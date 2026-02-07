La creazione di un'app va ben oltre la scrittura e la distribuzione del codice.

Il processo prevede la comprensione del repository, la creazione di un piano, la modifica dei file corretti, l'esecuzione di test, il debug degli errori e l'apertura di una PR pulita che qualcuno possa effettivamente revisionare.

Questo è il divario che Devin IA intende colmare.

Devin è progettato per svolgere lavori di ingegneria reali dall'inizio alla fine, dai ticket al piano, dai test alle richieste pull, utilizzando un ambiente di sviluppo sandbox e strumenti di sviluppo comuni.

In questo blog imparerai come utilizzare Devin IA per creare applicazioni, compreso il lavoro di definizione dell'ambito in modalità Ask, la trasformazione di tale ambito in una sessione agente, la revisione di ciò che propone e l'ottenimento di un PR che puoi distribuire con sicurezza.

Cos'è Devin IA?

tramite Devin IA

Devin IA è un ingegnere software autonomo basato sull'IA creato da Cognition Labs. A differenza degli strumenti di completamento del codice che suggeriscono frammenti, Devin agisce come un agente a tutti gli effetti che pianifica, scrive, testa e debuga il codice in modo indipendente per completare intere attività di sviluppo.

Inoltre, Devin opera in un ambiente sicuro e sandboxato dotato di shell, editor di codice e browser. Ciò gli consente di eseguire interi flussi di lavoro dall'inizio alla fine.

👀 Lo sapevate? Un recente sondaggio condotto da Sonar State of Code Developer ha rivelato un sorprendente divario nel modo in cui gli sviluppatori gestiscono il codice generato dall'IA. Sebbene il 96% degli sviluppatori ammetta di non fidarsi completamente della correttezza funzionale del codice generato dall'IA, solo il 48% dichiara di effettuarne sempre la verifica o il controllo prima di commitarlo nel codice base. Questo "divario di verifica" significa che molto codice potenzialmente inaffidabile potrebbe essere distribuito più rapidamente che mai, nonostante lo scetticismo diffuso sui risultati dell'IA.

Cosa fa meglio Devin IA per lo sviluppo di applicazioni

Ecco i casi d'uso in cui Devin offre il massimo valore: ✨

Prototipazione full-stack: basta un prompt e Devin è in grado di creare l'intera struttura di un'applicazione, gestendo il frontend, il backend e la configurazione del database per avviare un nuovo progetto in pochi minuti.

Migrazioni del codice base: può occuparsi del noioso lavoro di aggiornamento delle dipendenze, rifattorizzazione del codice legacy secondo gli standard moderni o migrazione di un'intera applicazione a un nuovo framework.

Correzione dei bug e debug: indica un bug report o un problema e Devin sarà in grado di rintracciare il problema, scrivere il codice necessario per risolverlo ed eseguire dei test per verificare che la soluzione funzioni.

Scrittura di test e documentazione: è in grado di generare test unitari, test di integrazione e documentazione inline per il codice esistente, migliorando la salute e la manutenibilità del tuo codice base.

Implementazione di funzionalità ripetitive: eccelle nella creazione di funzionalità standard come operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete), nuovi eccelle nella creazione di funzionalità standard come operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete), nuovi endpoint API e gestione dei moduli.

Sebbene Devin sia un potente esecutore, la supervisione umana rimane essenziale. Avrai comunque bisogno dell'esperienza del tuo team per prendere decisioni sfumate sull'esperienza dell'utente e sull'architettura complessa del sistema. Devin segue le istruzioni ma non effettua compromessi strategici da solo.

Come funziona Devin IA

Devin opera su un "agente loop". Riceve un'attività e crea un piano passo dopo passo.

Quindi esegue tali passaggi nel suo ambiente sandbox e analizza i risultati per determinare la mossa successiva. Questo ciclo di pianificazione e successiva esecuzione gli consente di gestire lavori di sviluppo complessi e articolati in più fasi.

Per terminare il lavoro, Devin utilizza tre strumenti principali:

Shell: può eseguire comandi da terminale per installare dipendenze, eseguire script e gestire il proprio ambiente.

IDE: dispone di un editor di codice completamente funzionale per leggere, scrivere e modificare i file del tuo progetto.

Browser: può accedere a Internet per cercare documentazione, leggere le specifiche API e raccogliere le informazioni necessarie per completare un'attività.

Come configurare Devin IA

Prima di poter creare la tua prima applicazione, devi completare tre passaggi di configurazione: creare un account, effettuare la connessione al tuo repository e configurare la tua area di lavoro.

