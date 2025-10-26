ジャーナリングとメンタルウェルネスに最適なJourneyの代替アプリ10選

あるRedditユーザーが日記について次のように共有しています：

2010年にセラピーを受けていた頃、メンタルヘルスの理由で始めたんです！次第に、周りの誰も私の話を聞いてくれないと感じた時に、自分の考えを吐き出す手段へと変化していきました…

2010年にセラピーを受けていた頃、メンタルヘルスの理由で始めたんです！次第に、周りの誰も私の話を聞いてくれないと感じた時に、自分の考えを吐き出す手段へと変化していきました…

彼らのメッセージの最初の部分が心に深く刻まれました。ジャーナリングは、特に自分の思考に向き合う余裕すら持てないほど速く動く現代社会において、自己内省、メンタルヘルスの追跡、感情の処理のための最も強力なツールの一つとして、静かにその地位を確立しています。

Journeyのようなプラットフォームは、何千人もの人々が日記を気軽に継続できるようにしています。しかし、あなたがここを訪れたということは、おそらく別の選択肢を探しているのでしょう。Journeyが少し堅苦しく感じられる、プライバシーが気になる、あるいは単に自分の生活リズムに合ったツールを求めているのかもしれません。

気分を追跡する、辛い日を振り返る、デジタル日記の基本機能から始める——どの段階でも、あなたにぴったりのツールを厳選しました！

ジャーニー代替ツール一覧

Journeyが今やぴったりとは合わないと感じるなら、より高いプライバシー、より深いメンタルヘルス支援ツール、あるいは単にスムーズな執筆体験を提供する類似製品が数多く存在します。⤵️

ツール 主な機能 おすすめポイント 価格* ClickUp – ドキュメント、タスク、リマインダー、習慣管理– ジャーナリング用テンプレート– AIインサイト（ClickUp Brain）– 気分トラッキング– 目標ダッシュボード オールインワンのジャーナリング、習慣追跡、タスク管理、生産性向上を求める方へ Freeプランあり；カスタム価格設定対応 Day One – 暗号化機能付きプライベート日記 – 過去の思い出を呼び起こす「On This Day」プロンプト – 音声・写真・カレンダーエントリーをサポート 美しくデザインされた、セキュリティに優れた、内省的なマルチメディア対応のジャーナリングを求めるユーザー向け Freeプランあり；有料プランは月額2.92ドルから ペンズー – タイムカプセル機能– 禅ライティングモード– 感情パターンの追跡用タグ セキュリティでプライバシーを最優先にした日記機能と長期的な自己内省を求める書き手向け Freeプランあり；有料プランは年額19.99ドルから Diarium – タイムラインと記憶タグ付け– メディア豊富なエントリー– 天気、場所、フィットネス連携 場所情報と感情を認識するジャーナリングによる深いライフトラッキングを求めるユーザー Freeプランあり；カスタム価格設定 グリッドダイアリー – プロンプトベースの日記– 9分割マンダラレイアウト– カスタム習慣追跡システム 構造化された質問形式の日記を求める初心者や内省的な書き手向け 有料プランは月額2.99ドルから Reflectly – /AI生成のプロンプト– 気分グラフ化– マインドフルネスチャレンジ AIによるサポートで日々の感情チェックインや内省的な文章作成を行いたいユーザー向け Freeプランあり；アプリ内課金あり Daylio – アイコン付き気分記録 – 「Year in Pixels」ビジュアルレポート作成 – 目標追跡機能付きミニマルな書き物 超ミニマルなビジュアルジャーナリングと習慣追跡を求める方へ Free 旅行日記 – 旅行マップと写真ログ– 印刷ジャーナル– 共有可能なオンライン章 視覚的なストーリーテリングと物理的な記念品で自己内省的な旅を記録したい旅行者たち Freeプランあり；有料プランは月額13.99ドルから Dabble Me – 電子メールによるジャーナリング– 過去のエントリーを振り返る機能– Spotify連携 電子メールベースでシンプル、ノスタルジックな日記付けを好むユーザー向け Freeプランあり；有料プランは月額4ドルから Evernote – /AI搭載メモ検索機能– ウェブクリッパー– /AIメディア文字起こし– 生産性向上＋ジャーナリングのハイブリッドツール 研究、生産性、メディアを多用した内省をジャーナリングと融合させる書き手たち Freeプランあり；有料プランは月額14.99ドルから

