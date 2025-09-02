2025年版 TimeHero 代替ツール11選

午前9時、やることリストがすでに圧倒的に感じられる。ミーティングが重なり、締め切りが迫り、そしていつも明日に先送りされるあのタスクがある。

TimeHeroをお試しになった方は、そのスケジューリング手法を気に入られた確率が非常に高いです。しかし、もう少し革新的で柔軟性があり、カスタマイズ性の高いツールが必要ではありませんか？

本記事では、インテリジェントなタスク自動化、スマートなスケジューリング、時間管理機能を備えたTimeHeroの主要代替ツールを厳選してご紹介します。🕰️

*TimeHero代替ツールを選ぶ理由

ツールが助けになるどころか邪魔になるようになったら、他の選択肢を検討すべき明確なサインです。TimeHeroの不足点について、実際のユーザーが共有した意見をご紹介します。📈

自動化が硬直的すぎる：*スケジューリングエンジンは、実際の仕事方法と一致しない方法でタスクの順序を変更することが多い

*カスタマイズ性が不足：ユーザーはカレンダービューやプロジェクトレイアウトなどを、自身のワークフローに合わせて簡単に調整できない

鍵の連携機能の不足:* 複数のユーザーから、Google カレンダーおよびiCalendarとの双方向同期機能がない点がメンションされています

通知の不整合: リマインダーが常にタイムリーに届かず、日々の優先度が狂う可能性があります

習得が難しい：見た目はシンプルですが、高度なツールを深く掘り下げると操作が煩雑に感じたり混乱したりする可能性があります

*TimeHero代替ツール一覧

最適なTimeHero代替ツールを選ぶための比較テーブルはこちら。📊

ツール* *主な鍵機能 最適な用途 価格* ClickUp • AI搭載カレンダー＆カレンダービュー• スマートスケジューリングのためのBrain + Autopilotエージェント• キャパシティプランのためのワークロードビュー• 自動化、定期的なタスク＆AIノートテイカー インテリジェントなタスクプラン・スケジューリング・コラボレーションを必要とするあらゆるチーム（個人から企業まで）に最適です。 Freeプランあり；企業：カスタム見積もり Motion • AI自動スケジューリング＆リアルタイム再調整• 集中仕事のための時間ブロック管理• 日次プラン電子メール配信• Google/Outlookとの同期機能 変化に即座に対応するダイナミックな/AIスケジューリングを求めるユーザーに最適 試用版あり；有料プランはユーザーあたり月額49ドルから；企業向け：カスタム見積もり Todoist • 自然言語によるタスク作成 • 生産性向上を促すゲーミフィケーション機能「カルマシステム」 • 優先度レベルと進捗追跡 • マルチプラットフォーム同期 個人ユーザーやフリーランスで、シンプルな個人タスクの追跡を求める方に最適 Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから 取り戻す • バッファ時間を設定したスマートなミーティング • 日課管理のための習慣スケジューラー • 自動再スケジュール機能 • Google & Outlookとの連携 プロフェッショナル向け：スマートなカレンダー管理と集中時間の保護に最適 Freeプランあり；有料プランは10ドル/ユーザー/月から；企業：カスタム見積もり TickTick • 習慣追跡＋タスク管理 • ポモドーロタイマー内蔵 • 複数ビュー（リスト、カンバン、カレンダー） • 音声メモからタスクへの変換 タスク管理と習慣形成を1つのツールで両立させる方に最適 Freeプランあり；有料年間プランは35.99ドル/年 Taskade • マインドマップ＆カンバンによる視覚的ワークフロー • 組み込みビデオチャット＆コメント機能 • AIワークフロー生成ツール＆AIエージェント • Unlimitedサブタスク＆ネストされたリスト リモートTeams向け、コラボレーション機能付きビジュアルタスク/アイデアマッピングに最適 Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから；企業：カスタム見積もり Trello • カンバンボードとカードベースのワークフロー• バトラー自動化• 拡張機能向けパワーアップ• 連携機能（Slack、Drive、Jira） シンプルで視覚的なワークフローを管理するチームに最適 Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額6ドルから；企業向け：カスタム見積もり Things3 • 自然言語によるスケジュール設定 • 素早い記録のためのマジックプラスボタン • ログブックと構造化ツール • Appleエコシステムとのシームレスな同期 Appleユーザー（個人、フリーランス、プロフェッショナル）で、集中できるタスク管理を必要とする方に最適です。 Freeプランなし；デバイスごとの1回限りの購入 Wrike • 詳細な許可設定とコンプライアンス対応ワークフロー • リソース配分と作業量管理 • カスタマイズ可能なダッシュボード • AI支援型時間追跡 プロジェクト管理とコンプライアンスを必要とする企業・複雑な組織に最適 Freeプランあり；有料プランは10ドル/ユーザー/月から；企業：カスタム見積もり サンサマ • 毎日のガイド付きプランルーティン• 複数ツールからのタスク取り込み• カレンダーとタスクの連携• 洞察を得るための時間追跡 知識労働者が求める意識的な日々のプランと集中力に最適 試用版あり；有料プランは月額16ドルから Akiflow • キーボード優先のコマンドセンター• タスクからの時間ブロック• ユニバーサル受信トレイとスマート通知• ツール間の深い連携 生産性パワーユーザーに最適。タイムブロックと統合型タスク管理を好む方へ。 試用版あり；有料プランは月額19ドルから

