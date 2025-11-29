Google Meet vs ClickUp SyncUp: quale è più adatto al tuo team?

Sono le 9:55 del mattino. Il tuo team si collega a un link di Google Meet. Vengono prese delle decisioni. Si susseguono una serie di elementi da intraprendere. Trenta minuti dopo, le note sono sparpagliate tra app di chat e caselle di posta elettronica, e qualcuno deve ancora trasformarle in lavoro tracciabile.

Ecco il bivio. Continuerai ad affidarti ai video in diretta per pianificare riunioni, discutere in tempo reale e dare seguito alle questioni in un secondo momento? Oppure opterai per aggiornamenti di stato asincroni che catturano il contesto accanto al lavoro, in modo che i team remoti rimangano allineati senza bisogno di un'altra chiamata?

In questa guida analizzeremo Google Meet e ClickUp SyncUp per aiutarti a capire quale strumento si adatta meglio alle diverse esigenze di collaborazione.

Confronteremo come ciascuno di essi gestisce le videochiamate, si integra con i tuoi flussi di lavoro e fornisce supporto sia per la sincronizzazione rapida che per le riunioni di progetto strutturate.

💡 Curiosità: recenti ricerche indicano che fino a un terzo delle riunioni sono probabilmente inutili, con un notevole impatto negativo sulla produttività: collegare la discussione alle attività aiuta a ridurre questo spreco.

Google Meet vs ClickUp SyncUp in sintesi

Quando si tratta di riunioni quotidiane, aggiornamenti asincroni e trasformazione delle riunioni in lavoro tracciabile, ecco un confronto tra ClickUp SyncUp e Google Meet:

Funzionalità ClickUp Google Meet StandUp e sincronizzazione dello stato Esegue SyncUp leggero direttamente da elenchi, attività e chat, in modo che i team possano rivedere le bacheche e aggiornare le attività in un unico posto. Ospita videochiamate live affidabili con condivisione dello schermo, sondaggi e domande e risposte, ma le bacheche e le attività di solito si trovano in altri strumenti. Gestione di progetti e attività Mantiene riunioni, attività, documenti, chat, lavagne online, dashboard e IA in un unico spazio di lavoro, in modo che gli aggiornamenti rimangano legati al lavoro. Distribuisci riunioni, note e file su Calendario, Drive, Documenti e strumenti di progetto esterni. Pianificazione e riunioni esterne Le visualizzazioni del calendario aiutano a pianificare insieme il lavoro e le riunioni, con la sincronizzazione di Google Calendar in modo che attività ed eventi siano affiancati. Eccelle nella pianificazione esterna con inviti tramite Calendario, programmi di appuntamenti, pagine di prenotazione e promemoria. Registrazioni e follow-up asincrono Memorizza SyncUp e clip nell'Hub clip con trascrizioni e commenti Salva le registrazioni su Drive e offre riassunti IA sui piani supportati, ma il follow-up rimane ancora in altri strumenti. Reportistica post-riunione I dashboard mostrano come le decisioni prese durante le riunioni modificano il carico di lavoro, grafici burndown Si concentra sulla qualità delle chiamate e sulle metriche di utilizzo, senza alcun collegamento integrato tra le riunioni e i risultati dei progetti o degli sprint. Ideale per Teams che desiderano riunioni, note e attività collegate in un unico spazio di lavoro, in modo che l'esecuzione sia facile da monitorare Teams che utilizzano Google Workspace e necessitano di videochiamate veloci e familiari per check-in, demo e briefing.

Cos'è ClickUp?

Rimani organizzato, muoviti più velocemente e mantieni tutte le attività in un unico posto con ClickUp.

Immagina di organizzare una riunione di avvio di un progetto: vengono prese decisioni, vengono identificati gli elementi da intraprendere e qualcuno si offre volontario per occuparsi della revisione del budget. Poi la riunione finisce.

Le note vengono salvate in un unico documento, i follow-up vengono inviati via email e il budget? Qualcuno lo inserirà più tardi nello strumento di project management, se se ne ricorderà. Entro la prossima settimana, metà del team non sarà in grado di ricordare cosa è stato effettivamente deciso.

