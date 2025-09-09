Notionへのログイン方法とサインイン問題の解決策

最近Notionのログインに問題を抱えていませんか？あなただけではありません。

多くのNotionユーザーが、ワークフローを妨げるイライラするログイン問題に直面しているとレポート作成しています。よくある問題は以下の通りです：

無限に続く読み込み画面で立ち往生している場合

正しい認証情報を使用しているにもかかわらず「無効な電子メール」エラーが表示される場合

ログインコードが受信トレイに届かない場合

予期せずログアウトされる問題（特にモバイル端末で発生）

Google、Apple、または電子メールログインの切り替え時に問題が発生している場合

でもご安心ください、私たちがサポートします！

このガイドでは、どのデバイスからでもNotionにログインする方法、よくあるログイン問題のトラブルシューティング、そしてすぐにワークスペースに戻れる手順を詳しく説明します。一緒に解決しましょう。

Notionとは何か？なぜ人々はそれを使うのか？

Notionは、メモ作成、タスク管理、データベース、公開ウェブサイト、ナレッジベース、コラボレーションツールを単一のカスタマイズ可能なワークスペースに統合したオールインワン生産性アプリです。その汎用性とユーザーフレンドリーなデザインが評価され、世界中で1億人以上のユーザーを獲得しています。

Notionが利用される主な理由をご紹介します：

Notionへのログイン方法

Notionへのログインは簡単で、複数の方法が利用可能です。ウェブ版とデスクトップ版で人気のログインオプションについて、ステップバイステップで解説します。

1. Googleアカウントでログインする

Googleアカウントを使用するのが、Notionにアクセスする最も速い方法の一つです。

notion.so/login にアクセスし、「Googleで続ける」をクリックしてください。その後、Googleアカウントを選択し、必要に応じて検証を完了すると、Notionワークスペースにリダイレクトされます。

2. Appleアカウントでログインする

notion.so/loginにアクセスし、「Appleで続ける」をクリックしてください。Apple ID（パスワードまたはパスキー（iOS 17以降を使用している場合））でログインします。必要に応じて検証を完了すると、Notionワークスペースに移動します。

初めてApple IDでNotionにサインインする場合、以下の2つのオプションが表示されます：

🔓 電子メールを共有： Apple IDを同じ電子メールでNotionにリンクします。既存のワークスペースにアクセスするのに最適です

🙈 電子メールを非表示にする: プライベートリレー電子メール（例: abc123@privaterelay.appleid.com）を使用して新しいNotionアカウントを作成し、実際の電子メールを非表示にします。既存のアカウントとはリンクされていないですが、電子メールは引き続き受信トレイに届きます。AppleログインではFace IDとTouch IDもサポートされています

📌 メモ：一部のユーザーから、この方法においてChromeを使用する際に問題が発生するとのレポートが作成されています。問題が生じた場合は、Safariまたは他のブラウザの使用をご検討ください。

3. Microsoft アカウントでログインする

ワークスペースでMicrosoftの認証情報を使用している場合、MicrosoftログインオプションがNotionにアクセスする最も簡単な方法です。notion.so/login にアクセスし、「Microsoftで続ける」を選択し、Microsoftアカウントでセキュリティに注意しながらサインインするためのプロンプトに従ってください。

4. パスキーでログイン

パスキーを使えば、パスワードを入力せずにNotionにサインインできます。代わりにFace ID、指紋認証、またはデバイスのピンを使用可能です。高速でセキュリティが高く、そして非常に便利です。😌

Notionは2種類のパスキーをサポートしています：

同期されたパスキー： OSの認証情報マネージャー（iCloudキーチェーンやGoogleパスワードマネージャーなど）または1PasswordやBitwardenなどのツールに保存されています

デバイス固有のパスキー: 1台のデバイスにローカル保存され、他のデバイスと共有されません

ただし、パスキーでログインするには、まずパスキーの設定が必要です：

デスクトップまたはWeb版の場合:設定 → アカウントセキュリティ → パスキーを追加 へ移動します。保存先（iCloudやChromeなど）を選択してください。