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 編集チームでは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

なぜジャーニーの代替ツールを選ぶのか？

Journeyをしばらく使っているなら、こんな共通のリミットに共感できるかも 👇

プライバシーのリミット: JourneyはGoogle Drive経由でデータを保存します。ローカルストレージ、エンドツーエンド暗号化、または日記エントリーに対する完了する制御を求める場合には理想的ではありません。

硬直したユーザーインターフェース: アプリは少し時代遅れで雑然とした印象を与え、執筆のフローを妨げ、様々なジャーナリングスタイルに適応しにくい

主要機能の有料化: 同期、バックアップ、メディアアップロードといった中核ツールがサブスクリプション制となっており、無料バージョンが試用版のような感覚です

メンタルヘルス機能の不足: Journeyには、他のアプリが導入し始めているCBT（認知行動療法）に基づくプロンプト、気分追跡、メンタルヘルス分析などの機能が備わっていません

高度なカスタム不可：* フォントスタイル、テーマ、レイアウトを大幅に変更できません。自分だけのオリジナルな日記を重視する方にとっては、決定的な欠点となる可能性があります。

オフラインサポートがリミット：* インターネット接続なしでエントリーにアクセスできるサポートはリミットされており、外出先でジャーナリングしたい場合には不便です。

ジャーニーの代替ツールを選ぶ際のポイントとは？

新しいデジタル日記として期待される他のジャーナリングアプリを探る際に注目すべきポイントはこちら👇

🧠 ジャーナリングの芸術と科学： ClickUp の創設者であるZeb Evans が、ジャーナリングがどのように彼をより穏やかで、マインドフル、そしてレジリエントにするのに役立ったかを共有しています。 私は10代前半から日記をつけてきましたが、この10年間は毎日の習慣として続けています。仕事と私生活の両方における目標、意図、重点分野を設定するため、1日に2回日記を書きます。これは私にとって計り知れない価値があることが証明されています。毎朝日記を書く際、まず前日の内容を再読し、その日に何があったかを思い出し、学んだ教訓を振り返ります。日記を毎日書くことで、思考を整理し、意思決定を行い、意図を持って生きる能力が向上することを実感しています。 私は10代前半から日記をつけていますが、過去10年間は毎日の習慣として続けています。仕事と私生活の両方における目標、意図、重点分野の設定のため、1日に2回日記に書き込んでいます。これは私にとって計り知れない価値があることが証明されています。毎朝日記を書く際、まず前日の内容を再読し、その日に何があったかを思い出し、学んだ教訓を振り返ります。日記を毎日書くことで、思考を整理し、決断を下し、意図を持って生きる能力が向上することを実感しています。

最高のジャーニー代替アプリ

Journeyは優れたジャーナリング体験を提供しますが、他のアプリには独自の機能や利点があり、あなたの目標により適している可能性があります。それらの機能を詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（カスタマイズ可能なワークスペースで、日記・習慣追跡・日々のプランを1つにまとめるのに最適）

ClickUp Docsで高度にカスタマイズ可能な日記エントリーを作成

思考の整理、習慣の追跡、日々のルーティン管理を1つのアプリで実現したい方にとって、ClickUpは最適なスタート地点であり、多くの場合、最も適した選択肢です！

ドキュメントやメモ帳で思う存分日記を書き綴ろう

この柔軟性の核となるのがClickUp Docsです。シンプルで集中を妨げない執筆スペースで、日記形式のエントリーを作成できます。日々の振り返りを書き留めたり、感謝の気持ちを記すバレットジャーナルとして活用したり、深く考えを整理したい時には長文のエントリーを書くことも可能です。

ClickUp Docs内でチェックリスト、ヘッダー、無限のリッチテキストフォーマットを使って日記のエントリーを整理しましょう

Docsの特長は、書き物を自由に整理できる点です。例えば、気分別にフォルダを作成したり、繰り返し現れるテーマにタグを付けたり、日記のエントリーをタスクやカレンダーイベントにリンクされている点も可能です。

