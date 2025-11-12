情報を整理するための11のベストデータ収集ソフトウェアツール（2025年版）

3ヶ月前、あなたは顧客アンケートを開始し、おそらく100件程度の回答を見込んでいました。

時は流れ、今やあなたは複数のスプレッドシートに散らばった3,000件のエントリーを前にしている。一つ一つが前よりさらに混乱を極めている。

すべての運用チームが恐れる瞬間がやってきました。😶‍🌫️

実際のところ、ほとんどのデータ収集プロジェクトは善意で始まりますが、結局はデジタルの混乱に終わるケースが少なくありません。

データ収集ソフトウェアがこの問題を解決します。優れたプラットフォームなら、アンケートの作成、回答の整理、データ内のパターン発見が簡単に行えます。

効果的な11の選択肢を見ていきましょう。📋

主要データ収集アプリ一覧

比較した最高のデータ収集ソフトウェアソリューションをご紹介します。

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp 条件付きロジック付きフォーム、ワークフロー自動化、AIフィールド、カスタムフィールド、ダッシュボード、コメント割り当て、ドキュメント、チャット、連携機能、接続型検索 ワークフローに組み込まれた柔軟なデータ収集を必要とする Teams Freeプラン；有料プランは月額7ドル/ユーザーから Google フォーム リアルタイム共同編集、分岐ロジック、自動更新チャート、Google スプレッドシート連携、電子メール通知、ウェブサイト埋め込み 簡単なアンケート作成、無制限の回答 Free Microsoft Forms Office 365 連携、クイズ作成、Power BI ダッシュボード、AI インサイト、回答制御、Power Automate ワークフロー Office 365ユーザー、企業環境 有料プラン：月額9.99ドル/ユーザー Zoho フォーム ビジネスプロセス自動化、支払い回収、デジタル署名、承認ワークフロー、高度なロジック、CRM連携 ビジネスプロセス自動化、CRMワークフロー Freeプラン；有料プランは月額12ドルから FastField モバイルファースト、オフラインデータ収集、GPS＆写真撮影、リアルタイムダッシュボード、ジオフェンシング、添付ファイル機能 モバイルデータ収集、フィールドチーム 無料試用版；有料プランは月額30ドル/ユーザーから KoboToolBox 多言語フォーム、複雑なスキップロジック、繰り返しグループ、人道支援基準、オフラインサポート 人道支援データ収集、NGO 無料試用版；有料プランは月額159ドルから Wufoo カスタマイズ可能なフォーム、支払い処理、分析機能、API/webhook、メール自動化、CRM/電子メール連携 埋め込みフォームソリューション、ウェブ開発者向け Freeプランあり。有料プランは月額16.25ドルから。 Typeform 会話フォーム、ロジックジャンプ、分析ダッシュボード、連携機能（Slack、HubSpot、Zapier）、カスタムサンキューページ インタラクティブなユーザー体験、魅力的なアンケート Freeプラン；有料プランは月額29ドルから Jotform 10,000以上のテンプレート、支払い収集、条件分岐ロジック、分析機能、電子署名、ドラッグ＆ドロップビルダー フォームテンプレートの多様性、簡単なカスタム Freeプラン；有料プランは月額39ドルから Paperform 文書形式のフォーム、スマートフォーム、リアルタイム計算、支払い・予約機能、CSSカスタマイズ 文書形式のフォーム、見積書、eコマース 無料試用版；有料プランは月額29ドルから Fulcrum モバイルGIS、地理空間データ、写真注釈、承認ワークフロー、役割ベースのセキュリティ、オフラインサポート フィールドデータ収集、地理空間チーム Freeデモ；有料プランはユーザーあたり月額52ドルから

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

データ収集ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

ほとんどのデータ収集ソフトは、機能がシンプルすぎるか、使い勝手が悪すぎるかのどちらかで、必要なフィールドが不足していたり、重複エントリーが発生したり、苦労して集めたデータを活用する手段がなかったりします。🫠

