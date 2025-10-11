Automazione aziendale di WhatsApp: come funziona + esempi

Il titolare di un'agenzia di marketing digitale ha scoperto che gli annunci su Facebook e Instagram portavano molti contatti ma poche commerciali. Stanco di rispondere a messaggi WhatsApp infiniti che per lo più chiedevano informazioni sui prezzi, ha creato un chatbot WhatsApp per gestire le richieste dei clienti.
Hanno condiviso il risultato su Reddit: "Il secondo giorno abbiamo ricevuto 340 richieste, 48 contatti e 4 commerciali! ... L'automazione è sicuramente la strada da seguire."
Ed è proprio così! L'automazione di WhatsApp Business ti aiuta a rispondere immediatamente ai tuoi clienti con risposte personalizzate.
Se ti trovi in una situazione simile, in cui le richieste dei clienti assorbono il tempo del tuo team senza generare vendite commerciali reali, questo articolo sull'automazione aziendale di WhatsApp ti guiderà nei tuoi prossimi passaggi.
🌟 Funzionalità/funzione in primo piano
Il modello di automazione email di ClickUp ti offre una panoramica completa dei tuoi flussi di lavoro email, rendendo facile visualizzare ogni passaggio, assegnare responsabilità e trigger automaticamente i messaggi quando si verificano determinate azioni. È perfetto per automatizzare sequenze di benvenuto, risposte a moduli o e-mail di follow-up, il tutto senza inviare manualmente nulla
Cos'è l'automazione aziendale di WhatsApp?
L'automazione aziendale di WhatsApp utilizza l'API di WhatsApp e un software di automazione per automatizzare attività quali la risposta alle richieste dei clienti, l'invio di messaggi automatici e la gestione delle attività di routine.
Ciò migliora la soddisfazione dei clienti, supporta i tuoi obiettivi di comunicazione e fornisce informazioni preziose, consentendo al contempo ai team più impegnati di risparmiare tempo.
Ecco come può aiutarti nello specifico:
- Invia messaggi di benvenuto, messaggi di saluto e risposte rapide alle query più frequenti dei clienti
- Attiva l'automazione dei follow-up, dei promemoria degli appuntamenti, dei promemoria dei pagamenti e delle conferme degli ordini
- Riduci il lavoro ripetitivo con gli strumenti di automazione di WhatsApp per risparmiare tempo e denaro
- Scala la tua app WhatsApp Business per gestire più interazioni personalizzate senza personale aggiuntivo
📖 Leggi anche: Le migliori app di messaggistica all-in-one
Perché automatizzare le comunicazioni aziendali su WhatsApp?
il 63% dei consumatori si aspetta che le aziende comprendano le loro esigenze e aspettative specifiche. Ciò significa che la maggior parte dei tuoi clienti richiede risposte e soluzioni personalizzate alle proprie sfide. L'automazione di WhatsApp Business può portare a risposte personalizzate e mirate in ogni occasione.
Quando fatto correttamente, l'automazione di WhatsApp offre ai team aziendali una collaborazione in tempo reale, più veloce e su larga scala. Ecco come:
- Gestisci automaticamente le attività di routine: utilizza risposte automatiche per le domande frequenti, invia conferme d'ordine e per la condivisione dei promemoria di appuntamenti, liberando il personale per compiti più importanti
- offri supporto immediato 24 ore su 24*: con gli strumenti di automazione di WhatsApp, puoi rispondere ai messaggi in arrivo in qualsiasi momento, aumentando la soddisfazione e la fiducia dei clienti
- Cresci senza costi aggiuntivi: automatizzare i messaggi WhatsApp significa poter gestire più interazioni con i clienti senza assumere altro personale, risparmiando denaro e mantenendo allo stesso tempo un approccio personalizzato
- Raccogli dati preziosi: ogni chat automatizzata può raccogliere informazioni utili per migliorare il tuo processo di vendita, perfezionare le tue offerte e rafforzare la gestione della relazione con i clienti
oltre 10 esempi di automazione aziendale di WhatsApp
Se ti stai chiedendo come mettere in pratica l'automazione di WhatsApp Business, ecco alcuni modi reali e pratici in cui le aziende la utilizzano ogni giorno:
1. Risposta automatica alle domande frequenti
Le domande frequenti dei clienti riguardano spesso i dettagli dei prodotti, la consegna, i resi, il pagamento o le politiche aziendali.
