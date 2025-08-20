2025年の10の無料＆クリエイティブなプレイリストテンプレート

プレイリストは単なる曲のリストではなく、ムードボード、教育ツール、ワークアウトのモチベーションアップ、パーティーのきっかけなど、さまざまな用途にご利用いただけます。

毎日の気分に合わせてプレイリストを作成する音楽愛好家、次のセットを企画する DJ、ビデオに曲を同期するコンテンツ作成者、クラスを盛り上げるフィットネスインストラクターなど、音と同じくらい見栄えのするプレイリストが必要です。

そこで、Spotify、Apple Music、さらには手書きの CD ジャケット（レトロで素敵ですね）も、まるで芸術作品のように見せてくれる、無料かつ非常にクリエイティブなプレイリストテンプレート をまとめました。

お気に入りのプレイリストテンプレートがきっと見つかります。

プレイリストテンプレートとは？

プレイリストテンプレートは、音楽プレイリストを明確で一貫性のあるレイアウトで整理、表示するための構造化されたフレームワークです。DJ、教師、マーケティング担当者、作成者などが、気分、ジャンル、イベント、聴衆に応じて楽曲を整理するために広く使用されています。

たとえば、フィットネスインストラクターは、タイムスタンプや強度レベルを含めて、ウォームアップ、ピーク、クールダウンのトラックを区別するためにテンプレートを使用することができます。

これらのテンプレートの便利な点は、整理機能だけでなく、Apple Music、Spotify、その他のプラットフォームでの共有にも役立つことです。

🧠 面白い事実：Spotify で最もフォロワー数の多いユーザー作成プレイリストは、有名人のものではありません。Spotify 自身が作成した「Today’s Top Hits」です。ちなみに、最も人気のあるインディーズのプレイリストは「Foreverlost」で、2025年には多くの大手レーベルのリストを上回りました。キュレーションの力は有名人に限ったものではありません。スマートなタグ付けと一貫した雰囲気で、アルゴリズムを勝ち取ることができるのです。

良いプレイリストテンプレートの条件とは？

さまざまなフォーマットやユースケースに対応できる、実際に役立つプレイリストテンプレートのポイントをご紹介します。

すっきりとしたレイアウト ：気分、ジャンル、イベントごとに、お気に入りの曲を整理して、雑然とした状態を解消。整頓された構造により、プレイリストの閲覧、更新、再利用が簡単になります。

クロスプラットフォーム対応 ：Apple Music、Spotify、またはウェブリンクでプレイリストを簡単に共有できます。これにより、聴衆がどこで聴いても、時間を節約し、一貫性を確保できます。

アーティストとトラックのメモ ：各曲に短い説明や背景情報を追加できます。曲のトーンを設定したり、クレジットを強調したり、トラックの関連性を説明したりするのに便利です。

時間ベースの構造 ：ワークアウト、クラス、セットに合わせて、曲の期間をマップで表示します。これにより、ペースをコントロールし、イベントやフォーマットにぴったりのプレイリストを作成できます。

色分けされたセクション ：音楽をタイプや用途ごとに視覚的にグループ分けできます。視覚的な手がかりにより、特に長くて複雑なプレイリストでも必要なものをすばやく見つけることができます。

フィルターオプション : プレイリストをアーティスト、テンポ、ムード、またはシーンで並べ替えられます。フィルター機能を使えば、既存のプレイリストを新しいテーマに簡単に再編集できます。

柔軟なカテゴリ ：ビデオ、イベント、プレゼンテーションなど、テンプレートをさまざまな用途に合わせて調整し、同じツールをさまざまなプロジェクトで活用できます。

ムードタグ ：特定の雰囲気や感情に合った楽曲をマッチング。リスナーにより没入感のある、意図的な体験を提供します。

簡単なエクスポート: チームや学生と共有できるフォーマットでプレイリストをコピーまたはダウンロードできます。クライアント、エディター、パフォーマーなどに配布する場合も、配布が簡単になります。