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro. Le riunioni si collegano direttamente al lavoro che ne deriva.

Le note di discussione, le decisioni e le azioni da intraprendere non risiedono in strumenti separati, ma esistono insieme alle attività, alle sequenze e ai file che il tuo team utilizza effettivamente per lavorare. ClickUp è progettato per ridurre il work sprawl. Gli ordini del giorno delle riunioni si trasformano in attività di ClickUp con titolari e date di scadenza assegnate.

Nessuna app di terze parti aggiuntiva, nessuna digitazione duplicata o cambio di piattaforma per acquisire gli aggiornamenti delle attività.

Un utente G2 lo ha spiegato in modo semplice:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è il modo in cui riunisce tutto (attività, documenti, obiettivi e comunicazioni) in un'unica piattaforma unificata.

Funzionalità di ClickUp

Ecco come le funzionalità chiave aiutano i team remoti a gestire le riunioni, prendere note e trasformare le discussioni in attività concrete all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

Funzionalità n. 1: ClickUp SyncUp

Collega attività e note durante le chiamate con ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp integra videochiamate leggere nei tuoi elenchi e nelle tue attività. Pianifica riunioni, collega o crea attività mentre parli e prendi note che rimangono associate al lavoro. Utilizza l'automazione per la creazione delle attività in modo che i follow-up diventino attività tracciate durante le riunioni virtuali, non dopo.

Preferisci sessioni live più grandi su Google Meet? Aggiungi un link Meet da un evento Google Calendar collegato tramite ClickUp Integrations, in modo che i dettagli di partecipazione e le registrazioni rimangano facilmente reperibili insieme al contesto dell'attività e allo stato del progetto.

📌 Esempio: il responsabile di un reparto tiene un StandUp di 20 minuti. Esamina gli ostacoli, assegna nuove attività in tempo reale e le collega alla bacheca dello sprint. Il team effettua il monitoraggio senza dover riscrivere le note di una chiamata separata e i titolari ricevono immediatamente le notifiche.

Funzionalità n. 2: ClickUp Clips

Registra il tuo schermo o effettua la condivisione di clip vocali istantaneamente con ClickUp Clips

Invece di partecipare a chiamate extra o digitare lunghi messaggi di testo, puoi registrare istantaneamente il tuo schermo o un clip solo vocale con ClickUp Clips. Quindi, puoi inserire il clip direttamente in Documenti, Commenti o Chat. Il tuo team riceve feedback quando preferisce e tu guadagni ore preziose nella tua giornata.

Ogni Clip e SyncUp che crei viene automaticamente salvato nell'Hub clip, dove puoi rivedere le registrazioni, scansionare le trascrizioni e lasciare commenti con data e ora per guidare le conversazioni con precisione.

Rivedi tutte le tue registrazioni passate, accedi alle trascrizioni e lascia commenti su Hub clip di ClickUp

E la parte migliore? Chiunque nella tua area di lavoro abbia accesso al canale in cui è stata registrata la SyncUp può visualizzare la trascrizione e partecipare alla discussione con i propri commenti, rendendo il lavoro di squadra più fluido, veloce e chiaro.

Guarda: Continui a prendere freneticamente appunti durante le riunioni? E se invece potessi concentrarti sulla conversazione vera e propria? Gli assistenti di riunione basati sull'IA possono registrare tutto, dagli elementi da intraprendere alle decisioni e persino al contesto di chi parla, senza che tu debba muovere un dito. In questo video ti mostreremo come utilizzare l'IA per prendere note durante le riunioni in modo accurato, ricercabile e immediatamente condivisibile con il tuo team.

Funzionalità n. 3: Chat ClickUp

ClickUp Chat offre chat di gruppo e messaggi diretti accanto ad attività, documenti e bacheche, in modo che le conversazioni rimangano legate al lavoro. Trasforma qualsiasi messaggio in attività di ClickUp con un solo clic, assegna attività, aggiungi date e allega file per una rapida condivisione.

