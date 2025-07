i 17 migliori strumenti di comunicazione aziendale nel 2025

Conosci quella sensazione quando la comunicazione del tuo team è un completo disastro?

Gli aggiornamenti importanti sono sepolti in thread di email, i file sono sparsi su cinque piattaforme diverse e, in qualche modo, quel documento fondamentale viene sempre condiviso nell'unico posto che nessuno controlla.

L'indice Work Trend di Microsoft (basato su un sondaggio condotto su 31.000 utenti globali) mostra che il 60% di una giornata lavorativa è dedicato a email, chat e riunioni.

Ma ecco la buona notizia: gli strumenti di comunicazione aziendale giusti possono trasformare questo caos in qualcosa che funziona davvero.

Se implementate con attenzione, queste piattaforme garantiscono la sincronizzazione di tutti (indipendentemente dal luogo in cui lavorano), semplificano la condivisione delle informazioni e assicurano che i dettagli importanti non vadano persi nel vuoto digitale.

Abbiamo raccolto i 17 migliori strumenti di comunicazione aziendale per aiutarti a trovare le soluzioni più adatte alle esigenze specifiche del tuo team. Ciascuno di questi strumenti di comunicazione per dipendenti è stato selezionato in base alle sue funzionalità/funzioni distintive, alle valutazioni degli utenti e alla capacità di risolvere le sfide di comunicazione reali che le aziende moderne devono affrontare ogni giorno.

Ecco una tabella con i 17 migliori strumenti di comunicazione aziendale, per un rapido confronto:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Chat unificata, documenti, lavagne online, Clip, assistente IA, gestione delle attività, collaborazione in tempo reale, integrazioni Aziende, aziende di medie dimensioni, area di lavoro all-in-one Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Slack Messaggistica basata su canali, Slack Canvas, riepiloghi/riassunti IA, riunioni giornaliere, integrazioni, ricerca avanzata Collaborazione nell'area di lavoro, team distribuiti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/utente/mese Confluence Knowledge base, modelli, modifica in tempo reale, pagine gerarchiche, integrazione con Jira Gestione centralizzata delle conoscenze, Team tecnici Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $5,16/utente/mese Microsoft Teams Chat, riunioni video, collaborazione su file, integrazione con Office 365, sale riunioni Ambienti di lavoro Microsoft 365, Grandi organizzazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $4/utente/mese Google Workspace Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet, Gemini IA, Collaborazione in tempo reale Collaborazione basata sull'IA, team remoti Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da $8,40/utente/mese Zoom Riunioni video, webinar, IA Companion, sale di discussione, trascrizione, chat Comunicazione unificata, Riunioni di grandi dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $16,99/utente/mese Sprout Social Gestione dei social media, instradamento IA, abbinamento influencer, analisi, pianificazione Assistenza clienti social, team di marketing Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 249 $/mese (5 profili) Calendly Pianificazione automatizzata, sincronizzazione del calendario, informazioni sul fuso orario, promemoria Pianificazione, commerciale, supporto clienti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese Mailchimp Email marketing, Automazioni, Customer Journey, Analisi, Test A/B Automazione del marketing, campagne multicanale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13 $ al mese Troop Messenger Messaggistica sicura, Messaggi autodistruggibili, On-premise/cloud, Forkout, Supporto a banda larga ridotta Organizzazioni attente alla sicurezza, settori regolamentati Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da $2,50/utente/mese Dialpad Voce cloud, video, messaggistica, trascrizione IA, coaching in tempo reale Comunicazioni vocali basate sull'IA, team commerciali/di supporto Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 27 $/utente/mese Chanty Chat di team, gestione delle attività integrata, bacheche Kanban, orari di silenzio Gestione integrata delle attività, piccoli team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $/utente/mese Dropbox Spazio di archiviazione file, ricerca IA, trasferimento file di grandi dimensioni, cronologia delle versioni, autorizzazioni Flussi di lavoro documentali, collaborazione sui contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 11,99 $ al mese Discord Testo, voce, chat video, canali permanenti, autorizzazioni di ruolo Creazione di comunità, comunicazione integrata Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $2,99/mese Workvivo Intranet sociale, Riconoscimenti, Sondaggi, Feed delle attività, Chat di grandi gruppi Coinvolgimento dei dipendenti , creazione di una comunità Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da ~1.666 $/mese (piano Business, annuale, per 250 utenti) Staffbase Comunicazioni interne, Mobile-first, Email/intranet/app, Analisi, Sondaggi Comunicazioni interne unificate, Operatori in prima linea Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da prezzi personalizzati Happeo Intranet basata su IA, ricerca federata, traduzione in tempo reale, pagine/canali Intranet, Gestione delle conoscenze, Team globali Nessun piano gratuito; i piani a pagamento partono da prezzi personalizzati

Scegliere gli strumenti di comunicazione significa trovare soluzioni che si adattino effettivamente al modo in cui i tuoi team lavorano nella vita reale. Gli strumenti sbagliati creano attriti e frustrazioni costanti, mentre quelli giusti diventano quasi invisibili, supportando la collaborazione senza intralciare il lavoro.

Quando valuti le opzioni disponibili per la tua organizzazione, ecco i fattori chiave che contano davvero:

Capacità di integrazione: I tuoi strumenti di comunicazione non dovrebbero esistere in modo isolato. Cerca piattaforme che si connettano perfettamente con il tuo software di project management, CRM e altri strumenti aziendali essenziali. L'obiettivo è un flusso di lavoro unificato, non un altro silo scollegato

Sicurezza e conformità: con informazioni sensibili che fluiscono quotidianamente attraverso questi canali, una sicurezza robusta non è facoltativa. Dai la priorità a strumenti con crittografia end-to-end, autorizzazioni basate sui ruoli e funzionalità di conformità che soddisfano i requisiti del tuo settore

Scalabilità: Lo strumento che funziona perfettamente per il tuo team di 20 persone potrebbe non reggere il peso di 200 utenti. Scegli piattaforme in grado di crescere con te, adattandosi a un numero maggiore di utenti, a esigenze di spazio di archiviazione dati più elevate e a flussi di lavoro più complessi senza problemi di prestazioni

