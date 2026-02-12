Come utilizzare Devin IA per lo sviluppo di startup

Gli strumenti di codifica IA promettono di scrivere l'intera app, ma c'è un inconveniente: senza un sistema per il monitoraggio di ciò che stanno costruendo, si finisce per sostituire un problema con un altro.

Questa guida ti illustra come utilizzare Devin AI per lo sviluppo di startup mantenendo i tuoi progetti organizzati, il tuo team allineato e il codice generato dall'IA sotto controllo.

Cos'è Devin IA?

Devin AI è un ingegnere software autonomo basato sull'IA creato da Cognition AI. È in grado di scrivere, eseguire il debug e distribuire codice in modo indipendente dall'inizio alla fine. Non considerarlo tanto uno strumento di suggerimento del codice, quanto piuttosto un sviluppatore junior del tuo team, completo di editor di codice, browser web e shell della riga di comando.

Questo agente IA ha ottenuto risultati impressionanti sul SWE-bench, risolvendo il 13,86% dei problemi, un benchmark che testa la capacità di un'IA di risolvere problemi di ingegneria del software reali da GitHub. Queste prestazioni ne confermano la credibilità come programmatore IA competente.

Devin è progettato per i team di ingegneri, in particolare per le startup con risorse di sviluppo limitate, che hanno bisogno di accelerare la velocità di sviluppo e distribuire i prodotti più rapidamente.

Per una startup, la pressione di creare e iterare rapidamente con un team ridotto è costante. Questo spesso porta a una scelta difficile tra lo sviluppo di nuove funzionalità/funzioni e la correzione di bug, causando un accumulo di debito tecnico che consuma il 20-40% del tempo degli sviluppatori. Devin IA ti aiuta ad ampliare la tua capacità ingegneristica senza assumere nuovo personale, tramite l'automazione delle attività di codifica ripetitive in modo che il tuo team possa concentrarsi su lavori ad alto impatto.

Tuttavia, affidare le attività a un'IA crea una nuova sfida: come gestire il lavoro? Senza un adeguato sistema di project management, è possibile perdere traccia di ciò che Devin sta costruendo, creando una proliferazione di contesti (quando i team perdono ore a cercare informazioni su app e piattaforme scollegate) e rendendo impossibile mantenere la visibilità.

Soluzione: elimina la dispersione del contesto e mantieni tutto lo sviluppo generato dall'IA organizzato, monitorato e revisionato in un'area di lavoro convergente come ClickUp.

📮ClickUp Insight: il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Cosa può fare Devin IA per i team delle startup

Le startup sono in una corsa costante contro il tempo e un team di ingegneri limitato può rappresentare un grosso ostacolo. Stai cercando di creare un MVP, correggere bug e impedire che il backlog si riempia troppo, tutto contemporaneamente. Questo sforzo sulle risorse rallenta il tuo time-to-market e può portare al burnout degli sviluppatori.

Devin IA eccelle nell'assumere attività ben definite e ripetibili che altrimenti consumerebbero il tempo prezioso dei tuoi sviluppatori. Agisce come un moltiplicatore di forza, gestendo il lavoro pesante in modo che il tuo team possa concentrarsi sull'innovazione.

Ecco i modi principali in cui le startup possono utilizzare questo ingegnere software IA per ottenere un vantaggio competitivo: 🛠️

Crea e distribuisci MVP end-to-end

Lanciare sul mercato un prodotto minimo funzionante (MVP) è fondamentale per convalidare l'idea della tua startup, ma può richiedere mesi di lavoro di sviluppo. Questo ritardo significa che stai bruciando denaro e dando ai concorrenti la possibilità di recuperare terreno.

Devin è in grado di elaborare un prompt dettagliato che descrive un'applicazione e di creare un prototipo funzionale da zero, riducendo notevolmente questo ciclo.