以下の課題を解決する機能を探しましょう：

柔軟なフォーム作成： カスタムフィールド、ドロップダウン、チェックボックス、ロジックフローを作成し、開発サポートに頼らず必要な情報を収集

マルチソース入力： ウェブサイト、モバイル端末、QRコード、 ウェブサイト、モバイル端末、QRコード、 データベースソフトウェア との連携から回答を収集

組み込みの検証機能： 必須フィールド、入力リミット、自動ルールで誤入力・空白・不適切な回答を防止

自動化された整理機能： フォルダ、スマートタグ、フィルターで受信データを分類し、見逃しをゼロに

リアルタイム追跡： 提出ステータスの監視、トレンドの即時ビュー、問題発生時の即時対応を実現

エクスポートと同期： クリーンなデータセットをダウンロード、またはシームレスな連携で分析ツールに直接接続

許可制限： 詳細なアクセス設定と監査ログで機密情報をセキュリティを確保して保護

トリガーベースのワークフロー：多様な 多様な データ収集方法 に基づき、フォローアップ、アラート、または引き継ぎを自動化

🧠豆知識：現存する最古の国勢調査は紀元前3800年、バビロニアで実施されました。家畜、労働者、食糧備蓄を記録し、帝国全体の資源配布プランに役立てたのです。

最高のデータ収集ソフトウェア

当社が厳選した最高のデータ収集ツールをご紹介します。

ClickUp（ワークフローに柔軟なデータ収集機能を組み込む必要があるチームに最適）

データを収集することは一つのこと。それをやることによって何か有益なことを行うのはまた別のことだ。

統合型AIワークスペースの先駆けであるClickUpは、ワークフローにデータ収集機能を組み込むことでこの課題を解決します。回答の収集と処理に別々のツールは必要ありません。すべてがタスク管理ソフトウェアに直接フローし、即座にアクションを起こせる状態になります。

例えば、運用チームが社内のリソース要求を処理しているとします。あなたはClickUpフォームを設定し、要求の種類、緊急度、部署、必要日などの詳細情報を収集します。しかしこれは、データをスプレッドシートに流し込むだけの基本的なフォームではありません。

よりスマートなルーティングのためのフォームカスタム

ClickUpフォームの条件付きロジックで制御性を強化。過去の回答に基づいてフィールドの表示/非表示を切り替え、区切り線やヘッダーで質問を整理し、コンテンツに応じて提出内容を異なるリストに振り分けられます。

例えばリクエストタイプで「IT機器」が選択された場合、ClickUpフォームはモデル選択やソフトウェア要件に関する追加質問を表示し、そのタスクを施設管理ではなくITボードに自動送信します。

ClickUp Formsで新規リクエストとその進捗状況を追跡

送信された回答は、ClickUpタスクに変換されます。

フィールドエンジニアがノートパソコンをリクエストすると、そのタスクは「調達キュー」に表示され、部門と優先度レベルが既にタグ付けされます。ロジスティクスマネージャーが割り当て、メモを追加し、リクエストが「確認済み」「発送済み」「配達済み」などのフェーズを経るにつれてステータスを更新します。

ノイズをフィルタリングする

タスクを掘り下げたり煩雑なフィルターを作成したりする手間を省くため、ワークフローに合わせたClickUpカスタムフィールドを追加できます。AIフィールドはこれをさらに強化します。

部門横断的なプランアンケートを実施するプロジェクトマネージャーは、フォームを使用してチームの入力を収集し、各タスクに部門、イニシアチブの種類、四半期をタグ付けするかもしれません。そうすれば、第3四半期のエンジニアリング提出物をすべてフィルタリングするのに数時間ではなく数秒しかかかりません。

/AIに支援を依頼する

ClickUp Brainで収集した情報から優先度の高いタスクとフィードバックを抽出

回答が増えるにつれ、ClickUp Brainが従来のCTRL+Fによる検索の悪夢を回避します。

統合されたAIアシスタントに「今週の優先度高とタグ付けされた全ステークホルダーアンケート回答を表示」や「未完了のオンボーディングフィードバックタスクはどれか？」などと質問できます。どこに保存されているかを覚えておく必要なく、即座に回答します。

ClickUpの自動化の設定で仕事を瞬時に前進させる

データ量が膨大になり始めたら、チームが手作業で全てを整理する時間を費やしてはいけません。

ClickUp Automationはフォーム入力に基づいてタスクを振り分けることで支援します。完全に自動化したい場合は、ClickUpでエージェントを設定してください。

誰かがフィードバックフォームを緊急とマークした場合、ClickUpエージェントはタスクにタグを付け、カスタマーサクセスリーダーに割り当て、24時間以内の対応を求めるコメントを投稿できます。手動での優先順位付けステップが不要になります。 ClickUpでの活用方法はこちら：

ClickUpダッシュボードを構築し、流入データを監視し、タスクの進捗をリアルタイムで追跡

収集したデータは全てClickUpダッシュボードに直接連携。レポート作成やエクスポート作業なしに、現状を可視化できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

