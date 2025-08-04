チーム間のコラボレーション：サイロを打破し、よりスマートに仕事をする方法

「チーム間のコラボレーション」と聞いて、何が思い浮かびますか？

おそらく、多くのチームミーティング、電子メール、混乱があったでしょう。しかし、映画『インターン』を思い出してください。この映画では、2 人の場違いなインターンが、コーダー、マーケティング担当者、アナリストとチームを組み、Google の全社的な課題に挑みます。彼らは、最も頭が良いから勝ったわけではありません。異なるチーム間で連携し、1 つのチームとして行動することを学んだから勝ったのです。

それが、職場における真のコラボレーションの姿です。複数のチームがさまざまな働き方をテーブルに持ち込むが、信頼と構造がなければ勢いは失われてしまう。

チームビルディングの強化、明確な会話、よりスマートな習慣によって、この問題を解決することができます。この記事では、組織内のチーム間のコラボレーションを強化し、仕事のスピードを落とすことなくサイロ化を解消する方法をご紹介します。

チーム間のコラボレーションとは？

部門間コラボレーションは、部門横断チームコラボレーションとも呼ばれ、異なる部門が連携して 1 つの問題を解決する取り組みです。このチームには、デザイナー、開発者、マーケティング担当者、営業チームなどが参加します。各グループは、それぞれの専門知識を活用して、プロジェクトが円滑に進捗するよう努めます。部門間のコラボレーションとは異なり、部門横断チームは、進捗を妨げるサイロ化を解消します。

チーム間のコラボレーションが重要な理由

2つのキーワード：「成功する実行」。

孤立して仕事をしているチームは、重要な詳細を見逃し、部門間で混乱を引き起こし、結果の悪化につながります。

電球、蓄音機、映画、そして私たちが当たり前のように利用している何百もの素晴らしい発明は、1 人のプロジェクトによって生み出されたものではありません。そのすべては、専門分野を超えた統一的な思考とタスクの所有権によって生み出されたものです。

一元化されたコミュニケーションと一貫したオンラインミーティングの習慣によってその文化を構築すると、進捗がスムーズになり、成果も向上します。

実際にどのように機能するかを紹介します：

🧠 興味深い事実：Amazon は「2 ピザチーム」というコンセプトを採用しており、2 枚のピザで食事ができるような小規模な部門横断型グループを結成しています。これらのチームは自律的に運営されており、迅速な意思決定とイノベーションを可能にし、AWS や Prime などのサービスの開発に貢献しています。

チームが直面する一般的な課題

サイロ化された仕事から真のチームコラボレーションへの取り組みに移行すると、システムのあらゆる部分で課題に直面することになります。特に新入社員がよく直面する、最もよくある課題のいくつかを紹介しましょう。

1. 人は必ずしも知らないチームメンバーを信頼しません

一般的に、従業員はこれまで一緒に仕事をしたことがない相手には信頼を寄せにくいものです。その躊躇は、進捗をブロックし、チームワークの勢いを失わせる、目立たない形で現れます。

他の人は、他の人が平等に貢献したり、仕事を真剣に受け止めたりしないだろうと思い込んで、早く仕事を終えてしまう人もいます。また、自分のアイデアを他の人に盗まれてクレジットを奪われることを恐れて、アイデアを隠してしまう人もいます。

その懸念は誇張されているように感じるかもしれませんが、現実の問題です。プレッシャーの高い職場では、多くの従業員は自分の役割を守るためには自分の専門知識を自分だけに留めておくべきだと考えています。しかし、その考え方は、無能さよりもはるかに早く進捗を妨げる要因となります。

2. 断片化したプロセスとコミュニケーションの齟齬

チームリーダーは、一貫性のないプロセスや責任の不明確さに依存している場合、同じ課題に直面します。多くのチームは、プロジェクトが開始すればコラボレーションは自然に実現すると考えています。しかし、その想定は、成果だけでなく、部門間の信頼、士気、責任感にも深刻な問題を引き起こします。

幸いなことに、その逆も当てはまります。1 つの弱点を改善すると、システム全体に勢いが生まれます。明確なプロセスにより、より適切な意思決定、より強力な成果、そしてチーム間の真の進捗が可能になります。

