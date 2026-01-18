Oltre 50 prompt Nano Banana: prompt creativi per immagini che stimolano le idee

Conosci bene quella sensazione: hai un'immagine chiara in mente, digiti un prompt e il primo risultato è quasi perfetto.
Poi lo modifichi e l'angolazione della telecamera cambia, i tratti del viso si spostano e lo "stesso" carattere sembra improvvisamente una persona diversa. Se crei immagini per storie, lezioni, miniature o post, questo continuo cambiamento può diventare noioso piuttosto rapidamente.
È qui che i prompt Nano Banana possono aiutarti. Si tratta di istruzioni brevi e mirate per Nano Banana che fissano i pochi dettagli che contano di più.
Questo è particolarmente importante, poiché l'83% dei professionisti creativi utilizza già strumenti di IA generativa nel design e nel lavoro creativo.
In questa guida imparerai cosa sono i prompt Nano Banana e come scriverli al meglio. Riceverai anche 50 prompt pronti all'uso, varianti dei prompt, idee per workshop di gruppo e un flusso di lavoro ClickUp AI che ti accompagnerà dall'ideazione alla realizzazione dei contenuti.
Cosa sono i prompt Nano Banana?
I prompt per Nano Banana sono brevi istruzioni specifiche che dai a Nano Banana (e Nano Banana Pro) per generare una nuova immagine o effettuare una modifica su una esistente.
Considerali come una mini specifica: cosa vuoi creare, cosa la fotocamera deve fare (primo piano vs. ripresa dal basso), come deve essere l'illuminazione (luce naturale vs. illuminazione da studio) e cosa deve rimanere invariato (lineamenti del viso, texture naturale della pelle, stile generale).
Google descrive Nano Banana come la funzionalità di generazione di immagini nativa di Gemini, che consente di lavorare con testo, immagini o entrambi per creare e perfezionare elementi visivi in un flusso di conversazione.
Nano Banana è il modello "Flash Image" più veloce per iterazioni rapide, mentre Nano Banana Pro è il modello "Pro Image" mirato a risultati di maggiore fedeltà, soprattutto quando il rendering del testo deve essere pulito e leggibile.
✅ La maggior parte delle persone utilizza i prompt Nano Banana in due modi:
- Generazione di immagini solo testo in cui descrivi il soggetto, lo sfondo, la tavolozza dei colori e lo stile in un unico prompt compatto.
- Generazione e modifica di immagini con un'immagine caricata, in cui si allega un'immagine di riferimento o si inserisce un'immagine e si indica cosa modificare mantenendo invariati i dettagli relativi alla persona, alla struttura del viso e all'illuminazione.
Perché i prompt Nano funzionano per scrittori e autori
Se scrivi, insegni, progetti o distribuisci contenuti con una scadenza, non hai bisogno di un prompt di 200 parole. Hai bisogno di un prompt che indichi al modello cosa mantenere stabile.
Il lavoro di Nano funziona perché ti costringe a scegliere i pochi dettagli che effettivamente modificano il risultato. Alcuni di questi sono:
- Inquadratura e angolazione della telecamera, come primi piani, inquadrature all'altezza degli occhi o riprese dal basso.
- Messa a fuoco come un campo di profondità ridotto e una messa a fuoco nitida
- Illuminazione come luce naturale, illuminazione da studio, ora dorata, contrasto elevato, ombre profonde, ombre morbide
- Sfondo e tavolozza dei colori, come sfondo grigio chiaro, sfondo blu, sfondo bianco, colori saturi, linee pulite
Funzionano anche perché Nano Banana è progettato per iterazioni veloci e modifiche mirate. Google evidenzia esplicitamente funzionalità come coerenza dei caratteri, combinazione di foto e modifiche locali per Nano Banana.
Puoi anche accedere a controlli più precisi in Nano Banana Pro, tra cui rendering avanzato del testo, controlli dell'angolazione della telecamera e delle proporzioni e risoluzione 2K.
Per scrittori ed educatori, quell'effetto "scintilla iniziale" è reale.
Un ampio esperimento sulla scrittura di racconti brevi ha scoperto che l'accesso alle idee dell'IA generativa ha migliorato il modo in cui le storie venivano valutate (soprattutto per gli scrittori meno creativi), anche se ha reso i risultati più simili tra loro.
È un ottimo compromesso quando hai bisogno di un punto di partenza veloce, che poi puoi personalizzare a tuo piacimento.