Se il tuo team utilizza già Slack e Microsoft Teams o Google Chat, l'integrazione con ClickUp e le integrazioni ClickUp ti aiutano a mantenere la messaggistica in tempo reale collegata ai progetti invece che dispersa tra strumenti di chat e altre app.

📌 Esempio: un project manager ospita un thread di roadmap con progettazione, controllo qualità e marketing. Quando viene presa una decisione, il project manager converte il messaggio in una nuova attività, assegnando i titolari e le date di scadenza. Tutti mantengono la coerenza tra più progetti senza la necessità di copiare e incollare manualmente.

📮 ClickUp Insight: La maggior parte di noi digita come se fosse in corsa contro una scadenza, invece che scrivere un messaggio. Anche se la conversione da voce a testo è 4 volte più veloce, diversi motivi, dagli ambienti di lavoro rumorosi alle scarse esperienze di trascrizione, ci spingono a continuare a digitare. La funzionalità Talk-to-Text di Brain MAX ti consente di redigere messaggi senza usare le mani. Parla, registra e perfeziona i tuoi pensieri prima di inviarli tramite email o chat. Nessun errore di battitura. Nessuna digressione. Solo idee che viaggiano alla velocità della tua voce.

Funzionalità n. 4: ClickUp Brain

Utilizza ClickUp Brain per riassumere un SyncUp, estrarre gli elementi da intraprendere e creare attività con titolari e date di scadenza. A differenza di Google Meet, dove è necessario trascrivere manualmente le decisioni e creare attività in strumenti separati in un secondo momento, Brain esegue questa conversione automaticamente all'interno di ClickUp.

📌 Esempio: dopo una revisione interfunzionale, un PM dice: "Riassumi questo SyncUp e crea dei follow-up per il controllo qualità, la progettazione e l'analisi". Brain redige in modo efficiente il riassunto, assegna le attività e aggiorna gli stati, garantendo una chiara titolarità senza ulteriore lavoro amministrativo. Per riassunti coerenti, inizia con modelli di appunti, in modo che i passaggi di consegne rimangano chiari.

Prezzi di ClickUp

Cos'è Google Meet?

Immagina questo scenario: mancano cinque minuti alla demo per il cliente e hai bisogno che tutti siano nello stesso posto, rapidamente. Con Google Meet, puoi creare un link da Google Calendar, i tuoi colleghi possono partecipare da qualsiasi dispositivo e in pochi secondi sei in videochiamata con condivisione dello schermo. Durante la chiamata, i sottotitoli in tempo reale, le domande e risposte, i sondaggi e le registrazioni mantengono tutti coinvolti, mentre la registrazione su cloud viene salvata automaticamente su Google Drive al termine della chiamata.

Google Meet si integra perfettamente nella giornata lavorativa di Google Workspace. Aggiungi Meet direttamente agli eventi del Calendario per pianificare le riunioni, inserisci i link in Google Chat in modo che nessuno perda il thread del discorso e presenta un Documento, un Foglio di lavoro o una Presentazione senza uscire dal browser.

Per rapidi controlli di stato o briefing più ampi, la riunione si concentra sulle funzioni di base: entrare, vedersi e ascoltarsi chiaramente, effettuare la condivisione di ciò che conta e andare avanti.

Funzionalità di Google Meet

Ecco come Google Meet aiuta i team remoti a gestire chiamate senza intoppi e a mantenere lo slancio dopo la riunione.

Copre gli elementi essenziali: video affidabili e facile pianificazione delle riunioni da Google Calendar, oltre alla collaborazione durante le chiamate, più i riassunti IA, in modo che i follow-up non subiscano ritardi.

Funzionalità n. 1: note e riassunti basati sull'IA

La funzionalità "Prendi appunti per me" di Google Meet consente di registrare la discussione, organizzare i punti chiave nei Documenti Google e allegare il riassunto all'evento del Calendario, fornendo ai membri del team un facile accesso senza dover cercare tra messaggi e chat.