Ecco alcuni esempi:
🔹 "Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio ordine?"
🔹 "Qual è la vostra politica di restituzione?"
🔹 "Quali opzioni di pagamento accettate?"
L'impostazione di risposte automatiche per questi casi fa risparmiare tempo, mantiene il tuo WhatsApp Business App funzionante senza intoppi e migliora la soddisfazione dei clienti.
Ecco come automatizzare le risposte WhatsApp alle domande frequenti:
- passaggio 1:* apri l'app WhatsApp Business e vai su Impostazioni > Strumenti aziendali
- *passaggio 2: Scegli quale risposta automatica WhatsApp ti serve: un messaggio di benvenuto per i nuovi clienti, un messaggio di assenza per dopo l'orario di lavoro o risposte rapide per gestire velocemente le query più comuni dei clienti
- passaggio 3:* Scrivi la tua risposta automatica. Assicurati che sia chiara, cortese e utile. Aggiungi dettagli come quando possono aspettarsi una risposta umana o altri modi per ottenere assistenza
- passaggio 4:* Imposta il programma e decidi chi riceverà queste risposte: tutti, i nuovi contatti o solo alcuni clienti selezionati
- Passaggio 5: Salva le impostazioni per attivare l'automazione di WhatsApp Business
📌 Esempio: ecco un semplice messaggio di benvenuto che puoi impostare subito:
"Ciao [Nome], grazie per aver contattato [Nome della tua azienda aziendale]! Ti risponderemo entro 24 ore."
2. Messaggi di recupero carrello abbandonato
Circa 7 acquirenti online su 10 aggiungono prodotti al carrello ma abbandonano il sito senza acquistare. Si tratta di un'enorme opportunità persa per qualsiasi piattaforma di e-commerce o piccola impresa.
Una volta che i clienti hanno acconsentito, puoi automatizzare i messaggi WhatsApp trigger dagli eventi di abbandono del carrello sul tuo sito o sulla tua app. Questi messaggi possono includere immagini, dettagli sui prodotti e un link diretto al carrello, rendendo facile riprendere da dove avevano interrotto.
Un flusso intelligente per i carrelli abbandonati spesso include:
- Un primo promemoria entro poche ore
- Un secondo messaggio con un piccolo incentivo, come uno sconto o la spedizione gratis, dopo 24 ore
- Un follow-up finale dopo 48 ore con suggerimenti sui prodotti o un breve messaggio di ringraziamento in cui si chiede un feedback
Il rivenditore Lojas Renner ne è un ottimo esempio. Automatizzando il recupero dei carrelli abbandonati con l'integrazione dell'API WhatsApp Business, ha ottenuto tassi di lettura superiori del 70% rispetto ad altri canali e ha visto un numero maggiore di clienti tornare per completare gli acquisti, spesso aggiungendo altri elementi ai propri carrelli.
💡 Suggerimento professionale: non sei sicuro dell'uso appropriato di WhatsApp per i tuoi client e il tuo team? Leggi il nostro post WhatsApp Business vs. Personal: quale strumento di messaggistica scegliere? Chiarisce ogni dubbio, così potrai scegliere quello più adatto e raggiungere i tuoi obiettivi di comunicazione.
3. Conferma e monitoraggio degli ordini
La conferma dell'ordine e gli aggiornamenti sul monitoraggio sono alcuni dei modi più semplici per instaurare un rapporto di fiducia con i nuovi acquirenti e con quelli abituali.
