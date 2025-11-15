マーケティングの7つの機能（例付き）

お気に入りのコーヒーショップに入って、注文するものがもうわかっているとき、それはマーケティングが静かにその役割を果たしている証拠です。

ブランドに親近感を覚え、雰囲気がぴったりと合い、いつの間にかInstagramでフォローしていた理由がここにあります。

しかしマーケティングは、巧妙な広告や優れたロゴだけにとどまらない、はるかに大きなものです。

それは、単にあなたの商品を知ってもらうだけでなく、顧客が心からワクワクするようになるためのすべてです。

マーケティングはビジネスの多くの側面に影響を与えるため、この分野は7つの核心的な機能に分類されます。それぞれが、ブランドが世界にどう存在するか形作る上で不可欠な役割を担っています。

戦略を磨くマーケターであれ、リミットされたリソースで成長を目指す起業家であれ、この7つの柱が基盤となる骨組みです。

本記事では、7つのマーケティング機能を詳細に解説し、実際の例を紹介。各機能を効果的に活用する最適なチャネルを網羅し、全体をより効率的に運用する方法を共有します。

マーケティングの7つの機能とは？

マーケティングの7つの機能は、適切な製品を適切な顧客と接続し、リピートを促すためのビジネスを構築する基盤となるブロックです。

マーケティングキャンペーン管理の7つのフェーズはこちら👇

1. プロモーション

製品・サービス管理のプロモーションフェーズでは、成功マーケティング戦略により、適切なタイミングで多様なチャネルを通じて適切なメッセージを伝達します。

ブランドはプロモーションマーケティングキャンペーンを活用し、新製品の発売に際して関心を喚起します。また発売後も話題を維持するために活用します。

プロモーション戦略で活用できるチャネルをいくつかご紹介します。

広告： Google、YouTube、Instagram、テレビ、さらには印刷広告といったプラットフォームでの有料掲載は、リーチを素早く拡大するのに最適です。

ソーシャルメディア： Instagram、TikTok、LinkedInなど、ターゲット層が毎日スクロールするプラットフォームでのオーガニック投稿、リール、ストーリー、ライブ配信

インフルエンサーマーケティング： ニッチな作成者や著名人など、既にターゲット層の注目を集めている信頼できる発信者と協業する手法

コンテンツマーケティング： 教育的で魅力的なブログ、ビデオ、チュートリアル、事例研究。価値を提供しながらさりげなくプロモーションを行う手法

電子メールマーケティング： ニュースレター、限定オファー、製品発表、役立つヒントを通じた直接的なコミュニケーション

イベント： ウェビナー、製品発表会、ポップアップショップ、展示会ブースなど、人々がリアルタイムでブランドを体験できる場

広報活動： メディア掲載、ポッドキャストインタビュー、プレスリリースを通じて第三者からの信頼性と広範な注目を集める

販売プロモーション：割引、期間限定オファー、紹介コード、ロイヤルティプログラムなど、消費者の行動を促すプロモーション戦略

📌 例： SaaS型生産性プラットフォームに新たなAI搭載自動化機能をリリースする場合の展開方法： 「AIが週次ミーティングの負担を半減させる5つの方法」というタイトルのブログ記事を公開します

新しい自動化ワークフローの製品デモを紹介するYouTube広告を配信します

LinkedInで生産性作成者の作成者と提携し、自社プラットフォームを活用した結果の共有を行う

電子メールリストをセグメント化し、パワーユーザーに早期アクセス招待状を送付します

これらのデータは、スプレッドシートで管理するか、プロジェクト管理のためにClickUpに一元化することができます。

ClickUpは、マーケティングチームにコラボレーション、可視性、実行、追跡のための拡張可能なシステムを提供します。その仕組みを見てみましょう。

ClickUpタスクは、マーケティングキャンペーンのあらゆる要素を管理するためのタスク管理プラットフォームと考えてください。

ClickUpタスクにタスク説明、担当者、優先度フラグを追加しましょう

マルチチャネルプロモーションを実施する際、「Instagram広告の開始」や「電子メール文案の最終確定」といった各タスクは、明確な説明、所有者、期限、サブタスクに分解できます。さらに、所要時間の追跡、添付ファイルの添付、優先度ラベルの追加も可能。これによりマーケティングチームは常に緊急性を把握できます。

プロジェクトの進捗、マイルストーン、次のタスクを俯瞰的に把握したい場合、ClickUpのビュー機能を活用できます。リスト形式、ボード形式、カレンダー形式、ガントチャートビューでタスクを可視化可能です。