Se ti colleghi in ritardo, la vista "Riassunto fino a questo momento" ti aiuta a recuperare il ritardo durante la chiamata. Al termine della riunione, l'organizzatore riceve un'email con il link al riassunto; anche i partecipanti che hanno abilitato la funzionalità possono riceverlo. La disponibilità dipende dal tuo piano Google Workspace e dai componenti aggiuntivi Gemini.

📌 Esempio: un project manager conclude una chiamata con un cliente e riceve un documento generato automaticamente con le decisioni e i titolari. Incolla i punti salienti nel tracker, crea due nuove attività e va avanti, senza dover rivedere la registrazione.

Funzionalità n. 2: Calendario e pianificazione

Utilizzando Google Calendar, puoi aggiungere facilmente un link Meet a qualsiasi invito con un solo clic. Puoi anche creare un calendario degli appuntamenti che includa una pagina di prenotazione pubblica per i tuoi partner e clienti.

Gli appuntamenti supportano tempi di buffer, limiti giornalieri e controlli dei conflitti tra più calendari; con i piani idonei, puoi persino richiedere pagamenti tramite Stripe. Gli aggiornamenti recenti rendono le pagine di prenotazione più facilmente reperibili sul web e sui dispositivi mobili, semplificando la pianificazione in entrata per i team che si incontrano spesso con utenti esterni.

📌 Esempio: Il responsabile di un reparto condivide un link di prenotazione per i check-in settimanali dei partner. Gli slot vengono inseriti nel calendario condiviso, gli inviti includono un URL Meet e i promemoria vengono inviati automaticamente.

Funzionalità n. 3: collaborazione durante le chiamate

All'interno di Meet, i team utilizzano la chat durante le chiamate per inviare link rapidi, condurre sondaggi e sessioni di domande e risposte per raccogliere opinioni e creare sale separate per discussioni mirate. I sottotitoli in tempo reale migliorano la chiarezza nonostante gli accenti e il rumore delle sale. È possibile presentare un documento, un foglio di lavoro o una presentazione direttamente dall'editor, che mantiene il file e il video in un'unica vista per una condivisione e una modifica dei file più fluida.

Quando la registrazione è abilitata nel tuo piano, il video viene salvato su Google Drive nella cartella "Registrazioni Meet" dell'organizzatore, in modo che chi ha perso la riunione possa recuperarla in un secondo momento.

📌 Esempio: Un team remoto esamina una bacheca sprint, pubblica file di progettazione nella chat e presenta una presentazione Slides dall'editor. Successivamente, la registrazione in Google Drive aiuta i ritardatari ad accedere alle decisioni e a tenere traccia dei passaggi successivi.

Prezzi delle riunioni di Google Meet

Gratis per uso personale

Piano Starter: 8,40 $ al mese per utente (fino a 100 partecipanti)

Piano Standard: 16,80 $ al mese per utente (fino a 150 partecipanti)

Piano Plus: 26,40 $ al mese per utente (fino a 500 partecipanti)

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

ClickUp vs Google Meet: confronto delle funzionalità/funzioni

Prima di entrare nei dettagli, ecco una breve panoramica di come Google Meet e ClickUp SyncUp si posizionano rispetto alle riunioni quotidiane, alle note e al follow-up delle azioni successive.

Funzionalità n. 1: StandUp quotidiani e sincronizzazione dello stato

ClickUp

SyncUp è integrato direttamente nelle tue liste, attività e chat, così puoi avviare una videochiamata veloce dallo stesso posto in cui effettui il monitoraggio del lavoro. Mentre parli, tutti possono aprire la bacheca sprint, l'elenco delle attività o le schede del dashboard nello stesso spazio di lavoro. Possono quindi collegare le attività e acquisire note dove si trova già il lavoro.

Google Meet

Google Meet è progettato principalmente per i video in diretta. Puoi creare un link da Google Calendar, condividere il tuo schermo, condurre sondaggi e sessioni di domande e risposte e coinvolgere tutti con didascalie e reazioni. Meet è ideale per riunire rapidamente le persone, ma queste conversazioni di solito si svolgono in una finestra separata dalle bacheche dei progetti, dai ticket e dai dashboard.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per le riunioni ricorrenti e le sincronizzazioni di stato in cui desideri che la chiamata, la bacheca e le attività siano nello stesso posto invece di passare da una finestra all'altra.

