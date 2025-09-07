Freeで入手できるスタートアップ予算テンプレートで、財務プラン・追跡・最適化を実現

スタートアップの3分の2以上が、投資家に利益をもたらすことはありません。その原因は必ずしもアイデアやビジネスモデルの欠陥にあるわけではありません。時には資金管理に問題があるのです。
最初は小さなことから始まります。予期せぬビジネス経費が数件発生したり、採用費用が予算をオーバーしたり、マーケティング費用が予定より早く請求されたり。気づけば残高が減り続けるのをただ見守るばかりで、止める手立てが見えない状態に陥ります。
そこで役立つのが確固たるスタートアップ予算テンプレートです。支出、収入、そして事業を継続するために必要な資金をマップするのに役立ちます。一から作成する必要も、推測する必要もありません。
このガイドでは、支出の追跡、成長プランの策定、混乱に1ステップ先んじるための、無料で使いやすいトップクラスのスタートアップ予算テンプレートをご紹介します。
🧠 豆知識：「予算（budget）」という言葉は、ラテン語のbulga（小さな袋）に由来します。これが古フランス語のbougette（bougeの縮小形）となり、「革袋」を意味するようになりました。
スタートアップ予算テンプレートとは？
スタートアップ予算テンプレートは、創業費用の整理、収益予測、実際の支出を追跡するためのフォーマットです。家賃、ソフトウェア、給与、マーケティングなどの一般的なアイテムを含みます。優先度を反映したビジネス予算を構築する際に、スタートアップ予算テンプレートを活用できます。
創業初期フェーズの起業家にとって、これは資金の消耗率を予測し、間接費を監視し、長期的な財務目標に沿って進み続けるための実用的な方法です。
多くのテンプレートでは損益計算書の作成もサポートし、問題化する前に不足点を発見できます。
ローンチ前段階でも急成長中でも、予算管理はスタートアップに集中した成長をもたらす規律を与えます。適切なテンプレートを使えば、スプレッドシート作成に費やす時間を減らし、ビジネス構築に注力できます。
優れたスタートアップ予算テンプレートの条件とは？
スタートアップ予算テンプレートを最大限に活用するには、以下の機能が含まれていることを確認してください：
- 主要なラインアイテム*：家賃、給与、ソフトウェア、販売、マーケティングなど、スタートアップの典型的な経費を網羅する必須カテゴリーを含める
- *スタートアップ費用の内訳：一時的な見積もり費用と継続的な重要経費を明確に区分し、長期的なプラン立案を可能にします
- 収益プロジェクト：成長の可能性を追跡するため、様々な収入源からの予想収入を見積もります
- *実績対プロジェクト比較：データを並べて表示し、財務の正確性を評価し、プランを迅速に調整
- 損益計算書セクション*: 収入、支出、純結果（要約する）を記載し、財務状態を一目で把握できるようにします
- キャッシュフロー・トラッカー: 入出金を監視し、資金不足を回避
- *カスタマイズオプション：独自のビジネスモデルや優先度に合わせてカテゴリやフィールドを編集可能
- 全体像の要約：クリアされた月次または四半期ごとの概要を提供し、傾向を把握して情報に基づいた意思決定を可能にします
👀 ご存知ですか？資本不足はスタートアップが失敗する主な原因の一つです。スタートアップ予算を立てる際は、販売数量だけに注目せず、視野をZoomして全体像を考えましょう。融資、間接費、そして時間の経過に伴うリソース配分方法を考慮に入れる必要があります。柔軟な資金調達手段を確保し、キャッシュフローの持続期間のビューを明確に把握することが、事業を継続し賢く拡大するための鍵です。
スタートアップ予算テンプレート
以下のテンプレートは、経費の追跡、事前プラン、スリムな運営の維持に役立ちます。資金の使途と持続期間を把握するために活用してください。最適なテンプレートを選び、予算管理を始めましょう！
1. ClickUp シンプル予算テンプレート
ゼロから始めるなら、ClickUpシンプル予算テンプレートが最適です。複雑になりすぎることなく、スタートアップ予算を構築するシンプルな方法を提供します。財務を必要な要素だけに分解：収入、支出、月次合計。
