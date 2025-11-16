10 modelli gratis di preventivi di riparazione auto per officine

Gestire un'officina significa destreggiarsi tra le richieste dei clienti, gli ordini di ricambi e i programmi di riparazione, il tutto cercando di mantenere il tuo team sulla stessa pagina. Ottenere preventivi accurati è più importante che mai, con i supplementi per le riparazioni da incidente quadruplicati a 1.060 dollari dal 2009.

Abbiamo raccolto 10 modelli gratis di preventivi di riparazione auto che ti aiutano a creare preventivi professionali in modo rapido, inoltre ti mostreremo come gli strumenti giusti possono semplificare l'intero flusso di lavoro, dalla prima chiamata del cliente alla fattura finale.

Che cos'è un modello di preventivo di riparazione auto?

Un modello di preventivo di riparazione auto è un documento preformattato che aiuta le officine a creare dettagliati prospetti dei costi per le riparazioni dei veicoli. Consideralo come il tuo progetto professionale per comunicare ai clienti l'entità del lavoro e i costi associati prima ancora di prendere in mano una chiave inglese.

Questi modelli includono in genere sezioni dedicate alle informazioni sui clienti, ai dettagli del veicolo, agli elenchi dei ricambi, ai costi di manodopera e ai costi totali. Troverai campi per il numero di identificazione del veicolo (VIN), una descrizione delle riparazioni necessarie, eventuali termini di garanzia e informazioni di pagamento. Questa struttura ti consente di acquisire tutte le informazioni necessarie per un preventivo completo.

Il vero vantaggio dell'utilizzo di un modello è che standardizza il processo di preventivazione. Invece di partire da zero per ogni lavoro, è sufficiente compilare gli spazi vuoti con i dettagli specifici. Questa coerenza aiuta a evitare errori di prezzo e garantisce di non dimenticare elementi essenziali come le forniture dell'officina o le spese di smaltimento.

La maggior parte dei modelli è disponibile nei formati più comuni, come Excel, Word o PDF, e possono essere facilmente personalizzati con il logo e le informazioni di contatto della tua officina. Alcuni modelli dispongono anche di formule integrate che calcolano automaticamente le imposte e i totali, evitando di dover eseguire calcoli manuali e riducendo il rischio di errori.

Cosa rende efficace un modello di preventivo di riparazione auto?

Un modello di preventivo di riparazione auto efficace dovrebbe includere:

Dettagli essenziali del lavoro: informazioni sul cliente, marca/modello del veicolo, numero di telaio, chilometraggio e nota diagnostica.

Chiaro dettaglio dei servizi: descrizioni della manodopera, nomi dei ricambi, quantità, numeri dei ricambi e attività di riparazione classificate per categoria.

Struttura dei costi accurata: tariffe di manodopera, prezzi dei ricambi, tasse, commissioni e totale calcolato automaticamente.

Campi personalizzabili: sezioni di modifica per tipo di servizio, nota del tecnico, sequenza e raccomandazioni aggiuntive.

Aree di approvazione e autorizzazione: firma del cliente, data e termini di accettazione per prevenire controversie.

Formattare in modo professionale: layout pulito e leggibile che evita la confusione e aiuta i clienti a comprendere rapidamente il preventivo.

Usabilità digitale + stampabile: facile da condividere, archiviare o esportare, sia che l'officina utilizzi moduli cartacei o flussi di lavoro digitali.

Modelli di preventivo di riparazione auto in sintesi

Ecco una tabella che riepiloga/riassume i 10 migliori modelli di preventivo per riparazioni auto!

10 modelli gratis per preventivi di riparazione auto

Prima di approvare qualsiasi riparazione, i clienti vogliono chiarezza: cosa non funziona, quanto costerà e quanto tempo ci vorrà. Un modello di preventivo di riparazione auto affidabile offre alla tua officina un modo coerente e professionale per presentare queste informazioni senza dover riscrivere gli stessi dettagli per ogni lavoro.

Che tu gestisca una piccola officina, un'officina con servizio completo o riparazioni mobili, questi modelli ti aiutano a specificare manodopera, parti, Sequenza e costi con totale trasparenza.

Di seguito sono riportati 10 modelli di preventivo pronti all'uso per semplificare il processo di preventivazione e mantenere la fiducia dei clienti nel tuo lavoro.