ClickUp Viewsを活用してマーケティングキャンペーンをプランし、可視性を維持しましょう

✅ 実践ポイント：Googleアナリティクス、Metaオーディエンスインサイト、Instagramの投票機能などを活用し、ターゲットの行動パターンや関心事を把握しましょう。その後、キャンペーンのようにプロモーションミックスをプランします。リーチ力の高いチャネル（有料広告など）と信頼性の高いチャネル（電子メール、ニュース掲載、インフルエンサーの言及など）を組み合わせ、信頼性を構築してください。 マーケティング戦略をゼロから構築する方法を学びたいですか？このチュートリアルをご覧ください：

2. 販売

販売フェーズでは、マーケターの役割は潜在顧客を「これは面白そうだ」から「これは必要だ」へと導くことです。7つのマーケティング機能の一つである販売には、顧客層の理解、価値の伝達、そしてその過程での信頼構築が含まれます。

広く用いられている販売戦略は以下の通りです：

ClickUpの自動化機能と AIエージェントを活用すれば、見込み客の選別プロセスを自動化できます。

カスタムClickUp自動化を作成し、営業パイプラインを円滑に稼働させましょう

例えば、見込み客がフォームに入力すると、自動的にタスクを作成し、特定の営業担当者に割り当て、優先度に基づいて期日を設定できます。

デモコールが完了するとしてマークされた後、自動化されたタスクをトリガーしてフォローアップ電子メールを送信し、関連する事例研究を添付ファイルとして添付できます。

商談がファネルを下る（例：「リード認定」から「デモ予約」へ）際にタスクステータスを変更する自動化を構築したり、注目のリードに注意が必要な際に電子メールでチームに通知したりできます。

マーケティングチームがまだ迷っているなら、このビデオでClickUp自動化のメリットを理解しましょう。

3. 製品またはサービス管理

製品やサービスの開発は、提供するものが顧客の現在のニーズと将来のニーズを確実に満たすことに尽きます。この機能はローンチ後も継続し、フィードバックの収集、既存製品の改良、時には全く新しいものの創造に焦点を当てます。進化しなければ、競合他社に追い抜かれるでしょう。

活用すべき製品・サービス管理戦略をいくつかご紹介します：

市場フィードバックループ： アンケート、NPSスコア、サポートチケット、ユーザーレビューなど、顧客フィードバックのためのマーケティングコミュニケーションのオープンな経路を構築し、何が仕事をしているかを理解する

テストと検証： 大規模展開前に徹底的にテストを実施。ベータプログラム、A/Bテスト、ソフトローンチを実行し、開発中のものが実際のユーザーに響くことを確認する

機能の更新と強化： フィードバックとデータを活用し、定期的な製品改善を実施します。バグ修正、使いやすさの向上、機能追加など、あらゆる改善が含まれます。

ユーザーと市場調査：業界全体の動向（業界全体が取り組んでいること）と直接的なユーザーインサイト（顧客が求めていること）のバランスを取り、より賢明な意思決定を導く

アイデアをロードマップのタスクに変える

「私のSaaS製品向けに、SEO、インフルエンサーマーケティング、電子メールキャンペーンのQ3コンテンツロードマップを作成してください。」とBrainに依頼すると、タスクまたはサブタスクが、期限、所有者、優先度付きで完了する形で提供されます。

ClickUp Brainを活用した製品コンテンツロードマップのブレインストーミング

既存のプランについて質問する

既にプランされている内容がお分かりでない場合？ Brainに質問してください：

9月に予定されている機能は何ですか？製品ローンチに向けたProduct Huntでの活動プランは？

ClickUp Brainを活用し、タスク、ドキュメント、フィールドから回答を抽出する

製品またはキャンペーンプランを要約する

複雑なロードマップドキュメントを作成している際、重要な情報を要約するようBrainに依頼できます。これは経営陣への進捗報告、関係者との同期、社内ニュースレターなどに役立ちます。

ClickUp Brainで電子メールやレポートを要約する

4. マーケティング情報管理（MIM）

MIMはマーケティングの鍵の機能です。なぜなら、マーケターがタイムリーで関連性が高く正確な情報を活用し、製品開発、市場での競争力維持、キャンペーン実績のモニタリングを確実に行うことを保証するからです。

MIMで活用できる要素は以下の通りです：

📌 例：SaaS型生産性向上プラットフォームをマーケティングしており、フリーミアムユーザー向けの電子メールキャンペーンを改善したいと考えています。

ClickUpのCRMプロジェクト管理ソフトウェアでは、フォローアップの割り当て、取引フェーズの追跡、チームとの連携による効果的なマーケティング管理が可能です。

ClickUp CRMプロジェクト管理ソフトウェアで顧客とのやり取りを追跡、セグメント化し、管理しましょう

まず、チームがペルソナ、行動、またはファネルフェーズに基づいて契約を分類・フィルタリングするには、ClickUpリストビューを活用してください。リードソース、最終エンゲージメントデータ、顧客セグメント、購入フェーズなどのカスタムフィールドを追加できます。