Il flusso di lavoro è semplice: Devin configura l'ambiente di sviluppo, scrive il codice necessario, esegue i test per garantire la funzionalità e può persino distribuire l'applicazione in produzione. Ciò consente di ottenere feedback reali dagli utenti in pochi giorni o settimane, anziché in mesi.

Ecco alcuni esempi di MVP che Devin può creare:

Applicazioni web: pagine di atterraggio, dashboard utenti e semplici app CRUD (Create, Read, Update, Delete) che utilizzano framework comuni.

Integrazioni API: strumenti per effettuare connessioni con servizi di terze parti o creare pipeline di dati interne.

Strumenti interni: pannelli di amministrazione per la gestione degli utenti, dashboard di reportistica e script per l'automazione dei processi interni.

💡 Suggerimento professionale: Devin funziona al meglio con specifiche chiare e dettagliate. Prompt vaghi portano a risultati imprevedibili. Per evitare ciò, è necessario un sistema per definire e effettuare il monitoraggio dei requisiti. Ottieni piena visibilità su ciò che Devin sta costruendo creando attività dettagliate per ogni funzionalità/funzione in ClickUp.

Automatizza la correzione dei bug e il lavoro arretrato

Per molte startup, il backlog dei bug è fonte di stress costante. Cresce più velocemente di quanto il tuo team riesca a ridurlo, portando a un prodotto pieno di bug e a un debito tecnico crescente. Gli sviluppatori sono costretti a scegliere tra risolvere vecchi problemi e creare nuove funzionalità/funzioni che generano entrate.

Devin è in grado di classificare autonomamente i problemi dal tuo backlog. Può identificare la causa principale di un bug, scrivere il codice per risolverlo e inviare la soluzione come richiesta pull in GitHub affinché il tuo team la esamini.

È l'ideale per affrontare elementi comuni del backlog, come ad esempio:

Aggiornamenti delle dipendenze: aggiornamento dei pacchetti obsoleti e risoluzione di eventuali problemi di compatibilità.

Errori nei test: diagnostica il motivo per cui un test non viene superato e implementa una correzione per far sì che la tua suite di test venga nuovamente superata.

Bug minori dell'interfaccia utente: correzione di problemi di stile, link non funzionanti o problemi di visualizzazione su diversi dispositivi.

💡 Suggerimento professionale: anche se Devin propone la correzione, un ingegnere umano dovrebbe sempre rivedere il codice prima che venga unito. Semplifica l'intero processo automatizzando i passaggi ripetitivi con ClickUp Automations. Mantieni il tuo flusso di lavoro fluido e trasparente assegnando automaticamente le attività contrassegnate come bug a Devin e aggiornando gli stati con ClickUp Automations.

Gestisci le migrazioni e le rifattorizzazioni del codice

Le modifiche su larga scala al codice, come gli aggiornamenti del framework o le migrazioni API, sono spesso noiose, dispendiose in termini di tempo e rischiose. Per un piccolo team di startup, questi progetti possono compromettere la roadmap del prodotto per settimane. Questo è un altro ambito in cui Devin può fornire un vantaggio significativo.

Puoi delegare a Devin attività di refactoring ben definite: Devin è in grado di apprendere i modelli del tuo codice base e applicare le modifiche in modo coerente su centinaia di file. Ciò consente ai tuoi sviluppatori senior di concentrarsi su sfide architetturali più complesse.

Le attività di migrazione comuni per Devin includono:

Aggiornamenti linguistici o del framework: migrazione di un codice base da Python 2 a 3 o conversione dei componenti di classe React in componenti funzionali.

Migrazioni API: aggiornamento di tutte le istanze di un endpoint API obsoleto nell'applicazione

Applicazione dello stile di codice: applicazione coerente di nuove regole di linting o standard di formattazione all'intero codice base.

💡 Suggerimento professionale: ottieni una vista dettagliata e di alto livello dello stato di avanzamento della migrazione e assicurati che nulla venga tralasciato nella rifattorizzazione, tramite il monitoraggio di ogni passaggio della migrazione con i campi personalizzati di ClickUp.

