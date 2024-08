10 Migliori software per il successo dei clienti per la crescita nel 2024

Il miglior software di customer success riunisce diverse parti mobili per ottimizzare le operazioni di customer success. Include funzionalità/funzione come la gestione dei dati dei clienti, strumenti per la mappatura del viaggio del cliente , flussi di lavoro automatizzati, reportistica e analisi.

Inoltre, potreste cercare strumenti di gestione delle campagne , gestione delle risorse e software di gestione dei lead per completare il vostro programma di esito positivo.

In questa guida, esaminiamo i 10 migliori software di esito positivo che possono aiutare la vostra azienda a crescere!

Che cos'è il software per l'esito positivo?

Il software per il successo dei clienti è un tipo di strumento aziendale progettato per aiutare le aziende a gestire e supportare efficacemente i clienti durante l'intero percorso. Fornisce una piattaforma centralizzata per la raccolta e l'organizzazione dei dati dei clienti, l'automazione delle attività e dei flussi di lavoro e il monitoraggio delle metriche chiave delle prestazioni.

Cosa cercare in una piattaforma di esito positivo per i clienti?

Cercate un software per l'esito positivo che si integri con il vostro CRM esistente e che fornisca la gestione dei dati dei clienti o la gestione delle risorse umane strumenti di gestione del cliente che includono modelli di viaggio del cliente o mappatura, flussi di lavoro automatizzati e un'ottima strumenti di reportistica e analisi per i client .

Se puntate alla crescita, cercate anche funzionalità/funzione come il monitoraggio delle attività, il project management e la gestione dei progetti modelli di piani di comunicazione o strumenti.

Il software per il successo dei clienti è uno strumento potente che può aiutare a migliorare le relazioni con i clienti, a fidelizzarli e a guidare la crescita complessiva. Ma con le tante opzioni di software per l'esito positivo presenti sul mercato, può essere difficile capire quale sia quello giusto per voi.

Le 10 migliori soluzioni software per l'esito positivo da utilizzare nel 2024

Ecco i nostri strumenti software preferiti per il successo dei clienti che vi aiuteranno ad alimentare le relazioni con i clienti e la crescita di quest'anno.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è il software di esito positivo perfetto per team di qualsiasi dimensione e settore. Aiuta il responsabile dell'esito positivo a gestire in modo organizzato tutte le comunicazioni con i clienti, in modo che possa fornire un servizio migliore ai clienti in modo più rapido.

Con ClickUp è possibile monitorare facilmente le interazioni e le richieste dei clienti in tempo reale, consentendo ai team per l'esito positivo di rispondere rapidamente alle loro esigenze. Avrete inoltre accesso ai dati di utilizzo dei clienti, in modo da poter comprendere meglio l'adozione del prodotto nelle diverse fasi.

Iniziate con il Modello per il supporto clienti di ClickUp per dare priorità alle richieste dei clienti e organizzare il loro feedback!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Vista Tabella di ClickUp per creare una tabella diCRM in ClickUp* I campi personalizzati consentono di tenere traccia di tutti i dati importanti per il progetto

I flussi di lavoro automatizzati consentono di snellire le attività ricorrenti, come l'invio di email per l'onboarding dei clienti, la programmazione di chiamate di follow-up e il supporto clienti

Strumenti di mappatura del percorso del cliente per identificare i punti di contatto e i potenziali attriti

ClickUp AI per comporre, riepilogare/riassumere e ideare più rapidamente

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento di ClickUp può essere ripida a causa dell'abbondanza di funzionalità/funzione

L'app mobile non offre tutte le stesse funzionalità/funzione della versione web

I membri del piano Free possono sperimentare un servizio clienti più lento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.356+ recensioni)

4,7/5 (8.356+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.727+ recensioni)

2. Custificare

via Custificare Custify è un software per l'esito positivo dei clienti che aiuta le aziende SaaS a migliorare la soddisfazione dei clienti, a ridurre gli abbandoni e ad aumentare il valore della vita.

