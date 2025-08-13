le 10 migliori alternative e concorrenti di Anthropic IA nel 2025

L'IA sarà la tecnologia più rivoluzionaria dopo l'elettricità.

L'IA sarà la tecnologia più rivoluzionaria dopo l'elettricità.

E sta già mantenendo questa promessa.

Circa il 72% dei professionisti afferma che l'IA li aiuta a trovare le informazioni più rapidamente, mentre il 66% sostiene che aumenta la produttività complessiva.

Molti professionisti si affidano a Claude IA, sviluppato da Anthropic, come assistente IA educato, attento alla sicurezza e prudente. Ma siamo onesti: a volte è troppo prudente.

L'impegno di Anthropic nei confronti di un'IA etica è lodevole, ma cosa dire del panorama IA più ampio? È pieno di concorrenti ambiziosi con funzionalità IA avanzate, opzioni di implementazione più flessibili e meno risposte del tipo "Spiacenti, non possiamo aiutarti".

Il tuo team potrebbe preferirle quando hai bisogno di risposte più personalizzate e dirette. Oppure per gestire flussi di lavoro complessi e voluminosi senza esitazioni.

Che tu stia generando contenuti, creando prodotti basati sull'IA o cercando più modelli di IA che soddisfino le tue esigenze specifiche, questa guida copre le migliori alternative ad Anthropic disponibili.

Perché scegliere le alternative all'IA di Anthropic?

Anthropic ha molto da offrire come piattaforma IA, come l'allineamento etico e la trasparenza. Tuttavia, ci sono diversi motivi per cui le organizzazioni potrebbero prendere in considerazione alternative nel settore IA:

Necessità di funzionalità più ampie: Alcune altre opzioni supportano input multimodali come testo, immagini e voce, ampliando le possibilità di utilizzo dell'IA nei flussi di lavoro

Prezzi migliori o flessibilità open source: Gli strumenti open source o a prezzi competitivi offrono alle startup e ai piccoli team maggiore libertà senza sacrificare la qualità dei risultati

Integrazione più semplice con gli strumenti esistenti: Molte alternative ad Anthropic sono progettate per integrarsi con le piattaforme più diffuse, rendendo più semplice l'aggiunta della tecnologia IA al tuo attuale stack tecnologico

Maggiore controllo e personalizzazione: Alcune piattaforme di IA offrono un accesso API più approfondito, opzioni di formazione dei modelli e funzionalità di scalabilità per i team che sviluppano strumenti o prodotti specializzati

Maggiore conformità e sicurezza dei dati: Alcuni provider di IA sono più in linea con le normative del settore e offrono una protezione di livello aziendale

Meno restrizioni d'uso: Alcune alternative offrono limiti di utilizzo più elevati o nessun limite di messaggi, rendendole più adatte a sessioni lunghe o flussi di lavoro di ricerca intensivi

Specializzati per casi d'uso tecnici: Gli strumenti creati per la codifica avanzata, la scienza dei dati o la ricerca e sviluppo vanno oltre l'approccio generalista di Anthropic

👀 Lo sapevi? I moderni modelli di IA, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), sono in grado di elaborare finestre contestuali fino a 200.000 token, equivalenti a centinaia di pagine di testo, consentendo loro di comprendere e generare risposte basate su documenti o conversazioni estremamente lunghi. Questa capacità sta trasformando le applicazioni nel settore legale, nella ricerca scientifica e nell'analisi di dati complessi.

