Modelli gratis di Shifting Script per strutturare la realtà che desideri

Ricorda, durante il lockdown dovuto al COVID-19, molte persone si sono rivolte ai messaggi subliminali su YouTube per cambiare la loro realtà impostando degli obiettivi e ascoltandoli quotidianamente. L'idea era semplice: scegliere cosa si voleva cambiare nel proprio corpo, nella propria salute, nella propria carriera o nella propria vita sentimentale; dedicargli tempo e attenzione; e lasciare che la concentrazione costante facesse il suo lavoro.

Uno script di cambiamento prende quella stessa speranza e le dà una struttura. È un piano scritto della realtà che desideri: chi sei lì, come funziona quel mondo, le persone che ti circondano e le basi di sicurezza come una parola di sicurezza e una regola di risveglio.

Consideralo come una tranquilla lista di controllo accompagnata da una storia in cui credi. Ogni sessione fornisce una guida invece di congetture, aiutandoti a sentirti sicuro e in controllo.

In questa guida troverai le migliori opzioni, tra cui un modello di copione per il cambiamento di realtà pronto per essere copiato e semplici consigli per mantenere il tuo modello pulito e concentrato su ciò che è veramente necessario.

I 11 migliori modelli di script di cambiamento in sintesi:

Ecco una tabella riassuntiva di tutti i modelli di script per il cambiamento di realtà di ClickUp e Documenti Google presenti in questa guida:

Cosa sono i modelli di script di cambiamento?

Uno script è una copia fisica della realtà che desideri. Ti permette di materializzare la realtà esatta e specifica verso cui desideri spostarti... Scrivendo uno script, scegli la realtà verso cui spostarti, non la crei.

Questo commento da Reddit spiega cos'è uno script di cambiamento.

Un modello di script di cambiamento, invece, è un documento strutturato che registra i dettagli della tua DR (realtà desiderata) in modo che ogni cambiamento segua regole chiare. Elenco l'identità, l'impostazione, gli amici e la famiglia, la casa o il luogo e i confini che forniscono supporto al controllo e alla sicurezza.

Un modello di script per il cambiamento della realtà è la versione più guidata di quel piano.

Include i dettagli fondamentali più suggerimenti per una parola di sicurezza, una regola di risveglio, scelte relative al flusso temporale e brevi affermazioni o ancore. Consideralo come lo stesso script con utili promemoria integrati, in modo da concentrarti solo su ciò che è necessario invece di destreggiarti tra dieci schede o appunti sparsi.

Cosa rende efficace un modello di script di cambiamento?

Un modello di script di cambiamento offre una struttura ripetibile che rende la tua pratica coerente, razionale e tracciabile nel tempo e nelle sessioni.

Ecco cosa rende utile un modello:

✅ Campi chiari per identità, impostazioni DR, persone, obiettivi e regole, in modo che ogni sessione di script sia coerente e facile da rivedere.

✅ Struttura di sicurezza integrata con parola di sicurezza, regola di risveglio e dichiarazioni di controllo, in modo che l'attenzione rimanga sullo spostamento piuttosto che sull'incertezza.

✅ Sezioni modulari che puoi aggiungere, modificare o rimuovere rapidamente in Notion o in un browser e condividere con gli amici per ricevere feedback.

✅ Affermazioni concise, flusso temporale e suggerimenti scenici per mantenere la pagina pulita, conservando solo i dettagli necessari, e lo script ti aiuta ad arrivare

Le 11 migliori scelte di modelli di script di cambiamento

La maggior parte dei mutanti non inizia con un piano perfetto. Raccolgono note, una playlist da aggiungere ai preferiti e alcune affermazioni, poi cercano di tenere tutto a mente. Così gli script di mutazione vanno rapidamente in pezzi.

Prima che te ne accorga, il "Me lo ricorderò" avrà consumato il tempo necessario per costruire la realtà che desideri davvero. È il Work Sprawl all'opera.

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che riunisce tutto in un unico posto: conserva i tuoi modelli e i tuoi suggerimenti insieme; aggiungi la parola di sicurezza e la frase di risveglio; collega le persone che ami alle scene; aggiungi un rapido controllo del corpo; e condividi, modifica e riutilizza una pagina pulita.

✨Risultato: maggiore controllo e un cambiamento più fluido: solo ciò che è necessario, proprio dove serve.