10 チェックすべきプレイリストテンプレート

適切なプレイリストテンプレートを見つけるのに、散らばったリンクやまとまりのないアイデアで頭の中が混乱する必要はありません。

ソーシャルメディアで曲を共有したり、イベント用のセットを作成したりする場合、これらのテンプレートを使用すると、音楽とその表現方法に集中することができます。

1. グレーのミニマルなアーティストの音楽プレイリスト Instagram ストーリー

Canva経由

ミニマルなデザインで音楽を紹介したい場合は、「グレーのミニマルなアーティストの音楽プレイリスト Instagram ストーリー」テンプレート が最適です。グレーのグラデーションが、派手すぎずに注目を集め、コンパクトな曲リストと視覚的なヒント（赤いハートのアイコンやアルバムアート）が洗練された印象を与えます。

注目のトラックをハイライトし、その下にサポートする曲をリストアップし、数回のクリックでブランドや美学にすべてを合わせることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

アーティストの写真を挿入したり、トラック名を数秒で更新したりして、ストーリーを常に最新の状態に保ちましょう。

フォーマットやサイズを気にすることなく、Instagram Stories に直接共有できます。

レイアウトを崩すことなく、ブランドに合わせて色やテキストのスタイルを調整できます。

🔑 理想的なユーザー：ソーシャルメディアで個人的なプレイリストを共有したり、新作をプロモーションしたりするクリエイターやアーティスト

2. モダンなプレイリストの Instagram 投稿

Canva経由

モダンなプレイリスト Instagram 投稿テンプレートは、すっきりとした視覚的なストーリーテリングのために作成されています。ぼかした背景と大胆なカードスタイルのデザインが、雑多な印象を与えることなく注目を集めます。

ちょっとした音楽や週末の気分を共有するのに最適です。このテンプレートは、明瞭さと柔軟性を重視しており、短いコンテンツ、アーティストのハイライト、気分に基づく最新情報などに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

サードパーティのツールを使用せずに、Canva から直接スケジュールを設定

インタラクティブなストーリーに、タップして再生できるリンクをすばやく追加

レイアウトをロックしたまま、リールカバーや正方形の投稿にサイズを変更できます。

🔑 最適なユーザー：プレイリストの選曲情報を、ノイズを最小限に抑えて素早く、見やすく共有したい音楽愛好家やマーケティング担当者

💡 ボーナス: 以下のことを希望される場合： ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、ウェブから、プレイリスト、音楽ファイル、ミックスなどを瞬時に検索できます。

音声入力機能 を使って、音声で質問、口述、コマンドを実行し、ハンズフリーで、どこからでも仕事を進めましょう。

ChatGPT、Claude、Perplexity などの連携していない AI ツールを、クリエイティブなブレインストーミングのための LLM に依存しない単一のソリューションに置き換えてください。 あなたの仕事を理解し、あなたを真に理解する AI スーパーアプリ「ClickUp Brain MAX」をお試しください。これは、あなたの音楽コレクションに追加するもうひとつの AI ツールではありません。これは、それらすべてを置き換える、初のコンテキスト AI アプリです。

3. 音楽プレイリストのベクターテンプレート

音楽プレイリストベクターテンプレート は、プレイリストを洗練されたアプリのような外観にします。モバイルでの表示を優先して設計されており、大きなトラックビジュアル、カスタムアイコン、すっきりとしたスクロールリストが特徴です。

コントラストの強いパレットは、大胆なブランディングに最適です。また、ベクターベースであるため、Instagram からプレゼンテーションまで、さまざまなデジタルフォーマットで美しく表示されます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

サポートされているアプリにアニメーションのトラックカウンターやタイマーを追加

デジタルメディアキット用に複数ページからなる PDF に変換

複数の画面サイズで、歪みのない 1 つのデザインを使用

🔑 最適なユーザー：デジタルキャンペーンやソーシャルキャンペーンで、アプリスタイルのレイアウトでプレイリストを提示したいデザイナーやコンテンツ作成者

4. 面白いプレイリストカバーテンプレート

面白いプレイリストカバーテンプレート は、音楽パーティーにエネルギーとユーモアをもたらします。特大のテキストと遊び心のあるビジュアルは、気楽なプレイリストや風刺的な音楽に最適です。

このテンプレートは、構造を損なうことなく楽しさを重視しているため、迅速かつ編集しやすい方法でメッセージを伝えたい作成者に最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