予算額、実際の支出、ベンダー情報、支払い日などの詳細を管理するために、ClickUpカスタムフィールドを追加しましょう。これにより、資金がどこに流れているかを常に正確に把握できます。
このテンプレートを使用して：*
- 5つの特化型カスタムビュー（予算プラン、収入、支出、純現金、スタートガイド）を活用し、ゼロから明確な予算を構築しましょう。
- Business全体の収入と支出を追跡するための16のカスタムフィールドを編集可能
- 実績とプロジェクトのキャッシュフローを追跡して、毎月の資金消費を先回りして把握しましょう
- 「完了」と「新規エントリー」のカスタムステータスでタスクを整理・追跡
- ステータスを更新して関係者に最新情報を共有しましょう
🔑 こんな方に最適：創業初日から管理を徹底できる、基本的で編集可能な予算テンプレートが必要な創業者。
📖 こちらもご覧ください：経費管理とチームのワークフローを最適化する秘訣
2. ClickUp マーケティング予算テンプレート
あらゆるマーケティングキャンペーンには費用がかかります。ClickUpマーケティング予算テンプレートは、予算を種類・目標・リターン別に分類することで、鋭敏な予算管理を実現します。このテンプレートを使えば、各キャンペーンの進捗状況と成果を可視化できます。
このテンプレートを使用して：*
- 5つのビューで支出を追跡：タイムライン、コストトラッカー、キャンペーンタイプ別支出、マーケティング目標、スタートガイド
- カスタムフィールドを使用して、プラットフォーム、キャンペーンタイプ、影響度ごとにアイテムを分類
- 予算ステータスを更新（完了、進行中、保留、未稼働）し、チームが進行中の項目を把握できるようにします
- 結果が出る前に、予算超過または予算不足のキャンペーンを特定する
- ClickUp目標で1ドル単位の予算を管理し、予算の逸脱を防ぎましょう
🔑 こんな方に最適：複数のチャネルで効率的なキャンペーンを展開し、ROIに集中する必要があるスタートアップ。
💡特典: 財務チーム向けClickUpは、予算管理と予測を効率化するソリューションを提供します。カスタムClickUpダッシュボードを作成すれば、資金の流れの全体像を把握し、予算配分を管理し、実際の支出を追跡し、利益をリアルタイムで一元的に把握できます。
3. ClickUpプロジェクト予算テンプレート（WBS付き）
明確な構造なしにプロジェクトを運営するのはリスクが高い——コストが積み上がり、タイムラインが遅延し、進捗状況が把握できなくなる。ClickUpのWBS付きプロジェクト予算テンプレートは、作業の進捗を見失うことなく予算を管理するために必要な構造を提供します。
*このテンプレートを使用して：
- プロジェクト目標をワークブレイクダウン構造（WBS）を用いて、追跡可能な小さなClickUpタスクに分割しましょう。
- 各タスクに固定費または変動費、タイムライン、所有者を割り当て、漏れを防止します
- プロジェクトフェーズ、タスクタイプ、予算詳細を管理するためのカスタムフィールドを活用し、整理整頓を維持しましょう
- 「やること」「進行中」「完了」といったステータスでチームを統一管理
- ステークホルダーと共同でアイデアをブレインストーミングし、ClickUpホワイトボードを活用して連携した行動計画へと変換しましょう。
🔑 こんな方に最適：プロセスを複雑にしすぎずにコスト管理と納期遵守を実現したいスタートアップ創業者やプロジェクトマネージャー
👀 ご存知ですか？プロジェクトの成功率はわずか29%。失敗の主な原因はスコープクリープ、方向性の不一致、目標の不明確さ——これらは新興スタートアップを簡単に不安定化させるリスクです。明確なプロジェクト範囲設定がこれを解決します。期待値を設定し、範囲内/外を定義し、チームが重要なことに集中し続けるように導きます。これが「始めたことを完遂する」方法なのです。
作成にお困りですか？プロジェクト範囲の定義と管理方法に関するClickUpの完全ガイドをご覧ください。
4. ClickUp Business Budget テンプレート
ClickUpビジネス予算テンプレートは、収入・支出・遅延状況を明確に把握する必要がある創業者向けに設計されています。チーム・店舗・部門ごとに、プロジェクト経費と実績経費を追跡可能です。
このテンプレートを使用して：*
