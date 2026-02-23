Modelli gratuiti di dashboard di viaggio integrati

Gestire i viaggi di gruppo o le spese aziendali non dovrebbe sembrare un lavoro a tempo pieno oltre al tuo lavoro effettivo. Attivare/disattivare le conferme di prenotazione, i fogli di calcolo obsoleti e gli estratti conto bancari per capire dove sono finiti i tuoi soldi ti fa perdere tempo. L'automazione può farti risparmiare tempo.

Hai bisogno di una vista unica che riunisca questi elementi scollegati in tempo reale.

I modelli di dashboard di viaggio integrati possono esserti d'aiuto.

Scopriamo come utilizzarli per smettere di cercare manualmente i dati e ottenere un quadro chiaro delle tue spese di viaggio e dei tuoi programmi.

Panoramica dei modelli di dashboard di viaggio integrati

Gli 8 migliori modelli di dashboard di viaggio integrati

Un modello di dashboard di viaggio integrata è uno spazio di lavoro predefinito che consolida la logistica del viaggio, i budget, gli itinerari e il coordinamento del team in un unico hub visivo.

Alcuni si concentrano sulla pianificazione di viaggi personali, mentre altri gestiscono la gestione dei clienti a livello di agenzia o l'analisi dei viaggi aziendali. I modelli che abbiamo scelto offrono flessibilità, chiarezza visiva e la possibilità di gestire sia viaggi semplici che coordinamenti complessi con più destinazioni.

Poiché ogni modello riportato di seguito risponde a uno scenario diverso di gestione dei viaggi, scegli quello più adatto alle tue esigenze!

1. Modello di itinerario di viaggio aziendale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di itinerario di viaggio aziendale di ClickUp per coordinare i viaggi aziendali.

Il tuo team dedica più tempo alla ricerca delle conferme dei voli che alla preparazione effettiva della riunione per cui stai viaggiando?

Questo modello di itinerario di viaggio aziendale di ClickUp gestisce i viaggi aziendali con più parti interessate (voli, hotel, riunioni e trasporti terrestri) in un'unica sequenza. Elimina la confusione del "in quale email si trova la conferma dell'hotel?" raccogliendo tutto in un unico luogo condiviso e ricercabile. Ora puoi vedere l'intera sequenza del viaggio e apportare modifiche con sicurezza.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitoraggio delle conferme: archivia tutti i numeri di prenotazione, i dettagli di contatto e le informazioni sui fornitori in un unico posto, invece di cercare tra le threads di email.

Gestione dei fusi orari: visualizza automaticamente gli orari di partenza e di arrivo nei fusi orari pertinenti per evitare confusione nella programmazione.

Automatizza gli aggiornamenti di stato: triggera notifiche istantanee per i viaggiatori quando lo stato di un viaggio passa a "Prenotato" o "Modificato" per eliminare le email di follow-up manuali.

Categorizzazione delle spese: assegna un tag a ciascuna prenotazione in base al tipo di costo utilizzando assegna un tag a ciascuna prenotazione in base al tipo di costo utilizzando i campi personalizzati di ClickUp (biglietto aereo, alloggio, trasporto terrestre) per ottenere una migliore reportistica dopo il viaggio.

✈️ Ideale per: Responsabili operativi e assistenti esecutivi che devono coordinare viaggi complessi e con più tappe per dirigenti o grandi team senza perdere traccia dei documenti cartacei.

👀 Lo sapevi? Consolidare la gestione dei viaggi in un unico sistema riduce il caos amministrativo. Puoi dedicare più tempo alla pianificazione strategica e all'assistenza dei viaggiatori, ottenendo un risparmio annuo del 21% rispetto a chi utilizza strumenti non collegati tra loro.

2. Modello di pianificatore di viaggio di ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi il tuo itinerario giornaliero con il modello Trip Planner di ClickUp.

Stai pianificando un viaggio complesso in più città? Probabilmente lo stai facendo utilizzando più schede e più app. Hai opzioni di hotel fissate su diversi browser, un documento separato per note e consigli e un foglio di calcolo per il monitoraggio del tuo budget. A causa di questa proliferazione di strumenti, prima o poi un dettaglio importante potrebbe sfuggirti.

Se non vuoi arrivare a Budapest alla ricerca della Vienna State Opera, è utile avere tutto in un unico posto.

