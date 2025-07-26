よりスマートなスケジュール管理と生産性向上のための SavvyCal の代替アプリトップ 10

ミーティングの依頼、複数のカレンダー、タイムゾーンをうまく調整するのに苦労していませんか？予算や機能面で SavvyCal がもはやニーズに合わなくなった方は、決してあなただけではありません。

適切な時間管理ソリューションを見つけるのは時間がかかるものですが、私たちはそれを簡単にするお手伝いをします。

このブログでは、次のスケジュール管理ツールを選ぶ際に役立つ、SavvyCal の主な機能、価格、ユーザーレビューを含む、SavvyCal の代替ツールをトップからご紹介しています。

ネタバレ注意：そのうちの 1 つは、そのすべてを実現しています。そう、それは ClickUp です。 🧠📅

なぜこれらの10の代替ツールを選ぶべきか

SavvyCal は堅実なスケジュール管理ツールですが、完璧とはほど遠いものです。チームがこれらの代替ツールを探し始める主な理由は、次のとおりです。

リアルタイムのスケジュール設定の遅さ： ミーティングへのアクセスやスケジュール設定の際に遅延が発生し、迅速な予約体験を必要とする動きの速いチームの作業効率が低下します。

スケーリングはコストがかかる： ユーザーごとの料金設定で、永久無料プランがないため、チームの規模が拡大すると、特に間接費を低く抑えようとしている場合、SavvyCal はすぐに高額になる可能性があります。

ネイティブの統合機能に制限あり： Google カレンダーなどの基本的な機能はカバーしていますが、SavvyCal の直接統合オプションは、機能が少ない、または限定的であると感じるかもしれません。ニッチなアプリを日常的に使用しているチームにとっては、複雑な回避策が唯一の選択肢となります。

厳格なチームスケジューリング機能： SavvyCal のカレンダーオーバーレイを採用することで柔軟性は向上しますが、その程度はそれほど大きくはありません。生産的なワークフローに欠かせない、ラウンドロビンスケジューリング、プールされた空き状況、ダイナミックな予約リンクなどの機能はありません。

使用頻度の少ないチームや小規模チームには不向き： 同様の機能を持つ競合他社よりも価格が高く、小規模なビジネスには効率的ではありません。また、たまにしかスケジュールを立てないプロフェッショナル向けの無料プランも提供していないため、個人事業主や独立コンサルタントにはあまり適していません。

SavvyCalの代替ツールを一目で確認

ツール 最高の機能 主な利用ケース 料金プラン ClickUp – カレンダー、タスク、ドキュメント、チャットを統合 – AI スケジューリング、メモ、要約 – 豊富なテンプレート 1つのプラットフォームでエンドツーエンドのプロジェクトおよびミーティング管理を求めるチーム 永久に無料、企業向けにカスタマイズ可能 Calendly – パーソナライズされた予約リンク – 招待者向けの経路設定 – スマートな空き状況の検出 コンサルタント、採用担当者、営業チームによるクライアントミーティングの自動化 無料、有料プランはユーザーあたり月額 12 ドルから モーション – AI によるミーティングとタスクの自動スケジュール設定 – ダイナミックなディープワークブロック – リアルタイムのカレンダー再編成 自動化された日次計画が必要な多忙なビジネスパーソン ユーザーあたり月額 49 ドルからの有料プラン Doodle – タイムスロットのグループ投票 – 匿名投票オプション – 回答追跡のための管理者ダッシュボード 人事、イベントプランナー、大規模または柔軟なミーティングをコーディネートする学術団体 無料、有料プランはユーザーあたり月額 14.95 ドルから SimplyMeet. me – QR コードによる予約 – 有料予約のサポート – シンプルでモバイルフレンドリーなダッシュボード コーチ、セラピスト、個人事業主など、クライアントとの予約を行う方 無料、有料プランはユーザーあたり月額 11.99 ドルから Acuity – カスタムスケジュールページ – 受付フォーム + 請求書発行 – クライアントの支払いワークフロー サロン、クリニック、コンサルタントなどのサービス業 ユーザーあたり月額 20 ドルからの有料プラン Zoho Bookings – 深い Zoho CRM 統合 – カスタムイベントタイプ + 軽度の自動化 – クライアントセルフサービスポータル リードからミーティングまでのライフサイクルに Zoho エコシステムを使用しているチーム 無料、有料プランはユーザーあたり月額 8 ドルから OneCal – マルチカレンダーの同期 – タイトルのマスキングとブランディング – タイムゾーンのスマート予約 複数の個人用アカウントと仕事用アカウントを管理するプロフェッショナル ユーザーあたり月額 6 ドルからの有料プラン Cal. com – 完全オープンソース + セルフホスティング – モジュール式プラグインマーケットプレイス – ネイティブ API によるリードルーティング スケジュールを完全に管理したい開発者や技術チーム 無料、有料プランはユーザーあたり月額 15 ドルから YouCanBookMe – スマートな予約提案 – フォームの条件付きロジック – カレンダー + CRM との深い統合 カレンダーの同期、自動予約、カスタマイズされたフォームロジックを必要とするチーム 無料、有料プランはユーザーあたり月額 9 ドルから