色分けされたテーマで、ローテーション再生のプレイリストシリーズに変えましょう。

レイアウトを YouTube やポッドキャストのエピソードのサムネイルとして使用

数分で異なる気分やジョークのカテゴリーに合わせたカバーをまとめて作成できます。

🔑 最適なユーザー：デジタルまたは印刷で共有するための、軽快でユーモラス、またはノスタルジックなプレイリストを作成するコンテンツ作成者やカジュアルユーザー

5. ウェディングソングプレイリストプランナー

ウェディングソングプレイリストプランナーテンプレートは、カップルが、式から最後のダンスまで、特別な日のあらゆる瞬間に流れる音楽を整理するのに役立ちます。2人のユニークなラブストーリーとスタイルを反映した、シームレスな曲のフローを実現します。

エレガントなラベンダー色とセクション分けされた曲カテゴリにより、イベントの各パート（式典、レセプション、間奏）にそれぞれのスペースが確保され、プレイリストが整理され、タイムラインも正確になります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

複数の結婚式やクライアントのプロジェクト用に複製

カスタム QR コードを追加して、プレイリストをゲストと直接共有

記念品としてエクスポートしたり、結婚式のブックレットの一部として使用できます。

🔑 最適なユーザー：イベントプランナーや、結婚式で流す曲の選択を、すっきりとした印刷可能なフォーマットで整理したいカップル

💡 プロのヒント：Spotify プレイリストをブログやポートフォリオに埋め込む場合は、埋め込みコードをコピーする前に「プレビューをカスタマイズ」オプションを使用してください。これにより、追加の CSS を使用せずに、寸法を制御し、サイトの美観に合わせて調整することができます。

6. 休日/祝祭日用プレイリストのカバー

ホリデー/お祝いプレイリストカバーテンプレート は、リボン付きリース、太字のフォント、居心地の良いテクスチャなど、ノスタルジックなビジュアルが特徴です。ヴィンテージのミックステープのようなデザインで、デジタル配信にも印刷用資料にも最適です。家族のパーティー、教室のミックス、ソーシャルメディアのお祝いコンテンツに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

他の祝日用に画像を素早く交換して再利用できます。

季節限定の YouTube ミックスやストーリーのサムネイルとして使用

CDインサートやホリデーカードとして印刷し、音楽リンクを記載することができます。

🔑 最適なユーザー：ホリデーパーティー、家族の集まり、季節限定のコンテンツのために、ノスタルジックなプレイリストやテーマ別のプレイリストを作成する音楽ファン

7. TeachersPayTeachers の Spotify プレイリストテンプレート

TeachersPayTeachers の Spotify プレイリストテンプレート は、感想を記入できるスペースが組み込まれているため、音楽の共有に深みを与えます。

教室での使用に合わせて設計されており、トラックのリスト作成だけでなく、生徒がアーティストの背景、テーマ、感情的なつながりを探求するのに役立ちます。アイデンティティプロジェクト、文化分析、クリエイティブなライティングのプロンプトに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

伝統的なエッセイの代替課題として活用できます。

リモート学習やハイブリッド学習のために Google Classroom に追加

カリキュラムのテーマに連動したリスニング習慣を促進しましょう。

🔑 最適なユーザー：学生、教師、またはお気に入りのアーティストに関する、考え抜かれたパーソナライズされたプロジェクトを作成する方

8. TeachersPayTeachers のプレイリスト/サウンドトラックテンプレート

プレイリスト/サウンドトラックテンプレート は、音楽のキュレーションを文学プロジェクトに変えます。学生たちは、物語の登場人物、ストーリーの展開、感情の起伏に合わせてサウンドトラックを作成します。

教室での使用のために設計されており、文学を個人的でインタラクティブなものに感じさせ、代替の読書感想文やグループプロジェクトに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

文学と音楽を結びつけ、感情をよりよく思い出す

音楽、創作、英語文学の授業に最適です。

印刷またはデジタルで配布し、芸術統合型評価として活用できます。

🔑 最適なユーザー：標準的なレポートの代わりに、パーソナライズされたサウンドトラックスタイルの読書感想文を作成したい中学生および高校生

9. 教室用プレイリスト by TPT

viaTPT

クラスプレイリストテンプレート は、生徒たちが教室の雰囲気を一緒に作り上げることを促すテンプレートです。リラックスした勉強セッション、脳を休める休憩時間、グループワーク中の BGM など、このテンプレートを使えば、共有した好みを、手間をかけずに、参加型のアクティビティに変えることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