🎯 便利な裏技：ClickUp Docsでのフォーマットを素早く行いたいですか？任意のブロック左側のドラッグハンドル（⋮⋮）をクリックすると、ブロックオプションメニューが開きます。 ClickUp Docsでコンテンツを素早くフォーマット そこから、すぐに次のことが可能です： 変換対象 → 見出し、リスト、引用、バナー、またはコードブロック

ブロックカラー → テキストや背景に色を追加

複製 → ワンクリックでブロックを複製

コピーブロックリンク → ブロックを直接共有またはリンク

削除* → 手間なくブロック全体を削除

メモ帳でシームレスに日記を書きましょう

ClickUpメモ帳のミーティング——思考やアイデア、内省を記録する、あなたの新たなお気に入りの場所です！

パーティーをプランするもよし、一緒に日記をつけるもよし。ClickUpメモ帳がすべてをサポートします。

その方法は以下の通りです：

いつでも、何でもメモできます： 日々の小さな成功、心配事、突飛なアイデアを素早く記録——付箋紙は不要です

簡単に整理： 日別やトピック別にメモを作成すれば、思考がごちゃごちゃになる心配はありません

デバイス間で同期: ノートパソコンで日記のエントリーを書き始め、スマートフォンで完成させましょう。あなたのメモは、あなたが行くところどこへでもついてきます

メモを行動に変える：* 気づきを簡単にタスクやリマインダーに変換し、内省を具体的な進捗へと導きます

習慣をタスクに変換する

さらに、ClickUpタスクには習慣追跡や個人ルーティンに最適な機能が追加されています。ジャーナリング、瞑想、水分補給、気分追跡などの活動に定期的なタスクを設定でき、ClickUpを理想的なデジタルプランナーに変えます。

ClickUpタスクで日々の習慣やルーティンを記録しましょう

各タスクにはClickUpカスタムフィールドを設定可能。毎日気分・エネルギーレベル・ストレスを評価し、時間の経過に伴う傾向を把握できます。タスクはカレンダー・リスト・タイムライン形式でビュー可能。継続的な取り組みが一目で確認できるため、リストの項目を完了させる達成感がモチベーション向上に大きく貢献します。

ジャーナリングのプロンプトを/AIに尋ねてみましょう

この強力なツール群に加え、プラットフォームに直接組み込まれたAIアシスタント「ClickUp Brain」が加わります。

ClickUp Brainに内省的なプロンプトの生成、日記のエントリーを要約する、さらには日記とタスク全体の傾向分析を依頼できます。回答をドキュメントに移動したり、タスクを作成することも可能です。

ClickUp Brainで内省を促すプロンプトを生成し、ジャーナルの傾向を分析しましょう

ClickUpは個人の成長と日々の生産性をシームレスに融合させます。複数のやることアプリ、デジタルジャーナル、目標・習慣トラッカーを切り替える代わりに、すべてが接続された一つの場所を手に入れられます。

ジャーナリングテンプレートから始めましょう

また、朝の一日の確認や夜の振り返りなど、気に入った構造が見つかった場合は、既成またはカスタマイズ可能なClickUpテンプレートを使用する選択肢もあります。

例えば、ClickUpのデイリーノートテンプレートを使えば、思いついたことを素早く書き留め、進捗を追跡し、内省を行動に移すことができます。カレンダービューを活用すれば、締切やスケジュールを一目で把握しながら日々の生活をプランできます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

初めて利用するユーザーには、初期の学習曲線が必要となる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーはこう述べています：

数年前に職場でClickUpを使い始め、その後は転職先でも導入してきました。個人利用でも活用しています——日記、健康管理、文字通りすべて。使い方を覚えると可能性は無限大で、素晴らしいツールです。

数年前に職場でClickUpを使い始め、その後は転職先でも導入してきました。個人利用でも活用しており、日記や健康管理ツールとして、文字通りすべてに使っています。使い方を覚えると可能性は無限大で、本当に素晴らしいツールです。

