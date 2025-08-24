DevOpsチーム向け13のベストソフトウェアデプロイメントツール（2025年版）

コードを書き、すべてのテストに合格し、いよいよ本番リリースです。しかし、残念ながら、そう簡単にはいきません。

設定ミス一つで、金曜日は大混乱に。だからこそ、適切なデプロイメントツールは安全網となり、時には週末を救う存在となるのです。

このブログ記事では、DevOpsチームが自信を持ってリリースを行うための主要なソフトウェア展開ツールを厳選してご紹介します。また、TeamsがClickUpを活用してソフトウェア開発プロセスを効率的に統合する方法もご説明します。 🎯

以下は、主要なソフトウェア展開ツールの簡単な比較です：

ツール おすすめ *主要な機能 価格* Jenkins 小規模な開発チームから大規模な企業CIセットアップまで対応可能な、プラグインの柔軟性を備えた高度にカスタマイズ可能なCI/CDパイプライン。 豊富なプラグイン拡張機能エコシステム、宣言型とスクリプト型のパイプライン、数百の無料ツールとの統合 Free *GitLab CI/CD コードエディターと大規模企業向けのGitLabリポジトリを統合した、コード管理とCI/CDを組み合わせた単一のDevOpsプラットフォーム。 Gitバージョン管理システムと統合されたCI/CD、自動化されたDevOpsパイプライン、リクエストベースのワークフローを搭載。 Freeプラン利用可能；有料プランはユーザーあたり月額$29から。 CircleCI パフォーマンス重視のビルドと高速並列実行で、スピードと効率を重視するアジャイルなTeams向け。 キャッシュと並列処理のサポート、再利用可能な設定用のOrbs、ネイティブDockerサポート Freeプラン利用可能；有料プランはユーザーあたり月額$15から。 Azure DevOps 企業開発チーム向けに、Microsoftのテクノロジースタックを活用したエンドツーエンドの開発ライフサイクル管理。 Azure Pipelines、リリース管理、Azureサービスとのネイティブ統合、およびMicrosoft Configuration Manager カスタム価格設定 AWS CodeDeploy Amazon EC2、Lambda、およびオンプレミスサーバーへの自動デプロイメントを、AWSネイティブおよびハイブリッドインフラストラクチャTeams向けに提供します。 インプレイス展開とブルー/グリーン展開、ネイティブ AWS サービス統合、ライフサイクルイベントフック カスタム価格設定 Octopus Deploy 制御された繰り返し可能なリリースが必要なチーム向けに、自動化されたリリースオーケストレーションとインフラストラクチャの調整を提供します。 DevOps自動化用のランブック、マルチテナント展開、バージョン管理されたアプリケーションパッケージ Freeプランなし；有料プランは10プロジェクトあたり年間$360から開始します。 Argo CD K8sを活用するプラットフォームエンジニアリングとDevOps Teams向けのGitOpsベースのKubernetesデプロイメントと宣言型同期機能。 App-of-Apps パターン、宣言型 Git 同期、自動ドリフト検出 Free Ansible システム管理者やインフラチームが多数のシステムを管理するための、プロビジョニング、デプロイメント、構成管理をエージェントレスで自動化するソリューション。 プレイブックベースの自動化、YAMLベースの宣言型設定、エージェント不要のSSH実行 カスタム価格設定 TeamCity エンジニアリングチームの柔軟性と制御を追求するための、深いビルドカスタムと並列化機能を備えた継続的インテグレーション。 ビルドチェーンと依存関係のスナップショット、エージェントプール、Kotlinベースのパイプライン設定 Freeプランなし；有料プランは3ユーザーあたり月額$18から開始します。 Atlassian Bamboo JiraとBitbucketと統合されたCI/CDで、Atlassianツールを使用しているチーム向けに最適化されています。 機能開発用のブランチプラン、Jira/Bitbucketとの緊密な統合、デプロイメントプロジェクトの管理 Freeプランなし；有料プランはユーザーあたり年間$1,200から開始します。 Chef インフラストラクチャをコードとして管理する運用 Teams 向けのポリシーベースのインフラストラクチャ自動化 クックブックとレシピ、Chef InfraとChef Automation、コンプライアンス監査 Freeプランなし；有料プランは$59/年から開始します。 Puppet 大規模なIT組織が複雑なインフラストラクチャを管理する際に、ハイブリッド環境全体でのシステム構成の強制適用を実現します。 イディポテンツな構成言語、Puppet Forge モジュール、役割ベースのアクセス制御 カスタム価格設定 Spinnaker AWS、GCP、Azure、またはK8sなど、複数のクラウド環境で展開するTeams向けに、高度な展開戦略を活用したマルチクラウド継続的デリバリーを実現。 ブルー/グリーン展開、カナリア展開、手動判断フェーズ、継続的デプロイメント機能、一元管理されたマルチクラウド Free

