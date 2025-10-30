2025年版 チームトレーニング＆プロセス文書化に最適なTrainual代替ツール11選

ビジネスの拡大には人材育成方法の拡張が不可欠です。そこで登場するのがTrainual——ドキュメント作成、オンボーディング、プロセス標準化に特化したトレーニング管理システムです。シンプルで体系的な設計ですが、チーム規模の拡大に伴い、プラットフォームの柔軟性に限界が見え始めます。

Trainualの代替ツールを検討する際には、簡単なドキュメント作成と自動化、分析機能、シームレスなコンテンツ配信を兼ね備えたプラットフォームが理想的です。タスク管理システムやHRISシステムとしても機能するツールならなお良いでしょう。

Trainualの代替ツールを検討する際には、簡単なドキュメント作成と自動化、分析機能、シームレスなコンテンツ配信を兼ね備えたプラットフォームが理想的です。タスク管理システムやHRISシステムとしても機能するツールならなお良いでしょう。

チームトレーニングとプロセス文書化に最適なTrainual代替ツールの選定が完了しました。

なぜTrainualの代替ツールを選ぶべきか

従業員トレーニングやオンボーディングにTrainualの代替ツールを検討すべき主な理由は以下の通りです：

検索機能は扱いが難しい場合があります： 理論上は便利な検索機能ですが、期待通りにスムーズに仕事をするとは限りません。コンテンツが適切に整理されていない場合やタグが明確でない場合、検索結果が散らばってしまうことがあります。

カスタマイズ性とデザインの柔軟性にリミットあり： ユーザーからはコンテンツレイアウトの選択肢に制約があるとのレポート作成があります。例として、フォーマットは基本的なものが多く、多段階箇条書きスタイルや高度なブランディング機能が不足しています。

基本的なレポート作成と分析機能： レポート作成機能は備わっていますが、深い分析機能には欠けています。Google ドキュメントなどのツールで見られるような、クイズの成績、トピックごとの所要時間、リアルタイムのアクティビティログなどに関する詳細な洞察を得ることはできません。

ドキュメントインポート機能なし: 大容量または複雑なドキュメントのインポートには再フォーマットが必要となる場合があり、ネイティブのGoogle ドキュメント同期機能も未対応—依然としてコピー＆貼り付けが必要です

リアルタイムタスク実行機能なし： Trainualはトレーニングモジュールと標準業務手順書（SOP）に重点を置いていますが、ライブタスクチェックリストや現場での実行状況追跡機能は含まれていません。業務コンプライアンスやトレーニングニーズには、別途タスク管理システムや人事情報システム（HRIS）が必要となります。

価格面の制約： ユーザー数に応じて価格が変動し、多言語サポート、カスタムドメイン、電子署名などの機能にはTrainual+などのアドオンが必要となるため、小規模チームには高額になりがちです。

コンテンツページの煩雑さ: トレーニングライブラリが拡大するにつれ、コンテンツページはごちゃごちゃした状態になりがちです。すべてが1つの長いビューにリスト表示されるため、圧倒される可能性があります。