Assicurati di avere un account GitHub, un repository su cui lavorare (va bene uno nuovo o uno esistente) e una prima attività in mente.

1. Registrati e scegli un piano

Per prima cosa, vai sul sito web di Devin per creare il tuo account e completare il processo di registrazione. Il tuo piano determinerà i limiti delle sessioni e le funzionalità/funzioni disponibili. I team possono facilmente iniziare con account individuali e scalare man mano che il loro utilizzo cresce.

2. Collega il tuo repository GitHub

Successivamente, effettuerai la connessione del tuo account GitHub. Devin utilizza OAuth, un protocollo di autorizzazione standard e sicuro, per richiedere l'accesso ai tuoi repository. Ciò consente allo strumento di leggere il tuo codice, creare nuovi rami e aprire PR con il codice che genera. Per i tuoi primi esperimenti, è una buona idea iniziare con un repository di prova o un progetto non critico.

tramite Devin IA

3. Configura la tua area di lavoro

Infine, configura le impostazioni della tua area di lavoro. Qui puoi definire le variabili di ambiente, specificare i framework preferiti e impostare gli standard di codifica. Devin può apprendere facilmente le convenzioni specifiche del tuo progetto, soprattutto se fornisci il contesto nel prompt iniziale o includi un file README.md nel tuo repository.

4. Avvia la tua prima sessione Devin

Una volta che i repository sono stati indicizzati/integrati:

Crea una nuova sessione e assegna a Devin un prompt per l'attività (correzione di bug, scrittura di test, rifattorizzazione, piccole funzionalità/funzioni).

tramite Devin

Chiedi a Devin di proporti prima un piano, poi mettilo in pratica. Esamina le modifiche e chiedi a Devin di aprire una PR quando sei pronto.

📮 ClickUp Insight: il 12% degli intervistati afferma che gli agenti IA sono difficili da configurare o collegare ai propri strumenti, mentre un altro 13% sostiene che sono necessari troppi passaggi solo per eseguire operazioni semplici con gli agenti. I dati devono essere inseriti manualmente, le autorizzazioni devono essere ridefinite e ogni flusso di lavoro dipende da una catena di integrazioni che può interrompersi o subire variazioni nel tempo. Buone notizie? Non è necessario "collegare" i Super Agenti di ClickUp alle tue attività, ai tuoi documenti, alle tue chat o alle tue riunioni. Sono integrati in modo nativo nell'area di lavoro di ClickUp e utilizzano gli stessi oggetti, le stesse autorizzazioni e gli stessi flussi di lavoro di qualsiasi altro collega umano. Poiché le integrazioni, i controlli di accesso e il contesto vengono ereditati dall'area di lavoro per impostazione predefinita, gli agenti possono agire immediatamente su tutti gli strumenti senza bisogno di configurazioni personalizzate. Dimentica la configurazione degli agenti da zero!

Come creare la tua prima applicazione con Devin IA

Lo sviluppo con Devin è un processo collaborativo, non un comando una tantum. Preparati a ripetere il processo e otterrai i migliori risultati.

1. Scrivi un prompt efficace

La qualità del tuo prompt determina direttamente la qualità dell'output di Devin IA. Più precise sono le tue istruzioni, meno iterazioni saranno necessarie.

Utilizza questo framework per un prompt potente:

Sii specifico riguardo al risultato: invece di "Creare un'app", prova "Creare un'API per la gestione delle attività con autenticazione utente utilizzando Node.js e PostgreSQL".

Includi i vincoli tecnici: specifica il linguaggio di programmazione, il framework, il database o le librerie di stile che desideri utilizzare.

Definisci i criteri di accettazione: sii esplicito riguardo ai risultati finali. Specifica gli endpoint, le funzionalità dell'interfaccia utente, la copertura dei test e i comandi che devono avere un esito positivo.

Fornisci il contesto: se disponi di codice, documentazione o un se disponi di codice, documentazione o un piano di progetto più ampio, inserisci il relativo link. Maggiore è il contesto, meglio è.

2. Esamina il piano di Devin

Prima di scrivere una sola riga di codice, Devin genererà un piano dettagliato. Questo è il tuo punto di controllo più importante. Esamina il piano per assicurarti che soddisfi tutti i tuoi requisiti e che nessun passaggio sembri errato.

Cogliere un malinteso in questa fase consente di risparmiare ore di revisione del codice in seguito. Puoi fornire un feedback e chiedere a Devin IA di rivedere il suo piano prima che inizi.