Redditユーザーの声：

フォーム機能のデザインが本当に気に入っています。直感的で、AI機能もなかなかクールです。フォームへの回答数は多くありませんが、フィードバックやリクエストを常に整理している場合、これが時間を節約するだろうことはわかります。また、フォームのカスタム性も高くなっています。カバー画像やボタンの色をいじってみましたが、デフォルトに縛られないのは良いですね。

フォーム機能のデザインが本当に気に入っています。直感的で、AI機能もなかなかクールです。フォームへの回答数は多くありませんが、フィードバックやリクエストを常に整理している場合、これが時間を節約するだろうことはわかります。また、フォームのカスタム性も高くなっています。カバー画像やボタンの色をいじってみましたが、デフォルトで縛られないのは良いですね。

2. Google Forms（簡単なアンケート作成に最適）

Googleフォーム経由

Googleフォームはデータ収集をチームスポーツに変えます。

柔軟なツールであるため、アナリストが回答追跡を設定している間、マーケティングチームはアンケート質問をブレインストーミングできます。すべてがリアルタイムで進行します。

このデータ収集ソフトウェアはGoogleのエコシステム内に存在するため、収集した回答は自動的にGoogle スプレッドシートにフローし、チームはすぐに分析を開始できます。

1円も支払わずに無制限の回答を得られるため、回答数リミットを気にせず、顧客基盤全体を対象にアンケートを実施できます。

Googleフォームの主な機能

高度なブランチロジックを作成し、前の回答に基づいて異なる質問経路を表示します

新しいデータが到着すると自動的に更新されるインタラクティブなチャートやグラフで、包括的な回答要約を生成します

カスタマイズ可能なHTMLコードでフォームをウェブサイトにシームレスに埋め込むか、短縮リンクで共有できます

特定の応答条件が満たされた際にトリガーされる電子メール通知を設定し、関係者に即座に情報を伝達します

Googleフォームの制限事項

Googleフォームでアンケートを作成する際 、デザインやブランディングのカスタムオプションにリミットがある

基本質問タイプと専門アンケートツールの比較

アップロードは1ファイルあたり10～25MBが上限で、ファイル数にはリミットがあります

ユーザー からはGoogleフォームのテンプレート 拡充への要望が寄せられています

Google Formsの料金プラン

Free

Googleフォームの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.7/5 (11,180件以上のレビュー)

Googleフォームについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

ユーザーの声：

医療機関として、Google MeetやGoogle FormsといったHIPAA準拠ツールを導入したことで、新規患者受け入れ、記録管理、クライアントとのオンラインセッションが円滑かつプロフェッショナルに行えるようになりました。共有ドライブとユーザー許可設定により、チームコラボレーションを可能にしながらデータプライバシーの維持も実現しています。

医療機関として、Google MeetやGoogle FormsといったHIPAA準拠ツールを導入したことで、新規患者受け入れ、記録管理、クライアントとのオンラインセッションが円滑かつプロフェッショナルに行えるようになりました。共有ドライブとユーザー許可設定により、チームコラボレーションを可能にしながらデータプライバシーの維持も実現しています。

3. Microsoft Forms（Office 365との連携に最適）

viaMicrosoft Forms

Microsoft Formsは企業環境でまさに本領を発揮します。

IT部門は既にMicrosoftのセキュリティを信頼しているため、このデータ収集ソフトウェアの承認取得は通常、数か月ではなく数分で完了します。

クイズ作成機能により、退屈なMicrosoft Formsテンプレートが自動採点と個別フィードバックを備えた魅力的な評価ツールに生まれ変わります。Power BIと接続すれば、アンケートデータが経営陣を満足させる印象的なダッシュボード可視化へと変貌します。

Microsoft Formsの主な機能

高度なフィルタリングとピボットテーブル機能で回答データを直接Excelにエクスポートし、データ分析を迅速化

/AIを活用した分析で、データ内の回答傾向、感情パターン、統計的相関関係を特定しましょう

回答制御を設定：提出リミット、締切管理、回答者認証要件を含む

Power Automate を使用して自動化されたワークフローを作成し、フォームの回答に基づいてタスク作成、電子メール通知、データベース更新をトリガーしましょう