Alternative a Anthropic IA in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle funzionalità/funzioni di ciascuna alternativa all'IA di Anthropic trattata in questo post:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Produttività basata sull'IA con documenti, attività, automazioni, standup e accesso multimodello (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Team di piccole e grandi aziende che gestiscono progetti, contenuti e conoscenze in un'unica area di lavoro Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende OpenAI GPT-4 Generazione avanzata di testo e codice; GPT con memoria e istruzioni; input multimodale (immagini, voce, file) Da singoli individui a team aziendali che creano contenuti, automazioni e flussi di lavoro di analisi Piano Free disponibile (GPT-3. 5); piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Google Gemini LLM multimodali; integrati con le app Google Workspace; potenti funzioni di riepilogo/riassunto, assistenza per i documenti e analisi delle immagini Da singoli utenti a team di medie dimensioni che utilizzano gli strumenti Google Workspace e i copiloti IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Microsoft Copilot IA integrata in Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); si integra con Microsoft Graph; supporta la codifica tramite GitHub Copilot Team di piccole e grandi aziende che lavorano in ecosistemi Microsoft per contenuti, riunioni e sviluppo I piani a pagamento partono da 30 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende IBM Watsonx Modelli di base per attività relative a codice, linguaggio e geospaziali; strumenti di governance dei modelli; spiegabilità dell'IA e framework di fiducia Grandi aziende che richiedono IA sicura, conforme e governata per casi d'uso specifici del settore Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Perplexity IA Ricerca in tempo reale basata sull'IA con citazioni; Ricerca professionale con accesso web Privati, ricercatori e analisti che necessitano di risposte accurate, trasparenti e rapide Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Hugging Face Hosting, formazione e implementazione di modelli open source (Transformers, Diffusers); accesso a oltre 300.000 modelli; endpoint di inferenza e AutoTrain Sviluppatori e team ML che creano o personalizzano modelli NLP e di visione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Mistral IA Modelli a peso aperto (Mistral-7B, Mixtral); inferenza veloce, supporto all'auto-hosting; ottimizzati per il ragionamento e l'efficienza Ingegneri ML e team di infrastruttura IA che implementano modelli aperti leggeri Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $14,99/mese; prezzi personalizzati per le aziende Cohere Modelli linguistici RAG-ready, serie di comandi, incorporamenti multilingue, API dei modelli, strumenti di ricerca semantica Team di IA/ML di medie e grandi dimensioni che lavorano su applicazioni LLM personalizzate Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Amazon Bedrock Servizio completamente gestito per accedere ai modelli di Anthropic, Cohere, Mistral, Meta e Amazon Titan; integrabile con l'ecosistema AWS Team aziendali che sviluppano app di IA generativa all'interno dell'infrastruttura AWS Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende

Le migliori alternative ad Anthropic da utilizzare

Entriamo nei dettagli. Siamo certi che alla fine di questo articolo avrai la soluzione IA migliore per il tuo lavoro!

1. ClickUp (Ideale per produttività e collaborazione basate sull'IA)

Passa da un LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain Accedete al LLM giusto per l'attività giusta, dalla generazione di contenuti alla codifica, utilizzando ClickUp Brain

Forse sei uno sviluppatore che si destreggia tra la pianificazione degli sprint, le dipendenze delle attività e il monitoraggio dei bug su tre piattaforme. O forse sei un ricercatore di IA che cerca di gestire set di dati, automatizzare esperimenti e collaborare con il tuo team senza perdere la testa (o i tuoi file). Hai bisogno di qualcosa che gestisca i flussi di lavoro reali, automatizzi le operazioni e si integri profondamente nei tuoi sistemi di lavoro quotidiani.

Scopri ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e il tuo centro di comando per la produttività, creata per un ambiente di lavoro multitasking e basato sull'IA. Il più grande superpotere di ClickUp come alternativa ad Anthropic? Combina funzionalità di project management, gestione delle attività e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA per il lavoro più coesa al mondo.

Mentre Anthropic AI eccelle nelle conversazioni strutturate e nei sistemi di protezione etici, ClickUp è in prima linea, aiutando i team a portare a termine le attività tramite IA generativa e agentica (non solo a discuterne!).

Porta il modello di IA più potente e sensibile al contesto direttamente nella tua area di lavoro con ClickUp Brain

Il cuore delle funzionalità di IA sensibile al contesto di ClickUp è ClickUp Brain. Consideralo come il tuo responsabile operativo IA proattivo. Riassume gli aggiornamenti delle attività, genera contenuti (da semplici email a report di progetto complessi), assegna automaticamente le priorità alle attività e guida i flussi di lavoro del team in base al contesto in tempo reale dalla tua area di lavoro ClickUp e dalle app connesse. Non è più necessario passare dal software di gestione dei progetti a un assistente IA per automatizzare le attività ripetitive.

Ciò che lo rende ancora più potente è il fatto che non ti vincola a un unico modello linguistico di grandi dimensioni. Puoi invece passare da un LLM di alto livello all 'altro, come GPT, Claude (di Anthropic stessa), DeepSeek, Gemini e altri ancora, direttamente all'interno della piattaforma.

Quindi, se apprezzi il tono ponderato e cauto di Anthropic IA, ma desideri la libertà di attivare/disattivare qualcosa di più veloce o più creativo per diversi tipi di lavoro, puoi fare entrambe le cose. Ciò offre al tuo team il controllo completo sulla creatività, il tono e l'accuratezza tecnica senza cambiare contesto.

Crea automazioni IA personalizzate con prompt in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

A differenza di Anthropic, che è più conversazionale, ClickUp AI è progettato per la creazione. Il motore Automazioni di ClickUp ti consente di creare flussi di lavoro personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.

Vuoi che le attività vengano spostate automaticamente quando cambiano le scadenze? Assegnare i membri del team in base alla disponibilità? O attivare gli aggiornamenti di progetto quando viene raggiunto uno stato di avanzamento? Puoi automatizzare oltre 100 tipi di flussi di lavoro utilizzando comandi in linguaggio naturale, semplificando l'allineamento dell'IA con la logica aziendale reale.