Guarda questo video per scoprire come gli agenti IA possono aiutarti a scalare i tuoi processi di sviluppo:

Come funziona Devin IA

È facile pensare agli strumenti di codifica IA come a una "scatola nera", il che può essere inquietante quando gli affidi il tuo codice. Capire come funziona Devin aiuta a demistificare il processo e ti permette di strutturare le attività in modo più efficace. A differenza dei semplici strumenti di completamento del codice, Devin è un vero e proprio agente IA con accesso al proprio ambiente di sviluppo sandbox.

Ciò significa che non si limita a suggerire il codice, ma lavora attivamente su di esso. L'architettura ha tre componenti chiave che le consentono di funzionare come uno sviluppatore umano.

Pianificazione e ragionamento: prima di scrivere qualsiasi codice, Devin suddivide un'attività in una sequenza logica di passaggi. Quindi ti spiega il suo piano, dandoti la possibilità di esaminare il suo approccio e fornire un feedback.

Utilizzo dello strumento: Devin dispone di un proprio toolkit, che include un editor di codice per scrivere e modificare i file, un terminale per eseguire i comandi e un browser web per consultare la documentazione. Ciò gli consente di eseguire attività complesse che richiedono più della semplice generazione di codice.

Controllo della versione: l'agente IA si integra direttamente con GitHub per creare rami, effettuare i commit e aprire richieste pull. Segue le pratiche di sviluppo standard, rendendo il suo lavoro facile da rivedere e unire.

Devin opera secondo un modello human-in-the-loop. Lavora in modo autonomo su un'attività, ma si ferma e attende la tua approvazione nei punti di controllo critici. Questo ti garantisce di avere sempre l'ultima parola. Nel tempo, apprende leggendo la tua documentazione ed esplorando il tuo codice base, adattandosi ai modelli e agli standard specifici del tuo team.

📚 Leggi anche: Come scegliere le piattaforme di collaborazione per il codice

Come iniziare con Devin IA

tramite Devin IA

Integrare un nuovo potente strumento come Devin nel flusso di lavoro della tua startup può sembrare un'impresa titanica. Potresti preoccuparti di una configurazione complicata, della gestione delle autorizzazioni o del fatto che lo strumento non funzioni bene con il tuo stack esistente. Un processo di onboarding disordinato può portare a una perdita di tempo e a uno strumento che nessuno utilizza.

La buona notizia è che iniziare a utilizzare Devin è un processo strutturato. Un corretto onboarding è la base per uno sviluppo efficace assistito dall'IA.

Iscriviti e scegli un piano

Per prima cosa, dovrai creare un account sulla piattaforma Cognition IA. I piani di Devin si basano in genere sul volume di utilizzo, con diversi livelli disponibili a seconda di quanto prevedi di utilizzarlo. Il modello è basato sulle sessioni, il che significa che le attività consumano una certa quantità di tempo di calcolo.

Per una startup, è consigliabile iniziare con un piano più piccolo. Ciò consente di testare diversi flussi di lavoro e comprendere i propri modelli di utilizzo prima di committere a un piano più grande e costoso.

Una volta creato un account, il passaggio successivo è collegare Devin al tuo ecosistema di sviluppo. L'integrazione più importante è quella con GitHub. Ciò comporta l'installazione dell'app Devin GitHub e la concessione dell'accesso ai repository su cui desideri che lavori. Dovrai concederle le autorizzazioni di lettura/scrittura in modo che possa creare rami e aprire richieste pull.

Puoi anche effettuare la connessione di Devin ad altri strumenti per un flusso di lavoro più fluido.

GitHub: installa l'app, effettua la selezione dei repository a cui Devin può accedere e configura le autorizzazioni dei rami per proteggere i tuoi rami principali.

Slack: collega il tuo account per ricevere notifiche in tempo reale sui progressi di Devin e quando le richieste pull sono pronte per la revisione.

