンプレートは、営業、マーケティング、カスタマー成功 Teams を収益創出に特化したポッドにマージすることで、組織の再構築を支援します。

各ポッドは特定の顧客体験フェーズに連動したクロスファンクショナルユニットとして機能し、コラボレーション、責任の明確化、全体的な効率性を向上させます。また、再現性のあるモジュール式のチーム設計を通じて成長を促進します。

このテンプレートでは、以下のことが可能です：

SDR、AE、CSMの各役割を、販売ファネル全体にわたるモジュール式の収益単位として可視化します

部門間の摩擦を軽減し、所有権と引継ぎポイントを明確に定義しましょう

リーダーシップチームとエンパワーメントTeamsにモデルを提示し、組織構造をGTM目標に整合させましょう

🔑 最適な対象：スケーラブルなポッド型GTMチームの構造を構築するSaaS経営陣および収益責任者

💡 特典：ClickUp Brainはチームの構造と目標に基づき、組織図のアイデアを瞬時に生成・可視化します。AIを活用した提案で様々な組織モデルを探索し、会社のワークフローを最適化しましょう。

8. データ駆動型組織図テンプレート

viaLucidChart

組織図はあっても、どのチームが業績不振か、人員過剰か、燃え尽き症候群の傾向にあるかが見えない。Lucidchartデータ駆動型組織図テンプレートを使えば、人事データを組織図に重ねて表示できるため、構造・人員配置・投資に関する戦略的判断が可能になります。

このテンプレートを使用して：

カスタムフィールドで従業員の役割に報酬、業績、勤続年数データを追加

リソース不足のチームや重複する責任範囲をリアルタイムで可視化

四半期レビュー、組織再編、または人員プランセッションで行動を起こしましょう

🔑 最適なユーザー： 組み込まれた従業員データを活用し、戦略的な組織決定を行う人事リーダーや経営幹部

代替となるLucidchart組織図テンプレート

組織構造を可視化するだけではない、より高度な機能を備えた組織チャートをお探しですか？

ClickUp 、すべてをカバーするアプリ *は、組織チャートをワークフロー、責任範囲、プロジェクト実行に直接接続する代替テンプレートを提供し、コンテキスト切り替えの必要性を排除します。

ご利用いただけるClickUpテンプレートはこちらです：

1. ClickUp 組織図テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp組織チャートテンプレートでチーム構造の課題を特定

リーダーシップ同期で「この人物は現在誰にレポート作成しているのか？」と質問された際、明確な答えが用意できていない状況を想像してみてください。ClickUpの組織図テンプレートは、会社の階層を常に最新の状態に保つ視覚的なマップを提供し、自信を持って回答できるように支援します。

一目でレポート作成ライン、チーム構成、最新の変更点を把握でき、推測の必要がなくなります。さらに、役割の変更や新入社員の加入時にも、チャートの更新は簡単。全員がリアルタイムで情報を共有し、認識を統一できます。

このテンプレートを使用して：

🔑 こんな方に最適： 計画立案と明確化をサポートする、視覚的で更新しやすい組織チャートを必要とする人事担当者やチームリーダー。

2. ClickUp チームミーティングテンプレート

新入社員や外部関係者が「誰が誰か」を知りたい時、GoogleスプレッドシートやExcelファイルに名前と役割のリストを掲載するだけでは不十分です。ClickUpの「チーム紹介テンプレート」は、紹介をより魅力的で整理された体験に変えます。

写真、役割、関連情報を盛り込んだ編集可能な詳細プロフィールを作成し、チーム紹介や社内連携の強化に活用できます。

このテンプレートでは、次のことが可能です：

趣味や利息、お気に入りの引用文などのカスタムフィールドで個性を表現し、接続を深めましょう

オンボーディングワークフローにチームドキュメントがリンクされているため、新入社員が素早く慣れるよう支援しましょう

役割変更や新メンバー加入時に、プロフィール即座に更新

🔑 こんな方に最適： 社内・社外共有用のプロフェッショナルで管理しやすいチームディレクトリを作成したい人事チームや経営幹部。

3. ClickUpスタッフ名簿テンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUpスタッフ名簿テンプレートで最新のエントリーを反映したシフトタイムラインを管理

手作業で週次シフトをプランし、休暇を管理し、全部門のカバーを確保しているなら、ClickUpスタッフ名簿テンプレートに切り替えましょう。複雑なチームスケジューリングとカバー管理を明確化し制御することで、人事チームとオペレーションマネージャーが先手を打つことを支援します。

シフトの割り当て、勤務可能時間の追跡、スケジュールの空き状況の確認が簡単に行えます。さらに、自動通知と一元化されたビューにより、全員がいつどこで必要とされているかを正確に把握できるため、直前の慌ただしさがなくなります。