3. 物理的・物流上の課題

従業員がもっとコラボレーションをしたいと思っていても、物理的および物流上の障害のためにそれができない場合がよくあります。従来のオフィスでは、通常、異なる部門は別のフロア、別の棟、あるいは別の建物に拠点を置いています。このような分離は、文字通り、そして精神的な距離を生み、アイデアの共有や緊密な連携を困難にします。

対面でのコラボレーションのために共有スペースを用意している場合でも、移動時間、部屋の予約、技術的なセットアップによって作業が遅延してしまうことがあります。

リモートチームは、時計 という別の種類の障壁に直面しています。チームメンバーが都市、国、タイムゾーンに分散していると、ライブでミーティングを行ったり、問題を迅速に解決したりすることが難しくなります。朝に仕事をするメンバーもいれば、夜にログインするメンバーもおり、オンラインミーティングのフローが乱れて生産性が低下します。

ClickUp はまた、回答者の 27% が、フォローアップが不十分なミーティングに苦労しており、その結果、アクションアイテムの失効、タスクの未解決、そして最終的には生産性の低下につながっていることを発見しました。

統合型コミュニケーションプラットフォームは一部のギャップを埋めることができますが、これらの障壁は完全に消えるわけではありません。しかし、適切なコラボレーションツールと効果的な実践方法を活用すれば、距離を乗り越えることができます。

📮ClickUp のインサイト：一般的なナレッジワーカーは、仕事を完了するために平均 6 人の人と連絡を取り合う必要があります。つまり、重要な情報を収集し、優先度を調整し、プロジェクトを推進するために、毎日 6 人の主要な連絡先に連絡を取らなければならないということです。 絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、可視性の欠如は、チームの生産性を低下させる深刻な問題です。ClickUp のような、Connected Search と AI Knowledge Manager を備えた一元化されたプラットフォームは、コンテキストを即座に利用できるようにすることで、この問題に対処します。

チーム間のコラボレーションを改善する方法

チーム間のコラボレーションのメリットと課題は明らかですが、チーム間で効果的なコラボレーションを促進するにはどうすればよいのでしょうか？そのプロセスの鍵となるステップを分解してみましょう。

1. 共通の目標と OKR の整合

別のチームをプロジェクトに参加させようとしたところ、「それは私たちの優先度ではない」と断られた経験はありませんか？特に、そのプロジェクトが収益や顧客獲得に直接影響する場合、苛立たしい気持ちになるかもしれません。このような不一致は、あなたと他のチームが目標について足並みが揃っていない場合に発生します。

📌 X（旧 Twitter）を例にとってみましょう。同社は、イーロン・マスク氏のもとで大きな変化を経験しました。X は、新しい優先度に合わせて収益目標を調整しながら、依然として「世界のための広場」という包括的な使命に向けて努力を続けています。 イーロン・マスクが X の買収中に投稿した 2022 年のツイート

異なるチーム間で優先度が矛盾すると、進捗が遅れます。明確で統一された目標は、状況が変わってもコラボレーションを円滑に進めるのに役立ちます。

ClickUp のような「仕事のためのすべて」を網羅したアプリなら、このビジョンを実現するのに役立ちます。

まず、ClickUp の目標機能を使用すると、組織全体の共有目標を設定し、それを部門間の OKR に展開し、実際のパフォーマンスと設定したターゲットを比較してその影響を測定することもできます。

大きな包括的な目標を、より小さなタスクやサブタスクに分割し、関連するチームメンバーに割り当てることができます。期日、マイルストーン、進捗の追跡などの詳細を追加して、より明確にすることができます。

ClickUp を使用して、四半期および年間の組織全体の OKR を明確に設定し、追跡しましょう。目標

💡 プロのヒント: ClickUp の「ターゲット」を使用して、各目標の「主要結果」を定義しましょう。目標に応じて、次のような適切なメトリクスタイプを選択してください。 収益目標のための「通貨」

『パーセンテージ』をKPI（例：リテンション率やチャーン率）に活用する

登録者数などの生データには「番号」を

二元的なマイルストーンの「真/偽」 ClickUp のタイムライン、進捗ロールアップなどを使って、進捗状況を視覚的に追跡しましょう。これにより、鍵となる結果を測定可能な成果に直接結びつけることができます。

2. 明確な所有権と責任を指定する

誰が何を担当しているのか、なぜその作業に関わっているのか、誰も知らないチームに参加することになったと想像してみてください。このようなセットアップでは、混乱、作業負荷の偏り、成果の低下につながります。