Funzionalità n. 2: gestione dei progetti e delle attività

ClickUp

ClickUp è progettato in modo che riunioni, attività, documenti, chat, lavagne online, dashboard e IA siano tutti riuniti in un unico spazio di lavoro. SyncUp, commenti e riepiloghi sono collegati direttamente alle attività a cui si riferiscono, mentre le dashboard leggono i dati in tempo reale da quelle stesse attività.

I team possono esaminare lo stato, discutere gli ostacoli e aggiornare il lavoro senza dover passare attraverso cinque diverse app per mettere insieme tutti i pezzi.

Google Meet

Google Meet si integra perfettamente nella giornata lavorativa di Google Workspace, ma gli elementi sono ancora sparsi: gli inviti si trovano in Calendario, le registrazioni in Drive, le note in Docs e le attività di solito in un altro strumento di progetto completamente diverso.

Ottieni chiamate affidabili e utili riepiloghi basati sull'IA, ma spesso i team finiscono per cercare collegamenti tra documenti, bacheche e finestre In arrivo per vedere cosa è effettivamente cambiato dopo la riunione.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per la riduzione del cambio di contesto, mantenendo insieme chiamate, note, attività e reportistica invece di disperderli in diverse app.

Funzionalità n. 3: Pianificazione e chiamate con client esterni

ClickUp

Il calendario di ClickUp ti consente di pianificare e trascinare le attività, visualizzare il lavoro su più giorni o settimane e effettuare la sincronizzazione con Google Calendar in modo che le riunioni e le attività appaiano affiancate in un unico programma.

Puoi visualizzare i prossimi eventi di Google Calendar all'interno di ClickUp e partecipare direttamente alle chiamate, il che è utile quando desideri pianificare il lavoro e le riunioni senza perdere di vista le scadenze.

Google Meet

Google Meet si distingue quando si tratta di pianificazione esterna. Da Google Calendar, puoi aggiungere un link Meet a qualsiasi invito con un clic e impostare gli appuntamenti.

Hai anche la possibilità di aggiungere una pagina di prenotazione pubblica, tempi di buffer e persino pagamenti Stripe sui piani supportati. Gli ospiti scelgono un orario, ricevono promemoria automatici e partecipano direttamente dal loro evento del Calendario, il che rende la pianificazione in entrata più fluida per clienti e partner.

🏆 Vincitore: Google Meet vince per la pianificazione delle riunioni con i clienti e i link di partecipazione con un solo clic, soprattutto se il tuo team gestisce già tutto tramite Google Calendar.

Funzionalità n. 4: registrazioni, trascrizioni e recupero asincrono

ClickUp

Ogni SyncUp e Clip registrato viene archiviato nell'Hub clip con trascrizioni e commenti contrassegnati da data e ora, in modo che i membri del team possano sfogliare la trascrizione, passare al momento giusto e commentare direttamente sulla registrazione.

Abbinalo ai riassunti di ClickUp Brain e chi ha perso la chiamata potrà rivedere le decisioni chiave e aprire le attività collegate senza uscire dall'area di lavoro.

Google Meet

Con Meet, le registrazioni vengono salvate su Google Drive e possono essere condivise con il team da lì. Sui piani di area di lavoro supportati, puoi anche utilizzare i riassunti basati su Gemini e la funzione "Riassunto fino a questo momento" per capire cosa è successo senza guardare l'intera chiamata.

È efficace per tenersi aggiornati sulle discussioni, ma i passaggi successivi rimangono comunque in documenti, fogli di calcolo o strumenti di progetto esterni, anziché essere collegati direttamente alle attività.

🏆 Vincitore: Pareggio. Google Meet funziona bene se il tuo team archivia già tutto su Drive, mentre ClickUp è più efficace se desideri che registrazioni, riepiloghi e attività siano disponibili e utilizzabili (con creazione istantanea delle attività) nello stesso spazio di lavoro.