💡 Suggerimento per gli esperti: Addestra gli agenti Autopilot di ClickUp per gestire le attività di progetto come lo smistamento delle richieste in arrivo, la revisione dei contenuti prima della pubblicazione, la risposta alle domande frequenti nelle chat o l'assegnazione del lavoro ai membri del team giusti in base alla priorità. Con trigger personalizzati e istruzioni in linguaggio naturale, questi agenti senza codice agiscono come coordinatori di progetti IA, consentendo ai team di risparmiare ore di lavoro manuale ogni settimana. Prova gli agenti ClickUp Autopilot per portare a termine rapidamente le tue attività

Oltre a gestire le attività e automatizzare i flussi di lavoro, ClickUp ti aiuta anche a pensare in modo più efficace. Come?

Il suo sistema di gestione delle attività basato sull'IA non si limita a organizzare le cose da fare, ma prevede anche ciò che richiede la tua attenzione in base alle tue abitudini, alle scadenze e al carico di lavoro

Può suddividere incarichi di grandi dimensioni in parti più gestibili, evidenziare potenziali ostacoli e persino consigliare sessioni di lavoro approfondite in base ai momenti in cui sei più produttivo, grazie al Calendario IA di ClickUp

ClickUp struttura inoltre le conoscenze in modo che i team possano accedervi, utilizzarle e svilupparle facilmente

Che tu sia una startup in rapida espansione, un team di ricerca che coordina attività in diversi fusi orari o un'azienda alla ricerca di una collaborazione IA, la piattaforma ti aiuta a garantire che nessuna informazione venga persa e nessun lavoro venga duplicato. Connette persone, risorse e informazioni come una rete neurale, offrendoti chiarezza in tempo reale e una guida basata sull'IA lungo l'intero flusso di lavoro.

💡 Suggerimento: Usa ClickUp Brain MAX (il tuo assistente IA desktop) insieme a Talk to Text per risparmiare ore ogni settimana: detta aggiornamenti, comandi o descrizioni delle attività direttamente nel tuo flusso di lavoro. L'IA integrata trascrive e perfeziona l'input vocale (fino a 4 volte più velocemente della digitazione), riconosce in modo intelligente il contesto del progetto e le @menzioni e può persino trasformare le idee espresse a voce in attività o documenti strutturati. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Guarda questo video per ulteriori informazioni su Brain MAX.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza domande in linguaggio naturale per cercare facilmente documenti, attività, menzioni e commenti importanti all'interno della tua area di lavoro

Recupera file, messaggi e approfondimenti dalle tue app connesse, come Google Drive, GitHub e Slack, utilizzando la ricerca IA Enterprise di ClickUp

Genera aggiornamenti, report sullo stato e riepiloghi delle attività con un solo clic con ClickUp Brain

Genera contenuti impeccabili che spaziano dai documenti tecnici ai materiali di marketing nel tono e nello stile che preferisci

Crea modelli IA per iniziare con un vantaggio il lavoro che fai ogni giorno

Garantite la sicurezza delle operazioni con la sicurezza dei dati SOC 2, GDPR e HIPAA di ClickUp, le autorizzazioni basate sui ruoli, gli audit trail e la gestione sicura dei dati sensibili

Crea un sistema nervoso centrale per la collaborazione con oltre 1000 integrazioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Gli utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento più ripida durante la configurazione di flussi di lavoro più complessi

L'esperienza mobile potrebbe non corrispondere completamente alle funzionalità della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Recensioni e valutazioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp è stato letteralmente il secondo cervello digitale della nostra società di produzione audiovisiva, Onix Medios. Quello che mi piace di più è il suo livello di personalizzazione: puoi costruire il tuo sistema organizzativo che si adatta esattamente al tuo modo di pensare e lavorare […] Io e il mio socio lo utilizziamo da 3-4 anni, dopo che un amico che usa ClickUp da oltre 7 anni ce lo ha consigliato […] Apprezzo molto anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione: nuove funzionalità/funzioni, integrazioni migliori e ora, con l'intelligenza artificiale, si aprono molte opportunità per ottimizzare e automatizzare meglio i processi. Sembra vivo e in costante cambiamento, proprio come una startup.