経営幹部が部門横断的なチームを結成する場合、各人の強みを反映した責任を割り当てる必要があります。公平な配布とは、全員が同等の責任を担うことを意味するのではなく、責任が論理的に分配されることを意味します。

これらの期待事項を文書化するには、チーム憲章を作成するとよいでしょう。チーム憲章とは、各メンバーの役割、目標、意思決定権限、コミュニケーションの規範をまとめた、メンバー全員が共有する合意事項です。

スティーブ・ジョブズはチームワークの重要性を強調しました：

ビジネスで素晴らしい成果は、決して 1 人の力では達成できません。それは、チーム全体の力によって達成されるものです。

ビジネスで素晴らしい成果は、決して 1 人の力では達成できません。それは、チーム全体の力によって達成されるものです。

適切な所有権によって、そのアイデアは実現します。

希少な専門知識を持つ貢献者はより多くの仕事を引き受けることもありますが、誰も搾取されたり無視されたりしてはいけません。全員がタスクの理由を理解することで、チームは一致団結して勢いを増すことができます。責任の明確化は、士気を高め、タスク管理を改善し、集団としての所有権を構築します。

3. コミュニケーションのワークフローを標準化する

これは先ほども触れた内容ですが、重要なので改めて明確に指摘しておきます。チーム間のコラボレーションは、チームが共有のプロセスに従っている場合にのみ機能します。

時には、既存のワークフローに新しいチームを取り入れることも必要になります。開発チームが営業スクリプトの作成に貢献したり、マーケティング部門が製品ドキュメントの作成に関与したりする場合もあります。また、各部門からの意見を取り入れて、社内のナレッジベースなどの新しいものを一から構築する場合もあります。

明確な構造がなければ、こうした努力は混乱に陥ります。そこで、コラボレーションが価値をもたらす場合を定義し、4 つの質問に対する明確な答えを示す標準的な業務手順を作成しましょう。

どのチームが連携しているか、具体的にはどのチームメンバーが関わっているか

各メンバーが担当し、成果物として提供する内容

彼らのコミュニケーションをサポートするツール

仕事が完了したときの成功とは

全員が最初から同じワークフローを共有することで、コラボレーションが自然になり、タスク管理が簡単になります。

💡 プロのヒント： 知識労働者の 92% は、チャット、電子メール、スプレッドシートに散在する重要な意思決定情報を失うリスクにさらされています。意思決定情報を収集、追跡するための統合システムがない場合、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズの中で失われてしまいます。 部門間のワークフローを効率化したいとお考えですか？ClickUp タスクを使用すると、誰が関与しているか、各人が担当している内容、進捗の追跡方法を明確に把握できます。担当者を追加し、期日を設定し、 タスクの優先度と進捗状況を簡単に定義できます。また、ClickUp のカスタムフィールドを使用して、成果物やその他の詳細情報を指定することもできます。 タスクの説明やコメント でコンテキストを設定し、1 か所で議論を追跡できます。これにより、チームメンバー全員が同じ構造を確認でき、混乱なく仕事を進めることができます。

4. チーム間の定期的なチェックインと振り返りを行う

部門間の連携チームでは、1 つの部門内で毎日行われる小さな同期を見逃しがちです。こうしたタッチポイントの欠如は、連携のずれ、可視性の低下、ボード全体の勢いの低下につながります。

短くて構造化された同期により、すべてのチームが進捗状況を共有し、障害を報告し、全体像を把握することができます。これらのチェックインが定期的に行われ、慣れ親しんだフォーマットに従って行われることで、全員が時間を無駄にすることなく、集中力を維持することができます。

当社のアドバイスは？ClickUp のオートパイロットエージェントを使用して、これらのキャッチアップを自動化し、非同期化しましょう。チームのメンバー全員の重要なタスクの活動を要約した日次および週次レポートが作成されます。指一本動かすことなく、更新情報を追いかける必要もなく、完全な可視性を実現できます。

ClickUp Autopilot Agents による自動化された日次および週次レポート、AI スタンドアップでタスクの進捗を常に把握

振り返りも同様に重要です。重要なマイルストーンを達成した後、チームは、何がうまくいったか、何がうまくいかなかったか、何を変える必要があるかを振り返るスペースが必要です。こうしたレビューはプロセスを改善し、チーム間の信頼関係を強化し、クレジットを共有し、成果の所有権をチーム全体で共有するのに役立ちます。