Modello di preventivo per appaltatori ClickUp

Ottieni un modello gratis Ripartizione visiva di un preventivo dettagliato di riparazione auto, che mostra gli elementi di parti, manodopera e costi in modo professionale in un flusso di lavoro ClickUp.

Il modello di preventivo per appaltatori ClickUp offre alle officine e ai meccanici un flusso di lavoro completo per la stima dei costi, non solo un documento. Invece di passare da fogli di calcolo, appunti scritti a mano e elenchi prezzi, questo modello organizza ogni parte del preventivo: ore di manodopera, parti utilizzate, passaggi di diagnosi, materiali e Sequenza del progetto.

Otterrai un elenco strutturato con campi personalizzati che suddividono i costi per categoria, inclusi prezzo unitario, quantità, tasse, costo della manodopera e totale. La vista Tabella ha la funzione di un foglio di calcolo in tempo reale, calcolando automaticamente i totali tramite campi formula in modo che i tuoi numeri siano sempre accurati.

Per riparazioni più complesse, come la ricostruzione del motore o la diagnostica elettrica, puoi utilizzare le attività secondarie per mappare ogni passaggio del lavoro, assegnare i tecnici e stimare le ore necessarie. Quando un cliente approva il preventivo, convertilo direttamente in un ordine di lavoro senza ricreare nulla. Gli allegati ti consentono di includere immagini di ispezioni, rapporti diagnostici o documenti di garanzia, in modo che tutto rimanga in un unico posto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Elenca in modo dettagliato elementi, manodopera, tasse e totali con i campi formula.

Allega foto diagnostiche o video di ispezione direttamente ai preventivi.

Converti immediatamente i preventivi approvati in attività di riparazione o ordini di lavoro.

Le visualizzazioni Sequenza e vista Gantt ti aiutano a pianificare i lavori tra i tecnici.

Conserva i preventivi storici organizzati per i clienti che richiedono servizi ripetuti.

📌 Ideale per: officine di riparazione auto e appaltatori che gestiscono client ricorrenti, riparazioni di grandi volumi o progetti in più passaggi.

💡 Suggerimento professionale: quando elenchi i costi della manodopera, suddividili per attività, non solo per tariffa oraria. Esempio: invece di "2 ore di manodopera - 200 $", scrivi "Sostituzione pastiglie dei freni - 2 ore - 200 $". Questo crea fiducia, aggiunge chiarezza e riduce le resistenze.

2. Modello di modulo per servizi automobilistici ClickUp

Ottieni un modello gratis Modulo digitale personalizzato per le richieste di assistenza auto, che semplifica i dettagli del veicolo e le esigenze di riparazione in ClickUp.

Il modello di modulo di assistenza auto ClickUp semplifica l'intero processo di accettazione dei servizi. I clienti compilano un modulo chiaro e ottimizzato per i dispositivi mobili e ClickUp converte automaticamente ogni invio in una richiesta di assistenza dettagliata all'interno del tuo spazio di lavoro.

È perfetto per consegne, prenotazioni online o richieste di manutenzione della flotta. Ogni modulo raccoglie dettagli essenziali come informazioni sul veicolo, problemi segnalati, selezione del pacchetto di assistenza, nota sulla garanzia e urgenza. Puoi anche aggiungere campi per il caricamento di file in modo che i clienti possano inviare foto dei danni o avvisi insoliti sul dashboard.

Una volta inviate, il tuo team potrà visualizzare tutte le richieste di assistenza in una dashboard centralizzata. Utilizza la visualizzazione elenco per le richieste giornaliere, la visualizzazione tabellare per il monitoraggio delle fasi di lavoro (Diagnosi → Preventivo → in corso → completato) e

per pianificare la disponibilità dei tecnici. Le automazioni avvisano immediatamente il tuo team e assegnano i lavori in base al tipo di servizio o al carico di lavoro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Un processo di registrazione digitale chiaro che elimina i moduli scritti a mano.

Converti automaticamente gli invii in attività di riparazione organizzate.

Aggiungi il numero di telaio, il chilometraggio, la garanzia o il tipo di servizio utilizzando i campi personalizzati.

Indirizza le richieste al tecnico giusto con le automazioni.