DevOpsツールを評価する際は、リリース速度、安定性、多様な環境における可視性に直接影響を与える機能を優先してください。以下のポイントに注目してください：

パイプラインの柔軟性: *マルチフェーズワークフロー、条件ステップ、および多様なデプロイメント要件に対応するカスタムトリガーをサポートします。

マルチクラウドサポート: *AWS、Azure、Google Cloud、またはKubernetes間でワークフローを再作成せずに一貫したデプロイメントを実現します。

ロールバック機能:* 展開失敗時に自動化または手動のロールバックオプションを提供します。

*Infrastructure-as-コード（IaC）サポート：構成とデプロイメントのロジックをバージョン管理可能にします。

モニタリングツールとの統合: *Prometheus、Datadog、またはNew Relicと接続し、デプロイメントの影響をリアルタイムで追跡できます。

アクセス制御と承認:* 役割ベースのアクセス制御、手動ゲート、および制限されたデプロイメントウィンドウを適用し、リスクを軽減します。

アーティファクト管理: デプロイ可能なコンポーネントのパッケージ化と追跡を管理し、環境間での再現性を確保します。

ソフトウェア開発者の生活は不確実です。ある瞬間はクリーンなコードをマージしているかと思えば、次の瞬間には2時に起きてデプロイの失敗を解決しているかもしれません。

これらの課題に対処するため、当社が厳選した最高のソフトウェアデプロイメントツールをご紹介します。👇

ClickUpでのソフトウェアレビューの方法* 当社の編集チームは、透明性があり、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 以下は、ClickUpでソフトウェアをレビューする詳細なプロセスです。

1. Jenkins（プラグインの柔軟性により、高度にカスタマイズ可能な CI/CD パイプラインに最適）

viaJenkins

Jenkins は、Teamsがアプリケーションの一貫した構築、テスト、導入を可能にする オープンソースの自動化サーバー です。

これは、継続的インテグレーション（CI）と継続的デリバリー（CD）ワークフローの基盤となるエンジンとして機能し、反復的な開発タスクを自動化します。

その拡張機能により、Teamsは Jenkins をソフトウェア開発ライフサイクルのほぼすべてのツールと統合することができます。また、スクリプトまたは宣言型のパイプラインを使用してカスタム導入ワークフローを定義し、複数の環境に対応し、Docker、Kubernetes、クラウドプロバイダーなどのツールと統合することもできます。

Jenkins の主な機能

Jenkins Pipelines を使用して CI/CD ワークフローをコードとして定義し、バージョン管理と再現可能な導入を実現

1,800種類を超えるプラグインを活用し、クラウド、バージョン管理、コンテナツール、自動テストフレームワークなどとの接続により、機能拡張を実現します。

複数のマシン（エージェント）でジョブを実行し、大規模プロジェクトの待ち時間を短縮します。

Jenkins X を使用して GitOps ワークフローで導入し、環境間でアプリケーションを自動的にプロモーションします。

Jenkins のリミット

初期セットアップと構成は複雑になる場合があります。

オープンソースであるため、公式のカスタマーサポートは提供されていません。

Jenkins の価格

Free

Jenkins の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (500件以上のレビュー)

Jenkins について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューから直接引用：

Jenkins はオープンソースであり、当社のエコシステムに実装してもそれほどコストはかかりません。初期セットアップには多くの時間と努力がかかります。パイプラインを手動でデバッグし、問題を解決しなければならない場合もあります。

2. GitLab CI/CD（コード管理とCI/CDを組み合わせるのに最適）

GitLab経由で

GitLab CI/CDはGitLabプラットフォームと緊密に統合されており、Teamsはソースコードと並行して自動化されたデプロイメントパイプラインを定義、実行、管理できます。

開発者は、.gitlab-ci.yml ファイルを通じてパイプラインを構成し、ジョブ、フェーズ、および実行条件を定義します。また、並列実行と順次実行にも対応しています。さらに、GitLab Duoは、コードの提案や脆弱性の説明などのAI機能を開発者のワークフローに直接組み込み、生産性とセキュリティを向上させます。

