I 10 migliori strumenti di IA per la leadership di prodotto

In qualità di leader di prodotto, probabilmente dedichi gran parte della tua settimana alla revisione delle roadmap, alla pianificazione degli sprint, alla sincronizzazione con gli stakeholder e alle analisi post-mortem.

Raccogliete input da strumenti di feedback, sistemi di consegna, documenti e conversazioni, quindi assemblate una visione che potete ragionare.

Questo processo tradizionale di gestione dei prodotti è lento. Le informazioni arrivano in formati diversi, in momenti diversi e con livelli di affidabilità diversi.

Quando finalmente si ha un quadro coerente, spesso la discussione è già passata ad altro. /IA riduce questo divario.

Gli strumenti di IA aiutano i responsabili di prodotto a:

Sintetizzare i feedback disordinati dei clienti

Individuare i modelli prima che lo faccia l'istinto

Decisioni sulla roadmap sottoposte a test di pressione

Ridurre i costi di coordinamento tra prodotto, progettazione e ingegneria

Di seguito condividiamo i migliori strumenti di IA per i product manager, insieme alle loro funzionalità principali, limitazioni e prezzi, per aiutarti a fare una scelta informata.

Cerca strumenti con le seguenti funzionalità di IA per i product manager:

Project management basato sull'intelligenza artificiale: cercate un'intelligenza artificiale contestuale che comprenda attività, dipendenze, capacità, ostacoli e segnali di consegna. Dovrebbe evidenziare rischi, compromessi e ritardi per i team di prodotto prima che questi emergano nelle revisioni della roadmap.

Sintesi efficace dei feedback su larga scala: assicurarsi che gli strumenti siano in grado di raggruppare i feedback qualitativi e quantitativi dei clienti, individuare i temi ricorrenti e stabilire le connessioni con le aree di prodotto o con le iniziative senza perdere le sfumature.

Chiaro collegamento tra intuizione ed esecuzione: le intuizioni perdono valore se rimangono confinate nei documenti di ricerca o nei dashboard. Date priorità agli strumenti che facilitano la trasformazione delle decisioni prese durante le riunioni sulla strategia di prodotto in roadmap e attività.

Basso carico di coordinamento tra i team: la leadership di prodotto coinvolge la leadership di prodotto coinvolge i responsabili della progettazione, dell'ingegneria, del GTM e dell'esecutivo . Gli strumenti di IA per i product manager dovrebbero ridurre i passaggi di consegne, chiarire la titolarità e mantenere tutti allineati.

Feedback aggregato degli utenti: cerca strumenti di IA in grado di estrarre l'analisi del feedback dei clienti da più fonti (ticket di assistenza, interviste, sondaggi, analisi e segnali interni al prodotto) e di unificarli in un'unica visione affidabile.

⭐ Bonus: che si tratti di elaborare una strategia di prodotto o di redigere una risposta rapida alla leadership, ecco oltre 25 suggerimenti di IA per i product manager per aiutarti a lavorare più velocemente.

Hai poco tempo? Ecco un confronto tra i principali prodotti di IA per la leadership di prodotto.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Attività, documenti, obiettivi, dashboard, riepiloghi IA in tutto il lavoro I team di prodotto trasformano l'esecuzione, il piano e i risultati in un unico sistema operativo. Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Productboard Acquisizione di feedback, strutture di prioritizzazione, roadmap visive, briefing sull'IA. Teams che traducono il feedback personalizzato dei clienti in indicazioni prioritarie I piani a pagamento partono da 25 $ al mese per utente. Aha! Mappatura dalla strategia alla roadmap, pianificazione delle dipendenze, portali di idee, bozze IA. I leader esprimono la strategia sotto forma di roadmap chiare e attuabili. I piani a pagamento partono da 59 $ al mese per utente. Notion IA Ricerca incrociata tra strumenti, generazione di database, riepilogo/riassunto, creazione di flussi di lavoro Teams che rendono ricercabili il contesto e le decisioni relative ai prodotti in tutti i flussi di lavoro I piani a pagamento partono da 24 $ al mese per utente. Coda IA Documenti programmabili, tabelle live, automazioni, IA cross-app Organizzazioni di prodotto che sviluppano sistemi personalizzati di decisione e pianificazione senza ricorrere all'ingegneria Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Jira Product Discovery Acquisizione di idee, valutazione dell'impatto, collegamento Jira, ricerca semantica I teams basano le priorità sulla domanda reale dei clienti e sul collegamento con la consegna. Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Linear Insights Analisi dell'area di lavoro, visualizzazioni dello scope creep, triage IA, flusso rapido dei problemi I responsabili di prodotto monitorano i modelli di consegna e le variazioni operative Gratuito; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Figma + FigJam IA Da prompt a wireframe, collaborazione in tempo reale, sintesi IA Teams si allineano su idee e intenzioni attraverso la collaborazione visiva in tempo reale. Gratis; i piani a pagamento hanno prezzi personalizzati. Amplitude IA Rilevamento delle anomalie, funnel, query IA, riproduzione delle sessioni Le organizzazioni di prodotto ricondurranno i risultati e l'impatto della roadmap al comportamento degli utenti. Gratis; piani a pagamento a partire da 61 $ al mese per utente Dovetail IA Acquisizione delle ricerche, rilevamento dei temi, sintesi IA, avvisi Teams trasformano la ricerca in un segnale continuo e pronto per le decisioni Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente

Non esiste un unico stack di IA che funzioni per tutti i responsabili di prodotto. Gli strumenti riportati di seguito forniscono supporto per diverse fasi del processo decisionale relativo al prodotto, dalla scoperta alla consegna.