サヴィーカルの代替ツールとしておすすめのベストチョイス

SavvyCal の制限を克服し、優れたスケジュール管理を実現する準備はできていますか？市場でトップクラスの代替製品をご紹介します。

1. ClickUp（オールインワンの生産性＆スケジュール管理に最適）

ミーティングの確認、タイムゾーンの混乱、チームスケジュールのリンクが記載された終わりのない電子メールに悩まされていませんか？ClickUpをご紹介します。仕事に必要なすべてが揃ったアプリで、スケジュールの悩みをスムーズで効率的なプランニングに変えます。

ClickUp カレンダーでよりスマートにプランニング

ClickUpカレンダーを使用して、タスク、イベント、目標に基づいて完璧なスケジュールをプランニングしましょう。

ClickUpカレンダーは、プロのようにミーティングを整理するための、頼れるビジュアルプランナーです。鮮やかなレイアウトで、イベントを簡単に確認（および記憶）できます。最大のメリットは、作成したすべてのタスクの時間を自動的にブロックするため、スケジュールを頻繁に調整する必要がなく、スケジュールを効率的に活用できることです。

プロジェクトをマップし、定期的なイベントをスケジュールし、1日、1週間、またはタイムラインフォーマットですべてを表示します。

ドラッグ＆ドロップでスケジュールを変更、チームでフィルタリング、実行可能なアイテムを作成、すべて 1 つのビューで。これにより、すべてのオンラインミーティングに即座に勢いが生まれます。

💡 プロのヒント： リソースハブで、あらかじめいくつかのスケジュールプランを用意しておくと、時間を節約できます。そうすれば、新しいプロジェクトが開始しても、タイムラインのセットアップに時間を取られることなく、すぐに作業を開始できます。

ミーティングとタスクの最適化に興味がありますか？ClickUp には、そのための専用ソリューションもあります。

ClickUp タスクでミーティングをアクションに変えよう

ClickUp タスクを使用すると、ミーティング後に、所有権と進捗状況を明確に把握しながら、リクエストを実行可能なタスクに変換できます。

ClickUp Tasksは、ミーティングの前、最中、そして後に、話を実行に移すためのツールです。

優先度、期日、依存関係を調整できる機能も備わっているので、成果物を常に最優先で処理できます。ドキュメントの添付、サブタスクのリンク、予定タスクへのライブコメントの追加など、コンテキストを最大限に活用するための機能も備わっています。

ビジネスが請求書やプロジェクトの時間に基づいて運営されている場合、ClickUp の時間追跡機能を使用すると、努力をすべて正確に測定することができます。さらに、条件付きステータス更新、ファイルの移動、即時通知 などのスマートな自動化機能により、余分な作業なしで業務を円滑に進めることができます。

ClickUp Brain で AI を使用してミーティングのプランニングを迅速化

ClickUp Brain を使用して、ミーティングの要約の作成、重要なドキュメントの取得、アクションポイントの設定などを行うことができます。

予約リンクだけが必要な場合は、SavvyCal が賢い選択です。しかし、仕事 でやる 他のすべての作業とスケジュールが連携していないことにうんざりしているなら、ClickUp Brain がより賢い選択です。

ClickUp は単なるスケジュール管理ツールではなく、フルスタック AI ミーティングワークスペースです。ClickUp Brain を使用すると、チームがすでにプロジェクトやタスクを管理している同じワークスペースから、アジェンダの作成、関連ドキュメントの取得、アクションアイテムの割り当て、ディスカッションの要約をすべて自動的に行うことができます。

簡単な同期の計画でも、クライアントへのプレゼン準備でも、ClickUp Brain なら数秒で準備完了。ワークスペースのコンテキストを理解し、過去のミーティングのメモを取り込み、適切な質問も提案してくれるので、コピー＆ペーストやアプリの切り替えは不要です。

