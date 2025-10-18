Come creare diagrammi con ChatGPT per i tuoi progetti

Se sei un project manager, avrai sicuramente familiarità con strumenti di creazione di diagrammi come Lucidchart, Miro e Draw.io.

Sono ottimi per la precisione, lo stile personalizzato e la collaborazione in team. Tuttavia, possono richiedere molto tempo. È probabile che tu stia dedicando più tempo ad allineare le caselle che a riflettere sulla logica.

Con ChatGPT è esattamente il contrario. Descrivi ciò di cui hai bisogno in un inglese semplice. Digita "Crea un diagramma a corsie per il nostro processo di controllo qualità" e otterrai una bozza in pochi secondi. È perfetto quando cerchi idee o vuoi semplificare concetti al volo.

In questo articolo spieghiamo come creare diagrammi con ChatGPT seguendo semplici passaggi alla portata di tutti.

Come creare diagrammi con ChatGPT?

ChatGPT ha una miriade di utilizzi, tra cui la creazione di contenuto, il brainstorming, la pianificazione visiva e la strutturazione di idee complesse. Tuttavia, non è in grado di generare direttamente diagrammi come farebbe uno strumento di progettazione.

Con il prompt giusto, può produrre un layout visivo in testo, Mermaid. js o persino generare un'immagine, rendendolo un potente assistente per la creazione rapida di diagrammi. Ecco come sfruttarlo al meglio.

Passaggio 1: inizia con il tuo obiettivo

Quando definisci prima l'oggetto, fornisci a ChatGPT il "cosa" e il "perché" alla base del diagramma. Questo lo aiuta a scegliere la struttura e il flusso logico corretti, risparmiandoti il lavoro richiesto di dover tornare indietro o spiegare le correzioni in un secondo momento.

Per esempio:

Se il tuo obiettivo è mappare un processo , un diagramma di flusso o una corsia lavorano meglio

Se stai cercando di raccogliere idee per una campagna , una mappa mentale è più utile

Se hai bisogno di chiarire i ruoli, potresti utilizzare un RACI o un organigramma

Passaggio 2: scegli il tipo di diagramma

Il diagramma giusto dipende dal tuo obiettivo.

I project manager spesso mappano i flussi di lavoro, chiariscono le responsabilità o preparano gli aggiornamenti per gli stakeholder. Gli ingegneri utilizzano i diagrammi per spiegare l'architettura del sistema, i flussi API o i passaggi di consegne di sviluppo.

Esempio, i diagrammi di flusso catturano i processi lineari, le corsie mostrano le responsabilità del team e i diagrammi di sequenza mappano le interazioni in tempo reale tra i sistemi.

Diamo un'occhiata ai diversi esempi di diagrammi che potresti esplorare per i tuoi progetti:

Tipo di diagramma Caso d'uso Ideale per Diagramma di flusso Logica o flussi di lavoro passaggio dopo passaggio Procedura operativa standard, onboarding, passaggi di consegne agli sviluppatori, flussi degli utenti Diagramma a corsie Flussi di lavoro paralleli tra i vari ruoli Coordinamento sviluppo prodotto-QA, pianificazione interfunzionale Grafico di Gantt Piano dei progetti basato su Sequenza Monitoraggio di scadenze, dipendenze e attività cardine Mappa mentale Ideazione e piano del contenuto Brainstorming, piano tecnico, perfezionamento dello sprint backlog Organigramma Struttura e gerarchia del team Documenti di onboarding, visibilità degli stakeholder Matrice RACI Chiarezza dei ruoli nei progetti Chiarezza in materia di PM, ingegneria, controllo qualità, progettazione Registro RAID Monitoraggio dei rischi e delle dipendenze Individuare gli ostacoli nei cicli di ingegnerizzazione dei prodotti Diagramma di sequenza Interazioni di ordine tra i componenti Flusso API, sequenze di accesso, comunicazione da servizio a servizio Diagramma del flusso di lavoro Processi aziendali o di prodotto end-to-end Mappare i processi interni, pipeline di automazione, approvazioni Diagramma architettonico Architettura di sistema o applicazione Ingegneri che definiscono servizi, database, integrazioni

Quando i tuoi team sono interfunzionali, le immagini rendono la comunicazione più veloce e riducono l'ambiguità.