Lavoro per la manutenzione programmata, il servizio di emergenza o la registrazione della flotta.

📌 Ideale per: officine che desiderano un'accettazione strutturata dei servizi e una visibilità in tempo reale dei lavori.

3. Modello di piano strategico per meccanici automobilistici ClickUp

Ottieni il modello gratis Dashboard di pianificazione strategica per officine, per mappare gli obiettivi aziendali, i KPI e i miglioramenti operativi.

Questo modello aiuta i titolari di officine meccaniche a mappare la crescita aziendale, dal miglioramento dei tempi di consegna dei servizi all'investimento in attrezzature, all'assunzione di tecnici e all'ottimizzazione dei flussi di lavoro.

All'interno del modello di piano strategico per meccanici automobilistici di ClickUp troverai documenti strategici ClickUp suddivisi in sezioni come analisi SWOT, KPI di traguardo (ad es. tempo medio di riparazione, tasso di approvazione, soddisfazione del cliente) e obiettivi di reparto. Abbinalo alle viste Elenco per convertire i piani a lungo termine in iniziative trimestrali attuabili, ciascuna con scadenze, titolari e budget.

Puoi monitorare i miglioramenti operativi, le campagne di marketing, i programmi di formazione e gli aggiornamenti delle attrezzature in un'unica roadmap. Il monitoraggio dello stato in tempo reale ti aiuta a monitorare i progressi, mentre i dashboard visualizzano il carico di lavoro, l'impatto sui ricavi e i colli di bottiglia.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Piano strategico documento su misura per le attività dell'officina

Converti gli obiettivi a lungo termine in elementi settimanali o mensili.

Monitora i KPI come tempi di consegna, approvazioni o efficienza dell'officina.

Assegna titolari e budget a ciascuna iniziativa di miglioramento.

Ottimo per officine con più posizioni o centri di riparazione in crescita.

📌 Ideale per: Titolari di officine meccaniche che hanno in piano l'espansione o l'ottimizzazione dei processi.

💡 Suggerimento professionale: crea una variante del modello per le opzioni di riparazione "buona/migliore/ottima". Questo aumenta le vendite senza pressioni, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere e aumentando i ricavi per ogni riparazione.

4. Modello WBS del sistema di gestione dei veicoli ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura di suddivisione del lavoro (WBS) per riparazioni complesse di veicoli, organizzazione delle attività e delle fasi per una project management chiara del progetto.

Una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) è essenziale per riparazioni in più passaggi o cicli di manutenzione di lunga durata, come la manutenzione della flotta, i restauri, gli aggiornamenti delle prestazioni o le ricostruzioni del motore.

Il modello WBS del sistema di gestione dei veicoli ClickUp organizza i grandi progetti di riparazione in fasi gestibili, rendendoli più facili da gestire. Ogni fase include attività, sottoattività, risultati finali e dipendenze, rendendo più facile per il tuo team seguire un percorso di riparazione strutturato.

Per esempio:

Fase 1: Ispezione e diagnostica

Fase 2: Approvvigionamento dei ricambi

Fase 3: Lavoro meccanico

Fase 4: Impianto elettrico e sensori

Fase 5: Prova su strada e controllo qualità

Utilizza la vista Gantt per visualizzare le tempistiche ed evitare sovrapposizioni tra le attività. Aggiungi campi personalizzati per il tipo di veicolo, i ricambi necessari, il tecnico assegnato e le ore stimate, in modo che ogni lavoro rimanga chiaro e tracciabile.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Ottimo per progetti di riparazione di veicoli complessi o in più fasi.

Suddividi i lavori di grandi dimensioni in passaggi e risultati finali trasparenti.

Aiuta i team a gestire le dipendenze e a prevenire ritardi nelle riparazioni.

I campi personalizzati effettuano il monitoraggio delle informazioni sul veicolo, dei ricambi, delle ore di lavoro e delle priorità.

Perfetto per la gestione di flotte e veicoli speciali ad alte prestazioni.

📌 Ideale per: officine che gestiscono riparazioni complesse in più passaggi o manutenzione di flotte.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le automazioni di ClickUp per avvisare il tuo team quando un preventivo viene approvato, assegnare il tecnico e spostare l'attività in "in corso". Niente più avanti e indietro o aggiornamenti persi.