📮 Approfondimento ClickUp: il nostro sondaggio sulla maturità dell'IA ha rivelato che il 33% delle persone è riluttante ad adottare nuovi strumenti, mentre solo il 19% implementa e scala rapidamente l'IA. Quando ogni nuova funzionalità viene introdotta come applicazione aggiuntiva, login o flusso di lavoro da padroneggiare, i team provano rapidamente una certa stanchezza nei confronti degli strumenti.
ClickUp Brain colma questa lacuna operando all'interno di uno spazio di lavoro unificato e integrato in cui i team già organizzano e comunicano. Integra più modelli di IA, generazione di immagini e ragionamento avanzato direttamente nell'ambiente in cui viene svolto il lavoro.
Come utilizzare i prompt Nano Banana (passaggio dopo passaggio)
I prompt Nano Banana ti consentono di creare immagini realistiche e ad alta risoluzione con un solo prompt. Vediamo insieme ogni passaggio per sfruttare al meglio questi prompt:
Passaggio 1: scegli il modello in base alle tue esigenze
- Usa Nano Banana quando desideri iterazioni rapide e modifiche veloci.
- Usa Nano Banana Pro quando hai bisogno di un rendering del testo più pulito, un controllo più rigoroso del layout o una fedeltà più nitida (output 2K e controlli più precisi).
Passaggio 2: decidi se generare o effettuare una modifica
Otterrai risultati più chiari se scegli un percorso in anticipo:
- La generazione parte solo dal testo e ti offre un maggiore intervallo creativo.
- La modifica parte da un'immagine caricata o da un'immagine di riferimento allegata ed è ideale per mantenere le stesse caratteristiche facciali individuali e coerenti.
Passaggio 3: scrivi un prompt "nano" che controlli solo le leve che contano
Inizia con una breve riga che includa
- Oggetto + intento
- Angolazione della telecamera + inquadratura (primo piano, primissimo piano, livello degli occhi, ripresa dal basso)
- Suggerimento di messa a fuoco (profondità di campo ridotta, messa a fuoco nitida)
- Indicazioni sull'illuminazione (illuminazione naturale, illuminazione da studio, contrasto elevato)
- Sfondo o tavolozza (sfondo bianco, sfondo grigio chiaro, sfondo blu)
Passaggio 4: blocca l'identità con un'immagine di riferimento quando la coerenza è importante
Se stai creando una serie, non affidarti solo al testo. Aggiungi un allegato con un'immagine di riferimento e indica al modello cosa non deve cambiare, ad esempio:
- Struttura e caratteristiche del viso
- Texture naturale della pelle e dettagli della texture della pelle
- Stesso angolo di ripresa e stile generale
Le linee guida di Google sottolineano l'importanza di utilizzare il modello per garantire la coerenza dei caratteri e le modifiche iterative, esattamente ciò che un'immagine di riferimento ti aiuta a fare.
Passaggio 5: usa un linguaggio preciso quando carichi un'immagine
Ecco un esempio di un formato affidabile che mantiene le modifiche pulite:
- Utilizzando l'immagine caricata, [aggiungi/rimuovi/modifica] [elemento]
- Mantieni [ciò che non deve cambiare]
- Abbina [dettagli di illuminazione, ambiente circostante, estetica generale]
Passaggio 6: Ripeti con una modifica per volta
Se il risultato non è quello desiderato, la probabilità è che stai cambiando troppe cose contemporaneamente.
Rendi il ciclo più efficiente provando questo ordine:
- Identità → inquadratura → illuminazione → gradazione del colore → sfondo → rendering del testo
Passaggio 7: quando hai bisogno di un layout e di un testo leggibile, richiedilo direttamente
Nano Banana Pro è progettato per un testo più accurato e controlli più precisi. Se il testo è importante, richiedilo in modo chiaro e specifica la posizione (metà sinistra o destra), lo stile del font (sans serif) e il contrasto (nero ad alto contrasto su sfondo bianco).
50 prompt Nano Banana da provare
Più i tuoi prompt sono specifici e dettagliati, migliore sarà l'immagine che otterrai. Ecco 50 prompt Nano Banana che puoi utilizzare per migliorare le tue immagini:
1–35: Genera nuove immagini (solo testo)
- Giovane donna, primo piano, livello degli occhi, luce naturale, profondità di campo ridotta, ombre morbide, texture naturale della pelle, sfondo grigio chiaro, alta risoluzione.