モバイル版の場合: Notionアプリを開く → 設定 → 私の設定 → パスキーを追加。パスキーの保存場所を選択してください。

💡 プロのコツ： アカウントには最大5つのパスキーを追加できます。

では、パスキーを使用したログイン方法をご説明します：

notion.so/loginにアクセスし、「パスキーでログイン」を選択してください。デバイスの生体認証（Face IDやTouch IDなど）を使用するか、デバイスのパスワード/PINを入力します。認証が完了すると、Notionワークスペースに直接アクセスできます。

📌 メモ： Okta、Microsoft Azure、Google WorkspaceなどのIDプロバイダー経由でのログインが必要な組織のユーザーは、パスキーを利用できません。また、お使いのデバイスが生体認証をサポートしているか、セキュリティ方法（PINなど）が設定されていることを確認してください。

5. 電子メールでログイン

電子メールアドレスのみでもNotionへのサインインが可能です。シンプルで、どのデバイスでも動作します。手順は以下の通りです：

Notion/login にアクセスし、電子メールを入力して「続行」をクリックしてください

電子メールで4文字のログインコードまたはマジックリンクを確認してください。コードを入力するかマジックリンクをクリックしてアカウントにアクセスすると、Notionワークスペースにサインインされます。

6. デスクトップアプリからログインする

MacやWindowsでNotionデスクトップアプリを使用している場合、ログインはブラウザと同様に迅速かつシームレスです。ただし、ダークモード、キーボードショートカット、オフラインアクセスなどの追加機能により、より高速に動作します。

notion.so/desktop からアプリをダウンロードし、インストールして開くだけです。

Notionにログインできない場合のやること

Notionのログイン問題？

パスワード忘れからエラーメッセージまで、最もよくある問題をステップで解決する方法をご紹介します：

1. パスワードをリセットする

パスワードを忘れた場合もご安心ください。再設定は簡単です：

電子メールを入力し、「再設定リンクを送信」を選択してください

電子メールで送信されたパスワード再設定リンクをご確認ください。リンクをクリックするとNotionワークスペースの設定画面に移動し、新しいパスワードを設定できます

新しいパスワードの設定したら、再度ログインしてください

この時点で新しいパスワードの設定をしない場合、現在のパスワードは削除され、電子メールで送信される一時コードを使用してログインできます。

2. ネットワークとブラウザの設定を確認してください

Notionのサインインに問題がある場合、ネットワーク設定やブラウザ設定が干渉している可能性があります。

トラブルシューティングの手順は以下の通りです：

VPN/ファイアウォールをオフにする : これらがNotionをブロックしている可能性があります。一時的に無効にしてアクセスを確認してください

ISPの制限を確認 : プロバイダーがsoまたは : プロバイダーがsoまたは notion.so ドメインをブロックしていないか確認してください

DNSを切り替える : Google (8.8.8.8) や Cloudflare (1.1.1.1) などのパブリックDNSを試してみてください

ブラウザ/デバイスの変更 : 互換性の問題を排除するため、別のブラウザまたはデバイスを使用してください

キャッシュのクリア : ブラウザのキャッシュが干渉している可能性があります。キャッシュをクリアして再度お試しください

Notionのステータスを確認: Notionがダウンしているか正常に仕事しているかのリアルタイム更新情報は、 : Notionがダウンしているか正常に仕事しているかのリアルタイム更新情報は、 Notionのステータスページ またはXプロフィールをご覧ください

3. ログイン電子メールやコードが届きませんか？

一時的なコードが記載されたログイン電子メールが受信トレイに届かない場合があります。これはメールフィルターの設定、メールアドレス入力時の誤字、あるいは単純なサーバー遅延が原因である可能性があります。