5. Modello ClickUp per la gestione dei costi del progetto

Ottieni il modello gratis Modello completo per il monitoraggio dei costi delle riparazioni auto, che evidenzia le spese, i margini di profitto e i risultati finanziari.

Questo modello ti aiuta a monitorare in dettaglio i costi di riparazione e le prestazioni finanziarie. Il Modello di project management dei costi di progetto ClickUp organizza le spese relative a parti di ricambio, manodopera, subappaltatori, costi di diagnostica e attrezzature, offrendoti una visibilità completa sulla redditività del lavoro.

Puoi effettuare il monitoraggio dei preventivi rispetto ai dati effettivi, controllare i costi eccedenti e effettuare la previsione delle risorse necessarie. I campi formula calcolano automaticamente i totali e i margini. Passa a visualizzare dashboard per ottenere grafici relativi al costo per lavoro, al rapporto dei costi dei tecnici o all'utilizzo dei ricambi.

Utilizza questo modello per evitare preventivi insufficienti, identificare quali servizi generano i margini migliori e ottimizzare l'approvvigionamento dei ricambi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Monitoraggio accurato di manodopera, ricambi, tasse e spese generali

Variazione dei costi in tempo reale tramite campi formula

Utilizza i dashboard per visualizzare i margini di profitto per ogni lavoro.

Aiuta a evitare variazioni di portata e sottovalutazioni dei prezzi.

Ottimo per una reportistica finanziaria coerente tra i vari progetti.

📌 Ideale per: Aziende di riparazione auto che necessitano di chiarezza finanziaria su ogni lavoro di riparazione.

6. Modello di foglio di calcolo per la project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Tracker delle riparazioni in stile foglio di calcolo con calcoli automatizzati, aggiornamenti di stato e assegnazioni dei tecnici.

Se ami i fogli di calcolo ma desideri una maggiore automazione, questo modello è la soluzione che fa per te. Il modello di foglio di calcolo per la project management ClickUp ti consente di visualizzare in stile foglio di calcolo le attività di riparazione, l'inventario dei ricambi, le scadenze e gli incarichi dei tecnici, ma con la potenza aggiuntiva di ClickUp.

La vista Tabella funziona come Excel, ma:

Aggiornamento automatico delle attività

I calcoli vengono eseguiti tramite formule.

Puoi allegare documenti e immagini come allegati.

Gli stati passano attraverso le fasi di riparazione

Puoi passare istantaneamente alla visualizzazione Gantt, Calendario o vista Bacheca.

Puoi anche raggruppare i dati per tecnico, tipo di servizio, priorità o data di scadenza, semplificando il piano delle attività quotidiane dell'officina.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Un foglio di calcolo con automazione, aggiornamenti di stato e allegati.

Perfetto per i tecnici che ragionano per tabelle.

Aiuta a programmare le riparazioni ed evitare il sovraffollamento.

Aggiungi come allegato schede diagnostiche, ricevute o elenchi di ricambi.

Ottimo per le officine che stanno passando da Excel a un sistema digitale.

📌 Ideale per: officine che attualmente utilizzano fogli di calcolo per la pianificazione, i preventivi o il monitoraggio delle riparazioni.

💡 Suggerimento professionale: trasforma i preventivi in attività di ClickUp con scadenze. In ClickUp, una volta che un cliente approva un preventivo, basta un clic per trasformarlo in un lavoro con attività secondarie, dipendenze e assegnazioni ai tecnici.

7. Modello di analisi dei costi ClickUp

Ottieni un modello gratis Il modello di analisi dei costi di ClickUp è progettato per aiutarti a monitorare i vari costi e benefici associati alla riparazione.

Il modello di analisi dei costi ClickUp consente alle officine di riparazione auto di confrontare diversi scenari di riparazione, stimare la redditività e prendere decisioni finanziarie oculate prima di iniziare qualsiasi lavoro. Invece di affidarsi all'istinto o a fogli di calcolo grezzi, questo modello analizza le diverse opzioni (diversi fornitori di ricambi, tariffe di manodopera, termini di garanzia o decisioni di ricostruzione o sostituzione) e calcola in tempo reale le potenziali implicazioni in termini di costi. Otterrai visibilità su ogni variabile, compresi i ricambi necessari, le ore di lavoro, i ricarichi, le tasse, le spese impreviste e il totale finale.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

I campi di confronto degli scenari ti consentono di valutare le decisioni "OEM vs aftermarket" o "riparazione vs sostituzione".