Project management: collega Devin al tuo issue tracker per assegnare facilmente le attività.

Il rischio maggiore nell'aggiungere un nuovo strumento è quello di creare un altro silo di informazioni. Per evitarlo, centralizza tutto il tuo lavoro di sviluppo, sia umano che generato dall'IA, in un unico posto. Collega automaticamente le richieste pull e i commit alle tue attività di ClickUp utilizzando l'integrazione GitHub. Quando Devin apre una PR, l'attività corrispondente viene aggiornata istantaneamente, eliminando la dispersione di contesto tra il tuo codice e il tuo piano di progetto.

ClickUp si integra con GitHub

📮ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nell'area di lavoro di ClickUp e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'AI e creando una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

La tua prima attività con Devin IA

Immergersi in un progetto di grandi dimensioni è fonte di frustrazione. La tua prima attività con Devin dovrebbe essere piccola, ben definita e a basso rischio. Questo aiuterà te e il tuo team a comprenderne il flusso di lavoro, le capacità e i limiti senza compromettere il vostro sprint.

Tra le prime attività consigliate figurano l'aggiornamento di una singola dipendenza, l'aggiunta di una funzionalità/funzione molto semplice o la correzione di un bug ben documentato. L'obiettivo è imparare, non risolvere subito la tua sfida ingegneristica più grande.

Scrivi un prompt efficace

La qualità del lavoro di Devin è direttamente legata alla qualità del prompt. Istruzioni vaghe portano a perdite di tempo e risultati imprevedibili. Un prompt chiaro fornisce a Devin tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo senza ambiguità.

Un prompt efficace è composto da quattro parti fondamentali:

Contesto: spiega brevemente cosa fa il codice e fornisci eventuali informazioni di base rilevanti.

Attività: descrivere l'azione specifica che si desidera che Devin intraprenda in termini chiari e semplici.

Vincoli: elenca tutti i requisiti, gli standard o le limitazioni che deve rispettare.

Criteri di successo: definisci esattamente cosa significa "terminato" in modo da poter verificare il risultato.

Ad esempio, invece di un prompt vago come "Correggi il bug di accesso", un prompt molto più efficace sarebbe: "Correggi il bug di accesso che fa visualizzare agli utenti una schermata vuota dopo aver inserito le credenziali corrette. Il problema si trova nel file auth. js. Aggiungi la gestione degli errori e visualizza un messaggio intuitivo se la chiamata API non va a buon fine".

💡 Suggerimento professionale: rendi facile per chiunque assegnare correttamente il lavoro a Devin creando e memorizzando modelli di prompt in ClickUp Docs e collegandoli direttamente alle attività.

Esamina il piano e il ragionamento di Devin.

Prima di iniziare a programmare, Devin ti presenta il suo piano. Si tratta di un punto di controllo fondamentale per la supervisione umana. È la tua occasione per individuare eventuali malintesi prima che si trasformino in codice errato.

Quando esamini il piano, cerca passaggi logici, un'identificazione corretta dei file e un approccio in linea con gli standard del tuo team. Se qualcosa non ti convince, puoi fornire un feedback e chiedere a Devin di modificare il suo piano. La traccia del ragionamento spiega perché sta prendendo determinate decisioni, fornendoti preziose informazioni sul suo processo.

💡 Suggerimento professionale: mantieni una traccia di controllo chiara per tutto il lavoro assistito dall'IA documentando le revisioni del piano nei commenti alle attività di ClickUp. In questo modo si crea un registro storico di tutti i feedback e le approvazioni, che è prezioso per il controllo qualità e il debug successivo. Assicurati che i tuoi commenti vengano visualizzati assegnandoli direttamente agli utenti nelle attività e ottieni una rapida panoramica dei commenti assegnati in una lista di controllo.

