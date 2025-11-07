Come automatizzare i messaggi WhatsApp (passaggio dopo passaggio)

Se non ti prendi cura dei tuoi clienti, lo farà la concorrenza.

Se non ti prendi cura dei tuoi clienti, lo farà la concorrenza.

Nel mondo aziendale, prendersi cura dei propri clienti significa effettuare controlli e follow-up tempestivi. Dopotutto, i carrelli abbandonati raramente vengono convertiti senza un piccolo incoraggiamento.

Tuttavia, la maggior parte delle aziende non ricontatta più di una volta dopo un preventivo senza risposta. A loro discolpa, l'invio manuale di questi messaggi di promemoria può richiedere ore ogni settimana.

È qui che entra in gioco l'automazione di WhatsApp. L'automazione dei messaggi WhatsApp ti aiuta a ridurre le attività ripetitive, come l'invio di promemoria di appuntamenti, follow-up, messaggi di benvenuto o persino la risposta alle query più comuni dei clienti.

In questo articolo ti spiegheremo come automatizzare i messaggi WhatsApp utilizzando l'app WhatsApp Business, l'API WhatsApp Business e i più diffusi strumenti di automazione WhatsApp.

⭐ Modello funzionalità/funzione In un mondo in cui le chat di gruppo sono all'ordine del giorno, è facile che gli aggiornamenti importanti vadano persi. Tuttavia, il modello di messaggio istantaneo di ClickUp ti aiuta a riunirli tutti in un unico posto. Ti aiuta a: Conserva tutte le conversazioni in un unico posto, così il tuo team potrà trovare, seguire e rivedere facilmente gli aggiornamenti importanti senza dover cambiare app.

Dai priorità ai messaggi chiave con thread organizzati e follow-up strutturati, assicurandoti che le domande urgenti o gli aggiornamenti ricevano l'attenzione che meritano.

Assicurati che nessun messaggio rimanga senza risposta trasformando le conversazioni in attività o promemoria attuabili, riducendo così le incomprensioni e il mancato rispetto delle scadenze. Ottieni un modello gratis Trasforma le conversazioni in azioni collegando i messaggi ad attività, progetti o promemoria utilizzando il modello di messaggio istantaneo di ClickUp.

Cosa significa automazione dei messaggi WhatsApp?

Se ritieni che il tuo lavoro richiesto commerciale o marketing possa essere un po' più incisivo, non sei il solo. Anche con le migliori intenzioni, è difficile cogliere ogni opportunità al momento giusto, soprattutto quando si risponde manualmente.

E con il 75% delle persone in tutto il mondo che prevede di utilizzare app di messaggistica ogni mese, sono molte le opportunità perse se non si sta al passo con i tempi.

L'automazione di WhatsApp consiste nell'impostare i tuoi messaggi WhatsApp in modo che vengano inviati automaticamente, che si tratti di un rapido saluto, di un follow-up o di un utile promemoria.

tramite WhatsApp

E la parte migliore? Questi messaggi WhatsApp automatizzati possono comunque sembrare personali. Che tu stia in condivisione di un'offerta, controllando un cliente personalizzato o inviando un promemoria per una prenotazione, il tuo messaggio può essere tempestivo e premuroso.

Puoi utilizzare l'automazione di WhatsApp in diverse fasi, ad esempio:

Salutare quando qualcuno si connette per la prima volta con l'azienda aziendale

Rispondere alle domande frequenti o aiutarli a esplorare i tuoi servizi

Fornire loro un promemoria del contenuto del carrello o offrire un'offerta speciale

Piccole cose, come l'aggiunta di una risposta automatica su WhatsApp o l'utilizzo di modelli di messaggi, rendono anche più facile per i tuoi clienti rispondere, mantenendo la conversazione in modo naturale.

📖 Leggi anche: Come utilizzare la messaggistica istantanea nel lavoro

Modi per automatizzare le automazioni WhatsApp

Diamo un'occhiata ai diversi modi in cui puoi impostare la messaggistica automatica di WhatsApp e vediamo quale si adatta meglio alla tua attività.

Utilizza l'app WhatsApp Business

Se desideri un modo semplice per iniziare con l'automazione di WhatsApp, l'app WhatsApp Business è un ottimo primo passaggio.

Consente di impostare messaggi WhatsApp automatici di base, come saluti, messaggi di assenza e risposte rapide, perfetti per dare il benvenuto ai nuovi clienti, gestire i messaggi fuori orario o rispondere a domande comuni senza doverle digitare ogni volta.