GitLab CI/CDの主要な機能

GitLab CI/CDのリミット

公開オープンソースのコラボレーションやコミュニティの可視性には適していません。

無料プランは充実していますが、一部の高度なセキュリティ機能やデプロイ機能は、より高額なプランに限定されています。

一部の新しい機能（CI/CD変数など）は設定の奥深くに埋もれており、新規ユーザーが場所を見つけるのが困難になっています。

GitLab CI/CDの料金プラン

Free

プレミアム： カスタムプライシング

Ultimate: カスタム価格設定

GitLab CI/CDのレビューと評価

G2: 4.5/5 (840件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,100件以上のレビュー)

3. CircleCI（パフォーマンス重視のビルドに最適で、高速な並列実行が可能）

CircleCI経由

CircleCIは、セルフホスト環境またはクラウド環境でパイプラインをサポートし、シンプルなYAML設定を使用します。Dockerコンテナ、Linux VM、またはmacOSマシン内でジョブを実行でき、手動セットアップは一切不要です。

CircleCIの鍵となる機能の一つはOrbsで、これはCircleCIの構成を共有可能なパッケージとして提供し、複雑な統合を簡素化し、パイプライン定義における boilerplate コードを削減するのに役立ちます。

このプラットフォームは並列実行、リソースのスケーリング、カスタムワークフローをサポートし、モバイルアプリからインフラストラクチャコードまで、あらゆるタスクに対応可能です。

CircleCIの主要な機能

複数のコンピュータで大規模なテストスイートを高速化するために、自動テスト分割機能を活用しましょう。

日常のタスクやツール統合に再利用可能なバージョン管理された設定スニペットを簡単に組み込むことができます。

Insights ダッシュボードを使用して、ジョブの期間、失敗傾向、成功率を監視します。

各ステップに特定のコンピューティングクラスを割り当てて、コストまたはパフォーマンスメトリクスの最適化を実現します。

ビルド環境に直接SSHアクセスして、失敗したジョブを効率的にデバッグします。

CircleCIのリミット

非常に複雑な企業レベルのデプロイメントワークフローを、多くの手動チェックポイントを含む形で実装することは、困難を伴います。

パフォーマンス負荷の高いジョブでは、実行時間が遅くなったり、キューの遅延が発生する可能性があります。

CircleCIの料金プラン

Free

パフォーマンス: $15/月 ユーザーあたり

スケール: カスタムプライシング

CircleCIのレビューと評価

G2: 4.4/5 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (90件以上のレビュー)

CircleCIについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

そのUIは素晴らしいです。CIパイプラインのセットアップに、Dockerの機能や多様なオプションを組み込めるため、CIパイプラインに組み込むのに最適な選択肢です。ただし、CIのセットアップには時々更新が必要になる場合があります（古いバージョンがサポートされなくなるなど）

4. Azure DevOps（Microsoftのデベロップメントライフサイクル管理に最適）

Azure DevOps経由で

Microsoft エコシステムの一部である Azure DevOps は、バージョン管理、CI/CD パイプライン、テストプラン、アーティファクト管理を統合しています。これにより、Teams はコラボレーションに利用する同じプラットフォーム内で、自動化されたソフトウェア展開プロセスを定義し管理することが可能です。

Azure Pipelinesは、クラシックなGUIベースのパイプライン作成と、現代的なYAMLベースの「パイプライン・アズ・コード」定義の両方をサポートしています。この柔軟性により、異なるスキルレベルのチームでも利用可能です。

リリースゲートなどの組み込み機能により、ソフトウェアの構築とデリバリープロセスを完全に制御でき、完了する制御を実現します。

Azure DevOpsの主要な機能

Azure、AWS、GCP、またはオンプレミスサーバーに、単一のパイプラインからリリースできます。

プランからデプロイメントまでのアプリケーションのライフサイクル全体を、1つのスイートで管理できます。

NuGet、npm、Mavenなどのパッケージを、 Azure Artifacts から直接公開し、利用できます。

手動デプロイメントをボードで追跡し、機能リクエストから本番リリースまでの追跡可能性を維持します。

Azure DevOpsのリミット

ユーザーからは、コストの見積もりが困難で、予期せぬ料金が発生するとのレポート作成が寄せられています。

一部のユーザーはパフォーマンスの問題やダウンタイムを経験しています。

マルチクラウドサポートは充実していますが、最もシームレスで機能の豊富な体験は、Azureへのデプロイ時によく実現されます。

Azure DevOpsの料金プラン

カスタム価格設定

Azure DevOpsのレビューと評価

G2: 4.3/5 (580件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (140件以上のレビュー)

5. AWS CodeDeploy（EC2、Lambda、オンプレミス環境を含む自動デプロイメントに最適）

AWS CodeDeploy経由

AWS CodeDeployは、AWS開発者ツールスイートの一部である管理型デプロイメント自動化サービスです。EC2、Lambda、およびオンプレミスサーバーへのデプロイメントを、手動介入なしで処理します。

