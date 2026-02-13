Se hai mai creato un flusso di lavoro che inizia come "solo uno script" e si trasforma rapidamente in un mini prodotto, sai già perché la creazione di agenti IA sta diventando popolare.

Un agente IA solido è in grado di ricevere input dall'utente, richiamare gli strumenti disponibili, attingere dalle origini dati corrette e mantenere il processo in movimento fino a quando l'attività è terminata.

Questo cambiamento tecnologico sta già accelerando e Gartner prevede che quest'anno il 40% delle applicazioni delle aziende includerà agenti IA specifici per determinate attività.

È qui che Google Gemini si inserisce perfettamente. Con l'accesso ai modelli Gemini tramite l'API Gemini, è possibile creare tutto, da un semplice agente IA che redige bozze di risposte a un agente abilitato agli strumenti che esegue controlli e gestisce attività complesse in più passaggi.

In questa guida su come creare agenti IA utilizzando Google Gemini, scoprirai perché i modelli Gemini di Google sono una scelta pratica per i flussi di lavoro degli agenti e come passare dal primo prompt a un ciclo funzionante che puoi testare e distribuire.

Che cos'è un agente IA?

Un agente IA è un sistema in grado di eseguire attività per conto di un utente scegliendo le azioni necessarie per raggiungere un obiettivo, spesso con una guida passo passo meno dettagliata rispetto a un chatbot standard. In altre parole, non solo genera una risposta, ma decide anche cosa fare in base allo scopo dell'agente, al contesto attuale e agli strumenti che è autorizzato a utilizzare.

Un modo pratico per pensarla è: un chatbot risponde, un agente agisce.

La maggior parte delle configurazioni degli agenti moderni include alcuni blocchi fondamentali:

Obiettivo e vincoli: definire cosa significa "terminato" e cosa l'agente non deve fare.

Ragionamento e pianificazione: suddividi il lavoro complesso in passaggi (anche se li mantieni leggeri)

Accesso agli strumenti: utilizza API, ricerca, database, calcolatori o servizi interni tramite chiamata di funzioni o altre interfacce degli strumenti.

Memoria e stato: memorizza ciò che conta in modo che l'agente possa mantenere il contesto durante i turni.

Ciclo: accetta feedback, ricontrolla i risultati ed esci quando raggiunge una condizione di arresto.

È qui che entrano in gioco anche gli agenti multipli. Nei sistemi multi-agente, potresti avere un agente che pianifica, un altro che recupera i dati e un altro ancora che scrive o convalida i risultati. Questo tipo di interazione multi-agente può funzionare bene quando le attività hanno ruoli chiari, come "ricercatore + scrittore + controllo qualità", ma aggiunge anche un sovraccarico di coordinamento e più punti di errore.

Più avanti vedrai come iniziare con un singolo ciclo di agenti, per poi espanderlo solo se il tuo carico di lavoro ne trae davvero vantaggio.

Perché utilizzare Google Gemini per creare agenti IA?

L'utilizzo di Google Gemini per gli agenti offre diversi vantaggi, soprattutto se si desidera passare da un prototipo a qualcosa che possa essere eseguito in modo affidabile in un prodotto reale.

✅ Ecco perché dovresti usare Gemini per creare agenti IA:

Utilizzo di strumenti integrati e chiamata di funzioni

Gemini offre il supporto per la chiamata di funzioni, quindi il tuo agente può decidere quando ha bisogno di una funzione esterna e passare parametri strutturati ad essa. Questa è la differenza tra "Penso che la risposta sia..." e "Ho chiamato l'endpoint dei prezzi e ho confermato l'ultimo valore".

Questa funzionalità è fondamentale per qualsiasi agente che deve recuperare dati o trigger azioni.

Contesto lungo per lavori in più passaggi

Molti flussi di lavoro degli agenti falliscono perché perdono il thread. Gemini include modelli che offrono supporto per finestre di contesto molto grandi, il che è utile quando il tuo agente deve mantenere una conversazione lunga, una specifica, dei log o frammenti di codice nella memoria di lavoro mentre esegue iterazioni.