1. ClickUp (ideale per trasformare l'esecuzione del prodotto in un unico sistema operativo)

In qualità di product manager competente con un carico di lavoro elevato, si è sempre sottoposti a un carico invisibile dovuto al cambio di contesto, al disallineamento e alla dispersione dei dati in silos.

Per non parlare del volume di lavoro in termini di gestione degli utenti, del mercato, della strategia, delle funzionalità/funzioni, degli stakeholder e dei risultati del lancio!

Entra in ClickUp: la prima area di lavoro IA convergente al mondo.

Cosa significa? 👇

Di seguito ti mostriamo come il software di gestione dei prodotti ClickUp ti semplifica la vita grazie alle sue funzionalità/funzioni basate sull'IA.

Trasforma informazioni sparse in intuizioni utilizzabili

La giornata di un product manager consiste nel esaminare il feedback degli utenti, analizzare le tendenze e tenersi aggiornato sulle novità della concorrenza. Ordinare manualmente tutte queste informazioni richiede tempo ed è soggetto a errori.

Riassumi istantaneamente il feedback dei clienti utilizzando ClickUp Brain.

ClickUp Brain, l'assistente IA contestuale della piattaforma, semplifica questo processo riassumendo contenuti lunghi, identificando modelli e suggerendo persino i passaggi successivi per attività complesse.

📌 Esempio: centinaia di ticket del supporto clienti segnalano problemi dopo un recente aggiornamento del prodotto. ClickUp Brain analizza i ticket, evidenzia i problemi ricorrenti e suggerisce le soluzioni con priorità alta.

Redigi rapidamente proposte di funzionalità/funzioni con ClickUp Brain

Un report strutturato facilita la condivisione dei risultati chiave con il team di ingegneri.

ClickUp Brain aiuta anche a perfezionare le richieste di funzionalità. Supponiamo che si stia valutando un nuovo miglioramento del prodotto. Invece di passare ore a rivedere note sparse e discussioni passate, l'IA genera una proposta strutturata tramite ClickUp Docs, con i punti critici degli utenti, i dati di supporto e le potenziali soluzioni.

ClickUp Docs + Brain come hub centralizzato per tutti i documenti relativi ai prodotti

ClickUp Docs offre ai tuoi product manager un unico posto dove documentare i requisiti, registrare le decisioni prese durante le riunioni, collaborare con i team in tempo reale e collegare ogni idea direttamente alle attività e alla loro esecuzione.

All'interno di Docs, ClickUp Brain aiuta a redigere e aggiornare i documenti utilizzando il contesto delle attività, delle discussioni e delle decisioni passate. La tua documentazione rimane aggiornata senza lavoro richiesto aggiuntivo.

Utilizza la combinazione ClickUp Docs + Brain per creare la documentazione relativa al prodotto.

⭐ Bonus: una parte consiste nel creare la documentazione relativa al prodotto. La seconda parte, altrettanto importante, consiste nel convertirla in azioni concrete. Come si fa all'interno dell'area di lavoro di ClickUp? Crea attività di ClickUp direttamente da documenti, commenti o output dell'IA. Questo passaggio garantisce che i requisiti, le decisioni e i criteri di accettazione passino direttamente alla fase di esecuzione. Crea attività immediatamente eseguibili dalle informazioni ricavate dai documenti con ClickUp Brain. Man mano che il lavoro procede, gli aggiornamenti delle attività riflettono automaticamente lo stato attuale del prodotto.

Lascia che siano gli agenti IA a fare il lavoro pesante per te

Gli agenti AI di ClickUp vanno oltre l'assistenza su richiesta. Lavorano continuamente all'interno della tua area di lavoro, osservando le attività, le sequenze, le dipendenze e i modelli di attività man mano che si evolvono.

Accelera i flussi di lavoro con gli agenti IA di ClickUp

Invece di attendere i controlli manuali, gli agenti IA possono:

Segnala i rischi di consegna quando le dipendenze slittano o i carichi di lavoro aumentano

Riassumi automaticamente lo stato dello sprint e gli ostacoli per gli aggiornamenti degli stakeholder.

Attiva follow-up o passaggi successivi quando il lavoro si blocca

Trova istantaneamente file e informazioni dalle aree di lavoro e dalle app collegate con questa ricerca basata sull'IA.

Una delle funzionalità più potenti di ClickUp Brain è Enterprise Search.