TimeHeroに代わる11のベスト代替ツール

TimeHeroは、タスクスケジュールの自動化や複数カレンダーでの時間ブロックに最適なツールです。個人が実際の仕事に基づいて1日のプランを立てるのに役立ちます。しかし、タスクに対するより深い制御、強力な自動化、組み込みのAIサポートを必要とするチームにとっては、機能面で不足が生じることが多いのです。

より視覚的なツールが必要でも、定期的なタスクの管理が得意でも、あるいは単に…スケジュールに縛られたくない場合でも、このリストにはあなたにぴったりの選択肢があります。🎯

ClickUp（統合された時間管理と自動化機能を備えたタスクプランに最適）*

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリ。AIが駆動するこれらの機能で、より速く、よりスマートに仕事を推進します。

日常業務に可視性の強化、チームコラボレーション、/AIを活用した意思決定といった機能を追加し、ワークフローをさらに効率化します。

*ClickUpカレンダーでスケジュールを管理

最大限の効率で1日をプランする際は、ClickUpカレンダーから始めましょう。タスクの期限、ミーティング、作業負荷、チームの空き状況といったリアルタイムの情報を基に、毎日のスケジュールを作成します。

例えば、3つの地域で展開する製品マーケティングキャンペーンをプランしているとします。キャンペーンデザインのレビュー、地域リーダーとの毎日の進捗確認、フィードバックループの調整に時間を確保する必要があります。AIカレンダーは事前設定された優先度に基づいて自動的にそれらの時間帯をブロックし、予定が変更された場合はタスクを調整します。

すべてのミーティングはGoogle カレンダーと直接同期され、Google Meet、Zoom、Teamsなど主要なオンラインミーティングツールもサポート。なぜこれが重要か？複数のタブを切り替える必要がなく、ClickUpワークスペースから直接ミーティングに参加できるからです。

*ClickUp BrainとClickUp Autopilot Agentsで最適化

ClickUp BrainのスマートAIプランニングで週次仕事パターンを構築

さらにClickUp Brainを活用してスケジュールを最適化しましょう。このAIアシスタントは重要事項を推測しません。あなたの仕事の仕方を分析し、提案が業務を妨げず確実に効果を発揮するよう設計されています。

例えば、あなたの1日が「午前中は集中したデザイン作業」「午後は電話対応」「週2回の深いレビューセッション」で構成されているとします。ClickUp Brainはこうしたパターン、タスク期間、現在の締切を基に、あなたの1週間を構造化します。

さらに、ClickUpのオートパイロットエージェントがそれをステップ進めます。プロジェクトが変更されるたびにタスクを手動で再配置する代わりに、カスタムオートパイロットエージェントを作成すれば、優先度の自動調整、所有者の再割り当て、主要タスクの期限再設定まで自動で行えます。