Ad esempio, Gemini in Pro ha una finestra di contesto di un milione di token.

Input multimodali quando i tuoi "dati" non sono solo testo

Gli agenti raramente hanno a che fare solo con testo normale. I modelli Gemini supportano prompt multimodali, che possono includere contenuti come immagini, PDF, audio o video, a seconda del percorso di integrazione scelto.

Questo è importante per i team che creano agenti che revisionano file, estraggono dettagli o convalidano i risultati rispetto al materiale di origine.

Opzioni di base per risposte più affidabili

Se il tuo agente deve rispondere sulla base di fonti specifiche, puoi utilizzare modelli di riferimento che collegano Gemini a sistemi esterni (ad esempio, ricerca aziendale o contenuti indicizzati) invece di affidarti solo alle conoscenze generali del modello. In questo modo si supera anche il problema dei dati di addestramento dell'IA e della data di scadenza delle sue conoscenze.

Ciò è particolarmente importante per i team di prodotto che hanno a cuore la verificabilità e la riduzione delle richieste non supportate.

Forte supporto su tutti i framework open source

Se non vuoi creare tutto da zero, Gemini è comunemente utilizzato con framework open source come LangChain e LlamaIndex, insieme a livelli di orchestrazione come LangGraph.

Questo ti offre un percorso più veloce per creare agenti in grado di gestire il routing degli strumenti e i flussi in più passaggi senza dover reinventare o riscrivere le basi.

Punto di ingresso pratico e livelli di prezzo

Per molti team, il primo passaggio è la sperimentazione. La documentazione di Google indica che l'utilizzo di Google AI Studio è gratuito nelle regioni disponibili e che l'API Gemini offre livelli gratuiti e a pagamento con diversi limiti di frequenza.

Ciò semplifica la creazione rapida di prototipi e la successiva scalabilità una volta che il design dell'agente è stabile.

Un percorso dai prototipi alla distribuzione controllata

Se desideri controlli per l'azienda, Google offre anche una piattaforma di agenti nell'ambito di Gemini Enterprise, incentrata sull'implementazione e la gestione degli agenti in un unico posto. Se desideri un ambiente per la creazione con modelli Gemini a livello di piattaforma, puoi utilizzare Agent Builder come parte del suo stack.

Questa combinazione può risultare sorprendentemente semplice una volta standardizzato il modo in cui l'agente richiama gli strumenti, convalida le risposte e si chiude correttamente quando non è in grado di confermare una risposta.

Come iniziare con Google Gemini

Ti stai chiedendo come iniziare a utilizzare Google Gemini? Te lo spieghiamo in modo semplice.

Si tratta principalmente di configurare l'accesso in modo sicuro e scegliere un percorso di sviluppo adatto al proprio sistema. Se si sta prototipando un semplice agente IA, l'API Gemini e una chiave API consentono di procedere rapidamente.

Se stai creando agenti per flussi di lavoro di produzione, dovresti pianificare una gestione sicura delle chiavi e un processo di test chiaro sin dal primo passaggio.

✅ Di seguito sono riportati i passaggi per iniziare a utilizzare Google Gemini:

Passaggio 1: verifica i prerequisiti e scegli dove eseguire il tuo agente

Il primo passaggio è utilizzare un account Google e aprire Google AI Studio, poiché Google lo utilizza per gestire le chiavi API e i progetti Gemini. Questo ti offre un punto di partenza pulito per l'accesso e i primi test.

Quindi, decidere dove verrà eseguito l'agente IA. Gli avvisi di sicurezza chiave di Google sconsigliano di incorporare chiavi API nel codice del browser o mobile e di inserire le chiavi nel controllo del codice sorgente.

Se hai intenzione di creare agenti per flussi di lavoro aziendali, dovresti instradare le chiamate API Gemini attraverso un backend. In questo modo, potrai controllare l'accesso, la registrazione e il monitoraggio.