Consente la ricerca basata sull'IA nell'intera area di lavoro e negli strumenti collegati, tra cui:

Attività di ClickUp, documenti, commenti e allegati

File provenienti da app collegate come Google Drive, GitHub, SharePoint e altre ancora.

Discussioni e decisioni storiche che in genere si perdono nei thread

Invece di basarsi sulla corrispondenza delle parole chiave, Brain comprende come è strutturato il lavoro.

Invece di cercare tra cartelle o dashboard, i responsabili di prodotto possono porre domande in linguaggio naturale come:

"Quali decisioni sono state prese in merito ai prezzi nell'ultimo trimestre?"

"Quali attività fanno riferimento a questa esigenza del cliente?"

"Dove abbiamo documentato l'approvazione finale di questa funzionalità/funzione?"

Allinea strategia di prodotto, priorità e consegna in un unico sistema

Il modello di strategia di prodotto di ClickUp aiuta i responsabili di prodotto a tradurre una strategia di alto livello in un piano di funzionalità eseguibile e prioritario. Offre una visione chiara di ciò che viene realizzato, perché è importante, quanto lavoro richiesto c'è e chi è responsabile della consegna, in modo che la strategia non vada alla deriva una volta avviata l'esecuzione.

Ottieni un modello gratis Dalla visione di alto livello all'esecuzione dettagliata, utilizza il modello di strategia di prodotto di ClickUp per dare vita alle tue idee di prodotto e mantenerle sulla strada giusta.

Perché apprezzerete questo modello

Raggruppa le funzionalità/funzioni in base allo sforzo richiesto e allo stato per valutare rapidamente i compromessi, individuare gli impegni eccessivi e prendere decisioni informate sulla roadmap durante le revisioni del piano.

Traccia gli assegnatari, i team leader, le date di avvio e le date di scadenza in un'unica vista, rendendo facile verificare a colpo d'occhio la responsabilità e lo stato di consegna.

Organizza il lavoro per categoria di funzionalità/funzione, come usabilità, crescita, sistemi o azienda, per garantire che lo sviluppo sia in linea con gli obiettivi di prodotto più ampi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collabora con i team di prodotto, progettazione e ingegneria direttamente sul posto di lavoro utilizzando ClickUp Chat . Le conversazioni rimangono collegate alle attività, ai documenti e alle decisioni.

Mappa visivamente idee, flussi di utenti e concetti di funzionalità durante la fase di scoperta e pianificazione. Le lavagne online ClickUp aiutano i team ad allinearsi prima di impegnarsi nel lavoro, quindi a convertire le idee direttamente in attività.

Utilizza diversi modelli di IA all'interno di ClickUp Brain in base al tipo di lavoro (analisi approfondita, bozze rapide o attività che richiedono molte ricerche) senza uscire dall'area di lavoro.

Utilizza le automazioni di ClickUp per attivare aggiornamenti di stato, assegnare titolari, spostare il lavoro tra le fasi o informare automaticamente le parti interessate man mano che il lavoro sul prodotto procede.

Il modello di sviluppo di nuovi prodotti di ClickUp suddivide lo sviluppo dei prodotti in fasi chiare, collega la strategia all'esecuzione e rende facile il monitoraggio dei progressi tra i team.

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

⚡ Archivio modelli: i migliori modelli gratis per la gestione dei prodotti che aiutano i product manager a risparmiare tempo

2. Productboard (ideale per convertire il feedback continuo dei clienti in una direzione prioritaria)

tramite Productboard

Productboard è una piattaforma di gestione dei prodotti che supporta l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla scoperta alla consegna. Consente di pianificare iniziative, redigere brief e eseguire analisi competitive utilizzando un assistente IA che comprende i vostri obiettivi e il panorama competitivo in cui operate.

Ad esempio, è possibile mappare visivamente le funzionalità/funzioni, trascinare un'idea di funzionalità/funzione su griglie di impatto-lavoro richiesto e valutarla utilizzando framework come RICE o KANO per aiutare a dare priorità alle idee sulla base di esempi reali di valore.

I suggerimenti in linea consentono di inserire direttamente nei propri artefatti riepiloghi/riassunti AI delle esigenze dei clienti o del contesto di mercato. Ciò riduce il passaggio da uno strumento di ricerca all'altro, tra documenti e sistemi di pianificazione, e aiuta i team a mantenere il contesto vicino alle decisioni prese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Productboard

Sfrutta le autorizzazioni e i controlli basati sui ruoli per garantire una collaborazione interfunzionale sicura tra altri strumenti e reparti.

Centralizza tutti i feedback sui prodotti utilizzando il software integrato per identificare i punti critici, i temi emergenti e le richieste di funzionalità/funzioni.

Sviluppa report personalizzati che mettono in luce informazioni preziose per convalidare le idee e migliorare l'esperienza dei clienti.

Limiti di Productboard

La piattaforma può risultare pesante in ambienti complessi e ricchi di feedback, creando una curva di apprendimento ripida in organizzazioni mature con backlog profondi e roadmap di lunga durata.