ClickUp è stato letteralmente il secondo cervello digitale della nostra società di produzione audiovisiva, Onix Medios. Quello che mi piace di più è il suo livello di personalizzazione: puoi costruire il tuo sistema organizzativo che si adatta esattamente al tuo modo di pensare e lavorare [...] Io e il mio socio lo utilizziamo da 3-4 anni, dopo che un amico che usa ClickUp da oltre 7 anni ce lo ha consigliato […] Apprezzo molto anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione: nuove funzionalità/funzioni, integrazioni migliori e ora, con l'intelligenza artificiale, si aprono molte opportunità per ottimizzare e automatizzare meglio i processi. Sembra vivo e in costante cambiamento, proprio come una startup.

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 10% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La minore adozione di assistenti e agenti potrebbe essere dovuta al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente IA conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'IA all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere a domande, classificare i problemi o persino gestire attività specifiche!

2. OpenAI GPT-5 (Ideale per la risoluzione di problemi avanzati)

tramite OpenAI

GPT-5 è il modello linguistico più avanzato di OpenAI, lanciato nell'agosto 2025. Eccelle nell'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP), offrendo generazione di testi di alta qualità, assistenza nella codifica e ragionamento in contesti lunghi.

È possibile accedervi tramite l'API di OpenAI, che semplifica la creazione di chatbot, assistenti di scrittura e strumenti di interpretazione dei dati. L'ecosistema offre funzionalità/funzioni intuitive per gli sviluppatori e opzioni di prezzo chiare. GPT-5 offre anche potenti funzionalità multimodali, in grado di elaborare testo, immagini e voce, quindi può sottotitolare immagini, classificare contenuti visivi e persino interpretare grafici.

Per i team che lavorano con media misti (marketing, progettazione, prodotto o assistenza), è una scelta versatile e ad alte prestazioni.

Funzionalità/funzioni principali di OpenAI GPT-5

Comprendi le sfumature dei prompt complessi, rendendo le risposte più contestualizzate e personalizzate

Mantieni il contesto della conversazione anche durante scambi estremamente lunghi (fino a ~256.000 token)

Ottieni risultati più rapidi e accurati con meno allucinazioni e una riduzione dei pregiudizi rispetto ai modelli precedenti

Gestisci input più lunghi, fino a 25.000 parole, mantenendo risposte coerenti e pertinenti

Limiti di OpenAI GPT-5

I ricercatori nel campo della sicurezza sono riusciti a effettuare rapidamente il jailbreak di GPT-5, sollevando preoccupazioni in merito alla sicurezza

Nonostante i benchmark positivi, i primi utenti hanno segnalato alcuni errori matematici/geografici

Prezzi di OpenAI GPT-5 (tramite ChatGPT)

Free

Plus : 20 $/mese

Pro : 200 $/mese

Team : 30 $/mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di OpenAI GPT-5

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpenAI GPT-4?

Una recensione su Reddit dice:

Sembra essere leggermente migliore di o3 – che, come promemoria, è stato rilasciato solo pochi mesi fa – e molto migliore del primo GPT-4, rilasciato circa due anni fa. E anche gli utenti gratuiti hanno accesso ad esso.

Sembra essere leggermente migliore di o3 – che, come promemoria, è stato rilasciato solo pochi mesi fa – e molto migliore del primo GPT-4, rilasciato circa due anni fa. E anche gli utenti gratuiti hanno accesso ad esso.

🧠 Curiosità: Prima di GPT, i chatbot come ELIZA (anni '60) e ALICE (anni '90) si basavano su script basati su regole per imitare le conversazioni. Sebbene rivoluzionari per l'epoca, non erano in grado di generare risposte dinamiche come i modelli di IA odierni.

3. Google Gemini IA (Ideale per l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale)

tramite Google Gemini

A differenza di Anthropic IA, la piattaforma di Google Gemini combina funzionalità multimodali, consentendo un'interazione perfetta con testo, immagini e audio. La sua profonda integrazione con l'ecosistema di Google lo rende una scelta naturale per le aziende che già utilizzano i servizi Google.

Gemini aiuta a ottimizzare i flussi di lavoro e riduce la necessità di utilizzare più strumenti generando, modificando e analizzando i contenuti all'interno di piattaforme familiari come Documenti Google, Fogli e Presentazioni. Aiuta anche a redigere email accurate ed esegue analisi basate sui dati che migliorano la produttività con l'IA.

Con un'attenzione particolare alla scalabilità e alla sicurezza di livello aziendale, Gemini è al servizio delle aziende che cercano una tecnologia IA intelligente e sicura.