Con l'automazione di WhatsApp Business, puoi inviare automaticamente conferme d'ordine, dettagli di spedizione e aggiornamenti sulla consegna direttamente al WhatsApp dei tuoi clienti. Tutto questo senza che loro debbano chiedere: "Dov'è il mio ordine?"
Inoltre, hai la possibilità di includere un biglietto di ringraziamento, un coupon di upsell, account social media o persino un invito a partecipare a una community privata. Questo mantiene gli acquirenti informati e aumenta le possibilità di vendite ripetute e un maggiore coinvolgimento dei clienti.
Per impostarlo:
- Crea o seleziona un modello WhatsApp verificato per gli aggiornamenti sugli ordini
- Personalizzala con il nome del cliente, il link di monitoraggio e un'offerta di upsell opzionale
- Abilita il tuo strumento di automazione WhatsApp per inviare aggiornamenti al momento giusto
📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per piani di comunicazione di progetto
4. Promemoria degli appuntamenti
Le assenze ingiustificate e le prenotazioni dimenticate sono un problema per le aziende di servizi, dalle cliniche e dai saloni alle sessioni di coaching e consulenza.
L'automazione aziendale di WhatsApp semplifica l'invio automatico di messaggi, inclusi i promemoria degli appuntamenti, in modo che i tuoi clienti se ne ricordino e si presentino in orario.
📌 Esempio: "Ciao [Nome], questo è un promemoria per il tuo appuntamento con [Nome azienda] il [Data] alle [Ora]. Ti preghiamo di portare con te un documento d'identità. Rispondi RIPROGRAMMA se hai bisogno di un nuovo orario."
Per impostare promemoria degli appuntamenti con la tua app WhatsApp Business:
- Utilizza l'integrazione dell'API WhatsApp Business per creare la connessione tra il tuo sistema di prenotazione e il tuo sistema aziendale
- Crea un modello WhatsApp chiaro e intuitivo per i tuoi promemoria
- Personalizzala con il nome del cliente personalizzato, la data, l'ora ed eventuali istruzioni speciali
- Programma l'invio del messaggio 24-48 ore prima dell'appuntamento
👀 Curiosità: con 2 miliardi di utenti in tutto il mondo e un tasso medio di apertura del 98%, WhatsApp è uno dei modi più semplici per raggiungere i tuoi clienti ovunque e in qualsiasi momento e mantenere viva la conversazione in ogni fase del funnel.
5. Bot per la qualificazione dei lead
I bot di qualificazione dei lead su WhatsApp sono assistenti intelligenti e automatizzati che aiutano a filtrare gli acquirenti seri dai semplici browser, facendo risparmiare ore di lavoro manuale al tuo team di vendita. Con l'automazione di WhatsApp Business, questi bot coinvolgono nuovi potenziali clienti, pongono domande chiave e inviano i lead migliori direttamente al tuo CRM o al tuo funnel di vendita.
Ecco come funzionano. Avviano conversazioni con chiunque clicchi su un annuncio, sul tuo sito web o su un'integrazione API di WhatsApp Business. Utilizzando domande semplici e amichevoli, qualificano le esigenze, il budget e la tempistica di ogni potenziale cliente.
Raccogli informazioni utili come i recapiti e le preferenze, in modo che il tuo team commerciale possa ricontattare i clienti con il giusto contesto.
Una volta che il bot ha individuato un potenziale cliente, può trigger messaggi automatici, aggiornare il tuo CRM o avvisare immediatamente il tuo team senza perdere opportunità.
Gli annunci Facebook di Pediasure Indonesia sono un ottimo esempio di automazione aziendale di WhatsApp per la generazione di lead. Gli utenti che hanno cliccato sui loro annunci Facebook sono stati indirizzati a WhatsApp con dei bot di lead. Ciò ha ridotto il loro costo per lead del 64%, migliorando al contempo i risultati di acquisizione dei clienti.
📮 ClickUp Insight: quasi il 45% dei lavoratori dichiara di aver pensato di utilizzare l'automazione, ma di non aver ancora fatto il grande passo. Il tempo limitato, le troppe scelte o il non sapere da dove iniziare spesso frenano le persone.