これらのリミットを克服し、より高い柔軟性と直感的なユーザーインターフェースを提供するTrainualの代替ソリューションを探ってみましょう。

Trainual代替ツール一覧

トレーニング、オンボーディング、プロセス文書化に最適なプラットフォームを簡単にご紹介します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp AIを活用したトレーニング、ドキュメンテーション、オペレーションを1つのプラットフォームで実現チームサイズ：スタートアップ、中小企業、成長企業に最適 ClickUp Docs、ナレッジベース、AIアシスタント（ClickUp Brain）、自動化、テンプレート、許可 Free Forever；企業向けカスタム対応 Document360 体系化された内部・外部ナレッジベースチームサイズ： カスタマーサポートや製品トレーニングチームに最適 AIチャットボット（Ask Eddy）、記事のバージョン管理、カスタムドメイン、詳細な分析機能 カスタム価格設定 アブソーブLMS AIツールを備えた企業グレードの学習管理チームサイズ：コンプライアンス要件のある大規模組織に最適 Absorb Create AI、インテリジェントアシスト、SCORM/xAPIサポート、多言語ポータル カスタム価格設定 Scribe ビジュアルキャプチャ付きステップバイステップのプロセス文書化チームサイズ： 運用、IT、サポートチームに最適 自動生成される標準作業手順書（SOP）、スクリブページ、マニュアルビルダー、ワンクリック共有 永久無料プランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額15ドルから。 TalentLMS ゲーミフィケーションを取り入れた、アクセスしやすい企業研修チームサイズ： 人事部門や学習・開発チームに最適 ドラッグ＆ドロップビルダー、TalentCraft AI、ゲーミフィケーション、認定資格 月額149ドルから Lessonly by Seismic 営業およびカスタマー成功チーム向けインタラクティブトレーニング チームサイズ： 収益向上支援およびコーチングプログラムに最適 /AIビデオ評価、Seismicコンテンツ統合、インタラクティブレッスン カスタム価格設定 Process Street ノーコードのプロセス自動化とコンプライアンス追跡チームサイズ：人事、運営、コンプライアンスチームに最適 チェックリストビルダー、AIエージェント（Cora）、承認プロセス、ワークフロー分析 カスタム価格設定 360Learning 共同作業型・ピアベースの企業研修チームサイズ：企業向け学習・開発プログラムに最適 ソーシャルラーニング、AIによる推奨、コホート分析、カスタマイズ可能なアカデミー 月額8ドル/ユーザーから Guru AI搭載の社内ナレッジhubで文脈に応じた回答を提供チームサイズ: 分散型チームやハイブリッドワーク環境に最適 ナレッジカード、Guru GPT、ブラウザ/Slack連携、分析機能 無料試用版；有料プランは1ユーザーあたり月額18ドルから Coassemble 高速で視覚的なマイクロラーニングとインタラクティブなコースチームサイズ:小規模なチームや創造的なトレーニングプログラムに最適 40以上のテンプレート、ヘッドレスモード、インタラクティブクイズ、分析機能 Freeプランあり；有料プランは月額100ドルから Docebo AI駆動の企業の学習自動化チームサイズ：グローバル組織や顧客トレーニングに最適 AI作成機能、バーチャルコーチング、高度な検索機能、CRM/HRIS連携 カスタム価格設定

Trainualに代わる最適な代替ツール

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

現代のチーム向けに設計されたTrainualの代替ツールをご紹介します。

ClickUp（/AIを活用したトレーニングと業務管理を単一プラットフォームで実現する最適な選択肢）

ClickUp DocsでSOP、オンボーディングガイド、wikiを作成し、ワークフローとシームレスにリンクされている状態にしましょう

現在のトレーニングプラットフォームで、SOPをタスクと連動させにくい、あるいは仕事を完了させるためにwikiやドキュメント、プロジェクトボードを切り替えなければならない場合、ClickUpなら一箇所で解決します。

ClickUpは、ドキュメント管理、プロジェクト管理、AI知識支援を単一のワークスペースに統合したすべて業務アプリです。豊富な機能を備えたClickUp Docsでは、タスクやワークフローに直接接続する動的な標準業務手順書（SOP）、オンボーディングガイド、社内Wikiを作成可能。さらにリアルタイム編集機能もサポートしています。

ClickUp Docsで共同編集可能かつ簡単にナビゲートできるドキュメントを作成しましょう

ドキュメント内からアクションアイテムを割り当て、進捗をリアルタイムで追跡し、ダッシュボードやタイムラインなどのビジュアルウィジェットを埋め込み、権限ベースのアクセス制御のためにセクションをロックすることも可能です。

ClickUp Docs内でアクションアイテムを割り当て、進捗を追跡し、ダッシュボードを埋め込み、セクションをロックしてセキュリティを実現

📌 クイックハック:wikiを即座に作成したいですか？ドキュメントハブを開き、右上隅のCreate Docをクリックし、利用可能なオプションからBlank wikiを選択してください。 ClickUpドキュメント内で即座にwikiを作成