例、クライアントとのミーティングが変更になった場合、エージェントが依存関係にあるタスクに自動的に変更を反映し、集中ブロックを解放し、成果物の再スケジュールを自動で行います。一切手を動かす必要はありません。

*ClickUpタスクで実行

ClickUpタスクでプロジェクトを実行可能な単位に分解

一日の計画は整った。さあ、タスクに取り掛かろう。ClickUp Tasksを活用すれば、全てのタスク管理が一元化されます。各タスクには時間見積もり・時間追跡機能、カスタムフィールド、サブタスク、依存関係設定、文脈を深めるスレッド形式のコメント機能が標準装備されています。

例、新規ウェブサイトの立ち上げを調整する場合。UXデザイン、原稿作成、開発引き継ぎ、QA、最終公開といったタスクを作成し、それぞれに所有者、期限、優先度をタグ付けできます。

ClickUpカレンダービューでタイムラインを可視化*

ClickUpカレンダービューでタスクのタイムラインを調整し、作業負荷のバランスを調整しましょう

ClickUpカレンダービューでは、タスクやプロジェクトのタイムラインを視覚的に同期させ、障害要因を一目で把握できます。日別、4日間ブロック、週別、月別でタスクを確認可能。タスクのタイムラインをドラッグ＆ドロップするだけで、期日の再設定や更新が瞬時に完了します。

担当者や優先度でタスクを色分け表示、カスタムフィールドの表示、ステータスによるタスクフィルタリングが可能。さらに定期的なタスクや祝日の設定もでき、プロジェクトプランをより効果的に進められます。

💡 プロの秘訣： カレンダービューでタスクのタイムラインを可視化・プランできる一方、ClickUpのワークロードビューはチームのキャパシティプランに最適です。例えばデザイナーが同じ週に3つの締切を抱えている場合、ワークロードビューが即座にこの過負荷を可視化。遅延が発生する前に作業の再割り当てや再配分が可能です。

ClickUpの主な機能

*ClickUpのリミット

大規模な作業スペースでは、時折ラグやパフォーマンスの低下が発生する場合があります

*ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー*

G2: 4.7/5 (10,450件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

*実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

あるRedditユーザーは自身の体験をこう述べています：

ClickUpは絶対に価値あり！プロジェクト管理ツールとしてだけでなく、本当に多機能なんです。中でも一番のお気に入りはカレンダービュー。全ての仕事とコミットが一目で把握できるのは最高です。仕事の割り当て？チェック。コーヒーの約束？チェック。母の誕生日？もちろんチェック済み！でもそれ以上にすごい機能があるんです。ClickUp Brain。みんな、ミーティングのFree時間を聞いたり、チームメンバーが追加の仕事を受けられるか尋ねたりするだけで、即座に答えが返ってくるんです！マジで？衝撃的。

📮 ClickUpインサイト：仕事と生活のバランスアンケートによると、労働者の46%が週40～60時間勤務し、驚異的な17%が80時間を超えています！しかし過酷な労働はそれだけではありません——31%が継続的にプライベート時間を確保するのに苦労しています。これは燃え尽き症候群の完璧な条件です。😰 でも知っていますか？仕事のバランスは可視性から始まります！ClickUpのワークロードビューや時間追跡といった組み込み機能を使えば、作業量を可視化し、タスクを公平に配布し、実際の作業時間を追跡するのが簡単。だから、いつ、どのように仕事を最適化すべきか、常に把握できるのです。 💫 実証済み結果： Lulu Pressでは、従業員1人あたり1日1時間の時間をClickUp Automationsで節約し、仕事の効率を12%向上させました。

2. Motion（AI搭載スケジューリングとタスク自動化に最適）

viaMotion

仕事のスケジュール管理に圧倒されていませんか？Motionはこの課題を見出しで解決します。AI搭載プラットフォームがタスクの優先順位付けを自動化し、締切・期間・勤務時間に基づいて自動的にスケジュールを組み立てます。