🧠Lo sapevate? L'SDK Gen AI di Google è progettato in modo che lo stesso codice di base possa funzionare sia con l'API Gemini Developer che con l'API Gemini su Vertex AI, il che rende più facile passare dall'accesso al prototipo a una configurazione più controllata senza dover riscrivere l'intero sistema.

Passaggio 2: crea e assicurati la tua chiave API Gemini

Per utilizzare Gemini per la creazione di agenti AI, è necessario generare la chiave API Gemini all'interno di Google AI Studio. La documentazione ufficiale di Google guida l'utente nella creazione e nella gestione delle chiavi. È necessario trattare questa chiave come un segreto di produzione, poiché controlla l'accesso e i costi dell'account.

Dopo aver creato la chiave, salvala come variabile di ambiente nel sistema in cui viene eseguito il tuo agente. La nota sulla migrazione di Google indica che l'attuale SDK è in grado di leggere la chiave dalla variabile di ambiente GEMINI_API_KEY , che mantiene i segreti al di fuori del codice e dei file condivisi.

Questo passaggio aiuta il tuo team separando lo sviluppo dalla gestione dei segreti. Puoi ruotare la chiave API senza modificare il codice e puoi mantenere chiavi diverse per lo sviluppo e la produzione quando hai bisogno di controlli di accesso puliti.

Passaggio 3: installa l'SDK ufficiale Gemini

Google consiglia Google GenAI SDK come opzione ufficiale e pronta per la produzione per lavorare con i modelli Gemini, che supporta più linguaggi, tra cui Python e JavaScript.

Se lavori in Python, installa il pacchetto google-genai. Supporta sia l'API Gemini Developer che le API Vertex AI. Questo è utile quando crei agenti che possono iniziare come esperimenti e successivamente richiedono un ambiente più pronto per l'uso aziendale.

Se lavori con JavaScript o TypeScript, Google documenta l'SDK @google/genai per la prototipazione. Quando vai oltre i prototipi, dovresti mantenere la chiave API sul lato server. In questo modo puoi proteggere l'accesso e prevenire fughe di informazioni attraverso il codice client.

Come creare un agente IA con Gemini passaggio dopo passaggio

Creare un agente IA con i modelli Gemini di Google è sorprendentemente semplice se si segue un approccio modulare. Si inizia con una chiamata al modello di base, quindi si aggiunge l'uso dello strumento tramite la chiamata di funzione. Dopodiché, si racchiude il tutto in un ciclo in grado di decidere, agire e arrestarsi in modo sicuro.

Questo processo consente agli sviluppatori di passare da un semplice agente che si limita a chattare a un sistema sofisticato in grado di eseguire attività complesse attraverso l'uso di strumenti.

✅ Segui questi passaggi per creare un agente funzionale in grado di interagire con il mondo chiamando una funzione o cercando origini dati:

Passaggio 1: configurare la generazione di testo di base

Inizia con un semplice agente IA che accetta l'input dell'utente e restituisce una risposta in linea con lo scopo dell'agente. Il primo passaggio è definire:

Scopo dell'agente : cosa dovrebbe decidere e cosa non dovrebbe fare.

Input e output : ciò che accetterai dall'utente e ciò che genererai in risposta.

Scelta del modello: scegli tra i modelli Gemini in base a costo, velocità e capacità (ad esempio, utilizza un modello più veloce durante la prototipazione, quindi passa a uno più potente quando hai bisogno di un ragionamento più complesso).

Un modello utile consiste nel mantenere i prompt brevi ed espliciti, quindi iterare con la progettazione dei prompt dopo aver visto i risultati reali. La guida di Google per lo sviluppo di agenti è fondamentalmente: iniziare in modo semplice, testare spesso, perfezionare i prompt e la logica man mano che si procede.

✅ Ecco un semplice esempio in Python che puoi eseguire come base di riferimento:

In sostanza, crea un ponte tra il tuo ambiente locale e i grandi modelli linguistici di Google.

