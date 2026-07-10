Claude Skills per il project management: una guida pratica

Il lunedì guidi Claude attraverso il tuo processo di sprint. Entro venerdì lo rifai, e la settimana successiva, ancora. Ogni conversazione riparte da zero e, per chiunque gestisca progetti quotidianamente, questo "reset" consuma silenziosamente ore e ore.

Le Claude Skills mettono fine al reset: basta definire il flusso di lavoro una sola volta e Claude lo carica automaticamente ogni volta che si presenta l’attività. Ma la vera sfida non sta nel creare le Skills, bensì nel capire quali meritano ancora di essere eseguite. Una Skill obsoleta nasconde il proprio degrado, fornendoti il formato corretto ben dopo che il processo sottostante è già andato avanti.

In breve: Una Skill è una cartella contenente un file SKILL.md che insegna a Claude un'attività ripetibile, caricata automaticamente quando la tua richiesta corrisponde alla sua descrizione. Sono particolarmente efficaci per lavoro strutturato e ricorrente: PRD, riepiloghi settimanali sullo stato di avanzamento, valutazione delle richieste in entrata e retrospettive. Non sostituiscono gli agenti, i server MCP o il tuo sistema di registrazione, e elaborano solo i dati che tu fornisci loro. Ideale per: team che ripetono gli stessi flussi di lavoro di gestione dei progetti e desiderano una struttura identica ogni volta.

Cosa sono le Claude Skills?

Le "Claude Skills" sono cartelle di istruzioni che insegnano a Claude come gestire attività specifiche e ricorrenti. Il nome ufficiale dato da Anthropic a questa funzionalità/funzione è "Agent Skills".

Ogni Skill contiene un file denominato SKILL.md. Questo file inizia con un breve blocco chiamato "YAML frontmatter", che contiene il nome della Skill e una descrizione delle circostanze in cui utilizzarla. Il resto del file contiene le istruzioni che Claude deve seguire. Una Skill può includere anche modelli, documenti di riferimento e script.

Dal team che ha sviluppato le Skills: Gli ingegneri di Anthropic che hanno introdotto questa funzionalità/funzione, Barry Zhang, Keith Lazuka e Mahesh Murag, paragonano la creazione di una Skill alla stesura di «una guida di inserimento per un nuovo assunto». Basta acquisire una volta sola le conoscenze procedurali necessarie per un'attività e Claude le utilizzerà ogni volta che tale attività si presenterà.

Come funzionano le Claude Skills?

Le Claude Skills funzionano tramite il rilevamento automatico. All'inizio di ogni sessione, Claude legge il nome e la descrizione di ogni Skill installata. Quando la tua richiesta corrisponde alla descrizione di una Skill, questa carica le istruzioni complete e le applica. Non è necessario fare una menzione della Skill né incollare nulla nella chat.

Questo approccio, denominato "divulgazione progressiva", garantisce la leggerezza delle Skills. Claude carica solo la breve descrizione finché un'attività non richiede ulteriori informazioni. Le istruzioni complete rimangono nascoste finché non diventano rilevanti. Ciò significa che puoi installare molte Skills senza rallentare Claude né ingombrare le conversazioni in corso.

Ecco come funziona nella pratica:

Una Skill creata per le retrospettive degli sprint include la struttura della riunione, il formato delle azioni da intraprendere e le regole di follow-up. Quando qualcuno chiede a Claude di riepilogare una retrospettiva, il sistema rileva la corrispondenza, carica la Skill e produce il riepilogo/riassunto nel formato previsto. Stessa struttura, ogni volta, in ogni conversazione.

Le Skill si differenziano dai prompt per un aspetto fondamentale: la persistenza. Un prompt si applica a una singola conversazione, mentre una Skill si applica a tutte le conversazioni in cui compare l'attività.

Funzionano su tutti i prodotti Claude. Puoi aggiungerle nelle impostazioni di Claude.ai, utilizzarle in Claude Code o caricarle tramite l’API. Lo stesso file di Skill funziona in tutti e tre i contesti.

Lo sapevate? Un sondaggio condotto nel 2025 dall’Association for Project Management su 1.000 professionisti del settore ha rilevato che il 70% afferma che la propria organizzazione utilizza ormai l’IA, quasi il doppio rispetto al 36% registrato due anni prima. L’adozione non è più il problema. Il problema è come codificare i propri processi.

Claude Skills rispetto agli agenti, MCP e CLAUDE.md

Le Claude Skills, gli agenti IA, i server MCP ( Model Context Protocol ) e i file CLAUDE.md risolvono problemi correlati. Tuttavia, i project manager tendono a confonderli tra loro.

Una Skill insegna a Claude come eseguire un'attività ricorrente. Un agente IA è un sistema autonomo in grado di svolgere lavoro articolato in più passaggi. Un server MCP collega Claude a un sistema esterno. Un file CLAUDE.md contiene regole persistenti e sempre attive. Questi quattro elementi si integrano tra loro anziché essere in competizione.