ミーティングの前にアイスブレイクや生産性アップのヒントが必要な場合も、Brain が数秒で対応します。

ClickUp Brain を使用して、ミーティングの前にブレインストーミングを行い、役立つ質問を作成しましょう。

💡 プロのヒント：チーム内のコミュニケーションに加え、Brain では、重要なミーティングのメモからタスクを一度に作成、デリゲート、スケジュール設定することができます。依頼するだけで、ClickUp Brain が自動的にフォローアップを割り当て、プロジェクトを円滑に進めます。

また、Brain MAX を使用すると、音声優先の体験が可能になります。Talk to Text を使用すると、音声だけでタスクの口述、リマインダーのメモ、AI アクションのトリガーを行うことができます。これは単なる音声認識ではなく、コンテキストを認識し、ワークフローを認識し、すぐに行動に移すことができます。あなたのアイデアを直接実行に結びつける、個人的な AI コンパニオンと考えてください。

また、サードパーティのデータ共有や 10 ものタブを切り替えることなく、ClickUp、Gmail、Slack、ドキュメントなどのツールに安全かつ統一的にアクセスできます。無秩序な拡大のない AI です。

🔍 カレンダー、メモアプリ、タスクマネージャーの間を飛び回らなくて済みますClickUp は、GPT-4.1、Claude、Gemini などの最新の AI モデルを搭載し、スケジュール、ドキュメント、フォローアップアクションを 1 つにまとめます。

そこが SavvyCal よりも優れている点です。SavvyCal はリンクの予約とカレンダーの柔軟性に重点を置いていますが、ClickUp はミーティングのオーバーヘッドを排除します。単に時間を予約するだけでなく、その時間を取り戻すことができます。

すぐに始めたい方は、カレンダープランナーテンプレート をご利用ください。

ゼロから始める必要はありません。ClickUp は、ToDo リストからコンテンツカレンダーまで、あらゆる用途に使えるユーザーフレンドリーなテンプレートをご用意しています。

無料テンプレートを入手 ClickUp のカレンダープランナーテンプレートを使用して、チームのタイムラインを整理し、スケジュールの競合を防ぎ、タスクを時間通りに完了しましょう。

ClickUp カレンダープランナーテンプレートは、スケジューリングの改善を目指すチームにすぐに使えるソリューションです。6 つのカスタムステータスと、すべてのタスクを効率的にマップして追跡できる便利な概要ビューが備わっています。

テンプレートのカスタムフィールド（時間記録、目標、住所、予算など）も、各アクションポイントに情報をまとめるのに役立ちます。期日が更新されると、デフォルトのカレンダーとタイムラインビューがリアルタイムで即座に更新され、各チームの作業量と潜在的なボトルネックが一覧表示されます。

ClickUp の最高の機能

ClickUp のリミット

一部のカスタムビューは、まだモバイルデバイス向けに最適化されていません。

すべての機能を使用するには、少し学習曲線が長くなります。

ClickUp の価格：

ClickUp の評価とレビュー：

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Nathan G. （Crestronプログラマー）は次のように述べています：

フォームの作成、タスク、カレンダーアイテム、ミーティングの管理機能を備えた ClickUp は、成長中の小規模ビジネスに欠かせないツールです。さらに、新しいチャット機能により、Slack や Teams などの外部チャットアプリが不要になり、使用するアプリの数を減らしたい方にも最適です。

2. Calendly（シンプルでプロフェッショナルなスケジュール管理に最適）

viaCalendly

空き状況の確認のやり取りを省略したいですか？Calendly は、ミーティングの予約を簡略化するために開発されました。このパーソナライズされた予約機能により、ミーティングのリンクを送信することができます。その後、招待者はあなたの空き時間を確認し、予約することができます。

このツールは、カスタムイベントタイプオプションも備えており、非常に柔軟性があります。これにより、迅速な情報共有や詳細な戦略の見直しもスムーズに行えます。さらに、コールバッファなどの機能により、ワークフローを中断することなく、ミーティングの合間に再編成を行うことができます。

Calendly は、招待者の回答に基づいて適切なチームメンバーに招待を転送するフォームもサポートしているため、営業、採用、クライアントのオンボーディングワークフローに人気の選択肢となっています。

