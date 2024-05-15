ChatGPT vs. ClickUp：どちらの生成AIツールが最適か？

マネージャーとして、プロジェクト概要の作成や質問への回答、さらには時間が足りない時のマーケティング・広告コピーの執筆まで、チームに追加の頭脳が必要だと感じたことはありませんか？

ブレインストーミングのパートナーになってくれるAIアシスタントがいたらいいと思いませんか？

さて、今やあなたもやるでしょう。生成AIツールは、ほぼ全ての職業や産業で応用とユースケースを見出す、人工知能の新たな波なのです。

ChatGPT、Google Gemini、そして当社独自の生成AIアシスタント「ClickUp Brain」を比較検討しましょう。しかし選択肢が多すぎると、適切なツール選びに圧倒されてしまうかもしれません。

ChatGPTとClickUpを比較し、チームに最適なツールを見つけましょう。

*ClickUpとは？

プロジェクトの更新を監視し、ワークフローを管理し、チームとコラボレーションする。すべてClickUpワークスペースから行えます。

ClickUpはオールインワンのチームソリューションとして設計されたクラウドベースのプロジェクト管理プラットフォームです。ClickUpは幅広い機能を提供します：

ClickUp Brain（プロジェクト管理のための生成AI）

タスク管理（タスクの作成、割り当て、追跡）

コラボレーションツール（リアルタイム文書編集、ホワイトボード、マインドマップ）

コミュニケーションツール（チャット、電子メール、コメントスレッド）

レポート作成と分析（目標とダッシュボード）

ClickUpはプロジェクトマネージャーが整理整頓を維持し、チームの効率性を向上させ、作業負荷を管理し、チーム、ステークホルダー、経営陣と効果的に協業することを支援します。

ClickUpのコア機能 *

ClickUp Brain：あなたのAIプロジェクト管理パートナー*

創造性を刺激し、テンプレートを作成し、AIライティングアシスタント「ClickUp Brain」で瞬時にコピーを生成

ClickUp Brain（またはClickUp AI）は、チームのタスク、関連文書、関係者、組織のナレッジベースをAIで接続する世界初のニューラルネットワークです。

ClickUp Brainは、AI Knowledge Manager、AIプロジェクトマネージャー、AI Writer for Workで構成される仕事向けソリューションです。

機能を詳しく見ていきましょう：

*AI Knowledge Manager：文書・プロジェクト・タスクに関するあらゆる質問を投げかけ、ステータスなど文脈に沿った回答を得られます

AIプロジェクトマネージャー：プロジェクトレポート、個別タスクと進捗、チーム更新を含む仕事の管理と自動化を実現

*AI Writer for Work：適切なプロンプトで文章を完璧に。明確で簡潔な電子メール、要約、文書を作成

ClickUp Brainを活用して、社内wiki、プロジェクト進捗、ミーティングメモ、レポートを作成して、ワークフローの概要を素早く把握しましょう

プロジェクトマネージャーはClickUp Brainを活用して：

プロジェクト管理におけるAI活用例を考えてみましょう。PMOブリーフを作成すると仮定します。ClickUp Brainは目的や関係者を含む説明文を自動作成し、タイムラインや成果物を追加し、チームメンバーにタスクを割り当てます。これにより時間と努力を節約できます。

ClickUp AIはプロジェクト概要書や授業プランなど、あらゆる種類の文書を無限に生成し、ワークフローを加速させます

ClickUp Brain MAXでプロジェクト管理をさらに進化させる

さらに高度なAI機能を求めるユーザー向けに、ClickUpは「Brain MAX」を提供しています。これはスタンドアロンのデスクトップアプリで、ブラウザの枠を超えたClickUp Brainの機能を拡張します。Brain MAXを使えば、ClickUp内、連携した仕事アプリ（Google Drive、Figma、GitHubなど）、そしてウェブ上の情報を、すべて一か所で検索できます。

Talk to Text機能を使えば、パソコンのどこからでもハンズフリーでメモやタスク、更新内容を音声入力でき、デスクトップから直接タスクやドキュメントの作成・更新が可能です。

Brain MAXでは、プロジェクト要約の生成、停滞タスクの特定、仕事の一元化と生産性向上を目的とした高度なAI機能へのアクセスも可能です。これにより、Brain MAXは専用のAI搭載生産性hubでプロジェクト管理を効率化したいチームにとって理想的なソリューションとなります。

このビデオで、ClickUp Brain MAXがChatGPTの10倍強力である理由を確認しよう。

2. ClickUp Docs：リアルタイムAI搭載ドキュメントエディター

プロジェクトマネージャーとして、あなたは毎日膨大な量の文書を処理しなければなりません——様々なプロジェクトや関係者などに対応するためです。

ClickUp Docsはタスク管理と円滑な共同作業に便利なツールです。チーム全員がどこからでもリアルタイムでDocs内のタスク関連情報を編集できます。

コメントの追加、チームメンバーへのタスク割り当て、テキストの追跡可能なタスクへの変換、ドキュメントへのネストされたページ、スプレッドシート、PDF、社内wikiなどの要素の追加が可能です。