Esempio: PM e ingegnere che collaborano con ChatGPT Supponiamo che un project manager voglia mappare il percorso dell'utente per una nuova funzionalità. Fa un prompt a ChatGPT: "Crea un diagramma di flusso per la nostra nuova esperienza di onboarding: registrazione → verifica email → configurazione profilo → accesso alla dashboard. " ChatGPT genera un layout logico del diagramma di flusso. Ora l'ingegnere fa il passaggio per ampliarlo: "Aggiungi azioni di backend a ogni passaggio. Esempio, registrazione → Trigger API di creazione utente → Memorizza nel database." ChatGPT aggiorna il diagramma per includere sia il percorso dell'utente che le operazioni di backend. Trasforma un'idea di base in un progetto pronto per lo sviluppo. Tutto questo senza strumenti di progettazione o ping-pong su Slack.

Passaggio 3: descrivilo in un linguaggio semplice

La qualità del tuo diagramma dipende interamente dalla chiarezza e dalla precisione del tuo prompt, nonché dal livello di dettaglio di ogni passaggio.

Cerchiamo di capire meglio con un rapido esempio.

Supponiamo che tu sia un project manager che lavora su un'app di pagamento online. Ora, se promt allo strumento un diagramma di sequenza di un'app di pagamento online senza un contesto o dettagli adeguati, lo strumento fornirà un output in testo anziché un diagramma.

tramite ChatGPT

Ora riproviamo con un prompt che includa i passaggi in dettaglio, insieme agli elementi e alle loro relazioni.

ChatGPT risponderà con una delle seguenti opzioni:

Layout basato su testo (ASCII)

Codice Mermaid.js

Oppure un'immagine generata automaticamente, se abilitata

Nel caso riportato di seguito, abbiamo chiesto a ChatGPT di rispondere con il codice Mermaid. js.

Noti il miglioramento? Più chiaro è il tuo input, migliore sarà il tuo output.

Puoi anche andare oltre i diagrammi. Usa ChatGPT per generare attività concrete basate su ciascun elemento del tuo flusso o percorso utente.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

Passaggio 4: trasforma il codice in un diagramma

Una volta generato il codice, puoi copiarlo e incollare in app di terze parti come draw.io o Mermaid Live Editor per generare il tuo diagramma.

Il diagramma finale sarà simile a questo:

tramite Mermaid Live Editor

La maggior parte degli strumenti consente di scaricare i diagrammi senza alcuna difficoltà. Nel caso di Mermaid Live Editor, è possibile condividere il diagramma, il codice e altro ancora, come mostrato di seguito:

Passaggio 5: perfeziona il tuo diagramma

È probabile che il codice generato richieda alcune correzioni di errori, oppure potresti voler aggiungere o rimuovere determinati elementi. In ogni caso, la maggior parte delle app di terze parti ti consentono di modificare il codice, correggere errori e aggiungere elementi e immagini.

Considerando lo stesso esempio, supponiamo che tu voglia impilare i passaggi verticalmente; in tal caso, l'output di ChatGPT sarebbe simile a questo:

Quando copi e incollare questo codice in Mermaid Live Editor, il tuo diagramma apparirà così:

Puoi anche aggiungere dettagli. Ad esempio, puoi modificare il tuo codice Mermaid per evidenziare in rosso i percorsi di errore. Ecco come apparirebbe il risultato:

Puoi continuare a modificare il codice fino a ottenere il risultato desiderato.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che offre un contesto reale ai flussi di lavoro dei diagrammi. Grazie alla profonda integrazione tra i tuoi progetti, i documenti e le comunicazioni del team, Brain MAX comprende i dettagli e le relazioni all'interno del tuo lavoro. J basta descrivere il tuo processo o flusso di lavoro utilizzando la voce o il testo e Brain MAX genererà istantaneamente diagrammi chiari e accurati su misura per il tuo contesto, che si tratti di una Sequenza di progetto, di un albero decisionale o di una mappa di processo. È in grado di estrarre attività, scadenze e dipendenze rilevanti dal tuo spazio di lavoro, assicurando che ogni diagramma rifletta il tuo flusso di lavoro reale. Inoltre, puoi aggiornare, perfezionare e condividere i diagrammi senza sforzo, rendendo la collaborazione e l'ottimizzazione dei processi fluide e intuitive.

Passaggio 6: esporta, incorpora o traduci

Cosa fare dopo aver ottenuto il diagramma da ChatGPT? Ecco alcuni modi per utilizzarlo nei tuoi flussi di lavoro:

Layout basati su testo

Ottimo per una condivisione rapida su Slack, email o documentazione in linea

Puoi incollare gli appunti delle riunioni nella nota della riunione o usarli come bozze per la lavagna online

Se lavori con strumenti come ClickUp Documenti, Notion o Confluence, i layout di testo sono un ottimo punto di partenza per le sezioni di brainstorming

Codice Mermaid. js

Se ChatGPT genera una sintassi Mermaid, puoi copiarla direttamente in:

Notion (blocco di codice + estensione Mermaid)

Obsidian (con Mermaid abilitato)

Confluence (tramite plugin Mermaid)

File README di GitHub (per la documentazione dei repository)

Immagini generate

Scarica così com'è per utilizzarlo in:

Presentazioni (PowerPoint, Google Slides)

Documenti di presentazione (PDF, Notion, Canva)

Wiki interni

👀 Lo sapevi? Puoi guidare lo stile durante la generazione delle immagini in ChatGPT. Desideri un diagramma in modulo di schizzo? Un mockup fotorealistico? Un'illustrazione astratta? Fai una menzione nel tuo prompt: si adatterà di conseguenza.

Formatta in un altro formattare

Puoi chiedere a ChatGPT di riformattare il diagramma se desideri cambiare stile:

"Converti questo diagramma di flusso Mermaid in un layout di testo normale"

"Trasforma questo schema di testo in un'immagine"

Poiché il diagramma è disponibile nella tua chat, puoi tornarci in qualsiasi momento e dire, ad esempio, "Aggiorna questo flusso per includere un nuovo passaggio di approvazione" o "Cambia QA in UAT"

Non si tratta più di un'esportazione statica, ma piuttosto di un'immagine vivente che puoi evolvere man mano che il progetto cambia

💡 Suggerimento professionale: la soluzione alla maggior parte degli errori di sintassi è semplice. Basta fornire un prompt o descrivere il problema a ChatGPT. Ad istanza, "Il codice non viene visualizzato, c'è un errore vicino alla riga 3. Correggi questo e qualsiasi altro errore che trovi" e ChatGPT molto probabilmente correggerà l'errore (e qualsiasi altro problema che trova).

Limiti della creazione di diagrammi con ChatGPT

Oltre ai vantaggi della creazione di diagrammi con ChatGPT, esistono alcuni limiti e difficoltà allegati.

❌ Nessuna creazione diretta di immagini: sebbene ChatGPT generi il codice dei diagrammi, non è in grado di produrre immagini finite da solo. Dovrai sempre incollare il codice in strumenti di creazione di diagrammi esterni di terze parti. Questo passaggio aggiuntivo richiede tempo, soprattutto quando è necessario generare diagrammi in blocco

❌ I layout complessi richiedono un intervento manuale: i diagrammi e i flussi semplici lavorano perfettamente. Tuttavia, questo non vale per i diagrammi che presentano più elementi interconnessi o complessi, che richiedono un intervento umano o una messa a punto