- Giovane donna, primo piano estremo, messa a fuoco nitida, contrasto elevato, ombre profonde, illuminazione naturale, texture della pelle realistica, sfondo minimale.
- Ritratto di una giovane donna con un sorriso complice, ora dorata, alto realismo, riflessi sottili, tavolozza di colori caldi, altamente dettagliato.
- Ritratto di strada iperrealistico, ripresa dal basso, ombre lunghe, colori saturi, fotogramma di scena cinematografica, lineamenti del viso nitidi.
- Ritratto in studio, illuminazione da studio, contrasto elevato, ombre morbide, texture naturale della pelle, sfondo bianco, dettagli elevati
- Foto editoriale, primo piano, messa a fuoco nitida, profondità di campo ridotta, combinazione di colori neutri, sfondo pulito, alto realismo.
- Ritratto di bellezza, primo piano estremo, lentiggini visibili, texture naturale della pelle, luce naturale, messa a fuoco nitida sull'iride, riflessi sottili
- Ritratto di profilo, livello degli occhi, luce naturale morbida, ombre morbide, struttura facciale nitida, sfondo tenue, alto realismo.
- Ritratto di alta moda, ripresa dal basso, ombre profonde e drammatiche, tavolozza di colori audaci, messa a fuoco nitida, altamente dettagliato
- Ritratto all'aperto, ora dorata, gradazione di colori caldi, ombre morbide, primo piano, alberi sullo sfondo con campo di profondità ridotto, alto realismo.
- Ritratto in bianco e nero, nero ad alto contrasto, messa a fuoco nitida, effetto grana della pellicola, primo piano estremo, tratti facciali espressivi
- Fotogramma cinematografico, strada piovosa, contrasto elevato, ombre profonde, riflessi sul marciapiede, inquadratura ampia, color grading malinconico.
- Ritratto cinematografico, strada notturna, riflessi al neon, contrasto elevato, ombre profonde controllate, profondità ridotta, realismo elevato
- Ritratto di moda, livello degli occhi, luce dalla finestra, ombre morbide, texture naturale della pelle, sfondo neutro, alto livello di dettaglio
- Lookbook in stile street, ora dorata, ombre lunghe, colori saturi, visibilità dell'ambiente circostante, alta risoluzione.
- Foto realistica di cibo, pancake alla fragola, primo piano, profondità di campo ridotta, illuminazione naturale, ombre morbide, alto livello di dettaglio
- Foto di prodotto di un taccuino a tema banana, illuminazione da studio, contrasto elevato, sfondo bianco, dettagli chiari, alta risoluzione
- Immagine del prodotto, frullato di banana su una tabella, illuminazione da studio, ombre morbide, riflessi delicati sul vetro, sfondo bianco, alto livello di dettaglio.
- Accogliente scena da caffetteria, calda ora dorata, ombre morbide, campo di profondità ridotto, persone a fuoco nitido, sfondo bokeh.
- Scena futuristica in laboratorio, combinazione di colori freddi, alto livello di dettaglio, elevato realismo, superfici riflettenti, illuminazione da studio, cornice nitida.
- Foto di poster di viaggio, scena desertica, ora dorata, ombre lunghe, inquadratura ampia, sfondo minimale, composizione pulita
- Foto fotorealistica di cibo, pancake alla fragola, primo piano, profondità di campo ridotta, illuminazione naturale, ombre morbide, grande dettaglio
- Ritratto, sfondo grigio chiaro, ombre morbide, luce naturale, campo di profondità ridotto, alto realismo, alta risoluzione
- Scena cinematografica, tavolo da cucina, illuminazione naturale, profondità di campo ridotta, riflessi delicati, gradazione di colori caldi, inquadratura ampia.
- Scatto architettonico, scatto dal basso, ombre profonde, contrasto elevato, colori vivaci, dettagli nitidi, linee definite
- Studio della macro texture, primo piano estremo, messa a fuoco nitida, contrasto elevato, ombre profonde, realismo elevato, alta risoluzione
- Ritratto di strada, livello degli occhi, luce naturale, ombre morbide, texture della pelle realistica, visibilità dell'ambiente circostante, alto realismo.
- Ritratto in studio, sfondo bianco, contrasto elevato, ombre definite sulle guance, messa a fuoco nitida, ultra realistico, alta risoluzione
- Ritratto all'aperto, luce naturale diffusa, ombre morbide, tavolozza di colori neutri, messa a fuoco nitida, alto realismo.
- Foto editoriale di bellezza, primo piano, profondità di campo ridotta, gradazione di colori caldi, messa a fuoco nitida sugli occhi, alto realismo.