Funzionalità/funzioni principali di Google Gemini AI

Genera testi, immagini e audio e traduci in oltre 100 lingue

Accedi a informazioni in tempo reale tramite Google Search, che consente di ottenere risposte aggiornate e pertinenti basate sui dati più recenti

Sfrutta il vasto Knowledge Graph di Google per fornire risposte ricche di fatti e strutturate in diversi ambiti, come persone, luoghi ed eventi

Integrazione perfetta con Gmail, Documenti, Fogli e Presentazioni, con suggerimenti intelligenti, riepiloghi automatici, approfondimenti sui dati e generazione di contenuti direttamente nel tuo flusso di lavoro

Supporta l'automazione su scala aziendale nell'intero ecosistema Google

Limiti di Google Gemini IA

Può riflettere i pregiudizi presenti nei dati di addestramento, con il risultato di una comprensione culturale limitata o di prospettive distorte

Prezzi di Google Gemini IA

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 $/mese (incluso in Google One IA Premium)

Gemini Business : 24 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Google Gemini IA

G2 : 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini IA?

Una recensione su G2 recita:

A differenza dei chatbot tradizionali che gestiscono solo il testo, Gemini è in grado di comprendere ed elaborare testo, immagini, audio e video senza soluzione di continuità

A differenza dei chatbot tradizionali che gestiscono solo testo, Gemini è in grado di comprendere ed elaborare testo, immagini, audio e video senza soluzione di continuità

4. Microsoft Copilot (Ideale per la produttività basata sull'IA negli ecosistemi Microsoft)

tramite Microsoft Copilot

Essendo una delle migliori app di IA attualmente disponibili sul mercato, Microsoft Copilot si integra perfettamente nell'ecosistema Microsoft. Automatizza le attività e fornisce assistenza intelligente in varie applicazioni, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e il motore di ricerca Bing.

In Word, Copilot aiuta a redigere documenti suggerendo contenuti basati sui dati esistenti. In Excel, analizza le tendenze e genera visualizzazioni senza bisogno di formule complesse. L'integrazione di Copilot con Microsoft 365 rende la collaborazione perfetta, offrendo al contempo funzionalità/funzioni di sicurezza e conformità di prim'ordine. Questa combinazione lo rende una solida alternativa all'IA di Anthropic.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Copilot

Genera frammenti di codice, ottieni suggerimenti per il completamento automatico delle funzioni ed esegui il debug in diversi linguaggi

Automatizza le attività, crea contenuti, analizza i dati e potenzia la collaborazione tra le app Microsoft

Gestisci le email riepilogando/riassumendo i thread, suggerendo risposte e creando programmi

Integra strumenti come Visual Studio Code e GitHub per flussi di lavoro più intelligenti

Abilita agenti personalizzati per documenti, approfondimenti e ottimizzazione del flusso di lavoro con Copilot Studio

Limiti di Microsoft Copilot

Funziona al meglio per gli utenti all'interno dell'ecosistema Microsoft 365, con un limite alla compatibilità multipiattaforma

Ha una curva di apprendimento ripida per la personalizzazione e le funzionalità avanzate

Prezzi di Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $/mese

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/mese

Recensioni e valutazioni di Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Una recensione su G2 recita:

Genera rapidamente idee, bozze di email e persino riepiloga/riassume documenti lunghi. È come avere un assistente che si occupa delle attività ripetitive, così posso concentrarmi sulle cose più importanti. L'integrazione con gli strumenti Office semplifica il lavoro tra app diverse senza dover passare continuamente da una all'altra.

Genera rapidamente idee, bozze di email e persino riepiloga/riassume documenti lunghi. È come avere un assistente che si occupa delle attività ripetitive, così posso concentrarmi sulle cose più importanti. L'integrazione con gli strumenti Office semplifica il lavoro tra app diverse senza dover passare continuamente da una all'altra.

5. IBM Watson (Ideale per ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività)

tramite IBM Watson

IBM Watsonx è una suite di prodotti IA progettata per integrare l'IA generativa nei flussi di lavoro aziendali chiave, aumentando la produttività in varie funzioni. Ti offre la flessibilità di scegliere il modello IA più adatto alle tue esigenze, che si tratti di modelli open source, modelli personalizzati o modelli esistenti.

Puoi mettere a punto, ottimizzare i prompt o adattare i modelli di base utilizzando dati privati e distribuirli come ritieni opportuno, tramite cloud, on-premise o configurazioni ibride.