Funzionalità Che cos’è Quando un PM ne ha bisogno Skill Una cartella Claude Skills creata attorno a un file SKILL.md che insegna a Claude un'attività ripetibile Da fare un'attività sempre allo stesso modo: PRD, eseguire il rollup sullo stato di avanzamento o valutazione RICE Agente Un sistema autonomo in grado di eseguire autonomamente un lavoro articolato in più passaggi Vuoi che il lavoro proceda dall’inizio alla fine senza dover controllare ogni singolo passaggio MCP Server Una connessione tra Claude e uno strumento o un'origine dati esterna Claude deve poter leggere o scrivere nel tuo tracker, nei tuoi documenti o nel tuo strumento di feedback CLAUDE. md Un file che memorizza in modo permanente le informazioni relative al progetto e le regole sempre attive Vuoi che il contesto di riferimento («citare sempre le metriche», «questo progetto utilizza sprint di due settimane») venga applicato ogni volta

Skill vs. CLAUDE.md, due termini che si possono facilmente confondere: La differenza sta nel momento in cui ciascuno di essi viene caricato. Un file CLAUDE.md è sempre attivo. Claude lo legge ad ogni messaggio senza bisogno di un trigger, motivo per cui dovrebbe contenere solo un piccolo insieme di fatti fissi. Ad esempio: «Lavoriamo con sprint di due settimane».

Una Skill funziona in modo opposto. Rimane inattiva finché la tua richiesta non corrisponde alla sua descrizione, quindi carica le istruzioni complete su richiesta. Ecco perché una Skill può essere lunga e dettagliata senza rallentare nulla, ed ecco perché il file CLAUDE.md dovrebbe rimanere breve.

La regola generale: CLAUDE.md rappresenta il contesto che Claude dovrebbe sempre conoscere; una Skill è una procedura che Claude dovrebbe seguire solo quando si presenta un'attività specifica. E funzionano insieme: CLAUDE.md specifica che "effettuiamo sprint di due settimane" e la tua Skill "retro" eredita automaticamente questa informazione quando viene triggerata.

Nota: se gestisci già un server MCP, la parte più difficile l’hai già superata. MCP fornisce a Claude la connessione. La Skill indica a Claude come utilizzare tale connessione per il tuo flusso di lavoro. I due elementi sono complementari ed è ideale utilizzarli entrambi.

Perché le Claude Skills sono importanti per il project management

Le Claude Skills offrono al team del progetto cinque vantaggi concreti: risultati coerenti da parte di ogni membro, una memoria istituzionale che sopravvive al ricambio del personale, un contesto che non è più necessario fornire di volta in volta, una capacità di giudizio che si rafforza nel tempo e un inserimento dei nuovi assunti che si misura in giorni.

Ecco in dettaglio cosa troverai:

Tutti ottengono lo stesso risultato. Cinque project manager che richiedono a Claude un PRD ottengono cinque formati diversi e cinque definizioni diverse di “terminato”. Una singola Skill PRD condivisa unifica il tutto in un’unica struttura. Le specifiche che un revisore apre appaiono identiche, indipendentemente dal fatto che siano state generate dall’ultimo assunto o dal team leader.

Il tuo processo non se ne va più insieme alla persona che ne è responsabile. L'unico PM che sa come dovrebbero essere strutturate le tue retrospettive porta con sé quella conoscenza. Una Skill trasforma quella conoscenza procedurale in un file che rimane al suo posto. Il framework funziona indipendentemente dal fatto che l'autore sia presente o meno nella stanza

Una Skill contiene già di per sé quel contesto. Se hai incollato la struttura del tuo sprint in tre chat separate di Claude, stai sovraccaricando l’agente ogni volta. Una Skill porta con sé quel contesto. Il lavoro parte dal tuo standard. Il tempo risparmiato è minimo per ogni singola istanza, ma diventa significativo su base trimestrale.

Il giudizio si accumula invece di azzerarsi. Un prompt migliora un risultato per una persona. Una Skill migliora ogni risultato futuro per tutti, perché ogni correzione che reineri aggiorna la versione di condivisione

Un nuovo assunto eredita la memoria del team fin dal primo giorno. Senza le Skills, un nuovo PM trascorre il primo mese a cercare di capire come il team redige i brief e la reportistica. Grazie a una libreria condivisa, può clonare il repository delle Claude Skills e produrre immediatamente risultati conformi agli standard.

Perché la maggior parte delle Claude Skills smette di funzionare correttamente Una Claude Skill richiede manutenzione e i suoi malfunzionamenti si verificano senza avviso. La Skill riflette il modo in cui il tuo team lavora nel momento in cui la crei, ma il lavoro continua a cambiare nel tempo. Si passa a un nuovo sistema di tracciamento, si riorganizza il team e si ridefinisce il contenuto di un PRD. La Skill non tiene conto di nessuno di questi cambiamenti e continua a eseguire il vecchio processo, restituendo lo stesso risultato. È questo che rende una Skill obsoleta peggiore dell’assenza di una Skill: la versione obsoleta sembra corretta anche molto tempo dopo che ha smesso di esserlo. Un prompt debole è facile da individuare, perché si legge la risposta errata e la si corregge. Ma una Skill obsoleta nasconde il problema fornendo il formato richiesto. Naturalmente, nessuno la controlla una volta che il processo sottostante è stato avviato. Infatti, il 35% dei lavoratori controlla i risultati generati dall’IA solo occasionalmente prima di utilizzarli. Una Skill colma questa lacuna perché rende i risultati di qualità inferiore più affidabili. La vera sfida non sta nel creare nuove Skills, ma nel valutare quali meritino ancora di essere mantenute attive. Assegna a ogni Skill un titolare e una data di revisione. Altrimenti, finirà per diventare solo la traccia di un flusso di lavoro che il tuo team si è lasciato alle spalle. Questa è anche la risposta sincera alla domanda su quando una Claude Skill dovrebbe essere dismessa: quando il lavoro procede a un ritmo più veloce di quanto tu sia disposto a mantenere la Skill aggiornata.