Esperienza utente: anche lo strumento più potente è inutile se il team si rifiuta di utilizzarlo. Cerca interfacce intuitive, accessibilità mobile e funzionalità/funzioni che corrispondono al modo naturale di comunicare del tuo team. Lo strumento migliore è quello che le persone adottano effettivamente

Funzionalità/funzioni basate sull'IA: Gli strumenti di comunicazione più innovativi ora sfruttano l'IA per svolgere il lavoro più pesante: riepilogare/riassumere lunghe conversazioni, automatizzare attività di routine e far emergere informazioni che altrimenti rimarrebbero sepolte nei dati di comunicazione

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per la comunicazione unificata e la gestione delle attività)

Se sei stanco di passare da cinque diverse app solo per portare a termine il tuo lavoro, ClickUp potrebbe essere la soluzione che fa per te. Si distingue per la combinazione di solide funzionalità di comunicazione con potenti capacità di gestione delle attività e dei progetti in un'unica piattaforma.

Invece del tipico scenario - messaggi su Slack, documenti su Google Drive, monitoraggio dei progetti su Asana e videochiamate su Zoom - ClickUp riunisce tutto in un'unica area di lavoro unificata con chat integrata. Esatto, le tue chat e le tue attività sono connesse!

Ciò significa meno tempo per passare da un contesto all'altro e più tempo per portare a termine il lavoro.

Ecco come si presenta un flusso di lavoro di questo tipo in ClickUp: Inizi creando un nuovo documento direttamente all'interno di ClickUp tramite ClickUp Docs, magari per le note di una riunione, una sintesi di un progetto o una bozza di contenuto. Quindi colleghi questo documento direttamente a un'attività pertinente in ClickUp, ad esempio "Bozza post blog". Successivamente, assegni i membri del team all'attività e aggiungi degli osservatori in modo che tutti coloro che devono rimanere aggiornati ricevano le notifiche.

Collabora in modo sicuro e in tempo reale con il tuo team sulla documentazione con ClickUp Docs e avvia le attività direttamente dai documenti o collegali alle attività del tuo progetto!

Con un flusso di lavoro integrato come questo, il tuo team può intervenire e commentare l'attività stessa (per aspetti quali scadenze o priorità) o lasciare feedback direttamente sul documento (per suggerimenti o modifiche al contenuto). Tutti possono anche modificare il documento insieme in tempo reale, rendendo la collaborazione fluida ed efficiente.

E non finisce qui. Il kit di strumenti di comunicazione di ClickUp copre tutte le esigenze: ClickUp Chat per la messaggistica in tempo reale, Documenti per la creazione collaborativa di documenti, Lavagne online ClickUp per il brainstorming visivo e Clip ClickUp per la registrazione dello schermo e la messaggistica video. Queste funzionalità supportano sia la collaborazione in tempo reale che la comunicazione asincrona, rendendole ideali per team distribuiti in fusi orari o con orari diversi.

Comunica in modo asincrono con il tuo team utilizzando clip audio e video, con trascrizione integrata

Particolarmente impressionante è ClickUp Brain, l'assistente IA della piattaforma, che può generare riepiloghi/riassunti dei thread di chat con la sua funzionalità "Catch me up", perfetta per mettersi rapidamente al passo con le conversazioni che ti sei perso mentre stavi, beh, lavorando.

Tutte le note delle riunioni, le chat, i commenti alle attività e i documenti sono ricercabili con ClickUp Brain

Ma il vero punto di forza di ckUp è il modo in cui collega direttamente la comunicazione all'azione. Le conversazioni non avvengono in modo isolato, ma sono collegate direttamente ad attività, progetti e flussi di lavoro. I membri del team possono trasformare i messaggi chattati in attività concrete, commentare direttamente gli elementi di lavoro e mantenere tutte le comunicazioni relative al progetto nel contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tutte le conversazioni, i documenti e le attività in un unico posto: non dovrai più passare da un'app all'altra

Trasforma istantaneamente chat e commenti in attività concrete

Collabora sui documenti in tempo reale e raccogli feedback direttamente sul posto di lavoro

Tagga i colleghi e imposta gli osservatori in modo che tutti rimangano informati automaticamente

Trova rapidamente qualsiasi messaggio, documento o attività con la potente ricerca IA

Usa l'IA per riepilogare/riassumere i thread ed evidenziare ciò che conta di più

Integra email, Slack e altro ancora per centralizzare il tuo flusso di lavoro

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni racchiuse in un'unica piattaforma, i nuovi utenti avranno bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con la piattaforma

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Adoro la flessibilità di ClickUp: qualsiasi team, in qualsiasi reparto (marketing, risorse umane, finanza, legale, ecc.), può adattare ClickUp al proprio flusso di lavoro unico. Funzionalità/funzioni come i campi personalizzati sono essenziali per adattare la piattaforma a esigenze specifiche e rendere l'esperienza di lavoro fluida e potente. ClickUp riunisce tutto e tutti in un unico posto. Dalle attività ai documenti, dagli obiettivi alle dashboard, aiuta a centralizzare la collaborazione. Con l'aggiunta della chat integrata, è ancora più facile per i membri del team rimanere connessi e allineati in tempo reale. ClickUp continua a evolversi e migliorare ogni giorno, rilasciando costantemente nuove funzionalità e miglioramenti. Le automazioni sono particolarmente preziose: aiutano i team a risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Adoro la flessibilità di ClickUp: qualsiasi team, in qualsiasi reparto (marketing, risorse umane, finanza, legale, ecc.), può adattare ClickUp al proprio flusso di lavoro unico. Funzionalità/funzioni come i campi personalizzati sono essenziali per adattare la piattaforma a esigenze specifiche e rendere l'esperienza di lavoro fluida e potente. ClickUp riunisce tutto e tutti in un unico posto. Dalle attività ai documenti, dagli obiettivi alle dashboard, aiuta a centralizzare la collaborazione. Con l'aggiunta della chat integrata, è ancora più facile per i membri del team rimanere connessi e allineati in tempo reale. ClickUp continua ad evolversi e migliorare ogni giorno, rilasciando costantemente nuove funzionalità e miglioramenti. Le automazioni sono particolarmente preziose: aiutano i team a risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e concentrarsi su ciò che conta davvero.