Approva la richiesta pull

Una volta completato il lavoro, Devin aprirà una richiesta pull su GitHub contenente le modifiche al codice, eventuali nuovi test scritti e la documentazione. A questo punto, subentra il tuo processo standard di revisione del codice. Il codice generato dall'IA deve essere esaminato con la stessa attenzione riservata al codice scritto da esseri umani.

Durante la revisione, controlla:

Qualità del codice: il codice segue le linee guida stilistiche e le best practice del tuo team?

Copertura dei test: Devin ha aggiunto o aggiornato i test per convalidare le modifiche apportate?

Documentazione: la descrizione della richiesta pull è chiara e sono presenti commenti dove necessario?

Una volta soddisfatto, puoi approvare e unire la PR. È qui che avere un sistema integrato ripaga.

💡 Suggerimento professionale: mantieni la tua bacheca di progetto perfettamente sincronizzata senza lavoro richiesto aggiornando automaticamente lo stato delle attività su "Terminato" quando unisci una richiesta pull utilizzando l'integrazione ClickUp GitHub.

Best practice per l'utilizzo di Devin IA nel flusso di lavoro della tua startup

Fornire al tuo team l'accesso a un potente strumento di IA senza un manuale può portare al caos. Potresti ritrovarti con codice difettoso unito alla produzione o sviluppatori che perdono tempo a correggere gli errori dell'IA. Per evitare ciò, è necessario stabilire chiare best practice su come il tuo team lavora con Devin. ✨

Inizia in piccolo: inizia con attività a basso rischio e non critiche per aiutare il tuo team a comprendere i punti di forza di Devin e come scrivere prompt efficaci.

Definisci criteri di accettazione chiari : Devin offre prestazioni ottimali quando esistono requisiti specifici e misurabili per definire cosa si intende per "terminato". : Devin offre prestazioni ottimali quando esistono requisiti specifici e misurabili per definire cosa si intende per "terminato".

Mantieni il controllo umano: assicurati che ogni richiesta pull venga sempre revisionata e approvata da uno sviluppatore umano prima di essere unita.

Usa la protezione dei rami: configura i tuoi repository GitHub in modo da richiedere approvazioni sui rami protetti, impedendo a Devin di unire direttamente il codice.

Traccia separatamente il lavoro dell'IA: distingue tra le attività assegnate a Devin e quelle assegnate agli sviluppatori umani per migliorare la reportistica e il monitoraggio della velocità.

Documenta le conoscenze tribali: mantieni aggiornata mantieni aggiornata la tua documentazione tecnica in modo che Devin possa apprendere i modelli e gli standard specifici del tuo codice base.

Imposta delle linee guida: definisci chiaramente quali parti del codice Devin è autorizzato a modificare e quali sono off-limits.

Filtra e crea facilmente report, assicurati che ogni PR generato dall'IA sia approvato da uno sviluppatore senior e conserva tutta la documentazione tecnica e i modelli di prompt in un unico posto, rendendo operativo il tuo flusso di lavoro in ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: visualizza lo stato del tuo team e confronta la velocità di sviluppo dell'IA con quella umana per identificare i colli di bottiglia e le opportunità di miglioramento con i dashboard di ClickUp.

ClickUp dashboard con aggiornamenti basati sull'IA

📚 Leggi anche: Come ClickUp utilizza dashboard personalizzate per una visibilità in tempo reale

Limiti dell'utilizzo di Devin IA

Sebbene Devin sia uno strumento potente, non è una soluzione miracolosa. Comprendere i suoi limiti è fondamentale per definire aspettative realistiche ed evitare frustrazioni. Presentare questi limiti in modo onesto aiuta il tuo team a utilizzare lo strumento in modo efficace.

Decisioni architetturali complesse: Devin è ottimo nel seguire i modelli esistenti, ma non è in grado di prendere decisioni di progettazione di alto livello o di progettare un nuovo sistema da zero.

Requisiti ambigui: promoti vaghi o incompleti porteranno a risultati imprevedibili e spesso errati.