さらに一歩進んだ解決策として、ClickUpナレッジマネジメントは情報検索の在り方を変革するレイヤーとして機能します。例えば「当社の育児休暇ポリシーは？」と入力すると、ワークスペース内に組み込まれたAIパートナー「ClickUp Brain」が即座に接続ドキュメント、タスク、wiki、外部連携データまでをスキャンし、最も正確で最新の回答を返します。

ClickUpナレッジマネジメントを活用し、情報検索を容易に

さらに、ClickUp Brainは新規SOPのゼロからの作成、既存オンボーディングチェックリストの要約による簡潔なアクションアイテム化、過去のタスク・コメント・ドキュメントからの内部ナレッジ自動生成も支援します。

ClickUp Brainで知識文書を即座に作成

さらに、異なるトーンでポリシーを書き換えたり、完了したワークフローに基づいてハウツーガイドを作成したり、タスク変更時にドキュメント更新を提案したりすることも可能。これにより、手動でのメンテナンス作業を大幅に削減できます。

/AIを活用したナレッジと自動化 ClickUpはClickUpワークスペースに直接組み込まれたAIで、トレーニングとドキュメンテーションを強化します： これらのAI機能により、ClickUpは単なるドキュメントツールから自律的に稼働するトレーニングhubへと進化します。知識は単に保管されるだけでなく、常にあなたのために仕事し続けます。

/AI/AIを活用したナレッジと自動化

ClickUpはワークスペースに直接組み込まれたAIで、トレーニングとドキュメント作成を強化します：

ClickUp Brain MAX: ClickUpのドキュメント、タスク、ホワイトボード、Google DriveやSlack、Figmaなどの接続アプリを横断検索。複雑なコンテンツや古い情報でも、音声入力によるプロンプトで即座に適切な文脈を抽出します。

Brain MAXはドキュメント、タスク、接続アプリを横断検索し詳細な回答を抽出。複雑な知識や埋もれた情報も瞬時にアクセス可能にします

ClickUp AI Agent:s 自然言語で質問（「オンボーディングのチェックリストは？」など）を投げかけるだけで、ワークスペースのナレッジから即座に検証済みの回答を取得できます。

ClickUp AIエージェントは、自然言語の質問に対して即座に情報源を明記した回答を提供し、ClickUpワークスペースを生きているナレッジベースに変えます。

これらのAI機能により、ClickUpは単なるドキュメントツールから自律型トレーニングhubへと進化します。知識は単に保管されるだけでなく、常にあなたのために仕事し続けます。

AIを活用したドキュメント作成方法について詳しく知りたい方は、下のビデオをクリック👇

ドキュメント作成を迅速に開始するには、ClickUpナレッジベーステンプレートをご利用ください。フォルダ、ページ、カスタムフィールドが事前に構造化されており、標準業務手順書（SOP）、社内ポリシー、オンボーディングドキュメント、FAQなどを一箇所で整理するのに役立ちます。

ドキュメントをタスクにリンクしたり、所有者を割り当てたり、更新が必要なページを追跡したりできるため、ナレッジベースを常に最新かつ実用的な状態に保てます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能のため、多少の学習曲線が必要となる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

ClickUpで最も気に入っている点は、チームのニーズに柔軟に対応できることです。QAテストサイクル管理、証拠の文書化、反復タスクの自動化、複数チームにまたがるチケット進捗の追跡に毎日活用しています。自動化機能とカスタムテンプレートにより大幅な時間短縮が実現し、プロセスの一貫性維持にも貢献しています。

ClickUpで最も気に入っている点は、チームのニーズに柔軟に対応できることです。QAテストサイクルの管理、証拠の文書化、反復タスクの自動化、複数チームにまたがるチケット進捗の追跡に毎日活用しています。自動化機能とカスタムテンプレートにより大幅な時間短縮が実現し、プロセスの一貫性維持にも貢献しています。