Prezzi di Productboard

Essentials: 25 $ al mese

Pro: 75 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Productboard

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Productboard?

Un utente G2 afferma:

Productboard ci aiuta a semplificare il processo di definizione delle priorità dei prodotti, e questo mi piace. È davvero facile da usare e il mio team può implementarlo senza bisogno di una formazione approfondita. Grazie all'integrazione con altri strumenti come Slack e Jira, si integra ancora meglio nel nostro flusso di lavoro. Inoltre, il team del supporto è stato incredibilmente reattivo a tutte le nostre domande.

Productboard ci aiuta a semplificare il processo di definizione delle priorità dei prodotti, e questo mi piace. È davvero facile da usare e il mio team può implementarlo senza bisogno di una formazione approfondita. Grazie all'integrazione con altri strumenti come Slack e Jira, si integra ancora meglio nel nostro flusso di lavoro. Inoltre, il team del supporto è stato incredibilmente reattivo a tutte le nostre domande.

📮 ClickUp Insight: Se tutte le schede aperte scomparissero a causa di un crash del browser, come ti sentiresti? Il 41% dei partecipanti al nostro sondaggio ammette che la maggior parte di quelle schede non avrebbe alcuna importanza. Questo è l'esempio concreto della fatica decisionale: chiudere le schede richiede troppe decisioni e sembra un compito troppo impegnativo. Quindi le lasciamo tutte aperte invece di scegliere quali mantenere. 😅 In qualità di partner di IA ambientale, ClickUp Brain acquisisce naturalmente tutto il contesto di lavoro. Se si sta lavorando a un'attività di ricerca sui modelli LangChain, ad esempio, Brain sarà già pronto a cercare l'argomento sul web, creare un'attività, assegnarla alla persona giusta e programmare una riunione per una discussione iniziale.

3. Aha! (Ideale per esprimere la strategia come una roadmap eseguibile)

Vuoi aumentare la visibilità del perché e del quando del tuo percorso di prodotto? Prendi in considerazione Aha!, un sistema basato sui principi di gestione dei prodotti e sulle moderne tendenze in materia.

È possibile collegare ogni nuova funzionalità agli obiettivi aziendali, garantendo che tutte le fasi di lavoro rimangano ancorate ai risultati. Traccia le complesse dipendenze tra i team di sviluppo software utilizzando i diagrammi di Gantt. Aha! supporta anche l'analisi della concorrenza e ricche integrazioni per mantenere allineati i team di prodotto e di ingegneria.

Con Ideas, puoi raccogliere feedback da clienti e partner. Utilizza l'IA generativa per redigere un documento sui requisiti del prodotto, note di rilascio o criteri di accettazione a partire dai dati esistenti sulle funzionalità/funzioni.

Aha! Le migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra oltre 100 modelli di gestione dei prodotti o lavora su una tela bianca per ideare, illustrare e iterare i concetti.

Sintetizza rapidamente gli insegnamenti tratti da ogni intervista utilizzando l'assistente IA; metti in evidenza approfondimenti e video per rendere più facile l'analisi delle tue scoperte.

Applica una metodologia agile a tua scelta (Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) o The Aha! Framework) per lo sviluppo dei prodotti.

Aha! Limitazioni

Le sue limitate funzionalità di ordinamento e filtraggio delle tabelle spesso costringono i team a utilizzare fogli di calcolo di terze parti per le analisi di base.

Aha! Prezzi

Roadmap: 59 $ al mese per utente

Discovery: 39 $ al mese per utente

Idee: 39 $ al mese per utente

Lavagne online: 9 $ al mese per utente

Conoscenza: 18 $ al mese per utente

Lavoro di squadra: 9 $ al mese per utente

Sviluppo: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Aha!

G2: 4,4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Aha!?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Aha! è la sua flessibilità e la possibilità di modellarlo per fornire supporto ai complessi modelli operativi di una grande organizzazione. Ad esempio, avevamo bisogno di progettare un'integrazione ibrida sofisticata che collegasse le nostre versioni strategiche di alto livello in Aha! alle versioni di correzione granulari dei nostri team di ingegneri in Jira. Aha! ha fornito gli strumenti e la configurabilità necessari per raggiungere questo obiettivo.

Ciò che mi piace di più di Aha! è la sua flessibilità e la possibilità di modellarlo per supportare i complessi modelli operativi di una grande organizzazione. Ad esempio, avevamo bisogno di progettare un'integrazione ibrida sofisticata che collegasse le nostre versioni strategiche di alto livello in Aha! alle versioni di correzione granulari dei nostri team di ingegneri in Jira. Aha! ha fornito gli strumenti e la configurabilità necessari per raggiungere questo obiettivo.

👀 Lo sapevate? Il diagramma di Gantt, lo strumento di project management più utilizzato, affonda le sue radici all'inizio del XX secolo. Prende il nome dall'ingegnere meccanico americano Henry Laurence Gantt, che lo sviluppò e lo rese popolare tra il 1910 e il 1915 come strumento per mappare visivamente i programmi dei progetti, l'avanzamento della Sequenza e le relazioni tra le attività.