無料テンプレートを入手 ClickUp のプロジェクト振り返りテンプレートで、チームの連携を強化しましょう。

新しいチーム間のコラボレーションのフレームワークを構築する場合は、まずいくつかの習慣から始めましょう。

そのリズムは、時間の経過とともにコラボレーションを強化し、すべてのチームが自信、明確性、目的意識を持って行動するのに役立ちます。

チーム間のコラボレーションは、ギャップを埋め、全員のつながりを維持するためにテクノロジーに大きく依存していることは当然のことです。チームメンバーがどこにいても、次のようなツールが必要です。

リアルタイムのコミュニケーションと協業を可能に

遅延なく全員に情報を共有しましょう

コラボレーションセッションで話し合った内容をすべて記録して、後で参照できるようにします。

チーム間のコラボレーションに最も信頼できるツールの 1 つが ClickUp です。コミュニケーション、ドキュメント、タスクの追跡を 1 つのワークスペースに統合します。 ClickUp を使用した結果： 96. 7% のチームが効率の向上を報告

87. 9% がコラボレーションの改善を報告

87. 5% が可視性の向上を報告

ClickUp ドキュメントとホワイトボードを使って、アイデアをブレインストーミングし、共同作業を行う

チームでドキュメントを作成したり、詳細なメモを共同で作成したりする必要がある場合、ClickUpはドキュメントコラボレーションソフトウェアとして機能します。これらの共有ドキュメントを使用すると、アジェンダの作成、wiki の管理、ブレインストーミングのアイデアの記録などを 1 か所で実行できます。

ClickUp ドキュメントを使用して、チームメイトとリアルタイムでアイデアを練り上げましょう。

ClickUp ドキュメントでは、コメントの追加、フォローアップタスクの割り当て、アクティブなプロジェクトへのドキュメントの接続を行うことができます。また、ヘッダーやフォーカスモードを使用してレイアウトをカスタマイズし、チームの作業スタイルに合わせたドキュメントを作成することもできます。

また、リモートチームや分散したチームも、毎回ライブアップデートを行う必要なく、明確にコミュニケーションをとることができます。許可設定でアクセスを制御し、必要に応じて特定のユーザーに編集権や閲覧権を与えることができます。

チームが視覚的な思考を好む場合は、ClickUp ホワイトボードに切り替えてください。この柔軟なキャンバスでは、ライブ設定でアイデアをスケッチ、プラン、接続することができます。形、テキスト、線、図形を追加して、プロセスをマップしたり、機能を一緒にプランしたりすることができます。

ClickUp ホワイトボードを使用して、チームと視覚的にコラボレーション

また、ボードにライブタスクを追加してプロジェクトに接続することで、アイデアを即座に実行に移すことができます。さらに、ホワイトボードテンプレートを使用して、プロジェクトのマッピング、チームのアイデア出し、プランニングセッション中の視覚的なフィードバックをサポートすることもできます。

ClickUp のライブコラボレーション検出機能を使用して、チーム間でドキュメントを共同編集し、最新バージョンを常に確認しましょう。

一番の良い点は？

複数のユーザーが同じ ClickUp ドキュメントで共同作業を行い、他のユーザーがドキュメントを編集している場合にリアルタイムで通知を受け取ることができます。ClickUp のライブコラボレーション検出機能を使用すると、ドキュメント内の変更の競合や繰り返しの編集を回避できます。

また、更新は発生と同時に確認できるため、古いバージョンで作業したり、新しい追加内容を見逃したりすることがありません。部門間で可視性を共有し、迅速な意思決定をサポートするため、機能性の高いチームには大きなメリットがあります。このようなスピードと正確さは、共有ドキュメント、厳しいタイムライン、複数の貢献者が関わる仕事において大きな違いをもたらします。

ClickUp チャットでリアルタイムにコミュニケーション

ドキュメントの同期が完了したら、オールインワンのメッセージングアプリである ClickUp チャットを利用して、より効率的なコミュニケーションを実現しましょう。チャットでは、さまざまなプロジェクトのニーズに合わせて、オープンまたはプライベートのディスカッションスペースを設定できます。

