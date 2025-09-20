Instagramストーリーのスケジュール設定方法：ツールとベストプラクティス

完璧なストーリーのアイデアとリミットオファーを用意し、視聴者も活発に活動していました。しかし投稿した頃には、視聴者の半数がログアウトしていました。

タイミングの隙間？ そこでは機会が静かに消えていく――ただし、視聴者のピーク活動時間に合わせたInstagramストーリーを事前にスケジュールすれば別だ.

Instagramストーリーはエンゲージメントとコンバージョンの促進に不可欠ですが、それはターゲットが全員ログインしてアクティブになっている時間帯にコンテンツが表示される場合に限ります.

だからこそ、Instagramストーリーのスケジュール設定方法を理解することは大きな違いを生みます。一貫性を保ち、意図を持ってプランを立て、メッセージを弱める土壇場での慌てを避けられるからです。さあ、可視性がピークに達したまさにそのタイミングでストーリーをスケジュールする方法を学びましょう！📈

Instagramストーリーはスケジュールできますか？

はい、Instagramストーリーはスケジュール設定できます！

Instagramの公式ツール（Facebook Business Suiteなど）では、ビジネスアカウントユーザーや作成者アカウントが投稿のスケジュール設定やストーリーの事前プランが可能です。

プラットフォームやアカウントの種類によっては、サードパーティ製プラットフォームを利用して、ストーリーの自動投稿を設定したり、投稿時間になるとプッシュ通知を受け取ったりすることも可能です。

これにより、以下のことが可能になります：

📌 スケジュールすべきInstagramコンテンツの種類: 戦略をストーリーズだけにリミットしないでください。以下の組み合わせを検討しましょう： フィード投稿： 常時公開型、プロモーション用、または価値あるコンテンツ

ストーリーズ: 舞台裏、投票、Q&A

リールズ： トレンド、製品デモ、または活用術

カルーセル: ステップバイステップガイドやお客様の声 テンプレートやカレンダービューを活用して、投稿作成やメディアアップロードのプランを立てましょう！

⭐ 機能テンプレート ClickUp Instagram投稿スケジュールテンプレートは、ソーシャルメディアカレンダーを管理するすべての方、特に複数のフォーマット、承認フェーズ、公開日を扱う場合に最適です。カレンダービューの視覚的なレイアウトにより、このテンプレートがマーケティングワークフローに構造と可視性をもたらす仕組みが一目でわかります。 無料テンプレートを入手 ClickUp Instagram投稿スケジュールテンプレートで、Instagram投稿を事前にプラン・スケジュール設定しましょう 各カレンダーブロックは充実したタスクカードであり、公開日、テーマ（製品機能またはヒントとアドバイス）、現在のフェーズ（QAまたは公開）、コンテンツフォーマット、投稿リンク、承認ステータスを一目で把握できます。他のアカウントへの共有や保留中の承認といった特定のアクション項目には視覚的なインジケーターも付いています。

Instagramストーリーをスケジュール設定するステップ

Instagramストーリーのスケジュール設定により、事前にコンテンツを計画できるため、業務時間外でもオーディエンスにリーチできます。

これにはInstagramの組み込みツールまたはサードパーティ製アプリを使用してやることができます。

Instagramストーリーのスケジュール設定を開始する方法をご紹介します。 ✔️

Meta Business Suiteを使用する

方法 #1: デスクトップ版

Meta Business SuiteのデスクトップバージョンはInstagramストーリーのスケジューラーとして機能し、ストーリーの公開タイミングを完全に制御できます。その使用方法をご紹介します。💻

ステップ #1: Meta Business Suite にログインする *

ビジネス.facebook.comにアクセスし、接続済みのFacebookおよびInstagramアカウントでログインします。次に、コンテンツツール内のメインダッシュボードに移動し、ストーリーを作成ボタンを探します。

via Hootsuite

ステップ #2: アカウントを選択する *

共有先ボタンの横にあるInstagramアイコンを確認し、正しいプラットフォームとプロフィールでスケジュール設定していることを確認してください。最大10枚の画像またはビデオを、ドラッグ＆ドロップまたはパソコンからのアップロードで追加できます。

via Hootsuite

⚡ クイックハック：公開前にカレンダービューの見出しからスケジュール済みストーリーを編集可能。キャプション作成に困ったらAIツールを活用しましょう。

*ステップ #3: ストーリーをカスタムする

必要に応じて、編集ボタンを使用してテキストオーバーレイを追加し、画像をトリミングし、クリック可能なリンクを含むステッカーを利用できます。

その後、画面下部で今すぐ共有からスケジュールに切り替えます。手動で時間を指定するか、アクティブな時間帯オプション（オーディエンスの行動パターンに基づいた推奨時間帯を表示）を利用できます。スケジュールをクリックすれば設定完了です！

via Hootsuite

方法 #2: モバイル端末での操作

MetaのモバイルアプリでInstagramストーリーをスケジュール設定する方法をご紹介します。📱

ステップ #1: Meta Business Suiteアプリをダウンロードして開く *

まだインストールしていない場合は、App StoreまたはGoogle PlayでMeta Business Suiteアプリを入手してください。ダウンロード後、Instagramのビジネスアカウントまたは作成者アカウントにリンクされている認証情報でログインします。