Calendly は、Google カレンダー、Outlook、Zoom、Slack、Salesforce、HubSpot、その他の主要なアプリと統合して、確認、リマインダー、再スケジュールを効率化します。予約ページをウェブサイトや電子メールキャンペーンに直接埋め込むこともでき、離脱率を低減してコンバージョンを迅速化することができます。

AI 機能： 新しい AI 搭載のスケジュールアシスタント（上位プランで利用可能）により、Calendly は好みやミーティングの履歴を分析して最適な時間を提案し、カレンダーの競合や手動での調整を削減します。

Calendly の最高の機能

ラウンドロビンスケジュールで、作業負荷をグループ全体に均等に分散

ミーティングの招待者を、ミーティング前のアンケートに基づくルーティング機能により、関連するバッチに振り分けます。

休日や特別イベントなどの通常とは異なるスケジュールも、専用の日付上書き機能でアカウントに反映できます。

ランディングページ、ニュースレター、ヘルプセンターに予約ウィジェットを埋め込む

Salesforce、Zoom、HubSpot、Slack などのツールとシームレスに統合

Calendly の制限

ラウンドロビン、SSO、ブランディング、ルーティングなど、多くの高度な機能は、上位プランでのみご利用いただけます。

生産性システムや CRM システムとの統合機能が不十分で、ミーティングの作成のみにリミットがあります。

Calendly の価格

Free

標準： ユーザーあたり月額 12 ドル

Teams： ユーザーあたり月額 20 ドル

企業：年間 15,000 ドルから

Calendly の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,900件以上のレビュー)

Calendly について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように書かれています：

Calendly の最も便利な点は、自分の空き時間と画面の向こう側のユーザーの空き時間に応じてスケジュールの重複を防ぐことで、相互の都合に合わせてスケジュールを立てることができることです。

📖 こちらもご覧ください：知っておきたい Calendly のベストインテグレーション

3. Motion（AI によるタスクやミーティングのスケジュール管理に最適）

viaMotion

Motion は、AI を毎日のスケジュール管理にシームレスに統合することで、このリストにランクインしました。複雑なイベントのために設計されたAI カレンダーは、作業負荷を分析して、最適な 1 日のプランを作成します。クライアントからの電話が入ったり、締め切りが変更になったりした場合、Motion は 1 日のスケジュールをすべて調整します。

ミーティングが確定すると、その前に準備時間が自動的にブロックされます。Motion の AI は、最新のスケジュールされたタスクや仕事のパターンに基づいて、集中できる時間帯も設定します。さらに、統合されたすべてのカレンダーが 1 つのビューに統合され、タスクに時間がかかったり優先順位が下がったりした場合、システムがタイムラインを自動的に調整します。

ミーティングのガードレールを設定して、連続した予約を回避したり、集中して仕事をするために特定の時間をブロックしたり、1 日全体をミーティングのない日に指定したりすることができます。Motion の自動優先順位付け機能は、手動でスケジュールを頻繁に変更することなく、予定を順守したいフリーランサー、経営幹部、神経多様性のあるプロフェッショナルに特に役立ちます。

AI 機能： Motion の AI は、緊急度、時間的制約、ミーティングの好み、生産性のリズムに基づいて、パーソナライズされた 1 日のプランを作成し、継続的に調整します。

Motion の主な機能

AI による最適化で、変化に対応できるダイナミックなスケジュールを作成

事前に設定した設定により、連続した電話を避けたり、特定の日はミーティングを入れないようにしたりできます。

緊急度と仕事のパターンに基づいて、迅速な自動化機能で毎日のスケジュールを作成

締め切りと優先度に基づいて、未完了のタスクを自動的に再スケジュール

すべての Google および Outlook カレンダーを 1 つの統合ビューに同期

モーションの制限

一部のユーザー、特にダイナミックな作業ウィンドウを使用するユーザーは、その UI が複雑で仕事にしにくいと感じています。

タスクと通話の両方に外部ゲストを参加させる共有オプションはありません。

比較的基本的な自動化機能と機能にもかかわらず、学習曲線はかなり高いです。

動的価格設定

Pro AI： ユーザー 1 人あたり月額 49 ドルから

Business AI： ユーザー 1 人あたり月額 69 ドルから

企業： カスタム価格

Motion の評価とレビュー

G2: 4.1/5 (110件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (70件以上のレビュー)

4. Doodle（グループスケジュールとアンケートに最適）

viaDoodle

タイムゾーンを越えた大規模なミーティングのスケジュールを立てる場合、Doodle を使用すると、頭痛の種となる作業から解放されます。グループ投票機能により、チームメンバーは自分の空き時間をマークすることができ、Doodle が自動的に最適な選択肢を提案します。