Custify fornisce alle aziende un'unica visualizzazione dei loro clienti, consentendo loro di monitorare l'impegno dei clienti, identificare potenziali problemi e fornire un supporto personalizzato.

Fornisce inoltre un'ampia selezione di funzionalità/funzione per automatizzare i flussi di lavoro dei clienti, come l'invio di email di onboarding, la programmazione di chiamate di follow-up e la fornitura di ticket di supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Custify

Possibilità di definire punteggi di salute per ogni segmento di clienti

Interfaccia di facile utilizzo che fornisce tutti i dati importanti dei client in un'unica pagina

Altamente personalizzato e facile da adattare al team di esito positivo del cliente

Limiti di Custify

Mancanza di materiale completo nella sezione di aiuto

Limitato monitoraggio delle attività e analisi del dashboard

Prezzi di Custify

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Custify

G2: 4.7/5 257+ recensioni)

4.7/5 257+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (96+ recensioni)

3. Totango

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/asset\_SB7hxZOJ-1.png Totango dashboard /$$$img/

via Totango Totango aiuta le aziende a reddito ricorrente a migliorare la fidelizzazione e le relazioni con i clienti grazie a strumenti di customer success flessibili e scalabili.

Il software di customer success è costruito su una base modulare con best practice incorporate, in modo che le aziende possano iniziare da dove sono oggi e crescere in base alle loro esigenze. Funzionalità/funzione sono l'analisi in tempo reale dello stato di salute dei clienti, strumenti di coinvolgimento proattivo e un framework per l'orchestrazione dei customer journey.

Le migliori funzionalità/funzione di Totango

Approfondimenti in tempo reale grazie all'integrazione diretta con le API

Molteplici visualizzazioni per aiutare a gestire rischi, rinnovi e altro ancora

FacileFlusso di lavoro CRM monitoraggio dei clienti e del loro stato di salute

Limiti di Totango

Le funzionalità/funzione di gestione delle attività sono limitate (non è possibile creare attività secondarie)

L'interfaccia utente deve essere aggiornata per renderla più user-friendly

I clienti si lamentano della difficoltà di sincronizzazione dei dati con altri software

Prezzi di Totango

Starter : $2.988+/anno

: $2.988+/anno Azienda : $18.000+/anno

: $18.000+/anno Premier: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Totango

G2: 4.4/5 (735+ recensioni)

4.4/5 (735+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (24+ recensioni)

4. Gainsight CS

via Gainsight CS Il software per l'esito positivo dei clienti di Gainsight offre informazioni in tempo reale sulla salute dei clienti e funzionalità/funzione di coinvolgimento proattivo con strumenti per la creazione di comunità.

Il suo software fornisce un quadro per definire, misurare e ottimizzare i touchpoint dei clienti. Inoltre, offre una serie di strumenti di analisi dei dati che aiutano le aziende a comprendere i propri clienti in modo da poter prendere decisioni migliori su come impegnarsi con loro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gainsight

Eccezionale centralizzazione dei dati dei clienti

Eccezionale compilazione dei dati dei clienti

Altamente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze specifiche

Limiti di Gainsight

Richiede l'integrazione di più origini dati per avere un quadro completo della situazione

Programma molto complesso da configurare

Diversi recensori suggeriscono che il costruttore di email deve essere aggiornato

Prezzi di Gainsight

CS Essentials : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi CS Essentials Plus : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Gainsight

G2: 4,4/5 (1.128+ recensioni)

4,4/5 (1.128+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (44+ recensioni)

5. ClienteSuccesso

via ClienteSuccesso Se state cercando un software per l'esito positivo dei clienti che sia facile da usare e pronto a crescere con voi, ClientSuccess Customer Success Software potrebbe essere una buona opzione.