Proprio come Anthropic IA, Watsonx si distingue per la sua attenzione all'IA responsabile, garantendo che i risultati siano basati su dati affidabili e processi controllati. La sua tecnologia IA aperta e trasparente e i suoi rigorosi controlli di sicurezza facilitano la conformità e garantiscono un'implementazione responsabile dell'IA, soprattutto in settori regolamentati come la finanza, la sanità e la pubblica amministrazione.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Watson

Analizza terabyte di dati strutturati e non strutturati, dai feedback dei clienti ai registri dei sensori, per scoprire tendenze, rilevare anomalie e generare informazioni predittive

Crea, addestra e distribuisci modelli di machine learning utilizzando framework familiari (come scikit-learn, XGBoost o TensorFlow) per automatizzare le attività e fare previsioni

Personalizza la formazione dei modelli per integrare i tuoi dati aziendali nei modelli IBM Watson Assistant

Sfrutta le funzionalità IA predefinite per attività specifiche del settore, come l'analisi del sequenziamento genomico nelle scienze della vita, il rilevamento delle frodi nei servizi finanziari o la valutazione del rischio contrattuale nelle operazioni legali, utilizzando i toolkit NLP e ML di IBM

Limiti di IBM Watson

I modelli di base di IBM (come la serie Granite) sono più specificamente ottimizzati per le applicazioni aziendali, con meno funzionalità open-domain rispetto a modelli più ampi come GPT-4 o Claude 3

Rispetto a OpenAI o Hugging Face, IBM Watson ha una community più limitata, il che può significare meno integrazioni plug-and-play, tutorial e innovazioni guidate dalla community

Prezzi di IBM Watson

Lite : Gratis

Plus : a partire da 140 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di IBM Watson

G2 : 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson?

Ecco l'opinione di un utente G2:

consente ai team di creare e scalare l'IA con sicurezza. La combinazione di flessibilità open source, governance di livello aziendale e modelli di base integrati lo rende incredibilmente potente per lo sviluppo dell'IA nel mondo reale.

consente ai team di creare e scalare l'IA con sicurezza. La combinazione di flessibilità open source, governance di livello aziendale e modelli di base integrati lo rende incredibilmente potente per lo sviluppo dell'IA nel mondo reale.

👀 Lo sapevi? L'impatto dell'IA generativa sulla produttività potrebbe aggiungere un valore compreso tra 2,6 e 4,4 trilioni di dollari all'economia globale ogni anno.

6. Perplexity AI (Ideale per la ricerca basata sull'IA e la scoperta di contenuti)

tramite Perplexity IA

Deep Research di Perplexity AI è spesso considerata una delle migliori alternative ad Anthropic AI. Quando si pone una domanda a Perplexity, non solo fornisce una risposta, ma anche collegamenti ai risultati della ricerca web e ai documenti utilizzati per formare tale risposta. La sua attenzione alla precisione aiuta anche i ricercatori accademici e di mercato a estrarre informazioni utili.

Sebbene non offra una personalizzazione approfondita per le aziende o l'integrazione dei dati privati, la sua velocità, facilità d'uso e risposte concrete lo rendono uno strumento indispensabile sia per i knowledge worker che per le menti curiose.

Migliori funzionalità/funzioni di Perplexity AI

Accelera la ricerca con risposte citate e in tempo reale, estratte direttamente da riviste accademiche, testate giornalistiche, forum e siti web affidabili

Esplora istantaneamente argomenti complessi come le tendenze di mercato, gli standard tecnici o le tecnologie emergenti, senza dover setacciare decine di schede

Suggerisci automaticamente domande di follow-up per guidare un'esplorazione più approfondita e collegare concetti apparentemente non correlati

Aumenta l'efficienza del team trasformando ore di ricerca manuale in minuti di informazioni di alta qualità, soprattutto per analisti, strateghi e autori di contenuti

Limiti di Perplexity IA

Si basa sulla fornitura di risposte basate su contenuti web esistenti, rendendolo meno adatto ad attività che richiedono pensiero originale o risoluzione creativa dei problemi

Prezzi di Perplexity IA

Gratis : query giornaliere limitate

Pro : 20 $ al mese

Team e Enterprise: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (recensioni insufficienti)

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity AI?

Una recensione su G2 recita:

Risposte fantastiche, possibilità di navigare sul web, ricerca di video... wow! Tutto questo è incredibile, oltre alla grande flessibilità, alla possibilità di caricare file PDF, ecc. e di porre domande a partire da essi.

Risposte fantastiche, possibilità di navigare sul web, ricerca di video... wow! Tutto questo è incredibile, oltre alla grande flessibilità, alla possibilità di caricare file PDF, ecc. e di porre domande a partire da essi.

7. Hugging Face (Ideale per lo sviluppo e l'implementazione di IA open source personalizzabile)

tramite Hugging Face

Si tratta di una piattaforma aperta e gestita dalla comunità che democratizza l'IA con modelli open source (come BERT, GPT-4) e strumenti collaborativi per la messa a punto. Hugging Face funge sia da hub che da toolkit, consentendoti di creare, addestrare e implementare modelli di IA su misura per le tue esigenze.

Ad esempio, se la tua azienda sanitaria ha bisogno di un assistente IA, puoi mettere a punto modelli in grado di comprendere la terminologia medica.