これはCI/CDプラットフォームの完了する形ではなく、デプロイメントフェーズに特化したツールです。設定ファイルを使用して、コードのインストール方法、フックの実行タイミング、トラフィックの切り替え方法を制御します。

このツールは、インプレイス展開とブルー/グリーン展開をサポートし、AWS CodePipelineとの統合を実現。ダウンタイムを最小限に抑え、ロールバックを自動化します。

AWS CodeDeployの主要な機能

AppSpecファイルを使用して、デプロイメントの各フェーズごとにライフサイクルフックを制御し、スクリプトを指定できます。

ブルー/グリーンやカナリアなど、可用性とリスク許容度に合わせたロールアウト方法を選択できます。

組み込みのヘルスチェックでフリートステータスを監視し、適切な対応を迅速に実施できます。

CloudWatch Alarmsを使用して、メトリクスが定義された閾値を超えた場合に自動的にロールバックをトリガーし、最後の安定したバージョンに戻すことができます。

AWS CodeDeployのリミット

詳細なレポート作成機能、デバッグ機能、モニタリング機能が不足しています。

主にAWS環境向けに設計されており、ハイブリッドまたはマルチクラウド環境での展開には適していません。

AWS CodeDeployの料金プラン

カスタム価格設定

AWS CodeDeployのレビューと評価

G2: 4.2/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはAWS CodeDeployについてどう評価していますか？

G2のレビューによると：

AWS CodeDeployは私たちの期待を大きく上回りました。デプロイメントプロセスを簡素化し、手動エラーを削減し、アプリケーションの信頼性を向上させました。その柔軟性、スケーラビリティ、および他のAWSサービスとの統合性により、CodeDeployは私たちの継続的デリバリーワークフローにおいて不可欠なツールとなりました。堅牢で自動化されたデプロイメントソリューションを探している方々に、強くおすすめします。

6. Octopus Deploy（リリースオーケストレーションとインフラストラクチャの調整に最適）

viaOctopus Deploy

Octopus Deployは、大規模な継続的ソフトウェアデリバリーを簡素化することに焦点を当てています。CIツールが対応できない部分を引き継ぎ、Kubernetes、マルチクラウド、オンプレミス環境へのデプロイメントを自動化します。

このプラットフォームは、モデルベースのアプローチを採用しており、デプロイメントプロセス、インフラストラクチャ、リリースライフサイクルを一度定義するだけで、その後のすべてのデプロイメントにそのモデルを適用できます。さらに、ソフトウェアプロジェクト管理を簡素化し、カスタムスクリプトを再利用可能なプロセス、環境モデリング、組み込みのリリース管理機能で置き換えます。

Octopus Deployの主要な機能

複数の地域、カスタム、または構成にわたる複雑なデプロイメントを、 環境 と テナント でモデル化します。

ライフサイクル と チャネル を使用して、一貫したルール、承認プロセス、スケジュール設定でプロモーションを自動化します。

詳細な許可と詳細な監査ログで、セキュリティとコンプライアンスを徹底的に管理します。

Octopus AI Assistantを使用してデプロイメントの失敗を分析し、コンテキストに応じたエラー診断と修正提案を取得します。

Octopus Deployのリミット

これは、DevOpsツールチェーンに追加する専用のデプロイメントツールであり、オールインワンソリューションをプロバイダーするものではありません。

マルチテナント展開のような特定の構成は、使いにくいと感じられることがあります。

Octopus Deployの料金プラン

スタータープラン: *$360/年（10プロジェクトまで）

プロフェッショナルプラン: $4,170/年（20プロジェクトまで）

企業: *$23,400/年（100件以上のプロジェクト向け）

Octopus Deployのレビューと評価

G2: 4.4/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (50件以上のレビュー)

7. Argo CD（GitOpsベースのKubernetesデプロイメント向けに宣言型同期機能を備えた最良のツール）

Argo CD経由

Argo CDは、Kubernetesネイティブのデプロイメントコントローラーで、Gitリポジトリからクラスターへのアプリケーションの望ましい状態を継続的に同期します。Gitを唯一の真実のソースとして扱い、ドリフトが検出された際に同期を自動化します。

そのビジュアルUIは、アプリケーションのステータス、デプロイ履歴、および構成のドリフトの明確なビューを提供します。Helm、Kustomize などの構成ソフトウェアデプロイメントツールへのサポートにより、宣言型で動作し、マニフェストの変更を追跡し、ワークロードを更新します。