2. Slack (Ideale per una collaborazione intelligente nell'area di lavoro)

tramite Slack

Ricordi quando comunicare al lavoro significava thread di email infiniti con più di 25 persone in cc? Slack ha cambiato tutto questo spostando le conversazioni dalle finestre In arrivo ingombre di messaggi e organizzandole in canali ricercabili. Questo approccio basato sui canali crea spazi dedicati alle discussioni del team, al coordinamento dei progetti e, sì, anche alle chiacchierate casuali davanti alla macchinetta del caffè sulla partita della sera prima.

Con Slack Canvas, uno spazio collaborativo per documenti integrato nei canali, i team possono ora combinare la chat in tempo reale con una condivisione delle informazioni più strutturata. Pensalo come una lavagna online che rimane sempre a disposizione, consentendoti di organizzare le informazioni importanti che altrimenti andrebbero perse nel flusso della chat.

Le funzionalità IA di Slack sono diventate anche molto più intelligenti, offrendo riepiloghi/riassunti automatici delle conversazioni e dei canali per aiutare i membri del team a mettersi rapidamente al passo con ciò che si sono persi. Si tratta di una vera rivoluzione per chiunque torni dalle vacanze e si ritrovi con centinaia di messaggi non letti (ci siamo passati tutti).

Le riunioni giornaliere avanzate offrono un modo semplice per partecipare a conversazioni audio o video senza la formalità delle riunioni programmate. Hai bisogno di discutere rapidamente qualcosa con un collega? Avvia una riunione giornaliera, condividi lo schermo se necessario e torna al lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Crea documenti collaborativi direttamente all'interno dei canali per una condivisione delle informazioni più strutturata

Automatizza le attività di routine e ottieni riepiloghi/riassunti generati dall'IA delle conversazioni che ti sei perso

Avvia rapidamente conversazioni audio o video con funzionalità di condivisione dello schermo

Collega Slack con strumenti come Google Drive, Zoom e Asana per mantenere efficienti i flussi di lavoro

Trova conversazioni passate e file condivisi con filtri di ricerca avanzati

Limiti di Slack

Senza un'attenta gestione, il flusso costante di messaggi può diventare opprimente e ridurre effettivamente la produttività

Gli utenti Free possono accedere solo ai messaggi degli ultimi 90 giorni, dopodiché la cronologia viene eliminata definitivamente

L'organizzazione dei canali e funzionalità/funzioni come i thread richiedono un certo adattamento per i team che non hanno familiarità con la piattaforma

Senza un'adeguata governance dei canali, le informazioni possono diventare disperse e difficili da trovare, creando proprio il problema che Slack avrebbe dovuto risolvere

Prezzi di Slack

Free

Pro: 10 $ al mese per utente

Business+: 18 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 33.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 24.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Un utente Capterra afferma:

Quello che mi piace di più di Slack è che mantiene tutte le comunicazioni del nostro team in un unico posto, eliminando le lunghe catene di email. I canali sono ottimi per organizzare le comunicazioni per argomento, progetto o team, rendendo facile trovare le informazioni quando servono. Ha una potente funzionalità di ricerca che riduce il tempo perso nella ricerca delle informazioni e fornisce risposte corrette. Perfetto per domande veloci, interazioni personali o discussioni private, grazie all'eccellente funzionalità di messaggistica diretta.

Quello che mi piace di più di Slack è che mantiene tutte le comunicazioni del nostro team in un unico posto, eliminando le lunghe catene di email. I canali sono ottimi per organizzare le comunicazioni per argomento, progetto o team, rendendo facile trovare le informazioni quando servono. Ha una potente funzionalità di ricerca che riduce il tempo perso nella ricerca di informazioni e fornisce risposte corrette. Perfetto per domande veloci, interazioni personali o discussioni private, poiché ha un'eccellente funzionalità di messaggistica diretta.

👀 Lo sapevi? Un sondaggio sulle competenze e l'occupazione condotto dal governo britannico mostra che la discrezionalità nelle attività (ovvero l'autonomia sul proprio lavoro) è scesa dal 62% nel 1992 al solo 34% nel 2024. Il calo è collegato a strumenti digitali sempre più prescrittivi e a software di monitoraggio della produttività.

3. Confluence (ideale per la gestione centralizzata delle conoscenze)

tramite Confluence

Hai mai perso ore alla ricerca di quel documento importante che qualcuno ha condiviso "qualche mese fa"? Confluence risolve questo problema fungendo da hub centrale per le conoscenze, la documentazione e il lavoro collaborativo del team. A differenza dei tradizionali sistemi di gestione dei documenti che funzionano come archivi glorificati, Confluence organizza le informazioni in pagine e spazi interconnessi, rendendo più facile trovare, aggiornare e condividere contenuti importanti.

La piattaforma è dotata di modelli completi per tutto, dai requisiti di progetto ai piani di marketing, così i team non devono partire da zero ogni volta. Questa standardizzazione non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche la coerenza di tutta la documentazione.

L'integrazione di Confluence con altri strumenti Atlassian come Jira crea un flusso di lavoro senza soluzione di continuità tra pianificazione, documentazione ed esecuzione, particolarmente utile per i team tecnici. Le funzionalità di modifica collaborativa consentono a più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, con una cronologia delle versioni chiara che mostra chi ha modificato cosa e quando.