4. Notion IA (ideale per rendere le conoscenze sui prodotti interrogabili in tutti i flussi di lavoro)

tramite Notion

Sebbene Notion sia uno spazio di lavoro digitale all-in-one, funge da glossario vivente per la gestione dei prodotti. Automatizza la sintesi tra ricerche sugli utenti, appunti delle riunioni e documenti.

È possibile raggruppare i feedback in tabelle strutturate o descrivere un flusso di lavoro in linguaggio naturale, consentendo ai modelli linguistici di grandi dimensioni di creare un dashboard di gestione dei prodotti.

Poni domande in un linguaggio semplice e ottieni risposte dall'area di lavoro Notion e dalle app con connessione supportate, in modo da poter recuperare decisioni e contesti senza dover cercare tra i vari strumenti.

Le migliori funzionalità di Notion IA

Esamina le trascrizioni delle interviste approfondite ai clienti o i rapporti di ricerca di settore per estrarre dati specifici, come i punti deboli segnalati dagli utenti o le menzioni relative alla concorrenza.

Redigete, archiviate e organizzate documenti sui requisiti di prodotto (PRD), richieste di commenti (RFC) o specifiche tecniche in un unico spazio di lavoro.

Prompt lo strumento a "Identificare quali progetti sono a rischio sulla base degli ultimi aggiornamenti" o "Riepilogare gli ostacoli in tutte le iniziative del primo trimestre".

Limiti dell'IA di Notion

La curva di apprendimento può essere ripida per i nuovi utenti a causa delle numerose opzioni di personalizzazione personalizzate.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 9.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.650 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente G2 afferma:

Notion è di gran lunga il miglior strumento che ho utilizzato per riunire i miei progetti, le mie idee e le mie attività in uno spazio utilizzabile senza sovraccarico o disordine. I database sono incredibilmente robusti e l'utilizzo delle visualizzazioni per ottenere informazioni utili o creare rapidamente un dashboard personale è stato prezioso. Recentemente ho anche iniziato a provare gli agenti IA, che finora si sono rivelati utili e davvero entusiasmanti da utilizzare.

Notion è di gran lunga il miglior strumento che ho utilizzato per riunire i miei progetti, le mie idee e le mie attività in uno spazio utilizzabile senza sovraccarichi o confusione. I database sono incredibilmente robusti e l'utilizzo delle visualizzazioni per ottenere informazioni utili o creare rapidamente un dashboard personale è stato prezioso. Recentemente ho anche iniziato a provare gli agenti AI, che finora si sono rivelati utili e davvero entusiasmanti da utilizzare.

Sei un nuovo product manager? Cerchi suggerimenti su come scrivere un ottimo PRD? Abbiamo creato questo video apposta per te 👇

📚 Per saperne di più: Come scrivere un PRD (con esempi e modelli)

5. Coda IA (ideale per creare sistemi di prodotto personalizzati senza ricorrere all'ingegneria)

tramite Coda IA

Coda IA, uno spazio di lavoro collaborativo all-in-one, ti aiuta a semplificare il processo di sviluppo dei prodotti.

Per cominciare, la sua IA è in grado di analizzare un tracker di progetto e generare report di stato a livello dirigenziale, segnalando rischi e colli di bottiglia, in modo da poter sfruttare l'IA per un'analisi dei dati più rapida e l'esecuzione di campagne IA per il lancio di prodotti senza dover attendere gli aggiornamenti settimanali.

È anche in grado di ricavare decisioni attuabili dai commenti dei tuoi Documenti Google, consentendoti di allinearti con il tuo team, sia che tu stia lavorando in tempo reale o in modo asincrono.

Usa l'assistenza basata sull'IA per usufruire del potenziale dei tuoi dati che si connette a oltre 600 integrazioni con strumenti popolari come Figma, Slack, Salesforce, Zoom e AWS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda IA

Standardizza le decisioni acquisendo contesto, motivazioni, domande aperte e opinioni del team in un unico flusso, con tabelle in tempo reale che registrano i feedback e effettuano il monitoraggio di ciò che è in sospeso o risolto.

Quantifica le priorità mantenendo un elenco aggiornato delle iniziative, assegnando a ciascun membro del team un budget fisso e convertendo tali allocazioni in un unico elenco ordinato.

Avvia un dialogo dinamico con l'assistente IA per fare brainstorming, scrivere contenuti o porre domande relative al tuo prodotto.

Limiti di Coda IA

Le sue funzionalità di controllo delle colonne e di posizionamento dei campi sono rigide, riducendo la densità delle informazioni e la chiarezza visiva.