Argo CDの主要な機能

アプリケーションの状態を自動的に同期し、ライブのKubernetes状態がGitで定義された目標状態と常に一致するように確保します。

アプリプロジェクト を使用してマルチ環境展開を管理し、アプリを論理的な境界でグループ化します。

Diffビューを使用して構成のドリフトを可視化・デバッグし、Gitとクラスターの状態を並べて比較できます。

PreSync、同期、PostSyncのフックを使用して、カナリア、ブルー/グリーン、またはカスタム展開ロジックを有効化します。

Argo CDのリミット

これはKubernetes専用に設計された高度に専門化されたツールであり、仮想マシンや他の環境へのデプロイには適していません。

同期に失敗したりアプリが動作しなくなったりすると、エラーメッセージは曖昧で、手動でのデバッグが必要になることがよくあります。

ロールバック機能は備わっていますが、ユーザーフレンドリーな設計ではありません。

Argo CDの料金プラン

Free

Argo CDのレビューと評価

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはArgo CDについてどう評価していますか？

G2のレビューによると：

Argo CDの最大の特徴の一つは、実行中のアプリケーションを継続的に監視し、現在の状態と目標の状態を比較する機能です。これにより、Kubernetesアプリケーションのデプロイと管理を最小限の努力で実現できます。さらに、ユーザーインターフェースは直感的で操作が簡単で、複雑なアプリケーションのデプロイメントをスムーズに管理できます。

8. Ansible（エージェント不要のプロビジョニング、構成、大規模展開に最適）

Ansible経由で

Red HatのAnsibleは、構成管理、アプリケーション展開、タスク自動化に利用される強力なオープンソースのIT自動化エンジンです。

ハイブリッド環境全体で一貫したアプリケーション展開を、シンプルで人間が読みやすいYAMLプレイブックを使用して実現します。SSHやWinRMのようなエージェントに依存しないため、軽量です。

このツールは協業型自動化をプロモーションし、Ansible Automation HubとGalaxyを通じてプレイブック、役割、コレクションを共有可能です。

Ansibleの主要な機能

Playbooks を作成し実行して、宣言型YAML構文を使用してアプリケーションの望ましい状態を定義します。

複数の環境間でロールイング更新とオーケストレーションロジックをゼロダウンタイムで実現します。

Red Hatとパートナーが提供する事前構築済みで完全にサポートされた自動化モジュールを、 Certified Content Collections を通じて活用しましょう。

Automation ControllerとAutomation Meshを活用し、可視性と分散実行を実現した大規模な自動化管理を実現します。

Ansibleのリミット

数千ノード規模の非常に大規模な環境では、エージェントレスのプッシュ型モデルは、エージェントベースの構成管理ツールよりも遅くなる場合があります。

アイデンティティ認識プロセスをリミットし、シークレットのシームレスな統合を実現します。

デフォルトのシングルスレッドタスク実行は、オペレーションを遅延させる可能性があります。

Ansibleの料金プラン

カスタム価格設定

Ansibleのレビューと評価

G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

9. TeamCity（柔軟な継続的インテグレーションと詳細なビルドカスタムに最適）

viaTeamCity

JetBrainsのTeamCityは、単一のプロジェクトから企業レベルのパイプラインまで、あらゆる規模のデリバリーを管理するソフトウェアデプロイメントツールです。マルチリポジトリビルド、自動並列化テスト、動的パイプライントリガーをサポートしています。

TeamCityは優れたビルドとテストのレポート作成機能を提供し、詳細な洞察と分析を通じて、Teamsが障害やパフォーマンスのボトルネックを迅速に特定するのに役立ちます。クラウドホスト型でもオンプレミスでも、このプラットフォームは主要なVCSシステムと統合され、リアルタイムのフィードバックを提供します。

TeamCityの主要な機能

Adaptable Build Triggers を使用して条件付きでビルドをトリガーし、コミットの著者のみ、ファイルパス、またはブランチでフィルタリングできます。

テストサイクルを最適化するため、テストインテリジェンスとスマートな並列化を活用し、実行履歴に基づいて コードレビューを エージェント間で分割します。

Kotlin DSLを使用してパイプラインをコードとして構成し、バージョン管理されたモジュール式のパイプラインロジックを実現します。

JetBrains IDE、バージョン管理システム、問題トラッカーとスムーズに統合できます。

TeamCityのリミット

TeamCityの料金プラン

TeamCity Pipelines: *$18/月（3ユーザーあたり）

TeamCity クラウド 企業: *$54/月（3ユーザーあたり）

TeamCityのレビューと評価

G2: 4.3/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはTeamCityについてどう評価していますか？