I team di sviluppo possono collaborare direttamente sulla piattaforma, testando vari modelli prima di integrarli nelle applicazioni di produzione.

Funzionalità/funzioni principali di Hugging Face

Accedi a migliaia di modelli pre-addestrati per diverse attività IA, tra cui generazione di testo e riconoscimento di immagini

Crea e presenta demo IA senza dover configurare un'infrastruttura complessa

Entra in contatto con ricercatori IA che condividono codici, modelli e soluzioni per le sfide di implementazione

Crea soluzioni personalizzate con Model Hub e la sua integrazione con PyTorch/TensorFlow

Limiti di Hugging Face

Richiede competenze tecniche per utilizzare appieno le funzionalità della piattaforma

Il piano gratuito limita il calcolo per l'addestramento dei propri modelli IA

Prezzi di Hugging Face

HF Hub: Gratis

Account Pro: 9 $ al mese

Hub Enterprise: A partire da 20 $ al mese per utente

Recensioni e valutazioni di Hugging Face

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hugging Face?

Un utente G2 dice:

Ogni giorno ti mostrano diversi strumenti di intelligenza artificiale, ti consentono di utilizzarli gratuitamente e di capire se sono quello che stai cercando.

Ogni giorno ti mostrano diversi strumenti di intelligenza artificiale, ti consentono di utilizzarli gratuitamente e di capire se sono quello che stai cercando.

📖 Leggi anche: Come condurre una valutazione LLM efficace per risultati ottimali

8. Mistral AI (Ideale per creare soluzioni IA personalizzabili)

tramite Mistral IA

Con un'attenzione particolare alla trasparenza e alla fiducia, Mistral AI è un solido collaboratore globale nell'ambito dell'IA open source e delle politiche relative all'IA.

Combina IA ad alte prestazioni con la sostenibilità, offrendo modelli efficienti dal punto di vista energetico ideali per startup e aziende attente all'ambiente. Mistral è nota per la sua attenzione alle pratiche di IA etiche e sostenibili, lavorando costantemente per far progredire il campo in modo responsabile.

Offre modelli di IA personalizzabili e di livello aziendale che possono essere implementati in vari ambienti, inclusi dispositivi locali, cloud e edge. Inoltre, fornisce assistenza pratica da parte dei migliori ingegneri IA per un'implementazione e una fornitura delle soluzioni senza interruzioni, garantendo al contempo un'esperienza utente intuitiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mistral AI

Genera testi diversi, da articoli e blog a contenuti creativi come poesie e sceneggiature

Potenzia chatbot intelligenti e assistenti virtuali per gestire le richieste dei clienti, automatizzare i flussi di lavoro e migliorare il coinvolgimento degli utenti

Analizza il testo per individuarne il sentiment, classificalo in categorie come il rilevamento dello spam e monitora il sentiment del marchio

Utilizza le funzionalità multilingue per le attività di traduzione e localizzazione

Limiti di Mistral IA

Essendo un nuovo attore sul mercato, ha una community e un ecosistema più piccoli rispetto ai provider affermati, il che può limitare le risorse disponibili e le integrazioni di terze parti

Prezzi di Mistral AI

Free

Pro: 14,99 $/mese

Team: 24,99 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Mistral AI

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mistral IA?

Direttamente da una recensione su G2:

Con 7 miliardi di parametri, il modello ha prodotto risultati eccellenti per le sue dimensioni. È eccellente come strumento di codifica o di sintesi.

Con 7 miliardi di parametri, il modello ha prodotto risultati eccellenti per le sue dimensioni. È eccellente come strumento di codifica o di sintesi.

💡 Suggerimento: quando integri sistemi di IA nei tuoi flussi di lavoro, dai priorità alla qualità dei dati e alla pre-elaborazione. Dati di alta qualità e ben strutturati migliorano significativamente le prestazioni dei vari modelli di IA e riducono gli errori, come allucinazioni o distorsioni. Investire tempo nella pulizia e nell'etichettatura dei dati in anticipo consente di risparmiare risorse e migliora l'accuratezza delle informazioni e dell'automazione basate sull'IA.

9. Cohere AI (Ideale per la comprensione del linguaggio naturale su larga scala)

tramite Cohere IA

Cohere semplifica l'integrazione NLP con API intuitive per la generazione di testo, la ricerca semantica e l'automazione del flusso di lavoro.

Gli sviluppatori possono facilmente aggiungere funzionalità NLP alle applicazioni senza richiedere una conoscenza approfondita dell'IA, cosa che Anthropic IA non offre. Questa semplicità di integrazione accelera l'implementazione di soluzioni basate sull'IA in diverse funzioni aziendali.