ClickUp Docsでチームと共同でドキュメントを作成

ドキュメントはClickUp Brainと統合されているため、数回のクリックでドキュメント内のコンテンツを作成・管理できます。

チームがClickUp Docsを最大限に活用する方法：

プロジェクト関連コンテンツをドキュメントで下書きし、ClickUp Brainに磨きをかけてもらおう

既存コンテンツを精査し、重要なポイントを詳述する。文書やスレッドを要約してアクションアイテムを生成する。全員が見られるようにミーティングメモを追加し、議論内容をビューする。

コメントへの返信にはClickUp Brainを活用

ドキュメント内の同期編集機能で共同作成・共同作業を実現

プロのコツ* 💡: ドキュメントが完成したら、関連タスクにリンクしてすべてを中央の場所・保存しましょう。リンクされたドキュメントを相互リンクするには「関係」機能を活用してください

ClickUp Brainを活用し、ドキュメントがタスク・プロジェクト・メッセージングのトーン・チームのワークフローと整合するよう確保する

3. プロジェクト管理にはClickUp

ClickUpは基本的なタスク管理を超え、プロジェクトを効率化しチームコラボレーションを促進する強力な機能を提供します。

プロジェクト管理におけるClickUpのメリットは以下の通りです：

ClickUp 3.0のダッシュボードは、アジャイルプロジェクトマネージャーにチームの残タスクと週間優先度を素早いビューで把握させるとともに、詳細なバーンアップチャートとバーンダウンチャートを提供します。

ClickUpの価格設定 *

Free Forever

Unlimited: ユーザーあたり月額7ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額12ドル

企業版： カスタム価格設定

*ClickUp Brain: 有料プラン全種で利用可能（追加料金：ワークスペースメンバー1人あたり月額5ドル）

人気の生成AIアシスタントの一つ、ChatGPTについて議論しましょう。

ChatGPTとは？

viaChatGPT

ChatGPTは言うまでもありません。

OpenAIが開発したChatGPTは、自然言語処理（NLP）と大規模言語モデル（LLM）を活用し、ユーザーの入力に基づくプロンプトや質問に回答する/AIチャットボットです。

ChatGPTは生成型事前学習トランスフォーマーアーキテクチャと機械学習モデルで訓練され、ユーザーのプロンプトに基づいた人間のような会話を生成します。コード記述、調査やデータ収集の支援、その他多くの言語関連タスクを実行可能です。

ChatGPTの鍵となる機能を見てみましょう.

*ChatGPTのコア機能

1. 自然言語処理

ChatGPTは自然言語処理能力により人間のように質問に答えます。質問を（ほとんどの場合）完璧に理解し、パーソナライズされた人間らしい回答を提供します。

仮に主張を裏付ける調査が必要だとしましょう。ChatGPTは検証可能なデータを取得し、製品ドキュメントに追加できます。

例えば、チームが製品にライブチャットとナレッジベースのどちらを追加すべきかブレインストーミングしている場合。プロダクトマーケターとして、このデータを活用し「ライブチャットの方が合理的である」という主張を裏付けることができます。

ChatGPTを用いた調査のためのプロンプト

*メモ：ChatGPTの回答を最終判断としないでください。虚偽の情報を生成することが知られており、誤った結果を返す可能性があります。必ず人間による事実確認と編集を加えてください。

さらに、ChatGPTは会話の流れを理解します。過去のやり取りからパターンを学習し、関連性を高めるため応答を調整します。過去のメッセージや文章、さらには会話全体を記憶し、それに応じて回答を適応させます。

詳細はこちら：2024年AI統計トップ

2. カスタムGPTs

ChatGPTではGPTエンジンをカスタマイズし、特定のスキルを持つカスタムAIチャットボットを作成できます。これはChatGPTで広く利用されている機能です。

例、SaaS製品向けに、新規ユーザー向けのサポートボットとして機能し、チャットで対話し、製品ナレッジベースからクエリに回答するオンボーディングパートナーを作成したい場合、GPTがこれを実現できます。

viaOpenAIのGPTストア

カスタムGPTのビジネス活用事例は無限大です。

3. 言語の専門性

ChatGPTはインターネットから収集した570GBという膨大なデータセットを基盤としています。

膨大なデータにより、ChatGPTのAIチャットボットは膨大な語彙力を持ち、200言語に対応しています。

さらに、特殊な用語や技術用語を瞬時に分解できるため、最高の/AIコピーライティングツールの一つとなっています。

ChatGPTの料金体系

ChatGPTには2つのバリエーションがあります：ChatGPT 3.5とChatGPT Plus。

ChatGPT 3.5: 永久無料

ChatGPT Plus：月額20ドル

ChatGPT チーム: *月額25ドル/ユーザー（最低2席から）

ChatGPT 企業：*カスタム価格設定

ClickUpとChatGPTは生成AIツールとして活用可能。ClickUpはAIアシスタントを内蔵したプロジェクト管理ツールである一方、ChatGPTは対話型チャットボットである。