❌ Errori di sintassi: occasionalmente, il codice generato può contenere piccoli problemi che possono impedire il rendering. Alcuni problemi comuni includono la mancanza di una virgola, una parentesi, un elemento TD o LR (Top-down, left-right) o tipi di frecce errati. Ciò può comportare un continuo avanti e indietro per ottenere il diagramma perfetto (il che potrebbe non essere l'ideale per attività rapide)

❌ Difficoltà con i diagrammi tecnici avanzati: potrebbe mancare di profondità e accuratezza quando si tratta di esempi avanzati di ChatGPT, come diagrammi tecnici e ingegneristici o piani architettonici precisi che richiedono misurazioni accurate e strumenti specializzati

❌ Solo output statico: a differenza degli strumenti dedicati alla creazione di diagrammi, i diagrammi generati da ChatGPT potrebbero non disporre di funzionalità interattive, come elementi cliccabili, pop-up o aggiornamenti e modifiche dinamici

📚 Per saperne di più: Abbiamo testato le migliori alternative e concorrenti di ChatGPT (gratis e a pagamento)

Crea diagrammi con ClickUp

Se sei un project manager che mappa piani sprint o un educatore che scompone idee complesse, ChatGPT può fornirti una prima bozza.

Ma quando è il momento di trasformare quelle idee in qualcosa che puoi effettivamente presentare o su cui puoi collaborare, avrai bisogno di uno strumento visivo.

È qui che ClickUp, l'app tutto per il lavoro, ti semplifica la vita.

Vediamo come!

ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'assistente AI integrato in ClickUp che lavora direttamente all'interno delle tue attività, dei tuoi documenti e dei tuoi progetti.

Invece di passare da ChatGPT ai tuoi strumenti di flusso di lavoro, puoi portare la potenza dell'IA direttamente nel luogo in cui si svolge il lavoro. Dalla scrittura al ragionamento alla pianificazione visiva, aiuta i team a muoversi più velocemente, senza dover passare da un'app all'altra.

Ora mettiamo tutto questo nel contesto.

Il tuo team di project management può chiedere a Brain di generare una bozza di diagramma del flusso di lavoro, riepilogare le note delle riunioni o creare una roadmap visiva dello sprint, il tutto all'interno dell'attività o del documento che stanno già utilizzando.

Qui chiediamo a Brain di generare una roadmap in 4 sprint per il lancio di un'app di pagamento.

Genera i passaggi del flusso di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Nel frattempo, i tuoi sviluppatori possono utilizzare lo stesso spazio per generare diagrammi di sequenza, richiedere frammenti di codice o documentare l'architettura backend, senza uscire da ClickUp.

Ora, per lo sprint sopra descritto, puoi persino generare frammenti di codice per ogni passaggio. Se sei un project manager, il vantaggio di questa funzionalità/funzione è che non hai bisogno di dipendere dal team tecnico per ogni piccola modifica. Puoi apportarle tu stesso.

Usa ClickUp Brain per generare frammenti di codice

Poiché ClickUp Brain consente agli utenti di scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui Claude, ChatGPT-4. 0 e Gemini, puoi utilizzare Brain per brainstorming, scrittura, ragionamento, codice e molto altro ancora.

Utilizza modelli di IA esterni dall'interfaccia di ClickUp

Inoltre, grazie ai prompt di immagini basati sull'IA, puoi persino generare immagini all'interno di ClickUp.

Genera immagini per processi complessi con ClickUp Brain

Che tu abbia bisogno di assistenza tecnica o di brainstorming creativo, ClickUp Brain ti permette di fare tutto.

Agenti ClickUp

Una volta creati i diagrammi con ChatGPT e ClickUp Brain, cosa succederebbe se potessero aggiornarsi o triggerarsi automaticamente, in base al lavoro effettivo svolto nel tuo progetto?

È qui che entrano in gioco gli agenti ClickUp.