Microsoft Formsの制限事項

全機能を利用するにはMicrosoft 365のサブスクリプションが必要です

Microsoft Formsの代替ツール と比較して、デザインのカスタムがリミットである

ランキングや画像選択などの高度な質問タイプは非対応

Power BIとの連携機能なしの基本的なレポート作成機能

Microsoft Forms の価格

ビジネスベーシック： 月額9.99ドル/ユーザー

ビジネススタンダード: 月額12.99ドル/ユーザー

ビジネスプレミアム: 月額19.99ドル/ユーザー

Microsoft Formsの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (360件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (290件以上のレビュー)

Microsoft Formsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

このG2レビューでは、仕事が出来る点とそうでない点を解説します：

Microsoft Formsは設定・操作が非常に簡単で、多様なフォーム形式に対応しています。他のMicrosoft製品との連携性も良好です。フィードバックや情報収集が必要な際は常に利用しています。[…] ただしプレゼンテーション出力機能はリミットです。ライブ投票やリアルタイム入力機能も未実装です。

Microsoft Formsは設定・操作が非常に簡単で、多様なフォーム形式に対応しています。他のMicrosoft製品との連携性も良好です。フィードバックや情報収集が必要な際は常に利用しています。[…] ただしプレゼンテーション出力機能はリミットです。ライブ投票やリアルタイム入力機能も未実装です。

4. Zoho Forms（ビジネスプロセス自動化に最適）

viaZoho Forms

Zoho Formsは単なるデータ収集を超えた可能性を秘めています。

誰かがフォームに入力すると、データ収集ソフトウェアが自動的にCRMにリードを作成し、ウェルカム電子メールを送信し、営業チームにタスクを割り当て、フォローアップのリマインダーをスケジュールします。

手動でのデータ処理を必要とせずに、支払いを受け付け、デジタル署名を収集し、組織内で承認を回すことが可能です。

このツールは40以上のZohoアプリと数百のサードパーティ製ツールと接続し、フォーム提出を完了するワークフローに変換します。

Zoho Formsの主な機能

PayPal、Stripe、Authorize.Netなどの統合決済ゲートウェイを通じてセキュリティを確保した支払いを処理し、カスタマイズ可能なチェックアウト体験を提供します。

複数の関係者間で提出物を回覧する高度な承認ワークフローを設計。電子メール通知とステータス追跡機能付き

複数のブランチパス、非表示フィールド、ユーザーの応答に応じて適応する動的フォームセクションを備えた高度な条件分岐ロジックを設定

コンバージョンファネル分析、離脱追跡、ユーザージャーニーマッピングでフォームのパフォーマンスを最適化

Zoho フォームの制限事項

高度な自動化機能には習得曲線があります

一部の連携機能には上位プランのサブスクリプションが必要です

1つのフォームにつき最大5つのファイルアップロードフィールドを追加できます。これはオンボーディングや文書量の多いワークフローでは不十分な場合が多いです

Zoho Formsを自社エコシステムやサードパーティアプリと接続する場合、グローバル設定ではなくフォームごとの設定が必要となることが多い

Zoho Formsの価格

Free

基本プラン: 月額12ドル

スタンダード: 月額30ドル

プロフェッショナル版: 月額60ドル

プレミアムプラン：月額110ドル

Zoho Formsの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (135件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho Formsについてどう評価しているのか？

ユーザーの声：

デザイナーからフォームの設定が非常に簡単で、迅速に実行し回答者も確認できます。

デザイナーからフォームの設定が非常に簡単で、迅速に実行し回答者も確認できます。

5. FastField（モバイルデータ収集に最適）

viaFastField

FastFieldは、フィールドチームが仕事を行うスマートフォンやタブレット上で動作します。建設現場、小売店舗、配送ルート、そしてWi-Fiが不安定または存在しないあらゆる場所で活用できます。

このデータ収集ソフトウェアは、インターネット接続が途絶えても仕事を継続し、オンライン状態に戻るまで全てのデータをローカルに保存します。

すべての提出データは発生場所と時刻を正確に記録。さらにフィールドから直接写真撮影や添付ファイルが可能です。カスタマイズ可能なダッシュボードで全場所の状況をリアルタイムに把握できるため、オフィスチームは遠隔地チームの管理効率を向上させられます。