Risoluzione di problemi innovativi: Devin funziona al meglio con attività simili a problemi che ha già affrontato in precedenza. Ha difficoltà con sfide davvero innovative che richiedono un pensiero creativo e fuori dagli schemi.

Codice critico per la sicurezza: non dovresti delegare ad un'IA attività relative all'autenticazione, alla crittografia o alla gestione di dati sensibili.

Debugging cross-system: la diagnosi di problemi che coinvolgono più microservizi o componenti dell'infrastruttura è spesso troppo complessa per essere gestita da Devin da solo.

Limiti della finestra di contesto: per codebase molto grandi e complesse, Devin potrebbe non essere in grado di contenere tutto il contesto necessario per eseguire correttamente un'attività.

Queste limitazioni rendono ancora più fondamentale disporre di un solido processo di project management. È necessario un sistema che garantisca definizioni chiare delle attività, fornisca modelli strutturati e imponga la supervisione umana in ogni punto di controllo chiave.

Alternativa a Devin IA per lo sviluppo di startup

Sebbene Devin sia eccellente nella generazione di codice, è solo un pezzo del puzzle. Le startup hanno bisogno di un sistema completo per gestire, effettuare il monitoraggio e coordinare tutto il lavoro di sviluppo, sia esso svolto da un essere umano o da un'IA.

Gestire contemporaneamente Devin, GitHub, Slack e uno strumento di project management separato crea proprio quel tipo di proliferazione di strumenti e di IA, ovvero la diffusione non pianificata di strumenti di IA scollegati tra loro, senza supervisione o strategia, che porta a sprechi di denaro e duplicazione del lavoro richiesto, rallentando il lavoro dei team.

Centralizza il project management, i documenti e le comunicazioni in un unico posto con ClickUp per eliminare questo problema.

Tieni a portata di mano note, attività e chat relative al codice con la ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp

Lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp, un'unica piattaforma sicura in cui progetti, documenti, conversazioni e intelligenza AI contestuale interagiscono perfettamente, riunisce tutto, con ClickUp Brain che fornisce intelligenza in tutto lo spazio di lavoro.

Creazione di attività basata sull'IA: genera descrizioni dettagliate delle attività, attività secondarie e criteri di accettazione da un semplice prompt utilizzando ClickUp Brain.

Gestione delle conoscenze: trova immediatamente il contesto di cui hai bisogno effettuando ricerche in tutti i tuoi documenti, attività e commenti ClickUp con ClickUp Brain.

Assistenza per le automazioni: risparmia tempo impostando regole complesse di instradamento e aggiornamento dello stato utilizzando il linguaggio naturale in ClickUp.

Consenti anche ai membri del team non tecnici di eseguire attività di sviluppo con una profonda comprensione del progetto: Codegen Agent di ClickUp porta le funzionalità di codifica IA direttamente nel tuo hub di project management.

Supporto clienti: trasforma i ticket di supporto in soluzioni concrete consentendo agli agenti di generare modifiche al codice in base ai problemi segnalati.

Product manager: trasformate i documenti relativi ai requisiti di prodotto (PRD) in prototipi funzionanti senza attendere i cicli di ingegnerizzazione.

Ingegneria e controllo qualità: automatizza la creazione di suite di test direttamente dai requisiti, aiutando il tuo team a consegnare più rapidamente e con maggiore sicurezza.

Scopri ulteriori informazioni sull'automazione dei flussi di lavoro di sviluppo con ClickUp:

Alternative a Devin IA per i team delle startup

Devin è un potente agente autonomo, ma non è l'unico strumento di codifica IA sul mercato. La scelta giusta per la tua startup dipende dal fatto che tu abbia bisogno di uno strumento che assista i tuoi sviluppatori o di uno a cui delegare le attività.

Ecco un rapido confronto tra alcuni strumenti per la codifica più diffusi.