Questi assistenti intelligenti e personalizzabili possono agire per tuo conto. Esempio:

Un aggiornamento del progetto trigger un agente che genera un nuovo diagramma del flusso di lavoro che riepiloga/riassume le modifiche apportate

Dopo aver registrato una revisione dello sprint, un agente può riepilogare la discussione e allegare una mappa mentale dei punti chiave

Quando un nuovo membro del team viene inserito nel team, l'agente AI può generare automaticamente un organigramma o un flusso di formazione

Indipendentemente dal tuo diagramma di flusso di lavoro, che si tratti di gestire sprint di sviluppo, flussi di lavoro interfunzionali o passaggi di consegne tra le parti interessate, gli agenti ClickUp trasformano la creazione manuale di diagrammi in azioni di automazione e sensibili al contesto.

Concentrati sul pensiero. Lascia che sia l'area di lavoro a gestire gli aggiornamenti.

📖 Per saperne di più: Agenti IA per l'aziendale per automatizzare e scalare le operazioni

Visualizza e collabora con le lavagne online di ClickUp

Hai completato il primo passaggio della bozza di un diagramma con Brain.

Ora, quando vuoi collaborare o scambiare idee con il tuo team, hai bisogno di una lavagna virtuale.

ClickUp Whiteboards ti offre uno spazio visivo drag-and-drop per mappare i flussi di lavoro, trovare soluzioni o co-creare diagrammi di architettura.

Condividi le tue idee con i team di tutto il mondo grazie alle lavagne online di ClickUp.

Puoi inserire attività, collegare idee, aggiungere annotazioni direttamente e trasformare i post-it in elementi da intraprendere senza uscire dalla tela.

Ecco come puoi utilizzare la lavagna online:

Chiedi a ClickUp Brain di generare una mappa del percorso dell'utente in base alle tue specifiche.

Aggiungilo alla tua lavagna online

Collabora in modo interfunzionale durante la pianificazione dello sprint

Guida visivamente gli stakeholder attraverso un flusso di funzionalità/funzione proposto

Scopriamo come ClickUp Lavagna Online ti aiuta a trasformare le tue idee da concetto a realtà.

In pochi minuti, il team di prodotto abbozza un flusso di lavoro, aggiunge note adesive e collega ogni forma a compiti reali, così puoi vedere un'idea trasformarsi da diagramma approssimativo a progetto attivo senza mai uscire da ClickUp.

Qual è il vantaggio rispetto agli strumenti di creazione di diagrammi?

Le lavagne online sono collegate direttamente alle tue attività e ai tuoi progetti in ClickUp, così tutto rimane in sincronizzazione e pronto per essere realizzato.

Struttura le idee con le mappe mentali di ClickUp

Per un piano più strutturato, le mappe mentali di ClickUp ti aiutano a trasformare idee astratte in gerarchie di attività chiare e con connessione.

Supponiamo che tu sia un project manager che sta sviluppando un prodotto rpadmpa. Oppure uno sviluppatore che visualizza l'architettura di sistema prima di tradurre i componenti in attività di sviluppo. Oppure un knowledge worker che desidera organizzare i risultati della ricerca in temi collegati.

Le mappe mentali di ClickUp sono lo strumento ideale per ottenere chiarezza.

Dai vita a ogni idea con le mappe mentali di ClickUp.

Con le mappe mentali puoi:

Delinea le fasi del progetto con dipendenze a ramo

Organizza ricerche, storie degli utenti o richieste di funzionalità/funzione

Converti i rami direttamente in attività o attività secondaria

🧠 Curiosità: il tuo cervello pensa naturalmente in rami. Uno studio dimostra che il cervello non pensa in modo lineare, ma crea connessioni tra le idee come una rete. Ecco perché le mappe mentali spesso sembrano più intuitive rispetto all'elenco puntato.

Modelli predefiniti

Anche con ChatGPT e il piano assistito dall'IA, partire da una tela bianca può sembrare un compito arduo. Ancora di più quando si ha poco tempo a disposizione o non si è sicuri di come strutturare i propri pensieri.