また、「必要に応じて」投票オプションにより柔軟性が向上し、チームはバックアップの時間帯を提案することができます。さらに、Doodle は、迅速な 1 対 1 の招待、サインアップシート、および現地のタイムゾーンに合わせてカスタマイズされたパーソナライズされた予約ページを提供しています。管理者は、Doodle のチームダッシュボードを使用して、複数のチームメンバーの回答を追跡し、リマインダーを設定し、空き状況を管理することができます。

Doodle は、Google カレンダー、Outlook、Microsoft Teams、Zoom などのツールと統合できるため、チームが異なるプラットフォームを使用している場合でも、調整がスムーズになります。ミーティングの投票結果は、より広くアクセスできるように、会社のポータルサイトや電子メールにエクスポートしたり、埋め込んだりすることもできます。

AI 機能： Doodle のスマートなスケジュールアシスタントは、投票の回答とタイムゾーンの好みを分析して、各参加者にとって最も時間効率の良いミーティングの時間帯を提案し、チームがより迅速に合意に達するのを支援します。

Doodle の主な機能

無制限のミーティングや投票を作成して、参加人数に関係なく調整できます。

「代理予約」機能を使って、他の人のカレンダーに直接スケジュールを設定して時間を節約しましょう。

投票リミット、出席者の情報非表示、匿名での時間枠の選択など、仲間からのプレッシャーのない、正直な空き状況のサポート

投票データをエクスポートしたり、共有プラットフォームにリンクを埋め込んで、より広範な調整を行うことができます。

Microsoft 365、Google Workspace、Slack、Zoom と統合

Doodle の制限

一部のユーザーは、インターフェースが操作しにくく、直感的ではないと感じています。

カレンダーアプリの統合は信頼性が低く、更新の失敗や同期エラーによる競合の原因となる場合があります。

Doodleの料金プラン

Free

プロ： 14.95 ドル/ユーザー/月

チーム： 1 ユーザーあたり月額 19.95 ドル（最低 2 ユーザーが必要）

Doodle の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,800件以上のレビュー)

Doodle について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューには次のように記載されています：

Doodle を送信してチームに選択肢を提供できる点が気に入っています。

5. SimplyMeet. me（簡単な予約が特徴のベストチョイス）

SimplyMeet.me は、シンプルさを重視したミーティングスケジューラです。Calendly に似ていますが、このツールは、複数の統合機能も備わっていながら、ほぼ瞬時にセットアップできる点が特徴です。

しかし、そのシンプルさに惑わされないでください。SimplyMeet.me は、大人数のグループが同じ時間帯を予約するワークショップやウェビナーに最適な、グループ予約機能も備えています。クライアントがスマートフォンでスキャンして予約できる QR コード共有オプションもあります。

有料予約には Stripe および PayPal との統合をサポートしており、ユーザーは定期的なスケジュールや季節限定サービスの空き状況の設定をカスタマイズすることができます。SimplyMeet.me は、ブランド化されたスケジュール管理体験を実現するホワイトレーベルオプションも提供しており、クライアントと直接接するプロフェッショナルに特に役立ちます。

AI 機能： AI を多用しているわけではありませんが、SimplyMeet.me はスマートなロジックを使用してタイムゾーンの調整を自動化し、過去のミーティングの好みやクライアントの場所に基づいて最適な時間帯を提案します。

SimplyMeet.me の主な機能

予定、過去のミーティング、クライアント情報を一元的に表示するダッシュボードで、すべてのコミットメントを整理、管理

複数の支払い統合により、同じミーティング中の相談の請求を効率化

モバイルおよびデスクトップ専用の管理アプリで、外出先からすべてのディスカッションやイベントを管理

SimplyMeet.me の制限事項

ネイティブ統合の範囲が限定されており、自動化は Zapier に依存しているため、複雑なセットアップが難しくなる

ミーティングのパターンや生産性を詳細に把握するための、堅牢なレポート作成機能やリアルタイム分析機能がない

QR コードで予約リンクを共有して、イベントや店舗へのアクセスを迅速化

カレンダーの同期に Zapier、Microsoft 365、Google との統合を提供

SimplyMeet. me の料金プラン

個人： 無料

プロフェッショナル： 11.99 ドル/ユーザー/月

企業： カスタム価格

SimplyMeet.me の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.7/5 (80件以上のレビュー)