Ecco come puoi configurare le impostazioni:

Passaggio 1 : apri l'app WhatsApp Business sul tuo telefono

Passaggio 2: tocca i tre puntini nell'angolo in alto a destra e seleziona Strumenti aziendali.

tramite WhatsApp

Passaggio 3: scegli la funzionalità/funzione di automazione desiderata: messaggio di benvenuto o messaggio di assenza.

tramite WhatsApp

Passaggio 4: attiva/disattiva la funzione e personalizza il messaggio in modo che rifletta il tuo stile e ciò che desideri comunicare.

tramite WhatsApp

Passaggio 5: se stai impostando un messaggio di assenza, scegli quando desideri che venga inviato (sempre, al di fuori dell'orario di lavoro o in base a un programma personalizzato).

tramite WhatsApp

Passaggio 6: seleziona chi deve ricevere il messaggio (tutti i contatti, i nuovi clienti o persone selezionate)

tramite WhatsApp

Passaggio 7: salva le modifiche e il gioco è fatto.

Puoi anche utilizzare funzionalità/funzioni utili come:

Risposte rapide per salvare i messaggi di uso comune

Elenchi di trasmissione per l'invio di messaggi in blocco a un gruppo di selezione

Integrazione con strumenti di terze parti, se desideri esplorare in seguito un'automazione più avanzata.

🟠 Quando i clienti hanno una domanda, possono rivolgersi a te. Ma se hai una domanda importante sul flusso di lavoro o sui processi, a chi ti rivolgi? È qui che hai bisogno di un super agente IA che ti aiuti a trovare le risposte più velocemente!

2. Utilizza l'API di WhatsApp Aziendale

A differenza dell'app WhatsApp Business, che funziona bene per i piccoli team, l'API WhatsApp Business ti consente di automatizzare i messaggi WhatsApp su larga scala e di integrarli con i tuoi strumenti aziendali esistenti.

Sì, la configurazione richiede un po' di piano, ma ti consente di creare percorsi personalizzati per i clienti, inviare messaggi in blocco e creare un'automazione avanzata che funziona senza intoppi in background. Ecco come iniziare:

Passaggio 1 : scegli un provider affidabile di API WhatsApp Business (chiamato anche Business Solution Provider)

Passaggio 2: registra il tuo account WhatsApp aziendale tramite il provider

tramite Kommunicate

Passaggio 3 : configura il tuo account WhatsApp Business Platform in Facebook Business Manager

Passaggio 4 : aggiungi e verifica il numero di telefono della tua attività

Passaggio 5: crea modelli di messaggi per aggiornamenti, offerte o supporto clienti

tramite WhatsApp

Passaggio 6: invia i tuoi modelli di messaggio per l'approvazione

Passaggio 7 : lavora con il tuo sviluppatore o provider per la connessione dell'API al tuo software aziendale.

Passaggio 8: prova a inviare messaggi dal tuo account aziendale per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Con l'API puoi:

Automatizza il supporto clienti e gli aggiornamenti sugli ordini

Invia messaggi di massa come promozioni, promemoria di appuntamenti o avvisi.

Utilizza modelli con pulsanti di risposta rapida e link di invito all'azione.

Monitora le prestazioni dei tuoi messaggi utilizzando la dashboard.

📖 Leggi anche: Le migliori app di messaggistica all-in-one

📮 ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato a attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti ClickUp AI aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunione, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app per il lavoro. Rispondi alle domande ripetitive nei canali di ClickUp per chattare, automatizza la reportistica giornaliera e settimanale, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro con ClickUp Autopilot Agents. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Se il tuo team è oberato dal lavoro di rispondere alle query dei clienti su WhatsApp, i chatbot possono semplificarti notevolmente la vita. Inoltre, piattaforme come WATI e Interakt rendono la configurazione dei chatbot semplice ed efficace.

Con l'agente AI di WATI, puoi creare bot in grado di comprendere il contesto, ricordare le conversazioni precedenti e persino gestire le query di routine dei clienti, come i dettagli dei prodotti o il monitoraggio degli ordini. Puoi caricare una knowledge base, impostare dei trigger per quando il bot deve subentrare e monitorare le prestazioni attraverso report dettagliati.

tramite WATI

Interakt è un'altra scelta valida, soprattutto se desideri automatizzare le conversazioni con i clienti su larga scala. Con la sua intuitiva automazione di chatbot drag-and-drop, puoi automatizzare senza sforzo fino all'80% delle query più comuni.

I chatbot come WATI e Interakt ti aiutano a:

Gestisci automaticamente le query dei clienti, la generazione di lead o le richieste di supporto su WhatsApp.

Imposta trigger basati su parole chiave, instradamento intelligente e persino conversazioni basate sull'IA.