Come creare una Claude Skill per un flusso di lavoro di project management

Una Claude Skill si sviluppa in un unico file, senza bisogno di app o codice separati. I cinque passaggi riportati di seguito ti guidano nella definizione dell’ambito del flusso di lavoro, nella scrittura del file SKILL.md, nell’aggiunta di materiale di riferimento, nel mantenere il file snello e nel testarlo su lavoro reale.

Passaggio 1: Inizia con la valutazione

Prima di scrivere anche una sola istruzione, prenditi un attimo per identificare il flusso di lavoro che si ripete continuamente. Una Skill si rivela utile solo se chiude una lacuna che sei già in grado di individuare.

Esegui Claude su un'attività rappresentativa e osserva il momento in cui gli fornisci lo stesso contesto che gli avevi fornito in precedenza. Quel contesto ricorrente è il materiale che una Skill dovrebbe assimilare. I team che tralasciano questa valutazione tendono a sviluppare una Skill ben rifinita per un problema con cui non hanno mai avuto difficoltà.

Passaggio 2: Scrivi il file SKILL.md con nome, descrizione e istruzioni

Crea una cartella contenente un file SKILL.md e aprilo con un frontmatter YAML che includa un nome e una descrizione. Quindi scrivi le istruzioni sottostanti in Markdown standard. Le tre parti svolgono funzioni diverse:

Descrizione: La singola riga che determina quando la Skill si attiva, quindi merita la massima attenzione

Trigger: definiscilo in termini espliciti, ad esempio «Utilizza quando l’utente richiede un riepilogo settimanale dello stato».

Istruzioni: Sii il più preciso possibile, poiché la descrizione determina se Claude aprirà o meno il file

Passaggio 3: Fornisci un punto di riferimento su cui lavorare

La qualità di una Skill dedicata al project management si evince dagli esempi che fornisci molto più che dall’ingegnosità delle istruzioni stesse. Cerchiamo di capirlo con un esempio:

Sachin Rekhi, fondatore di Notejoy ed ex responsabile di prodotto presso LinkedIn, ha creato una Skill per valutare criticamente la strategia di prodotto. Il progetto ha avuto successo perché ha fornito il proprio materiale didattico insieme a modelli di strategia efficace. Ciò ha fornito a Claude uno standard solido in base al quale valutare le bozze.

Da fare: Raggruppa due o tre dei tuoi PRD o rapporti sullo stato più efficaci realizzati in passato e inserisci i riferimenti direttamente nel file SKILL.md.

Passaggio 4: Mantieni il file SKILL.md snello; inserisci i dettagli nei file di riferimento

Un file SKILL.md troppo esteso nasconde le istruzioni più importanti, quindi suddividilo quando diventa ingestibile.

Sposta il materiale occasionale, come le specifiche dettagliate di formattazione, in file separati a cui il file SKILL.md rimanda tramite link. Claude legge quei file collegati solo quando la situazione lo richiede, il che mantiene contenuti i costi di contesto. In questo modo, il file principale rimane sufficientemente breve da mantenere la visibilità delle indicazioni di cui hai più bisogno.

Passaggio 5: Testare e iterare su un'attività live

Esegui l’Agent Skill su un lavoro in corso anziché su un campione dimostrativo ben organizzato. In questo modo potrai capire se le Agent Skills funzionano bene solo su progetti di esempio o se sono in grado di gestire il carico di lavoro in situazioni di stress.

Quando il risultato non è quello previsto, non riscrivere la Skill da zero. Chiedi a Claude di spiegarti dove si è verificato l’errore. La sua risposta di solito rivela un vincolo mancante che davi per scontato. Ad esempio, può segnalare un campo che non sapeva di dover includere o un ordine di priorità che aveva ipotizzato.

Inserisci tale vincolo nel file SKILL.md sotto forma di riga concreta. Prevedi da due a tre iterazioni prima che la Skill si stabilizzi. Ogni correzione dovrebbe rendere il file più specifico anziché più lungo.

Nota: Se una correzione aggiunge più di due frasi, la probabilità è che sia meglio inserirla in un file di riferimento piuttosto che nelle istruzioni principali.

Per consigli pratici su come ottenere i migliori risultati dalla tua app Claude, guarda questo video.

Come effettuare la condivisione delle Claude Skills all’interno di un team

Esistono tre modi per la condivisione delle Claude Skills: comprimere e inviare, condividere all’interno di Claude e utilizzare un repository GitHub condiviso. Il metodo più adatto dipende dal tuo piano e dalle dimensioni del tuo team.

Opzione 1: comprimere e inviare

Una Skill è una cartella. Comprimila e inviala al membro del team interessato, in modo che possa caricarla nelle proprie impostazioni di Claude. Questa funzione è disponibile con qualsiasi piano.