このテンプレートは次のことを支援します：

🔑 こんな方に最適： 動的なTeams間でスケジュールや空き状況を調整するオペレーションおよび人事マネージャー。

4. ClickUpチーム写真ディレクトリテンプレート

急成長するリモートチームの追跡は困難です。しかし、ClickUpチーム写真ディレクトリテンプレートは、従業員の写真と鍵情報を一元管理できる検索可能なディレクトリを提供します。

スタートアップから企業まで、あらゆるTeamsが接続を強化し、組織構造を把握し、同僚を見つけやすくなります。

このテンプレートをカスタムして：

従業員を場所、チーム、プロジェクト別にタグ付けして簡単に検索

オンボーディング用ClickUpドキュメントから名簿へのアクセスをリンクし、新入社員が顔と名前を接続しやすくなります

チームのメンバーの写真をアップロードし、役割や部署などの関連情報を整理して管理しましょう

🔑 こんな方に最適：ハイブリッドまたはリモートチームを管理する人事チーム。アクセスしやすく視覚的なチームディレクトリが必要な場合に。

5. ClickUp従業員ハンドブックテンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUp従業員ハンドブックテンプレートで人事手続きを一元管理

PDFに埋もれたポリシー更新？もうそんなことはありません。ClickUp従業員ハンドブックテンプレートは、ポリシー、手順、従業員への期待を整理された文書にまとめ、簡単に更新・共有できます。

リモートワークガイドラインや更新された有給休暇ポリシーなど、新たなセクションを追加できるので、重要な情報を見落とす心配がありません。また、コードや福利厚生などポリシーを更新するたびに、チームメンバーは古い添付ファイルを掘り起こす必要なく、即座にアクセスできます。

このテンプレートでは、以下のことが可能です：

🔑 最適なユーザー： 最新のポリシー文書をメンテナーし、アクセス可能な状態を維持する人事リーダーやコンプライアンス管理者。

🎥 動画で学ぶ： ClickUpでSOPを作成する方法を今すぐチェック！ 👇🏼

6. ClickUp 新入社員研修テンプレート

Mondayに新入社員が入社すると、歓迎電子メールやシステムアクセス申請、研修資料の送付に慌てふためくことになります。この連携不足のプロセスは良い第一印象を与えません。ClickUpの新入社員オンボーディングテンプレートは、タスクベースのチェックリストを提供し、新入社員が自ら求める前に成功に必要なすべてを確実に受け取れるようにします。

このテンプレートを使用して：

🔑 こんな方に最適：一貫性のある再現可能なオンボーディングフローを構築する人事担当者と人事コーディネーター。

7. ClickUpの企業文化テンプレート

ClickUpの企業文化テンプレートは、価値、慣習、期待事項を文書化するのに役立ちます。従業員全員が、会社の理念や協働方法、単なる業務内容だけでなく、その背景にある考え方を理解できるようになります。

チームの個性を反映したテンプレートのカスタムが簡単です。バーチャルハイタッチで成果を祝う文化や、 リモートワークの明確な設定など、あらゆる特徴を反映できます。さらに、新入社員が加わっても、すぐに会社の特色や自身の役割を理解できる環境を提供します。

このテンプレートを活用して：

🔑 こんな方に最適：組織の価値や共有された慣行を定義・進化させる文化リーダーや人事チーム。

8. ClickUp 会社概要テンプレート

例えば、取締役会や投資家向け会議の準備中で、会社の構造と目標の全体像を提示する必要があるとします。この場合、ClickUpの会社概要テンプレートを使用すれば、構造、ミッション、進捗を一元化されたビューで提示でき、共有や更新も簡単に行えます。

このテンプレートでは、以下のことが可能です：

部門別のボードとリストで、会社の詳細やプロジェクトを整理しましょう

パフォーマンスと方向性を反映する鍵のメトリクスと目標を強調表示

ClickUpのガント、カレンダー、進捗などのビューで、部門横断的なプロジェクトの所有権を可視化しましょう。

🔑 最適なユーザー： アクセスしやすく最新の状態を保つ企業概要のメンテナーである経営幹部、人事責任者、業務管理者。

ClickUpなら、組織チャートは見た目だけでなく、やることとしても機能も向上します

テンプレートはチーム構造の可視化を容易にしますが、それは始まりに過ぎません。組織チャートがチームの仕事のと切り離されていると、すぐに時代遅れになったり無視されたりします。

Lucidchartは視覚的な組織図作成の確かな出発点を提供するプロバイダーです。しかし、役割の図解以上の機能、つまり構造と実行を結びつけるソリューションをお探しなら、ClickUpがお役に立ちます。

ClickUpは組織チャートを、プロジェクト・タスク・文書・コミュニケーションが存在する同一スペースに統合します。単一プラットフォーム上でチームの可視性を高め、責任を割り当て、将来の採用プランを立てられます。

チームの構造が頻繁に変わる場合や、全員の認識を統一するためだけにツールを切り替えるのに疲れたなら、より接続性の高いシステムに移行する時です。

ClickUpに無料で登録して、チーム構造を機能的なものにしましょう。