学期初めのウォームアップやアイスブレイカーとして活用してください。

テーマを毎週変更（例：‘Throwback Thursday’、‘No-Skip Songs’）

学生たちに注目のトラックを投票してもらい、合意を形成しましょう。

🔑 最適なユーザー：音楽を通じてクラスの文化を築きたい、生徒主導のプレイリストで生徒とのつながりを深めたい教師

💡 ボーナスヒント：気分やジャンルで曲にタグを付ける場合は、まずリファレンストラックで耳を鍛えましょう。Epidemic Sound や Artlist などの音楽ライブラリから例を引き出してください。これらのライブラリは、独自のトラックをより効果的に分類するのに役立つ、高度に構造化されたタグ付けシステムを採用しています。

10. TPT の「クラスプレイリストの曲リクエストポスターとカード」

viaTPT

クラスプレイリストの曲リクエストポスターとカードテンプレート は、参加を具体的なものにします。生徒たちは、印刷可能なリクエストカードに記入し、それをクラスのプレイリストに公開します。シンプルでインタラクティブ、報酬システムやテーマデーにも簡単に活用できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

音楽のリクエストを教室のインセンティブに変換しましょう

短い説明文を通じて、執筆とコミュニケーションを強化しましょう。

編集可能な色分けされたセクションで、提出物を整理して管理

🔑 おすすめ対象: 生徒の参加意欲を高めたい教育者向けに、実践的なインタラクティブ教室プレイリスト体験を提供します。

ClickUp で自分だけのプレイリストを作成

ClickUp は、仕事のための「すべて」のアプリとして広く認知されていますが、それを単なる生産性向上ツールと呼ぶだけでは、その真価をまったく理解したことにはなりません。

ドキュメント、チャット、ダッシュボード、自動化、AI による文章作成やスケジュール設定など、ワークフローのあらゆる側面を 1 つのエコシステムに統合します。

プレイリストのトレンドを追跡し、気分やジャンルで分類し、ClickUp ダッシュボード を使って、何がうまくいっているか、何がうまくいっていないかを一目で把握しましょう。

このテンプレートの特徴は、柔軟性とカスタマイズ性の高さです。お客様の仕事に合わせて設計されており、お客様の作業に合わせる必要はありません。

📣 お客様の声： Inform Communications Ltd のエンジニアリング担当アシスタントヘッド、Will Helliwell 氏が ClickUp について次のように述べています。 プロジェクト管理は、社内のあらゆる部門で非常に簡単になりました。新しいプロジェクトが持ち込まれたら、テンプレートを使用して、必要なチケットをすべてすぐに作成できます。それだけでなく、各タスクが自動的に各社員に割り当てられるため、誰がどの仕事をするべきかが明確になり、混乱がなくなります。 プロジェクトの管理は、社内のあらゆる部門で非常に簡単になりました。新しいプロジェクトが入ると、すべてのチケットをすぐに作成できるテンプレートを使用できます。それだけでなく、各タスクが自動的に各社員に割り当てられるため、誰がどの仕事をするべきかが混乱することはありません。

その柔軟性により、ClickUp はプレイリストテンプレートの作成など、従来とは異なるプロジェクトにも最適なプラットフォームとなっています。

ClickUp でプレイリストテンプレートを作成する方法

ClickUp では、組み込みのドキュメント、リスト、テーブルビューなどを使用して、音楽を管理することができます。AI を組み込んで、トラックの分類やプレイリスト名の生成を行うこともできます。ClickUp を使用してプレイリストテンプレートを作成する方法は、次のとおりです。

ステップ 1: ワークスペースアイテムの作成から始めましょう

プレイリストの表示方法に応じて、ドキュメントビューまたはテーブルビューを選択してください。ナラティブフォーマットにはClickUp ドキュメント、スプレッドシートスタイルのレイアウトにはテーブルを使用してください。

ClickUp Docs を使用して、ストーリー形式の共同プレイリストを作成しましょう。

ステップ 2：カスタムフィールドを追加

ClickUp のカスタムフィールドを使用すると、曲のタイトル、アーティスト、ジャンル、ムード、機会、プラットフォームリンク、トラックの長さなどのフィールドを作成できます。これにより、曲を簡単に並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。また、アルバムカバーを埋め込んだり、メモを追加したり、ハイパーリンクを貼り付けたりすることもできます。

カスタムフィールドを使用して、アーティスト名、トラックの長さ、プラットフォームのリンクなどの詳細情報を記録し、気分、ジャンル、雰囲気で曲を並べ替えることができます。