Prezzi di Coda IA

Personale: Gratis

Pro: 12 $ al mese per Doc Maker

Team: 36 $ al mese per Doc Maker

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda IA

G2 : 4,6/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda IA?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Coda è il modo in cui combina documenti, fogli di calcolo e flussi di lavoro in un'unica piattaforma flessibile. In qualità di account manager, apprezzo molto la possibilità di centralizzare i piani di progetto, le note dei clienti e il monitoraggio delle prestazioni in un unico posto. I modelli personalizzabili e le funzionalità di automazione consentono di risparmiare molto tempo, mentre la possibilità di collaborare in tempo reale mantiene tutti allineati e responsabili. È uno strumento potente per mantenere i team organizzati e i clienti informati.

Ciò che mi piace di più di Coda è il modo in cui combina documenti, fogli di calcolo e flussi di lavoro in un'unica piattaforma flessibile. In qualità di account manager, apprezzo molto la possibilità di centralizzare i piani di progetto, le note dei clienti e il monitoraggio delle prestazioni in un unico posto. I modelli personalizzabili e le funzionalità di automazione consentono di risparmiare molto tempo, mentre la possibilità di collaborare in tempo reale mantiene tutti allineati e responsabili. È uno strumento potente per mantenere i team organizzati e i clienti informati.

📚 Leggi anche: Come applicare i 7 principi della gestione dei prodotti

6. Jira Product Discovery (ideale per basare le priorità sulle reali esigenze dei clienti)

tramite Jira

Jira Product Discovery (JDP) è uno strumento di prioritizzazione e roadmapping sviluppato da Atlassian.

Consente di raccogliere e organizzare le opportunità di prodotto, i feedback degli utenti e le richieste di funzionalità/funzioni in un unico posto, per poi individuare e classificare le idee in base al loro impatto nel mondo reale.

Vuoi sapere esattamente quanti clienti hanno richiesto una funzionalità specifica? Evidenzia frammenti di testo dalle chiamate dei clienti (tramite l'estensione Chrome o Slack) e collegali direttamente a un'idea.

Inoltre, sfrutta Atlassian Intelligence per redigere descrizioni di idee, storie degli utenti e note sui rischi direttamente all'interno di JPD con semplici prompt. La sua ricerca semantica queryerà anche la piattaforma in linguaggio semplice e scoprirà lavori correlati su Jira e Confluence.

Le migliori funzionalità di Jira Product Discovery

Collega le idee ai ticket di consegna in Jira e fornisci al tuo team di sviluppo il contesto su ciò che è prioritario e perché.

Imposta visualizzazioni personalizzate (ad esempio, Elenco, Sequenza e Matrice) per valutare le idee e effettuare la condivisione di roadmap su misura per i diversi stakeholder.

Aggiungi informazioni sui prodotti, approfondimenti sui clienti e ricerche di settore direttamente all'area di lavoro, da app di terze parti o utilizzando l'estensione Chrome.

Limiti di Jira Product Discovery

Non offre supporto per la visualizzazione o l'aggiornamento rapido di roadmap e bacheche durante le riunioni o quando si è lontani dalla scrivania.

Prezzi di Jira Product Discovery

Free

Standard: 10 $ al mese per utente

Premium: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Jira Product Discovery

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Jira Product Discovery?

Un utente G2 afferma:

JPD è integrato con l'intero ecosistema Jira, offrendo un'esperienza utente intuitiva e piacevole. Apprezzo anche la possibilità di creare più viste, che è una funzionalità/funzione eccezionale. Apprezzo anche le opzioni di licenza e la possibilità di consentire ai clienti JSM di accedere ai dati, questa è probabilmente una delle cose migliori per noi.

JPD è integrato con l'intero ecosistema Jira, offrendo un'esperienza utente intuitiva e piacevole. Apprezzo anche la possibilità di creare più viste, che è una funzionalità eccezionale. Apprezzo anche le opzioni di licenza e la possibilità di consentire ai clienti JSM di accedere ai dati, questa è probabilmente una delle cose migliori per noi.

👀 Lo sapevate? La bacheca Kanban è stata utilizzata per la prima volta negli stabilimenti Toyota per segnalare la necessità di materiali provenienti da un altro reparto. Il risultato è stato una riduzione degli sprechi e un aumento dell'efficienza dei processi. La visualizzazione dei processi di flusso di lavoro ha aiutato Toyota a identificare potenziali problemi e colli di bottiglia che potevano essere risolti per mantenere un ritmo ottimale.

7. Lineare (ideale per individuare rapidamente eventuali ritardi nella consegna e colli di bottiglia nell'esecuzione)

tramite Linear Insights

Linear è progettato per team di prodotto e di ingegneria in rapida evoluzione che desiderano un livello di esecuzione pulito e informazioni operative leggere senza processi pesanti. Le informazioni integrate aiutano i responsabili di prodotto a monitorare lo stato di avanzamento della consegna attraverso le tendenze della durata ciclo, della produttività, del lavoro in fase di invecchiamento e della forma del backlog, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali scostamenti, prima che diventino una sorpresa nella roadmap.

Le migliori funzionalità di Linear Insights

Monitorare i modelli della durata ciclo, il lavoro bloccato e i problemi di obsolescenza per identificare dove l'esecuzione sta rallentando.