予期せぬミーティングが発生したり締切が変更されたりしても、タスクスケジューリングツールは即座に適応し、煩雑な手動での再調整を不要にします。作業パターンを学習して集中作業に最適な時間帯を提案し、シンプルなタスク割り当てと進捗追跡を通じて共同作業を効率化します。

Motionの主な機能

Unlimitedのプロジェクトを作成し、異なるクライアントやイニシアチブごとにカスタムワークスペースでタスクを整理できます

タスクの優先度と締切までの時間に基づき、集中作業のための時間を自動的にブロックする

Google カレンダー、Outlook、各種ツールとシームレスに連携し、一元化されたシステムを実現

進行中のプロジェクトと今後の締切日に基づいたパーソナライズされたタスク提案を、毎日のプラン電子メールで受け取れます

*動作リミット

より確立されたツールと比較してカスタムオプションにリミットがある

モバイルアプリの機能は、ウェブ版のバージョンと比較して遅れている

*動的価格設定

Pro AI: ユーザーあたり月額49ドル

ビジネスAI: 月額69ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

モーションの評価とレビュー*

G2: 4. 1/5 (115件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (75件以上のレビュー)

*実際のユーザーはMotionについてどう評価しているのか？

G2レビューからの引用：

AIによる時間自動入力機能が気に入っています。ミーティングをキャンセルしたり空き時間ができた場合、そのスペースをどのプロジェクト/タスクに充てるべきか提案してくれます…唯一の欠点は、合理的な使用のためにプロジェクトやテンプレートに適切に設定する必要がある点です。タスクやステップの自動化はシンプルですが、変数で名前を指定したり、個人レベルではなく会社全体のプロジェクトを自動開始するなど、私が望むほど複雑には対応していません。

3. Todoist（個人タスク管理の効率化に最適）

viaTodoist

Todoistはシンプルさと堅牢性の理想的なバランスを実現しています。洗練されたインターフェースでタスクの登録が簡単に行え、/AI機能により「毎週Mondayの午前9時にレポートを提出する」といった自然言語のフレーズをスケジュールされたタスクに変換します。

「カルマシステム」はワークスペースに友好的な競争心を加え、完了したタスクに対してポイントを付与し、生産性をゲーミフィケーションします。多くのユーザーは個人タスク用のデイリープランナーアプリとして利用を始めますが、すぐに複雑な仕事プロジェクトにも活用するようになります。

*Todoistの主な機能

セクション、サブタスク、色コードされた優先度レベルでプロジェクトを整理し、視覚的な階層構造を明確にします

視覚的な進捗レポート（日次・週次の達成状況を含む）で生産性の傾向を追跡する

リアルタイム同期により、すべてのデバイスとプラットフォームでシームレスにタスクにアクセス

*Todoistのリミット

Todoistの料金プラン*

初心者向け: Free

プロプラン: ユーザーあたり月額5ドル

Businessプラン: *月額8ドル/ユーザー

Todoistの評価とレビュー*

G2: 4.4/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,600件以上のレビュー)

*Todoistについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるG2レビューではこう評されています：

私は2016年からTodoistを利用しています。これまでに57,500件のタスクを完了しました。近年、このプログラムは著しい進捗を遂げています。使いやすく、便利なツールやオプションが豊富に揃っていると思います。Todoistのようなツールなしの生活は想像できません。仕事でもプライベートでも。日々の数百ものタスクを整理したいなら、Todoistが最良の選択です！私は毎日使っています。

💡 プロの秘訣：すべてが緊急に感じられる時こそ、信頼できる優先順位付けシステムが役立ちます。アイゼンハワー・マトリックスを活用し、真に緊急かつ重要な事項と、後回しにできる事項、デリゲート済み事項、完全に放棄できる事項を分類しましょう。

4. Reclaim（インテリジェントなカレンダー管理に最適）

viaReclaim

Reclaim AIは、タスクや習慣のスケジュール設定、ミーティング間の休憩時間管理など、面倒な作業を積極的に代行するインテリジェントなカレンダーアシスタントです。予期せぬスケジュール変更にも適応し、プランが変更されても優先度を確実に守ります。