🎥 動画で学ぶ： ClickUpをバレットジャーナルとして活用する方法

2. Day One（文脈記憶強化機能付きプライベート日記に最適）

viaDay One

2011年にBloom BuiltによってリリースされたDay Oneは、体系化されたプライベートな内省を通じてメンタルウェルネスをサポートするジャーナリングアプリへと進化しました。その「On This Day」機能は、写真・音声・場所と共に過去のエントリーを再提示し、感情的な成長や人生のパターンを振り返るプロンプトを提供します。これにより、人生の瞬間を深く捉え、再訪できるセキュリティと内省的なスペースを求める方にとって、優れたJourneyの代替アプリとなっています。

音声文字変換機能により、口頭での思考を外出先でもテキスト入力に変換可能。無制限のエントリーに加え、写真・ビデオ・音声記録・手書きメモ・イラストで日記を豊かに彩れます。

Day Oneの主な機能

本日生成カレンダーイベントとメディアを統合した要約を表示し、包括的な日々のマインドフルネス実践を実現

音声テキスト入力や音声エントリーでつかの間の思考を保存。外出先での感情処理に最適です。

「今週学んだ教訓は何ですか？」といった厳選された質問で、内省的な文章を書くきっかけを得ましょう

Day Oneのリミット事項

ユーザーは場所の更新が不安定になるケースを頻繁に経験しており、手動で設定した場所が時間の経過とともに単一点へ移動してしまう現象が発生しています

Day Oneの価格

Free

プレミアム：月額2.92ドル（年額一括課金）

Day Oneの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Day Oneについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

起動は簡単で、すぐに書き始められるエントリーが用意されています。少しでもたくさんでも、書き始めればそれで完了！さらに、ジャーナリングの「連続記録」も追跡してくれます（私は67日連続で続けています！）

起動は簡単で、すぐに書き始められるエントリーが用意されています。少しでもたくさんでも、書き始めればそれで完了！さらに、ジャーナリングの「連続記録」も追跡してくれます（私は67日行です！）

🌷 マインドフルネスのヒント： 思考に囚われたり感情に振り回されたりした時は、立ち止まって W. A. K. E. を実践しましょう： W: 観察者 （「今、私の内側で何が起きているのか？」）

A: 許容する （「これをしばらくここに置いておいてもいいだろうか？」）

K: Know （「雑音の向こうに真実とは何か？」）

E: エンゲージ（『最も意識的な次の行動は何か？』）

3. Penzu（バージョン履歴機能付き日記アプリとして最適。過去のメンタルヘルス記録を振り返れる）

viaPenzu

プライバシーを最優先するオンライン日記プラットフォーム「Penzu」は、継続的な執筆を通じて感情を整理しストレスを軽減するセキュリティを確保したスペースを提供します。その「タイムカプセル」機能では、ユーザーが将来の自分宛てにエントリーを電子メール送信でき、個人の成長に対する長期的な内省を促し、Journeyの即時的な日記作成に重点を置くスタイルとは設定を異にします。

よりカスタマイズ性と内省性を高めるため、このツールでは日記やエントリーのタグ付け、リッチテキストフォーマット、検索フィルター、過去のエントリーを体系的に閲覧する機能をサポート。さらに「Looking Glass」機能では、過去のエントリーを電子メールで送信（例：「3年前のあなたの記録です」）し、日記の軌跡を振り返る機会を提供します。

Penzuでは、すべてのジャーナルはデフォルトでプライベートです。無料ユーザーにはオプションのベーシックロック（二重パスワード）が、Proアカウントには軍事レベルの256ビットAES暗号化が提供されます。

Penzuの主な機能

「禅モード」を起動して、邪魔のない執筆スペースを実現。感情的なジャーナリング中の集中力を高めます。

個人写真、ジャーナルカバー、テーマ、フォント、色でジャーナルをカスタム

継続的な日記習慣を育むため、カスタム電子メールリマインダー（毎日/毎週）の設定を行いましょう

Penzuのリミット

このツールは写真のリサイズやページの色など、カスタム機能がリミットされています。

Penzuの料金プラン

Free Forever

プロプラン: 年額19.99ドル

Pro+: 年額4.16ドル

Penzuの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはペンズについてどう評価しているのでしょうか？