Questo modello di pianificatore di viaggio di ClickUp elimina il continuo passaggio da una scheda all'altra consolidando la tua pianificazione in un unico spazio di lavoro. È perfetto per chi pianifica vacanze personali dettagliate, per i team che organizzano eventi fuori sede o per chiunque gestisca un viaggio con fasi personalizzabili, dalla ricerca al resoconto post-viaggio. Invece di sentirti sopraffatto da informazioni sparse, la tua pianificazione diventa snella e mirata.

Motivi per apprezzare questo modello:

Tieni traccia del budget rispetto ai dati effettivi: utilizza i campi personalizzati per monitorare le spese in categorie come alloggio, trasporti e cibo, assicurandoti di non tornare a casa con una sorpresa finanziaria.

Ricerca della destinazione: crea crea documenti ClickUp dedicati raggruppando sezioni correlate per raccogliere link, note e consigli prima di finalizzare i piani.

Visualizza i dati: sposta le attività attraverso fasi come "Ricerca" o "Prenotato" su una sposta le attività attraverso fasi come "Ricerca" o "Prenotato" su una bacheca Kanban di ClickUp , quindi visualizza l'intero programma in una vista calendario drag-and-drop.

✈️ Ideale per: persone e team leader che devono passare dalla fase di brainstorming di un viaggio all'itinerario definitivo senza perdere dettagli importanti lungo il percorso.

🎥 Bonus: vuoi vedere come funziona nella pratica la creazione di un dashboard personale? Questo video tutorial mostra come creare un dashboard personale completo in ClickUp, comprese le strategie per la pianificazione dei viaggi e l'organizzazione delle vacanze.

🧠 Curiosità: anche se oggi utilizziamo dashboard digitali, il primo itinerario di viaggio sopravvissuto è stato l'Itinerarium Burdigalense, scritto nel 333 d.C. Si trattava di un elenco letterale di città e stazioni di cambio per un viaggiatore che andava da Bordeaux a Gerusalemme. Non disponeva di un monitoraggio dei voli in tempo reale, ma serviva allo stesso scopo: evitare un incubo logistico.

3. Modello per agenzie di viaggio di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci più clienti e prenotazioni con il modello Agenzia di viaggi di ClickUp.

Gestire un'agenzia di viaggi spesso sembra una battaglia continua contro dati frammentati. Il modello per agenzie di viaggi di ClickUp sostituisce il sistema improvvisato di CRM e fogli di calcolo con un unico spazio di lavoro unificato.

È progettato per raccogliere in un unico posto lo stato di ogni prenotazione, le attività cardine del pagamento e le preferenze dei clienti, in modo da poter fornire un servizio personalizzato senza dover cercare tra strumenti scollegati tra loro.

Ecco perché dovresti prendere in considerazione questo modello:

Profili dei clienti: mantieni mantieni registrazioni centralizzate delle preferenze , dei viaggi passati e della cronologia delle comunicazioni per un servizio personalizzato.

Pipeline delle prenotazioni: utilizza le fasi visive dalla richiesta alla conferma per vedere esattamente a che punto è ogni client.

Automatizza l'acquisizione dei lead: utilizza utilizza i moduli ClickUp integrati per trasformare automaticamente le nuove richieste di viaggio in attività concrete, eliminando la fase di inserimento dei dati.

✈️ Ideale per: agenzie di viaggio boutique e agenti indipendenti che devono gestire un volume elevato di prenotazioni e relazioni con i fornitori, mantenendo al contempo un'esperienza cliente di altissimo livello.

💡 Suggerimento professionale: crea report personalizzati per tutta la tua agenzia utilizzando i dashboard di ClickUp. Trasforma i tuoi dati di prenotazione grezzi in business intelligence in tempo reale. Invece di controllare manualmente la tua pipeline alla fine del mese, puoi utilizzare schede personalizzabili per visualizzare le tue entrate, le prestazioni degli agenti e lo stato dei clienti in un unico posto. Smetti di reagire alla frenesia di fine mese e inizia a prendere decisioni proattive basate su dati in tempo reale. Visualizza facilmente dati complessi con i dashboard di ClickUp. Usa i dashboard di ClickUp per: Identifica i clienti a rischio: utilizza la reportistica in stile CRM per vedere quali clienti non prenotano da tempo o potrebbero essere a rischio di abbandono e contattali con offerte personalizzate.