このミーティング管理ソフトウェアは、Google カレンダーやOutlookなど、おそらく既に使用しているツールと接続します。そして、あなたの1日を過密にすることなく、すべてを収まるよう裏で仕事して調整します。急なミーティングが入っても？ツールが即座にスケジュールを調整します。タスクが遅れても？自動的に再スケジュールします。もちろん、バッファ時間や休憩時間も組み込まれています。

*主要機能を取り戻す

Smart Meetingsで、空き状況・希望・潜在的な競合、さらにはタイムゾーンまで考慮したバッファ時間を設定したミーティングスケジュールを自動作成

習慣スケジューラーで反復タスクやルーティンに時間を割り当てましょう

異なるプロジェクトや個人の優先度ごとに割く時間を追跡し、時間の使い方を把握しましょう

*制限を取り戻す

専用タスク管理ツールと比較して、タスク管理の機能がリミットである

包括的なチームコラボレーション機能が不足している

*価格設定の最適化

Free

スタータープラン: ユーザーあたり月額10ドル

Businessプラン: *月額15ドル/ユーザー

企業: *カスタム価格（年額課金）

評価とレビューを再取得する*

G2: 4.8/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

*実際のユーザーはReclaimについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーが共有したフィードバック：

社内チームミーティングを柔軟に調整できる点が気に入っています。重要なクライアントや見込み客とのミーティングがある際、より多くの対応可能時間を確保できるからです。チームへの導入は非常に簡単で、日常業務に組み込むのが本当に快適でした。

5. TickTick（タスク管理と習慣追跡に最適）

viaTickTick

タスクをこなしながら、より良い習慣を身につけたいですか？TickTickはこの2つを見事に融合させます。専門的なタスク管理ツールとは異なり、日常的な習慣と定期的なタスクを同時に管理することで、一貫したルーティンを確立する手助けをします。

組み込みのポモドーロタイマーが集中仕事セッションと回復的な休憩を促します。豊富なフォーマット、ファイル添付ファイル、音声メモでタスクが生き生きと。多くのユーザーが他社アプリから乗り換える理由は、TickTickの自然言語処理技術にあります。シンプルな文章をリマインダー付きタスクに変換し、期日を設定できるからです。

TickTickの主な機能*

タスクと並行して習慣を追跡。内蔵の統計機能と連続記録で一貫性を可視化

リスト、カンバン、カレンダービューなど、複数のフォーマットでタスクを確認し、ご自身の仕事スタイルに合わせて活用できます

音声メモを作成すると自動的にテキストベースのタスクに変換されるため、外出先でのアイデアの記録に最適です

TickTickの制限事項*

プレミアム機能は有料サブスクリプションで利用可能です

カレンダービューは専用カレンダーアプリほど機能豊富ではありません

TickTickの料金プラン*

年間プラン: *35.99ドル/年

*TickTickの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (120件以上のレビュー)

TickTickについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？*

あるCapterraレビュアーによれば：

電子メールからタスクリストをコピーするのは超簡単。すべての行を自動的に個別のタスクに分割します。ポモドーロタイマーも非常に便利です。もちろんカレンダービューもあります。キーボードの配置上、~記号など一部のショートカットは少し使いづらいです。自然言語処理はTodoistほど優れていませんが、十分実用レベルです。

🤝 親切なリマインダー：燃え尽きずに仕事をもっとこなしたいですか？まずは、最も重要なタスクを、あなたが最高の状態にある時間帯（早朝、夕方、あるいは夜の静けさの中など）にスケジュールすることから始めましょう。それは、脳のゴールデンタイムを有効活用するようなものです。

6. Taskade（視覚的なチームコラボレーションに最適）

viaTaska de

Taskadeは、タスク管理とリアルタイムのチームコミュニケーションを視覚的に魅力的なパッケージで統合。マインドマップ、組織チャート、カンバンボードによる視覚的な整理を重視しています。さらに、組み込みのビデオチャットとコメント機能により、チームディスカッションのために複数のアプリを切り替える必要がなくなります。