Passaggio 2: aggiungere l'uso dello strumento e la chiamata della funzione

Una volta che il tuo agente solo testo funziona, aggiungi l'uso dello strumento in modo che il modello possa richiamare il codice che controlli. La funzione di chiamata di Gemini è progettata proprio per questo: invece di generare solo testo, il modello può richiedere un nome di funzione più i parametri, in modo che il tuo sistema possa eseguire l'azione e inviare i risultati.

Un flusso tipico è simile al seguente:

Definisci gli strumenti disponibili (funzioni) con nomi chiari, descrizioni e schemi dei parametri.

Invia la query dell'utente + le definizioni degli strumenti all'API Gemini

Se il modello richiede uno strumento, esegui quella funzione nel tuo ambiente.

Invia il risultato dello strumento al modello in modo che possa completare la risposta.

Se vuoi ridurre i problemi di analisi, utilizza output strutturati (JSON Schema) in modo che il modello restituisca dati prevedibili e sicuri dal punto di vista del tipo. Ciò è particolarmente utile quando il tuo agente genera input di strumenti.

✅ Ecco un codice Python che ti aiuterà a impostare la forma:

Questo script conferisce all'IA la "capacità" di interagire con i propri sistemi esterni, in questo caso un database interno di ticket di supporto.

Passaggio 3: creare il ciclo dell'agente

Ora si passa dalla "risposta singola" a un agente in grado di iterare fino a raggiungere una condizione di uscita. Questo è il ciclo a cui la maggior parte delle persone si riferisce quando parla di "modalità agente":

Accetta gli input degli utenti

Decidi: rispondi direttamente o richiedi uno strumento

Esegui lo strumento (se necessario)

Aggiungi l'osservazione al contesto

Ripetere fino a quando l'agente non raggiunge una regola di sicurezza/timeout o fino a quando la procedura è completata.

Per mantenere il contesto senza appesantire il prompt:

Memorizza lo stato al di fuori del modello (passaggi recenti, risultati degli strumenti, decisioni chiave)

Riassumi i risultati lunghi degli strumenti prima di reinserirli.

Mantieni la "verità di base" nelle tue origini dati (DB, file, documenti) e recupera solo ciò che è rilevante.

Desideri più agenti o sistemi multi-agente? Inizia con un solo ciclo agente, quindi suddividi le responsabilità (ad esempio: agente pianificatore, agente strumenti, agente revisore).

Google evidenzia anche i framework open source che rendono tutto questo più semplice, tra cui LangGraph e CrewAI, a seconda del livello di controllo che si desidera avere sull'interazione multi-agente.

✅ Ecco un modello di loop pratico che puoi adottare:

L'IA è il cervello (decide cosa fare) e questo ciclo Python è il corpo (svolge il lavoro effettivo di recupero dei dati).

MAX_TURNS = 8 è una barriera di sicurezza. Se l'IA si confonde e continua a richiamare gli strumenti in un ciclo infinito, questo assicura che lo script si interrompa dopo 8 tentativi, consentendoti di risparmiare denaro e quota API.

Passaggio 4: testare l'agente IA

Testa il tuo agente IA per assicurarti che funzioni correttamente in scenari specifici.

Aggiungi test a tre livelli:

Test unitari per gli strumenti : convalida ogni funzione in modo indipendente (input, errori, casi limite).

Test contrattuali per la chiamata di funzioni : verifica che le richieste degli strumenti del modello corrispondano al tuo schema e che il tuo sistema rifiuti le chiamate non valide.

Test di scenario: esegui flussi di lavoro reali (percorso positivo + percorso di errore), quindi valuta l'accuratezza, la coerenza e se l'agente esce correttamente.

Una regola pratica: tratta ogni chiamata allo strumento come un'API di produzione. Convalida gli input, registra gli output e gestisci i guasti in modo sicuro.

Opzionale: utilizzare un generatore di agenti Gemini o framework open source.