以下のやることをお試しください：

迷惑メール/ジャンクメール/プロモーションフォルダを確認： コードがそこに隠れている可能性があります

電子メールアドレスの確認:* わずかな入力ミスでも電子メールの配信がブロックされる可能性があります

数分お待ちください： 遅延が発生する場合があります—システムに数分間お待ちください

別のログイン方法を試す: Google、Apple、Microsoftアカウントがリンクされている場合はそれらを使用してください

Notionのホワイトリスト登録: 確実にメールが届くよう、no-reply@notion.so を連絡先に追加してください

4. 電子メールへのアクセスができなくなりましたか？

Notion登録時に使用した電子メールにアクセスできない場合でも、アカウントにパスワードを設定済みであれば電子メールを変更できます。やことは以下の通りです：

左サイドバーから「設定」を開く

「名前」をクリックしてください

「アカウントのセキュリティ」に移動 → 「電子メールを変更」をクリック

現在のパスワードを入力し、「続行」をクリックしてください

新しい電子メールを入力し、「検証コードを送信」をクリックしてください

新しい電子メール受信トレイでコードを確認し、Notionに入力してください

「電子メールを変更」をクリック

新しい電子メールで再度ログインしてください

電子メールへのアクセスを失う前に恒久的なパスワードを設定していない場合、この方法は機能しません。その場合は、Notionサポートに直接連絡する必要があります。

5. 「問題が発生しました」または「Hmm… 何かがおかしい」エラー

これらの曖昧なメッセージは非常に煩わしいものです。通常、ブラウザの問題、破損したセッション、またはネットワークの問題が原因で表示されます。解決方法は以下の通りです：

ページを更新する*: 単純にページを更新するだけで解決する場合があります

シークレットモードを試す: キャッシュされたデータや競合する拡張機能を回避するため、プライベートウィンドウでNotionを開いてください

拡張機能を無効にする: 広告ブロッカーやプライバシーツールなどのブラウザ拡張機能がNotionの動作を妨げる可能性があります。それらをオフにして再度お試しください

ログアウトして再度ログインする*: 既にログイン状態でワークスペース内でこのエラーが表示されている場合、ログアウトして再ログインすると状態がリセットされる可能性があります

6. 以前に使用したページやワークスペースにアクセスできませんか？

プロジェクト管理にNotionを利用している場合、アクセスできたページやワークスペースが突然消えたり「アクセス不可」メッセージが表示されることがあります。これにはいくつかの原因が考えられます：

ワークスペースから削除 : すべてのページへのアクセス権を失います。

許可が変更されました : ページは存在しますが、アクセス権限がなくなりました。

ページが削除または移動されました*: ページが削除されたか、プライベートフォルダに移動された可能性があります。

間違ったアカウント*: 別のアカウントでログインしている可能性があります。正しいアカウントに切り替えてください

このページが誤って削除されたと思われる場合、または重要なページである場合は、最初に共有してくれた方に連絡してください。再招待やアクセス権の復元が可能かもしれません。

7. アプリを再起動してみてください

Notionの動作が不安定だったり正しく読み込まれない場合は、簡単なリセットが効果的です。

*デスクトップ版の場合：アプリを完全に閉じた後、Ctrl+Shift+R（Windows）またはCmd+Shift+R（Mac）で再起動してください

モバイル端末の場合：*ログアウト後、アプリを削除し、再インストールしてから再度ログインしてください

ブラウザの場合：キャッシュとクッキーを消去し、ページを再読み込みしてください

8. その他の方法

通常の問題とは別に、Notionのログイン画面で詰まることがあります。これはボット検証が原因であることが多いです。解決するには、https://www.notion.so/api/v3/getLoginOptions にアクセスし、CAPTCHAを完了する（completed）後、ログインページに戻ってください。

ChromeでApple IDに問題が発生していますか？Notionウェブアプリからログインし、「マイアカウント」に移動して、スムーズなアクセスには標準電子メールへの切り替えをご検討ください。