Trustpilotのレビューにはこう書かれています：

Penzuは胸の内を吐き出し、日々の出来事を書き留め、誰にも知られずにメモを残すのに最適です。

Penzuは胸の内を吐き出し、日々の出来事を書き留め、誰にも知られずにメモを残すのに最適です。

📮 ClickUpインサイト： 目標管理に物理的な日記帳を使用しているのはわずか12％、驚くべきことに38％は全く追跡していない。 しかし、より正確かつ簡単に目標を追跡できたらどうでしょう？ ClickUpは、プランナーの構造と自動化の力を融合させたツールです。タスクや期限の設定から、視覚的なダッシュボードによる進捗追跡まで、ClickUpは整理整頓と集中力をサポートします。AI搭載のリマインダーと自動化されたワークフローにより、重要なマイルストーンを見逃すことはもうありません。 💫 実証済み結果：ClickUpユーザーは生産性が2倍向上したとレポート作成しています

4. Diarium（場所に基づくジャーナリングと深い記憶追跡に最適）

viaDiarium

2017年から進化を続け、クロスデバイス対応のジャーナリングツールとして確固たる地位を築いたDiariumでは、様々なメディアフォーマット、複数のスタイル設定、ハンズフリーテキスト入力が可能です。

カレンダーイベント、天気、Fitbit、Strava、Untappd、GitHub、Trakt、Facebook、Last.fmなどのサービスからデータを自動インポートし、文脈を添えて日記のエントリーを充実させられます。さらに音声認識による音声入力で、ハンズフリーで手軽に日記を書くことも可能です。

Diariumの主な機能

睡眠の質や創造性の爆発といった独自の習慣を追跡するカスタムトラッカータグをデザインし、パーソナライズされたグラフで管理しましょう

特別なプロンプトで「一年の日」を祝い、日々のエントリーにユニークな文脈を加えましょう

追加のプライバシー保護のため、パスワード、PIN、指紋認証、Touch ID、Face ID、またはWindows Helloでアプリをロックできます。

Diariumの制限事項

ユーザーはChromeでのファイルアップロード時に問題に直面することがあり、クロスプラットフォーム対応を謳いながらプレミアム版でも手動でのスマートフォン更新が必要となる場合がある

Diariumの価格

Free Forever

プロ版：カスタム価格設定（アプリ内課金で利用可能）

Diariumの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはDiariumについてどう評価しているのでしょうか？

あるRedditユーザーはこう述べています：

Diariumを1年間使っていますが、本当に気に入っています。JourneyやJournalitといった他の日記アプリを試した後にたどり着きました。これが最高です。年間サブスクリプションではなくアプリを購入できる点が気に入っています。音声メモは全てスマホにダウンロードし、毎月末には日記をWordファイルとしてエクスポートすることでデータを保存しています。

Diariumを1年間使っていますが、本当に気に入っています。JourneyやJournalitなど他の日記アプリを試した後にこのアプリに出会いました。これが最高です。年間サブスクリプションではなくアプリを購入できる点が気に入っています。音声メモは全てスマホにダウンロードし、毎月末には日記をWordファイルとしてエクスポートすることでデータを保存しています。

5. Grid Diary（ライターのブロックを克服するためのプロンプト付き日記に最適）

viaGrid Diary

Grid Diaryの3×3グリッドレイアウト（中央セルに日付/気分を記入）は、1エントリーあたり8つの独立したプロンプトをコンパクトなフォーマットで整理するのに最適です。これにより書き手のブロックを軽減し、エントリーの内容を集中させることができます。

日次・週次・月次・年次のエントリーテンプレートと習慣化機能を備えた、ジャーナルとプランナーのハイブリッド設計で、長期的な進捗追跡を実現します。

このアプリは、朝の感謝や成功記録からバレットジャーナル、マニフェステーションジャーナルなど、あなたのユニークな日記スタイルに合わせて進化します。気分や天気、活動データ（HealthKit経由）、ステップやエネルギーメトリクスまで記録可能で、各エントリーに現実の文脈を付加できます。

Grid Diaryの主な機能

グリッドダイアリーの制限リミット

一部のユーザーからは、保存機能の不安定さにより過去の記録を含む日記を頻繁に失ったとの報告があり、効果的なサポート対応も得られていない。

Grid Diaryの価格

Pro: 月額2.99ドル、3日間無料試用版

プレミアムプラン: 年額22.99ドル、14日間無料試用版

グリッドダイアリー 評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはGrid Diaryについてどう評価しているのでしょうか？