I campi personalizzati e i campi formula integrati calcolano i margini, il costo orario e i punti di pareggio.

I dashboard forniscono informazioni visive sulle aree ad alto costo o sui superamenti di budget.

Il monitoraggio storico dei costi ti aiuta a perfezionare i preventivi e a prevenire perdite impreviste.

Si integra con le attività e i budget per mantenere sincronizzati preventivi, riparazioni e spese.

📌 Ideale per: Aziende aziendali di riparazione auto che desiderano perfezionare il controllo dei costi, ottimizzare la redditività e prendere decisioni di servizio più intelligenti.

8. Modello di preventivo di riparazione auto di Venngage

via Fonte

Questo modello in stile PDF dall'aspetto curato è ideale per i preventivi destinati ai client che richiedono un aspetto personalizzato con il marchio aziendale. Il modello di preventivo per riparazioni auto di Venngage ti consente di trascinare e rilasciare elementi del marchio, modificare i colori e personalizzare il tuo preventivo in modo professionale.

Include sezioni per:

Informazioni sul veicolo e sul cliente

Ricambi e materiali

Ore di manodopera

Sconto e tasse

Totale finale

Termini e condizioni della condizione

Campi per la firma

Utilizzali quando desideri preventivi visivamente accattivanti da inviare via email o stampare.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Layout visivo altamente personalizzabile

Facile editor drag-and-drop per loghi e colori

Produci rapidamente PDF curati

Include una chiara suddivisione per elementi per parti e manodopera.

Ottimo per presentazioni di preventivi rivolte ai clienti

📌 Ideale per: officine che danno priorità a preventivi stampati, curati e personalizzati con il proprio marchio.

9. Modello di preventivo per riparazioni auto di Wise

via Fonte

Wise offre un modello di preventivo di riparazione auto semplice e professionale, progettato per garantire la massima chiarezza. È perfetto per i meccanici che desiderano un documento rapido ed essenziale che riporti i dettagli chiave dei costi.

Il modello include campi per:

Modello del veicolo, anno, numero di telaio

Risultati diagnostici

Servizi consigliati

Parti necessarie

Ore di manodopera e tariffe

Imposte e totali

Termini e finestra di validità

Grazie al layout chiaro, i clienti comprendono immediatamente la ripartizione dei costi. Funziona su Documenti Google, Excel e PDF.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Layout del preventivo semplice e facile da compilare

Offre diversi formati per scaricare.

I clienti possono comprendere i costi a colpo d'occhio.

Ottimo per meccanici mobili o team di assistenza in campo.

📌 Ideale per: piccole officine o tecnici mobili che forniscono preventivi rapidi in movimento.

10. Modello di preventivo per riparazioni motociclistiche di Template. net

via Fonte

Questo modello è incentrato sulle motociclette, dove i tipi di manodopera, i ricambi e i requisiti di messa a punto differiscono in modo significativo da quelli delle automobili. Sono disponibili campi su misura per le riparazioni delle moto, come il tipo di motore, i dettagli delle modifiche, i componenti aftermarket, il lavoro degli pneumatici e la messa a punto delle sospensioni.

Il modello include:

Dettagli sul cliente e sulla moto

Riepilogo diagnostico

Elenco dei ricambi (OEM / aftermarket)

Costi di manodopera (messa a punto, impianto elettrico, meccanica)

Tempo di completamento stimato

Conferma della firma

Poiché è disponibile in formato Word, PDF e Documenti Google, le officine possono adattarlo rapidamente.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Su misura per le motociclette, non per riparazioni generiche.

Campi per tipo di motore, messa a punto e modifiche

Clean printable layout

Facile da personalizzato in tutti i formati

Ottimo per la messa a punto delle prestazioni e le riparazioni generali.

📌 Ideale per: officine di motociclette, specialisti di tuning e officine di riparazione di moto sportive.

Come creare un preventivo di riparazione automobilistica

La creazione di un preventivo accurato e professionale inizia con un'ispezione approfondita del veicolo. Documenta sempre i danni esistenti con foto e nota prima di iniziare qualsiasi lavoro di diagnostica. Questo semplice passaggio, un atto di trasparenza nel lavoro, protegge sia te che il cliente da controversie sulle condizioni preesistenti.