ステップ #2: 「ストーリー」をタップして開始 *

ホーム画面からストーリーオプションをタップしてInstagramストーリーの作成を開始します。これによりコンテンツのアップロードがプロンプトされます。

ステップ #3: メディアをアップロードする *

ストーリーで共有したい写真やビデオを選択します。複数のスライドを一度にアップロードできるため、ストーリー全体の流れを簡単に構築できます。

ステップ #4: ストーリーをカスタムする *

テキストオーバーレイ、ステッカー、GIF、その他のデザイン要素を追加して、コンテンツの魅力を高め、ブランドイメージに沿ったものにしましょう。必要に応じて、メディアファイルのトリミングやサイズ変更を行うツールも利用できます。

*ステップ #5: 「次へ」をタップして進みます

ストーリーが希望の見た目に仕上がったら、隅にある次へボタンをタップして公開オプションに進みます。ここでストーリーの共有先（Instagram、Facebook、または両方）を選択できます。アカウントがリンクされている場合は、両方に同時に投稿可能です。

ステップ #6: ストーリーを後でスケジュールする *

iOSをご利用の場合は「後でスケジュール」をタップしてください。Androidをご利用の場合は「完了」をタップし、ストーリーを公開したい日付と時間を選択してください。

すべてが設定が完了したら、スケジュールをタップして確定します。これで選択した時間に自動的にストーリーが公開されます。

💡 プロの秘訣： 予約後、Meta Business Suiteのストーリーインサイトセクションで過去のストーリーのパフォーマンスを確認しましょう。ビュー、返信数、離脱率などのメトリクスからトレンドを分析でき、視聴者に響くコンテンツや次回調整すべき点を把握できます。

多くのサードパーティツールがInstagramストーリーの直接スケジュール設定を支援します。ただし、コンテンツワークフローの整理や管理といった裏方の作業には、ソーシャルメディアプロジェクト管理ツールが不可欠です。

ClickUpはその豊富な機能でここでもステップアップします。🤩

ClickUpマーケティングプロジェクト管理ソリューションは視覚的な指令センターとして機能します。共有カレンダーでストーリーをマップし、チームにタスクを割り当て、クリエイティブ素材を添付ファイルとして添付し、ミーティングを設定し、時間をブロックし、コンテンツプロセスの各フェーズに期限を設定できます。

では、どうすればよいのでしょうか？

ClickUpカレンダーのミーティング！☑️ ビデオで、コンテンツ計画の旅で決して遅れを取らないようにClickUpカレンダーを活用する方法をご覧ください。

このカレンダーは、Instagramストーリー、キャンペーン、ミーティング、クライアントプロジェクトを同時にこなすコンテンツ作成者やマーケターにとって、すべてがまとまる場所です。

一週間分のInstagramストーリーを事前に計画し、色分けされたClickUpタスク、チームミーティングリンク、添付された下書きやデザインファイルと共にコンテンツカレンダーソフトに配置できます。誰が何をいつまでに担当するかを完全に把握した状態で進められます。

このプラットフォームの知能が差別化要因です。自動化を前提に設計されているため、スケジュールは実際にあなたの状況に合わせて適応します。

チームのクリエイティブレビューが長引き、最終的なストーリーデザインが遅れた場合でも、ClickUpカレンダーが自動的に期限を調整し、優先度を再編成。さらに時間をブロックして、チームが中断なく集中できるようにします！

ClickUpカレンダーから直接ミーティングに参加し、専用のAIノートテイカーも利用できます

さらに、すべてが統合されています。会議の招待状を確認するためにタブを切り替え、次に別のツールでタスクをビューし、コメントを残すために戻ってくる必要はありません。ClickUpカレンダーでは、同じ場所からイベントをクリックしてアジェンダを確認し、リンクされているコンテンツプランを開き、ミーティングに参加し、チームメイトをタグ付けすることができます。

Googleカレンダーを既に使用している場合、双方向で完璧に同期されます。Googleでチームミーティングを移動すると、ClickUpでも自動的に更新されます。さらに、ClickUp AIメモテイカーが自動的に検索可能なミーティングメモを作成し、後で参照できるようにします。このプロセスはシームレスに感じられるのは、実際にシームレスだからです。

もう一つの追加メリット？ミーティングが終了すると、ClickUp Brainが即座に動き出します。このソーシャルメディアAIツールは議論のポイントをタスクに変換し、割り当て、ドキュメントを更新し、すべてを前進させ続けます。