2. Document360（AI検索機能付き構造化ナレッジベースに最適）

viaDocument360

Document360は、繰り返し可能なプロセス、トレーニングコンテンツ、製品知識を検索可能なフォーマットで文書化する必要があるチーム向けに設計されています。

プライベートまたは公開のナレッジベースを作成し、コンテンツを階層カテゴリで整理、レビューワークフローや記事バージョン管理による共同作業が可能です。トレーニング用途では、ハウツー記事、標準作業手順書（SOP）、意思決定ツリーフローを既存のWebアプリやポータルに直接埋め込めます。

Document360の主な機能

SSL対応のカスタムドメイン、CSS/JSによるブランディング、自動生成メタデータ、コンテンツ分析機能を活用し、検索キーワード・記事パフォーマンス・ユーザーフィードバックを追跡可能

/AI搭載チャットボット「Ask Eddy」を導入し、ユーザーの質問に文脈に応じた記事提案付きで回答しましょう

ポータル内のステップバイステップヘルプパスを、決定木ウィジェットでユーザーに案内します

Document360のリミット

リッチテキストエディターは直感的でない場合があり、貼り付けやカスタムスタイル設定時にフォーマットの問題を引き起こすことがあります

Document360の価格

カスタム価格設定

Document360の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (450件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

Document360について、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

記事の作成と公開は簡単です。サイトには複数のカテゴリが設定可能で、クライアントが簡単にナビゲートできます。ツールの導入も容易でした。当社チームはDoc360を1年間使用し、ユーザーにとって有用な充実したヘルプサイトを作成しました。新機能リリース時や既存ヘルプ記事の更新が必要な際も、迅速に記事を公開・更新できます。

記事の作成と公開は簡単です。サイトには複数のカテゴリが設定可能で、クライアントが簡単にナビゲートできます。ツールの導入も容易でした。当社チームはDoc360を1年間使用し、ユーザーにとって有益な充実したヘルプサイトを作成しました。新機能リリース時や既存ヘルプ記事の更新が必要な際も、迅速に記事を公開・更新できます。

3. Absorb LMS（企業グレードの/AI搭載学習管理システムに最適）

viaAbsorb LMS

Absorb LMSはクラウドベースの学習管理システムで、迅速なコース作成のための生成AIツール、カスタマイズ可能な学習パス、インテリジェントな管理ワークフローを機能しています。

Trainualの代替ソリューションには、トレーニングコンテンツ販売のためのeコマース機能に加え、評価・認定・コンプライアンス追跡機能も含まれます。SCORM、xAPI、多言語ポータルの完全サポートにより多様な配信を実現し、役割ベースの制御とSOC 2/GDPR準拠で企業のセキュリティ要件をカバーします。

Absorb LMSの優れた機能

AI駆動型コース作成者「Absorb Create」を活用し、コースの骨格と教材を数分で自動生成

インテリジェントアシスト管理ツールで自然言語コマンドとワンクリックレポート作成を有効化し、管理タスクを効率化

学習者の進捗、認定資格、投資対効果（ROI）メトリクスを追跡するためのスケジュールされた分析機能を備えた包括的なレポート作成ダッシュボードを入手しましょう。

Absorb LMSの制限を克服する

プラットフォームには現在、強力な一括編集機能が不足しているため、拡張機能の多いコースライブラリの管理には時間がかかります。

Absorb LMSの価格

カスタム価格設定

Absorb LMSの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (600件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)

Absorb LMSについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

G2のレビューではこう言われています：

製品は営業段階で説明された内容とほぼ一致しています。LMSコンテンツ作成者として、基本操作を習得し、ユーザー環境向けのトレーニング教材の作成に活用するのは容易です。サポートスタッフは卓越しており、質問に迅速に対応してくれます。

製品は営業段階で説明された内容とほぼ一致しています。LMSコンテンツ作成者として、基本操作を習得し、ユーザー環境向けのトレーニング教材作成に活用するのは容易です。サポートスタッフは迅速に質問に回答する優れた対応です。