Tieni traccia delle entrate e delle conversioni: monitora quali pacchetti di viaggio o destinazioni generano il maggior reddito e identifica dove i potenziali clienti stanno abbandonando il tuo funnel.

Analizza la produttività degli agenti: visualizza le ore fatturabili e i totali delle prenotazioni per ciascun membro del team per semplificare il monitoraggio delle commissioni e bilanciare i carichi di lavoro.

Per ottenere ancora di più dalla tua reportistica, usa ClickUp Brain per interrogare direttamente i tuoi dati di viaggio. Poiché questa IA sensibile al contesto funziona in tandem con le tue dashboard ClickUp, puoi saltare l'analisi manuale e semplicemente porre domande come "Con quale compagnia aerea abbiamo speso di più in questo trimestre? "

Fornisce risposte immediate e affidabili. ClickUp Brain attinge dalle tue attività, documenti e chat in ClickUp per identificare anche i punti critici, mettendo in evidenza i colli di bottiglia nascosti nel processo di approvazione o segnalando gli sforamenti di budget che non sono immediatamente evidenti in un grafico standard.

Trova risposte contestualizzate per i tuoi piani di viaggio e dashboard dalla tua area di lavoro di ClickUp con ClickUp Brain.

4. Modello per la pianificazione delle vacanze di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello per la pianificazione delle vacanze di ClickUp come sostituto delle caotiche chat di gruppo dedicate ai viaggi.

Pianificare un viaggio di gruppo in un'app di chat passa rapidamente dall'entusiasmo a suggerimenti che si sovrappongono... e al caos più totale.

Il modello per la pianificazione delle vacanze di ClickUp sposta la conversazione in un'area di lavoro strutturata. Fornisce un hub centrale per la comunicazione di gruppo. Tutti possono contribuire con idee, confrontare opzioni e finalizzare un programma senza il continuo botta e risposta del tipo "aspetta, cosa abbiamo deciso?".

Tu e i tuoi amici potete utilizzare questo modello per:

Documenti di viaggio centralizzati: conserva gli elenchi delle cose da mettere in valigia, i contatti di emergenza e le conferme di prenotazione in un documento ClickUp dedicato a cui tutti i viaggiatori possono accedere.

Lista dei desideri delle attività collaborative: raccogli le idee sui tour e sui ristoranti da fare in un raccogli le idee sui tour e sui ristoranti da fare in un itinerario di viaggio condiviso, consentendo al gruppo di votare le priorità prima di prenotare qualsiasi cosa.

Confronto tra alloggi: utilizza i campi personalizzati per monitorare i prezzi degli hotel, i servizi e le informazioni di contatto in un'unica schermata, in modo da prendere una decisione consapevole in base al budget.

✈️ Ideale per: famiglie e gruppi di amici che hanno bisogno di un modo trasparente per coordinare la logistica, dividere le responsabilità e creare un itinerario condiviso per viaggiare senza stress.

5. Modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Accedi a una vista unificata di tutti i viaggi dei dipendenti utilizzando il modello di dashboard per il project management di ClickUp.

Rispondere alle singole richieste di prenotazione e alle note spese mancanti rende impossibile valutare l'impatto dei viaggi sulla pianificazione organizzativa. Il modello di dashboard per il project management di ClickUp cambia la tua prospettiva trattando ogni viaggio come un progetto gestito con un proprio budget, una propria tempistica e delle proprie attività cardine. Ottieni una vista dettagliata di tutti i viaggi dei dipendenti attivi e delle approvazioni in sospeso in un unico report in tempo reale.

Utilizza questo modello per:

Visibilità del portfolio: ottieni una panoramica di tutti i viaggi in corso all'interno dell'organizzazione con chiari indicatori di stato.

Assegnazione delle risorse: verifica quali membri del team sono in viaggio e quando, per evitare conflitti di programmazione o lacune nella copertura.

Colli di bottiglia nelle approvazioni: identifica le richieste bloccate prima che causino ritardi nelle prenotazioni o tariffe più elevate.