- Concept creativo del carattere, design ispirato all'ananas, altamente dettagliato, colori vivaci, sfondo pulito, illuminazione intensa, contorni nitidi, alta risoluzione.
- Design del carattere, corriere futuristico, colori saturi, messa a fuoco nitida, linee pulite, alto livello di dettaglio, alta risoluzione
- Stile foto reali, momenti spontanei di strada, luce naturale, campo di profondità ridotto, riflessi sottili, alto realismo.
- Prodotto in piano, sfondo bianco, ombre morbide, oggetti distanziati in modo uniforme, alto livello di dettaglio, alta risoluzione
- Natura morta minimalista, sfondo blu, oggetto rosso brillante, composizione pulita, messa a fuoco nitida, contrasto elevato.
36–45: Poster, banner e grafica al tratto
- Design minimalista del poster, grafica al tratto, linee pulite, contrasto elevato tra il nero e lo sfondo bianco, font sans serif, rendering chiaro del testo.
- Poster moderno del marchio, sfondo blu, colori vivaci, font sans serif in grassetto, testo inglese centrato, rendering del testo pulito.
- Poster con layout diviso, immagine sulla metà destra, tipografia sulla metà sinistra, sfondo bianco, spazi uniformi, font sans serif, rendering del testo pulito.
- Copertina di rivista, primo piano di un ritratto, titolo nella metà sinistra, sottotitolo nella metà destra, font sans serif, rendering pulito del testo, alta risoluzione.
- Banner per evento tecnologico, sfondo blu, accenti rosso vivo, carattere sans serif in grassetto, rendering del testo chiaro, alta risoluzione
- Mockup di copertina di libro, sfondo bianco, tavolozza di colori minimalista, titolo in inglese, rendering pulito del testo, alto realismo.
- Concept di copertina dell'album, scultura astratta di banana, illuminazione da studio intensa, contrasto elevato, riflessi sottili, colori saturi.
- Set di icone, tema banana, grafica al tratto, linee pulite, spazi uniformi, sfondo bianco, nero ad alto contrasto
- Illustrazione al tratto, linee pulite, ombreggiatura minima, sfondo bianco, nero ad alto contrasto, dettagli chiari.
- Mockup di etichetta di imballaggio, sfondo bianco, font sans serif, testo in inglese, rendering del testo pulito, nero ad alto contrasto, rapporto di aspetto 1:1
46-50: Modifica i prompt (usa un'immagine caricata o un'immagine di riferimento)
- Utilizzando l'immagine di riferimento allegata, aggiungi riflessi sottili negli occhi e sui gioielli, mantieni la texture naturale della pelle, mantieni ombre morbide e mantieni lo stesso individuo.
- Utilizzando l'immagine caricata, aumenta il contrasto e approfondisci le ombre, mantieni identici i tratti e la struttura del viso e conserva l'illuminazione naturale.
48. Utilizzando l'immagine di riferimento, crea una versione monocromatica con toni neri ad alto contrasto, mantieni una messa a fuoco nitida e uno sfondo pulito.
49. Utilizzando l'immagine di input, modifica l'ambiente circostante trasformandolo in un ufficio moderno, mantieni la stessa angolazione della telecamera, mantieni un'illuminazione realistica e mantieni coerenti i tratti del viso.
50. Utilizzando l'immagine caricata, regola la gradazione dei colori per ottenere un effetto caldo simile a quello di una scena cinematografica, mantieni la texture della pelle, mantieni la messa a fuoco nitida e mantieni lo stile generale coerente.
7 varianti di prompt Nano efficaci che puoi utilizzare
I prompt per Nano Banana diventano più facili quando smetti di riscrivere da zero e inizi a riutilizzare i "prompt shell". Mantieni la struttura e poi sostituisci una variabile alla volta.
1) Il "prompt del regista" per ritratti rapidi e realistici
Da utilizzare quando desideri foto reali con tratti somatici coerenti:
- Giovane donna, primo piano, livello degli occhi, luce naturale, profondità di campo ridotta, ombre morbide, texture naturale della pelle, sfondo grigio chiaro, alta risoluzione.
Scambi rapidi per effetti aggiuntivi:
- ripresa dal basso per un effetto drammatico
- ora d'oro per il calore
- Contrasto elevato e ombre profonde per un'atmosfera più nitida
2) La modifica "blocco identità" per lo stesso individuo attraverso le iterazioni
Da utilizzare quando è importante la coerenza dei caratteri (serie e avatar coerenti):
- Utilizzando l'immagine di riferimento allegata, mantieni la stessa persona e la stessa struttura facciale.