Grazie agli agenti AI facili da creare e ai comandi semplici e in linguaggio naturale di ClickUp, iniziare a utilizzare l'automazione è finalmente semplice. Dall'assegnazione automatica delle attività alla creazione di riepiloghi di progetto basati sull'intelligenza artificiale, puoi usufruire di flussi di lavoro intelligenti e creare agenti AI personalizzati in pochi minuti, senza una curva di apprendimento ripida.
💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni immediate e utilizzabili.
6. Promemoria di pagamento
I ritardi nei pagamenti e le fatture non pagate possono compromettere il flusso di cassa di un'azienda. L'automazione aziendale di WhatsApp semplifica l'invio di notifiche, inclusi promemoria di pagamento cordiali e tempestivi, direttamente ai tuoi clienti.
Puoi impostare messaggi automatici tramite l'API di WhatsApp Business o collegare i tuoi dati di pagamento a uno strumento di automazione affidabile.
Una volta integrato, il sistema può controllare lo stato dei pagamenti e inviare promemoria quando i pagamenti sono in scadenza o scaduti, aiutandoti a evitare telefonate imbarazzanti e follow-up manuali.
📌 Esempio: "Ciao [Nome], ti ricordiamo come promemoria che il pagamento di [Importo] relativo alla fattura [#] è in scadenza oggi. Utilizza questo link per completare il pagamento: [Link di pagamento]. Se hai bisogno di chiarimenti, rispondi a questo messaggio. Grazie, [Nome della tua azienda]."
7. Raccolta di feedback dopo il servizio
Qualsiasi azienda aziendale che miri a migliorare la propria customer experience deve cercare attivamente il feedback dei clienti.
Con l'automazione di WhatsApp Business e un efficace marketing su WhatsApp, puoi inviare brevi sondaggi, rapidi questionari o persino di poter Chattare interattivamente subito dopo un acquisto, una prenotazione o un servizio.
Un flusso di successo inizia definendo ciò che desideri imparare e quindi creando modelli WhatsApp chiari con domande semplici. L'automazione gestisce l'invio di promemoria, la raccolta di risposte e l'archiviazione dei feedback nel tuo CRM o dashboard per una facile analisi.
Esempio, potresti inviare un messaggio del tipo:
"Ciao [Nome], grazie per averci scelto. Qual è la tua valutazione della tua esperienza da 1 a 5? Il tuo feedback ci aiuta a offrirti un servizio migliore."
🧠 Lo sapevi? Barclays prevede che sfruttare la "Feedback Economy" potrebbe usufruire un'opportunità da 3,2 miliardi di dollari nel Regno Unito nel prossimo decennio.
8. Trasmissioni di promozione (con opt-in)
Le trasmissioni promozionali su WhatsApp sono un modo efficace per mantenere i tuoi clienti coinvolti con offerte speciali, aggiornamenti sui prodotti o offerte stagionali, ma solo se lo fai nel modo giusto.
Con l'API WhatsApp Business, puoi inviare messaggi di massa ai clienti che hanno espressamente acconsentito, offrendo loro comunque un modo semplice per annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Innanzitutto, assicurati sempre della sicurezza del consenso esplicito. I clienti possono aderire tramite moduli sul sito web, un semplice chatbot WhatsApp o durante una conversazione iniziale sull'app WhatsApp Business. Sii trasparente su ciò che riceveranno, come sconti esclusivi, nuovi arrivi o vantaggi fedeltà.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, crea con cura i tuoi messaggi promozionali su WhatsApp. Aggiungi immagini, video o pulsanti di azione collegati al tuo catalogo o al tuo sito web. Personalizza ogni messaggio con il nome del cliente o i dettagli degli acquisti precedenti per rendere le tue promozioni pertinenti e non spam.
📖 Leggi anche: Vantaggi e svantaggi di WhatsApp
9. Aggiornamenti sul programma fedeltà
Sapevi che l'85% dei clienti afferma che i programmi fedeltà li rendono più propensi a continuare ad acquistare da un determinato marchio?