G2のレビューからのフィードバックでは、次のように述べられています：

多様なツールやサービスとの簡単な統合、迅速な応答速度、問題解決に役立つ詳細なログの閲覧可能性、自動化された電子メール通知を含む精密なビルド結果など、便利な機能を備えています。ただし、十分なドキュメントの不足が初期セットアップの障害となっています。

10. Atlassian Bamboo（JiraとBitbucketと緊密に統合されたCI/CDに最適）

viaAtlassian

Bambooは、AtlassianのCI/CDソリューションで、コード、ビルド、テスト、リリース全体にわたる完全な追跡可能性を備えたデプロイメントパイプラインを自動化します。専用デプロイメントプロジェクト、ブランチ固有のワークフロー、災害復旧機能を標準でサポートしています。

JiraとBitbucketとの深い統合により、環境、許可、トリガーの管理を保持できます。Atlassianエコシステムに既に多大な投資を行っている組織にとって、そのエコシステム内でシームレスに仕事を行うCI/CDツールとして、信頼できる選択肢です。

Atlassian Bambooの主要な機能

Branch Deployment を使用してブランチ固有のリリースを可能にし、開発ストリームを隔離します。

自動マージ 機能でクロスブランチのコード統合を自動化し、手動での衝突解決を削減します。

エージェントのキャパシティを Elastic と Remote Agents を使用して管理し、負荷や環境に応じてデプロイメントをスケールアウトします。

障害発生時にも迅速に復旧できる組み込みの災害復旧機能により、デプロイメント問題時の可用性を確保します。

Atlassian Bambooの制限リミット

一部のユーザーはデリバリーパイプラインの遅延や実行時間の遅延を経験しました。

オンプレミスバージョンのサポート終了により、ユーザーは移行を余儀なくされています。

Atlassian Bambooの価格設定

Free試用版

データセンター: *$1200（無制限のジョブ、リモートエージェント1台）

Atlassian Bambooのレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

11. Chef（コードを使用したポリシーベースのインフラストラクチャ自動化に最適）

viaChef

Chefは、クラウド、ハイブリッド、エッジ環境におけるインフラストラクチャとアプリケーションのデリバリーを管理する構成とデプロイメントの自動化ツールです。

このプラットフォームは、宣言型でエージェントベースのモデルを採用し、管理対象の各サーバーにChef Infra Clientがインストールされています。

コード駆動型のアプローチを採用し、Rubyベースの「レシピ」またはモジュール化されたプランを使用してシステム状態を定義し、すべてのアプリ依存関係をポータブルで不変なアーティファクトに統合します。

Chefの主要な機能

Chef App Delivery を使用して、すべての実行時依存関係を単一のアーティファクトにバンドルしたポータブルなビルドを作成します。

Policy as Code を活用して一貫したポリシーを適用し、環境横断的な構成変更を自動化します。

Edge Management Agent を活用し、エッジデバイスでのアプリケーション配信、監視、ロールバックを安全かつ大規模に管理し、デプロイを強化します。

Chef InSpecを活用してコンプライアンス規則を強制し、設定ミスをリアルタイムで監査、検出、是正します。

Chefのリミット

テスト用クックブックの環境設定（例：Test Kitchenを使用する場合）は、追加の努力を要します。

学習曲線は急勾配になる可能性があります、特にRubyやコードの基礎に慣れていない人にとっては。

ユーザーは、Automateダッシュボードのインストールと使用が直感的でないと指摘しています。

Chefの料金プラン

Business: *$59/年/ノード

企業: *$189/年 1ノードあたり

企業プラス: *カスタム プライシング

Chefのレビューと評価

G2: 4.2/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはChefについてどう評価していますか？

G2のレビューでは次のように共有されています：

進捗 Chefは実装の面で非常に簡単です。インフラストラクチャ管理、リリース自動化、タスク管理、ダッシュボード、可視化など、豊富な機能を備えています。進捗 Chefのドキュメントは、よりシンプルで採用しやすいように改善されるべきです。

12. Puppet（ハイブリッド環境における一貫したシステム構成の強制に最適）

viaPuppet

Puppetは、インフラストラクチャとアプリケーションのデプロイメントをコードとして定義することに特化しており、一貫性があり再現可能なプロセスを通じて協業型のソフトウェア開発を可能にします。システムの状態を記述するために宣言型モデルを採用しているため、インフラストラクチャが常に一貫性を保ちます。