3. Monitora lo stato nell'interfaccia

Una volta che Devin IA inizia a funzionare, la sua interfaccia ti offre una finestra in tempo reale sul suo processo. Puoi vedere i comandi shell che sta eseguendo, il codice che sta scrivendo nell'IDE e i siti web che sta visitando nel browser.

Tieni d'occhio lo stato del suo progresso e preparati a intervenire se si blocca in un loop o inizia ad andare nella direzione sbagliata. Puoi mettere in pausa, offrire una guida e poi lasciarlo riprendere con le tue nuove istruzioni.

4. Rivedi e unisci la richiesta pull

Quando Devin IA completa l'attività, crea un nuovo ramo e apre una richiesta pull su GitHub con tutte le modifiche apportate.

A questo punto, esegui una revisione standard del codice. Verifica la presenza di casi limite, controlla che tutti i test siano stati superati e ispeziona manualmente qualsiasi codice sensibile dal punto di vista della sicurezza. Nel frattempo, Devin IA può rispondere al feedback sulla richiesta pull, iterando il proprio lavoro fino a quando non sei pronto per unire il codice.

Suggerimenti per ottenere risultati migliori da Devin IA

Ecco alcune lezioni apprese dai team che utilizzano Devin IA in modo efficace:

Definisci i risultati in controlli osservabili : sostituisci gli obiettivi vaghi con criteri di superamento/fallimento come "test superati", "endpoint restituisce 400 su payload non valido", "nessun nuovo errore lint" o "latenza p95 migliorata del 20%".

Includi sempre un ciclo di verifica : fornisci a Devin i comandi esatti da eseguire e l'output di esito positivo desiderato, in modo che possa convalidare il lavoro.

Richiedi un piano prima dell'implementazione : assicurati che descriva l'approccio, i file che saranno interessati, i casi limite e i rischi, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali ipotesi errate.

Ancorate Devin ai modelli esistenti nel vostro repository : puntatelo a un endpoint/componente simile e dite "rispecchia questa struttura" per evitare nuove architetture o stili incoerenti.

Controllo delle rifattorizzazioni : specifica la "modifica minima praticabile" e consenti la pulizia solo se necessaria per la correttezza.

Limita il raggio d'azione: specifica cosa non deve cambiare, come la forma dell'API pubblica, lo schema del database, i flussi di autenticazione o gli strumenti di creazione, per mantenere la soluzione mirata e sicura.

📖 Per saperne di più: Le migliori tecniche di prompting IA per migliorare la qualità dell'output

Limiti dell'utilizzo di Devin IA per creare applicazioni

Anche Devin IA presenta alcuni limiti che è necessario tenere a mente. Tra questi figurano:

❌ Decisioni architetturali complesse: Devin IA è un eccellente esecutore, ma non è in grado di effettuare compromessi strategici di alto livello sulla progettazione del tuo sistema. Questo rimane ancora parte del tuo lavoro.

❌ Requisiti altamente ambigui: senza criteri di accettazione chiari, Devin IA potrebbe produrre una soluzione tecnicamente corretta ma contestualmente errata per le tue esigenze aziendali.

❌ Framework innovativi o all'avanguardia: le conoscenze di Devin IA sono vaste ma non infinite. Se stai lavorando con una libreria nuova o poco conosciuta, potrebbe avere difficoltà a trovare la documentazione pertinente.

❌ Codice critico per la sicurezza: è necessario che un esperto umano esamini sempre manualmente qualsiasi codice relativo all'autenticazione, all'autorizzazione e alla gestione dei dati.

❌ Sessioni di lunga durata: per attività molto grandi e complesse, Devin IA potrebbe raggiungere i propri limiti di contesto o richiedere un'attenta gestione delle sessioni per completare il lavoro.

Come gestire i progetti Devin IA in ClickUp

L'utilizzo di un agente IA come Devin introduce un livello di caos che prima non avevate considerato. Si tratta dello sprawl dell'IA, ovvero la diffusione del lavoro dell'agente su diversi strumenti e schede fino a renderlo costoso, duplicato e rischioso.

Un giorno, l'attività risiede nell'interfaccia utente di Devin, le decisioni sono sepolte nella chat e la verità reale è nascosta in una richiesta pull di GitHub. Il tuo team finisce per cambiare contesto tutto il giorno solo per rispondere a domande di base!