- ClickUp Docsで、ビジネスの各分野に割り当てるべき資金の額を決定しましょう
- 「スタートガイド」「予算トラッカー」「全体予算」などのプリセットビューで、店舗・部門・チーム別に予算を追跡
- 経費種別、製品種別、雇用形態、予測ステータスなどのカスタムフィールドでエントリーを分類
- 「未処理」「審査中」「承認済み」などのステータスで進捗を管理
- チーム別・製品別・カテゴリー別の総額をビューすることで、財務上のギャップを早期に発見
- コメント反応、自動リマインダー、複数場所の追跡といった機能で予算追跡を強化
🔑 こんなビジネス所有者に最適：スプレッドシートを掘り下げる必要なく、会社の財務をシンプルに管理したい所有者
💡 特典：チームの仕事をより速く、より効率的にしたいなら—
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、およびウェブ上のファイルを瞬時に検索
- 音声テキストで質問し、口述し、私の仕事を音声でコマンドする―ハンズフリーで、どこでも
- ChatGPT、Claude、Perplexityといった連携しないAIツールを、単一のLLM非依存型で企業対応のソリューションに置き換える
ClickUp Brain MAXを試してみてください—あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。これは単なるコレクションに加えるAIツールではありません。すべてのツールを置き換える初のコンテクストAIアプリです。
5. ClickUp イベント予算テンプレート
イベント運営は注意しないと資金が流出します。ClickUpイベント予算テンプレートは、項目ごとに費用を追跡することで先手を打つことを可能にします。支出済み、保留中、残高をマクロとミクロの両レベルで同時に把握する必要があるプランナー向けに設計されています。
*このテンプレートを使用して：
- プランと実績のすべての支出を、見やすいリストビューで記録
- 経費アイテムを種類別にタグ付け—ケータリング、物流、会場、マーケティング
- カスタムフィールドでエントリーをフラグ付けし、経費を管理し予算を可視化
- 進捗状況を追跡するために、「やること」「進行中」「完了する」などの明確なラベルでステータスを追跡しましょう
- 未払いの費用を把握し、予期せぬ事態に直面しないようにしましょう
🔑 こんな方に最適： 厳しい利益率でイベントを管理し、予期せぬ事態の余地がないスタートアップTeamsや個人プランナー。
6. ClickUp予算管理プロジェクト管理テンプレート
厳格な予算管理なしにプロジェクトを運営するのは危険です。ClickUpの予算管理プロジェクト管理テンプレートは、コスト・タイムライン・タスクを見失うことなく管理するための構造を提供します。
このテンプレートで実現できること：*
- タスクを「未完了」または「完了」として整理し、進捗を追跡しましょう
- 「残予算」「プロジェクト予算」「予算内」などのフィールドで、残りの支出額を追跡しましょう
- メモ、チームメンバー、プロジェクトフェーズといった鍵の詳細をカスタムフィールドでマーク
- ガントチャートでプロジェクトのタイムラインを可視化し、改善点を特定しましょう
- 5つのクリアされたビューを切り替え可能：スタートガイド、予算、プロジェクトスケジュール、プロジェクトフェーズ、アクティビティステータス
🔑 こんな方に最適：プロジェクトの進捗を追跡しながら、財務監視を維持する必要があるプロジェクト管理担当者。
7. ClickUpプロジェクトコスト管理テンプレート
どのプロジェクトにも変動要素があり、それぞれに費用がかかります。ClickUpプロジェクトコスト管理テンプレートは、すべての経費とその承認ステータス、プロセス上の位置を追跡することで、先手を打つことを可能にします。複数の予算と承認を同時に管理し、遅延を防ぎ、支出を計画通りに進める必要があるチーム向けに設計されています。
このスタートアップ予算テンプレートを活用して：*
- プロジェクト費用テーブルにすべての費用を記録し、見積費用、実績費用、差異のフィールドを設定
- 専用のボードで承認ステータスを追跡——待機中、承認済み、または修正が必要
- カレンダービューでタスクの開始と終了をプランする