Gestisci messaggi di massa, campagne e flussi di chatbot senza bisogno di codice.

Offri risposte 24 ore su 24, assicurandoti che i tuoi clienti personalizzati non si sentano mai ignorati.

È l'ideale quando desideri automatizzare i messaggi WhatsApp, inviare aggiornamenti in blocco o qualificare i lead senza lavoro richiesto umano.

Ma cosa succede dopo l'interazione con il cliente personalizzato?

👀 Curiosità: il famoso segnale SOS non era l'abbreviazione di "Save Our Souls" (salvate le nostre anime). È stato scelto perché il semplice schema punto-punto-punto, linea-linea-linea, punto-punto-punto era veloce e chiaro nel codice Morse. Proprio come i messaggi rapidi di oggi, l'importante era assicurarsi che arrivasse velocemente a destinazione.

È qui che ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX riuniscono tutto ciò che serve al tuo team interno. 💡 Invece di lasciare che le interazioni con i clienti finiscano al chatbot, puoi utilizzare ClickUp Brain per raccogliere informazioni da strumenti esterni o dagli invii dei clienti, creare automaticamente attività, assegnarle alle persone giuste e portare avanti i tuoi progetti. Ottieni ClickUp Brain gratis Con l'accesso a note, commenti e attività, tutto ciò che devi fare è chiedere a Brain MAX di riepilogare/riassumere le query utilizzando un semplice prompt.

I tuoi strumenti di automazione WhatsApp assicurano che nessun cliente debba attendere, mentre ClickUp Brain garantisce che nessun'attività rimanga incompiuta.

Non c'è da stupirsi che i team possano risparmiare 1,1 giorni alla settimana, lavorare quattro volte più velocemente con Talk to Text e ridurre i costi fino all'88% semplificando i loro flussi di lavoro con ClickUp Brain MAX.

📖 Leggi anche: Vantaggi e svantaggi di WhatsApp

4. Integrazioni CRM e automazione del marketing

Se utilizzi un CRM o uno strumento di marketing per monitorare i tuoi lead, è logico collegarlo alla tua attività di outreach su WhatsApp. Dopotutto, il follow-up con i clienti dovrebbe essere naturale, non come saltare da una dozzina di app diverse. È qui che le integrazioni CRM e di automazione del marketing diventano fondamentali.

Questi strumenti ti consentono di effettuare la sincronizzazione delle tue campagne WhatsApp con i dati dei clienti già in tuo possesso. Che si tratti di una breve nota di ringraziamento, di una conferma d'acquisto o di un gentile sollecito su un carrello abbandonato, puoi automatizzare tutto direttamente dal tuo CRM o dalla tua piattaforma di marketing.

Prendiamo ad esempio Zoho Automazione Marketing. Ti consente di creare messaggi WhatsApp personalizzati, programmarli al momento giusto e persino impostare flussi di lavoro automatizzati che rispondono alle azioni dei clienti.

📌 Esempio: supponiamo che un cliente si iscriva alla tua newsletter: Zoho può trigger automaticamente un messaggio di benvenuto su WhatsApp. Se qualcuno clicca su una promozione ma non acquista, puoi inviare un promemoria amichevole o un'offerta speciale, il tutto senza alcuno sforzo manuale.

tramite Zoho

Ciò che rende preziose queste integrazioni è l'equilibrio che raggiungono tra automazione e personalizzazione. Puoi raggruppare i contatti in base agli interessi, agli acquisti passati o al modo in cui hanno interagito con i tuoi messaggi.

📖 Leggi anche: Come effettuare la modifica dei messaggi WhatsApp dopo che sono stati inviati

Sappiamo tutti quanto sia importante il tempismo nella comunicazione con i clienti. Ma nessuno può essere online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per premere "invia" esattamente quando serve.

Uno scheduler WhatsApp ti consente di redigere un messaggio ora e inviarlo in un secondo momento, senza doverti ricordare o essere disponibile quando sarà il momento.

💡 Suggerimento professionale: quando scegli uno scheduler WhatsApp, cerca funzionalità/funzioni quali modelli di messaggi, opzioni di personalizzazione, pianificazione in blocco, segmentazione dei contatti e analisi di base. Queste ti aiutano a inviare messaggi che sembrano personali, arrivano al momento giusto e apportano un valore reale ai tuoi clienti.

Ecco come funziona solitamente il processo di pianificazione, indipendentemente dallo strumento scelto:

Passaggio 1 : accedi al tuo strumento di pianificazione WhatsApp preferito

Passaggio 2 : scrivi il tuo messaggio o scegli un modello salvato (come un messaggio di ringraziamento o un promemoria)

Passaggio 3 : seleziona i contatti che desideri raggiungere, che possono essere singoli individui o un elenco di contatti.