È qui che entrano in gioco i modelli predefiniti di ClickUp.

Questi strumenti risolvono i punti chiave, quali:

Lavoro di configurazione ripetitivo : non è necessario ricostruire ogni volta corsie, rami di mappe mentali o blocchi di architettura. I modelli ti offrono un punto di partenza immediato.

Struttura poco chiara : che tu stia pianificando uno sprint, creando un diagramma di un sistema o eseguendo una retrospettiva, i modelli forniscono formattare e guida integrate per mantenere tutto sotto controllo.

Tempo sprecato nel formattare: invece di allineare manualmente le caselle o creare alberi di nodi, puoi concentrarti sugli input e sulle decisioni. ClickUp gestisce il layout.

Scarsa collaborazione: i modelli sono integrati nelle lavagne online e nelle mappe mentali di ClickUp, così il tuo team può intervenire, commentare, assegnare attività e iterare, senza bisogno di esportare/importare.

Che tu stia creando diagrammi dei flussi di lavoro, mappando le dipendenze o ideando funzionalità/funzione, i modelli di ClickUp ti aiutano a passare dalla bozza IA → al diagramma collaborativo → all'elenco delle attività eseguibili in pochi minuti.

Ecco alcuni modelli per aiutarti a iniziare.

Il primo è il modello Pyramid lavagna online di ClickUp, che ti aiuta a organizzare le tue idee in piramidi per una rapida comprensione. Ottieni il meglio di entrambi i mondi: la libertà di disegnare diagrammi e diagrammi con la struttura giusta per documentare e visualizzare facilmente il tuo lavoro.

Ottieni un modello gratis Fai brainstorming di idee e mappare argomenti complessi per una rapida comprensione utilizzando il modello Pyramid lavagna online di ClickUp.

Questo modello di lavagna online ti consente di:

Archivia tutti i tuoi diagrammi in uno spazio di lavoro collaborativo per riferimento futuro.

Migliora il monitoraggio dello stato di avanzamento dei tuoi progetti e delle tue idee con etichette di priorità, attività secondarie annidate e aggiungi assegnatari alle rispettive attività.

Facilita la collaborazione consentendo a tutti i membri del tuo team di contribuire con le proprie idee.

Infine, il modello di mappa mentale del flusso degli utenti di ClickUp ti consente di creare una mappa visiva di come gli utenti interagiranno con il tuo prodotto o sito web. Questo modello ti aiuta a identificare le aree di opportunità e le potenziali lacune e ad acquisire informazioni dettagliate su come le persone interagiranno con il tuo prodotto.

Ottieni un modello gratis Crea una mappa visiva di come un utente interagirà con il tuo prodotto o sito web con il modello di mappa mentale del flusso utente di ClickUp.

Ecco come puoi utilizzare questo modello in modo efficiente:

Crea un documento ClickUp per raccogliere tutte le informazioni necessarie: attività coinvolte, azioni da intraprendere in ogni passaggio e risultati attesi.

Fai brainstorming sui flussi degli utenti utilizzando lavagna online, post-it e altri supporti visivi.

Imposta attività ricorrente per rivedere e aggiornare regolarmente il flusso degli utenti

Trasforma le tue idee in diagrammi utilizzabili con ClickUp

Ora sai come creare diagrammi con ChatGPT. Sono veloci, flessibili e intuitivi.

Ma quando li incorpori in ClickUp, i tuoi diagrammi non si limitano a comunicare: si attivano.

Dalle roadmap generate dall'intelligenza artificiale agli aggiornamenti automatici e alle lavagne collaborative, tutto il tuo team potrà lavorare in modo visivo, rapido e in sincronizzazione.

Esplora ClickUp Brain, Agents, mappe mentali e lavagna online per trasformare il tuo prossimo diagramma in qualcosa di veramente dinamico.

Costruisci con ClickUp. Collabora senza cambiare contesto. Registrati gratis.