Google Playのレビューにはこう書かれています：

素晴らしいです。 感謝の気持ちを綴るジャーナリングに最適です。無料バージョンでも十分な機能が備わっており、アプリ体験を損ないません。選択可能なプロンプトが役立ちます。思考を整理している感覚を与えてくれるフォーマットが素晴らしいです。グリッド同士を自由に並べ替えられ、表示順を自由に設定できれば完璧でしたが、大きな問題ではありません。間違いなくお勧めします。

素晴らしいです。 感謝の気持ちを綴るジャーナリングに最適です。無料バージョンでも十分な機能が備わっており、アプリ体験を損ないません。選択可能なプロンプトが役立ちます。思考を整理している感覚を与えてくれるフォーマットが素晴らしいです。グリッド同士を自由に並べ替えられ、表示順を自由に設定できれば完璧でしたが、大きな問題ではありません。間違いなくお勧めします。

🧠 豆知識：ハンス・S・シュローダー氏主導の研究では、脳波（EEG）を用いて脳活動を観察しました。その結果、心配事について書くことは、中立的なトピックについて書く場合と比較して、脳の「エラー関連陰性波（ERN）」信号——心配や気散じによってトリガーされる急激な電気的低下——を著しく減少させることが判明しました。

6. Reflectly（自己認識を高めるAI駆動型気分追跡に最適）

viaReflectly

Reflectlyは、スマートフォンやタブレット上で親しみやすいAIコンパニオンのように機能するジャーナリングアプリです。AIが提案するプロンプトや質問を通じて、日々の感情を書き留めるお手伝いをします。長期的な気分変化を追跡し、魅力的な視覚的グラフや傾向データを提供することで、感情のパターンやトリガーを理解する手助けをします。

このアプリにはポジティブ心理学の要素も組み込まれており、感謝とマインドフルネスに焦点を当てた日々のエクササイズ、名言、アファメーション、メンタルヘルスをサポートし前向きな思考を強化する自己啓発のヒントなどが含まれています。

継続的な日記習慣を促すため、連続記録や報酬といったゲーミフィケーション要素を提供し、日記習慣を継続するお手伝いをします。

Reflectlyの主な機能

過去のエントリーに基づいたパーソナライズされたAIプロンプトを受け取り、より深い感情の探求を実現しましょう

数週間にわたる活動とリンクされている感情の関連性を示す気分相関グラフをビューし、傾向を把握しましょう

アファメーションなどの日々のマインドフルネス課題を完了し、前向きな思考を育みましょう

Reflectlyのリミット

ユーザーからはアップデート後の頻繁なクラッシュや生体認証の失敗がレポート作成されており、複数のエントリーがあるにもかかわらずプロフィールにデータが一切表示されない状態です。

Reflectlyの価格

Free（アプリ内課金あり）

Reflectlyの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはReflectlyについてどう評価しているのでしょうか？

Google Playユーザーはこう言っています：

全体的に非常に良いです。無料の「ベーシック」ジャーナリング体験では、日々の様々な質問に答え、前向きな姿勢を保つためのヒントを得られます。「プレミアム」体験では、ジャーナル本文で100文字以上入力可能（ベーシック版は不可）で、より個人的な洞察が得られます。全体的にプレミアムは必要ないと思いますし、購入を頻繁に促されることもありません。気に入っています！

全体的に非常に良いです。無料の「ベーシック」ジャーナリング体験では、日々の様々な質問に答え、前向きな姿勢を保つためのヒントを得られます。「プレミアム」体験では、ジャーナル本文で100文字以上入力可能（ベーシック版では不可）で、より個人的な洞察が得られます。全体的にプレミアムは必要ないと思いますし、購入を頻繁に促されることもありません。気に入っています！

フレンドリーなアドバイス：すぐに誰かと気持ちを共有したくない場合は、/AI/に頼ってみましょう。こう尋ねてみてください：「今、[感情]を感じています。表面の下で何が起きているのか、判断せずに一緒に解きほぐすのを手伝ってくれませんか？」*