Ecco perché sempre più aziende stanno passando all'automazione di WhatsApp Business per mantenere gli aggiornamenti sulla fedeltà istantanei, personali e di facile accesso.
Con l'API WhatsApp Business, puoi aggiornare i clienti sui nuovi prodotti, inviare sconti speciali e condividere premi a tempo limitato. Gli intelligenti chatbot di WhatsApp possono persino suggerire offerte basate sugli acquisti passati.
Gli aggiornamenti sulla fedeltà tramite WhatsApp aiutano anche a tenere informati i rivenditori e i partner di canale con approfondimenti sulle prestazioni in tempo reale e annunci rapidi sulle campagne.
📌 Esempio: "Ciao [Nome], il tuo saldo fedeltà ha appena raggiunto i 1.500 punti. Usali per ottenere uno sconto del 20% sul tuo prossimo ordine. Tocca qui per riscattare il tuo premio."
10. Acquisizione di nuovi clienti personalizzati
L'acquisizione di nuovi clienti è uno dei momenti più importanti per instaurare un rapporto di fiducia e per impostare il tono dell'intero percorso del cliente. Con l'automazione di WhatsApp Business, puoi rendere questo processo fluido, chiaro e personalizzato per i tuoi clienti. Ecco come:
Quando un cliente si registra, la tua app WhatsApp Business può inviare automaticamente un caloroso benvenuto, condividere i passaggi di configurazione o guidarlo attraverso le prime azioni da compiere.
un buon flusso di onboarding accoglie il cliente per nome, conferma i suoi dati e favorisce la condivisione di suggerimenti utili o link per iniziare subito. *
Esempio: anche i marchi leader si affidano a WhatsApp per l'onboarding. Martine van der Lee, Direttore dei social media presso KLM, condivide:
WhatsApp è un nuovo canale di servizio che KLM Royal Dutch Airlines utilizza per comunicare con i propri clienti. Quando si iscrivono, i clienti KLM ricevono informazioni sui voli e documenti e hanno a disposizione un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornito dal più grande team al mondo dedicato ai social media.
WhatsApp è un nuovo canale di servizio che KLM Royal Dutch Airlines utilizza per comunicare con i propri clienti. Quando si iscrivono, i clienti KLM ricevono informazioni sui voli e documenti e hanno a disposizione un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornito dal più grande team al mondo dedicato ai social media.
11. Conferme di registrazione agli eventi
L'invio delle conferme di registrazione agli eventi tramite l'automazione di WhatsApp Business è un modo semplice per rassicurare i partecipanti e tenerli informati istantaneamente.
Una tipica conferma potrebbe essere simile a questa:
"Ciao [Nome], grazie per esserti registrato a [Nome evento]. Il tuo posto è confermato per [Data] alle [Ora]. Clicca qui per i dettagli dell'evento: [Link]. Non vediamo l'ora di vederti."
Con l'API WhatsApp Business, puoi collegare il tuo sistema di gestione degli eventi per inviare conferme automaticamente nel momento in cui qualcuno si registra.
Assicurati che il modulo del tuo evento raccolga un numero WhatsApp valido, in modo che ogni conferma raggiunga la persona giusta.
📚 Lettura bonus: vuoi gestire i tuoi progetti senza intoppi e ottenere più terminato? Gli esempi di flusso di lavoro e i casi d'uso ti mostrano come creare flussi di lavoro intelligenti che mantengono il tuo team sulla strada giusta e i tuoi obiettivi a portata di mano.
ClickUp semplifica l'automazione aziendale di WhatsApp
Uno dei maggiori grattacapi dell'automazione aziendale di WhatsApp non è l'invio del messaggio, ma piuttosto la gestione di ciò che accade dopo.
