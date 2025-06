Come utilizzare i moduli in ClickUp per semplificare la raccolta dei dati

I moduli ClickUp sono una funzionalità della piattaforma di project management ClickUp , progettata per semplificare la raccolta dei dati e convertire le risposte ricevute in attività concrete. Consentono agli utenti di creare moduli personalizzabili che si integrano perfettamente con le altre funzionalità/funzioni di ClickUp

*passaggi per creare un modulo: Aggiungi vista Modulo: vai al tuo Spazio, Cartella o Elenco, fai clic su + Visualizza e seleziona Modulo. I moduli possono anche essere aggiunti dall'Hub Moduli in ClickUp Crea il modulo: seleziona la scheda Crea e fai clic su Aggiungi domanda. Puoi aggiungere campi di testo, caselle di controllo, elenchi a discesa e altro ancora. Usa l'editor drag-and-drop per modificare la posizione e la sequenza delle domande esistenti Personalizza le impostazioni: puoi assegnare tutte le attività di invio del modulo alla persona responsabile e persino applicare un modello di attività per mantenere la coerenza Stile e marchio: regola colori, layout e marchio per un aspetto raffinato Condividi e incorpora: copia il link del modulo o incorporalo nel tuo sito Gestisci gli invii: monitora le risposte come attività per un facile follow-up

Aggiungi vista Modulo: vai al tuo Spazio, Cartella o Elenco, fai clic su + Visualizza e seleziona Modulo. I moduli possono anche essere aggiunti dall'hub Moduli in ClickUp

Crea il modulo: seleziona la scheda Crea e fai clic su Aggiungi domanda. Puoi aggiungere campi di testo, caselle di controllo, elenchi a discesa e altro ancora. Utilizza l'editor drag-and-drop per modificare la posizione e la sequenza delle domande esistenti

Personalizza le impostazioni: puoi assegnare tutte le attività di invio dei moduli alla persona responsabile e persino applicare un modello di attività per garantire la coerenza

Stile e marchio: regola colori, layout e branding per un look raffinato

Condividi e incorpora: copia il link del modulo o incorporalo nel tuo sito

Gestisci gli invii: monitora le risposte come attività per un facile follow-up

I moduli in ClickUp offrono domande personalizzabili, logica condizionale, integrazione perfetta del flusso di lavoro, facile condivisione e maggiore sicurezza con conformità GDPR e CCPA

I moduli ClickUp possono essere utilizzati per raccogliere feedback, gestire richieste, condurre sondaggi e raccogliere dati per attività e progetti. Sono disponibili modelli predefiniti per vari casi d'uso, come la raccolta di feedback, l'accettazione di progetti, le candidature di lavoro, ecc.