Per inviare una Skill:

Individua la cartella "Skill" sul tuo computer. Deve contenere un file denominato SKILL.md

Attiva/disattiva la barra laterale della cartella relativa alla Skill specifica e clicca su Scarica

Scarica la cartella zip delle Claude Skills

Per caricare una Skill ricevuta:

Apri Claude e vai su Impostazioni

Seleziona "Funzionalità" e verifica che l'opzione Esecuzione del codice e creazione di file sia attivata, poiché le Skills non funzionano senza di essa

Attivazione/disattivazione dell’esecuzione del codice e della creazione di file per le Claude Skills

Vai su Personalizzato , quindi su Skills

Seleziona Carica skill e scegli il file zip

Caricamento di una cartella "Skills" in Claude

La Skill compare nel tuo elenco con un pulsante per attivare/disattivare; attivala

Utilizza questo metodo per i passaggi di consegne una tantum, come l’invio di una Skill a un client o a un libero professionista. Evitalo per i team. Ogni aggiornamento comporta un nuovo file zip, un nuovo caricamento e l’impossibilità di verificare chi sta utilizzando la versione corrente.

Opzione 2: Condivisione all’interno di Claude (piani Team ed Enterprise)

Claude offre funzionalità di condivisione integrate nei piani Team ed Enterprise. Puoi condividere una Skill con colleghi specifici o con l’intera organizzazione. I titolari possono anche caricare una Skill una sola volta nelle impostazioni dell’organizzazione e distribuirla a tutti. I membri la ricevono automaticamente, senza bisogno di alcun passaggio di caricamento.

Prima che chiunque possa effettuare la condivisione, il titolare dell'organizzazione deve attivare la funzionalità/funzione:

Vai su Impostazioni organizzazione , quindi su Skills

Attiva l'esecuzione del codice e la creazione dei file . Senza questa opzione, le Skills non funzionano

Per consentire ai membri di condividere contenuti tra loro, attiva gli interruttori di condivisione nella stessa sezione. La condivisione è disattivata per impostazione predefinita

Per la condivisione di una Skill che hai creato con i colleghi (singoli utenti o l’intera azienda):

Vai su Personalizzato , quindi su Skills

Apri una Skill che hai creato e effettua la selezione di Condividi

Inserisci nomi o indirizzi email per effettuare la condivisione del contenuto con persone specifiche, oppure effettua la condivisione con l’intera organizzazione

Per rendere disponibile una Skill a tutta l'organizzazione (solo per i titolari):

Vai su Impostazioni organizzazione , quindi su Skills

Nella sezione "Skills dell'organizzazione", seleziona Aggiungi

Scegli il file zip. Deve contenere un file SKILL.md

La Skill viene distribuita immediatamente a tutti. È attiva per impostazione predefinita, ma i membri possono disattivarla autonomamente

Ecco come Anthropic spiega la differenza tra Claude Skills di condivisione e quelle fornite

Aspect Fornito dal titolare Condiviso con un collega Condivisi a livello di organizzazione Chi ha il diritto alla condivisione? Solo per i titolari Qualsiasi membro (se la condivisione è abilitata) Qualsiasi membro (se la condivisione è abilitata) Dove compaiono le Skills condivise? Elenco delle Skills di ogni membro La scheda "Condiviso con te" del destinatario La directory delle Skills dell’organizzazione I destinatari possono rimuovere le Skills? Non è possibile rimuoverli; è possibile solo disattivarli per se stessi È possibile rimuovere o disabilitare Non è possibile rimuoverli; è possibile solo disattivarli per se stessi È necessaria l'approvazione del titolare? Il titolare li carica No No

Utilizza questo metodo se il tuo team ha un piano Team o Enterprise. È l’opzione più semplice che permette a tutti di lavorare sulla stessa versione.

Opzione 3: un repository GitHub condiviso

Archivia ogni Skill come cartella in un unico repository GitHub, ovvero una cartella di progetto condivisa che effettua il monitoraggio di ogni modifica. I membri del team scaricano una copia sincronizzata e ottengono la libreria completa. Le modifiche vengono sottoposte a revisione prima di essere distribuite a chiunque. Due convenzioni mantengono l’ordine nella libreria:

Aggiungi una riga di versione (# Versione: 1.3) all'inizio di ogni file SKILL.md e aumentane il numero ad ogni modifica

Utilizza prefissi come "pm-" o "eng-" nei nomi, in modo che la titolarità rimanga chiara man mano che aumentano i team coinvolti

Adotta questo approccio se il tuo team utilizza più strumenti, ha bisogno di tenere traccia di chi ha apportato quali modifiche o utilizza già Claude Code.

Quale scegliere? Per inviare una Skill a una sola persona: usa zip. Per standardizzare un team con il piano Team o Enterprise di Claude: effettua la condivisione all’interno di Claude. Per gestire una libreria in continua crescita tra team o strumenti diversi: usa GitHub.