La maggior parte delle aziende imposta l'automazione di WhatsApp per i messaggi in uscita, come gli aggiornamenti sugli ordini, i promemoria sui carrelli abbandonati e i promemoria sugli appuntamenti. Ma quando i clienti rispondono con qualcosa di semplice come "Posso avere una fattura?" o "Questo prodotto è disponibile in blu?", queste risposte spesso vengono sepolte nei thread della chat.
Come risultato, il cliente rimane in attesa o, peggio ancora, potrebbe passare a un concorrente che risponde più rapidamente.
ClickUp risolve questo problema assicurandosi che ogni risposta su WhatsApp si trasformi immediatamente in un chiaro passaggio successivo che il tuo team può vedere, monitorare e completare prima che il cliente si senta ignorato.
Gestisci i flussi di lavoro che triggerano i messaggi WhatsApp con ClickUp Automazioni e Custom Agents
Con ClickUp Automazioni, puoi creare flussi di lavoro che inviano messaggi WhatsApp quando si verificano azioni reali. Se lo stato di un'attività cambia in Pagato in ClickUp, il cliente riceve automaticamente una conferma dell'ordine o un messaggio di ringraziamento su WhatsApp.
Puoi rendere le automazioni più intelligenti con gli agenti AI di ClickUp AI e i trigger personalizzati. Con il tuo agente AI personalizzato, puoi personalizzarlo per leggere i messaggi, dare priorità alle attività e indirizzarle alla persona giusta. In questo modo, i tuoi flussi di lavoro WhatsApp gestiscono automaticamente le domande di routine e lasciano solo quelle importanti al tuo team.
Non dovrai più dare un promemoria al tuo team di inviarli manualmente. Il flusso di lavoro mantiene la connessione tra gli aggiornamenti del tuo CRM e di WhatsApp, così il tuo marchio apparirà sempre professionale e pronto a rispondere.
Ecco una guida visiva che illustra come le automazioni di ClickUp semplificano l'automazione del flusso di lavoro:
📖 Leggi anche: Le migliori alternative a WhatsApp per l'aziendale
Aggiorna gli stati CRM e mantieni il tuo team sempre efficiente
Quando un cliente risponde su WhatsApp per confermare un appuntamento, richiedere una modifica o chiedere maggiori dettagli, ClickUp aggiorna immediatamente lo stato nella tua pipeline o crea un'attività di follow-up per il membro del team appropriato.
Esempio, quando arriva un nuovo messaggio su WhatsApp, ClickUp acquisisce le informazioni del cliente, inserisce i dettagli chiave e lo assegna al rappresentante di vendita giusto con una data di scadenza chiara. Tutti sanno cosa fare dopo, nessuna risposta rimane inosservata e nessun potenziale cliente si raffredda mentre il tuo team cerca di capire a chi appartiene.
Genera risposte WhatsApp personalizzate con ClickUp Brain e Brain Max
ClickUp Brain ti aiuta a creare diverse risposte WhatsApp personalizzate in base a diversi scenari relativi ai clienti, che puoi poi aggiungere al tuo backend. Il risultato? I clienti ottengono risposte in tempo reale perfettamente adatte alla loro query.
Il tuo cliente sta cercando informazioni sul suo ordine?
Vuoi inviare un promemoria agli acquirenti dei loro carrelli abbandonati?
Basta inserire il tuo scenario e il tipo di risposta che desideri (stile, tono, formattare) e l'IA di ClickUp lo renderà personalizzato in base alle tue esigenze.
E c'è di più!
Con ClickUp Brain MAX, puoi:
- Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web
- Usa Talk to Text per chiedere, dettare e dare un comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi
- Sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso in azienda
Prova Brain MAX: è la super app di IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti normativi, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.
Mantieni chiaro il contesto con ClickUp Chat
ClickUp Chat mantiene tutto il tuo team allineato durante la gestione delle risposte su WhatsApp. Il tuo team di vendita può discutere i follow-up direttamente all'interno di ClickUp, condividere screenshot, inviare file e trasformare i messaggi in attività con un solo clic.