Ogni scelta qui sotto si guadagna il suo posto per la struttura chiara e l'uso reale. Scegli il modello di script per il cambiamento della realtà che si adatta al tuo stile, poi modificalo nel tempo fino a quando non ti aiuta ad arrivare in modo coerente!

Modello ClickUp per la definizione degli obiettivi

Ottieni il modello gratis Prendi nota di ciò che ti aiuta ad arrivare, delle persone con cui hai avuto un'incontro e di cosa modificare in seguito con il modello ClickUp Obiettivo Impostazione.

Tre americani su dieci hanno preso almeno un proposito nel 2024 e la maggior parte lo ha mantenuto per un mese. Non è così che immaginiamo che andrà l'intero anno, ma è la realtà senza obiettivi realistici.

Il modello SMART Goals di ClickUp trasforma un modello Shifting Script in un piano dinamico che puoi aprire in un browser, effettuare una modifica rapida e condividere con gli amici. Puoi mappare i tuoi obiettivi per tracciare i risultati della DR, allegare attività per la preparazione della scena e le affermazioni e impostare promemoria per i segnali di rilassamento o risveglio.

Usa i campi personalizzati per scrivere l'identità, la personalità e i dettagli della casa, e aggiungi elementi di sicurezza come la tua parola di sicurezza, la regola del risveglio e il flusso del tempo. Trasforma lo "shift" da una vaga speranza in passaggi specifici che rivedi dopo ogni sessione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fai il monitoraggio degli obiettivi DR con traguardi SMART, attività cardine e stati, in modo che ogni sessione di script rimanga coerente e i risultati positivi abbiano visibilità nel tempo.

Memorizza parole di sicurezza, condizioni di risveglio e istruzioni di controllo insieme ad affermazioni e suggerimenti per una rapida revisione prima del cambio.

Condivisione del modello con amici o familiari per responsabilizzarti, in modo che le intenzioni non svaniscano dopo la prima settimana.

Aggiungi nota in stile Notion per i campi identità, casa, bacchetta e persone, mantenendo lo script pulito mentre perfezioni solo ciò che è necessario.

✨ Ideale per: Shifter che desiderano un modello di script strutturato legato a traguardi SMART, check-in settimanali e una responsabile accountability.

👀 Curiosità: i tuoi grandi obiettivi sono bloccati nella modalità "sogno ad occhi aperti"? Prova il contrasto mentale + piani "se... allora" (MCII/WOOP): immagina la vittoria, individua i possibili ostacoli, poi scrivi il tuo copione "se sono le 9:30, allora io...". Questo metodo aumenta in modo affidabile la capacità di portare a termine gli obiettivi, perché il "quando/allora" trasforma le intenzioni in passaggi concreti.

2. Modello di bacheca dei sogni ClickUp

Ottieni il modello gratis Conserva una versione minimale per sessioni rapide e una lavagna dettagliata per lavori approfonditi tramite il modello ClickUp Vision Board.

Gli psicologi notano che le bacheche dei sogni possono aiutare le persone a chiarire obiettivi significativi e a mantenere la motivazione attraverso segnali visivi, specialmente se abbinati all'azione. Il modello di bacheca dei sogni ClickUp trasforma le tue immagini DR in un pratico rituale pre-turno.

Ecco come funziona: aggiungi elementi fissati relativi a luoghi, case e persone; aggiungi didascalie che rispecchiano il tuo script; raggruppa le immagini in base all'identità, alla routine quotidiana e ai primi momenti di arrivo. Apri il modello nel tuo browser o nel flusso di lavoro ClickUp prima di iniziare. Rivedi le affermazioni e conserva solo ciò che è necessario, in modo che la pagina rimanga pulita e facile da modificare e condivisione.

Successivamente, allinea le immagini con la parola di sicurezza, la regola di risveglio e le dichiarazioni di controllo. Nel corso del tempo, archivia ciò che è utile e alterna immagini nuove in modo che la bacheca si evolva insieme al tuo script senza creare confusione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Prepara ogni turno rivedendo le scene DR, i segnali di arrivo e le affermazioni di supporto, in modo che l'attenzione sia calma e concentrata prima di iniziare.

Mappa le immagini direttamente ai campi dello script come identità, casa, amici e famiglia, in modo che immagini e testo si rafforzino a vicenda per una buona coerenza.