Funzionalità/funzioni principali di Confluence

Avvia rapidamente la documentazione con modelli predefiniti per diverse esigenze aziendali

Organizza le informazioni in modo logico con strutture di pagine gerarchiche e spazi dedicati per team o progetti

Lavora insieme su documenti in tempo reale con attribuzione chiara e cronologia delle versioni

Trova rapidamente le informazioni grazie alle funzionalità di ricerca avanzata in tutti gli spazi a cui hai accesso

Connettiti senza soluzione di continuità con Jira e altri prodotti Atlassian

Limiti di Confluence

Limite di tre lavagne online attive per utente

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia e il sistema di organizzazione difficili da usare all'inizio

Senza una governance adeguata, gli spazi possono diventare disorganizzati nel tempo

L'app mobile non offre le stesse funzionalità della versione desktop, limitando la produttività in mobilità

Prezzi di Confluence

Free

Standard: 5,16 $ al mese per utente

Premium: 9,73 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4. 1/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Confluence?

Un utente G2 afferma :

Confluence ti consente di creare materiale da condividere con il tuo team o con tutta l'organizzazione in base alle tue esigenze. È accessibile a tutti coloro che hanno accesso a quella particolare bacheca. È un ottimo strumento per condividere dati e modificarli contemporaneamente da più persone con accesso.

Confluence ti consente di creare materiale da condividere con il tuo team o con l'intera organizzazione in base alle tue esigenze. È accessibile a tutti coloro che hanno accesso a quella particolare bacheca. È un ottimo strumento per condividere dati e modificarli contemporaneamente da più persone con accesso.

4. Microsoft Teams (ideale per gli ambienti di lavoro Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Se la tua organizzazione utilizza Microsoft 365, Teams offre un'estensione naturale che riunisce chat, riunioni video, spazio di archiviazione file e integrazione delle applicazioni in un'unica interfaccia. È progettato per funzionare perfettamente con gli strumenti che il tuo team utilizza già quotidianamente: Word, Excel, PowerPoint e il resto dell'ecosistema Microsoft.

La piattaforma dà il meglio di sé quando si tratta di videoconferenze. Funzionalità/funzioni come le sale di discussione (in cui i partecipanti possono scegliere a quale sala partecipare durante le riunioni) la rendono ideale per workshop e sessioni di formazione. Teams supporta anche le assemblee con funzionalità DVR, perfette per le comunicazioni aziendali di grandi dimensioni a cui non tutti possono partecipare dal vivo.

Ciò che distingue Teams è la sua perfetta integrazione con le applicazioni Office. Devi collaborare su un documento? Puoi modificare file Word, Excel e PowerPoint direttamente all'interno di Teams, con la sincronizzazione delle modifiche in tempo reale. In questo modo non è più necessario scaricare i file, apportare modifiche e ricaricarli, un flusso di lavoro che inevitabilmente crea incubi di controllo delle versioni.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Teams

Modifica file Word, Excel e PowerPoint direttamente all'interno di Teams

Organizza riunioni con sale di discussione, trascrizione in tempo reale e soppressione del rumore di fondo

Comprende automaticamente la gerarchia aziendale e le strutture dei team

Registra e riproduci le comunicazioni importanti a livello aziendale

Connettiti con oltre 700 app aziendali direttamente dall'interfaccia di Teams

Limiti di Microsoft Teams

Può richiedere molte risorse di sistema, specialmente sui computer meno recenti: preparati a sentire la ventola del tuo laptop andare a tutta velocità

La configurazione e la gestione di Teams richiedono competenze tecniche che le organizzazioni più piccole potrebbero non avere

Alcune funzionalità/funzioni sono duplicate in altri prodotti Microsoft, creando confusione su quale strumento utilizzare in un determinato momento

A volte gli utenti hanno difficoltà a trovare i contenuti quando lavorano con team e canali interfunzionali man mano che l'organizzazione cresce

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 16.298 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Un utente Capterra afferma:

Mi piace l'interfaccia utente di Microsoft Teams, molto più pulita e facile da navigare e utilizzare. Trovo che sia effettivamente più veloce, la qualità video è molto migliore, ci sono notevolmente meno problemi e la connessione sembra più affidabile.

Mi piace l'interfaccia utente di Microsoft Teams, molto più pulita e facile da navigare e utilizzare. Trovo che sia effettivamente più veloce, la qualità video è molto migliore, ci sono notevolmente meno problemi e la connessione sembra più affidabile.

💡Suggerimento per i professionisti: potenzia la strategia di comunicazione del tuo team con questi utili modelli ClickUp! Il modello per le comunicazioni interne è perfetto per organizzare gli aggiornamenti interni e mantenere tutti allineati, mentre il modello per il piano di comunicazione ti aiuta a mappare piani di comunicazione chiari ed efficaci per qualsiasi progetto. Provali per semplificare i flussi di lavoro e garantire che tutti siano sempre aggiornati!

5. Google Workspace (ideale per la collaborazione basata sull'IA)

tramite Google Workspace

Google Workspace riunisce Gmail, Calendar, Drive, Doc, Fogli, Presentazioni e Meet in una suite perfettamente integrata che è diventata lo standard di riferimento per la collaborazione in tempo reale. Il punto di forza della piattaforma risiede nella sua interfaccia intuitiva e nell'accessibilità da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet, senza bisogno di una VPN ingombrante.

Con l'aggiunta dell'integrazione Gemini IA (inclusa senza costi aggiuntivi nei piani Business ed Enterprise), Google Workspace offre ora assistenza intelligente in tutte le applicazioni. I team possono creare "Gems" personalizzati, esperti IA progettati per specifiche sfide aziendali, che aiutano in tutto, dalla creazione di contenuti all'analisi dei dati.

Ma il vero superpotere di Google è sempre stata la collaborazione in tempo reale. La possibilità per più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, vedendo le modifiche degli altri mentre vengono apportate, lasciando commenti e chattando nella barra laterale, ha cambiato radicalmente il modo in cui i team lavorano insieme. Non è più necessario inviare allegati via email o gestire versioni in conflitto.