ClientSuccess offre una serie di funzionalità/funzione utili, come il costruttore di customer journey e il forum della comunità. Fornisce una piattaforma ricca di funzionalità/funzione che include diversi strumenti di analisi dei dati da cui partire per la crescita relazioni con i clienti .

Le migliori funzionalità/funzione di ClientSuccess

Gli utenti sono entusiasti dell'esperienza dell'interfaccia utente, semplice ed elegante

L'incredibile supporto clienti include CSM dedicati che potete raggiungere in qualsiasi momento

Facile da implementare e non richiede un amministratore

Limiti di ClientSuccess

Alcune integrazioni possono necessitare di miglioramenti

Le richieste API sono limitate a 10 al secondo

Personalizzazioni limitate per la reportistica

Prezzi di ClientSuccess

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ClientSuccess

G2: 4.4/5 (408+ recensioni)

4.4/5 (408+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (17+ recensioni)

6. Podio

via Podio Se siete un rivenditore, un ristorante o un provider di servizi che desidera migliorare le interazioni con il servizio clienti, Podium potrebbe essere un'ottima opzione software per il servizio clienti!

Podium è una piattaforma software basata su cloud che aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti con una serie di strumenti, come messaggi, chat, recensioni, pagamenti, marketing e analisi.

La piattaforma di comunicazione con i clienti è progettata per aiutarvi a ottenere più recensioni, raccogliere feedback, convertire i clienti, comunicare in modo più efficiente e (in ultima analisi) aumentare i ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podium

Consente ai rappresentanti del servizio clienti di effettuare chiamate vocali senza dover utilizzare i loro numeri di telefono reali

Rende facilissimo ottenere recensioni dai clienti

Consente di gestire tutti i messaggi dei clienti, la programmazione e i pagamenti da un unico luogo

Limiti di Podium

A causa della rapida crescita, i rappresentanti CS esperti sono al limite

Non può interagire con Facebook per i pagamenti

Richiede che i clienti utilizzino Facebook o Google per inviare le recensioni

Prezzi di Podium

Essenziale : $249/mese

: $249/mese Standard : $409/mese

: $409/mese Professionale: $599/mese

Podium valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1.326+ recensioni)

4.5/5 (1.326+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (472+ recensioni) capterra down?

7. Planhat

via Planhat Planhat è uno strumento di gestione dell'esito positivo dei clienti che offre una serie di funzionalità/funzione per migliorare le relazioni e gestire i dati dei clienti.

Tra le sue migliori funzionalità vi sono la gestione del customer journey, l'analisi dei dati, l'automazione del flusso di lavoro, la collaborazione e le integrazioni.

Planhat è utilizzato da un ampio intervallo di aziende, tra cui società di software, provider SaaS e aziende tecnologiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Planhat

Molteplici dashboard per i clienti forniscono informazioni complete e di facile accesso

Monitoraggio, registrazione e gestione delle interazioni con i clienti da un'unica piattaforma

Esperienza utente sofisticata ma intuitiva

Limiti di Planhat

Può richiedere agli utenti un po' di tempo per adattarsi al suo approccio alla terminologia, al flusso di lavoro e alle automazioni

Limitata documentazione di supporto

Limitate funzioni di marketing di massa via email

Prezzi di Planhat

Basico : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Professionale : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Planhat valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (508+ recensioni)

4.6/5 (508+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23+ recensioni)

8. Churn360

via Churn360 La piattaforma di successo dei clienti Churn360, alimentata dall'IA, mira ad aiutare le aziende SaaS a ridurre gli abbandoni e ad aumentare il valore della vita dei clienti.

Churn360 fornisce agli utenti una visualizzazione a 360 gradi dei loro clienti, che include dati sull'utilizzo, il coinvolgimento e i rinnovi. Questi dati vengono utilizzati per identificare i clienti a rischio e creare interventi personalizzati per prevenire il churn.