- Mantieni i tratti del viso e la texture naturale della pelle
- Mantieni un'illuminazione naturale e una messa a fuoco nitida
- Modifica solo [sfondo | tavolozza dei colori | abbigliamento | ambiente circostante]
3) Il "cambio di sfondo" per risorse pulite e ripetibili
Da utilizzare quando il soggetto è corretto, ma lo sfondo non lo è:
- Utilizzando l'immagine di input, mantieni le caratteristiche del viso e la texture della pelle.
- Sostituisci lo sfondo con uno sfondo bianco (o blu)
- Abbina i dettagli di illuminazione originali
4) Il guscio "focus and lens" per una profondità istantanea
Da utilizzare quando l'immagine appare piatta:
- Primo piano estremo, campo di profondità ridotto, messa a fuoco nitida sugli occhi, sfocatura morbida dello sfondo, elevato realismo
5) Il "fotogramma cinematografico" (aspetto di una scena di un film)
Utilizzalo quando desideri ricreare l'atmosfera di una scena cinematografica:ripresa dal basso, contrasto elevato, ombre profonde, ora dorata, ombre lunghe, riflessi sottili, colori saturi, dettagli elevati, gradazione dei colori, visibilità dell'ambiente circostante, realismo elevato.
Se l'aspetto risulta troppo duro, attenua l'effetto con "ombre morbide" e "illuminazione naturale".
6) Il "poster del marchio" (rendering del testo e controllo del layout)
Utilizzalo quando hai bisogno di regole tipografiche e di composizione leggibili:Sfondo bianco, linee pulite, font sans serif, testo in inglese "believe", rendering del testo chiaro, titolo nella metà sinistra, sottotitolo nella metà destra, spazi uniformi, alta risoluzione, accento rosso brillante, estetica complessiva minimalista.
Se desideri un aspetto grafico più forte, utilizza il nero ad alto contrasto e semplifica la combinazione di colori.
7) Il suggerimento "trasferimento di stile"
Da utilizzare quando ti piace la composizione ma desideri un tocco di novità:
- Utilizzando l'immagine di riferimento, mantieni la stessa angolazione della telecamera e la stessa struttura facciale.
- Applica il trasferimento di stile a [line art | scena cinematografica | editoriale ultra-realistico]
- Mantieni l'estetica generale e regola solo la combinazione di colori
Google indica i cambiamenti di stile da un'immagine di riferimento come un flusso di lavoro supportato (prendere la texture, il colore o lo stile da una foto di riferimento e applicarlo), quindi questo è un processo pratico da tenere a mente.
Utilizzo dei prompt Nano per la creatività del team e i workshop
I prompt Nano funzionano bene nei gruppi perché tutti partono dallo stesso presupposto. Si impiega meno tempo a discutere idee su pagine bianche e si ha più tempo per reagire a nuove idee ed espressioni.
✅ Ecco alcuni modi pratici per utilizzarlo (insieme ad alcune utili funzionalità/funzioni di ClickUp):
Riscaldamento prima del brainstorming
- Scegli un prompt Nano Banana condiviso e un'immagine di riferimento condivisa.
- Imposta un timer di 3 minuti per l'output iniziale.
- Imposta un timer di 2 minuti per una variante (modifica solo l'illuminazione o lo sfondo)
- Da fare una breve presentazione, poi passa al vero e proprio brainstorming.
Mantieni semplice il prompt di riscaldamento. Controlla solo l'angolazione della telecamera, l'illuminazione e lo sfondo. Lascia che sia il modello a occuparsi del resto.
💡 Suggerimento professionale: inserisci il prompt di riscaldamento nella parte superiore di un documento ClickUp, quindi collega quel documento su una lavagna online ClickUp accanto ai risultati in modo che il "prompt + immagine" rimangano abbinati.
Puoi anche archiviare la tua libreria di prompt nell'Hub documenti di ClickUp, il luogo centralizzato in cui risiedono tutti i tuoi documenti e wiki. Questo può aiutare il tuo team a cercare e aprire il documento di prompt giusto senza dover passare attraverso più documenti e aree di lavoro.
Rompi ghiaccio creativi durante le riunioni
- Tutti utilizzano lo stesso soggetto e la stessa angolazione della fotocamera.