チーム全体のスピードアップに役立つ機能をご紹介します。

ClickUp プロジェクトを離れることなく、即座にコラボレーションスペース、フォルダ、リスト

ツールを切り替えることなく、ファイル、リンク、およびリッチフォーマットテキストを共有

メッセージを割り当てられたタスクに直接変換して、コミュニケーションを成果に結びつける

メンションとスレッド化された返信で、適切なメンバーをループイン

💡 プロのヒント： 地球上で最も完全な仕事用 AI、ClickUp Brain を使用して、チーム間のコラボレーションを強化し、サイロ化を自動的に解消しましょう。Brain を使用すると、チームメンバーは、作成者に関係なく、ClickUp および接続されたアプリ内のタスク、ドキュメント、会話から答えを即座に検索できます。フォルダを調べたり、5 人にコンテキストを尋ねたりする必要はもうありません。質問するだけで、Brain が必要な情報を提供します。 ClickUp Brain のクイックアンサーで、チーム、部門、タイムゾーンを越えて仕事をスムーズに進めましょう。

ワークフローを分割する、連携のないツールとは異なり、ClickUp は Slack、GitHub、Google Drive など 1,000 以上のアプリと統合できるため、チームがすでに使用しているツール間で柔軟なコラボレーションを実現できます。

📮ClickUp Insight: 月曜日の憂鬱？月曜日は、週の生産性において弱点となる日であることが明らかになっています（しゃれは意図していません）。35% の労働者が、月曜日を最も生産性の低い日だと認識しています。この落ち込みは、月曜日の朝に最新情報や週の優先事項を探すことに費やされる時間とエネルギーに起因すると考えられます。 ClickUp のような、仕事のためのすべてを備えたアプリが役立ちます。たとえば、ClickUp に組み込まれた AI アシスタント「ClickUp Brain」は、重要な更新情報や優先度を数秒で把握することができます。また、統合アプリなど、仕事に必要なものはすべて、ClickUp の「Connected Search」で検索可能です。 ClickUp のナレッジマネジメントを使えば、組織全体の共有リファレンスポイントを簡単に構築できます！💁

非同期コラボレーションのために ClickUp Clips を記録して共有

複雑な指示をよりわかりやすく説明したい？ClickUp Clipsを使って、音声解説や注釈付きで画面を録画しましょう。複数のテキストメッセージをやり取りする代わりに、視覚と音声の両方で意図を正確に伝えることができます。

ClickUp Clips を使用して、短いビデオメッセージでチームとコンテキストやフィードバックをすばやく共有

これらのビデオは、公開リンクで共有したり、タスクに添付したり、ClickUp 以外で使用するためにダウンロードしたりすることができます。

Clips がコラボレーションを簡素化する方法は次のとおりです。

録画したすべてのビデオにタイムスタンプ付きの自動文字起こしを取得

ビデオの特定の瞬間にコメントを追加して、ターゲットを絞ったフィードバックや迅速な意思決定を実現

すべての録画をクリップハブに一元的に保存することで、チームはいつでも録画にアクセスできます。

Airbnb のビジネスプロセス改善アナリスト、Ansh Prabhakar がその方法を共有します。

ClickUp は、プロジェクト管理、ブレインストーミングオプション、タスク管理、プロジェクト計画、ドキュメント管理など、さまざまな機能を 1 つにまとめて提供しています。使いやすく、UI もよく設計されており、チーム内および他のチームとのコラボレーションも容易なので、仕事がとても楽になりました。仕事の管理、追跡、レポート作成が簡単になり、毎日のハドルでの進捗状況に基づいて、将来の計画も立てやすくなりました。

Ansh Prabhakar
ビジネスプロセス改善アナリスト、Airbnb

ClickUp は、プロジェクト管理、ブレインストーミングオプション、タスク管理、プロジェクト計画、ドキュメント管理など、さまざまな機能を 1 か所で提供しています。使いやすく、UI もよく設計されており、チーム内および他のチームとのコラボレーションも容易なので、仕事がとても楽になりました。仕事の管理、追跡、レポート作成が簡単になり、毎日のハドルでの進捗状況に基づいて、将来の計画も立てやすくなりました。

ClickUp ダッシュボードと作業負荷ビューで進捗と作業負荷を追跡

カスタマイズ可能な ClickUp ダッシュボードで、部門横断的な取り組みや包括的な OKR の進捗状況を追跡

ClickUp ダッシュボードは、チームが部門間のプロジェクトに関するメトリクスを追跡し、より適切な判断を下すのに役立ちます。あらかじめ作成されたカードとレポート作成ツールにより、マネージャーは生産性、障害、今後の期限をリアルタイムで確認できます。このデータを使用して、優先度を調整し、問題を早期に発見し、複数のプロジェクトを自信を持って管理しましょう。