このモデルは、大規模な環境での安定性とコンプライアンスの維持に特に効果的です。また、CISベンチマークやDISA STIGsなどのコンプライアンスフレームワークの遵守を強制するために、セキュリティベンチマークを適用することも可能です。

Puppetの主要な機能

その宣言型ドメイン固有言語（DSL）を活用し、プロセスをハードコーディングせずにターゲット状態を記述できます。

イディポテンツな構成を強制し、重要なシステムが意図した状態と一致していることを確認します。

分散システム全体のノード構成を管理するために、中央の『Puppet マスター』を使用します。

インフラ管理を数台のサーバーから数万台までスケールアップ

/AIアシスタントを使用して、インフラストラクチャを可視化し、レポート作成を行います。

Puppetのリミット

ユーザーはタスクがキューに蓄積される際に遅延が発生し、パフォーマンスに影響を与えるとレポート作成しています。

Puppet Masterへの依存関係が非常に高い；Puppet Masterがダウンすると、子ノードを管理できなくなります。

Puppetの料金プラン

カスタム価格設定

Puppetのレビューと評価

G2: 4.2/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (20件以上のレビュー)

13. Spinnaker（マルチクラウド環境での継続的デリバリーに最適で、高度なデプロイメント機能を備えたツール）

Spinnaker経由で

Spinnakerは、複数のクラウドプロバイダー間でアプリケーションを管理するTeams向けのオープンソースデプロイメントプラットフォームです。Netflixによって最初に作成され、実戦テストを経て、高度なロールアウト戦略のネイティブサポートを備えたデプロイメントパイプラインの細かな制御を提供します。

企業規模での高速かつ信頼性の高いソフトウェアデリバリーを明確に設計されています。役割ベースのアクセス制御、時間制限付き実行、ネイティブモニタリングフックを標準搭載しており、プロダクショングレードのデプロイメント管理に最適です。

Spinnakerの主要な機能

マルチクラウド環境向けに、高度な多フェーズデプロイメントパイプラインを作成し管理します。

ハイランダー、ブルー/グリーン、カナリアなどのオプションを活用し、リスク許容度とトラフィック要件に合ったロールアウトプランを策定できます。

特定のパイプラインフェーズの実行をリミットし、ピーク時間を回避したり、監視を確実に行うことができます。

Spinnakerのインスタンスをインストール、設定、維持管理するには、 SpinnakerのHalyard CLI を使用してください。

LDAP、OAuth、SAML、またはGitHub Teamsなどのアイデンティティプロバイダーと統合し、ユーザーアクセスとプロジェクトの可視性を管理します。

Spinnakerのリミット

失敗したポッドやサービスに対するネイティブのアラートやモニタリング機能は提供されていません。

公式ドキュメントとコミュニティドキュメントが分散しているため、トラブルシューティングや特定のワークフローの実装が困難です。

これは、CD に特化したプラットフォームであるため、ライフサイクルのビルドおよびテストフェーズを処理するには、別の CI ツール（Jenkins や GitLab CI など）と組み合わせて使用する必要があります。

Spinnakerの料金プラン

Free

Spinnakerのレビューと評価

G2: 3.9/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

これらのソフトウェア展開ツールがまだ適していないと感じる場合は、別のオプションもご検討ください。 🤩

ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを1つのプラットフォームに統合したすべての仕事アプリです。次世代のAI自動化と検索機能により、仕事を加速します。

ClickUpはソフトウェアのデプロイメント自体は行いませんが、そのプロセス全体に対して精度と速度でサポートします。さらに、ClickUp Integrationsを通じてGitやCI/CDツールと仕事し、パイプライン全体にわたるリアルタイムの可視性を提供します。

GitHub、GitLab、およびBitbucket: *コミット、ブランチ、プルリクエストをタスクにリンクし、マージステータスをClickUp内で直接ビューできます。

*Jenkins および CircleCI：パイプラインのアラートを実行可能なタスクに変換し、ビルドの成功または失敗時にステータスを自動的に更新します。

*Sentry その他のエラー監視ツール: エラー通知から自動的にバグチケットを作成します

スプリントプランニングやバックログの整理からチーム連携、ドキュメント作成、自動化されたフォローアップまで、ClickUpのソフトウェアチームプロジェクト管理ソリューションは、デプロイメントワークフローに必要なすべてを提供します。

実際に確認してみましょう。 👇

🌀 アジャイル開発サイクルの管理

ClickUp for Agile Teamsは、スクラム、カンバン、またはハイブリッドアプローチのいずれかを採用しているAgile Teamsでも、柔軟に仕事を進めることができます。