FastFieldの主な機能

各提出データに正確なGPS座標とタイムスタンプを付与し、詳細な場所情報に基づく監査証跡を作成

高解像度の写真を撮影し、複数のファイル形式をフォーム内に直接添付ファイルとして添付。自動圧縮とクラウドストレージ連携機能付き

リアルタイムデータ可視化、インタラクティブマップ、パフォーマンスメトリクスを備えたカスタムダッシュボードを構築

ジオフェンシングトリガーで場所に基づくデータ収集プロセスを効率化。ユーザーが指定エリアに入ると特定のフォームが起動します

FastFieldの制限事項

基本的なデータ収集システムと比較して価格が高い

表示マスクによるフィルタリングの結果、操作性の悪いドロップダウンクリックが発生します。ユーザーはリストからアイテムの選択が必要であり、単純に入力してEnterを押すだけでは不十分です

ウェブアプリのアプリはAndroidアプリよりも直感的ではありません

その機能は習得に時間を要し、ドキュメントも不十分です

FastFieldの価格

無料試用版

基本プラン: ユーザーあたり月額30ドル

プロ ：ユーザーあたり月額45ドル

企業: カスタム価格

FastFieldの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (115件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはFastFieldについてどう評価しているのか？

このデータ収集ソフトウェアに関するG2レビューからの引用：

当社はFastFieldでクライアントにフォームを送信しています。特に気に入っている機能は写真機能です。クライアントには運転免許証の写真を送付してもらい、記録として保管しています。FastFieldはドラッグ＆ドロップで簡単にフォームを作成でき、クライアントへの送信もあっという間です。

当社はFastFieldでクライアントにフォームを送信しています。特に気に入っている機能は写真機能です。クライアントには運転免許証の写真を送付してもらい、記録として保管しています。FastFieldはドラッグ＆ドロップで簡単にフォームを作成でき、クライアントへの送信もあっという間です。

🧠 豆知識：2014年、ニューヨーク公共図書館は17,000点以上の歴史的レストランメニューからなるデータセットを作成しました。研究者たちは現在、このデータを活用して数十年にわたる食のトレンド、価格変動、文化的な変化を研究しています。

6. KoboToolBox（人道支援データ収集に最適）

viaKoboToolBox

KoboToolBoxは過酷な環境のために開発されました：難民キャンプ、災害地域、そして他のデータ収集アプリでは到底対応できないような辺境の村々です。

援助活動従事者には、複数言語で機能する、複雑な家族構成を把握できる、機密情報を保護するモバイルフォームが必要です。

本プラットフォームは繰り返しグループ処理に優れており、世帯全員の情報収集や複数供給品の配布追跡に信頼性があります。地理的地域や人口統計に基づき適応する連鎖質問を構築可能で、全ての情報は暗号化され国際人道基準に準拠します。

KoboToolBoxの主な機能

包括的な翻訳サポートを備えた多言語フォームを展開し、一貫したデータ構造を維持します

地理的地域、人口統計、または過去の回答に基づいてフォームを適応させる複雑なスキップロジックと連鎖する質問シーケンスを作成します

繰り返しグループを活用し、世帯員の詳細や在庫アイテムなど複数の関連データポイントを効率的に収集。無制限の繰り返しが可能

KoboToolBoxの制限事項

高度なフォーム作成には技術的知識が必要です

カスタマーサポートは主にコミュニティベースです

数千の質問を含むアンケートを展開しようとすると、サーバーのリミットによりタイムアウトや失敗が発生することが多い

長い説明文は切り詰められるため、複雑なワークフローでは意味が不明瞭になる可能性があります

KoboToolBoxの価格

Free試用版

プロフェッショナル版: 月額159ドル

Teams: 月額289ドル

企業版： カスタム価格

KoboToolBoxの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

KoboToolBoxについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるG2レビューではこう評されています：

他より早く、Koboツールボックスによるデータ収集は簡単で楽しいと言えます。オープンエンド式でもクローズドエンド式でも、このツールで質問票を設計するのに技術に詳しい必要はありません。ツールの基本的な操作さえ理解していれば、誰でも難なく使い始められ、紙ベースのデータ収集を自動的に廃止することさえあります。収集したデータは様々なフォーマットへ簡単にエクスポート可能です。

他より早く、Koboツールボックスによるデータ収集は簡単で楽しいと言えます。オープンエンド式でもクローズドエンド式でも、このツールで質問票を設計するのに技術に詳しい必要はありません。ツールの基本的な操作さえ理解していれば、誰でも難なく使い始められ、紙ベースのデータ収集を自動的に廃止することさえあります。収集したデータは様々なフォーマットへ簡単にエクスポート可能です。