Funzionalità/funzioni principali di Google Workspace

Accedi all'assistenza IA in tutte le applicazioni senza costi aggiuntivi con i piani Business ed Enterprise

Visualizza le modifiche apportate dagli altri in tempo reale in Documenti, Fogli e Presentazioni

Crea "Gems" specializzati su misura per le esigenze aziendali specifiche

Passa senza difficoltà tra email, documenti, riunioni e spazio di archiviazione

Trova rapidamente le informazioni in tutte le applicazioni dell'area di lavoro

Limiti di Google Workspace

Molte funzionalità/funzioni richiedono una connessione a Internet, che può essere problematica in aree con servizio instabile

Le singole applicazioni potrebbero non disporre delle funzionalità/funzioni avanzate presenti in alternative dedicate

I piani base hanno uno spazio di archiviazione limitato che gli utenti esperti possono esaurire rapidamente

La gestione delle impostazioni e delle autorizzazioni può essere complessa per le grandi organizzazioni

Prezzi di Google Workspace

Business Starter: 8,40 $ al mese per utente (piano flessibile)

Business Standard: 16,80 $ al mese per utente (piano flessibile)

Business Plus: 26,40 $ al mese per utente (piano flessibile)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2: . 6/5 (oltre 43.407 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Workspace?

Un utente Capterra afferma:

È una suite per la produttività brillante e facile da usare, completamente basata sul cloud. Non c'è nulla da installare e funziona perfettamente su ogni dispositivo.

È una suite di produttività brillante e facile da usare, completamente basata su cloud. Non c'è nulla da installare e funziona perfettamente su ogni dispositivo.

6. Zoom (Ideale per comunicazioni unificate basate sull'IA)

tramite Zoom

Ricordi quando "Zoomiamo" non era nemmeno un'espressione? Ora è praticamente un verbo. Zoom si è evoluto da un semplice strumento di videoconferenza a una piattaforma di comunicazione completa che supporta riunioni, webinar, chat e servizi telefonici. Noto per la sua affidabilità e facilità d'uso, Zoom può ospitare riunioni con un massimo di 1.000 partecipanti e creare fino a 50 sale di discussione per gruppi più piccoli.

Il Companion IA della piattaforma funziona durante riunioni, chat ed email, fornendo assistenza intelligente senza richiedere licenze aggiuntive. Si tratta di un approccio innovativo in un mondo in cui le funzionalità/funzioni IA spesso hanno prezzi elevati.

Funzionalità/funzioni come la trascrizione in tempo reale, i riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni e le registrazioni intelligenti semplificano l'acquisizione e la condivisione delle informazioni dalle comunicazioni sincrone. Questo colma il divario tra le conversazioni dal vivo e il lavoro asincrono, particolarmente utile per i team globali che lavorano in fusi orari diversi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Ottieni riepiloghi/riassunti delle riunioni, punti salienti delle chat e assistenza nella stesura di email senza costi aggiuntivi

Crea fino a 50 sale separate per sessioni di discussione in piccoli gruppi

Ospita fino a 1.000 partecipanti in un'unica riunione

Crea configurazioni hardware dedicate per sale conferenze

Organizza eventi virtuali su larga scala con funzionalità di registrazione, sondaggi e domande e risposte

Limiti di Zoom

Nonostante i miglioramenti, alcune organizzazioni rimangono caute in materia di sicurezza a seguito delle controversie precedenti

Il crescente numero di funzionalità/funzioni può essere eccessivo per gli utenti di base che desiderano semplicemente partecipare a una semplice videochiamata

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono piani di livello superiore che comportano costi aggiuntivi per i team più grandi

Prezzi Zoom

Free

Zoom Workplace Pro: 16,99 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Zoom Workplace Business: 21,99 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 52.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Un utente G2 afferma:

Zoom Workplace si distingue per le sue prestazioni costanti, anche con riunioni di grandi dimensioni. L'interfaccia utente è intuitiva e la piattaforma offre funzionalità/funzioni robuste come sale di discussione, trascrizione in tempo reale e condivisione dello schermo senza interruzioni. Il pianificatore Zoom e l'integrazione con il calendario rendono la pianificazione delle riunioni semplice ed efficiente. Il supporto clienti è reattivo e competente, soprattutto nei periodi di forte richiesta o in orari di priorità. Ci affidiamo a Zoom ogni giorno per riunioni, webinar e collaborazione in team, rendendolo parte integrante della nostra vita quotidiana. Zoom si integra perfettamente con Google Workspace, Slack e Teams. Inoltre, la sua implementazione nei vari team è stata rapida e semplice, con una configurazione minima.

Zoom Workplace si distingue per le sue prestazioni costanti, anche con riunioni di grandi dimensioni. L'interfaccia utente è intuitiva e la piattaforma offre funzionalità/funzioni robuste come sale di breakout, trascrizione in tempo reale e condivisione dello schermo senza interruzioni. Lo scheduler e l'integrazione del calendario di Zoom rendono la pianificazione delle riunioni semplice ed efficiente. Il loro supporto clienti è reattivo e competente, soprattutto nei periodi di forte domanda o di priorità. Ci affidiamo a Zoom ogni giorno per riunioni, webinar e collaborazione in team, rendendolo parte integrante della nostra vita quotidiana. Zoom si integra perfettamente con Google Workspace, Slack e Teams. Inoltre, la sua implementazione tra i team è stata rapida e semplice, con una configurazione minima.

🌻 Situazione del settore: come riportato da Tech Radar, il 75% delle aziende cerca ora di ridurre la frammentazione delle app. Le piattaforme unificate che consolidano chat, video e voce sono sempre più utilizzate per semplificare la comunicazione, aumentare la produttività e migliorare l'esperienza degli utenti, in particolare sui canali mobili.

7. Sprout Social (Ideale per un'assistenza clienti proattiva sui social)

tramite Sprout Social

I social media non sono più solo uno strumento di marketing, ma sono diventati un canale di comunicazione fondamentale per il servizio clienti, la creazione di community e la gestione della reputazione del marchio. Sprout Social trasforma i social media da un canale di trasmissione in un potente strumento di comunicazione bidirezionale per le aziende.