📚 こちらもご覧ください:目標設定に減圧理論を活用する方法

7. Daylio（最小限の記入で気分を追跡するのに最適）

viaDaylio

Daylioは視覚的でアイコンベースの日記インターフェースを採用しています。長文のエントリーを書く代わりに、気分を記録し、あらかじめ設定された活動を選択できます。これにより、気分記録がスマートフォン上でアイコンを使った楽しいゲームや連続記録チャレンジへと変わります。

「8時間睡眠」や「散歩に行く」といったカスタム目標を作成し、連続達成日数やリマインダーで進捗を追跡可能。アプリが自動的に気分と日常行動の関連性を分析し、分かりやすいチャートや統計データで個々の習慣がメンタルヘルスに与える影響を可視化します。

Daylioの主な機能

「Year in Pixels」のヒートマップ風ビューで、1年をひと目で振り返ろう

目標 と習慣を連続記録とリマインダーで 追跡し 、時間をかけて継続性を築きましょう

セラピストと共有できる詳細な感情の概要を含む年間ムードレポートを生成

Daylioの制限事項

深夜に保存されたエントリーが反映されず、連続記録の進捗が失われるケースがユーザーからレポート作成されています

Daylioの料金プラン

Free

Daylioの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Daylioについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるRedditユーザーはこう述べています：

2018年に使い始め、1日に何度も追跡していました。今では日記のように使っています。あらゆることを追跡し、短い文章や添付ファイルをつけたりします。後になって記憶が蘇り、それ以来どれだけ成長したかを確認できるのが大好きです。

2018年に使い始め、1日に何度も追跡していました。今では日記のように使っています。あらゆることを追跡し、短い文章を書いたり添付ファイルをつけたりします。後で思い出が蘇り、それ以来どれだけ成長したかを確認できるのが大好きです。

8. トラベルダイアリーズ（印刷された記念品付き旅行ストーリーテリングに最適）

viaTravel Diaries

一般的な日記アプリとは異なり、Travel Diariesは旅行記録に特化して設計されています。ユーザーは日付・目的地・旅程別に整理された構造化された旅行日記を作成可能です。

実際の旅行雑誌のようなスタイルで、テキスト、写真、マップを組み合わせた洗練されたスクロール可能なデジタル日記。まるで厳選された旅行記のような感覚で記録できます。オンライン保存も可能で、自宅に配送される物理的な書籍への変換も選択できます。

インタラクティブマップにジオタグや場所のピンを追加して、ルートを視覚的に追跡。各エントリーに豊かな空間的文脈を与え、その出来事が起きた場所を明確に示せます。ジャーナルはプライベートにしたり、選んだ友人や家族と共有したり、旅行インフルエンサーなら旅行ブログとして公開することも可能です。

トラベルダイアリーの主な機能

旅行日記の制限

一部のユーザーからは、オフライン利用不可かつオンライン復帰時の同期オプションがない点がレポート作成されています

トラベルダイアリーズの価格

Free Forever

ベーシック*：1ユーザーあたり月額13.99ドル

オンライン*：1ユーザーあたり月額39.99ドル

印刷版*：1ユーザーあたり月額69.99ドル

トラベルダイアリーズの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはトラベルダイアリーズについてどう評価しているのか？

Trustpilotのユーザーはこう述べています：

この会社からすでに5冊の日記帳を注文しました。光沢紙のサイズはコンパクトで、私の本棚にぴったりの大きさです。とても上品な見た目です。休暇が増えるにつれて、今後も注文を続けようと思います。

この会社からすでに5冊の日記帳を注文しました。光沢紙のサイズはコンパクトで、私の本棚にぴったりの大きさです。とても上品な見た目です。休暇が増えるにつれて、今後も注文を続けようと思います。

9. Dabble Me（思い出を保存するための電子メールベースの日記に最適）

viaDabble Me

Dabble Meはオープンソースの日記アプリで、毎日電子メールを送信し、簡単な返信でその日を振り返るよう促します。

専用アプリ不要で人生のイベントを記録できる軽量な方法を提供し、電子メールを好む人々に最適です。電子メールの頻度も毎日から毎月まで調整可能で、ジャーナリングのリズムを自由にコントロールできます。