下記のChatGPT対ClickUp比較では、詳細を掘り下げ、究極の勝者を決定します。

ChatGPT vs. ClickUp：機能比較

機能* ClickUp Brain ChatGPT 最適な用途 プロジェクト管理 会話AI 機能性 ClickUpのプロジェクト管理プラットフォームに統合されたAIアシスタント スタンドアロン/AIアシスタント 共同作業機能 はい（ClickUp Docs、 マインドマップ 、ホワイトボードで） いいえ ワークフロー連携 * はい ネイティブ連携機能なし 使いやすさ* ユーザーフレンドリーで、プロジェクトに関する質問を直接投げかけられます 目的の出力を得るには具体的なプロンプトの作成が必要 プロジェクト管理* 専用のプロジェクト管理機能（レポート作成、自動化）を提供 プロジェクト管理機能はリミットがある ナレッジベース* チームのプロジェクト、ドキュメント、ナレッジベースと連携します トレーニングデータに基づく一般的な知識ベースに依存しています 情報の正確性 プロジェクト固有の最新情報 情報が古い可能性があります（2022年1月以前） 価格 有料 無料版と有料版 画像と音声検索 いいえ はい

1. AIプロジェクト管理 vs. 対話型AI

ClickUpはAI搭載のエンドツーエンドプロジェクト管理で最も知られています。高度なプロジェクト管理機能により、接続ワークフロー、タスク管理、インタラクティブダッシュボード、ワークフローに合わせた自動化プロセスを活用し、あらゆる複雑さのプロジェクトに対応できます。

ClickUp AIアシスタントと統合された*ClickUpでは、プロジェクト管理ツール内で議論を要約する、テーブルへのデータ入力、ブログ作成、会話への返信、テキスト翻訳、チームメンバーへのタスク割り当てが可能です。

ClickUp BrainとChatGPTはどちらもNLPに強みを持つが、ClickUp Brainは日常的なプロジェクト管理タスクに関連する多様な文脈コンテンツ（プロジェクト概要やレポート、電子メール、データ分析、タスク説明など）を生成できる。

一方ChatGPTは、適応学習とコンテンツ生成機能を備えた対話型チャットボットです。その大規模言語モデル（LLM）は膨大なデータで訓練されており、自然言語処理（NLP）能力によりパーソナライズされた回答や提案が可能です。創造的なアイデアを生成できますが、APIを介して自社製品に統合しない限り、プロジェクト関連のコンテンツを提供することはできません。

勝者 🏆: プロジェクトマネージャーなら、ClickUpが最適なソリューションです。プロジェクト管理の力とAIライティング・プロジェクト管理アシスタントを組み合わせ、やること を迅速に完了できるため、最高のAIプロジェクト管理ツールと言えます。一方、コンテンツ作成の助けとなる質問への回答を求めているなら、ChatGPTが最適な選択肢です。 したがって、今回のChatGPT対ClickUpの比較は引き分けとなる。

2. 共同作業機能

ClickUpはプロジェクト管理者とユーザー向けにClickUp Docsを提供し、ドキュメントの作成、リアルタイム編集、ワークフローへのマップを可能にします。

共同編集可能なドキュメントはあらゆるプロジェクトに価値ある追加機能です。コメントでメンバーをタグ付け、タスクを割り当て、関連情報をすべてドキュメント内に集約でき、チームはリアルタイムで共有・ビュー・編集が可能です。追加のカスタマイズ機能として、テーブル・見出し・ハイライト付きのリッチテキストフォーマットが利用できます。

統合型AIアシスタントは、文章作成の質と速度を向上させ、アイデアが思いつかない時には話し合いの要点をブレインストーミングする手助けをします。

ClickUp Docsでドキュメントをリアルタイムに共有・編集・共同作業

ChatGPTはスタンドアロンのAIアシスタントです。プロンプトに基づいて文章を生成できますが、共同作業機能は備えていません。単一のインターフェースであるため、チームが同じ文書を同時に仕事することはできません。ChatGPTから生成された情報をWordやGoogle ドキュメントに抽出し、チームメンバーを招待して仕事を行う必要があります。