- Ogni persona modifica una variabile (tavolozza dei colori, sfondo o profondità)
- Vota la versione che meglio corrisponde all'obiettivo (diapositiva della lezione, cornice della storia, miniatura, poster).
È qui che una formulazione precisa può essere d'aiuto. Se desideri uniformità, chiedi alle persone di utilizzare la stessa immagine di riferimento o la stessa immagine di riferimento allegata.
💡 Suggerimento professionale: trasferisci i risultati di ogni persona su una lavagna online ClickUp, aggiungi un post-it con il prompt esatto utilizzato, quindi converti il post-it vincente in un'attività di ClickUp per il follow-up.
Workshop sull'innovazione
Nelle sessioni più lunghe, usa i prompt Nano per esplorare rapidamente le direzioni, quindi convergi.
- Round 1: Genera 10 indicazioni approssimative con brevi prompt
- Secondo round: scegli i primi 3, quindi rafforza l'identità e l'inquadramento
- Round 3: Blocca un elenco condiviso "da non modificare" (caratteristiche facciali, regole di rendering del testo, combinazione di colori)
Puoi assegnare a una persona il compito di monitorare eventuali variazioni dei prompt. In questo modo, i prompt di base rimarranno stabili e le tue immagini non subiranno variazioni.
💡 Suggerimento professionale: conserva le regole dei prompt in un documento ClickUp, quindi evidenzia la riga dell'azione e crea un'attività da essa, ad esempio "Crea 5 varianti con sfondo blu e rendering del testo pulito". Se la revisione diventa dettagliata, allega le immagini all'attività e utilizza la funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp per aggiungere direttamente i feedback sull'immagine, assegnare commenti e risolverli una volta corretti.
Sessioni di storyboarding
Se crei uno storyboard dei contenuti, i prompt diventano il tuo elenco delle riprese.
- Definisci 6-10 fotogrammi e assegna un fotogramma per persona.
- Standardizza le indicazioni della fotocamera (livello degli occhi, primo piano, ripresa dal basso)
- Standardizza l'illuminazione (luce naturale o illuminazione da studio)
- Mantieni le proporzioni coerenti tra i fotogrammi
💡 Suggerimento professionale: puoi creare lo storyboard su una lavagna online ClickUp, aggiungere ogni fotogramma come riquadro, quindi inserire l'attività correlata e il prompt Doc proprio accanto ad esso.
ClickUp ti consente di aggiungere attività e documenti a una lavagna online e di modificarli dalla tela, in modo che lo storyboard, i prompt e gli incarichi rimangano collegati.
📽️ Guarda il video: Stai ancora eseguendo manualmente operazioni di copia-incollaggio, creazione di attività o pianificazione? Questo video spiega come utilizzare gli strumenti di automazione IA per eliminare le attività monotone.
Alternative a Nano Banana da esplorare
Quando si testano idee visive, la parte più difficile raramente è la prima immagine. È tutto ciò che la circonda: passare da uno strumento all'altro per generare, rivedere, approvare e spedire, per poi perdere il thread di ciò che si era già deciso.
Questo " sprawl lavorativo " peggiora ulteriormente con lo sprawl dell'IA, dove il lavoro creativo è suddiviso tra diversi modelli e strumenti di IA.
ClickUp risolve questo problema essendo uno spazio di lavoro IA convergente per i team, dove è possibile generare immagini, trasformare le decisioni in attività e mantenere l'esecuzione nello stesso posto.
🧠Lo sapevi? Una ricerca collegata al "toggle tax" ha riportato che i lavoratori attivano/disattivano le app circa 1.200 volte al giorno, il che equivale a quasi quattro ore alla settimana trascorse a riorientarsi.
Genera immagini all'interno di ClickUp Brain con l'IA Image Generator
ClickUp Brain include un generatore di immagini IA che puoi eseguire direttamente sul posto di lavoro (ad esempio, dai commenti alle attività o da altre interfacce ClickUp in cui sono disponibili strumenti di IA).
Aggiungi il tuo prompt, genera più opzioni e poi conserva quella migliore per passare alla revisione e alla consegna senza copiare il contesto tra gli strumenti. Puoi generare fino a 10 immagini da un singolo prompt, rendendo l'iterazione rapida molto meno dolorosa.