Come imparare a creare le Claude Skills

Inizia con lo strumento integrato di Anthropic per la creazione delle skill, copia una skill di produzione dal loro repository aperto, quindi perfezionala sul lavoro reale. Ecco i quattro passaggi da seguire:

Passaggio 1: Lascia che l'autore delle skill realizzi la tua prima skill

Lo "Skill-creator" è una Skill il cui compito è aiutarti a scrivere altre Skill. Il Centro assistenza di Anthropic lo consiglia per le tue prime creazioni. Ecco come funziona:

Descrivi le attività o i flussi di lavoro ripetitivi

Pone domande chiarificatrici e suggerisce una descrizione più precisa

Il sistema genera automaticamente la cartella e il file SKILL.md per te

Per un project manager, ciò significa poter trasformare «il modo in cui scrivo un aggiornamento sullo stato» in una Skill funzionante senza dover scrivere manualmente alcuna struttura.

Passaggio 2: Copia una Skill già pronta invece di partire da zero

Il repository anthropics/skills contiene le Skills di produzione alla base del lavoro documentale di Claude: file Word, PDF, PowerPoint ed Excel. Leggendone uno potrai capire come è organizzata una vera e propria Skill:

In primo piano c'è un breve file SKILL.md

I dettagli vengono trasferiti in file separati a cui si fa riferimento

Gli script rimangono nella loro cartella

Basta copiare il modello, adattarlo al proprio flusso di lavoro e avrai già superato la parte più difficile.

Passaggio 3: Migliora un'attività complessa finché Claude non la esegue correttamente

Il consiglio di Anthropic è di lavorare su un singolo compito complesso finché Claude non riesce a risolverlo, per poi incorporare quell’approccio vincente nella Skill. Una Skill di riepilogo dello stato diventa efficace perché l’hai testata sui dati non strutturati della settimana scorsa, hai individuato le lacune e hai integrato le correzioni. Leggere altre guide non ti aiuterà a ottenere lo stesso risultato.

Passaggio 4: Considera l’attivazione e l’output come due test distinti

Ogni Skill non funzionante presenta uno dei due tipi di errore seguenti, e per ciascuno esiste una soluzione specifica:

La Skill non si attiva : il problema è quasi sempre la descrizione. Ampliala e aggiungi casi d’uso chiari

La Skill si attiva, ma l’output non viene generato: il problema sono le istruzioni. Aggiungi dettagli ed esempi per illustrare le tue aspettative relative all’output

Distinguere chiaramente questi due aspetti nella tua mente è la parte più importante per padroneggiare le Skills.

Ethan Mollick, professore alla Wharton e autore di Co-Intelligence, offre preziosi consigli su come lavorare con l’IA.

Le competenze che ti rendono bravo nell’IA non sono quelle relative ai prompt, ma le competenze relazionali. Se sei bravo a capire cosa potrebbe creare confusione in qualcuno, se sei bravo a suddividere le attività in passaggi, se sei bravo a risolvere i problemi quando qualcosa va storto, allora sarai bravo nell’IA.

Le competenze che ti rendono bravo nell’IA non sono quelle relative ai prompt, ma le competenze relazionali. Se sei bravo a capire cosa potrebbe creare confusione in qualcuno, se sei bravo a suddividere le attività in passaggi, se sei bravo a risolvere i problemi quando qualcosa va storto, allora sarai bravo nell’IA.

Lista di controllo rapida: le 9 parti di una Claude Skill ben strutturata

Se hai seguito i passaggi di creazione sopra indicati, ne hai già la maggior parte. Usali per effettuare un controllo a campione prima della condivisione:

Nome esatto (weekly-status-rollup, non pm-helper)

Descrizione "trigger-first" (vedi Passaggio 2 sopra: questa è la riga che determina l'attivazione)

Riga della versione in alto (# Versione: 1. 3)

Istruzioni in Markdown: la concretezza prima dell’ingegnosità

Due o tre esempi pratici (vedi Passaggio 3)

File di riferimento per i dettagli più approfonditi (vedi Passaggio 4)

Un titolare designato

Data di revisione

Un ambito ben definito

Gli ultimi tre elementi (titolare, data di revisione, ambito) sono ciò che impedisce a una Skill di diventare silenziosamente obsoleta, la modalità di fallimento trattata nella sezione Errori comuni qui sotto.

Tre flussi di lavoro di project management sotto forma di Skills

Tre flussi di lavoro rendono tangibili i benefici: una Skill per il PRD o il brief, una Skill per eseguire il rollup settimanale dello stato di avanzamento e una Skill per la retrospettiva. Ciascuna di esse deriva da attività che il team di progetto ripete già ad ogni ciclo. Ecco come si presentano nella pratica.

1. Una Skill per PRD o brief

Skill di Claude per la generazione di un documento sui requisiti di prodotto

Supponiamo che un team di prodotto rediga un PRD all’inizio di ogni iniziativa. Un product manager attiva la Skill con una descrizione approssimativa del problema, e il file SKILL.md contiene alcuni componenti che svolgono il lavoro:

Descrizione: La frase trigger, ad esempio «Da utilizzare quando l’utente richiede un nuovo PRD o una scheda tecnica di una funzionalità/funzione»

Modello di sezione: i titoli che i revisori si aspettano di trovare, disposti nell’ordine in cui li leggono

Blocco delle metriche: gli indicatori di esito positivo che la leadership monitora per ogni specifica

PRD di riferimento: due o tre dei tuoi brief più significativi realizzati in passato, raggruppati e collegati

Il punto cruciale: i PRD di riferimento. La Skill può soddisfare i tuoi standard solo se fornisci esempi reali; pertanto, una serie di esempi insufficiente o mancante è il punto in cui questo flusso di lavoro si interrompe.