それでも解決しない場合は、Notionのサポートチームにお問い合わせください。 電子メール*: support@getnotion.com

電話: (877) 668-4660

Teamsおよび企業向け Notion ログイン

大規模チームにとって、ビジネスに不可欠なアプリへの安全なアクセスは重要です。NotionのSAML SSO (シングルサインオン)により、従業員はOkta、Azure AD、Google Workspaceなどのプロバイダー経由で既存の企業認証情報を使用してログインできます。Notion専用のパスワードは不要です。

SAML SSOは、Notionのビジネスプランおよびエンタープライズプランのワークスペースで利用可能です。設定には以下のものが必要です：

組織に関連付けられた認証済みドメイン

SAML 2.0 標準をサポートするIDプロバイダー

ワークスペースの所有者の許可：SAML SSO設定の構成

ビジネスプランとエンタープライズプラン向けに、SAML SSOを個別に設定する方法はこちらです：

「設定」→「一般」に移動してください 「許可された電子メールドメイン」セクションで、すべての電子メールドメインを削除してください 「設定」内の「ID」タブに移動してください ドメインの確認 「SAML SSOを有効にする」をTogglに切り替えてください

SAML SSO設定モーダル内で：

IdPポータルに「Assertion Consumer Service (ACS) URL」を入力してください。

NotionでIdP URLまたはIdPメタデータXMLのいずれかを提供してください

エンタープライズプランをご利用の組織様へ：

ワークスペーススイッチャーを開き、「組織を管理」を選択してください 「一般」タブで「SAML SSOを有効にする」をオンに切り替え セットアップ方法（URLまたはメタデータXML）を選択し、IdPから必要な情報を貼り付け、「保存して有効化」を選択してください

📌 メモ: 企業組織は、1つのIDプロバイダー（IdP）でのみSAML SSOの設定できます

SAML SSOを設定後、メンバーは他の方法と併せてSAML SSOを使用してログインできます。

SAML SSOのみでのログインを制限するには、SAML SSO設定に移動し、ログイン方法を「SAML SSOのみ」に更新してください。

Notionの制限事項

Notionはオールインワンのワークスペースですが、大規模なプロジェクト管理となると明らかなリミットがあり、ユーザーは他の選択肢を探るようになります。

タスク依存関係のリミット: *Notionはネイティブなタスク依存関係をサポートしていません。リンクされているデータベースや手動ロジックを用いた回避策が必要ですが、複雑なプロジェクトでは機能しなくなる場合があります

定期的なタスクの自動化機能なし：*定期的なタスクは手動での複製またはテンプレートが必要です。時間やステータスに基づくタスクの繰り返しを自動化する組み込み機能はありません

プロジェクト間の可視性が低い：ClickUpなどの他の ClickUpなどの他の プロジェクト管理ツールとは異なり 、異なるチームやスペース間で統一された作業負荷、ガント、タイムラインビューがありません

手動でのナレッジリンク: *Notionはドキュメント管理に優れていますが、タスクとナレッジがリンクされているのは手動で行う必要があります。更新内容、ドキュメント、担当者を自動で接続する文脈認識型AIは存在しません

ワークフロー操作にはAI非対応：*Notion AIは文章作成支援と要約に特化しています。プロジェクトスケジューリング、スプリントプラン、タスクステータスの自動更新といったワークフローが完了する支援はできません

Notionユーザーにとっての問題は、単に機能不足や繰り返されるログイントラブルだけではありません。仕事分散化という重圧こそが核心です。ドキュメント、チャット、スプレッドシート、連携しないツールにタスクが散在すると、チームは進捗を上げるどころか、文脈の整理に追われることになります。

強力なプロジェクト管理機能とプロセス自動化、コラボレーションツール、多様なビュー、詳細なレポート作成機能を統合した、より信頼性の高いNotionの代替ツールをお探しなら、ここが最適な場所です。

ClickUpは単なるメモアプリ以上の機能を求めるチーム向けに設計されています。ツールを切り替えたりサードパーティアプリにログインしたりすることなく、構造化、拡張性、本格的なチーム連携を1か所に集約します。