Se non vuoi collegare tutto manualmente, Google offre supporto per diversi percorsi in stile "builder":

Framework open source come come LangGraph (compresi esempi ufficiali di Gemini) per flussi di lavoro di agenti stateful e di lunga durata.

Vertex AI Agent Builder per un ciclo di vita gestito degli agenti su Google Cloud (creazione, scalabilità, governance)

Gemini Enterprise Agent Designer per la creazione di agenti senza codice/con codice ridotto in Gemini Enterprise

Best practice per la creazione di agenti IA con Gemini

Quando si creano agenti IA per flussi di lavoro aziendali, è importante ottimizzare l'affidabilità prima dell'intelligenza. Gemini 3 offre un maggiore controllo sul modo in cui il modello ragiona e interagisce con gli strumenti. Ciò consente di creare agenti che si comportano in modo coerente in attività complesse e sistemi reali.

✅ Ecco alcune best practice per creare agenti IA con Gemini:

Inizia con una specifica dell'agente che imponga dei limiti

Definisci lo scopo dell'agente e le condizioni di uscita prima di scrivere il codice. È qui che molti progetti di agenti falliscono, soprattutto quando l'agente può trigger azioni su sistemi client o di produzione. Molte iniziative di IA agente vengono cancellate quando i team non riescono a dimostrarne il valore o a tenere sotto controllo i rischi.

Regola la profondità del ragionamento in base all'attività

Gemini 3 ha introdotto un controllo del livello di ragionamento che consente di variare la profondità del ragionamento per ogni richiesta. È consigliabile eseguire un ragionamento di alto livello sulla pianificazione e il debug, insieme a passaggi che richiedono molte istruzioni. Eseguire un ragionamento di basso livello sui passaggi di routine in cui la latenza e il costo sono più importanti di un'analisi approfondita. Questo controllo bilancia le prestazioni dell'LLM.

Mantieni ogni funzione circoscritta assegnandole un nome chiaro e mantenendo i parametri rigorosi. La chiamata delle funzioni diventa più affidabile quando il modello sceglie tra un piccolo insieme di strumenti ben definiti. Anche il contenuto di Google Gemini 3 sottolinea l'importanza di una chiamata affidabile degli strumenti come ingrediente chiave per la creazione di agenti utili.

Mantieni la superficie dello strumento piccola e sicura

È necessario controllare a quali strumenti l'agente può accedere e cosa può toccare ciascuno strumento. Inserire controlli di autorizzazione nel sistema. Registrare ogni chiamata allo strumento con input e output, in modo da poter eseguire il debug degli errori e dimostrare cosa ha fatto l'agente durante un incidente.

Considera la valutazione come un requisito del prodotto

È necessario verificare se l'agente ha effettivamente completato l'attività, non se ha formulato la risposta allo stesso modo ogni volta. Ad ogni esecuzione, controlla se l'agente ha scelto lo strumento giusto e ha inviato input validi. Assicurati che porti allo stato finale corretto nel tuo sistema.

È anche possibile eseguire una piccola serie di test di scenario basati su richieste reali degli utenti e formati di dati reali. I flussi di lavoro degli agenti, come la compilazione di moduli e le azioni web, spesso falliscono nei casi limite, a meno che non vengano testati appositamente.

Rendi espliciti gli input multimodali quando sono importanti

Se il tuo flusso di lavoro prevede PDF, screenshot, audio o video, dovresti pianificare come l'agente interpreterà ciascun formato. Gemini 3 Flash Preview supporta input multimodali e questo aiuta a semplificare il modo in cui il tuo sistema gestisce gli artefatti di lavoro misti.

Controlla i costi e la latenza sin dalla prima creazione.

I loop degli agenti possono crescere rapidamente quando una richiesta diventa complessa. Imposta limiti di turno e timeout in modo che l'agente non possa funzionare all'infinito e gestisci i tentativi nel tuo sistema in modo che gli errori non si ripetano a cascata.