La piattaforma offre una serie di utili funzionalità per l'esito positivo dei clienti, tra cui flussi di lavoro precostituiti, campagne di marketing mirate, punteggi sulla salute dei clienti e approfondimenti sulla rinuncia.

Se siete alla ricerca di un software di customer success con molti utenti soddisfatti e che offra un monitoraggio e delle integrazioni fantastici, Churn360 potrebbe essere la scelta ideale per voi!

Le migliori funzionalità di Churn360

Eccellenti strumenti di monitoraggio del customer journey e degli utenti

Si integra perfettamente con HubSpot

Molto facile da impostare e avviare

Limiti di Churn360

Alcuni recensori suggeriscono che sarebbe utile una dashboard personalizzabile

Alcuni utenti suggeriscono che sarebbe utile un tutorial in-app

Orientato alle aziende SaaS

Prezzi di Churn360

Startup : $199/mese

: $199/mese Professionale : $499/mese

: $499/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Churn360

G2: 4.8/5 (26+ recensioni)

4.8/5 (26+ recensioni) Capterra: 5/5 (7+ recensioni)

9. Catalizzatore

via Catalizzatore Il software di crescita SaaS Catalyst aiuta le aziende a offrire una ricca esperienza ai clienti, in grado di creare una base di clienti fedeli.

Le soluzioni Catalyst per l'esito positivo aiutano a centralizzare i dati dei clienti, a mostrare i segmenti di clientela, a fornire un quadro chiaro della salute dei clienti e a scalare il customer journey.

Il software si avvale di configurazioni flessibili, di un'ampia scelta di integrazioni e di un'approfondita base di conoscenze sul servizio clienti per aiutare le aziende a migliorare la propria efficienza le aziende a fidelizzare i clienti .

Le migliori funzionalità/funzione di Catalyst

Team del supporto clienti personalizzato

Ottima UX che rende facile la navigazione e la ricerca di ciò che serve

Eccezionale monitoraggio delle metriche per la fidelizzazione, le tendenze e le relazioni

Limiti di Catalyst

I recensori lamentano che l'onboarding può essere confuso

Limitati layout predefiniti

La personalizzazione può essere complessa e difficile all'inizio

Prezzi di Catalyst

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Catalyst

G2: 4.6/5 (462+ recensioni)

4.6/5 (462+ recensioni) Capterra: 3,5/5 (2+ recensioni)

10. SmartKarrot

via SmartKarrot La piattaforma per il successo dei clienti SmartKarrot fornisce strumenti e funzionalità utili per i gestori e i team del successo dei clienti. Consente alle aziende di coinvolgere i clienti, misurare l'impatto delle loro iniziative di esito positivo e monitorare la salute dei clienti.

SmartKarrot è in grado di soddisfare quasi tutti i requisiti di esito positivo per tutti i tipi di aziende. I suoi dati integrati, i sistemi di avviso, la segmentazione dinamica dei clienti e le decine di automazioni aiutano le aziende a costruire relazioni più solide che portano a un aumento dei ricavi.

Le migliori funzionalità di SmartKarrot

Servizio clienti e formatori altamente apprezzati

Buona sincronizzazione con altre piattaforme di analisi

Monitoraggio delle attività, marcatura dei punti di contatto e creazione di punti d'azione senza difficoltà

Limiti di SmartKarrot

Bug e rallentamenti occasionali

Per le aziende con un'ampia base di clienti, l'onboarding può richiedere molto tempo

Prezzi di SmartKarrot

Crescita : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pro : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SmartKarrot

G2: 4.4/5 (29+ recensioni)

4.4/5 (29+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (32+ recensioni)

Tipi di software per l'esito positivo dei clienti

Software di gestione degli account

Il software di gestione degli account si concentra sulla gestione efficiente degli account dei clienti per migliorare le relazioni, la fidelizzazione e i ricavi. Consente alle aziende di memorizzare informazioni critiche sui clienti, monitorare le interazioni e analizzare la salute degli account. Questo tipo di software è particolarmente utile per le aziende che vogliono rafforzare le relazioni con i clienti esistenti e massimizzare il valore della vita del cliente.