Cosa rende questa Skill diversa dalle altre: è la prima Skill che vale la pena creare. Un brief segue sempre la stessa struttura, quindi è il formato che finirai per descrivere nuovamente a Claude per ogni nuova iniziativa. Scriverlo una volta sola elimina il lavoro più ripetitivo.

2. Una Skill per eseguire il rollup settimanale dello stato

Skill di Claude per la generazione di un aggiornamento settimanale sullo stato di avanzamento

Immagina che un responsabile di programma invii ogni venerdì un aggiornamento alla dirigenza. La Skill raccoglie i dati relativi alle attività della settimana e genera un unico report in un formato prestabilito. I componenti sono suddivisi come segue:

Dati di input: i dati relativi alle attività della settimana, esportati dal tuo strumento di monitoraggio dei progetti

Modello: Le sezioni che la dirigenza legge, come lo stato, i rischi e i passaggi successivi

Regole di tono: il livello di dettaglio che ogni sezione dovrebbe avere per un lettore esecutivo

Il punto cruciale: i dati di input. La Skill riepiloga tutto ciò che le viene fornito e non li recupera autonomamente. Se le si forniscono dati obsoleti, si otterrà un rapporto ben strutturato basato su fatti ormai superati.

Cosa rende questa Skill diversa dalle altre: È a questo punto che la Skill e l’agente si separano. Se vuoi che l’aggiornamento estragga autonomamente i dati dal tracker, questo diventa lavoro dell’agente. La Skill si limita a dare alla forma ai numeri solo una volta che questi le vengono presentati.

3. Una Skill retrospettiva

Skill di Claude per riepilogare le discussioni

Per un team di sviluppo che effettua una retrospettiva alla fine di ogni sprint, questa Skill trasforma gli appunti grezzi in un riepilogo/riassunto strutturato in un unico formato ripetibile. I componenti sono semplici:

Input: Le note di retrospettiva grezze, per quanto non strutturate possano essere

Risultato: cosa è stato consegnato, cosa è stato rinviato, gli elementi da intraprendere con i rispettivi titolari e i follow-up da portare avanti

Regole di formattazione: gli stessi quattro titoli ad ogni ciclo, disposti nello stesso ordine

Il punto cruciale: un input coerente. Meno le note sono etichettate, più la Skill deve svolgere un lavoro per ordinarle; pertanto, adottare una convenzione di annotazione semplice nella fase iniziale ripaga nella fase successiva.

Cosa lo rende diverso dagli altri: il valore è a lungo termine piuttosto che monouso. Una retrospettiva di marzo e una di settembre si leggono allo stesso modo, quindi emerge uno schema comune tra i Sprints invece di rimanere nascosto all’interno di sei diversi stili di note.

Errori comuni con le Claude Skills (e come risolverli)

Le Claude Skills falliscono per cinque motivi comuni: la creazione di un'unica mega-Skill invece che di diverse, una descrizione vaga che non viene mai attivata, l'assenza di esempi del risultato atteso, la mancanza di una riga di versione su una Skill in fase di condivisione e l'installazione di Skills da fonti non attendibili. Ognuno di questi presenta un sintomo ben identificabile e una soluzione che puoi applicare fin da oggi.

1. Creare un'unica mega-Skill invece di tre Skill specializzate

Una singola "Skill per product manager" cerca di redigere PRD, valutare le richieste e scrivere le note di rilascio contemporaneamente. Di conseguenza, non si attiva mai correttamente, poiché la descrizione è troppo generica perché Claude possa associarla a un'unica attività. D'altra parte, il testo è troppo lungo per essere snello.

La soluzione: suddividi il tutto in tre Skills ben definite e assegna a ciascuna descrizione un'unica funzione.

2. Una descrizione vaga che non funziona mai

Una Skill ben scritta rimane inutilizzata mentre Claude continua a ignorarla. Perché? Perché la descrizione indica un tema anziché un trigger, e nulla indica al modello quando caricarla.

La soluzione: riscrivi il testo incentrandolo sulla frase esatta che dovrebbe triggerare la Skill, poiché è quella riga a determinare quando viene caricata, non le istruzioni contenute al suo interno.

3. Mancano esempi di come dovrebbe essere un risultato ben fatto

Il risultato è corretto nella struttura ma generico nel contenuto. Ciò accade perché la Skill contiene regole prive di uno standard di riferimento, quindi Claude si accontenta della versione media del lavoro.

La soluzione: raggruppa due o tre dei tuoi migliori lavori passati e utilizzali come riferimento, in modo che il modello valuti i nuovi lavori rispetto ai tuoi standard.

4. Assenza di una linea di versione su una Skill in fase di condivisione

Due colleghi ottengono risultati diversi da quella che ritengono essere la stessa Skill. Ciò può accadere perché qualcuno ha effettuato una modifica sul file e nessuno è in grado di stabilire quale versione venga eseguita da ciascuno.

La soluzione: aggiungi una riga con la versione all’inizio di ogni file SKILL.md e aggiorna il numero ad ogni modifica, in modo che eventuali discrepanze vengano individuate in pochi secondi.