La piattaforma aiuta i team a gestire la presenza sui social media su più reti, fornendo strumenti per il coinvolgimento dei clienti, la pianificazione dei contenuti e l'analisi delle prestazioni. Con "Care by Sprout", la piattaforma utilizza l'IA per classificare e instradare automaticamente i messaggi, garantendo che le richieste dei clienti ricevano risposte tempestive dai membri del team appropriati.

Sprout Social offre anche un servizio di abbinamento degli influencer basato sull'IA e la gestione delle relazioni, aiutando i brand a identificare gli autori di contenuti rilevanti e a collaborare con loro. Le analisi complete della piattaforma forniscono informazioni dettagliate sul coinvolgimento del pubblico e sulle prestazioni delle campagne, consentendo ai team di perfezionare le loro strategie di comunicazione sulla base di dati reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Classifica e inoltra automaticamente i messaggi social ai membri del team appropriati

Trova e collabora con gli autori dei contenuti più rilevanti

Gestisci i messaggi su tutte le piattaforme social da un unico posto

Pianifica e automatizza i post sui social media su tutte le piattaforme

Tieni traccia delle metriche delle prestazioni e genera report personalizzati

Limiti di Sprout Social

Più costoso di alcune alternative, il che lo rende fuori dalla portata delle piccole imprese

Il suo set completo di funzionalità/funzioni richiede tempo per essere padroneggiato

Breve periodo di valutazione per testare le funzionalità

Prezzi di Sprout Social

Standard: 249 $/mese (include 5 profili social)

Professional: 399 $/mese (include 10 profili social)

Avanzato: 499 $/mese (include 10 profili social)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sprout Social?

Un utente Capterra afferma:

Nel complesso, apprezziamo molto ciò che Sprout Social ha da offrire. È uno dei migliori servizi SAAS per i social media che abbia mai utilizzato.

Nel complesso, apprezziamo molto ciò che Sprout Social ha da offrire. È uno dei migliori servizi SAAS per i social media che abbia mai utilizzato.

Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi.

8. Calendly (Ideale per eliminare le difficoltà nella pianificazione)

tramite Calendly

"Fammi sapere quando sei libero." "Che ne dici di martedì alle 2?" "Sono impegnato. Giovedì?" "Giovedì va bene, ma solo dopo le 3." Ti suona familiare? Questo gioco di scambi di appuntamenti fa perdere tempo e crea attriti inutili.

Calendly risolve questo problema consentendo alle persone di prenotare un appuntamento sul tuo calendario in base alla tua effettiva disponibilità. La piattaforma si sincronizza automaticamente con i tuoi calendari esistenti per evitare doppie prenotazioni e offre regole di pianificazione personalizzabili per proteggere il tuo tempo.

Grazie all'intelligenza del fuso orario, Calendly converte automaticamente gli orari delle riunioni per i team globali, riducendo la confusione e gli appuntamenti mancati. La funzionalità di pianificazione round-robin distribuisce le riunioni in modo uniforme tra i membri del team, rendendola ideale per i team commerciali, il supporto clienti e altri gruppi che necessitano di una distribuzione equa degli appuntamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Converte automaticamente gli orari delle riunioni in base alla posizione dei partecipanti

Distribuisci le riunioni in modo uniforme tra i membri del team

Imposta tempi di buffer, periodi di preavviso minimi e limiti giornalieri per le riunioni

Invia promemoria, follow-up e note di ringraziamento

Connettiti con videoconferenze, CRM e altri strumenti aziendali

Limiti di Calendly

Personalizzazione limitata con il piano Free

Nessuna videoconferenza integrata

Le funzionalità/funzioni per team richiedono piani a pagamento

Può sembrare impersonale

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Teams: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Un utente G2 afferma:

Enorme risparmio di tempo: niente più email infinite per cercare di trovare un orario adatto per una riunione. Basta condividere il link e i client scelgono una fascia oraria: in un attimo, l'appuntamento è fissato e aggiunto al mio calendario. È un vantaggio in termini di produttività ogni giorno. Adoro poter collegare diversi calendari (Google, Outlook, ecc.) e incorporare automaticamente i link Zoom. Tutto rimane sincronizzato e senza conflitti. Rilevamento del fuso orario, finestre di buffer tra le riunioni, promemoria automatici: tutto questo mi permette di organizzare la mia giornata senza intoppi. Non ho mai avuto bisogno di chiamare l'assistenza clienti, ma ho sentito dire che è di altissimo livello. Inoltre è molto facile da implementare con le mie altre piattaforme tecnologiche.

Enorme risparmio di tempo: niente più email infinite per cercare di trovare un orario adatto per una riunione. Basta condividere il link e i client scelgono una fascia oraria: in un attimo, l'appuntamento è fissato e aggiunto al mio calendario. È un guadagno in termini di produttività ogni giorno. Adoro poter collegare diversi calendari (Google, Outlook, ecc.) e incorporare automaticamente i link Zoom. Tutto rimane sincronizzato e senza conflitti. Rilevamento del fuso orario, finestre di buffer tra le riunioni, promemoria automatici: tutto questo mi permette di organizzare la mia giornata senza intoppi. Non ho mai avuto bisogno di chiamare l'assistenza clienti, ma ho sentito dire che è di altissimo livello. Inoltre è molto facile da implementare con le altre mie piattaforme tecnologiche.

9. Mailchimp (Il migliore per l'automazione del marketing all-in-one)

tramite Mailchimp

Mailchimp si è evoluto da un semplice strumento di email marketing a una piattaforma di marketing completa che aiuta le aziende a comunicare con i clienti su più canali. Il Customer Journey Builder consente ai team di creare flussi di lavoro di automazione complessi che forniscono messaggi personalizzati in base al comportamento e alle preferenze dei clienti.

Oltre alle comunicazioni digitali, Mailchimp può anche inviare cartoline fisiche ai destinatari, collegando il lavoro richiesto dal marketing online e offline. Questo approccio multicanale garantisce messaggi coerenti indipendentemente dal modo in cui i clienti preferiscono interagire con il tuo marchio.