ステップ 3：グループ化および並べ替え機能を使用

曲の雰囲気、ジャンル、イベントの種類で曲をグループ化して、テーマ別のブロックをすばやく作成できます。ClickUp の「グループ化」および「フィルター」ツールを使用すると、各気分や場面にぴったりの曲を確認できます。

ステップ 4：ClickUp Brain を使用して作業をスピードアップ

世界最完全の AI アシスタント、ClickUp Brain を使用して、ジャンルの提案、プレイリストのタイトルの生成、トラック全体のムードタグの要約を行うことができます。また、公開用の説明文をすばやく作成する場合にも役立ちます。

ClickUp Brain が、ジャンルを提案し、プレイリストのタイトルを作成し、テーマを要約します。

💡 プロのヒント：ClickUp のフォームビューを使用して、学生、共同作業者、ファンなどからプレイリストの提案をデジタルで収集しましょう。「トラック名」、「この曲を選んだ理由」、「ムードタグ」などのフィールドをカスタマイズでき、各エントリーはプレイリストのタスクリストに直接追加されるため、即座に整理や並べ替えが可能です。スプレッドシートよりも高速で、DM よりもすっきりしています。

ステップ 5：再利用可能なテンプレートとして保存

レイアウトが決まったら、上部の角にある省略記号（…）メニューをクリックし、「テンプレート」を選択して、「テンプレートとして保存」をクリックします。名前、タグ、短い説明を追加し、アクセスできるユーザーを選択します。これで、プレイリストのセットアップは完了です。

ClickUp を使用すると、プレイリストを整理して共有しやすく、他の作業と同じワークスペースで管理することができます。

その他の関連音楽テンプレート

プレイリスト以外の音楽整理を試みたい場合は、ClickUp のテンプレートをご利用ください。制作、セットリスト、音楽関連のプロジェクト、さらにはスタジオのワークフローの管理と追跡に役立ちます。

まずはここから始めてみましょう：

1. ClickUp シンプルミュージックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のシンプルな音楽リストテンプレートで、音楽に関するワークフロー全体を整理、追跡しましょう。

ClickUp のシンプルな音楽リストテンプレートは、EP のリリース計画、ジャムセッションの企画、クリエイティブアセットの追跡など、音楽関連のタスクを管理する初心者向けのセットアップです。

3つの既成のビュー、シンプルなタスクステータス、直感的なレイアウトにより、難しい操作を習得する必要なく、ワークフローをスムーズにするように設計されています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

タスクをリスト、ボード、カレンダーの形で表示

カスタムフィールドを使用して、締め切り、共同編集者、ファイルリンクを追跡

チームメイトにタスクを割り当てたり、個人の目標を管理したりできます。

さまざまな音楽やコンテンツプロジェクトに合わせて、素早くカスタマイズ可能

🔑 最適なユーザー：音楽制作、イベント、リリーススケジュールに関連するプロジェクトを簡単に追跡する方法を探しているミュージシャン、マネージャー、コンテンツチーム

2. ClickUp アドバンスドミュージックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の高度な音楽リストテンプレートを使用して、音楽タスクやプレイリストのコンテンツを簡単に計画し、優先順位付けしましょう。

ClickUp の高度な音楽リストテンプレートは、ClickUp ライブラリで最も汎用性の高いツールの 1 つです。初心者向けに設計されていますが、迅速な構造化が必要なチームにも十分な機能を備えています。

タスクリスト、コンテンツのドロップ、クリエイティブなセッションなどを、状況に応じて適応できるフォーマットでマップ化できます。複数のパートからなるプレイリストキャンペーンを管理する場合でも、気分やジャンルごとにアイデアを追跡する場合でも、このセットアップにより、仕事を整理してスケジュール通りに進めることができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

リスト、ボード、カレンダー、ガントなど、7 種類のビューを使用できます。

タスクを「やること」、「進行中」、「完了」などのカスタムステータスに分類

カスタムフィールドを追加して、曲のタイプ、タイミング、プラットフォームにラベルを付けましょう。

リマインダー、依存関係、自動化機能で整理整頓

🔑 最適なユーザー：複数のステップからなる音楽プロジェクト、コンテンツカレンダー、または繰り返し可能なプレイリストのワークフローを整理する作成者やチーム

💡 ボーナスヒント：プレイリストを頻繁に刷新することなく、常に新鮮なサウンドを保つには、2 週間ごとにコンテンツの 20% を入れ替えましょう。これにより、エンゲージメントを高く保ちながら、リピーターリスナーの継続率も維持できます。