5. Installazione di Skills da fonti non attendibili

Qualcuno scarica una Skill da Internet e la esegue senza averla letta, il che è importante perché le sue istruzioni e gli script in dotazione vengono eseguiti con qualsiasi diritto di accesso di cui Claude disponga già.

La soluzione: utilizza solo le Skills di cui ti fidi e verifica prima ogni file incluso nel pacchetto.

Come gestiamo i flussi di lavoro di project management basati sull’IA in ClickUp

Una Claude Skill funziona perché fornisce al modello il contesto che altrimenti gli mancherebbe. ClickUp risolve lo stesso problema partendo da un'altra prospettiva: l'IA è già integrata proprio dove si trovano le attività, i documenti e le scadenze. Ciò significa che non ha mai bisogno di un file di istruzioni separato per sapere su cosa sta lavorando il tuo team.

Questo diventa un aspetto fondamentale per tutto ciò che è stato appena trattato in questo articolo. Una Skill richiede la creazione e la manutenzione di un file SKILL.md. ClickUp Brain, l’IA dell’area di lavoro, salta questo passaggio perché legge i dati effettivi del progetto in tempo reale.

Chiedigli di redigere un PRD e attingerà dagli ultimi dieci PRD salvati in Docs

Richiedi un riepilogo dello sprint e il sistema verificherà quali attività sono state completate, quali sono state bloccate e chi è il responsabile degli elementi ancora in sospeso

Le conoscenze sono già strutturate e in connessione.

Brain gestisce Claude, GPT e Gemini con una sola sottoscrizione. Puoi scegliere il modello per ogni conversazione oppure lasciare che Brain lo selezioni automaticamente in base all’attività. Hai bisogno del ragionamento di Claude per una specifica complessa? Passa a quel modello. Hai bisogno di un riassunto veloce di cinquanta aggiornamenti? Lascia che sia Brain a scegliere.

Puoi far eseguire a Claude il ragionamento su una specifica complessa, per poi passare a un modello più veloce per riepilogare/riassumere cinquanta aggiornamenti, senza uscire dal documento né dover gestire più accessi.

Per ottenere risultati ottimali, seleziona il tuo LLM preferito in ClickUp Brain

Genera diapositive, crea dashboard e gestisci i progetti senza dover scrivere manualmente nemmeno un file di istruzioni, utilizzando le Skills integrate in Brain.

La differenza rispetto a una Claude Skill creata manualmente è che queste Skills dispongono già del contesto completo dell’area di lavoro. Non dovrai mai raggruppare file di riferimento né gestire una cartella. Le Skills migliorano man mano che Brain apprende dalle correzioni, dai risultati e dai modelli di utilizzo all’interno del tuo team.

Cosa funziona bene in particolare per questi flussi di lavoro:

Le decisioni ricorrenti vengono gestite automaticamente : crea un piano di progetto completo non appena il brief viene approvato utilizzando : crea un piano di progetto completo non appena il brief viene approvato utilizzando i Super Agent di ClickUp . Questi monitorano il tuo elenco delle richieste in entrata e valutano ogni nuova richiesta in base al lavoro richiesto, all'impatto e all'allineamento con gli obiettivi. Puoi anche scegliere di ricevere ogni venerdì un riepilogo esecutivo settimanale basato su dati in tempo reale. Configura una volta, assegna le responsabilità e non dovrai più occupartene

Il pensiero rimane collegato all’azione : redigi, modifica e riassumi i PRD in : redigi, modifica e riassumi i PRD in ClickUp Docs utilizzando ClickUp Brain. Una volta lì, chiedi anche di aggiornare lo stato e le informazioni dell’attività (già collegata al documento). Brain fa riferimento alla cronologia dell’attività e del documento per apportare nuove modifiche, in modo che il contesto non vada mai perso

Puoi visualizzare il portfolio senza dover creare un report: visualizza la velocità, il carico di lavoro per persona, lo stato degli obiettivi e gli ostacoli utilizzando visualizza la velocità, il carico di lavoro per persona, lo stato degli obiettivi e gli ostacoli utilizzando i dashboard di ClickUp . Brain risponde alle domande su ciò che viene mostrato nel dashboard, consentendoti di risparmiare tempo ed evitare errori umani nei calcoli

Un limite da tenere presente: questo è il percorso che non richiede sviluppo. Se il tuo flusso di lavoro si svolge al di fuori di ClickUp, una Claude Skill portatile con script personalizzati ti offre un maggiore controllo. ClickUp Brain funziona al meglio quando il lavoro e il coordinamento avvengono nello stesso posto. A chi è rivolto: team interfunzionali che gestiscono progetti realmente complessi: flussi di lavoro multipli, priorità mutevoli, parti interessate che necessitano di visibilità senza doverla richiedere. Per un libero professionista che lavora in solitaria e deve effettuare il monitoraggio di cinque attività, è uno strumento più avanzato di quanto richiesto dal lavoro.