È in questo momento che molti passano a ClickUp. Essendo il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, ClickUp ti offre un unico luogo in cui gestire l'intero ciclo di vita del lavoro di ingegneria guidato dagli agenti, comprese le specifiche, i piani di esecuzione, le attività, le approvazioni e la traccia di audit. Vediamo come:

Standardizza ogni richiesta Devin con un unico documento di raccolta dati

Innanzitutto, devi standardizzare tutte le richieste con ClickUp Docs. In altre parole, utilizza un modello di documento ripetibile come porta d'ingresso per ogni operazione che esegui su Devin AI, in modo che le specifiche effettive non rimangano mai intrappolate in una chat o sepolte all'interno di una richiesta pull GitHub.

Standardizza ogni richiesta con un modello di inserimento ripetibile utilizzando ClickUp Documenti

I documenti ClickUp sono documenti strutturati e navigabili che puoi creare con pagine e sottopagine. Ciò significa che un singolo progetto Devin può contenere tutto, dal brief iniziale ai casi limite e ai prompt, senza trasformarsi in un incubo da scorrere. Puoi mantenere i documenti lunghi facili da scansionare con un sommario e sezioni comprimibili e ristrutturare il contenuto man mano che l'ambito evolve.

Ciò significa che il tuo input può essere coerente e verificabile ogni volta, ad esempio:

Qual è esattamente il cambiamento e come si presenta il risultato terminato?

In quali percorsi di repository dovrebbe lavorare Devin e quali file dovrebbe replicare per i modelli?

Cosa non deve cambiare, come la forma dell'API, il flusso di autenticazione o lo schema?

Quali sono i criteri di accettazione e i comandi esatti per verificare l'esito positivo?

Quali sono i casi limite noti, i limiti di prestazioni e le note sulla sicurezza?

E quando il documento entra in azione, basta evidenziare il testo e creare attività di ClickUp da esso, il che è perfetto per trasformare le "domande aperte" e i "feedback di revisione" in elementi di lavoro di proprietà.

Crea attività di ClickUp da ClickUp documenti

Scala e gestisci la consegna dei progetti con ClickUp Super Agents

Quando inizi a utilizzare Devin IA in più team, il problema non è più "Abbiamo portato a termine il lavoro?", ma piuttosto il controllo operativo. Ciò significa mantenere il lavoro degli agenti in linea con gli standard, applicare le approvazioni e dimostrare i risultati senza controlli manuali.

E da fare (e molto altro ancora), usa ClickUp Super Agents. Si tratta di colleghi di squadra basati sull'intelligenza artificiale in grado di eseguire flussi di lavoro in più passaggi all'interno della tua area di lavoro, oltre alle singole azioni basate su regole. Sono fondamentalmente i tuoi colleghi di lavoro IA attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Esegui flussi di lavoro in più passaggi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con colleghi alimentati dall'IA utilizzando ClickUp Super Agents

Utilizza i Super Agent per gestire attività operative di ordine superiore relative a Devin IA, come ad esempio:

Applica i controlli di qualità prima dell'esecuzione di un progetto Devin, verificando che il documento di input contenga criteri di accettazione, vincoli e comandi di verifica.

Indirizza le modifiche ad alto rischio attraverso le giuste approvazioni, in modo che la sicurezza e le revisioni della piattaforma avvengano secondo i piani.

Genera un "pacchetto di revisione" verificabile per ogni richiesta pull GitHub, che includa le modifiche apportate, le modalità di test e gli aspetti che richiedono ancora l'approvazione.

Crea automaticamente la tracciabilità, poiché l'attività dei Super Agent può essere rivista nel Registro di controllo dei Super Agent per scopi di risoluzione dei problemi e di controllo.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Devin IA per la programmazione basata sull'IA

Crea agenti di codifica con Codegen di ClickUp

Se ti piace l'idea di Devin AI, ma non vuoi che il lavoro di ingegneria si estenda a un altro prodotto, usa Codegen di ClickUp. Codegen di ClickUp è un teammate sviluppatore IA che completa le attività, crea funzionalità/funzioni, risponde a domande sul codice e crea richieste pull pronte per la produzione.

Ciò che lo rende ancora migliore è la forma del flusso di lavoro. A differenza di Devin AI, che segue un ciclo di ticket-to-plan-to-test-to-PR, Codegen funziona in modo diverso in ClickUp.

Agisce come un agente IA autonomo in grado di:

Leggi le descrizioni delle attività e il contesto completo (compresi documenti, commenti, allegati)

Genera codice di alta qualità e pronto per la produzione a partire da prompt in linguaggio naturale o dettagli delle attività.

Crea funzionalità/funzioni, correggi bug o implementa modifiche

Crea e apri richieste pull (PR) nel tuo repository Git.