ClickUpが現代のプロジェクト管理を解決する方法を、機能ごとに詳しく見ていきましょう。

ClickUp AIでよりスマートに仕事をしましょう

ClickUp Brainは、ワークスペースに直接組み込まれた世界で最も完了する文脈認識型のワークAIです。ページを要約する、回答を検索する、コンテンツを作成するといった限定的なユースケースしかないNotion AIとは異なり、ClickUpBrainはAIを活用したエンドツーエンドのプロジェクト管理を支援します。

ClickUpのドキュメント、タスク、目標を横断して、あなたのタスク、状況、ワークフローを理解します。電子メール作成、プロジェクト概要の作成、プロジェクトのタスクとサブタスクの生成、作業の自動割り当てと優先順位付け、さらには主要メトリクスを分かりやすいレポートにまとめることも可能です——タブを切り替える必要はありません。

ClickUp Brainに最適なタスクの締切日を提案してもらい、仕事の優先順位付けを改善しましょう

Brainはアイデア→構造化→実行までのプロセスを摩擦なく進めます。反復仕事に費やす時間を減らし、成果につながるタスクの考案と実行に集中できる時間を増やします。

ClickUp BrainがNotion AIと異なる点は以下の通りです：

機能 ClickUp Brain Notion AI アプリ間連携* はい—ClickUp + 接続アプリ + Webをスキャンします いいえ—Notion内でのみ利用可能です 複数の/AIモデルから選択可能* はい―GPT、Claude、Geminiなど、すべて1つのアプリに いいえ—Notion内の単一モデル ワークスペースの深い理解* はい—プロジェクト、チーム、締切を完全に把握しています いいえ—Notionドキュメントにリミットされます

🧠 豆知識： Notion AIはNotion内のコンテンツにリミットがありますが、ClickUp Brain MAXはデスクトップAIコンパニオンとして、あらゆるアプリからのコンテキストを接続します。 単なる文書作成ツールではありません。ワークフローを理解し、タスクやドキュメント、Google Drive、Slack、GitHubなどの接続アプリから情報を抽出し、カスタマイズされた回答を提供します。さらに、GPT、Claude、Geminiなど複数のAIモデルを一か所で利用可能！

ClickUpのAI搭載メモ機能を使えば、ミーティングや議論の内容を明確な要約、アクションアイテム、次のステップに変換することも可能です。

ClickUp AIノートテイカーがミーティングに参加し、ミーティングを記録しながら発言を逐語的に記録。後で参照できるよう保存します。

仕事中の通話では意識的な傾聴に集中し、ClickUp AIノートテイカーがメモを取ります

実際に仕事を片付けるドキュメント

Notionのドキュメント機能が気に入っているなら、ClickUp Docsはさらに気に入るはずです。単なるメモ作成を超え、実際のワークフローと接続します。以下が可能です：

ClickUpを活用してワークスペース内のタスクとドキュメントをリンクさせ、コンテキストとコラボレーションを強化しましょう

リアルタイム編集、ネストされたページ、タスク作成機能が標準装備されたドキュメントは、単なるブレインストーミングやアイデアを書き留める場所ではなく、ワークフローの拡張機能として機能します。

タスク、ビュー、自動化——すべてが一つに

プロジェクト実行においては、ClickUpタスクが期日、優先度、見積もり時間、依存関係、カスタムフィールドを完備。チームが必要とする情報を正確に追跡します。

ClickUpの15種類以上のビューで、カンバンボード、リスト、カレンダービュー、ガントチャート、タイムライン、マインドマップなど、お好みの方法で仕事をビューできます。

ClickUpタスクで期日を設定し、定期的なタスクを作成し、チームメンバーと共同作業しましょう

さらに、ステータス変更、チームメンバーの割り当て、期日設定といった反復的な更新を処理するClickUpの組み込み自動化機能で、毎週何時間も節約できます。

💡 プロの秘訣：ClickUp オートパイロットエージェントで自動化のステップをさらに進化させましょう。標準的な自動化とは異なり、オートパイロットエージェントはルールに従うだけでなく、ワークフローに適応するようトレーニングできます。 📌 例、リソース配分が変化した際にタスクを自動的に再割り当てしたり、週次報告用の進捗を要約したり、プロジェクトが頓挫する前に障害要因を発見したりできます。単なる雑用処理だけでなく、次に起こることを予測するスマートアシスタントと考えてください。 ClickUpのオートパイロットエージェントを活用して日常のタスクを効率的に処理しましょう