6. Acuity Scheduling（サービス業に最適）

Acuity Scheduling経由

ビジネスモデルに合った柔軟なスケジュール管理ツールをお探しですか？Acuity Scheduling は、サービスベースのワークフローに重点を置いているため、最適な選択肢です。このソリューションは、クライアント中心の独自の予約タイプとサービス期間に深く対応しています。

Acuity には、ブランドのテーマを忠実に表現する豊富なフォーマットオプションも備わっています。設定を使用して、細部のカスタマイズ、カスタムサブスクリプション、サービスユーザーのスケジュールに基づくボリュームベースの価格設定を行うことができます。ホワイトレーベルとブランディングコントロールを備えた Acuity を使用すると、サロン、クリニック、コンサルタントは、予約から請求まで、シームレスな顧客体験を提供することができます。

受付フォーム、定期的な予約、グループクラス、電子メールまたは SMS による確認に対応しています。さらに、Stripe、Square、Google カレンダー、Zoom、QuickBooks、および Zapier を通じて 500 以上のツールと統合できるため、クライアントのライフサイクル全体を自動化したいビジネスに最適です。

AI 機能： Acuity には、サービスの期間、施術者の空き状況、クライアントのタイムゾーンに基づいて、理想的な予約枠を推奨するスマートなスケジュール設定ロジックが搭載されています。また、予約の混雑状況に応じて、繁忙期の空き状況を自動的に調整することもできます。

Acuity Scheduling の主な機能

スケジュールページで、パーソナライズされたアドオンオプションを使ってアップセルをマスターしましょう。

複数のリソースや店舗の住所にアクセスして、予約の作業負荷を最適化し、場所別の予約を追跡しましょう。

事前にデザインされたフォーマットで、サービスやクライアントの詳細が自動的に入力された請求書を作成して送信

ギフト券、割引コード、カスタム支払いプランを提供

スタッフメンバーやサービスルームのカレンダーを自動的に同期

Acuity Scheduling のリミット

一部のユーザーは、予定をエクスポートする際にウェブサイトに不具合が発生すると報告しています。

ポータル、特にクライアントのスケジュール設定のランディングページのカスタマイズ機能がない

複数のリソースや会議室へのアクセスは、より高額なプランでのみご利用いただけます。

大規模な複数の場所での業務では、レポート作成機能が制限されます。

Acuity Schedulingの料金プラン

新登場： ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

成長中： ユーザーあたり月額 34 ドル

Powerhouse： ユーザーあたり月額 61 ドル

企業： カスタム価格

Acuity Scheduling の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (5,700件以上のレビュー)

Acuity Scheduling について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

*G2のレビューには次のように記載されています：

CRM や CS の経験がまったくなくても、この製品を使用すれば、すぐに使いこなせるようになります。スケジュール設定、予約、カレンダー管理、クライアントの予約の追跡など、私にとって完璧なソリューションでした。

7. Zoho Bookings（Zoho エコシステムを使用しているチームに最適）

Zoho Bookings経由で

Zoho Bookings は、同じエコシステム内にとどまりたいチームに最適なツールであり、その機能も非常に充実しています。統一されたインターフェースにより、毎日のプランニングが簡単になり、専用の作業スペースによりコラボレーションも簡素化されます。

このソリューションでは、セットアップ時に、業界に合わせた複数のミーティングタイプも提案されます。また、チームに独自の電話会議がある場合、管理者は収益性のレビューから誕生日のお祝いまで、あらゆるイベントにカスタムイベントタイプを追加することができます。

さらに、マネージャーは、クライアントの電話に続くすべての社内ミーティングに対して、特定のトリガーによる簡単な自動化をワンクリックで追加することができます。Zoho Bookings は、Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho SalesIQ、およびその支払いシステムと統合されており、リードからミーティング、フォローアップまでのライフサイクルを完全に自動化することができます。

AI 機能：Zoho エコシステム内で使用すると、Zoho Bookings は Zoho の AI アシスタント Zia を活用して、フォームデータの自動入力、予約傾向の分析、顧客の行動や予約頻度に基づくフォローアップアクションの推奨を行うことができます。