Condividi la lavagna con persone di fiducia per una leggera responsabilità, quindi aggiungi riflessioni dopo le sessioni per il monitoraggio di ciò che aiuta e di ciò che deve essere modificato in seguito.

✨ Ideale per: pensatori visivi che hanno bisogno di un modello di script per il cambiamento della realtà rafforzato da scene, spunti e affermazioni che possono rivedere prima del cambiamento.

Se sei più bravo a parlare che a scrivere, usa la funzione "Voce in testo" per registrare come ti sentivi fisicamente e ClickUp Brain lo archivierà nella stessa lista di controllo.

Se salti un passaggio, ClickUp Brain ti suggerisce un sostituto più piccolo in modo da poter comunque finire in tempo e mantenere la tua serie di successi.

Nel corso della settimana, ClickUp Brain riepiloga/riassume ciò che è stato effettivamente utile e suggerisce una modifica per la sessione successiva.

3. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma i risultati della DR in passaggi settimanali misurabili con stati e attività cardine utilizzando il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp.

Nel 2024, meno della metà dei dipendenti statunitensi ha partecipato a corsi di formazione per acquisire nuove competenze, il che dimostra quanto sia facile desiderare di crescere ma perdere slancio senza un piano.

Il piano di sviluppo personale ClickUp ti offre una visualizzazione trimestrale, serie settimanali e riflessioni, in modo che lo stato sia reale e non casuale. Puoi registrare le note relative all'identità e alla personalità una sola volta, quindi rivederle rapidamente prima di ogni sessione per mantenere la pagina pulita.

Ora il lavoro. Converti gli obiettivi DR in piccoli comportamenti che puoi monitorare in blocchi di tempo. Aggiungi una routine pre-cambio, registra come ti sentivi fisicamente e nota cosa ti aiuta a rimanere presente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni una lista di controllo pre-shift per l'acqua, la respirazione e i segnali, in modo che il corpo sia stabile e lo script risulti più facile da seguire.

Registra gli elementi di sicurezza come la parola di sicurezza, le condizioni di risveglio e i limiti all'interno della stessa visualizzare, in modo che le decisioni di controllo siano rapide e affidabili.

Rivedi le note trimestrali, effettua il monitoraggio dei risultati positivi e modifica il modello di script per il cambiamento della realtà in modo da conservare solo ciò che è necessario ed eliminare il superfluo.

✨ Ideale per: Shifter e studenti che desiderano un piano settimanale strutturato che si traduca in azioni ripetibili con obiettivi chiari, indicazioni di sicurezza e una responsabile responsabilità.

🎥 Guarda: Desideri una direzione, una chiarezza e uno scopo reali nella tua vita, senza cadere nelle trappole comuni che fanno fallire la maggior parte dei piani di vita? In questo video ti guidiamo nella creazione di un piano di vita in 5 semplici passaggi attuabili.

4. Modello di grafico delle attività cardine ClickUp

Ottieni il modello gratis Aggiungi note su ciò che è lavoro e su cosa modificare prima del prossimo turno con il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp.

Se i livelli di Super Mario ci hanno insegnato qualcosa, è che dei checkpoint chiari ti aiutano ad andare avanti. Il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp ti consente di tracciare l'arrivo, la prima scena, la prima lezione o il primo lavoro, la prima chiacchierata con gli amici e un leggero controllo della tua regola del risveglio come checkpoint distinti.

Puoi raggruppare le attività sotto ogni traguardo, impostare date di scadenza in linea con il flusso temporale e allegare nota dal tuo script relativa alla personalità, alla casa e al contesto familiare. Abbinalo al tuo modello di script per il cambiamento della realtà per aggiungere una parola di sicurezza e controllare le affermazioni relative all'attività cardine in cui sono più rilevanti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Delinea i punti di controllo DR come l'arrivo, il primo giorno, la configurazione della bacchetta o dell'attrezzatura e le persone chiave che desideri incontrare, in modo che lo script diventi un percorso guidato piuttosto che un piano vago.

Collega ogni attività cardine a un breve prompt, alle affermazioni e alla tua condizione di veglia, in modo che la sicurezza accompagni l'azione invece di essere riportata in un documento separato.

Monitora lo stato nel tempo e modifica le attività cardine man mano che lo script evolve, conservando solo ciò che è necessario affinché il disordine non generi mai un blocco alla concentrazione.