Grazie a solide funzionalità di analisi e test A/B, i team possono perfezionare continuamente le loro strategie di comunicazione sulla base dei dati sulle prestazioni. L'integrazione della piattaforma con le piattaforme di e-commerce e i sistemi CRM crea una vista unificata delle interazioni con i clienti, aiutando le aziende a fornire comunicazioni più pertinenti e tempestive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

Crea flussi di lavoro di automazione complessi per comunicazioni personalizzate con i clienti

Estendi il marketing digitale alla posta fisica

Monitora le prestazioni delle campagne con metriche e report dettagliati

Esegui test A/B su diversi messaggi per migliorare il coinvolgimento

Crea esperienze di marca coerenti su tutti i punti di contatto

Limiti di Mailchimp

Può diventare costoso con l'aumentare del pubblico

Automazioni limitate nei livelli inferiori

Le funzionalità complesse richiedono tempo per essere padroneggiate

Alcuni utenti trovano la gestione degli elenchi limitante

Prezzi di Mailchimp

Gratis (fino a 500 contatti)

Essentials: A partire da 13 $ al mese

Standard: a partire da 20 $ al mese

Premium: A partire da 350 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Mailchimp

G2: 4,3/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 16.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mailchimp?

Un utente Capterra afferma:

L'interfaccia è intuitiva, quindi posso accedere alle funzionalità/funzioni di cui ho bisogno molto rapidamente. Le prestazioni sono eccellenti; l'app consuma pochissime risorse. Il monitoraggio in tempo reale è ottimo per apportare modifiche. I dati di MailChimp sono organizzati in modo da poterli leggere e analizzare rapidamente. Il monitoraggio dei clic è abilitato automaticamente, quindi le impostazioni predefinite sono utilizzabili.

L'interfaccia è intuitiva, quindi posso accedere rapidamente alle funzionalità/funzioni di cui ho bisogno. Le prestazioni sono eccellenti; l'app consuma pochissime risorse. Il monitoraggio in tempo reale è ottimo per apportare modifiche. I dati di MailChimp sono organizzati in modo da poterli leggere e analizzare rapidamente. Il monitoraggio dei clic è abilitato automaticamente, quindi le impostazioni predefinite sono utilizzabili.

10. Troop Messenger (ideale per le organizzazioni attente alla sicurezza)

tramite Troop Messenger

In un'epoca caratterizzata da crescenti violazioni dei dati e preoccupazioni relative alla privacy, i canali di comunicazione sicuri sono più importanti che mai. Troop Messenger offre funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate per le organizzazioni con requisiti rigorosi in materia di privacy e protezione dei dati.

La piattaforma offre opzioni di implementazione sia cloud che on-premise, garantendo ai team IT il controllo completo su dove vengono archiviati ed elaborati i dati sensibili. Questa flessibilità è particolarmente preziosa per le organizzazioni che operano in settori regolamentati o con requisiti di conformità specifici.

Funzionalità/funzioni esclusive come "Burnout" creano messaggi autodistruggibili per la condivisione di informazioni sensibili, mentre "Forkout" consente agli utenti di trasmettere messaggi a più destinatari senza creare chat di gruppo. Troop Messenger funziona anche su reti a bassa velocità, rendendolo prezioso per i team in posizioni remote o aree con connettività limitata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Troop Messenger

Scegli tra l'installazione basata su cloud o in loco

Crea messaggi autodistruggibili per le informazioni sensibili

Invia messaggi a più utenti senza creare chat di gruppo

Sfrutta le impostazioni di sicurezza complete e la gestione degli utenti

Limiti di Troop Messenger

Integrazioni di terze parti limitate

Alcuni utenti segnalano limitazioni nell'esperienza mobile

Prezzi di Troop Messenger

Premium: 2,50 $ al mese per utente

Enterprise: 5 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Troop Messenger?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Troop Messenger è la sua perfetta integrazione di più modalità di comunicazione all'interno di un'unica piattaforma sicura. La possibilità di passare dai messaggi diretti alle chat di gruppo, alle videochiamate e alla condivisione dello schermo, senza uscire dall'app, lo rende incredibilmente efficiente per la collaborazione in team. Il supporto per l'hosting autonomo e l'implementazione in loco è un'altra funzionalità/funzione che lo distingue per le organizzazioni con requisiti rigorosi in materia di privacy e sicurezza dei dati. Inoltre, strumenti come "Burnout" (per le chat riservate), il richiamo/la modifica dei messaggi e il logout remoto dimostrano che è stato progettato pensando sia alla funzionalità che al controllo.

Ciò che mi piace di più di Troop Messenger è la sua perfetta integrazione di più modalità di comunicazione all'interno di un'unica piattaforma sicura. La possibilità di passare da messaggi diretti, chat di gruppo, videochiamate e condivisione dello schermo senza uscire dall'app lo rende incredibilmente efficiente per la collaborazione in team. Il supporto per l'hosting autonomo e l'implementazione in loco è un'altra funzionalità/funzione che lo distingue per le organizzazioni con requisiti rigorosi in materia di privacy e sicurezza dei dati. Inoltre, strumenti come "Burnout" (per le chat riservate), il richiamo/la modifica dei messaggi e il logout remoto dimostrano che è stato progettato pensando sia alla funzionalità che al controllo.

11. Dialpad (ideale per comunicazioni vocali basate su IA)

tramite Dialpad

Nonostante l'ascesa della comunicazione testuale, le conversazioni vocali rimangono essenziali per molte interazioni aziendali. Dialpad modernizza i sistemi telefonici aziendali con funzionalità di voce, video e messaggistica basate su cloud e potenziate dall'intelligenza artificiale.

La trascrizione in tempo reale della piattaforma con funzionalità/funzione di dizionario aziendale personalizzato garantisce l'acquisizione accurata della terminologia specifica del settore durante le chiamate e le riunioni. Ciò semplifica il riferimento a dettagli importanti in un secondo momento senza dover prendere appunti o riascoltare le registrazioni.