Passaggio 4 : imposta la data e l'ora in cui desideri che il messaggio venga inviato.

Passaggio 5: clicca su "Pianifica" e lascia che lo strumento si occupi del resto.

La maggior parte degli strumenti di pianificazione ti consente anche di modificare il messaggio in un secondo momento o di verificarne lo stato di consegna. La parte migliore è che puoi pianificare tutte le comunicazioni di un'intera settimana in una sola volta, garantendoti tranquillità e liberando tempo per il tuo team.

👋🏾 Scopri come automatizzare facilmente i flussi di lavoro. Guarda questo video:

👀 Curiosità: la parola "ciao" non era un saluto comune fino all'invenzione del telefono. Thomas Edison la rese popolare come modo per iniziare una telefonata.

Limiti e considerazioni sull'automazione dei messaggi in WhatsApp

Prima di buttarti a capofitto nell'automazione dei messaggi WhatsApp, vale la pena conoscere i limiti e le regole di base che ne derivano e prepararti alle alternative a WhatsApp:

❗️WhatsApp richiede l'acconsentimento esplicito dell'utente prima di inviare messaggi automatici e le aziende devono indicare chiaramente quale tipo di comunicazione riceveranno gli utenti.

❗️Sia l'app WhatsApp Business che l'API hanno limiti di messaggi, con l'API che segue un sistema a livelli basato sulle prestazioni aziendali e sulla qualità dei messaggi.

❗️L'invio di troppi messaggi o di contenuto irrilevante può trigger i filtri antispam di WhatsApp, con il rischio di blocco dei messaggi o addirittura della sospensione dell'account.

❗️Le risposte automatiche sono soggette a restrizioni, specialmente al di fuori della finestra del supporto clienti di 24 ore, dove sono necessari modelli di messaggi approvati.

❗️L'app Business offre un'integrazione con CRM e strumenti con limite, mentre API è più adatta per operazioni di grandi dimensioni che richiedono automazione avanzata e scalabilità.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per piani di comunicazione di progetto

Perché utilizzare ClickUp per l'automazione dei messaggi

Quando si pensa all'automazione della comunicazione, la maggior parte degli strumenti gestisce il Chattare con i clienti o gli aggiornamenti interni, ma mai entrambi.

È qui che ClickUp si distingue, consentendo la collaborazione in tempo reale tra i membri del tuo team. È il primo spazio di lavoro AI convergente che riunisce messaggistica, gestione delle attività e IA in un unico spazio di lavoro connesso. Il risultato? Riduzione della proliferazione di app e del contesto, segnando la fine dei flussi di lavoro scollegati e delle informazioni/del contesto di lavoro dispersi.

Imposta promemoria automatici, aggiornamenti di stato e follow-up che si attivano proprio quando il tuo team ne ha bisogno con ClickUp Automazioni

Per iniziare, hai a disposizione ClickUp Automazioni, che ti aiuta a trigger messaggi tempestivi in base al tuo flusso di lavoro. Hai la possibilità di impostare promemoria automatici per le scadenze imminenti o di trigger messaggi dai clienti.

Questo può essere personalizzato per app integrate di terze parti tramite ClickUp Integrations. I casi d'uso qui includono l'avviso ai revisori delle modifiche allo stato delle attività o l'invio di aggiornamenti al raggiungimento di traguardi significativi.

Ad esempio, se un'attività di progettazione passa alla fase "Revisione", ClickUp può inviare un messaggio alla chat del tuo team con il testo: "Progetto pronto per la revisione: controllare prima delle 17:00". Puoi anche programmare messaggi ricorrenti, come un riepilogo settimanale per gli stakeholder o un prompt giornaliero.

📖 Leggi anche: Come redigere un formattare di messaggio virtuale efficace

Avvia conversazioni proprio dove si svolge il lavoro utilizzando ClickUp Chat per Chattare.

Conserva le conversazioni del team, le decisioni e gli aggiornamenti sulle attività in un unico posto senza dover cambiare strumento grazie a ClickUp Chat

Con ClickUp Chat, il tuo team può effettuare la condivisione di aggiornamenti, porre domande rapide e discutere attività relative ai clienti, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Invece di passare da uno strumento di progetto a un'app di chat, hai un unico thread in cui idee, decisioni e link alle attività rimangono collegati.

Ad esempio, i project manager possono effettuare controlli settimanali direttamente all'interno di ClickUp Chat, con ogni aggiornamento collegato alle attività pertinenti. Ancora meglio, quando qualcuno segnala un problema nella chat, puoi trasformare immediatamente quel messaggio in un'attività o avviare una chiamata tramite SyncUps.