さらに、契約書・顧客・取引情報を保存・分析できる顧客基盤の構築も可能です。関連仕事を追跡するには、タスクと文書をリンクさせることを検討してください。異なるツール間の行き来は不要です。このCRMなら、マーケティングの7つの機能を1つのツールで実現できます。

📚 詳細はこちら:チーム向けマーケティングオペレーションソフトウェア

5. 価格設定

価格設定フェーズでは、製品やサービスの価格を決定し（当然ながら）、その価値を正当化する理由を明確にします。

これはバランス感覚が求められる作業です：コストをカバーし、競争力を維持し、顧客が感じる価値を反映させること。これを正しく行えば、価格戦略は市場の成長と健全な利益率の両方をサポートします。

活用できる製品価格設定戦略をいくつかご紹介します：

📌 例：ClickUpでは、フリーミアム＋価値ベースの段階的価格モデルを採用しています。各段階は、異なるユーザーの規模、複雑性、ニーズに合わせて設計されています。また、ランド・アンド・エクスパンダー成長戦略（小規模から開始し、利用を拡大し、チームやワークフローの複雑性が増すにつれてアップグレードする）もサポートします。 無料試用版は機能不全だ。そして大半のSaaS起業家はそれを認めようとしない。製品に決断を迫るカウントダウンタイマーが必要な場合、それは根本的な問題解決になっていない。無料試用版の実際の流れはこうだ：1～3日目：ユーザーが登録し、少し操作して、すぐに興味を失う4～10日目：音沙汰なし。たまにログインする程度11～13日目：焦りの電子メール 「無料試用版がまもなく終了します！」14日目：決断の時。ただし実際にはほとんど使われていない。これは誰も準備できていない決断への強制行進だ。私たちはClickUpを最初から「Free Forever」で構築した。周囲は我々を狂人扱いした。「収益化は不可能だ」「ユーザーは永久に無料版を使い続ける」「コンバージョンには緊急性が必要だ」——全て誤りだった。 Free Foreverは、ユーザーに製品を急いで使いこなさせる不自然なプレッシャーを取り除きます。ユーザーは時間をかけて真のワークフローを構築し、本物の価値を体験します。そして無料版のリミットに直面した時、彼らは自ら望んでアップグレードするのです。タイマーに追い立てられてではなく。当社の無料から有料への転換率は業界標準を上回り、顧客は真の価値を体験した上で自ら支払いを決断したため、より長く利用し続けてくれます。 無料試用版は機能不全だ。そしてほとんどのSaaS創業者はそれを認めようとしない。製品に決断を迫るカウントダウンタイマーが必要な場合、それは根本的な問題解決になっていない。無料試用版の実際の流れはこうだ：1～3日目：ユーザーが登録し、少し探索した後、興味を失う4～10日目：音沙汰なし。たまにログインする程度11～13日目：焦りの電子メール 「試用版終了間近！」14日目：決断の時。ただし実際にはほとんど使われていない。これは誰も準備できていない決断への強行軍だ。私たちはClickUpを最初から「Free Forever」で構築した。周囲は我々を狂人扱いした。「収益化は不可能だ」「ユーザーは永久にFree Foreverを使い続ける」「コンバージョンには緊急性が必要だ」——全て誤りだった。 Free Foreverは、ユーザーに製品を急いで使いこなさせる不自然なプレッシャーを取り除きます。ユーザーは時間をかけて真のワークフローを構築し、本物の価値を体験します。そして無料版のリミットに直面した時、彼らは自ら望んでアップグレードするのです。タイマーに追い立てられてではなく。当社の無料から有料への転換率は業界標準を上回り、顧客は真の価値を体験した上で自ら支払いを決めたため、より長く利用し続けています。

6. 資金調達

マーケティングにおいて、財務は中核的な戦略的役割を担い、リソース配分、キャンペーンの優先順位付け、ROI測定の指針となります。

例えばプロダクトマネジメントにおける実験をインスタンスとして挙げよう。成長を目指すチームは皆、新たなチャネルやクリエイティブ戦略をテストしたいと考える。しかし安全策がなければ、A/Bテストはすぐに高コストな当てずっぽうに陥りかねない。

財務部門は安全な事前承認済み支出リミットを設定します。これにより各チームは、マーケティングプランの予算超過リスクを負うことなく、自由に探索できます。

財務がマーケティングをサポートする仕組みは以下の通りです：

価格設定の入力 ：マーケティングと製品部門が価格を提案する一方、財務部門は利益率への影響、回収期間、バンドリング戦略をモデル化する

アトリビューション・モデリング ：財務仕事はマーケティングオペレーションズと仕事をし、キャンペーンにクレジットされる収益の正確性を確保します

資本効率を物語るストーリーテリング ：スタートアップや成長フェーズの企業では、財務とマーケティングが連携し、効率的な成長の物語を紡ぎます（例：「顧客獲得コストを20％削減しながらパイプラインを2倍に拡大」）。