- 支払い期限を確実に管理するため、カスタムClickUp定期的なタスクを作成しましょう（請求書を支払済みとマークすると、ClickUpが自動的に翌月のタスクを生成します）
- 経費アイテムを提出から承認まで追跡し、進捗を妨げる要素を排除しましょう
🔑 特に適している方：支出をより厳密に管理する必要があるプロジェクト管理（特に複数の関係者が各アイテムを確認する必要がある場合）。
💡 プロの秘訣：プロジェクトを予算内に収め、財務上の予期せぬ事態を防ぎたいですか？プロジェクト予算管理ソフトウェアを使えば、経費の追跡、コスト予測、開始から終了までの財務管理を体系的に行えます。
8. ClickUp予算提案テンプレート
ClickUp予算提案テンプレートは、構造化され迅速にプロジェクト費用を提案する必要があるTeams向けです。一時費用から間接費まで全てのアイテムを明示し、承認プロセスを簡素化します。
このテンプレートを使用して：*
- 明瞭さを確保するため、リストビューを使用して詳細なスタートアップ予算の支出項目を整理しましょう
- ガントチャートビューでタイムラインと依存関係を可視化
- 「下書き」「審査中」「承認済み」などのカスタムステータスで提案の進捗を管理
- 見積もり費用、実際の支出、差異を正確に追跡するためにフィールドをカスタマイズ
- タスクの割り当てと期限の設定で関係者と連携し、全員の認識を統一しましょう
🔑 こんな方に最適：鋭く、迅速に、承認準備が整った予算要求書を作成するプロジェクトリーダーやスタートアップTeams。
📖 こちらもご覧ください:ExcelとClickUpで使えるFree予算提案テンプレート
9. ClickUp 月次経費報告書テンプレート
スタートアップでは、小さな出費があっという間に膨れ上がります。コーヒー代、ソフトウェアのサブスクリプション、出張経費——これらを追跡しなければ、いずれ把握できなくなります。ClickUpの月次経費レポート作成テンプレートを使えば、すべてを一箇所にまとめて記録できます。
*このテンプレートを使用して：
- 日付、金額、担当者、カテゴリ、メモを備えたフィールドで全ての経費を記録
- 「交通費」「食事」「ソフトウェア」などの事前設定済みタスクタグで支出を即座に分類
- 従業員ごとの詳細な内訳で、誰が何を、なぜ支出しているかを追跡
- 重複または定期的な請求をマークして、無駄が大きくなる前に削減しましょう
- 毎月末にカテゴリー別または担当者別の総支出を確認し、意思決定を改善しましょう
🔑 こんな方に最適：チーム経費を明確かつ繰り返しレポート作成できる方法が必要な創業者や財務責任者
👀 ご存知ですか？財務プランに関連する「予算」という用語の初出は、1733年にバスの初代伯爵ウィリアム・パルテニーが著した小冊子『開かれた予算』です。パルテニーは「予算」という用語を用いて、ワインに関する政府の財政政策などを批判しました。
10. ClickUp予算レポート作成テンプレート
番号は嘘をつかない——しかし隠すことはできる。ClickUp予算レポートテンプレートは透明性のためにそれらを明らかにします。スタートアップ予算が実際の業績とどう比較されるかを確認するために設計されています。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 鍵カテゴリーごとの収益と実際の支出を一元管理し、記録しましょう
- プランと実績の支出を比較し、ギャップが拡大する前に可視化しましょう
- カスタムフィールドで予算超過、ターゲット未達、予期せぬ節約を即座に把握
- 各アイテムを部門別、差異発生理由別、またはプロジェクト別にタグ付けし、支出と成果を接続します
- 総計は上部でビュー、明細アイテムは下部でビュー——重要な項目が見落とされることはありません
🔑 こんな方に最適：支出を簡単に確認し、目標を達成管理したいスタートアップ創業者や財務責任者。
📖 こちらもご覧ください：支出を追跡するFree請求書整理テンプレート
11. ClickUp財務管理テンプレート
財務管理ではタイミングが重要です。一つのタスクの遅れが、他の多くのタスクを停滞させる可能性があります。このClickUp財務管理テンプレートは、初期リクエストから最終承認まで、すべてのステップを円滑に進めるのに役立ちます。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 「署名済み」「審査中」「承認待ち」など28種類のカスタムステータスで財務ワークフローを追跡