Ecco i prompt completi che puoi incollare nel generatore di immagini di ClickUp Brain (sostituisci solo 1-2 variabili per iterazione per evitare derive):
1. Ritratto (pulito, editoriale)
"Giovane donna, primo piano, livello degli occhi, campo di profondità ridotto, messa a fuoco nitida, texture naturale della pelle, luce naturale, ombre morbide, sfondo grigio chiaro, riflessi sottili negli occhi, alto realismo, alta risoluzione, angolazione della fotocamera fissa, inquadratura centrata, rapporto di aspetto 4:5".
2. Ritratto (drammatico, cinematografico)
"Giovane donna, primo piano estremo, contrasto elevato, ombre profonde, messa a fuoco nitida sui lineamenti e sulla struttura del viso, illuminazione naturale, texture della pelle iperrealistica, scena cinematografica fissa, ambiente circostante sfocato, alto livello di dettaglio, alta risoluzione, rapporto di aspetto 1:1".
3. Immagine di strada all'ora dorata
"Ripresa dal basso, giovane donna che cammina per le strade della città, ora dorata, ombre lunghe, colori saturi, alto realismo, alto livello di dettaglio, riflessi sottili sul marciapiede, gradazione dei colori cinematografica, soggetto a fuoco nitido, campo di profondità ridotto, inquadratura ampia, rapporto di aspetto 16:9".
4. Poster minimalista (tipografia + layout)
"Sfondo bianco, linee pulite, illustrazione di banana in linea, nero ad alto contrasto, font sans serif, titolo in inglese nella metà sinistra, testo di supporto sotto, elemento grafico nella metà destra, griglia con spaziatura uniforme, dettagli chiari, rendering del testo nitido, accento rosso brillante, alta risoluzione".
5. Banner moderno (colori vivaci)
"Sfondo blu, colori vivaci, tavolozza di colori saturi, grafica in stile prodotto con composizione pulita, font sans serif, testo in inglese nella parte superiore, messa a fuoco nitida, illuminazione da studio, ombre morbide, dettagli chiari, alta risoluzione, rapporto di aspetto 16:9".
6. Set di icone (semplici + coerenti)
"Set di icone line art, tema fragola, linee pulite, spazi uniformi, sfondo bianco, nero ad alto contrasto, spessore del tratto uniforme, ombreggiatura minima, dettagli chiari, alta risoluzione".
Esercitati in modo efficiente con i prompt di ClickUp BrainGPT.
Se vuoi migliorare rapidamente la tua capacità di generare prompt, la coerenza è più importante delle lunghe sessioni. ClickUp BrainGPT offre supporto per la funzione Talk to Text (che ti consente di esprimere a voce un'idea di massima e trasformarla in testo utilizzabile) e la ricerca su ClickUp, sul web e nelle app collegate quando hai bisogno di recuperare contesti o riferimenti passati.
Ecco una semplice routine adatta a scrittori, autori ed educatori:
- Dettate un'idea visiva approssimativa con Talk to Text, quindi chiedete a ClickUp BrainGPT di riscriverla come 5 prompt con diverse angolazioni della telecamera e dettagli di illuminazione.
- Cerca nelle tue chat/documenti/attività precedenti con Enterprise Search ciò che ha funzionato l'ultima volta (ad esempio, "trova il prompt del poster che ha prodotto il rendering del testo più pulito").
- Cambia modello quando è utile. ClickUp BrainGPT ti consente di cambiare il modello IA in ChatGPT, Claude o Gemini (tuttavia, tieni presente che i modelli esterni non utilizzeranno le tue conoscenze dell'area di lavoro di ClickUp come fa "ClickUp Brain").
💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Agents per mantenere attiva la creatività nel tuo team.
Una volta ottenuta un'immagine utilizzabile, il collo di bottiglia si sposta sul coordinamento: cicli di revisione e "Chi fa cosa dopo?". Gli agenti AI di ClickUp AI possono funzionare sulla base di trigger (come un cambiamento di stato) e intraprendere azioni come la creazione di documenti o attività con l'IA.
Ecco una configurazione veloce e pratica di ClickUp Agents che puoi provare:
- Crea un agente Autopilot nel tuo elenco creativo che si attiva quando lo stato di un'attività cambia in "Revisione".
- Nelle istruzioni dell'agente, chiedigli di (1) pubblicare un commento che verifichi i dettagli richiesti (proporzioni, sfondo, illuminazione, angolazione della telecamera, note sulle note sul rendering del testo) e (2) creare un breve documento di revisione con l'IA che riepiloghi cosa è cambiato e quali feedback sono necessari.
