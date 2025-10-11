Automazione aziendale di WhatsApp: come funziona + esempi

Il titolare di un'agenzia di marketing digitale ha scoperto che gli annunci su Facebook e Instagram portavano molti contatti ma poche commerciali. Stanco di rispondere a messaggi WhatsApp infiniti che per lo più chiedevano informazioni sui prezzi, ha creato un chatbot WhatsApp per gestire le richieste dei clienti.

Hanno condiviso il risultato su Reddit: "Il secondo giorno abbiamo ricevuto 340 richieste, 48 contatti e 4 commerciali! ... L'automazione è sicuramente la strada da seguire."

Ed è proprio così! L'automazione di WhatsApp Business ti aiuta a rispondere immediatamente ai tuoi clienti con risposte personalizzate.

Se ti trovi in una situazione simile, in cui le richieste dei clienti assorbono il tempo del tuo team senza generare vendite commerciali reali, questo articolo sull'automazione aziendale di WhatsApp ti guiderà nei tuoi prossimi passaggi.

Il modello di automazione email di ClickUp ti offre una panoramica completa dei tuoi flussi di lavoro email, rendendo facile visualizzare ogni passaggio, assegnare responsabilità e trigger automaticamente i messaggi quando si verificano determinate azioni. È perfetto per automatizzare sequenze di benvenuto, risposte a moduli o e-mail di follow-up, il tutto senza inviare manualmente nulla

L'automazione aziendale di WhatsApp utilizza l'API di WhatsApp e un software di automazione per automatizzare attività quali la risposta alle richieste dei clienti, l'invio di messaggi automatici e la gestione delle attività di routine.

Ciò migliora la soddisfazione dei clienti, supporta i tuoi obiettivi di comunicazione e fornisce informazioni preziose, consentendo al contempo ai team più impegnati di risparmiare tempo.

Ecco come può aiutarti nello specifico:

il 63% dei consumatori si aspetta che le aziende comprendano le loro esigenze e aspettative specifiche. Ciò significa che la maggior parte dei tuoi clienti richiede risposte e soluzioni personalizzate alle proprie sfide. L'automazione di WhatsApp Business può portare a risposte personalizzate e mirate in ogni occasione.

Quando fatto correttamente, l'automazione di WhatsApp offre ai team aziendali una collaborazione in tempo reale, più veloce e su larga scala. Ecco come:

Se ti stai chiedendo come mettere in pratica l'automazione di WhatsApp Business, ecco alcuni modi reali e pratici in cui le aziende la utilizzano ogni giorno:

Le domande frequenti dei clienti riguardano spesso i dettagli dei prodotti, la consegna, i resi, il pagamento o le politiche aziendali.

Ecco alcuni esempi:

🔹 "Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio ordine?"

🔹 "Qual è la vostra politica di restituzione?"

🔹 "Quali opzioni di pagamento accettate?"

L'impostazione di risposte automatiche per questi casi fa risparmiare tempo, mantiene il tuo WhatsApp Business App funzionante senza intoppi e migliora la soddisfazione dei clienti.

Ecco come automatizzare le risposte WhatsApp alle domande frequenti:

passaggio 3:* Scrivi la tua risposta automatica. Assicurati che sia chiara, cortese e utile. Aggiungi dettagli come quando possono aspettarsi una risposta umana o altri modi per ottenere assistenza

Circa 7 acquirenti online su 10 aggiungono prodotti al carrello ma abbandonano il sito senza acquistare. Si tratta di un'enorme opportunità persa per qualsiasi piattaforma di e-commerce o piccola impresa.

Una volta che i clienti hanno acconsentito, puoi automatizzare i messaggi WhatsApp trigger dagli eventi di abbandono del carrello sul tuo sito o sulla tua app. Questi messaggi possono includere immagini, dettagli sui prodotti e un link diretto al carrello, rendendo facile riprendere da dove avevano interrotto.

Un flusso intelligente per i carrelli abbandonati spesso include:

Il rivenditore Lojas Renner ne è un ottimo esempio. Automatizzando il recupero dei carrelli abbandonati con l'integrazione dell'API WhatsApp Business, ha ottenuto tassi di lettura superiori del 70% rispetto ad altri canali e ha visto un numero maggiore di clienti tornare per completare gli acquisti, spesso aggiungendo altri elementi ai propri carrelli.