Zoho Bookings の主な機能

再スケジュールを無効にしたり、最低通知期間を設定したりといったシンプルなルールで、1 日の予定を自分の思い通りに予約しましょう。

専用の顧客ポータルにより、クライアントは自分で予約を更新したり、履歴にアクセスしたりすることができます。

Zoho CRM、SalesIQ、Zohodesk、および組み込みの支払いプラットフォームなど、Zoho のエコシステム全体と即座に統合できます。

さまざまなチームメンバーにさまざまなサービスを割り当て、スケジュールをリアルタイムで同期

webhook および API を使用して、外部ワークフローや CRM の更新をトリガーします。

Zoho Bookings の制限事項

非常に制限の厳しい無料プランが付属しているため、大企業やチームに適しています。

既存の Zoho エコシステムがない状態で設定を行うのは、面倒で直感的に理解できないプロセスであり、専門的な知識が必要となります。

Zoho スタック以外では、インターフェースとカスタマイズオプションが制限されています。

Zoho Bookingsの料金プラン

永久無料

基本： ユーザー 1 人あたり月額 8 ドル

プレミアム： ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル

Flex： カスタム価格

Zoho Bookings の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

8. OneCal（カレンダーの同期とカスタマイズに最適）

viaOneCal

タブを切り替えることなくすべてのカレンダーを管理するには、OneCal が最も人気のある選択肢のひとつです。プライバシーを最優先した設計により、タイトルから参加者リストまで、カレンダー間で同期する詳細情報を制御できます。個人的な予定を非公開にしたい場合は、OneCal でその時間を「忙しい」として即座にブロックすることができます。

同期機能に加え、OneCal の予約ページには、エンゲージメントを高め、ブランドをアピールするためのソーシャルメディアリンクなどの要素も備わっています。また、予約完了後に招待者をリソースページや感謝ページにリダイレクトするカスタム URL を挿入することもできます。ユーザーは、招待状の言語やフォーマットをカスタマイズできるため、グローバルなユーザーやニッチなユーザーにもより親しみやすい体験を提供することができます。

OneCal は Outlook、Microsoft 365、Google Workspace とも統合されており、複数のカレンダー間の多方向同期機能も備わっています。そのため、仕事用と個人用のアカウント間で、ミーティングの予定が重複することはありません。

AI 機能： OneCal は、インテリジェントな同期ルールを使用して、潜在的な競合を検出し、プラットフォーム間で重複するイベントを自動的に更新します。これにより、異なるタイムゾーンやアカウント間でも、常に最新の入力が利用可能状態に反映されます。

OneCal の最高の機能

多方向同期機能により、個人、仕事、個々のクライアントのカレンダー間で同期する内容を制御できます。

自動化、事前定義された色、電子メールの返信など、好みに応じてタイトルや詳細を非表示にすることができます。

OneCal のスケジュールリンクの翻訳機能を使用して、招待状の表示言語を変更し、グローバルチームに対応しましょう。

ブランディング、リダイレクトリンク、エンゲージメントフィールドで予約ページをカスタマイズ

Google、Microsoft、Apple のカレンダーと統合して、シームレスな管理を実現

OneCal の制限事項

一部のユーザーは、チームの空き状況を共有したり、チームメイトとイベントを調整したりすることが難しいと感じています。

人気のカレンダー統合のみをサポートし、プラットフォーム間でファイルやメディアを同期しません。

スケジュールの傾向や無断欠席を追跡するためのレポート作成や分析機能が限定的

OneCalの料金プラン

スターター： ユーザー 1 人あたり月額 6 ドル

必須： ユーザー 1 人あたり月額 12 ドル

プレミアム：ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

OneCal の評価とレビュー

G2: 4.8/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

OneCal について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュー には次のように記載されています:

非常に使いやすく、素晴らしいサポート、統合と実装も非常に簡単です。毎日使用しています。カレンダーの同期機能だけでも価格以上の価値があり、UI も優れています。

9. Cal. com（オープンソースのスケジュール管理の柔軟性に最適）

Cal.com は、スケジュールの管理を完全に優先するために構築されたミーティングマネージャーです。オープンソースのソリューションとして、サーバーをホストし、すべてを独自のブランドで運用することができます。Cal.com のロゴは表示されず、お客様のスタイルを反映したデザインに仕上げることができます。

今では、自己カスタマイズだけではありません。このソリューションは、ラウンドロビンスケジュール、グループカレンダーの予約、パーソナライズされた招待状など、クライアントやチームのミーティングを効率的に管理するために必要な基本機能を提供しています。

さらに、アポイントメントのリマインダー送信、CRM レコードの更新、リードの自動割り当てなど、最も複雑な要件をトリガーする専用の API も備わっています。このプラットフォームのプラグインマーケットプレイスには、支払いツール、同意フォーム、CRM 同期など、スケジューリングスタックをモジュール式に制御するためのさまざまなツールが用意されています。