タスクを明確に割り当て、各人の責任を明確にするには、完全な可視性が必要です。

ClickUp のワークロードビューを使用して、キャパシティのあるメンバーや支援が必要なメンバーを特定します。チームメンバー間で割り当てをドラッグアンドドロップして、誰にも過大な作業負荷をかけずに作業負荷のバランスを調整します。

週単位と月単位のビューを切り替えて、ニーズを予測し、障害になる前に責任を調整します。明確な可視性により、混乱を防ぎ、チーム全体の迅速な連携が可能になります。

ClickUp のワークロードビューを使用して、帯域幅のギャップを特定し、タスクをドラッグアンドドロップして、リソースをバランスよく割り当てましょう。

チーム間のコラボレーションに関する実例とケーススタディ

チーム間のコラボレーションには大きなメリットがありますが、うまく管理しないと失敗する可能性があります。「ラクダは委員会によって設計された馬である」という格言があります。しかし、正しく実行すれば、チーム間のコラボレーションは素晴らしい結果をもたらします。

企業がチーム間のコラボレーションを成功させ、素晴らしい成果を上げている事例をご紹介します。

🛋️ IKEA と同社の持続可能性へのコミットメント

イケアの持続可能性へのコミットメントは、マーケティングだけにとどまりません。同社は持続可能性をコアバリューとしており、すべての部門が共通の目標に向かって取り組んでいます。

同社の戦略的持続可能性協議会 は、部門間のコラボレーションの好例です。この協議会には、Inter IKEA Group とフランチャイズ加盟店の従業員が参加し、ベストプラクティスを共有し、実用的な知識を生み出しています。

こうした共同の努力により、照明をすべてエネルギー効率の高い LED に切り替え、綿をすべて持続可能なサプライヤーから調達するなど、会社全体に大きな変化がもたらされました。

しかし、IKEA のコミットメントはそれだけではありません。同社は2030 年までに循環型で気候にポジティブなビジネスになることを目指しています。この目標を達成するには、部門を超えたチームによる継続的な協力が必要です。

🎵 Spotify の製品開発における「スクワッドモデル」

Spotify の製品イノベーションへのアプローチは、その有名な「Squad」モデルによる効果的なチーム間のコラボレーションによって成功を収めています。各チームは、アプリ内の特定の機能や部分を担当する開発者、デザイナー、データアナリスト、プロダクトマネージャーで構成される、ミニスタートアップのような機能を持っています。

Spotify では、部門ごとに役割を整理するのではなく、多様なスキルセットを持つメンバーを 1 つのチームにまとめ、迅速かつ独立して行動できるようにしています。チームは明確な目標に向かって一致団結し、責任を共有し、一元化されたコミュニケーションツールを使用して、意思決定を迅速に行いながら、常に連携を保ちます。

この構造により、大規模なイノベーションが可能になり、Spotify はボトルネックやサイロ化することなく、パーソナライズされたプレイリスト、新機能、アップデートを展開することができます。

ClickUp でチームワークを具体的なプロジェクトの成果に変える

チーム間のコラボレーションは、多様なスキルや視点を組み合わせることで、より強力な成果につながります。その結果、より徹底した仕事と、ステークホルダーの満足度の向上につながります。

結果を出すためには、チームがオープンにコミュニケーションを取り、責任を明確にし、共通の目標に向かって一致団結できる共有スペースを作成しましょう。ガイド、ハンドブック、アクセスしやすいリソースで、継続的なコラボレーションをサポートします。

83% の従業員は、コミュニケーションに主に電子メールとチャットに依存しており、その結果、断片化やコンテキストの喪失が発生しています。また、プロジェクトツールを使用して、議論を追跡可能なアクションアイテムに変換しているのは 8% に留まっています。

ClickUp は、タスク管理、コミュニケーション、進捗追跡のためのツールを 1 つのプラットフォームでチームに提供することで、部門間のコラボレーションの成果を拡大します。

サイロ化を解消するには、まずサイロ化されていないツールを使用することから始めましょう。ClickUp を無料でお試しください！