Monitoraggio delle attività cardine: controlla le date chiave come le scadenze per le prenotazioni, le richieste di visto e le date di scadenza dei pagamenti utilizzando controlla le date chiave come le scadenze per le prenotazioni, le richieste di visto e le date di scadenza dei pagamenti utilizzando ClickUp Milestones

✈️ Ideale per: Responsabili dei viaggi aziendali e capi reparto che necessitano di una panoramica strategica delle spese di viaggio a livello aziendale e della disponibilità del team per prendere decisioni basate sui dati.

👀 Lo sapevi? La logistica dei viaggi sta diventando un enorme ostacolo amministrativo. Il 46% dei travel manager cita l'aumento della documentazione e delle esigenze di elaborazione dei visti come una delle principali preoccupazioni a lungo termine. Centralizzare queste scadenze in una dashboard garantisce che queste attività amministrative nascoste non compromettano il tuo budget o i tuoi viaggiatori.

6. Modello di dashboard settimanale per foglio di calcolo di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i viaggi per data, reparto, viaggiatore o stato utilizzando il modello di dashboard settimanale per foglio di calcolo di ClickUp.

Molti team finanziari e operativi continuano a utilizzare fogli di calcolo per il monitoraggio delle spese di viaggio perché il formato a griglia è comodo. Tuttavia, l'inserimento manuale dei dati richiede molto tempo.

Questo modello di dashboard settimanale per fogli di calcolo di ClickUp offre un layout familiare in stile foglio di calcolo per i team che desiderano andare oltre i file statici senza una curva di apprendimento ripida. Mantiene il formato intuitivo a griglia aggiungendo la collaborazione, l'automazione e gli aggiornamenti in tempo reale che mancano ai fogli di calcolo. Ottieni la comodità di un foglio di calcolo con la potenza di una piattaforma di lavoro moderna.

Perché ti piacerà questo modello:

Colonne ordinabili: gestisci i numeri di conferma, i centri di costo e i nomi dei viaggiatori in una griglia reattiva in cui ogni riga è un'attività attiva anziché una cella inattiva.

Rollup simile a formula: utilizza rollup simili a formule per calcolare automaticamente i totali delle spese di viaggio o le medie delle tariffe alberghiere per l'intero team.

Filtro per intervallo di date: restringi immediatamente la visualizzazione per concentrarti sulle partenze di questa settimana o sui rimborsi in sospeso di questo mese senza dover ricostruire il foglio.

✈️ Ideale per: teams e responsabili operativi che desiderano abbandonare i file Excel soggetti a errori, ma preferiscono comunque un formato a colonne e righe per controllare le spese di viaggio settimanali.

📮ClickUp Insight: il 47% delle persone si affida a tabelle pivot, dashboard e grafici all'interno dei fogli di calcolo per comprendere il proprio lavoro. Questi strumenti sono indubbiamente potenti. Ma anche un piccolo cambiamento: una colonna spostata, un foglio rinominato, una riga in più possono compromettere le formule, gli intervalli o le visualizzazioni. Mantenere accurati i tuoi report spesso significa rivedere i filtri, aggiornare le connessioni e rimappare i dati per mantenere tutto allineato. ClickUp si distingue come alternativa per i team che desiderano visibilità in tempo reale senza manutenzione. Le sue dashboard senza codice utilizzano schede predefinite per grafici, calcoli, monitoraggio del tempo e approfondimenti sul carico di lavoro che attingono direttamente da attività, elenchi e stati in tempo reale. Ciò significa che tutto si aggiorna in sincronia con il lavoro!

7. Modello di dashboard delle prestazioni dell'agenzia di viaggi di Template. Net

I titolari delle agenzie spesso trascorrono gli ultimi giorni del mese a mettere insieme manualmente i dati provenienti dalle piattaforme di prenotazione, dai fogli di calcolo delle commissioni e dai moduli di feedback dei clienti. Il modello di dashboard delle prestazioni dell'agenzia di viaggi di Template.net offre un approccio incentrato sull'analisi. Sostituisce la frenesia di fine mese con una visibilità delle prestazioni sempre attiva.

Prova questo modello per le sue caratteristiche:

Widget KPI: visualizza a colpo d'occhio le metriche relative a prenotazioni, ricavi e tassi di conversione.

Classifiche degli agenti: crea confronti delle prestazioni per identificare i migliori performer e le opportunità di coaching.

Funnel di prenotazione: effettua il monitoraggio delle richieste dal contatto iniziale fino ai viaggi confermati per individuare i punti di abbandono nel tuo processo.