👀 Curiosità: la prima lettera scritta a mano conosciuta, risalente al 500 a.C. circa, fu inviata dalla regina persiana Atossa. Secondo quanto riferito, conteneva istruzioni per i suoi governatori, a dimostrazione del fatto che i promemoria scritti hanno governato la leadership per secoli.

Crea modelli e script riutilizzabili con ClickUp Doc e IA.

Crea, perfeziona e archivia modelli di messaggi e script per chatbot con l'assistenza AI integrata e ClickUp Documenti

ClickUp Doc è perfetto per archiviare modelli di comunicazione. Pensa ad esempio a messaggi di benvenuto, script per chatbot o domande frequenti dei clienti. Puoi redigere una bozza, perfezionarla con ClickUp Brain e aggiornarla ogni volta che è necessario.

Grazie a questa funzionalità, il team del supporto clienti può creare un documento di condivisione con risposte predefinite alle domande più frequenti e aggiornarlo dopo ogni modifica al prodotto. I team di marketing possono creare modelli di annunci e utilizzare ClickUp AI per adattare il tono a diversi tipi di pubblico.

Prova ClickUp Brain gratis Perfeziona gli script dei chatbot, le FAQ o i modelli di messaggio con ClickUp Brain.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA che semplifica il supporto clienti e la gestione delle richieste. Grazie alla profonda integrazione con le tue piattaforme email, chat e di supporto, Brain MAX ti aiuta a redigere, organizzare e inviare rapidamente le risposte alle richieste dei clienti utilizzando modelli intelligenti e suggerimenti contestualizzati. Puoi utilizzare la funzione talk-to-text per acquisire i problemi dei clienti o dettare le risposte, e Brain MAX trascriverà e organizzerà istantaneamente i tuoi messaggi. Può anche automatizzare i follow-up, impostare promemoria per i ticket irrisolti e mantenere tutte le interazioni con i clienti collegate ai casi o ai progetti corretti. Ciò garantisce che ogni richiesta venga gestita in modo tempestivo, professionale e con un contesto completo, rendendo il supporto clienti più veloce, più facile e più affidabile.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di comunicazione asincrona

Il flusso delle conversazioni è migliore quando ClickUp è nel giro

Se c'è una cosa che questa guida ha chiarito, è che rimanere in contatto con i clienti e i team significa inviare i messaggi giusti al momento giusto. L'automazione di WhatsApp aiuta le aziende a fare proprio questo.

Che si tratti di promemoria di appuntamenti, follow-up o aggiornamenti rapidi, la messaggistica automatizzata mantiene il tuo marchio reattivo, affidabile e sempre presente, anche quando non sei online.

Ma dove entra in gioco ClickUp? La maggior parte degli strumenti WhatsApp si concentra sull'automazione rivolta ai clienti.

ClickUp riunisce tutto questo: conversazioni con i clienti, follow-up interni, aggiornamenti sui progetti e promemoria automatici, in un unico spazio di lavoro connesso.

Sei pronto a semplificare i tuoi flussi di lavoro, migliorare i follow-up e far risparmiare ore di lavoro al tuo team ogni settimana? Iscriviti subito a ClickUp!

Domande frequenti

WhatsApp non offre una funzionalità integrata per i messaggi automatici negli account personali. Tuttavia, se utilizzi l'app WhatsApp Business, puoi impostare messaggi di benvenuto e di assenza automatici per rispondere ai clienti quando non sei disponibile. Per un'automazione più avanzata, le aziende possono utilizzare l'API di WhatsApp Business, che consente risposte automatiche e messaggi programmati, ma questo richiede in genere una configurazione tecnica o l'integrazione di terze parti.

La pianificazione dei messaggi WhatsApp non ha supporto nativo nell'app standard. Sui dispositivi Android, puoi utilizzare app di terze parti come SKEDit per pianificare i messaggi. Sugli iPhone, puoi utilizzare l'app Shortcuts per impostare promemoria per l'invio di messaggi in un momento specifico, ma dovrai inviarli manualmente. Per gli utenti aziendali, l'API WhatsApp Business consente la pianificazione dei messaggi tramite piattaforme di terze parti.

Sì, ma dipende dal tipo di account. L'app WhatsApp Business consente un'automazione di base, come i messaggi di benvenuto e di assenza. Per un'automazione più complessa, come l'invio di messaggi basati su trigger o pianificazioni, è necessaria l'API WhatsApp Business. Gli account WhatsApp personali non supportano l'automazione in modo nativo, ma alcune app di terze parti offrono funzionalità di automazione limitate.