クリエイティブベンダーの監督：財務部門がリテイナー契約、ソフトウェア契約、フリーランス契約を審査し、支出が効果に見合うことを保証します

ここでは、全員が同じページにいるために、マーケティングチームと財務マーケティング部門にとって、単一の信頼できる情報源が必要です。

📌 例：SaaSプラットフォームの第4四半期成長sprintをプランニング中。有料検索広告、思想リーダーシップコンテンツ、製品主導型ウェビナーに75,000ドルを配分する必要がある。マーケティング予算テンプレートを活用し、財務とマーケティングのKPIをプランニングする。

7. 配布

配布フェーズでは、適切なチャネルを通じて適切なタイミングで製品やメッセージを顧客に届けます。具体的には、デジタルコンテンツの配信、パートナーシップの管理、インフルエンサーのリーチ拡大、小売物流の調整などが含まれます。

配布戦略を策定する際には、最も多くの会話を生み出すチャネルを考慮に入れます。また、重要な問いにも答えを出します。つまり、販売、マーケティング、オペレーションの全領域で、市場投入の動きは整合しているのか？

このフェーズの主要な構成要素は以下の通りです：

配送と物流： 物理的な製品がストレージから顧客の元へ届くまでの流れを管理します。注文追跡、梱包、配送パートナー、在庫レベルなどを含みます。

デジタル配信： ソフトウェア、電子書籍、オンライン講座などのデジタル製品では、配布経路が即時かつグローバルに展開されます

小売店舗への商品配置： スーパーマーケット、ブティック、期間限定ポップアップストアなど、実店舗の棚に商品を並べる取り組み

ダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）： ウェブサイトやアプリを通じてターゲットに直接販売し、中間業者を排除する

オムニチャネル：オンラインストア、モバイルアプリ、ソーシャルプラットフォーム、実店舗を横断したシームレスな体験の創出

📌 例: 新機能（AIを活用した自動化）を3段階（アーリーアダプター、パワーユーザー、一般ユーザー）で順次展開します。

ClickUpダッシュボードを活用し、マーケティング電子メール、アプリ内告知、コミュニティエンゲージメントにおける本展開の進捗状況を追跡します。リアルタイムダッシュボードにより、配布はブラックボックスから制御されたデータ駆動型ワークフローへと変貌します。

ClickUpダッシュボードで、様々なチャネルにわたるマーケティングキャンペーンの成果を追跡しましょう

ClickUpはマーケティング、営業、オペレーション、物流を単一のワークスペースで接続させます。ダッシュボードにより、マーケティングマネージャーから営業マネージャーまで全員が、配布の進捗に関する共通の信頼できる情報源を共有できます。

👀 ご存知でしたか？ 複数の査読付き研究により、チャネルの文脈が消費者の価値認識と信頼感に影響を与えることが示されています。 例：Amazonのような大幅な割引が施されたプラットフォームで販売される高級アイテムは、本物であっても品質の低下を認識される可能性があります。

なぜこれらの機能が今も重要なのか

ツールは変わったかもしれない―テレビの代わりにTikTok、インターンの代わりに/AI。

しかし、マーケティングの基本は変わっていません。マーケティングの7つの機能は、製品を適切な顧客層と意味のある形で接続し、利益を生み出すために必要な中核的責任を表しているため、今もなお重要性を保っているのです。

各機能は重要なビジネス上の疑問に答えます。

機能 核心的な問い プロモーション どのように注目を集め、行動を促すのか？ 販売 利息を収益に変換できているでしょうか？ 製品またはサービス管理 私たちは、人々が本当に求めているものを創り上げているだろうか？ マーケティング情報管理 どのような洞察が意思決定を導いているのか？ 価格設定 需要を損なわずに価値を捉えられているでしょうか？ 資金調達 ROIを証明できるでしょうか？ 配布 顧客は必要な時に必要な場所で製品を利用できるか？

7つのマーケティング機能：戦略から実行まで ClickUpで実現

7つのマーケティング機能を明確なビューで理解した今こそ、戦略を実行に移す時です。

そこでClickUpの出番です。製品ロードマップの策定、リードの追跡、キャンペーンデータの分析、あるいは複数チャネルにわたる次期ローンチの調整など、マーケティングプロセスのあらゆる段階をプラン・整理・実行する場を、ClickUpがチームに提供します。

自動化ツールやClickUp BrainからCRM、カスタムダッシュボードまで、よりスマートなマーケティングに必要なすべてが揃っています。

今すぐClickUpに無料で登録！ ✅