Rispondi alle domande relative al codice

Integrazione con GitHub tramite ClickUp Integrations

Con le integrazioni ClickUp che si abbinano a GitHub, puoi collegare commit, rami e richieste pull direttamente a un'attività di ClickUp e visualizzare tale attività dall'interno dell'attività stessa. Supporta anche anteprime ricche dei link quando qualcuno incolla un link GitHub in un'attività, in una chat o in un documento.

Collega i commit GitHub e le richieste pull alle attività e visualizza l'anteprima dei link in Chat e Documenti con le integrazioni ClickUp

E per ridurre al minimo gli attriti, il tuo team può fare riferimento all'ID attività ClickUp nei messaggi di commit, nei nomi dei rami o nelle richieste pull utilizzando formati come #{task_id} o CU-{task_id}, in modo che l'attività venga visualizzata dove deve essere, senza dover ricorrere al copia-incolla manuale.

Ottieni il tuo ID attività ClickUp all'interno di PR, nomi di rami e messaggi di commit

Inoltre, ClickUp supporta le automazioni attivate da GitHub. In breve, una volta collegato il codice, puoi spostare automaticamente gli stati, avvisare i revisori o avviare i passaggi successivi in base agli eventi GitHub.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: ClickUp ti offre anche un compagno desktop IA creato per i flussi di lavoro inefficienti di oggi : ClickUp Brain MAX. Invece di passare da una scheda all'altra, Brain MAX ti consente di effettuare ricerche nelle tue app di lavoro e sul web in un unico posto, utilizzando domande naturali proprio come faresti con un collega. Include anche la funzione Talk-to-Text, che ti permette di catturare i tuoi pensieri al volo e trasformarli in lavoro utilizzabile senza rallentare per digitare. Ecco alcuni modi efficaci in cui i team lo utilizzano quotidianamente: Trova le ultime specifiche, decisioni o aggiornamenti senza dover cercare tra i threads.

Recupera il file giusto dalle app collegate come GitHub o Google Drive quando ricordi solo una parola chiave.

Chiedi chi sta lavorando a cosa, quindi passa direttamente all'attività o al documento sottostante.

Utilizza l'estensione Chrome per riepilogare e agire su ciò che stai leggendo nel browser senza cambiare contesto.

Distribuisci il flusso di lavoro, non solo il codice, con ClickUp

Gli agenti di codifica autonomi stanno rapidamente diventando parte integrante del processo di creazione del software. I team che imparano a lavorare bene con loro saranno in grado di distribuire più rapidamente, iterare con maggiore sicurezza e offrire agli sviluppatori più spazio per dedicarsi ai problemi creativi e di alto valore in cui gli esseri umani eccellono.

Ma c'è un vantaggio ancora più grande rispetto al "codice più veloce". Si tratta di eseguire l'intero ciclo di vita dello sviluppo con maggiore chiarezza.

Da fare con ClickUp. Usa Codegen di ClickUp quando desideri un agente di codifica IA che ti aiuti a implementare e consegnare il lavoro. Abbinalo agli agenti AI di ClickUp e alla potente integrazione di ClickUp per collegare PR, problemi, documenti, approvazioni e liste di controllo delle versioni in un unico posto.

✅ Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis.

Domande frequenti

Devin offre supporto per linguaggi come Python, JavaScript, TypeScript e Go, oltre a framework popolari come React, Node.js, Django e Flask. Per l'elenco più aggiornato, è sempre meglio consultare la documentazione ufficiale di Devin, poiché le sue funzionalità sono in continua evoluzione.

Tra le alternative a Devin AI c'è ClickUp, che abbina la codifica agentica al livello di controllo di cui i team hanno solitamente bisogno su larga scala: Codegen può completare attività, creare funzionalità/funzioni, rispondere a domande sul codice e generare richieste pull pronte per la produzione all'interno di ClickUp, mentre i Super Agent aggiungono flussi di lavoro multi-step controllati con autorizzazioni e verificabilità. Altre opzioni che vale la pena esaminare includono OpenHands (agenti di codifica cloud open source) e SWE-agent (un agente open source che risolve autonomamente i problemi nei repository GitHub reali), oltre a percorsi IDE agentici più leggeri, a seconda di quanto si desidera che il ciclo sia autonomo.

I prezzi di Devin IA sono suddivisi in tre livelli: Core: pagamento in base al consumo, a partire da 20 $ Team: 500 $ al mese Enterprise: prezzi personalizzati. Tuttavia, assicurati di ricontrollare i prezzi sul sito ufficiale, poiché tendono a cambiare nel tempo.