このツールはAIを活用したタスク生成とプロジェクト構成機能も提供します。つまり目標を説明するだけで、Taskadeが達成に必要な構造を構築します。さらにリアルタイム共同編集、デバイス間自動同期、スマートな期日追跡機能を加えれば、プラン・コミュニケーション・実行を統合したワークスペースが完成します。

*Taskadeの主な機能

*Taskadeのリミット

大規模プロジェクトにおける時折発生するパフォーマンス問題

企業ツールに比べて堅牢性に欠けるレポート作成機能

*Taskadeの料金プラン

Free

プロ版: 月額20ドル

チーム: 月額100ドル

企業版：*カスタム見積もり

*Taskadeの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (60件以上のレビュー)

*実際のユーザーはTaskadeについてどう評価しているのか？

G2の満足したユーザーはこう述べています：

Taskadeは、基本的なプロジェクト管理ツールから、チーム内で自律的に動作する複数のAIエージェントを構築できる強力なAI自動化ツールへと進化しました。外部ツールを使わずにコンテンツを文字起こしするなどのオプションを含むワークフローも構築可能です。Taskadeはクラウドベースのため導入が容易です。カスタマーサポートは直接または定期的なライブストリームを通じて利用できます。他のツールとの連携は比較的簡単ですが、当社環境ではあまり活用されていません。

🤝 親切なリマインダー：仕事は夜や週末に持ち込まないでください。勤務時間とオフの時間を明確に区切りましょう。カレンダーにはミーティングや締切だけでなく、プライベートな時間も反映させるべきです。 ClickUpのアンケートによると、労働者の26%が仕事から離れる最良の方法は趣味に没頭することだと回答しています！

7. Trello（直感的なカンバン方式プロジェクト管理に最適）

viaAtlassian

Trelloは視覚的なタスク管理を誰もが利用できるようにします。このボードベースのツールでは、作業がカードとして表示され、完了の異なるフェーズを表すカスタマイズ可能な列を移動します。そのシンプルさの中に、自動化ルール、カスタムフィールド、カレンダービューといった強力な機能が隠されています。

Slack、Google Drive、Jiraなどのツールと連携し、ワークフローをシームレスに接続することも可能です。チーム向けには、Trelloが共有ボード、期日追跡、@メンション機能を提供し、円滑なコラボレーションを実現します。さらに、コンテンツカレンダーの管理、ソフトウェア開発のスプリント、結婚式のプランなど、多様なユースケースに対応可能です。

*Trelloの主な機能

カラフルなラベル、期日、チェックリスト、添付ファイルでボードをカスタムし、情報を一目で把握できるようにしましょう

Trelloの組み込み自動化ツール「Butler」で、カスタムの反復作業を自動化しましょう

Power-Upsで機能を拡張し、ワークフローに時間追跡、カレンダービュー、カスタムフィールドを追加しましょう

*Trelloの制限事項

Basic Freeプランでは、ボードごとにパワーアップが1つに制限されます

ネイティブな時間追跡機能がありません

*Trelloの料金プラン

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額6ドル

プレミアムプラン: 月額12.50ドル/ユーザー

企業プラン: *月額17.50ドル/ユーザー（年額一括課金）

*Trelloの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (13,670件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,430件以上のレビュー)

Trelloについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？*

Capterraのレビュアーが共有したフィードバック：

Trelloは、Businessで一般的に使われているプロジェクト管理ソフトの中で、おそらく最も簡単に習得・使用できるツールです…ただ、全員が同じプランを利用しなければならない点が気に入らない。私は複数組織でTrelloを利用しており、プレミアム会員で利用したいのですが、一緒に仕事をするチームの中には有料サブスクリプションを持っていないところもあるのです…

🤝 親切なリマインダー：連続したミーティングは名誉のバッジではありません。ミーティングの合間に10～15分の余裕を持たせ、ストレッチや振り返り、あるいはただ息をつく時間を作りましょう。将来の自分が感謝するはずです。