7. Wufoo（埋め込みフォームソリューションに最適）

viaWufoo

WufooはCSSとHTMLを自在に操るため、フォームの見た目や使い心地を重視する方々に最適なデータ収集ソフトウェアです。ウェブ開発者がブランドに合わせて細部までカスタムできる一方、プラットフォームが支払い処理や電子メール自動化といった複雑な作業を代行します。

詳細な分析機能により、ユーザーがフォームのどこで離脱しているか、どの質問が最も混乱を招いているかを正確に把握できます。APIアクセスにより、Wufooをビジネスで使用するほぼ全てのシステムと接続可能。既存のテクノロジースタックとシームレスに連携します。

Wufooの主な機能

フォーム提出内容に基づき、パーソナライズされたメッセージ、ファイル添付ファイル、条件付きコンテンツを含む自動電子メール返信シーケンスをトリガーします

コンバージョン率、離脱分析、ユーザーの行動を追跡する高品質なデータ分析レポートを作成しましょう。

ネイティブ接続とwebhookサポートにより、主要な電子メールマーケティングプラットフォーム、CRMシステム、ビジネスツールとシームレスに連携

Wufooの制限事項

下位プランではフォームの番号がリミットされます

基本コラボレーション機能と企業ソリューションの比較

オフラインでのデータ収集機能はありません

カスタマーサポートの応答時間が遅い場合があります

Wufooの価格

Free

スタータープラン: 月額16.25ドル

プロフェッショナル版: 月額33.25ドル

アドバンスド: 月額83.25ドル

Ultimate: 月額210.25ドル

Wufooの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (220件のレビュー)

実際のユーザーはWufooについてどう評価しているのか？

ユーザーの声：

私は仕事において日常的にWufooプラットフォームを利用しています。このツールにより、カスタムの重要なデータを把握しストレージすることが可能です。

私は日常の仕事でWufooプラットフォームを利用しています。このツールにより、カスタムの重要なデータを把握しストレージすることが可能です。

8. Typeform（インタラクティブなユーザー体験に最適）

viaTypeform

Typeformは退屈なアンケートを会話へと変えました。

多くのアプリが1ページに無数の質問を詰め込みユーザーを圧倒する一方、このデータ収集ソフトは1問ずつ表示し、滑らかなアニメーションで実際に楽しい操作感を実現しています。

ユーザーは書類作成というよりチャットのような体験のため、より長く滞在し、より多くのフォームを完了します。論理ジャンプ機能により質問がパーソナライズされた経路で表示され、関連する内容のみが表示されます。

Typeformの主な機能

Slack、HubSpot、Zapierなどの人気ビジネスツールと接続し、ワークフローとデータ同期を自動化しましょう

視覚的なレポート作成ダッシュボードで、完了率、質問ごとの所要時間、詳細な離脱分析を網羅した包括的な分析を取得

フォーム完了後もユーザーエンゲージメントを維持：カスタムお礼ページ、ソーシャル共有機能、行動喚起ボタン（CTA）を活用

Typeformのリミット

Freeプランでは回答数にリミットがあります

複雑なフォームの作成には時間がかかる場合があります

コストはすぐに障壁となります。特に基本的な連携機能やTypeformのブランド表示削除が必要な場合にはなおさらです。

質問を1つずつ表示する方式はシンプルさでは優れていますが、複雑なフォームはユーザー体験と編集速度の両面で重く、煩わしく感じられます

Typeformの料金プラン

Free

基本プラン: 月額29ドル

特典： 月額59ドル

ビジネスプラン： 月額99ドル

企業版： カスタム価格

Typeformの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (875件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (920件以上のレビュー)

実際のユーザーはTypeformについてどう評価しているのか？

Redditでの会話より：

デザイン能力は抜群です。最も説得力のある事例として、機械学習プロセスを開始するために顧客データを収集するアンケートが必要でした。継続的な運用で収集したい行動データの近似値をデータベースに投入するためです。[…] 非常に長い質問票でしたが、SurveyMonkeyからTypeformに切り替えただけで完了率が14%から57%に上昇しました。デザインは本当に重要です！*

デザイン能力は抜群です。最も説得力のある事例として、機械学習プロセスを開始するために顧客データを収集するアンケートが必要でした。継続的な運用で収集したい行動データの近似値をデータベースに投入するためです。[…] 非常に長い質問票でしたが、SurveyMonkeyからTypeformに切り替えただけで完了率が14%から57%に上昇しました。デザインは本当に重要です！*