- タスクを最適なフォーマットで表示—リスト、カレンダー、またはステップバイステップの「ここから始める」ボード
- 支払い、予算、ベンダーフォローアップをタグ、期日、カテゴリで整理しましょう
- 責任を割り当て、リマインダーを設定して、何も放置されないようにしましょう
- ClickUpのプロジェクト時間追跡、依存関係、自動アラートを活用し、日々の業務を明確に管理しましょう
🔑 こんな方に最適：複数の承認プロセス、支払いサイクル、タスクの締切を管理する財務 Teams（煩雑さを排除）
📮 ClickUpインサイト: 従業員の半数以上が、仕事で必要な情報を見つけるのに苦労しています。簡単だと答えたのはわずか27%で、残りの従業員は何らかの困難に直面しており、23%は非常に困難だと感じています。知識が電子メール、チャット、ツールに分散していると、無駄な時間があっという間に積み重なります。
ClickUpなら、電子メールを追跡可能なタスクに変換したり、チャットをタスクにリンクしたり、AIから回答を得たり、単一のワークスペース内でさらに多くのことが可能です。
💫 実証済み結果：ClickUpを活用することで、Teamsは毎週5時間以上（年間1人あたり250時間以上）を、時代遅れのナレッジ管理プロセスから解放されています。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、チームがどんな成果を生み出せるか想像してみてください！
12. ClickUp財務分析レポートテンプレート
ClickUp財務分析レポートテンプレートは、財務の混乱から明確な洞察を引き出すお手伝いをします。ゼロからレポートを作成することなく、番号を抽出し、パターンを発見し、その意味を説明する必要があるチーム向けに設計されています。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 収益、経費、利益率、キャッシュフローを整理された編集可能なリストビューで追跡
- レポートセクション、トレンドタイプ、主要指標などのカスタムフィールドを活用し、業績の変化を可視化しましょう。
- 洞察、結論、アクションアイテムを一箇所にまとめて記録——散らかったメモはもう終わり
- カレンダーとガントチャートビューでレポート作成サイクルを管理し、締め切りが突然迫る事態を防ぎましょう
- 期間・チーム・財務目標ごとに発見事項をタグ付けし、詳細分析を体系化
🔑 こんな方に最適：経営陣や投資家に対して、明確で実用的な分析結果を提示する必要がある財務アナリストやスタートアップのTeams。
13. ClickUp アカウント管理テンプレート
ClickUpアカウント管理テンプレートは、満足しているクライアントと離反傾向にあるクライアントのタブを把握するのに役立ちます。オンボーディング、更新、離反の兆候を1つのビューで追跡。最も重要なアカウントを優先し、関係の見落としを防ぎます。日常ワークフローに組み込まれた、先を見据えたクライアント管理を実現します。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- オンボーディング、ナーチャリング、更新、解約といったカスタムステータスで各アカウントの状況を追跡しましょう
- 10種類のカスタムフィールドで重要な詳細を記録：連絡先情報、締切日、デモメモ、電子メール活動など
- 優先度アカウントやリスククライアントといった専用ビューで、早期にリスクのあるクライアントを特定
- 組み込みのクライアント成功プレイブックでプロセスを標準化し、全チームのメンバーが同じステップに従うようにします
- クライアントのステータス、最近のやり取り、今後の更新予定といった鍵の情報を、ClickUp Brainに平易な言葉で尋ねるだけで見つけ出し、要約できます。
🔑 こんな方に最適：顧客成功チームやアカウントマネージャー。クライアント関係を明確かつ再現性のある方法で管理する必要がある方。
📖 こちらもご覧ください：最高の会計AIソフトウェア＆ツール
14. ClickUp 総勘定元帳テンプレート