Funzionalità n. 5: reportistica e visibilità dopo le riunioni

ClickUp

Misura ciò che conta con i dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp possono aiutare a recuperare i dati dalle attività create o aggiornate dopo SyncUp, in modo che i leader possano vedere come quelle conversazioni modificano il carico di lavoro, il burndown, la velocità e altre metriche chiave.

Puoi monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento degli sprint, gli elementi in ritardo e la distribuzione del carico di lavoro, rendendo più facile valutare se le tue riunioni e le tue revisioni stanno effettivamente portando avanti i progetti.

Google Meet

Google Meet si concentra sulla riunione stessa: partecipare, ospitare e assicurarsi che l'audio e il video funzionino senza intoppi. Sebbene gli amministratori possano visualizzare le statistiche relative alle chiamate e all'utilizzo, non esiste una vista integrata che colleghi tali riunioni ai risultati dei progetti, allo stato di salute degli sprint o al carico di lavoro del team.

La maggior parte dei team si affida ancora a uno stack di reportistica separato per capire cosa succede dopo la chiamata.

🏆 Vincitore: ClickUp vince chiaramente in termini di visibilità, offrendoti dashboard che mostrano come le decisioni prese durante le riunioni si traducono in lavoro e risultati concreti.

ClickUp vs. Google Meet su Reddit

Gli utenti di Reddit generalmente vedono questi strumenti svolgere compiti diversi: Google Meet è il modo rapido e affidabile per riunire le persone in una chiamata; ClickUp SyncUp mantiene la conversazione legata alle attività, quindi è più facile effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti.

Per ClickUp, gli utenti sottolineano i flussi di lavoro dalle riunioni all'azione:

Verrà creato un documento in ClickUp con una panoramica, i punti chiave, i passaggi successivi e gli argomenti principali... il tutto ben formattato e di facile lettura.

Verrà creato un documento in ClickUp con una panoramica, i punti chiave, i passaggi successivi e gli argomenti principali... il tutto ben formattato e di facile lettura.

Qualcuno ha anche detto :

Ho cambiato la mia piccola azienda aziendale di 3 persone e ne siamo soddisfatti... è bello poter consultare le attività direttamente nell'app. ”

Ho cambiato la mia piccola azienda aziendale di 3 persone e ne siamo soddisfatti... è bello poter consultare le attività direttamente nell'app. ”

Per Google Meet, gli utenti di Reddit sottolineano l'adattabilità e la familiarità con l'area di lavoro di Workspace:

Noi utilizziamo Google Meet per le riunioni interne. Penso che Google sia intuitivo

Noi utilizziamo Google Meet per le riunioni interne. Penso che Google sia intuitivo

Mentre alcuni preferiscono Meet per il lavoro quotidiano:

Preferisco riunioni e non pago per Zoom

Preferisco riunioni e non pago per Zoom

E le avvertenze comuni su Meet:

Google Meet sembra avere un approccio molto essenziale alle registrazioni delle riunioni.

Google Meet sembra avere un approccio molto essenziale alle registrazioni delle riunioni.

Qual è lo strumento per riunioni migliore in assoluto?

Google Meet rende facile e familiare riunire le persone. Per check-in rapidi, demo per i clienti e riunioni più grandi, puoi semplicemente partecipare dal tuo Google Calendar.

ClickUp, invece, ti aiuta a trasformare le conversazioni in flussi di lavoro orientati ai risultati.

Con ClickUp SyncUp accanto alle tue attività e ClickUp Brain che acquisisce riepiloghi e titolari, puoi gestire il lavoro, i progetti e le attività in un unico posto.

Entrambi gli strumenti hanno i loro punti di forza, ma se desideri qualcosa che organizzi le discussioni, si concentri sul monitoraggio delle attività e guidi il lavoro dall'inizio alla fine, le funzionalità avanzate di ClickUp sono come un compagno di squadra che ti accompagna in ogni passaggio del percorso.

Avvia SyncUps in ClickUp gratis: gestisci le attività delle riunioni e il follow-up in un unico posto.