9. Jotform（フォームテンプレートの多様性に最適）

viaJotform

Jotformは10,000以上のテンプレートを誇り、あらゆる想定されるシナリオを網羅しています。

結婚式の出席確認フォームが必要ですか？17種類のバリエーションを用意しています。企業イベントをプラン中ですか？そのためのフィードバックフォームテンプレートもあります。このデータ収集ソフトウェアは白紙の状態から始める手間を省き、ドラッグ＆ドロップで自由にカスタムできます。

条件分岐ロジックは驚くほど高度で、ユーザーの応答に応じて適応・変化するフォームを作成します。コードを1行も書かずに、支払い収集、署名取得、ビジネスツール接続が可能です。

Jotformの主な機能

PayPal、Stripe、Squareを介した支払いの収集を実現し、複雑な価格体系やサブスクリプション課金のサポートも提供します。

複雑な条件分岐ロジックを自在に操作：・複数のブランチシナリオ・非表示フィールド・ユーザーの回答に応じて適応する動的フォームセクション

包括的な提出レポートを生成：詳細な分析、エクスポート可能なデータ、関係者および回答者への自動電子メール通知機能付き

Jotformの制限事項

Freeプランではフォーム5つと月間100件の提出に制限されます。有料プランではストレージとビューにリミットがあり、頻繁なアップグレードが必要になる可能性があります

大規模または機能の多いフォームは、読み込みが遅くなったり、高トラフィック時に不具合が発生したり、提出エラーを引き起こす可能性があります

モバイルレイアウトのカスタム機能がリミット

Jotformの価格

Free

ブロンズ: 月額39ドル

シルバー： 月額49ドル

ゴールドプラン： 月額129ドル

企業版： カスタム価格

Jotformの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (3,655件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,555件以上のレビュー)

実際のユーザーはJotformについてどう評価しているのか？

このRedditユーザーの意見をご覧ください：

Jotformはフォームの作成と管理を驚くほど簡単かつ効率的にする素晴らしいプラットフォームです。私はビジネスで定期的に利用しており、クライアント情報の収集、リクエストの処理、データの整理において画期的な変化をもたらしました。インターフェースはユーザーフレンドリーで、カスタマイズオプションも素晴らしい——自社ブランドやニーズに完全に合ったフォームを構築できます。 唯一の要望は、低価格プランのフォーム作成リミットを増やしてほしいことです。同じ機能でフォーム数だけ増えるのに月額40ドルに跳ね上がるのは、なかなか納得しがたいからです。

Jotformはフォームの作成と管理を驚くほど簡単かつ効率的にする素晴らしいプラットフォームです。私はビジネスで定期的に利用しており、クライアント情報の収集、リクエストの処理、データの整理において画期的な変化をもたらしました。インターフェースはユーザーフレンドリーで、カスタムオプションも素晴らしい——自社ブランドやニーズに完全に合ったフォームを構築できます。 唯一の要望は、低価格プランのフォーム作成リミットを増やしてほしいことです。同じ機能でフォーム数だけ増えるのに月額40ドルに跳ね上がるのは、なかなか納得しがたいからです。

10. Paperform（文書形式のフォームに最適）

viaPaperform

Paperformは、文書編集のような感覚で操作できる直感的な無料フォーム編集インターフェースが特徴。コーディング不要で柔軟なデザインとカスタムを実現します。

その際立った機能は「スマートフォーム」の作成です。高度な条件分岐ロジック、組み込みのリアルタイム計算、自動入力フィールドを統合し、回答者が記入するにつれて適応する動的でパーソナライズされたユーザー体験を実現します。

強力な支払い・eコマース機能と組み合わせることで、見積書の作成、注文管理、洗練された視覚的に魅力的なデジタル文書の作成に最適な選択肢となります。

Paperformの主な機能

リッチテキストフォーマット、埋め込み画像、ビデオ、カスタムレイアウトを備えた文書スタイルのフォームをデザイン

統合された製品カタログ、在庫管理、ショッピングカート機能を備えた包括的なランディングページと注文フォームを構築しましょう

統合システムを通じて支払いを処理し、予約を管理。スケジュール管理とカレンダー同期機能をサポート。

CSSとカスタムコードでフォームをカスタマイズし、スタイリング、アニメーション、インタラクティブ要素を制御して、ユニークなユーザー体験を実現しましょう

Paperformの制限事項

Paperformの価格

無料試用版

基本プラン: 月額29ドル

プロ版: 月額59ドル

ビジネスプラン： 月額129ドル

企業版： カスタム価格

Paperformの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (100件以上のレビュー)

Paperformについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

ユーザーの声：

過去10年間、私はPaperformを利用してきました。フォームサービスにおける主力ツールであり、私の経験上最高峰です。適切なインターフェース、膨大な機能、豊富なカスタマイズ性に加え、非常に優れたデザインの埋め込み機能を備えています。 Typeformは数百回（いや数千回）使用しており、その使いやすさ、導入の簡便さ、そしてほぼすべてのサービスとの連携性から、今も繰り返し利用しています。カスタマーサポートも素晴らしく、質問があれば必ず回答が得られます。

過去10年間、私はPaperformを利用してきました。フォームサービスにおける主力ツールであり、私の経験上最高峰です。適切なインターフェース、膨大な機能、豊富なカスタマイズ性に加え、非常に優れたデザインの埋め込み機能を備えています。 Typeformは数百回（いや数千回）使用しており、その使いやすさ、導入の簡便さ、そしてほぼすべてのサービスとの連携性から、今も繰り返し利用しています。カスタマーサポートも素晴らしく、質問があれば必ず回答が得られます。

11. Fulcrum（フィールドデータ収集に最適）

viaFulcrum

Fulcrumは、フィールドファーストの地理空間データ収集における業界リーダーです。公益事業、環境サービス、資産管理など、場所情報に基づく情報の収集・管理が必要なチーム向けに設計されています。

中核機能はAI搭載モバイルGISプラットフォームであり、フィールドチームがモバイル端末で正確な地理空間データ（点、線、面）を収集可能（オフライン時も含む）。AIによる検証、必須項目設定、自動場所捕捉でデータ品質を確保し、Esri ArcGISなどの企業GISシステムとシームレスに連携。フィールド観測を信頼性の高いリアルタイム空間データに変換し、重要な意思決定を支援します。

このアンケート分析ソフトウェアは、大規模組織が求めるデータセキュリティと監査証跡を維持しながら、複数の場所にわたる膨大なデータセットを処理します。

Fulcrumの主な機能

描画ツール、テキストオーバーレイ、測定機能を使ってフォーム内で直接写真に注釈を付け、詳細な文書化とデータ品質管理を実現

高度な承認ワークフローを構築し、提出物を複数のレビュアーに自動通知・ステータス追跡・エスカレーション手順付きで回覧させましょう

役割ベースのセキュリティ、アクティビティ監視、詳細な監査ログにより、包括的なユーザーの許可とアクセスレベルを管理

Fulcrumのリミット事項

基本的なデータ収集ソフトウェアと比較して高価格

ユーザーからは、レコード編集や同期中の頻繁なクラッシュが報告されています。検査途中のデータ損失も頻繁に発生しています。

各フォームは最大約1,400要素（フィールド、セクション）までとし、高度な機能でこのリミットに達するとパフォーマンスが低下する可能性があります

オフラインのベースマップレイヤーは、遠隔地で読み込みに失敗したり、正しく表示されない場合があります

Excelのエクスポート機能は複雑なアンケートを複数のタブに分割し、長いIDストリングとリンクされているため、分析が困難になります

Fulcrumの価格設定

無料デモ

プロフェッショナル版： ユーザーあたり月額52ドル

エリートプラン： 月額52ドル（ユーザーあたり）

企業版： カスタム価格

フルクラムの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (235件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (225件以上のレビュー)

Fulcrumについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2レビューによると：

フルクラムは使いやすく、仕事を素早く簡単に片付けられる点が気に入っています。シンプルで効果的なツールで、全てがより速く、よりスムーズになります。[…] 唯一の問題は、データを同期すると編集できなくなることです。

フルクラムは使いやすく、仕事を素早く簡単に完了できる点が気に入っています。シンプルで効果的なツールで、すべてがより速く、よりスムーズになります。[…] 唯一の問題は、データを同期すると編集できなくなることです。

ClickUpでフォームと機能がミーティングする

このリストに掲載されている多くのデータ収集ソフトウェアは情報の収集を支援しますが、そのデータを明確な行動に変える点では不十分です。

ClickUpは一味違います。データ収集を別個のプロセスとして扱いません。

フォームはワークフロー、タスク、ダッシュボードに直接連携。各回答が自動化をトリガーし、プロジェクトボードを更新、即時フォローアップを促します。データがシステムに入力された瞬間からアクションが実行されるまで、常に管理を掌握できます。

スピード、可視性、組み込みの責任体制を価値とするチームにとって、ClickUpは本リストで最も完了するソリューションです。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