- Se all'attività mancano informazioni chiave, fai creare un'attività secondaria con l'IA (esempio: "Crea 3 varianti con ombre più morbide" o "Correggi la leggibilità del testo in inglese").
In questo modo il passaggio dall'idea creativa all'esecuzione rimane fluido, senza trasformare la sessione di prompt in un lavoro amministrativo.
Scopri come creare il tuo agente IA in ClickUp.
Migliora il tuo flusso di lavoro con le immagini grazie a ClickUp
I promt Nano Banana ti aiutano a muoverti rapidamente quando mantieni chiara la direzione. Ottieni risultati migliori quando controlli gli elementi di base: angolazione della fotocamera, inquadratura, illuminazione, sfondo e alcuni accorgimenti stilistici come la profondità di campo ridotta o l'alto contrasto.
Ma la sfida più grande si presenta dopo l'output. Hai ancora bisogno di un posto dove generare immagini e impedire che i passaggi successivi scompaiano tra i vari strumenti. È qui che ClickUp fa la differenza, combinando la generazione di immagini e la gestione delle attività in un'unica piattaforma.
Per mantenere efficiente il tuo flusso di lavoro relativo alle immagini, puoi anche perfezionare i prompt con ClickUp BrainGPT e Talk to Text. Puoi anche scegliere di passare da un modello all'altro, come ChatGPT, Claude o Gemini, quando desideri un modello di IA diverso per casi d'uso specifici.
Infine, puoi affidarti a ClickUp Agents per eseguire controlli delle specifiche e creare follow-up quando manca qualcosa.
Ti sembra lo strumento perfetto per te? Iscriviti gratis a ClickUp e prova la differenza!
Domande frequenti (FAQ)
I prompt Nano Banana sono istruzioni ultra-brevi che fornisci al modello di immagini Nano Banana di Google per generare una nuova immagine o effettuare una modifica su una esistente. Funzionano al meglio quando descrivi solo i pochi dettagli che determinano il risultato, come il soggetto, l'angolazione della fotocamera, l'illuminazione e lo sfondo, piuttosto che scrivere una lunga descrizione. Se hai bisogno di un maggiore controllo (soprattutto per tipografia, poster o diagrammi), Nano Banana Pro è progettato per una generazione e una modifica più fedeli con una gestione del testo più avanzata.
Inizia con una struttura semplice: soggetto, angolazione della telecamera, messa a fuoco, illuminazione, sfondo, stile e proporzioni. Mantieni breve il primo prompt, quindi ripeti cambiando una variabile alla volta (ad esempio, cambia solo lo sfondo da grigio chiaro a blu). Se la tua immagine include elementi tipografici, sii esplicito riguardo al posizionamento ("titolo nella metà sinistra") e alla leggibilità, poiché il testo è uno degli elementi più soggetti a variazioni nei risultati finali.
Usa un'immagine di riferimento ogni volta che la coerenza dei caratteri è importante. Il flusso di lavoro affidabile consiste nell'iniziare da un'immagine "archivio" o di base, creare un riferimento stabile e quindi generare una serie di nuove immagini utilizzando lo stesso riferimento più brevi prompt. Nel tuo prompt, indica ciò che non deve cambiare (stesso individuo, tratti del viso, struttura facciale, texture della pelle) e varia solo uno o due elementi, come lo sfondo o l'angolazione della telecamera.
Nano Banana è posizionato come un modello veloce per una rapida sperimentazione creativa, mentre Nano Banana Pro è posizionato per la generazione e la modifica di immagini con un controllo maggiore. Google evidenzia il rendering del testo migliorato di Nano Banana Pro, i controlli creativi avanzati e la capacità di produrre immagini ad alta fedeltà (fino a 4K), che sono rilevanti per i poster e le risorse di marca rifinite. Se il tuo obiettivo è l'ideazione rapida, Nano Banana è spesso sufficiente. Se hai bisogno di precisione, tipografia o qualità "definitiva", Nano Banana Pro è la scelta più adatta.
Sì. ClickUp Brain può generare immagini AI direttamente dai commenti alle attività, dalla chat di ClickUp o dall'icona AI nel tuo spazio di lavoro. Puoi generare fino a 10 immagini da un solo prompt, perfezionare il prompt dopo aver visto i risultati e quindi condividere l'immagine in un'attività o in una chat, oppure creare un documento da essa. Questo rende ClickUp Brain uno strumento pratico per la generazione di immagini quando desideri generare immagini nello stesso spazio di lavoro in cui avvengono le revisioni, le approvazioni e i passaggi successivi.