Puoi collegare le chat direttamente alle attività della pipeline in modo che tutti siano sempre aggiornati. ClickUp elimina la necessità di perdere il contesto o di passare da un'app all'altra, fornendo azioni e stato chiari in un unico posto.
Conformità e best practice per l'automazione di WhatsApp
Per mantenere la tua automazione WhatsApp Business conforme e orientata al cliente, segui queste semplici best practice per proteggere il tuo marchio e creare fiducia:
- Ottieni sempre un consenso esplicito e documentato dai tuoi clienti prima di inviare qualsiasi messaggio WhatsApp, in particolare quelli di promozione
- Utilizza solo modelli di messaggi approvati per avviare le conversazioni e rispetta la finestra di assistenza clienti di 24 ore per le risposte
- Mantieni aggiornato il tuo profilo aziendale con recapiti corretti, in modo che i clienti sappiano esattamente con chi stanno parlando
- Rispetta immediatamente tutte le richieste di cancellazione ed evita di inviare messaggi inaspettati o fuorvianti
- non condividere mai dati personali o di pagamento sensibili* e rispetta tutte le leggi locali sulla privacy dei dati
- Utilizza percorsi di escalation chiari, come un agente umano o il supporto telefonico, in modo che i clienti possano ottenere aiuto oltre al bot, se necessario
🧠 Lo sapevi? Gli impiegati trascorrono circa il 42% del loro tempo collaborando, ma il 70% ritiene che una migliore collaborazione potrebbe far risparmiare tempo e aumentare la produttività. Come migliorare la collaborazione sul posto di lavoro spiega esattamente come rendere più efficiente il lavoro di squadra.
ClickUp gestisce le tue automazioni, così tu puoi rilassarti
Se sei arrivato fin qui, sai già che l'automazione aziendale di WhatsApp fa la differenza tra messaggi persi e contratti chiusi, tra perdere tempo con risposte ripetitive e far crescere effettivamente la tua attività.
Tuttavia, l'automazione da sola non fornisce una soluzione completa. Anche il bot più intelligente non può aiutarti senza il sistema giusto per acquisire, monitorare e agire su ogni conversazione WhatsApp.
Ecco perché l'integrazione di WhatsApp con ClickUp trasforma ogni messaggio in un chiaro passaggio, ogni risposta in un'attività tracciabile e ogni lead in un guadagno che non puoi permetterti di perdere.
Allora, quali sono i prossimi passi per la tua azienda? Iscriviti subito a ClickUp e scopri quanto è semplice l'automazione quando tutto il tuo team è sulla stessa pagina!
Domande frequenti sull'automazione aziendale di WhatsApp
Sì, WhatsApp Business consente agli utenti di impostare facilmente risposte automatiche, inclusi messaggi di benvenuto per i nuovi clienti, messaggi di assenza per gli orari di chiusura e risposte rapide alle domande più frequenti. Puoi crearli e gestirli direttamente nell'app nella sezione Strumenti aziendali.
Tra gli strumenti più diffusi figurano l'API WhatsApp Business (tramite provider ufficiali), i generatori di chatbot e le integrazioni CRM. Molte aziende utilizzano piattaforme come ClickUp per triggerare messaggi WhatsApp in base agli aggiornamenti delle attività, alle azioni dei clienti o ai flussi di lavoro CRM.
Puoi collegare il tuo negozio online con l'API WhatsApp Business e impostare automazioni per conferme d'ordine, aggiornamenti sulla spedizione, promemoria sui carrelli abbandonati o promozioni. La maggior parte delle piattaforme di e-commerce come Shopify o WooCommerce dispongono di plugin o integrazioni che ti aiutano a farlo senza lavoro manuale.
Le funzionalità di automazione di base, come le risposte automatiche e le risposte rapide, sono gratis con l'app WhatsApp Business. Per l'automazione avanzata, come l'invio di messaggi di promozione o l'integrazione con il tuo CRM, avrai bisogno dell'API di WhatsApp Business, che di solito comporta costi addebitati dai provider ufficiali o da strumenti di terze parti.