また、ミーティングを見逃した場合でも、議論のポイントはBrainに尋ねてください（常にステップ aheadを行っています😉）。

ClickUp Brainで過去の同期ミーティングのメモを即座に取得

*自動化とAIオートパイロットエージェントに手間のかかる作業をやること

ClickUpチャットチャンネルで繰り返し質問に回答し、日次・週次レポート作成を自動化、メッセージの優先順位付けと割り当て、リマインダー追加などをClickUpオートパイロットエージェントで実現

ClickUpは単にスマートなだけでなく、能動的です。組み込みの自動化機能により、タスクの自動割り当て、ステータス更新、リマインダー送信、ワークフロー内でのコンテンツ移動といったルールを設定でき、一切手を動かす必要がありません。

さらに優れた機能があります。ClickUpのAIオートパイロットエージェントがバックグラウンドでプロジェクトを推進します。パイプラインを監視し、ボトルネックを指摘し、状況変化時には期限調整やタスク再割り当ても可能です。迅速な更新や反復プロセスの自動化が必要ですか？エージェントに依頼するだけです。まるで休むことのない追加のチームメンバーがいるようなものです。

自動化とAIエージェントにより、コンテンツワークフローはリアルタイムで適応します。クリエイティブな作業に集中できる一方で、ClickUpが他のすべてを処理します。

💟 特典： Brain MAXをご紹介します。ClickUpが提供するスタンドアロンのAIデスクトップアプリで、より賢く仕事したいチームやコンテンツ作成者向けに設計されています。これを使えば、1日のスケジュール管理、プロジェクト管理、ソーシャルメディア投稿の自動化が、デスクトップから簡単な指示だけで実現できます。 お気に入りのソーシャルメディアツールとシームレスに連携するため、手動の手間なくプラン・リマインダー設定・スケジュールワークフローを自動実行できます。Brain MAXに必要なことを伝えるだけで、面倒な作業を代行。さらにMAXの複数AIモデルを活用し、次なる大型投稿やキャンペーンのクリエイティブアイデアをブレインストーミングし洗練させられます。

Instagramストーリーのスケジュール設定のコツとベストプラクティス

Instagramストーリーはあっという間に消えてしまいます（瞬きする間に24時間で消えます）。しかし、一時的なコンテンツだからといって、コンテンツ戦略において後回しにすべきではありません。

実際、ストーリーズはエンゲージメントを促進し、可視性を高め、様々なソーシャルメディアサイト間で直接的な会話を引き起こします。

実績のあるベストプラクティスをいくつか見て、コンテンツマーケティング戦略を強化しましょう。🧰

最適な時間帯に投稿：*より多くのビューを獲得したいですか？特にエンゲージメントがピークとなる水曜日の午前11時から午後2時の間に投稿してみてください。Mondayは？閑散としています。Instagramインサイトに基づいて、視聴者の習慣に合わせたスケジュールを調整しましょう 📅

一貫性を保つ： フォロワーの記憶に残るよう、1日1～7本のストーリー投稿を目安に。視聴者が反応する頻度が見つかるまで、試行錯誤しても問題ありません 🔁

楽しさとブランド性を両立させよう： 一貫したテンプレートと色でブランドの世界観を保ちましょう。投票機能、クイズ、ステッカー、ハッシュタグ、位置情報タグなど、インタラクティブ性と発見性を高める楽しい要素を忘れずに追加しましょう 🎨

ミックスと再利用： 新鮮さを保つため、オリジナルコンテンツ80%とキュレーションコンテンツ20%の組み合わせを活用しましょう。素晴らしい口コミやアドバイスがあれば、それを定番コンテンツとして時々再投稿し、新規フォロワーに届けましょう ♻️

モバイルファーストで考えよう： ストーリーはスマホ画面で最高に見えるべきです。テキストは短く、ビジュアルは インパクトのあるものに。最初の1秒で注目を引くフックから始めましょう 📳

タイムリーさを保つ：祝日、トレンドトピック、時事イベントを活用して関連性を維持しましょう。大きなイベントが発生したら？コンテンツを柔軟に調整し、状況に即応できるように準備を🔀

ClickUpで成功の「ストーリー」を築こう

コンテンツマーケティング戦略の実行には、最適な投稿時間の選択からインタラクティブなステッカーの追加まで、多くの要素が関わります。そしてこれはもはやInstagramプロフィールだけのものではありません——すべてのソーシャルメディアアカウントに適用されるのです。

だからこそ、戦略と革新的なシステムを組み合わせる必要があるのです。そうすることで、ブレインストーミングや創作活動に余裕を持たせることができます。

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリです。完璧なコンテンツカレンダーの作成を支援します。視覚的なコンテンツカレンダーで事前にプランを立て、組み込みのコメント機能と承認プロセスでチームと共同作業を行い、自社のプロセスに合ったワークフローをカスタムできます。