3. ClickUp ティアリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の階層型音楽ランキングテンプレートを使用して、曲、アルバム、アーティストを雰囲気や価値で分類しましょう。

ClickUpのティアリストテンプレートは、迅速な比較のために作成されています。ゲームで人気のティアリストシステムに着想を得たこのフォーマットは、気分、ジャンル、リリース時の影響、個人的なお気に入りなど、音楽をランク付けするのに驚くほど適しています。

このテンプレートは、音楽分析を課題として出す教師、アーティストのアルバムをランク付けする作成者、キャンペーン用のテーマ別プレイリストを作成するマーケティング担当者などに特に便利です。このテンプレートには、タスクカード、ランキングフィールド、およびあらゆるタイプのリストに合わせてカスタマイズできるカスタムカテゴリが含まれています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

カスタム階層レベルに曲やアルバムを割り当てる

タスクとカスタムフィールドを使用して、サウンド、歌詞、再生価値に基づいてランク付けします。

ボードビューでさまざまな階層を並べて比較

組み込みの進捗ステータスで変更や更新を追跡

🔑 最適なユーザー：教育者、音楽評論家、さまざまなテーマや時代の曲、アルバム、アーティストのランキングリストを作成するファン

4. ClickUp アクティビティリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のアクティビティリストテンプレートで、クリエイティブなセッション、音楽タスク、締め切りを追跡しましょう。

ClickUp アクティビティリストテンプレートは、特に複数の音楽プロジェクトを同時に進行している場合に、クリエイティブな仕事を順調に進めるのに最適です。これには、プレイリストの作成、スタジオセッション、リリースタイムライン、プロモーション活動などのタスクが含まれます。

初心者向けに構成されていますが、簡単に拡張可能です。ワークフローに合わせて、カスタムフィールドや複数のビューを利用できます。舞台裏のすべてを管理するオールインワンのトラッカーと考えてください。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

クリエイティブな仕事を「進行中」や「完了」などのステータスでタスクに分割

チーム全体に期限と責任を割り当てる

カレンダー、テーブル、ボードビューを使用して、タイムラインと優先度を管理

ジャンル、イベント、気分に基づくカテゴリにタグを追加

🔑 最適なユーザー：レコーディングスケジュール、コンテンツのドロップ、プレイリストのタイムラインなど、タスクの多い音楽ワークフローを管理するソロアーティスト、プロデューサー、クリエイティブチーム

🎥 視聴: ミュージシャンとして ClickUp を使用する方法！

5. ClickUp YouTube テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の YouTube テンプレートを使用して、ビデオベースのプレイリスト、アーティストのインタビュー、チャンネルドロップを管理しましょう。

このClickUp YouTube テンプレートは、YouTube を使用してプレイリスト、舞台裏の映像、アーティストの特集などを共有する作成者向けに設計されています。アイデアの考案からアップロードまで、ブレインストーミング、制作の追跡、公開スケジュール、プロモーションなど、すべてを網羅しています。

プレイリスト、撮影済み、カテゴリなどのカスタムフィールドを使用すると、コンテンツチームのワークフローに合わせてフローをカスタマイズできます。音楽、解説、プロモーションコンテンツを融合したチャンネルを管理している場合に最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

プリプロダクションやファイナルなどのステータスフローを使用して、コンテンツのプランニング、記録、公開を行います。

カレンダービューとボードビューを使用して、公開のタイムラインをマップします。

インタビュー、プレイリスト、反応など、コンテンツをタイプ別に追跡

各ビデオにリンク、サムネイル、メモを 1 か所にまとめて追加し、コンテキストの切り替えを最小限に抑えます。

🔑 最適なユーザー：定期的なアップロード、機能シリーズ、ビデオプレイリストを整理して管理する方法が必要な、コンテンツ作成者や音楽に特化したチャンネル

💡 プロのヒント：ブランドや同期代理店にプレイリストを売り込む場合は、トラック情報、テーマ、ムードを記載した軽量な 1 ページの PDF を作成しましょう。コンテキストのないストリーミングリンクをただ送信するよりも、より効果的です。