*勝者 🏆: ClickUpが明らかな勝者。ClickUp Docsは社内チームや部門横断的な協業向けに設計されています。ClickUp Brainと統合することで、AIが説明文を作成し、タスクを割り当て、タイムラインを追加する詳細なプロジェクト関連ドキュメントを数秒で作成可能です。

3. ナレッジベース

ClickUpのAI知識管理はニューラルネットワークを活用し、組織の文書・wiki・プロジェクト・タスクを接続するため、手動での情報検索が不要になります。

ClickUpは情報の中心hubとなります。プロジェクトの取得する詳細を探すための延々と続く検索はもう不要です。ClickUp内で直接質問すれば、ClickUp Brainがタスクやドキュメント、さらにはチームのメンバーの専門知識から導き出した回答を提供します。

ChatGPTでカスタムGPTを設計できるものの、この/AIアシスタントは依然としてChatGPTのデータベースとユーザーが入力した製品詳細から情報を取得します。つまり、ChatGPTはプロジェクト固有の質問には答えられません。

勝者 🏆: ClickUpの生成AI「ClickUp Brain」は、チームのプロジェクト・ドキュメント・ナレッジベースと連携し、プロジェクト関連の質問に回答します。

ClickUpのAIプロンプトテンプレートを活用すれば作業効率が向上します。プロジェクト管理には「ChatGPTプロジェクト管理用プロンプトテンプレート」が特に有用です。

貴社のニーズに合ったプロジェクトアイデアを生成し、タスクを作成、タイムラインを追加し、効率的なプロジェクト管理のための戦略を構築します。

例えば、新機能リリース計画で発生し得る予算編成上の課題を特定したい場合。予算編成とコスト管理のプロンプトに移動し、以下を入力：「新規ソフトウェア開発におけるプロジェクトコストの一般的な課題と潜在的な解決策を説明せよ」

4. ワークフロー連携

*ClickUpは1,000以上のツールと連携し、サードパーティアプリケーション間の情報交換を容易にし、データ転送エラーを削減、全データセットを単一システムに統合、ツール間を切り替えることなく単一インターフェース内でタスクを実行します。

ClickUpの人気連携サービスには、Zoom、Slack、HubSpot、Google カレンダー、Zendesk、Dropbox、Miro、Intercom、Githubなどがあります。コミュニケーション、コラボレーション、自動化アプリをClickUpに追加しましょう。カスタム連携を追加したい場合は、ClickUpの公開APIを利用できます。

ChatGPTにはネイティブ統合機能がありません。*ただし、Microsoft Office 365やGoogle Workspaceなど、ツールが必要なサービスの一部は、ワークフローに基づいた独自の統合アプリを提供しています。技術リソースがあれば、APIを利用して構築することも可能です。

勝者 🏆: ClickUp は1,000以上の連携機能を備え、ClickUpと選択したツール間の双方向同期を実現します。

*RedditでのClickUp対ChatGPT比較

プロジェクト管理に関するChatGPT対ClickUpの議論について、ユーザーがどう考えているかRedditで調査しました。

多くのRedditユーザーがClickUpのAIアシスタントとその可能性に興奮した。あるユーザーは楽観的にこうメンションした：

「これでチームのタスク作成と完了が確実にスピードアップするでしょう」

しかし、ChatGPTに関するコメントは異なる視点を浮き彫りにした。

あるユーザーがメモしたように、

プロジェクトプロセスの定義は重要ですが、ChatGPTを最大限活用するにはプロンプトの練習と適切なプロジェクト情報の提供が必要です。一方、ClickUp AIは複雑なプロジェクト管理においてプロンプトの習得を必要とせず、より簡単に使用できるようです。

これは、ChatGPTが会話には適しているものの、プロジェクト管理の文脈ではリミットがあることを示唆しています。複雑なプロジェクトを扱うには、ClickUp Brainの方がより使いやすい選択肢です。

ClickUp vs. ChatGPT：どちらの生成AIツールが最適か？*

ClickUpとChatGPTはどちらも強力なツールですが、それぞれ異なる目的を果たします。ClickUpはオールインワンのプロジェクト管理プラットフォームであり、単一の統合ワークスペース内でプロジェクト、タスク、ドキュメントの作成、割り当て、追跡、管理を行うためのAI機能を備えています。

ClickUpのAIアシスタント「ClickUp Brain」は、プロジェクト管理環境内で生成AIを活用します。常にターゲットプロンプトを必要とし、専用のプロジェクト管理機能を持たないChatGPTとは異なり、ClickUp Brainではプロジェクトに関する質問を直接投げかけ、即座に関連性の高い支援を得ることが可能です。

ClickUpは、ClickUp BrainによるAIアシストの追加機能によりシームレスなプロジェクト管理体験を提供し、プロジェクトを効果的に管理する上で明らかな勝者となります。

プロジェクト管理の生産性を向上させるため、ClickUpの無料試用版に登録しましょう。