8. Things3（Appleデバイスでのタスク管理に最適）

viaThings3

Things 3はタスク管理をシンプルに、洗練された集中環境で実現します。自然言語によるスケジュール設定、プロジェクトの期限管理、完了タスクを追跡するログブックなどの機能により、負担をかけずに整理整頓をサポートします。

Appleエコシステムを深く活用している方なら、デバイス間でのシームレスな同期を実感できるでしょう。クイック検索で必要な情報に瞬時にアクセスでき、マジックプラスボタンで必要な場所にタスクを追加可能。セクションヘッダーや「今晩」プランナーといったスマートな構造化ツールで軽いタイムブロックを実現し、すべてがミニマルなインターフェースにまとめられています。

Things3の主な機能

キーボードショートカットやマジックプラスボタンでタスクを瞬時に記録し、ストレスのない入力環境を実現

カスタマイズ可能なラベルでタスクをタグ付けし、コンテキスト、優先度、ワークフローフェーズごとにフィルタリングできます

自然言語処理を活用した直感的なプラン立案で、締切やリマインダーをスケジュール設定

キーワードをグローバル検索し、タスク・プロジェクト・メモを瞬時に表示

Things3のリミット

ユーザーは、本アプリを実行したい各デバイスごとに料金を支払う必要があります

リストやタスクを他の人と共有することはできず、タスクに添付ファイルも添付することができません。

*Things3の価格

カスタム価格設定

Things3の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (140件以上のレビュー)

*Things3について実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるG2レビュアーによれば：

ミニマルなデザインで、多くの便利なツールと明確に統合されています。これにより、これまで以上に生産性が向上しました…Makeのようなプラットフォームにはサポートしていません。もしサポートしていれば、驚くほど生産的なワークフローを構築できるのに。

9. Wrike（企業レベルのプロジェクトプランに最適）

viaWrike

Wrikeは、企業のニーズに応えるために設計された強力なプロジェクト管理機能を提供します。高度なリソース配分、依存関係管理、チーム横断的なコラボレーションを処理します。

カスタマイズ可能なダッシュボードが複雑なデータを運用管理者のための実用的な知見に変換します。多くの企業チームが、細分化された許可と承認ワークフローを特に評価してWrikeを選択しています。規制コンプライアンス要件や複雑なチーム間の相互依存関係があるプロジェクト管理において、Wrikeは特に優れています。

*Wrikeの主な機能

プロジェクトのステータス、リソース活用状況、チームパフォーマンスに関する詳細なレポートを生成し、ボトルネックを特定します。

リソース配分ツールで作業量を視覚的に管理し、チームの燃え尽きを防ぎ、バランスの取れたタスクの配布を実現します

AIによる提案機能で手動エントリー不要に。タスクに費やした時間を自動追跡し、ユーザーが簡単に時間をログに記録できるようにします。

*Wrikeの制限事項

時間追跡は有料プランでのみご利用いただけます

包括的な優先順位付け機能を備えていません

*Wrikeの価格設定

Free

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

Businessプラン: ユーザーあたり月額25ドル

*企業: カスタム価格

Pinnacle: カスタム価格設定

*Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (3,760件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (2,785件以上のレビュー)

*実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのか？

Capterraレビューからの引用：

Wrikeが組織全体の透明性と協働を促進する点が気に入っています。プロジェクト内では、フィールド内のデータは同一のタスク/プロジェクト行レベル内でのみ「コピー/複製」されます。上位タスク内のデータをサブタスクにコピーする唯一の方法は、有料で統合機能を有効化し、ソリューションエンジニアに「Wrike to Wrike Integrations」を作成するコードを記述してもらうか、手動でデータをサブタスクに転送することです。

10. Sunsama（マインドフルな日々のプランに最適）

viaSunsama

より穏やかで意図的な仕事の日を夢見ていますか？サンサマがそれを実現します。この思いやりのある生産性ツールは、タスク管理と日々のプラン習慣を組み合わせ、仕事への意識を高めます。認知リミットを尊重しつつ、その日に取り組むタスクを意図的に選択するよう促します。