4. Scribe（視覚的でステップなプロセス文書化に最適）

viaScribe

Scribeは自動ドキュメント作成ツールです。画面上の操作（マウスクリック、キー入力、スクリーンショット）をキャプチャし、編集可能なステップバイステップガイドに変換します。

各ステップのカスタムや注釈追加、出力物のブランド化、機密情報の伏せ込み、多様なフォーマットでのエクスポートが可能です。Scribeは共有リンクと役割分担を通じてチームと連携し、利用状況を追跡・促進する分析機能を提供します。

Scribeの主な機能

Scribeのリミット事項

非機密テキストがぼやける場合があり、AIセットアップ機能は一部の利用者から改善の余地があると指摘されています。

Scribeの価格

Free Forever

プロチーム : 15ドル/ユーザー/月（5席から開始）

プロ個人向け : 29ドル/ユーザー/月（1席から利用可能）

企業: カスタム価格

Scribeの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (20件以上のレビュー)

Scribeについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューでは、

Scribeは、小規模なワークフロー向けマニュアル作成のための非常に使いやすいツールです。編集機能により、マニュアル全体を素早く改善でき、わずか数分で製品やワークフローの高品質なガイドを作成できます。リブランディング機能と共有オプションは、企業知識の共有に最適です。

Scribeは、小規模なワークフロー向けマニュアル作成のための非常に使いやすいツールです。編集機能により、マニュアル全体を素早く改善でき、わずか数分で製品やワークフローの高品質なガイドを作成できます。リブランディング機能と共有オプションは、企業知識の共有に最適です。

5. TalentLMS（組み込みゲーミフィケーション機能付きトレーニングに最適）

viaTalentLMS

TalentLMSは、急な学習曲線やセットアップなしに体系的な従業員トレーニングを提供したいチーム向けに構築された学習管理システムです。

オンボーディング、パートナー支援、コンプライアンス追跡など、様々な研修プログラムをサポート。管理チームはコースの割り当て、部門や地域別のユーザーグループ分け、中央ダッシュボードからの進捗管理が可能です。ZoomやSalesforceなどのツールとの連携により、日常業務に学習を組み込むことも実現します。

TalentLMSの主な機能

SCORM、xAPI、cmi5、マルチメディアコンテンツのサポート付きのドラッグ＆ドロップ式コースビルダーを活用

TalentCraft経由でAIツールを利用し、コース要約・クイズ問題・ライティングプロンプトを生成

バッジ、ポイント、リーダーボードなどのゲーミフィケーション要素を追加し、学習者のエンゲージメントを高めましょう

TalentLMSのリミット

EC機能では外部クライアントによる一括購入をサポートしておらず、参加者またはコースごとに手動でのサインアップが必要です。

TalentLMSの価格

Core : 月額149ドル

Grow : 月額299ドル

プロ : 月額579ドル

企業: カスタム価格

TalentLMSの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)

実際のユーザーはTalentLMSについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは、

ブランチ機能で独立したトレーニング環境を構築できる点が非常に便利です。TalentLMS内ではコース設計の選択肢も豊富で、特にTalentCraftのような/AI統合サービスの追加により、その可能性はさらに広がっています。

ブランチ機能で独立したトレーニング環境を構築できる点が非常に便利です。TalentLMS内ではコース設計の選択肢も豊富で、特にTalentCraftのような/AI統合サービスの追加により、その可能性はさらに広がっています。

6. Lessonly by Seismic（ビデオベースの練習が必要な営業支援チームに最適）

viaSeismic Learning

Lessonly（現Seismic Learning）はクラウド型トレーニングソフトウェアで、営業チームが日常的なSeismicセールスエンパワーメント資産と並行して、インタラクティブな学習コンテンツの作成・割り当て・追跡を支援します。

ドラッグ＆ドロップエディターで、管理者は成長するチームのオンライン研修ニーズに応じたコースを構築できます。その後、役割ベースのパスに整理し、マネージャーダッシュボードから進捗を監視できます。