ClickUp総勘定元帳テンプレートは、デジタル版元帳です。スプレッドシートよりも整理され、正確性を重視するチーム向けに設計されています。借方、クレジット、参照情報を一箇所に記録。明細書の照合や税務シーズン準備においても、記録を明確に検索可能かつ監査対応可能な状態に保ちます。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- トランザクションごとに「アカウントタイトル」「借方」「クレジット」「参照」「領収書」のフィールドを記録
- 「未処理」「完了する」などのステータスでアカウントの取引状況をリアルタイムに追跡
- トランザクション、損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳の各ビューで鍵の財務要約を確認できます
- 不一致のエントリー、重複請求、記録の欠落を素早く特定
- レビューやフォローアップのためのエントリーを割り当て、チームの連携を維持しましょう
🔑 こんな方に最適：一からシステムを構築せずに、信頼性の高い方法でキャッシュフローの追跡が必要な財務責任者や簿記担当者。
15. ClickUp アカウント仕訳帳テンプレート
帳簿に不備がある場合、まずここを確認してください。ClickUpの会計仕訳帳テンプレートは、トランザクション（日付、アカウント、金額、メモ）を記録するための構造化された場所を提供し、すべてをひとつのビューで確認できます。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 日付、仕訳の種類、領収書、エントリー番号、借方勘定のフィールドで各エントリーを記録します。
- 明瞭で監査対応可能な詳細（借方・クレジット、説明、参照情報）で各アイテムを記録
- テーブルビューで仕事し、スプレッドシートスタイルの高速エントリーを実現
- 「未処理」と「完了する」などのステータスで進捗を追跡
- ジャーナルビューに切り替えて全体像を把握し、エラーを素早く発見しましょう
- ClickUp Brainに最近の仕訳エントリーの概要を尋ねたり、借方・クレジットの傾向を把握したり、財務実績の簡易要約を生成したりできます
🔑 こんな方に最適：日々のトランザクションを確実に追跡し、プロジェクトの会計アカウントを正確に保ちたい経理担当者や財務チーム。
Excelに慣れているなら、ClickUpの数式フィールドも使えます。Excelと似た感覚で、ClickUpタスク内で直接番号を計算できます！下のビデオをご覧ください！👇🏼
16. ClickUp貸借対照表テンプレート
財務ポジションを把握するのにCFOは必要ありません。ClickUpの貸借対照表テンプレートを使えば、資産・負債・純資産を構造化されたリストで管理可能。不要な情報に惑わされず、確かな判断を下せます。迅速な利用・更新が可能で、明確な財務状況の把握が必要なTeamsに最適です。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 流動資産・固定資産と短期負債・長期負債をリスト表示し、構造化された単一ビューで管理
- 部門別、場所別、期間別に財務データを分析し、傾向を把握して意思決定を導く
- 「下書き」「審査中」「承認済み」などのステータスでデータを整理し、作業中と確定済みレポートを明確に区別しましょう。
- ClickUp自動化で定期的なリマインダーを設定し、バランスシートを定期的に見直し更新しましょう
🔑 こんな方に最適：財務ポジションを管理・確認するシンプルな方法を求める中小企業所有者や財務チーム
💡 プロのアドバイス：起業家は、年末だけでなく年間を通じて、貸借対照表の正確性と完全性を定期的に確認・検証すべきです。
具体的には、計算エラーの確認、全ての資産・負債の適切な分類、他の財務諸表との整合性チェックを行います。これにより、早期に不一致を発見し、Businessの財務状態を明確に把握し続けることが可能になります。
17. Coefficient提供 スプレッドシート型スタートアップ予算テンプレート
Coefficientのスプレッドシート型スタートアップ予算テンプレートは、創業費用、プロジェクト収益、資金源、実際の支出をすべて可視化。資金の行き先と持続期間を明確に把握できます。
このテンプレートを使用して：*
- 予算配分と財務予測、計算を自動化します
- 資金源、支出、収益を追跡する
- スタートアップ固有の財務要件に合わせて、カテゴリやフィールドを自由にカスタマイズできます。
🔑 こんな方に最適：初めてのビジネス予算を作成する創業者で、キャッシュフローの予測と計画追跡のための明確で編集可能なモデルが必要な方。