Mantieni l'input pulito con un instradamento strutturato, la titolarità e una categorizzazione coerente.

Cattura rapidamente il lavoro, mantieni la visibilità dell'ambito e riduci i costi generali nel piano e nella reportistica dello stato.

Limiti di Linear Insights

Meno adatto alla pianificazione complessa di portafogli multilivello e alla definizione di roadmap con elevate dipendenze senza strumenti aggiuntivi.

Prezzi di Linear Insights

Personale: Gratis

Base: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Linear Insights

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Linear Insights?

Un utente G2 afferma:

Linear è incredibilmente veloce e reattivo, il che rende facile rimanere nel flusso mentre si gestiscono le attività. L'interfaccia è pulita e minimale senza essere confusa, e le scorciatoie rendono la navigazione sorprendentemente fluida. Mi piace molto anche il modo in cui i problemi, i progetti e le roadmap sono collegati tra loro in modo da mantenere tutto connesso senza aggiungere ulteriori livelli di complessità. Sembra progettato per la velocità e la concentrazione, il che rende il lavoro quotidiano molto più facile.

Linear è incredibilmente veloce e reattivo, il che rende facile rimanere nel flusso mentre si gestiscono le attività. L'interfaccia è pulita e minimale senza essere confusa, e le scorciatoie rendono la navigazione sorprendentemente fluida. Mi piace molto anche il modo in cui i problemi, i progetti e le roadmap sono collegati tra loro in modo da mantenere tutto connesso senza aggiungere ulteriori livelli di complessità. Sembra progettato per la velocità e la concentrazione, il che rende il lavoro quotidiano molto più facile.

8. Figma + FigJam IA (ideale per trasformare le idee in una comprensione di condivisione in tempo reale)

tramite FigJam IA

Figma è una lavagna online collaborativa che consente di creare wireframe e prototipi per testare un Proof of Concept (PoC). Permette di collaborare sui progetti in tempo reale per generare nuove iterazioni o fornire supporto al pensiero strategico.

I vostri product manager possono trasformare in pochi minuti un prompt scritto o un documento PRD in un wireframe modificabile, per visualizzare un concetto durante una sessione strategica. Ciò è utile quando si esplorano le prime direzioni di un prodotto o si eseguono diversi tipi di test software da fare.

Se avete a che fare con molti dati qualitativi disordinati, Figma AI diventa un motore di sintesi. Ad esempio, dopo una sessione di brainstorming o il fatto di scaricare ricerche sugli utenti con oltre 100 post-it, potete chiedere all'IA di riepilogarli. Essa classificherà le note in temi e scriverà un riepilogo/riassunto di alto livello.

È inoltre possibile passare dai dati grezzi a temi attuabili con un solo clic, garantendo che la voce del cliente sia riflessa nella roadmap.

Le migliori funzionalità di Figma

Invita persone di altri team o aziende a contribuire ai tuoi file gratis per 24 ore senza bisogno di effettuare la configurazione dell'account.

Modella facilmente piani di prodotto complessi disponendoli visivamente con tabelle, diagrammi di Gantt, matrici e mappe di flusso.

Raccogli informazioni di ricerca, ottieni consenso e trova idee, tutto in FigJam, per generare frammenti di codice CSS, iOS o Android pronti per la produzione dal tuo progetto.

Limiti di Figma

La piattaforma potrebbe avere difficoltà con file grandi e complessi, diventando lenta durante la navigazione e la modifica.

Prezzi di Figma

Starter: Gratis

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4,7/5 (oltre 1.350 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Figma?

Un utente G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di Figma è la sua flessibilità e la collaborazione in tempo reale che offre. Collaborare con il mio team, sia che si tratti di designer o sviluppatori, ha davvero trasformato il nostro modo di lavorare. L'interfaccia è intuitiva e rende semplice dare vita alle idee sotto forma di progetti rifiniti. Inoltre, i plugin della community forniscono un significativo valore aggiunto, offrendo di tutto, dalle icone agli strumenti per automatizzare le attività.

Ciò che apprezzo di più di Figma è la sua flessibilità e la collaborazione in tempo reale che offre. Collaborare con il mio team, sia che si tratti di designer o sviluppatori, ha davvero trasformato il nostro modo di lavorare. L'interfaccia è intuitiva e rende semplice trasformare le idee in progetti raffinati. Inoltre, i plugin della community forniscono un significativo valore aggiunto, offrendo di tutto, dalle icone agli strumenti per automatizzare le attività.

9. Amplitude IA (ideale per ricondurre i risultati dei prodotti al comportamento degli utenti)

tramite Amplitude IA

Desiderate un sistema efficace per automatizzare il rilevamento delle anomalie, la generazione di ipotesi e la progettazione di esperimenti? Amplitude AI, una piattaforma di analisi dei prodotti basata sull'IA, merita sicuramente un'occhiata.

È possibile porre domande in un linguaggio semplice e Amplitude creerà una connessione tra i modelli per funnel, coorti, sessioni ed esperimenti. Quando una metrica cambia, lo strumento aiuta a risalire a comportamenti, flussi o rilasci specifici.