Aggiungi conferme prima di azioni irreversibili, specialmente quando l'agente aggiorna i record o triggera flussi di lavoro a valle.

Assicurati anche di separare i passaggi di routine da quelli di ragionamento approfondito. Questo ti aiuterà a mantenere veloci le richieste quotidiane, riservando il ragionamento più complesso per le poche attività che lo richiedono effettivamente.

📽️Guarda il video: Vuoi che l'IA lavori per te e non sia solo un'ulteriore fonte di distrazione? Scopri come ottenere il massimo dall'IA con questo video.

Limiti dell'utilizzo di Google Gemini per la creazione di agenti IA

Gemini offre solidi elementi costitutivi per gli agenti, ma un agente di produzione fallisce ogni volta per gli stessi motivi. Perde il contesto o produce uno strumento che il sistema non è in grado di eseguire in modo sicuro. Se si pianificano questi limiti in anticipo, è possibile evitare la maggior parte delle sorprese dopo il primo progetto pilota.

✅ Ecco alcune delle limitazioni dell'utilizzo di Google Gemini per la creazione di agenti IA:

Le quote e i limiti di frequenza possono creare colli di bottiglia nell'utilizzo effettivo

L'API Gemini applica limiti di frequenza per proteggere le prestazioni del sistema e garantire un utilizzo corretto, quindi un agente che funziona in fase di test può rallentare in condizioni di traffico reale. È necessario prevedere una progettazione per il batching e l'accodamento quando più utenti trigger l'agente contemporaneamente.

I filtri di sicurezza possono bloccare richieste aziendali innocue

tramite Google

L'API Gemini include un filtro dei contenuti integrato e impostazioni di sicurezza regolabili. Questi filtri possono occasionalmente causare blocchi di contenuti innocui in un contesto aziendale, specialmente quando l'agente gestisce argomenti sensibili o testi generati dagli utenti.

È necessario testare le impostazioni di sicurezza con prompt e flussi di lavoro reali, non solo con prompt demo.

Le finestre contestuali hanno un limite sulla quantità di informazioni che il tuo agente può "vedere" contemporaneamente.

Ogni modello Gemini ha una finestra di contesto misurata in token. Tale limite restringe la quantità di input e la cronologia delle conversazioni che è possibile inviare in una singola richiesta. Quando lo si supera, è necessaria una strategia, come la sintesi o il recupero da origini dati.

La gestione delle chiavi diventa un rischio non appena si abbandonano i prototipi.

Gli agenti spesso devono funzionare in modo continuo, il che significa che la chiave API diventa un'infrastruttura operativa. Se una chiave viene divulgata, l'utilizzo e i costi possono aumentare notevolmente e l'agente potrebbe esporre accessi non desiderati.

È necessario trattare la chiave come qualsiasi altro segreto di produzione e tenerla fuori dal codice lato client e dai repository.

I controlli di sicurezza dell'azienda dipendono dal luogo in cui si esegue l'implementazione

Se hai bisogno di controlli rigorosi sulla rete e sulla crittografia, le opzioni disponibili dipendono dal fatto che Gemini venga eseguito tramite Vertex IA o Google Cloud.

Google Cloud documenta funzionalità quali i controlli dei servizi VPC e le chiavi di crittografia gestite dal cliente per Vertex IA. Ciò è importante per i flussi di lavoro regolamentati e la gestione dei dati dei clienti.

Il test è più difficile rispetto al codice normale perché i risultati variano.

Anche quando il codice è corretto, le risposte del modello possono variare da un'esecuzione all'altra. Ciò può compromettere flussi di lavoro rigidi quando l'agente deve produrre input strutturati per gli strumenti o decisioni coerenti. È necessario ridurre la casualità dei test di instradamento degli strumenti e convalidare ogni argomento della funzione.

Inoltre, dovresti concentrare i tuoi test sugli stati finali che il tuo sistema è in grado di verificare piuttosto che sulla formulazione esatta.