Strumenti di feedback dei clienti Strumenti per il feedback dei clienti consentono alle organizzazioni di raccogliere e

analizzare il feedback dei propri clienti attraverso i sondaggi, moduli di feedback e le interazioni sui social media. Queste informazioni aiutano le aziende a comprendere i livelli di soddisfazione dei clienti, a individuare le aree di miglioramento e a prendere decisioni informate per migliorare l'esperienza dei clienti.

Piattaforme di analisi dei dati dei clienti

Le piattaforme di analisi dei dati dei clienti forniscono alle aziende capacità di analisi dei dati per comprendere a fondo il comportamento, le preferenze e le tendenze dei clienti. Sfruttando l'analisi predittiva e l'IA, queste piattaforme possono prevedere le esigenze dei clienti, identificare gli account a rischio e contribuire a creare campagne di marketing mirate e personalizzate.

Strumenti di coinvolgimento dei clienti

Gli strumenti di coinvolgimento dei clienti sono progettati per facilitare l'impegno proattivo con i clienti attraverso vari canali, come email, SMS, social media e altri canali di comunicazione messaggi in app . Aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro della comunicazione, a programmare i messaggi e a segmentare il pubblico per garantire interazioni pertinenti e tempestive.

Piattaforme per la formazione dei clienti

Le piattaforme di formazione per i clienti consentono alle aziende di creare, gestire e distribuire contenuti educativi e programmi di formazione ai propri clienti. Queste piattaforme sono fondamentali per l'inserimento di nuovi clienti aumentare l'adozione dei prodotti e garantire che i clienti ottengano il massimo valore dai loro acquisti.

Come può il software per l'esito positivo dei clienti giovare alla vostra azienda?

Le aziende possono sfruttare i software per il successo dei clienti per migliorare le relazioni con i clienti e accelerare la crescita in diversi modi strategici.

Utilizzando le funzionalità di gestione degli account, le aziende possono visualizzare in modo olistico le interazioni, le preferenze e i feedback dei clienti, consentendo strategie di coinvolgimento personalizzate.

Gli strumenti di feedback dei clienti all'interno del software consentono la raccolta e l'analisi dei dati diretti dei clienti personalizzati del cliente che possono informare lo sviluppo dei prodotti e migliorare l'offerta di servizi. Grazie alle piattaforme di analisi dei dati dei clienti, le aziende possono prevedere il comportamento dei clienti, identificare le opportunità di upselling e prevenire la rinuncia al servizio affrontando i problemi in modo proattivo.

Gli strumenti di coinvolgimento dei clienti consentono comunicazioni automatizzate e tempestive, assicurando che i clienti ricevano il messaggio giusto al momento giusto.

Le piattaforme di formazione dei clienti forniscono agli utenti le conoscenze necessarie per utilizzare appieno i prodotti o i servizi, migliorando la soddisfazione e la fedeltà. Integrando il software per l'esito positivo nelle loro attività, le aziende possono migliorare l'esperienza del cliente, favorire relazioni a lungo termine e promuovere una crescita sostenibile.

Costruisci la tua strategia di esito positivo in ClickUp

La scelta della giusta piattaforma software per il successo dei clienti può rendere i vostri clienti più felici e aumentare la crescita dei vostri profitti!

La reportistica e le analisi di ClickUp vi permettono di misurare l'efficacia delle vostre strategie di successo dei clienti, consentendovi di iterare e di migliorare continuamente . Migliorate il vostro esito positivo con ClickUp e promuovete relazioni durature che favoriscono la fedeltà e la crescita. Creare un'area di lavoro di ClickUp gratuita e sperimentate oggi stesso il futuro dell'esito positivo dei clienti!