Ciò è particolarmente utile durante le fasi di onboarding e attivazione, in cui piccoli cambiamenti si accumulano rapidamente. Amplitude IA colma inoltre il divario tra ciò che gli utenti fanno e ciò che dicono.

Sessione Replay, Guide e Sondaggi vengono interpretati insieme, in modo che i cali quantitativi e i segnali qualitativi si rafforzino a vicenda. È possibile vedere non solo dove gli utenti incontrano difficoltà, ma anche come tali difficoltà si manifestano nelle interazioni reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amplitude IA

Individua rapidamente e intervieni sulle anomalie nei tuoi KPI di prodotto con notifiche e avvisi basati sul machine learning.

Sintetizza i feedback qualitativi provenienti da ticket di supporto, sondaggi, recensioni, social media e script delle chiamate in un unico livello di intelligence.

Visualizza immediatamente il tuo punteggio di visibilità IA, le menzioni dei concorrenti e gli argomenti, quindi effettua il monitoraggio dei progressi nel tempo per dimostrare che il tuo lavoro sta funzionando.

Limiti dell'IA di Amplitude

Alcuni piani tariffari limitano le visualizzazioni a un periodo di un anno, il che limita la possibilità di visualizzare a colpo d'occhio le prestazioni a lungo termine e le tendenze pluriennali.

Prezzi di Amplitude IA

Starter: Gratis

Inoltre: 61 $ al mese per utente

Crescita: prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amplitude IA

G2: 4,5/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Amplitude IA?

Un utente G2 afferma:

Amplitude è stata una fonte affidabile di informazioni per la funzione di growth marketing, poiché ottimizziamo l'attribuzione ibrida first-touch/last-touch. Ogni reparto ha accesso alle analisi e può creare facilmente la propria reportistica. Siamo anche in grado di eseguire facilmente esperimenti PLG e monitorare le metriche. Tutti i reparti principali utilizzano Amplitude, compresi gli ingegneri e gli strateghi creativi!

Amplitude è stata una fonte affidabile di informazioni per la funzione di growth marketing, poiché ottimizziamo l'attribuzione ibrida first-touch/last-touch. Ogni reparto ha accesso alle analisi e può creare facilmente la propria reportistica. Siamo anche in grado di eseguire facilmente esperimenti PLG e monitorare le metriche. Tutti i reparti principali utilizzano Amplitude, compresi gli ingegneri e gli strateghi creativi!

10. Dovetail IA (ideale per trasformare la ricerca in un input decisionale continuo)

tramite Dovetail IA

Dovetail IA è una piattaforma di customer intelligence che centralizza e analizza i dati dei clienti per individuare le attività che determinano l'utilizzo e i ricavi.

È possibile configurare delle regole per avvisare Slack o Teams quando segmenti specifici effettuano menzioni di problemi definiti, trasformando i segnali dei clienti in input operativi.

Il flusso di feedback continuo avviene attraverso i canali. I dati in entrata provenienti dagli strumenti di supporto, dagli app store o dalle pipeline NPS vengono classificati in tempo reale, producendo tendenze di sentiment in tempo reale per tema.

Dovetail ha anche la funzione di motore di ricerca. È possibile porre domande come "Quali sono le cause dell'abbandono dell'onboarding?" e ricevere risposte sintetiche basate su tutti gli studi storici, con ogni affermazione collegata alla sua fonte.

Le migliori funzionalità di Dovetail IA

Carica manualmente o effettua la connessione dei tuoi strumenti per importare automaticamente chiamate, ticket, sondaggi, interviste e recensioni.

Utilizza l'IA per classificare automaticamente i dati grezzi in temi, identificare i problemi emergenti e raggruppare i feedback.

Utilizza prompt predefiniti o creane di personalizzati per sintetizzare e strutturare rapidamente i tuoi dati, grazie alla tecnologia Claude.

Limiti dell'IA Dovetail

Non offre un modo semplice per unificare la ricerca qualitativa e quantitativa in un unico spazio di lavoro.

Prezzi di Dovetail IA

Free

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dovetail IA

G2: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 95 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dovetail IA?

Un utente G2 afferma:

Senza Dovetail, non sarei in grado di condurre così tante interviste agli utenti o di estrarre informazioni utili in modo così efficace come faccio ora. Avere accesso a una trascrizione completa, a evidenziazioni automatiche e alla possibilità di effettuare modifiche su tutto mi permette di rilassarmi e concentrarmi completamente su ogni intervista. Utilizzo Dovetail più volte alla settimana.

Senza Dovetail, non sarei in grado di condurre così tante interviste agli utenti o di estrarre informazioni utili in modo così efficace come faccio ora. Avere accesso a una trascrizione completa, a evidenziazioni automatiche e alla possibilità di effettuare tutte le modifiche mi permette di rilassarmi e concentrarmi completamente su ogni intervista. Utilizzo Dovetail più volte alla settimana.