過去の同じ日付のエントリーを懐かしく振り返る機能で、成長や変化、時間の経過に伴うパターンを考察し、ノスタルジックで感情的なつながりを深められます。ミニマリスト哲学に基づいた設計のため、連続記録や目標、派手なダッシュボードは押し付けません。生産性追跡よりも、穏やかな自己内省を重視したツールです。

Dabble Meの主な機能

Spotifyの楽曲をエントリーに埋め込み、音楽的な要素を加えて内省を深めましょう

OhLife、Ahhlife、Trailmix.lifeなどのサービスから過去の貼り付けエントリーをインポートし、ジャーナリングの履歴を統合しましょう。

「旅行」や「家族」といったキーワードでタグ付けし、日記のエントリーを簡単に整理・検索できるようにしましょう

Dabble Meの制限事項

カスタム機能は最小限のため、より高度な制御を求めるユーザーにとってパーソナライゼーションがリミットされる可能性があります

Dabble Meの料金プラン

Free Forever

プロプラン: 月額4ドル

Dabble Meの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. Evernote（生産性向上に向けた高度なメモ作成に最適）

viaEvernote

Evernoteはスマート検索とタスク管理でジャーナリングを強化し、メンタルウェルネスの目標に集中し続け、時間をかけて生産性を高めることを容易にします。あらゆるフォーマットでジャーナリングが可能——入力、音声入力、添付ファイル、手書きメモのスキャン、写真挿入——により、よりダイナミックなエントリーを実現します。

個人用、感謝、旅行、仕事など、別々の日記を管理したい場合、Evernoteではノートブック、タグ、スタックを使って日記のエントリーを整理し、詳細な分類が可能です。

このツールの強力な検索機能により、手書きのメモやPDF、画像を含む過去のジャーナルエントリーも簡単に見つけられます。

Evernoteの主な機能

AI搭載検索機能で自然な言語の質問を投げかけ、メモ・PDF・画像・手書きメモから抽出した回答を取得

AIトランスクリプトでメディアファイルを自動的に編集可能なテキストに変換。50以上の言語をサポート。

豊富なフォーマットオプション（テーブル、チェックリスト、コードブロックなど）でメモをカスタム

Evernoteのリミット事項

一部のユーザーからは、無料バージョンで有料アップグレードを促すポップアップが頻繁に表示されることや、単一デバイスでの同期リミットに関するレポート作成があります。

Evernoteの料金プラン

Free Forever

個人向け*: 1ユーザーあたり月額14.99ドル

プロフェッショナル : 17.99ドル/月（ユーザーあたり）

企業: *カスタム見積もり

Evernoteの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (8,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはEvernoteについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーはこう述べています：

Evernoteアカウントにはほぼ何でも保存できます。入力したメモ、ウェブサイトのクリップ、PDFファイル、写真などです。特に便利なのはWebクリッパーと「電子メールで受信トレイへ」機能です。

Evernoteアカウントにはほぼ何でも保存できます。入力したメモ、ウェブサイトのクリップ、PDFファイル、画像などです。特に便利なのはWebクリッパーと「電子メールで受信トレイに送信」機能です。

ClickUpで思考に安全なホームを

ジャーナリングの美しさは、完璧を求めるのではなく、ただ今この瞬間に存在することを求める点にあります。そして、その存在を真にサポートするスペースを探しているなら、ClickUpがあなたの求める場所かもしれません。

ClickUp Docsなら、感謝リスト、日々のチェックイン、あるいは長くてフィルターのかかっていない思考の吐き出しなど、あらゆる内省のためのクリーンでカスタマイズ可能なスペースが得られます。

ClickUpタスクは、気分追跡や習慣ループ機能で軌道に乗せながら、日記を日常に組み込むお手伝いをします。

行き詰まった時は、ClickUp Brainが考え抜かれたプロンプトや内省、要約を提供し、真の状況を理解する手助けをします。外出先での素早い思考には、ClickUp Notepadが静かな空間としてメモを書き留め、息をつく場所となります。

ジャーナリングのあらゆるニーズに対応するワンストッププラットフォーム。今すぐClickUpに登録しましょう！