💡 Suggerimento professionale : non sei sicuro dell'uso appropriato di WhatsApp per i tuoi client e il tuo team? Leggi il nostro post WhatsApp Business vs. Personal: quale strumento di messaggistica scegliere? Chiarisce ogni dubbio, così potrai scegliere quello più adatto e raggiungere i tuoi obiettivi di comunicazione.

La conferma dell'ordine e gli aggiornamenti sul monitoraggio sono alcuni dei modi più semplici per instaurare un rapporto di fiducia con i nuovi acquirenti e con quelli abituali.

Con l'automazione di WhatsApp Business, puoi inviare automaticamente conferme d'ordine, dettagli di spedizione e aggiornamenti sulla consegna direttamente al WhatsApp dei tuoi clienti. Tutto questo senza che loro debbano chiedere: "Dov'è il mio ordine?"

Inoltre, hai la possibilità di includere un biglietto di ringraziamento, un coupon di upsell, account social media o persino un invito a partecipare a una community privata. Questo mantiene gli acquirenti informati e aumenta le possibilità di vendite ripetute e un maggiore coinvolgimento dei clienti.

Per impostarlo:

Le assenze ingiustificate e le prenotazioni dimenticate sono un problema per le aziende di servizi, dalle cliniche e dai saloni alle sessioni di coaching e consulenza.

L'automazione aziendale di WhatsApp semplifica l'invio automatico di messaggi, inclusi i promemoria degli appuntamenti, in modo che i tuoi clienti se ne ricordino e si presentino in orario.

📌 Esempio : "Ciao [Nome], questo è un promemoria per il tuo appuntamento con [Nome azienda] il [Data] alle [Ora]. Ti preghiamo di portare con te un documento d'identità. Rispondi RIPROGRAMMA se hai bisogno di un nuovo orario."

Per impostare promemoria degli appuntamenti con la tua app WhatsApp Business:

👀 Curiosità : con 2 miliardi di utenti in tutto il mondo e un tasso medio di apertura del 98% , WhatsApp è uno dei modi più semplici per raggiungere i tuoi clienti ovunque e in qualsiasi momento e mantenere viva la conversazione in ogni fase del funnel.

I bot di qualificazione dei lead su WhatsApp sono assistenti intelligenti e automatizzati che aiutano a filtrare gli acquirenti seri dai semplici browser, facendo risparmiare ore di lavoro manuale al tuo team di vendita. Con l'automazione di WhatsApp Business, questi bot coinvolgono nuovi potenziali clienti, pongono domande chiave e inviano i lead migliori direttamente al tuo CRM o al tuo funnel di vendita.

Ecco come funzionano. Avviano conversazioni con chiunque clicchi su un annuncio, sul tuo sito web o su un'integrazione API di WhatsApp Business. Utilizzando domande semplici e amichevoli, qualificano le esigenze, il budget e la tempistica di ogni potenziale cliente.

Raccogli informazioni utili come i recapiti e le preferenze, in modo che il tuo team commerciale possa ricontattare i clienti con il giusto contesto.

Una volta che il bot ha individuato un potenziale cliente, può trigger messaggi automatici, aggiornare il tuo CRM o avvisare immediatamente il tuo team senza perdere opportunità.

Gli annunci Facebook di Pediasure Indonesia sono un ottimo esempio di automazione aziendale di WhatsApp per la generazione di lead. Gli utenti che hanno cliccato sui loro annunci Facebook sono stati indirizzati a WhatsApp con dei bot di lead. Ciò ha ridotto il loro costo per lead del 64%, migliorando al contempo i risultati di acquisizione dei clienti.

📮 ClickUp Insight: quasi il 45% dei lavoratori dichiara di aver pensato di utilizzare l'automazione, ma di non aver ancora fatto il grande passo. Il tempo limitato, le troppe scelte o il non sapere da dove iniziare spesso frenano le persone.

Grazie agli agenti AI facili da creare e ai comandi semplici e in linguaggio naturale di ClickUp, iniziare a utilizzare l'automazione è finalmente semplice. Dall'assegnazione automatica delle attività alla creazione di riepiloghi di progetto basati sull'intelligenza artificiale, puoi usufruire di flussi di lavoro intelligenti e creare agenti AI personalizzati in pochi minuti, senza una curva di apprendimento ripida.

💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni immediate e utilizzabili.