真のコラボレーションのために設計された

ClickUpのコミュニケーションは別のツールに存在しません。統合されています。

ClickUp Chatを使えば、チームはワークスペース内で直接コラボレーションできます。プロジェクトスペース、フォルダ、リスト内にチャットチャンネルを直接構築でき、文脈を常に把握できます。さらに、スレッド化されたコメント、割り当てられたコメント、フォローアップ、リアルタイム会話により、議論はより行動指向になります。

ClickUp Chatでリアルタイムに共同作業。更新情報の共有、メッセージの投稿、スレッドによる会話の整理が可能です

チームのブレインストーミングをさらに進化させたいなら、ClickUpホワイトボードに切り替えましょう。無限のデジタルキャンバスでアイデアをスケッチし、ワンクリックでアクションアイテムに変換できます！

ClickUpホワイトボードを活用してアイデアをブレインストーミングし、ワークフローをマップし、タスクを視覚的に接続しましょう

重要なことを追跡：ClickUpの目標とダッシュボード

Notionでは、目標の追跡は往々にして一からシステムを構築することになります。テーブルを作成し、進捗を手動で更新するのです。仕事としてはしますが、時間がかかり、脆弱です。

ClickUp Goalsは目標追跡を簡単にし、実際の仕事と接続させます。測定可能な目標を設定し、マイルストーンに分割し、直接タスクにリンクさせましょう。チームが作業を完了するたびに、目標の進捗が自動的に更新されます。

チーム目標の進捗を追跡し、更新を監視し、ClickUp Goalsで全員の認識を統一しましょう

より可視性を高めたい場合は、ClickUpダッシュボードがチャート、タスク概要、作業負荷ヒートマップ、カスタムカードによるリアルタイムの洞察を提供します。Notionの手動ダッシュボードとは異なり、ライブタスクデータで駆動されるため常に最新の状態を保ちます。

ClickUpとNotionの簡単な比較はこちら：

機能* Notion ClickUp リアルタイムチャット ❌ ネイティブではない ✅ 組み込み ドキュメント + タスク 連携 ❌ 手動リンクされている ✅ ドキュメントからワンクリックで AIアシスタント 🟡 執筆、要約する、回答取得にリミット ✅ タスクを認識しプロンプトに対応、ワークスペースからの完了するコンテキストを備えています 自動化 ❌ 主に外部向け 🟡 執筆、要約する、回答取得にリミット プロジェクトビュー 🟡 4～5つの基本ビュー ✅ 15種類以上のビュー（ガント、マインドマップを含む） 目標の追跡 ❌ 手動セットアップ ✅ 組み込み済み＆進捗リンクされている

🔍 この視覚的スナップショットは、チームがNotionから卒業し、拡張性と柔軟性を求めてClickUpを選ぶ理由を素早く示します。

よりスマートでスムーズなワークフローを実現するClickUpへ切り替えましょう

Notionはメモや簡易的なプランに最適です。しかし、複雑なプロジェクト管理が必要な場合は、ClickUpがより多くの機能を提供します。ドキュメント、タスク、目標、AI、チャット、ダッシュボード、ワークフロー、自動化をすべて一箇所に統合しています。

ClickUpは、回避策やサードパーティツールを必要とせずに、プラン、追跡、そして実際の仕事を可能にします。特に、ツールの過剰利用、可視性の欠如、コミュニケーションの断片化といったデジタルワークプレイスにおける一般的な課題に直面しているチーム向けに設計されており、すべてを整理し、同期させ、前進させることを目指しています。

Notionのリミットにうんざりしているなら、今すぐClickUpに登録しましょう。