一方、学習者はピッチやサービスシナリオをビデオで実践し、現実の成果に直結する体系的なコーチングフィードバックを受け取ります。

Seismic提供のLessonlyの主な機能

AI採点機能付きビデオ練習シミュレーションを生成し、営業担当者が電子メール・チャット・電話シナリオを録画。タイムスタンプ付きフィードバックをマネージャーから受け取れます。

Seismicのコンテンツ統合を活用し、CRMや電子メールワークフロー内のプレイブックや資料と連動したジャストインタイム研修を提供

Seismic環境を離れることなく、複数のファイル形式（ビデオ、ドキュメント、スライド）とインラインクイズを備えたインタラクティブなレッスンを作成できます。

Seismic提供のLessonlyの制限事項

クイズやインタラクティブコンテンツの選択肢は、フル機能のLMSプラットフォームに比べてリミットです

Lessonly by Seismicの価格

カスタム価格設定

Lessonly by Seismicの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

SeismicのLessonlyについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

Lessonlyは非常に役立ちます。特に私の仕事においては、業務を効果的かつ効率的に遂行するためのプロセスに関するアイデアや情報を提供してくれます。まるで教師のように、毎日仕事で必要な正しいやること（正しい行動）を導いてくれるのです。プロセスに苦労している方々にとって、まさに理想的なツールと言えるでしょう。

Lessonlyは非常に役立ちます。特に私の仕事においては、業務を効果的かつ効率的に遂行するためのプロセスに関するアイデアや情報を提供してくれます。まるで教師のように、毎日仕事で必要な正しい行動を導いてくれるのです。プロセスに苦労している方々にとって、まさに理想的なツールと言えるでしょう。

7. Process Street（ノーコードでのコンプライアンス対応とプロセス自動化に最適）

viaProcess Street

Process Streetは、業務、人事、コンプライアンス研修チーム向けに設計されたワークフローおよびプロセス管理プラットフォームです。

このツールを使えば、反復的な手順を条件分岐ロジック、承認プロセス、自動化機能を備えたインタラクティブなチェックリストに変換できます。その結果、このTrainual代替ツールはトレーニングの自動化を実現し、タスクが一貫して完了することを保証します。

オンボーディングや標準業務手順（SOP）の実行に頻繁に利用される一方、多くのチームはステップごとの社内プロセス向けの軽量トレーニングソフトウェアとしてもこれに依存しています。

Process Streetの主な機能

Process Streetのリミット

レイアウトのカスタムはリミットされており、厳格な文字数リミットと基本的なフォーマットオプションのみが利用可能です

Process Streetの価格

カスタム価格設定

Process Streetの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (600件以上のレビュー)

実際のユーザーはProcess Streetについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは、

Process Streetは非常に使いやすいです。標準作業手順書（SOP）やシステムを文書化したい方にとって、このアプリは最適な選択肢です。

Process Streetは非常に使いやすいです。標準作業手順書（SOP）やシステムを文書化したい方にとって、このアプリは最適な選択肢です。

8. 360Learning（共同企業研修に最適）

via360Learning

360Learningは、企業チームと専門知識を持つエキスパートが共同でトレーニング教材を作成・共有できるように設計された、コラボレーション型LMSおよびオンライントレーニングプラットフォームです。

成長中のチームに最適で、トレーナーは最新の著者ツールを使用してコースを立ち上げられます。同時に、学習者はピアフィードバック、ソーシャルラーニング、A/Bテスト機能といったインタラクティブな学習体験を享受できます。組み込みのゲーミフィケーションと認定追跡機能により、プラットフォームは継続的な学習、コンプライアンス、従業員育成を支援します。