ClickUpタスクを使用すると、開発仕事を管理しやすく追跡可能な単位に分割し、直接デプロイメント目標にマップできます。

ClickUpで最初のタスクを作成しましょう 開発プロジェクトをClickUpタスクに分解する

ClickUpビューでタスクをステータス間でドラッグアンドドロップで移動できます。

タスクが設定されたら、後は可視性が鍵です。

ClickUp Viewsを使用すれば、バックログの整理に最適なリストビュー、毎日のStandUpに最適なカンバンスタイルのボードビュー、開発タイムラインとデプロイメントのマイルストーンを一致させるガントチャートビューの間をスムーズに切り替えることができます。

また、今後のリリースに関する全体像を把握したい場合は、カレンダーまたはタイムラインビューを使用して、生産に影響を与える前に潜在的な障害を早期に特定できます。

The Nineのウェブオペレーションズディレクター、サム・モーガン氏がプラットフォームに関する経験について次のように述べています：

当社はClickUpを使用して、社内のソフトウェア開発プロジェクトを追跡しています。複数のプロジェクトとチームを管理する際に非常に役立ち、スクラムや現代的なアジャイルプロジェクトの管理において、これまで使用した中で最も優れたツールの一つです。

🌀 反復タスクの自動化

ClickUp自動化は、『if this, then that』トリガーを活用し、エンジニアリングパイプライン全体での手動仕事を削減します。自動化可能な内容は以下の通りです：

プルリクエストのレビュータスクを自動割り当て カードが「レビュー準備完了」に移動した際に

*タスクのステータスを 「デプロイ済み」に更新 ソフトウェアデプロイメントツールがリリース成功を確認した際に

*「クリティカル」とラベル付けされたバグが発生したり、タスクの期日が過ぎたりした際に、リアルタイムのアラートをトリガーします。

週次リリースチェックリストやレトロスペクティブのための繰り返しリマインダーを設定*

ClickUp Automationsを使用して、ワークフロー全体にカスタムトリガーを設定できます。

/AI搭載のアシスタントを活用しましょう

/AIをソフトウェア開発にどう活用すればいいか悩んでいますか？

ClickUp Brainは、ドキュメントやタスクからプロジェクトのタイムラインまで、ワークフローのあらゆる部分にシームレスに統合された組み込みのプロジェクトインテリジェンスエンジンです。

ClickUp Brainに、ClickUpワークスペースからのタスクの更新情報を共有するように依頼してください。

以下は、開発のオーバーヘッドを削減する仕組みです：

🌀 よりスマートにsprintを推進し、より効率的に進める

ClickUp スプリントは、手動セットアップや追跡、引き継ぎの手間なしで高速スプリントを実行できます。新しいスプリントを自動的に開始し、完了したスプリントを閉じ、未完了のタスクを引き継ぐことができます。

ClickUp スプリントを使用して、ワークフローに合ったポイントシステムをカスタムできます。

サブタスクからの見積もりを集約し、ストーリーポイントのカスタムやチームのワークフローに合った努力の割り当てが可能で、スプリントポイントや作業負荷でフィルタリングしてキャパシティを効率的に管理できます。

進捗状況を確認したいですか？リアルタイムのバーンアップ、バーンダウン、ベロシティ、および累積フローチャートのプロバイダーが即時の可視性を提供し、障害要因やスコープの拡大を遅延を引き起こす前に特定できます。

🌀 事前作成されたテンプレートを使用する

ClickUpのソフトウェア開発テンプレートで、セットアップの構築時間を短縮しましょう。このテンプレートは、クロスファンクショナルチームが開発サイクルのすべてのフェーズを管理できる構造化されたスペースを作成します。

現在仕事中のタスクを 週間実行リスト で追跡します。

今後の四半期に向けたアイデアと機能を記録する マスターバックログ

QA Teamsがバグを報告し、優先度を付け、適切な担当者に割り当てるプロセスを効率化します。

ClickUpの料金プラン

デプロイメントサイクルにはClickUpが必要です

このリストに掲載されている各ソフトウェア展開ツールは、プロセスの重要な側面に対応しています。

しかし、ソフトウェアのデプロイメントは単なる一工程に過ぎません。ClickUp を使用すれば、チームのニーズやプロセスに合わせて柔軟に拡張可能なプラットフォームで、このプロセス全体のすべてを管理できます。

複雑な要件をタスクとサブタスクに分解し、カスタムビューで進捗を追跡し、ClickUp Sprintsでスプリントを管理します。自動化は退屈だが重要な作業を削減し、ClickUp Brainはワークスペース全体から即座に回答を抽出します。

今すぐClickUpにFreeで登録！ ✅