Strumento Ideale per Funzionalità chiave Considerazioni GitHub Copilot Completamento del codice nell'editor Suggerimenti in tempo reale durante la digitazione Richiede un essere umano per guidare tutto lo sviluppo Cursore Modifica del codice basata sull'IA Generazione di codice basata su chat nell'IDE Richiede comunque una supervisione costante da parte degli sviluppatori. Replit Agent Prototipi rapidi Ambiente di sviluppo basato su browser Limitato alle applicazioni di produzione complesse Claude/ChatGPT Spiegazione del codice e frammenti Assistenza conversazionale per il codice Nessuna integrazione diretta con il tuo codice base Devin IA Completamento autonomo delle attività Sviluppo end-to-end con output PR Richiede definizioni chiare e ben definite delle attività

La maggior parte delle alternative sono assistenti di codice, progettati per potenziare il flusso di lavoro di uno sviluppatore piuttosto che lavorare in modo indipendente. Devin si distingue per la sua capacità di gestire intere attività in modo autonomo. Indipendentemente dallo strumento scelto, avrai comunque bisogno di una solida piattaforma di project management per il monitoraggio e il coordinamento di tutto il lavoro.

💡ClickUp Brain funziona come tuo partner di codifica all'interno di ClickUp.

Gestisci i flussi di lavoro per lo sviluppo della tua startup con ClickUp

Devin IA offre alle startup un modo potente per moltiplicare la loro produzione ingegneristica, ma è più efficace quando viene utilizzato per attività di codifica ben definite e ripetibili con criteri di accettazione chiari. La supervisione umana non è solo un suggerimento, è essenziale. Il codice generato dall'IA richiede lo stesso livello di rigore di revisione del codice scritto dall'uomo. Iniziando con attività piccole e a basso rischio, il tuo team può sviluppare le competenze necessarie per flussi di lavoro efficaci di prompt e revisione. 🤩

La gestione di un flusso di lavoro assistito dall'intelligenza artificiale richiede visibilità, coordinamento e processi chiari. Crea le basi per il project management della tua startup basata sull'intelligenza artificiale con ClickUp. Inizia gratis con ClickUp e riunisci tutto il tuo lavoro di sviluppo, sia umano che generato dall'intelligenza artificiale, in un unico spazio di lavoro unificato.

Domande frequenti

Devin è in grado di creare MVP funzionali per applicazioni web, strumenti interni e integrazioni API quando riceve specifiche chiare. Tuttavia, i prodotti complessi con architetture innovative continuano a trarre vantaggio dal coinvolgimento degli sviluppatori umani nella pianificazione e nella supervisione.

Devin richiede un contesto tecnico per funzionare bene, poiché dovrai fornire prompt chiari e comprendere le richieste pull. I fondatori non tecnici possono utilizzare Devin in modo efficace collaborando con un consulente tecnico che si occupi della revisione e della supervisione del codice.

Devin mostra il suo ragionamento e si ferma per l'approvazione nei punti di controllo chiave, e tutte le richieste pull devono essere riviste prima di unire il codice. Dovresti pianificare che uno sviluppatore senior riveda l'output di Devin per ogni attività assegnata.

Devin utilizza un modello di prezzo basato sulle sessioni in cui le attività consumano tempo di calcolo, con diversi livelli di piano disponibili. Contatta direttamente Cognition IA per conoscere i dettagli sui prezzi attuali più adatti all'utilizzo previsto dalla tua startup.

Devin aumenta la capacità degli sviluppatori gestendo le attività ripetitive, ma non sostituisce gli sviluppatori umani che prendono decisioni architetturali e gestiscono la risoluzione di problemi complessi. Considera Devin come un moltiplicatore di forza per il tuo team esistente.

Evita di delegare codice critico per la sicurezza, decisioni architetturali complesse e problemi nuovi che richiedono soluzioni creative. Devin eccelle in attività ben definite e ripetibili con modelli documentati e criteri di accettazione chiari.