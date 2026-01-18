Oltre 50 prompt Nano Banana: prompt creativi per immagini che stimolano le idee

Conosci bene quella sensazione: hai un'immagine chiara in mente, digiti un prompt e il primo risultato è quasi perfetto.

Poi lo modifichi e l'angolazione della telecamera cambia, i tratti del viso si spostano e lo "stesso" carattere sembra improvvisamente una persona diversa. Se crei immagini per storie, lezioni, miniature o post, questo continuo cambiamento può diventare noioso piuttosto rapidamente.

È qui che i prompt Nano Banana possono aiutarti. Si tratta di istruzioni brevi e mirate per Nano Banana che fissano i pochi dettagli che contano di più.

Questo è particolarmente importante, poiché l'83% dei professionisti creativi utilizza già strumenti di IA generativa nel design e nel lavoro creativo.

In questa guida imparerai cosa sono i prompt Nano Banana e come scriverli al meglio. Riceverai anche 50 prompt pronti all'uso, varianti dei prompt, idee per workshop di gruppo e un flusso di lavoro ClickUp AI che ti accompagnerà dall'ideazione alla realizzazione dei contenuti.

Cosa sono i prompt Nano Banana?

I prompt per Nano Banana sono brevi istruzioni specifiche che dai a Nano Banana (e Nano Banana Pro) per generare una nuova immagine o effettuare una modifica su una esistente.

Considerali come una mini specifica: cosa vuoi creare, cosa la fotocamera deve fare (primo piano vs. ripresa dal basso), come deve essere l'illuminazione (luce naturale vs. illuminazione da studio) e cosa deve rimanere invariato (lineamenti del viso, texture naturale della pelle, stile generale).

Google descrive Nano Banana come la funzionalità di generazione di immagini nativa di Gemini, che consente di lavorare con testo, immagini o entrambi per creare e perfezionare elementi visivi in un flusso di conversazione.

Nano Banana è il modello "Flash Image" più veloce per iterazioni rapide, mentre Nano Banana Pro è il modello "Pro Image" mirato a risultati di maggiore fedeltà, soprattutto quando il rendering del testo deve essere pulito e leggibile.

✅ La maggior parte delle persone utilizza i prompt Nano Banana in due modi:

Generazione e modifica di immagini con un'immagine caricata, in cui si allega un'immagine di riferimento o si inserisce un'immagine e si indica cosa modificare mantenendo invariati i dettagli relativi alla persona, alla struttura del viso e all'illuminazione.

Generazione di immagini solo testo in cui descrivi il soggetto, lo sfondo, la tavolozza dei colori e lo stile in un unico prompt compatto.

Perché i prompt Nano funzionano per scrittori e autori

Se scrivi, insegni, progetti o distribuisci contenuti con una scadenza, non hai bisogno di un prompt di 200 parole. Hai bisogno di un prompt che indichi al modello cosa mantenere stabile.

Il lavoro di Nano funziona perché ti costringe a scegliere i pochi dettagli che effettivamente modificano il risultato. Alcuni di questi sono:

Sfondo e tavolozza dei colori, come sfondo grigio chiaro, sfondo blu, sfondo bianco, colori saturi, linee pulite

Messa a fuoco come un campo di profondità ridotto e una messa a fuoco nitida

Inquadratura e angolazione della telecamera, come primi piani, inquadrature all'altezza degli occhi o riprese dal basso.

Funzionano anche perché Nano Banana è progettato per iterazioni veloci e modifiche mirate. Google evidenzia esplicitamente funzionalità come coerenza dei caratteri, combinazione di foto e modifiche locali per Nano Banana.

Puoi anche accedere a controlli più precisi in Nano Banana Pro, tra cui rendering avanzato del testo, controlli dell'angolazione della telecamera e delle proporzioni e risoluzione 2K.

Per scrittori ed educatori, quell'effetto "scintilla iniziale" è reale.

Un ampio esperimento sulla scrittura di racconti brevi ha scoperto che l'accesso alle idee dell'IA generativa ha migliorato il modo in cui le storie venivano valutate (soprattutto per gli scrittori meno creativi), anche se ha reso i risultati più simili tra loro.

È un ottimo compromesso quando hai bisogno di un punto di partenza veloce, che poi puoi personalizzare a tuo piacimento.