Inoltre, la sua attenzione alle esigenze delle aziende garantisce soluzioni sicure e scalabili per il supporto clienti e la creazione di contenuti. L'equilibrio tra sicurezza e accessibilità di Cohere lo rende una scelta pragmatica per le aziende che desiderano adottare rapidamente l'IA, senza la ripida curva di apprendimento associata ad Anthropic.

Migliori funzionalità/funzioni di Cohere AI

Lavora con oltre 100 lingue per facilitare la comunicazione, il supporto clienti, l'analisi del sentiment e la generazione di contenuti in diversi mercati

Ottimizza le attività di ricerca, classificazione e recupero utilizzando i tuoi dati proprietari

Utilizza le funzionalità NLP di Cohere per la sintesi in tempo reale, l'estrazione di argomenti e la classificazione dei testi, aiutando i team ad automatizzare la ricerca, il tagging dei contenuti e i flussi di lavoro di moderazione

Limiti di Cohere IA

Meno attenzione alle attività IA non conversazionali come l'analisi dei dati o l'automazione

Richiede integrazioni aggiuntive per soluzioni aziendali più ampie

Prezzi di Cohere AI

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Cohere IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Amazon Bedrock (Ideale per creare applicazioni Gen IA)

tramite Amazon Bedrock

In quanto servizio completamente gestito, Amazon Bedrock fornisce modelli di base (FM) di Amazon e altre aziende leader nel settore dell'IA tramite un'API. È possibile scegliere tra una varietà di FM per selezionare il modello più adatto al proprio caso d'uso.

Con l'esperienza serverless di Amazon Bedrock, puoi iniziare rapidamente a utilizzare il servizio, sperimentare i FM e personalizzarli con i tuoi dati, qualcosa che manca in Anthropic AI. Consente l'integrazione e l'implementazione senza soluzione di continuità dei modelli nelle applicazioni utilizzando gli strumenti e le funzionalità AWS.

Gli agenti di Bedrock semplificano la creazione di app Gen IA che forniscono risposte aggiornate basate su conoscenze proprietarie e gestiscono varie attività.

Migliori funzionalità/funzioni di Amazon Bedrock

Accedi a più modelli per diversi casi d'uso, tra cui applicazioni di testo, contenuti visivi e IA sicura

Elimina le esigenze di gestione dell'infrastruttura utilizzando l'architettura serverless di AWS Bedrock

Distribuisci le applicazioni a livello globale attraverso la rete AWS

Limiti di Amazon Bedrock

Bedrock attualmente si concentra sull'inferenza dei modelli, non sull'addestramento. Sebbene sia possibile personalizzare i modelli tramite prompt engineering o generazione aumentata dal recupero (RAG), non è possibile mettere a punto i modelli di base direttamente all'interno di Bedrock come è possibile fare con alcuni modelli Anthropic o pipeline di modelli open source

Potresti dover affrontare una fatturazione a più livelli, soprattutto se combini Bedrock con servizi come Amazon SageMaker, RDS o Lambda

Prezzi di Amazon Bedrock

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Amazon Bedrock

G2 : 4,4/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon Bedrock?

Una recensione su G2 recita:

Ho apprezzato molto la documentazione completa sull'uso delle API fornite da AWS Bedrock. Forniscono modelli propri e di altre aziende come Meta. Si tratta di un'API, quindi è possibile utilizzarla molto facilmente anche con la piattaforma AWS.

Ho apprezzato molto la documentazione completa sull'uso delle API fornite da AWS Bedrock. Forniscono modelli propri e di altre aziende come Meta. Si tratta di un'API, quindi è possibile utilizzarla molto facilmente anche con la piattaforma AWS.

Passa a ClickUp: l'alternativa definitiva all'IA di Anthropic

La giusta alternativa all'IA di Anthropic può migliorare significativamente il modo in cui opera il tuo team. Ogni strumento discusso offre funzionalità/funzioni uniche per semplificare i progetti, migliorare la comunicazione e aumentare la produttività.

Tuttavia, ClickUp Brain si distingue come piattaforma di prim'ordine per aziende, ricercatori IA, sviluppatori e organizzazioni alla ricerca di alternative affidabili ad Anthropic AI per l'automazione, la generazione di contenuti e le informazioni basate sull'IA.

Sfruttando modelli avanzati di intelligenza artificiale e sistemi intelligenti, ClickUp trasforma il modo in cui i team gestiscono le attività, collaborano e ottimizzano i flussi di lavoro, il tutto con una forte attenzione alla sicurezza dei dati e all'integrazione perfetta.

Se stai cercando di ottimizzare il tuo flusso di lavoro e ottenere di più, ClickUp è lo strumento che fa per te. Non aspettare, registrati oggi stesso a ClickUp gratis!