✨ Ideale per: Shifter che desiderano stato basato su checkpoint e fasi tracciabili con indicazioni di sicurezza e una responsabile responsabilità.

👀 Curiosità: hai mai notato che aumenti la velocità man mano che ti avvicini al traguardo? È l'effetto gradiente dell'obiettivo: la tua motivazione aumenta quando lo stato è visibile. Assegna un nome ai tuoi punti di controllo (ad esempio "Arrivo → Prima classe → Primo colloquio") in modo che il tuo cervello sappia cosa sta perseguendo.

5. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Contrassegna i momenti di gratitudine e modifica la routine man mano che la tua personalità e i tuoi obiettivi evolvono utilizzando il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

La maggior parte delle persone che cambiano abitudine si sente dispersiva prima di una sessione, passando dallo script all'acqua, alle luci e a una dozzina di schede. Ecco come può aiutarti il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

Il modello ti consente di elencare piccole azioni in linea con il tuo DR, come una prova di scena di un minuto, una breve lettura di affermazioni e una rapida occhiata alla parola di sicurezza e alla regola di risveglio. Vedi le sequenze, mantieni ciò che è necessario e la pagina rimane pulita, così arrivi con meno attrito. Quando le cose sembrano non funzionare, aggiungi una piccola correzione e rivedi ciò che aiuta al momento giusto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea una routine pre-cambio che riscaldi il corpo, calmi la mente e mantenga la concentrazione sul DR che desideri raggiungere.

Collega le abitudini alle indicazioni dello script relative all'identità, alla casa e alle persone, in modo che la pratica rispecchi la scena in cui intendi entrare, tenendo conto del fatto che potresti entrare in un'altra scena, come previsto.

Tieni la sicurezza visualizzata dando un'occhiata alla parola di sicurezza e alla regola di risveglio durante la preparazione, in modo che il controllo risulti costante e non forzato.

Condivisione del tracker con gli amici, rivedi gli aspetti positivi dopo ogni sessione e aggiungi piccole modifiche che ti aiutano davvero nel tempo.

✨ Ideale per: Shifter che desiderano una routine pre-shift tranquilla e ripetibile con piccole azioni collegate a segnali di script e rapidi controlli di sicurezza.

6. Modello di piano di auto-cura ClickUp

Ottieni il modello gratis Scegli un piano semplice per il riposo, l'idratazione, la respirazione e la concentrazione delicata con il modello di piano di cura personale ClickUp.

Prendermi cura di me stesso non è un atto di autoindulgenza, ma di autoconservazione.

Questa frase si adatta al cambiamento più di quanto la maggior parte delle persone ammette. Quando il tuo corpo è teso e la tua mente è rumorosa, lo script sembra lontano.

Colleghiamo questa idea a qualcosa che puoi applicare praticamente ogni giorno. Abbina il tuo script a una routine leggera che puoi mantenere. Il ClickUp Self-Care Plan raggruppa le azioni in base alla mattina, al pre-turno e al rilassamento, così puoi aggiungere solo ciò che è necessario e mantenere la pagina pulita. Controlli alcuni punti di riferimento, senti il tuo corpo rilassarsi ed entri con meno attrito.

Rendi la sicurezza un gioco da ragazzi. Tieni a portata di mano la tua parola di sicurezza e la tua regola di risveglio nella stessa visualizza, proprio accanto alle piccole abitudini che ti aiutano davvero. Se alcune persone sono importanti per te (famiglia, amici, un mentore), fissa un promemoria di una frase su come ti trattano con cura.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea una routine pre-cambio delicata che stabilizzi il corpo e l'attenzione, in modo che lo script sia più facile da seguire.

Tieni la sicurezza visualizzata rivedendo la parola di sicurezza, le condizioni di risveglio e i limiti senza lasciare la pagina.

Collega i segnali di radicamento all'identità, alla casa, alla famiglia e agli amici, in modo che il tuo modello di script di cambiamento della realtà rimanga emotivamente ancorato.

Condivisione dei progressi con persone di fiducia, registra gli aspetti positivi dopo ogni sessione e modifica il piano in base alle esigenze che cambiano nel tempo.