AI 機能：Cal.com は主に開発者向けですが、API を通じて外部の AI サービスと統合することができます。例えば、予約確認の自動生成、空き状況の分析、過去の行動履歴に基づくミーティングの時間帯の推奨などです。

💡 プロのヒント：ビジネスが、セルフホスト型デプロイメントをサポートするクラウドプロバイダーで既に稼働している場合は、オープンソースのアプリを使用してください。これにより、インフラストラクチャのコストを迅速に削減し、より詳細なカスタマイズのための予算を解放することができます。

Cal.com の最高の機能

業界や会社のサイズなどの詳細情報に基づいて、ネイティブのリードルーティングソフトウェアを使用して、適切なチームに予約者を直接誘導します。

組み込みのタイムゾーン計算機能で、機会の損失を減らしましょう。

Cal.com のプラグインマーケットプレイスで、支払い、ビデオ通話、リマインダー、同意フォームなどの必須機能を数秒で追加できます。

完全なホワイトレーベルサポートで、お客様のドメインでセルフホスティング

Cal.com の開発者向け API とコミュニティプラグインを使用して、モジュール式のワークフローを作成しましょう。

Cal.com の制限事項

セットアップとメンテナンスには技術的な専門知識が必要です。

API 機能を使用すると、かなり高額になる場合があります。

技術に詳しくないユーザー向けのプラグアンドプレイオプションが少ない

Cal. comの料金プラン：

個人： 無料

Teams： ユーザー 1 人あたり月額 15 ドルから

組織： ユーザー 1 人あたり月額 37 ドル

企業： カスタム価格

Cal.com の評価とレビュー：

G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

10. YouCanBookMe（カレンダーとの統合に最適）

viaYouCanBookMe

チームが時間的制約のあるプロジェクトを同時に進行している場合は、YouCanBookMe の導入が賢明です。リアルタイムの同期やバッファブロックに加え、Mailchimp や WordPress から Google Analytics や Pixel まで、幅広い統合機能も大きな特徴です。

YouCanBookMe は、メンバー間の空き状況のプールや詳細な空き状況ルールもサポートしており、部門間のプロジェクトや休暇の管理に最適です。自動確認、スケジュール変更オプション、リマインダーのシーケンスにより、手動でのフォローアップは不要になります。予約フォームには条件付きロジックも組み込むことができるため、リードの事前審査、サポートリクエストの優先順位付け、社内のミーティングを適切なチームメンバーに転送するなどの作業も瞬時に行うことができます。

高度にカスタマイズ可能なプラットフォームにより、チームはメッセージ、ブランディング、タイムゾーンの処理、予約後のリダイレクト動作を制御できます。また、webhook、Zapier、またはカスタムスクリプトを統合して、CRM、データベース、その他の内部システムでアクションをトリガーすることもできます。

AI 機能： YouCanBookMe は、予約の種類、緊急度、過去の予約履歴に基づいて、バッファ時間とミーティングの期間を自動的に調整するスマートな予約提案機能を最近導入しました。

YouCanBookMe の主な機能

条件付きロジック駆動の予約フォームで、リードの事前審査とサポートコールの優先順位付けを行います。

セッションのキャパシティ設定により、1 つのタイムスロットで大規模なグループミーティングを実施

URL リンクからデータを取得して、パーソナライズされた自動入力フォームで予約を迅速に行います。

Google カレンダー、Microsoft Outlook、Mailchimp、webhooks と統合

予約タイプごとに、ブランディング、確認、フォローアップ、リダイレクトページをカスタマイズ

YouCanBookMe の制限事項

一部のユーザーは、カスタマーサポートの対応時間が少し長いと報告しています。

一部の変更は、接続された各カレンダーで手動で更新する必要があります。

無料プランおよび個人プランで許可されるカレンダーの接続数にはリミットがあります。

YouCanBookMeの料金プラン

Free

個人： ユーザーあたり月額 9 ドル

プロフェッショナル： 1 ユーザーあたり月額 13 ドル

Teams： ユーザーあたり月額 18 ドル

YouCanBookMe の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (340件以上のレビュー)

YouCanBookMe について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビュー によると:

YouCanBook.me が私のカレンダーと同期し、新しいユーザーとのミーティングの予約ができない時間を自動的にブロックする機能がとても気に入っています。また、私自身や私のウェブサイトで予約を行う人にとっても、使いやすさも気に入っています。