6. ClickUp ポッドキャストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のポッドキャストテンプレートで、オーディオコンテンツの計画、録音、管理を

ClickUp ポッドキャストテンプレートは、バラバラのスクリプト、BGM、ナレーションに煩わされることなく、構造化されたポッドキャストのワークフローを求める作成者向けに設計されています。インタビューの運営、音楽解説のキュレーション、プレイリストベースのエピソードの追跡など、スケジュール設定から公開まで、すべてを 1 か所で管理できます。

シーズン、エピソード番号、オーディオステータスなどのフィールドでカスタマイズして、複数の番組や、継続的なモチベーションアップのためのポッドキャストシリーズを簡単に管理できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

リストビューとボードビューを使用して、ポッドキャストのフェーズをマップアップ

「録音済み」、「編集済み」、「投稿済み」などのステータスで制作の進捗状況を追跡

ゲストの予約、カバーアート、プロモーションなどのタスクを割り当てましょう。

カスタムフィールドを使用して、エピソードのリンク、トピック、オーディオファイルを保存

🔑 最適なユーザー：音楽文化、プレイリストのディスカッション、アーティストや作成者へのインタビューに焦点を当てたポッドキャスター

7. ClickUp ミュージシャン向けコンテンツカレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のミュージシャン向けコンテンツカレンダーテンプレートを使用して、プレイリストのコンテンツをプラン、公開、プロモーションしましょう。

ClickUp のミュージシャン向けコンテンツカレンダーテンプレートは、コンテンツのリリース、特にプレイリストの一貫性を維持する必要があるアーティスト向けに設計されています。

リリース日の管理、新しいキュレーションの発表、チャネル間のプロモーションの調整など、このテンプレートを使用すると、コンテンツのタイムラインをすべて一目で確認できます。1 つのスペースで、タスクの割り当て、アセットのリンク、パフォーマンスの監視を行うことができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

カレンダー、ガント、タイムラインビューで音楽やプレイリストのドロップをプラン

カスタムフィールドを使用して、支出、プラットフォーム、目標、マーケティングタスクを管理

「開発中」、「準備完了」、「公開済み」などのステータスで進捗状況を追跡

組み込みのドキュメント、自動化、ミーティングのメモ機能で、チーム間の連携を強化

🔑 最適なユーザー：プレイリストや音楽リリースを中心に、マルチプラットフォームのコンテンツ戦略を構築しているミュージシャンやマーケティング担当者

8. 音楽アルバムの制作とリリース用の ClickUp タイムラインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の音楽アルバム制作およびリリース用タイムラインテンプレートを使用して、スタジオからストリーミングまでアルバムプロジェクトを管理しましょう。

音楽アルバムの制作とリリース用の ClickUp タイムラインテンプレートは、レコーディングのスケジュールからプロモーションキャンペーンまで、すべてを管理するミュージシャン向けにカスタマイズされています。

予算、締め切り、クリエイティブフェーズ専用のフィールドを備えたこのテンプレートを使用すると、すべてのトラック、カバーデザイン、プレスリリースがリリーススケジュールと確実に一致します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

タイムライン、ガント、カレンダービューでアルバムのワークフローを視覚化

プリプロダクション、ミキシング、マスタリング、プロモーションなどの重要なフェーズを追跡

カスタムフィールドを使用して、予算、タスクの期間、フェーズを管理

プロデューサー、デザイナー、PR リーダーに役割と責任を割り当てる

🔑 最適なユーザー：アルバムのリリースサイクルをエンドツーエンドで管理する、インディーズアーティスト、バンド、レーベル

9. ClickUp ミュージシャン戦略プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のミュージシャン戦略プランテンプレートを使用して、長期的な音楽キャリアのロードマップを構築し、プレイリストの成長、ブランディング、ファンへの働きかけをプランニングしましょう。

ClickUp のミュージシャン向け戦略プランテンプレートは、楽曲だけでなくブランド開発まで、長期的な視点に立った構造的な考え方を可能にします。Spotify のフォロワー数を増やしたい、同期契約を獲得したい、ブランドとのコラボレーションを確定したいなど、このテンプレートは、毎日のチェックリストの努力をキャリアの目標に整合させるのに役立ちます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