Ecco cosa succede quando la tua IA conosce già il contesto di tutto il tuo lavoro:

Zero riepiloghi manuali: come Rillsoft Sistemas gestisce 5 reparti grazie a flussi di lavoro basati sull’IA Rillsoft Sistemas, un’azienda brasiliana specializzata in ERP, gestisce cinque reparti in un unico spazio di lavoro di ClickUp. Quattro Super Agent gestiscono i riepiloghi degli sprint, gli aggiornamenti di stato e gli elenchi delle attività post-chiamata senza alcun intervento manuale. Durante il lancio di un progetto per un cliente, un Super Agent ha individuato una dipendenza bloccata tra due moduli prima che lo facesse chiunque altro nel team. Questo ha evitato che il lancio subisse ritardi. Nessuno ha dovuto scrivere un file di Skill né esportare dati relativi alle attività affinché ciò avvenisse. L’IA disponeva già del contesto perché operava proprio dove si svolgeva il lavoro. Rodrigo Nascimento, sviluppatore presso Rillsoft Sistemas, ha dichiarato: È stato il primo momento in cui il team ha davvero percepito che l’IA si comportava come un vero e proprio assistente di progetto, anziché come un semplice strumento di generazione di testi. È stato il primo momento in cui il team ha davvero percepito che l’IA si comportava come un vero e proprio assistente di progetto, anziché come un semplice strumento di generazione di testi.

Smettila di insegnare due volte all’IA il tuo processo

Il divario che questo articolo intende colmare è semplice: un assistente generico conosce la project management, ma non sa come il tuo team gestisce i progetti. Una Claude Skill trasforma la conoscenza tacita in infrastruttura. Il team smette di dipendere dalla persona che sa come si fa e inizia a fare affidamento sul file che spiega come si fa.

Il punto cruciale è l’accessibilità. Una Skill esegue solo ciò a cui può accedere. Elabora i dati che le vengono forniti, ma non può recuperarli autonomamente. Ciò significa che i vantaggi si moltiplicano quando il processo e il lavoro risiedono nello stesso luogo, dove l’IA non ha bisogno di esportare o incollare dati per agire sulle attività.

Codifica il tuo giudizio. Inseriscilo accanto al lavoro. L’IA smette di elaborare un piano plausibile e inizia a eseguire il tuo. Inizia a utilizzare ClickUp gratis e configura la configurazione del tuo progetto prima di integrare l’IA.

Domande frequenti sulle Claude Skills per il project management

Una Claude Skill può estrarre autonomamente i dati dal mio sistema di tracciamento dei progetti?

No. Una Skill elabora solo i dati che le vengono forniti; non è in grado di recuperare autonomamente alcuna informazione. Il collegamento di Claude a un tracker esterno è compito di un server MCP, mentre l’esecuzione autonoma di flussi di lavoro in più fasi è di competenza degli agenti. Per i team di progetto, la configurazione più efficace abbina una Skill (il “come”) all’MCP (la “connessione”). ( Documentazione della piattaforma Claude )

No, le Skills di Claude non sostituiscono i server MCP né il vostro sistema di project management. MCP consente a Claude di accedere a sistemi esterni, mentre le Skills indicano a Claude come utilizzare tale accesso per un flusso di lavoro ripetibile. Per i team di progetto, la configurazione ottimale è solitamente quella che combina le Skills con il contesto in tempo reale delle attività e dei documenti, non l’uso delle Skills da sole.

Quali piani Claude offrono supporto alle Skills?

Le Skills sono disponibili su tutti i piani Claude; per poterle eseguire, è necessario attivare l’opzione “Esecuzione di codice e creazione di file” nelle impostazioni. Nei piani Team ed Enterprise, gli amministratori possono configurare le Skills a livello di organizzazione dalle impostazioni di amministrazione; queste sono abilitate per impostazione predefinita per tutti gli utenti.

Qual è la differenza tra le Claude Skills e i Claude Projects?

Un progetto Claude è uno spazio di lavoro persistente che contiene il contesto e le conoscenze condivise relative a un insieme di attività in corso. Una Skill è una procedura portatile e on-demand che viene caricata solo quando un'attività corrisponde alla sua descrizione. Utilizza un progetto per raggruppare le chat e il materiale di riferimento correlati; utilizza una Skill per far sì che Claude esegua un'attività ricorrente specifica sempre allo stesso modo.

Quante Skills è possibile installare senza rallentare Claude?

Non esiste un limite pratico, grazie alla divulgazione progressiva. Claude legge solo il nome abbreviato e la descrizione di ciascuna Skill all’inizio di una sessione e carica le istruzioni complete solo quando viene individuata un’attività corrispondente. Questo approccio ti consente di mantenere installata una vasta libreria senza ingombrare le conversazioni né aumentare il costo contestuale.

In che modo le Claude Skills si differenziano da un GPT personalizzato?

Una "Skill" di Claude è una procedura portatile e on-demand che viene caricata solo quando un'attività corrisponde alla sua descrizione, consentendoti così di tenerne installate molte senza rallentare Claude. Un "Custom GPT" è un chatbot personalizzato a cui si passa intenzionalmente. Le "Skill" si integrano in modo trasparente nelle normali conversazioni; un "Custom GPT" è un assistente autonomo che si sceglie in base all'attività da svolgere.

È necessario conoscere il codice per creare una Claude Skill?

No. Un file SKILL.md è scritto in Markdown semplice, e lo strumento integrato di Anthropic per la creazione delle skill genera automaticamente la cartella e il file a partire da una descrizione in linguaggio semplice del tuo flusso di lavoro. Gli script sono facoltativi; la maggior parte delle skill di gestione dei progetti (PRD, riepiloghi di stato, retrospettive) sono solo istruzioni ed esempi.