毎日の振り返りプロンプトを送信し、プラン習慣の定着を支援します。さらにカレンダー連携機能によりタスクリストが時間的コミットメントにどう影響するか可視化され、過負荷やストレスを防止します。

サンサマの主な機能

重要度に基づいてタスクの優先順位付けを支援するガイド付きルーティンで、日々のプランを立てましょう

電子メール、Asana、Trello、GitHubなど複数のソースからタスクを統合し、統一された日々のプランに集約します

異なるプロジェクトやカテゴリに費やした時間を追跡し、パターンを特定して将来の見積もり時間を改善しましょう

サンサマの制限リミット

タスク管理ツールと比較して価格帯が高い

主に個人利用向けに設計されており、Teamsや小規模なビジネス向けではありません

サンサマの価格設定

月額サブスクリプション: *20ドル/月

年間サブスクリプション: 月額16ドル（年額一括課金）

*サンサマの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

*実際のユーザーはSunsamaについてどう評価しているのか？

Capterraのレビュアーが共有したフィードバック：

*サンサマはリアルタイム共同作業環境の改善が必要です。当社チームはサンサマでミーティング管理（特に週2回開催のスクラムミーティング）を行っており、通常は長いアジェンダが設定されています…。ミーティングページが頻繁に再読み込みされ、コンテンツが消失したり、共同作業者が新規追加情報を確認できない、あるいは自身で情報を追加できないケースが発生します。確かに改善は進み、問題発生頻度は減少しましたが、まだ改善の余地があります。

11. Akiflow（統合タスク管理に最適）

viaAkiflow

Akiflowは電子メール、プロジェクト管理のカレンダーイベント、人気アプリのタスクを接続する指令センターです。キーボード操作を重視するアプローチは、アイコンクリックよりコマンド入力で効率化を図るプロフェッショナルに最適です。

タイムブロック機能によりタスクリストを具体的なカレンダーブロックに変換。Akiflowにはタスク重複を防ぐスマート通知、複数プラットフォームのToDoを一元管理するユニバーサル受信トレイ、どこからでも瞬時にタスクを追加できるクイックキャプチャショートカットも搭載。

Akiflowの主な機能

Akiflowのリミット事項

各種アカウントの接続と認証には初期セットアップ時間が必要です

接続プラットフォームとの同期遅延が発生する場合があります

*Akiflowの料金プラン

プロ 月額プラン: 月額34ドル

プロ年間プラン：月額19ドル（年額一括払い）

Akiflowの評価とレビュー

G2: 5/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (90件以上のレビュー)

*実際のユーザーはAkiflowについてどう評価しているのか？

あるRedditのレビューではこう評されています：

まずタイムスロット機能は神がかり的です。複数の予定タスクを投入できる時間枠を設定でき、しかもその枠が繰り返し使えるのが最高です。[…] また「今後の予定」枠も必須です。これによりタスクやプロジェクトを数週間先や数か月先にスケジュールでき、すべてをフォルダ内に積み上げて待機させる必要がありません。[…] 習慣管理や統計追跡機能も優れており、日次・週次の目標をハイライトできる点が特に気に入っています。

ClickUpに切り替える時が来ました*

どのチームにも独自のリズムがあり、適切なツールはそのリズムに調和します。このリストでは、現代のチーム向けに設計されたTimeHeroの代替ツールを紹介します。AIによる優先順位付けからカレンダー調整、タスクの深い可視性まで、各ツールが独自の価値を提供します。

しかし、摩擦なく拡張可能なシステムとしてこれらを統合できるのは、たった一つだけです。

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリ。構造と柔軟性を融合させ、階層的なプロジェクト管理、インテリジェントなスケジューリング、リアルタイムコラボレーションをワンストップで提供します。クライアントワークフローの管理でも、個人の優先度や優先度の管理でも、複雑さを伴わずにコントロールを可能にします。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