6つのカスタムビューで明確な目標を設定し、キャリアのマイルストーンを追跡

ターゲット層を明確にし、成長戦略とマーケティングチャネルを定義しましょう。

予算、タイムライン、努力に関するカスタムフィールドを使用して、戦略的な優先度を監視します。

ガントチャートビューとタイムラインビューで作業負荷を視覚化

🔑 最適なユーザー：プレイリストの戦略、パートナーシップ、ブランド拡大を計画しているインディーズミュージシャン

🔍 ご存知でしたか？「音楽のプレイリスト化」とは、音楽の発見、消費、さらには制作において、プレイリストがますます重要になっていることを指します。これは、芸術的なビジョンや個人の好みではなく、特定のプレイリストの基準やアルゴリズムに合わせて音楽がますますカスタマイズされる傾向を表しています。

10. ClickUp 音楽アーティスト予約フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「音楽アーティスト予約フォーム」テンプレートを使用して、ライブセットやプレイリスト機能のためのアーティストを予約しましょう。

ライブセット、パフォーマンス、特別コラボレーションなどをフィーチャーしたプレイリストのアーティストの調整を簡素化します。ClickUpの「アーティスト予約フォームテンプレート」を使用すると、アーティストの予約リクエストを一元管理できるため、電子メールやスプレッドシートで詳細を確認する手間が省けます。

ライブストリーミングのパフォーマンス、会場での出演、プレイリストにリンクされたデジタルショーケースなどを管理する場合でも、このフォームを使用すると、すべてを 1 つのワークスペースで記録、追跡、承認することができます。フィールドをカスタマイズし、ステータスを割り当て、問い合わせから確認までの進捗状況を監視できるため、キュレーター、イベントチーム、プロモーターに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

パフォーマンスの詳細、アーティスト情報、承認情報を記録するための既製のフィールド

「新規」から「許可」までリクエストを追跡するステータスタグ

アーティストの枠やコミュニケーションを管理するための複数のビュー

ライブセッションを行う会場、プロモーター、デジタルプレイリストキュレーターに最適です。

🔑 最適なユーザー：厳選プレイリストの作成者、イベントマネージャー、ライブセッションやストリーミングコラボレーションを運営するアーティストの連絡担当者

11. ClickUp 音楽プロデューサーの目標設定テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の音楽プロデューサー向け目標設定テンプレートを使用して、ストリーミングの目標、プレイリストのリリース頻度、クリエイティブなターゲットを確定しましょう。

ClickUp 音楽プロデューサーの目標設定テンプレート には、曲のアイデア、制作のマイルストーン、コラボレーションタスクを追跡するための専用セクションがあります。これにより、プロデューサーは明確な納期を設定し、プロジェクトのタイムラインを管理し、新しい音楽のリリースに向けた進捗状況を監視することができます。

ストリーミングのマイルストーンやライセンス契約の同期など、大きな目標を測定可能なステップに分割します。このテンプレートには、SMART 目標ワークシート、努力分析、タスクビューが含まれており、プロデューサーがプレイリストのリリース、コラボレーション、キャンペーンイニシアチブをすべて整理して進めるのに役立ちます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由

プレイリストのパフォーマンス、成長目標、コラボレーションに関する SMART な目標を設定しましょう。

音楽戦略の全体像を、小さなタスクに分割

カスタマイズ可能なビュー（SMART ワークシート、タイムラインなど）で進捗状況を視覚化

各目標の努力の追跡と影響の推定が含まれます。

🔑 最適なユーザー：プレイリストを使用してブランドを構築したり、ストリーミングを収益化したり、長期的なアウトプットを構造化したりするプロデューサー

▶️ 詳細を見る：生産性を維持するのに役立つ最高のフォーカスアプリ

ClickUp を使って、お気に入りの曲を追跡し、大切な人と共有しましょう

プレイリストのキュレーション、リリースタイムの管理、ライブセットの調整など、ClickUp ではすべてを 1 か所で整理するためのツールをご用意しています。

ドキュメントビューやテーブルビュー、自動化機能、カスタムフィールドなど、あらゆる機能が時間の節約と音楽制作への集中力を高めるように設計されています。ミュージシャン、プロデューサー、マーケティング担当者向けに作成されたテンプレートを使用すれば、一から作業を始める必要がなく、効果的な方法をすぐに拡大することができます。

ツールを組み合わせて何時間も無駄に過ごすことなく、音楽の作成やプロモーションに実際に役立つシステムを構築しましょう。

ClickUp を無料でお試しいただき、不協和音に満ちた混沌を調和のとれたワークフローに変えましょう！