✨ Ideale per: chiunque abbia bisogno di semplici rituali mattutini, pre-turno e di rilassamento che permettano di visualizzare chiaramente le parole di sicurezza e le regole di risveglio.

7. Modello ClickUp per il percorso professionale

Ottieni il modello gratis Passa al modello ClickUp Career Path in modo che il prossimo passaggio risulti gestibile anziché opprimente.

Il modello Career Path di ClickUp ti offre una mappa semplice dei ruoli, delle competenze e dei punti di controllo nella tua ricerca di lavoro e nel tuo percorso professionale. Elenca il ruolo successivo, aggiungi le competenze necessarie per usufruirne, quindi allega corsi, progetti o certificazioni che puoi iniziare questa settimana. Ogni passaggio è collegato al tuo script, in modo che la storia che stai costruendo nel tuo DR corrisponda al lavoro che stai svolgendo qui.

Inoltre, ti aiuta a tenere a mente la sicurezza e l'energia. Aggiungi una nota leggera per l'equilibrio e i confini, in modo da non perdere tempo nel posto sbagliato. Tieni una breve affermazione che ami accanto alle attività cardine difficili e individua un elemento fissato che ti aiuta a rimanere stabile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa i ruoli e le lacune nelle competenze in fasi chiare, in modo che lo script e gli obiettivi di DR si traducano in passaggi che puoi effettivamente completare.

Allega corsi, progetti e piccoli compiti pratici a ciascuna fase, in modo che i progressi siano tracciabili e si formino buone abitudini intorno al lavoro.

Aggiungi dei limiti delicati e un rapido controllo dell'energia in modo da mantenere il controllo del ritmo ed evitare il sovraccarico mentre avanzi.

✨ Ideale per: chi si occupa di cambiamenti e mappa ruoli e lacune nelle competenze in fasi chiare, in modo che gli obiettivi di DR si traducano in corsi pratici, progetti e punti di controllo.

8. Modello di lista di controllo ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora ciò che è stato utile dopo ogni sessione e aggiungi o rimuovi passaggi utilizzando il modello di lista di controllo di ClickUp.

Hai presente quel momento prima di una sessione in cui dieci piccole cose richiedono contemporaneamente la tua attenzione? Il modello di lista di controllo di ClickUp ti consente di raggruppare gli elementi per giorno, quindi aggiungere i passaggi di preparazione esatti accanto ai campi dello script che contano.

Puoi tenere una linea di rapida consultazione per una parola di sicurezza e una regola di risveglio, segnare ciò che è necessario e condividere l'elenco con gli amici per una delicata responsabilità. La pagina rimane ordinata, facile da modificare e focalizzata su ciò che ti aiuta realmente a cambiare.

In pratica, alleghi piccoli indizi alle tue scene di DR in modo che le prove corrispondano alla realtà invece di basarsi su supposizioni. Aggiungi suggerimenti sull'identità e la personalità, un promemoria di una riga sul luogo o la casa che ami.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Imposta un flusso settimanale ripetibile che copra acqua, respirazione, panoramica della scena e lettura di affermazioni, in modo che il corpo e l'attenzione siano pronti.

Aggiungi controlli di sicurezza rapidi per la parola di sicurezza e le condizioni di risveglio accanto alle stesse attività che già fai.

Collega gli elementi quotidiani alle indicazioni dello script relative a identità, luogo, casa e persone, in modo che il modello sia rafforzato dall'azione.

✨ Ideale per: utenti che desiderano una preparazione precisa e dettagliata, accanto ai campi dello script, con rapidi promemoria sulla sicurezza e una leggera responsabilità.

9. Modello di copione per il cambiamento della realtà di Template. Net

Ricordi il momento prima che i protagonisti effettuassero il passaggio attraverso l'armadio a Narnia? Una mano sulla porta, un po' di dubbio, un po' di speranza. La maggior parte dei mutanti si trova proprio lì. Questo Reality Shifting Script Layout gratis di Template. Net offre suggerimenti delicati sull'identità e la personalità, il luogo o la casa del tuo DR e le persone che desideri avere vicino.

C'è una riga di rapida consultazione per la tua parola di sicurezza e la regola di risveglio, in modo che il controllo non sia forzato. La pagina rimane organizzata mentre aggiungi ciò che è necessario e fai la modifica a ciò che non lo è, quindi lo script aiuta effettivamente il tuo corpo a stabilizzarsi e puoi cambiare senza ripensamenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Stabilisci il tuo obiettivo, prepara lo spazio e raccogli gli strumenti necessari, così iniziare non sarà mai un peso.