✈️ Ideale per: titolari e manager di agenzie che hanno bisogno di abbandonare la reportistica mensile in ritardo e iniziare a prendere decisioni basate sui dati, tenendo conto delle tendenze in tempo reale relative alle entrate e al carico di lavoro.

8. Modello di dashboard di viaggio PPT di SlideTeam

via SlideTeam

A volte la parte più difficile della gestione dei viaggi è presentare i dati agli stakeholder in un formato facilmente consultabile. Il modello PowerPoint Travel Dashboard di SlideTeam trasforma la tua reportistica da fogli di calcolo a immagini di alta qualità, pronte per essere presentate ai dirigenti. È un'ottima scelta se desideri giustificare le spese di viaggio, evidenziare le tendenze del settore o presentare un'analisi del budget alla dirigenza senza dover dedicare ore alla progettazione delle diapositive.

Utilizza questo modello per:

Personalizza i modelli finanziari: effettua facilmente modifiche ai font, ai colori e agli sfondi per adattarli al marchio della tua azienda, visualizzando al contempo analisi complesse delle spese.

Cambia la reportistica: accedi a 19 slide distinte che coprono tutto, dalla gestione degli alloggi aziendali alle tendenze dei viaggi benessere.

Scegli gli strumenti di reportistica: sfrutta layout ben studiati, progettati per stimolare il pensiero strategico e aiutarti a trasmettere messaggi di efficienza dei costi ai dirigenti.

✈️ Ideale per: Amministratori di viaggi e responsabili finanziari che devono fornire presentazioni accurate e basate sui dati a stakeholder o clients per dimostrare il ROI dei loro programmi di viaggio.

Crea la tua dashboard di viaggio integrata con ClickUp

Ci auguriamo che questo post del blog ti abbia mostrato come un modello di dashboard di viaggio integrato possa rendere meno stressante il coordinamento dei viaggi. Puoi smettere di oscillare tra email, fogli di calcolo e threads per dettagli critici, finendo per cadere vittima della dispersione del contesto.

Ciò che rende questi modelli predefiniti ancora migliori è un Converged AI Workspace che centralizza budget, approvazioni e comunicazioni del team in un unico luogo. Il viaggiatore conosce il proprio programma, l'amministratore tiene traccia di tutti i viaggi attivi e il team finanziario controlla le spese rispetto al budget. Tutti lavorano sulla base delle stesse informazioni, riducendo il work sprawl e risparmiando risorse.

Con i modelli predefiniti, le dashboard e le funzionalità/funzioni basate sull'intelligenza artificiale di ClickUp, puoi creare la tua dashboard di viaggio integrata in pochi minuti.

Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis e trasforma il tuo flusso di lavoro nella gestione dei viaggi.

Domande frequenti (FAQ)

Una dashboard di viaggio fornisce una panoramica di alto livello di più viaggi, gestendo budget e stati, mentre un itinerario di viaggio si concentra sui dettagli giorno per giorno di un singolo viaggio.

I team interfunzionali utilizzano dashboard integrate per centralizzare la logistica che solitamente risiede in thread di email isolati. Per eventi fuori sede complessi, queste dashboard consentono agli organizzatori di tenere traccia delle conferme di partecipazione, delle esigenze alimentari e degli arrivi dei voli in tempo reale.

Sì, i moderni modelli di dashboard offrono la stessa struttura a griglia familiare di un foglio di calcolo, ma aggiungono livelli di funzionalità che i file statici non hanno. A differenza dei fogli di calcolo, che richiedono l'inserimento manuale dei dati e sono soggetti a problemi di controllo delle versioni, le dashboard integrate forniscono lo stato in tempo reale. Questo cambiamento garantisce che ogni parte interessata abbia accesso alle informazioni più aggiornate.

Le moderne dashboard di viaggio vanno oltre la semplice registrazione delle spese, con un monitoraggio di analisi complete che guidano il processo decisionale strategico. Monitorando in tempo reale il rapporto tra spesa e budget e le categorizzazioni dettagliate delle spese, le organizzazioni possono mantenere un controllo finanziario più rigoroso. Questi strumenti forniscono anche informazioni critiche sull'utilizzo dei fornitori per aiutare a negoziare tariffe aziendali migliori e identificare i colli di bottiglia nell'approvazione che spesso portano a costosi picchi di prenotazioni.