Successivamente, crea il tuo elenco di ricambi con prezzi accurati. Includi i codici dei ricambi, specifica se utilizzi componenti OEM o aftermarket e considera il tuo margine sui ricambi. La trasparenza sulla qualità dei ricambi è fondamentale: i clienti apprezzano conoscere le opzioni a loro disposizione. Calcola il tempo di manodopera utilizzando le guide standard del settore (con i tecnici che guadagnano in media 23,88 dollari l'ora nel 2024), ma adegua sempre il calcolo all'efficienza effettiva della tua officina e al livello di competenza dei tuoi tecnici.

Non dimenticare i piccoli dettagli che distinguono i preventivi professionali dalle supposizioni.

Includi tutte le spese: ciò significa spese di diagnosi, forniture dell'officina ed eventuali spese di smaltimento ambientale.

Indica i tuoi termini: aggiungi termini chiari sulla validità del preventivo, in genere da sette a 14 giorni.

Piano per gli imprevisti: specifica cosa succede se durante il processo di riparazione vengono rilevati ulteriori problemi.

Infine, presenta il preventivo in modo chiaro. Guida i tuoi clienti attraverso ogni sezione, spiegando cosa è necessario e cosa è consigliato. Fornire opzioni quando possibile, come scenari di riparazione buoni, migliori e ottimali, aiuta i clienti a prendere decisioni informate che si adattano al loro budget.

Inizia oggi stesso a creare preventivi professionali

Preventivi professionali sono alla base di riparazioni auto esito positivo e clienti soddisfatti. Il modello giusto ti fa risparmiare tempo, riduce gli errori e rende la tua officina più professionale, creando fiducia fin dal momento in cui il cliente varca la soglia.

Sebbene i modelli autonomi funzionino bene per le esigenze di base, le officine in crescita traggono vantaggio dalle soluzioni integrate. Invece di passare da uno strumento all'altro e reinserire più volte le stesse informazioni, puoi riunire preventivi, pianificazione, monitoraggio dei ricambi e gestione dei clienti in un unico spazio di lavoro convergente.

Sei pronto a modernizzare il flusso di lavoro della tua officina? Inizia gratis con ClickUp. ✨

Domande frequenti

Cosa dovrebbe essere incluso in un preventivo di riparazione auto?

Un preventivo completo da completare per la riparazione dell'auto dovrebbe includere le informazioni di contatto della tua officina, i dettagli del cliente e del veicolo (compreso il numero di telaio), un elenco dettagliato dei costi delle parti e della manodopera, una ripartizione delle tasse e delle spese, le informazioni sulla garanzia e una riga per l'autorizzazione firmata dalla firma.

Quanto tempo è valido un preventivo di riparazione auto?

La maggior parte dei preventivi di riparazione auto sono validi da sette a 14 giorni. Questo perché i prezzi dei ricambi possono variare ( con un aumento superiore al 4% su base annua nel 2025 ), quindi le officine includono una scadenza per proteggersi dagli aumenti dei costi.

Qual è la differenza tra un preventivo e un'offerta?

Un preventivo è un costo approssimativo che potrebbe variare in caso di problemi imprevisti durante la riparazione, mentre un'offerta è un prezzo fisso per un ambito di lavoro definito. La maggior parte delle officine utilizza i preventivi perché i problemi nascosti sono un'occorrenza comune.

Posso utilizzare questi modelli per le richieste di risarcimento assicurativo?

Sebbene questi modelli siano ottimi per comunicare con i clienti, le compagnie assicurative spesso hanno moduli e requisiti software specifici. È possibile utilizzare un modello per la valutazione iniziale e poi trasferire le informazioni nel formattare richiesto dall'assicuratore.

Ho bisogno di modelli diversi per diversi tipi di riparazioni?

L'utilizzo di modelli specializzati per diversi tipi di lavoro, come riparazioni da incidente, manutenzione ordinaria o servizi per flotte aziendali, può migliorare la tua efficienza. Questi modelli includono campi specifici per ogni tipo di lavoro che fungono da lista di controllo, assicurandoti di non tralasciare nessuna voce importante.