360Learningの主な機能

コホート追跡機能付きの内蔵分析ツール、90%を超える完了率、レポート作成ツールとの連携を実現

ホームページでは、ユーザーの役割、スキル、履歴に基づいて/AIが駆動するパーソナライズされた学習推奨事項を確認できます

「カスタマイズ可能なアカデミー」機能を活用し、マルチブランドポータル、カスタムホームページ、グループ管理者、コーチングダッシュボードを実現しましょう

360Learningのリミット

学習者はコース内の個々のサブモジュールを選択できないため、構造化されたモジュール全体を完了する

360Learningの価格

チーム: 月額8ドル/登録ユーザーあたり

ビジネス向け： カスタム価格設定

360Learningの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

360Learningについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

このプラットフォームの設計は極めてユーザーフレンドリーです。様々な機能やモジュールを直感的に操作できるため、必要な情報を簡単に見つけられます。シンプルでモダンなインターフェースは大きな利点であり、注意散漫を最小限に抑え、学習内容に集中できる環境を提供します。この使いやすさが、学習体験全体を大幅に高めています。

このプラットフォームの設計は極めてユーザーフレンドリーです。様々な機能やモジュールを直感的に操作できるため、必要な情報を簡単に見つけられます。洗練されたモダンなインターフェースは大きな利点であり、注意散漫を最小限に抑え、学習内容に集中できる環境を提供します。この使いやすさが、学習体験全体を大幅に高めています。

💡 プロの秘訣： 研修セッションは講師側ではなく研修生側の画面から録画しましょう。新入社員が実際に目にする内容——ためらいやミス、実際に投げかける質問まで——を正確に記録できるため、今後の研修資料の効果が飛躍的に向上します。

9. Guru（/AI搭載ナレッジhubとインライン回答に最適）

viaGuru

Guruは、ブラウザとSlackの統合機能を活用し、文脈に応じたナレッジカードを提示するナレッジマネジメントプラットフォームです。

チームは共同編集可能なカードを作成でき、Guru GPTや特定チーム向けナレッジエージェントなどのAIエージェントを通じて提供されます。読了追跡機能、リマインダー、役割ベースのアクセス制御も備えており、体系的な知識提供を必要とするチームに最適です。

Guruの主な機能

ナレッジカードの検証サイクルにより、専門家による期間ごとのコンテンツレビューと承認を促し、時間の経過に伴う正確性を確保します。

スマートトリガーと提案回答により、文脈・直近の検索履歴・開いているブラウザページに基づいて関連カードを表示

「回答詳細」と分析ダッシュボードを活用し、ユーザーの回答理由の提示、既読確認の追跡、コンテンツの不足箇所の特定、エージェントのパフォーマンス評価を実現します。

Guruのリミット事項

フォーマットとレイアウトの選択肢はリミットされています。テーブル、画像、ドロップダウンは使用可能なスペースを圧迫し、テキスト編集には高度なスタイル設定機能が不足しています。

Guru価格

無料試用版 ：30日間無料でお使いいただけます

オールインワン : 18ドル/ユーザー/月

企業: カスタム価格

Guruの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (600件以上のレビュー)

Guruについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

Guruの俊敏性と使いやすさに本当に感謝しています。カードの作成と編集がシンプルで直感的であるため、プロセスの文書化やチーム間での知識共有が大幅にスピードアップします。インターフェースは洗練され分かりやすく、コラボレーションもシームレスです。

Guruの俊敏性と使いやすさに本当に感謝しています。カードの作成と編集がシンプルで直感的であるため、プロセスの文書化やチーム間での知識共有が大幅にスピードアップします。インターフェースは洗練され分かりやすく、コラボレーションもシームレスです。

10. Coassemble（マイクロラーニングとビジュアルコース作成に最適）

viaCoassemble

Coassembleは、迅速で魅力的なマイクロラーニングを実現するトレーニングソフトウェアです。ユーザーはコードなしで、文書やアイデアをインタラクティブなコースに変換できます。

学習者はログイン不要でリンクまたはSCORM経由でコンテンツにアクセス可能。このTrainual代替プラットフォームはリアルタイムのエンゲージメント分析を提供し、ZapierやPayPalなどのツールと連携することで、配布と追跡を効率化します。