18. Vertex42提供 Excel Business 起業費用テンプレート
予期せぬ費用は立ち上げを台無しにします。このExcel Businessスタートアップ費用テンプレートを使えば、設備、ライセンス、マーケティング、在庫など、すべてを事前にマップできます。そうすれば請求書が届いた時に慌てることはありません。
キッチンから始める場合でも、店舗を構える場合でも、柔軟性と明瞭さを追求して設計されています。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 事前入力済みのカテゴリを編集してプランに合わせ、単発費用と継続費用を管理できます
- 資金源を追跡し、資本が実際のニーズに対してどのように積み上がっているかを確認しましょう
- 特定の業界向けにアイテムをカスタム可能。飲食店向け専用ワークシートも含まれます。
- ホームから起業する場合は、オフィス賃料など不要な経費を省きましょう
- スタートアップの財務基盤をクリアされた形で可視化し、初期段階の意思決定を導く基盤を構築しましょう
🔑 こんな方に最適：起業費用のプラン・管理をシンプルに行いたい起業家
19. StartUp 予算プラン テンプレート by Template. Net
スタートアップは大きな決断の前に基本予算が必要です。このスタートアップ予算テンプレートは、複雑になりすぎることなく初期費用をプランするのに十分な構造を提供します。このテンプレートはWord、Excel、Google Doc、Google スプレッドシートなど複数のフォーマットで利用可能です。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- 必須のスタートアップ費用をリスト——設備、家賃、許可証、法律費用、初期給与など
- 業界、製品、または場所に合わせて各アイテムをカスタムできます
- プロジェクト経費と月次見積もりを1ページで追跡
- 資金不足や過剰支出が問題化する前に早期に発見しましょう
- Excel、Word、Google ドキュメント、Google スプレッドシートのいずれでも使用可能—ワークフローに最適なテンプレートを選択してください
🔑 こんな方に最適： ビジネス予算をゼロから構築する初めての起業家で、印刷可能かつ編集可能なスタート地点を探している方。
20. Template.Net提供のスタートアップ財務予算テンプレート
スタートアップを立ち上げるには明確な財務プランが不可欠です。スタートアップ財務予算テンプレートは、初期費用・運営コスト・プロジェクト収益を整理するための白紙の状態を提供します。シンプルさを追求した設計で、独自のビジネスモデルに合わせてエントリーをカスタム可能です。
このテンプレートはWord、Excel、Google ドキュメント、Google スプレッドシートフォーマットで利用可能で、編集が容易であり、お好みのプラットフォームに合わせて簡単に適応できます。
このテンプレートを使用して：*
- セットアップ費用や法律費用などの一時的な支出を追跡する
- 家賃、光熱費、給与を含む毎月の運営コストのプロジェクト
- 潜在的な収益源を見積もり、予想利益を算出しましょう
- 初期費用と継続的な経費を賄う資金源を特定する
🔑 こんな方に最適： 予算を整理し、重要なことに集中するための軽量ツールを必要とする起業家。
ClickUpで創業初日からスマートな予算構築を実現
堅実な予算は単なる「あれば便利なもの」ではありません。特にスタートアップにとって、それは生存をかけた問題です。ClickUpなら、一から予算を作成する必要はありません。支出の追跡、資金の持続期間（ランウェイ）の見積もり、キャッシュフローの監視を、複雑なスプレッドシート操作なしで実現する、既製のスタートアップ予算テンプレートが利用できます。
ClickUpはプラン・追跡・レポート作成を一元化。経費にタグ付け、超過をフラグ付け、予測と実績を即座に比較できます。プロジェクト単位、チーム単位、全社単位の予算編成においても、ClickUpは無駄を省き確かな意思決定を支援します。
1,000種類以上のFreeテンプレートから、あなたのスタイル、チーム、成長段階にぴったりのものが見つかります。
財務管理を始めませんか？ 今すぐClickUpにFreeで登録しましょう。