Cattura l'identità, i dettagli della DR e gli indizi della scena in modo che il tuo script sia specifico senza confusione.

Tieni visualizzata la parola di sicurezza e la condizione di risveglio, in modo che i controlli avvengano nel momento in cui si verifica lo spostamento.

✨ Ideale per: scrittori che preferiscono una pagina pulita e guidata con prompt sull'identità, il luogo e le persone principali, oltre a una semplice linea di sicurezza.

10. Modello di script di cambiamento di SpreadsheetPoint

tramite SpreadsheetPoint

Quando i dettagli dello script sono distribuiti su diverse schede e screenshot, il passaggio risulta disordinato. Un unico documento Google, apribile da qualsiasi browser, ti offre un modello di script di transizione chiaro, per la modifica, la condivisione e l'utilizzo in tutta sicurezza.

Il layout di SpreadsheetPoint utilizza tabelle semplici per registrare identità, personalità e impostazioni DR senza confusione. Puoi aggiungere relazioni, affermazioni che ami e una parola di sicurezza chiara e una frase di risveglio, in modo che i controlli di sicurezza avvengano dove scrivi.

Poiché si tratta di Documenti Google, è facile duplicare le versioni per mondi diversi, mantenere la pagina pulita e stampare una copia minima se vedere la carta aiuta il tuo corpo a rilassarsi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura l'identità, il luogo o la casa della DR, l'abbigliamento e i tratti fisici in modo che il modello di copione Reality Shifting Script risulti come un profilo preciso del carattere.

Aggiungi righe relative alle relazioni con familiari, amici, mentori e persone da evitare, in modo che le dinamiche sociali corrispondano a ciò che desideri realmente.

Tieni visualizzata la sicurezza con righe rapide per parole di sicurezza, condizioni di veglia e limiti, in modo che i controlli siano naturali e non forzati.

✨ Ideale per: gli utenti di Documenti Google che desiderano uno script stampabile, basato su tabella, con relazioni, affermazioni e una chiara linea di parole di sicurezza.

11. Modello di script di cambiamento di Documenti Google di Template Radar

tramite Template Radar

Ti siedi per scrivere lo script e tutto è sparso. Una scheda Notion qui, una nota sul telefono con la tua parola di sicurezza là e una storia DR lasciata a metà in un'altra finestra. Questo modello di script di transizione di Documenti Google è l'unico posto che puoi aprire nel tuo browser, compilare con calma e condividere se desideri un secondo parere.

Inizia con il blocco di script principale e racconta la tua realtà così come la vedi. Poi aggiungi le semplici sezioni che ti vengono fornite: informazioni generali, personalità e abilità, aspetto fisico e relazioni. Tieni a portata di mano una parola di sicurezza e svegliati in modo da avere la sicurezza visualizzata quando ne hai bisogno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura prima la tua storia DR, poi aggiungi identità, abilità e aspetto in modo che risulti un profilo del carattere chiaro.

Aggiungi righe relative alle relazioni con familiari, amici, mentori e persone da evitare, in modo che le dinamiche sociali corrispondano a ciò che desideri.

Mantieni la visibilità della sicurezza con una semplice parola di sicurezza e una frase di risveglio in cui rivedi il tuo script.

✨ Ideale per: chiunque desideri un documento ordinato per redigere prima la bozza dello script principale, quindi aggiungere competenze, aspetto, relazioni e sicurezza.

Un ClickUp, due turni: il tuo script risplenderà di nuova luce

Sei arrivato alla fine. Abbiamo spiegato cosa e perché, poi abbiamo illustrato gli strumenti reali che puoi utilizzare oggi stesso. L'obiettivo era semplice: fornirti un modello di script di cambiamento di cui ti puoi fidare.

Ma la domanda è: perché scegliere ClickUp, quando ci sono così tante app disponibili?

Perché ti permette di avere tutto a portata di mano senza intralciarti.

Puoi scrivere il tuo script, tenere una piccola lista di controllo, impostare un promemoria gentile e mappare una scena su una lavagna online, tutto fianco a fianco. Se sei pronto, inizia in piccolo. Apri ClickUp. Copia un modello.