Coassembleの主な機能

ドラッグ＆ドロップ式コースビルダーを今すぐ入手。40種類以上のインタラクティブテンプレート（クイズ、フラッシュカード、ビデオ、チェックリスト）が利用可能

ヘッドレスモードと共有可能な支払いリンクでリーチを拡大し、通常のLMS環境外でもコースを販売可能に

離脱率、滞在時間、感情分析を追跡するリアルタイムエンゲージメントダッシュボードで分析情報を確認

Coassembleのリミット事項

コース著者作業は、特にレイアウトのフォーマットやメディアのアップロード時に、遅く感じたり扱いにくく感じたりすることがあります

Coassembleの価格

Free Forever

チーム : 月額100ドル

企業: カスタム見積もり

Coassembleの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはCoassembleについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは、

タイル、レッスン、クイズなどを複製またはミラーリングできます。新しいコース作成を非常に簡単にする時間節約機能です。優れた分析機能。Paperformとの連携が気に入っています。

タイル、レッスン、クイズなどを複製またはミラーリング可能。新規コース作成を非常に容易にする時間節約機能。優れた分析機能。Paperform連携が素晴らしい。

11. ドーチェボ（AI駆動型企業の学習自動化に最適）

viaDocebo

Doceboは、従業員・パートナー・顧客を対象とした大規模な企業研修を支援するエンタープライズ対応LMSです。/AIを活用したコンテンツ作成、自動登録機能、多言語サポート、適応型学習パスを提供します。

直感的なインターフェースと進捗追跡機能を標準装備した本プラットフォームは、学習者が技術スキルを効率的に習得することを可能にします。Doceboは堅牢なナレッジベースとしても機能し、CRM、HRIS、会議ツールなどと連携することでトレーニングの自動化とワークフローの継続性を維持します。

Doceboの主な機能

AIによるシンプルなプロンプトから、コース概要、評価、翻訳、さらにはAIビデオプレゼンターまで生成

コンテンツ全体のテキストと音声を分析し、深い検索機能で文脈に沿った関連性の高い結果を抽出します。

「/AIバーチャルコーチング」を活用したトレーニングパスに組み込まれたインテリジェントなフィードバックで、シナリオベースの実践を提供します。

Doceboのリミット

マイクロラーニングには最適化されていません。コースコンテンツは構造化されており、一口サイズのモジュールには適していません。

Doceboの価格

カスタム価格設定

Doceboの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (650件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはDoceboについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは、

多様なカタログ、学習プラン、コンテンツを管理する柔軟性は、利用者の様々なニーズに応える上で極めて重要です。コミュニティには大変満足しており、インスピレーションの源であると同時にトラブルシューティングにも大いに役立っています。

多様なカタログ、学習プラン、コンテンツタイプを管理する柔軟性は、ユーザーの多様なニーズに応える上で極めて重要です。コミュニティには大変満足しており、インスピレーションの源であると同時にトラブルシューティングにも大いに役立っています。

ClickUpでチームの学び方と仕事を近代化しましょう

従業員をトレーニングして辞められるより悪いのは、トレーニングせずに残留させることだ。

従業員をトレーニングして辞められるより悪いのは、トレーニングせずに残留させることだ。

ほとんどのトレーニング・オンボーディングツールは、初期段階では十分な機能を発揮します。

しかし、ビジネスが成長し、プロセスが進化し、チームが専門化するにつれ、同じツールがボトルネックになることがよくあります。コンテンツの更新は煩雑に感じられます。情報は埋もれてしまいます。人々はシステム自体を使うのをやめてしまいます。

ClickUpはその方程式を変えます。ドキュメント、タスク、AI駆動のナレッジを1か所にマージし、学習と実践を自然に接続します。チームはトレーニングを完了するだけでなく、リアルタイムで実践に活かすのです。

静的なマニュアルを超え、よりインタラクティブなTrainual代替ツールをお試しになりませんか？今すぐClickUpにご登録ください。