Con il supporto per riunioni fino a 150 partecipanti, Dialpad è ideale sia per le comunicazioni interne del team che per le comunicazioni esterne o le interazioni con i clienti. Le funzionalità IA della piattaforma forniscono coaching in tempo reale per i team commerciali e di supporto, offrendo suggerimenti durante le chiamate e analizzando i modelli di conversazione per migliorare le interazioni future.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Trascrizioni automatiche di chiamate e riunioni con supporto per dizionari personalizzati

Suggerimenti in tempo reale e analisi post-chiamata per migliorare il servizio

Trasferisci le chiamate tra il telefono fisso e il cellulare senza interruzioni

Organizza videoconferenze con un massimo di 150 partecipanti

Registra le conversazioni per la formazione e il controllo qualità

Limiti di Dialpad

Alcune integrazioni sono più limitate rispetto agli strumenti specializzati

Alcuni utenti segnalano problemi occasionali con l'esperienza mobile

Le funzionalità IA richiedono adeguamenti e formazione

La disponibilità delle funzionalità/funzioni nei diversi livelli può creare confusione

Prezzi Dialpad

Standard: 27 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Pro: 35 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dialpad?

Un utente Capterra afferma :

La mia esperienza complessiva con Dial Pad non è né negativa né positiva. Se dovessi considerare il sistema telefonico che utilizzavamo prima di passare a Dial Pad, direi che preferisco Dial Pad, ma ci sono ancora molte limitazioni relative all'integrazione con il nostro CRM.

La mia esperienza complessiva con Dial Pad non è né negativa né positiva. Se dovessi considerare il sistema telefonico che utilizzavamo prima di passare a Dial Pad, direi che preferisco Dial Pad, ma ci sono ancora molte limitazioni relative all'integrazione con il nostro CRM.

12. Chanty (Ideale per la gestione integrata delle attività)

via Chanty

La comunicazione senza azione è solo rumore. Chanty lo riconosce combinando la messaggistica di team con la gestione delle attività integrata, consentendo ai team di convertire le conversazioni in elementi utilizzabili senza cambiare piattaforma.

La conversione con un solo clic dei messaggi in attività tracciabili sulle bacheche Kanban crea un flusso di lavoro senza soluzione di continuità tra comunicazione ed esecuzione. Questa integrazione aiuta a evitare che elementi importanti vadano persi nel flusso della chat, un problema comune con le piattaforme di solo messaggistica.

La piattaforma offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, migliorando la connettività del team indipendentemente dalla posizione. Le funzionalità "Silent hours" aiutano a prevenire l'affaticamento da notifiche disattivando gli avvisi durante le ore di lavoro o fuori dall'orario di lavoro, promuovendo un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, pur mantenendo le capacità di comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Converti i messaggi in schede attività visive con un solo clic

Disattiva le notifiche durante le ore di lavoro più intense

Accedi a tutte le conversazioni passate senza restrizioni

Ottieni una directory organizzata di tutti i contenuti, i file e i link condivisi

Limiti di Chanty

Meno connessioni di terze parti rispetto ai principali concorrenti

Organizzazione dei documenti meno efficiente rispetto agli strumenti specializzati

Limiti di partecipanti inferiori rispetto alle piattaforme dedicate alle riunioni

Alcune funzionalità/funzioni funzionano meglio su desktop che su dispositivi mobili

Prezzi di Chanty

Gratis: Fino a 10 membri del team

Business: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chanty?

Un utente G2 afferma :

Quello che mi piace di più di Chanty è che mi permette di tenere le mie conversazioni, comprese le chiamate, e di monitorare lo stato delle attività, tutto in un unico posto. Mi aiuta molto a gestire il mio lavoro e le comunicazioni. Mi piacciono anche le ampie opportunità di integrazione che consentono di avere o richiedere qualsiasi integrazione necessaria per rendere più fluidi i flussi di lavoro.

Quello che mi piace di più di Chanty è che mi permette di tenere le mie conversazioni, comprese le chiamate, e di monitorare lo stato delle attività, tutto in un unico posto. Mi aiuta molto a gestire il mio lavoro e le comunicazioni. Mi piacciono anche le ampie opportunità di integrazione che consentono di avere o richiedere qualsiasi integrazione necessaria per rendere più fluidi i flussi di lavoro.

13. Dropbox (ideale per la ricerca basata sull'IA e i flussi di lavoro documentali)

tramite Dropbox

"Puoi inviarmi di nuovo quel file? Non riesco a trovarlo." Quante volte hai sentito questa richiesta? Dropbox si è evoluto da semplice spazio di archiviazione file a area di lavoro intelligente per la collaborazione e la condivisione di contenuti, aiutando i team a evitare questa comune frustrazione.

La funzionalità Dash della piattaforma è in grado di trovare contenuti all'interno di immagini, video e file audio, facilitando la ricerca delle informazioni indipendentemente dal formato. Questa funzionalità di ricerca avanzata consente di risparmiare tempo prezioso che altrimenti sarebbe necessario dedicare alla ricerca manuale di contenuti specifici.

Con limiti di dimensione dei file pari a 100 GB per i trasferimenti e 50 GB per i singoli upload, Dropbox è in grado di gestire file multimediali di grandi dimensioni e documenti complessi che potrebbero superare i limiti di altre piattaforme. La cronologia delle versioni e le funzionalità di ripristino della piattaforma proteggono da cancellazioni accidentali o modifiche indesiderate, mentre le autorizzazioni di condivisione granulari consentono di controllare chi può accedere, modificare o commentare contenuti specifici.

Funzionalità/funzioni principali di Dropbox

Trova contenuti all'interno di vari tipi di file, inclusi immagini e video

Trasferisci file fino a 100 GB e carica singoli file fino a 50 GB

Tieni traccia delle modifiche e ripristina le versioni precedenti dei documenti

Imposta autorizzazioni specifiche per diversi utenti e gruppi

Crea processi di approvazione dei documenti e sistemi di notifica

Limiti di Dropbox

Livelli superiori richiesti per esigenze di spazio di archiviazione significative

Le cartelle molto grandi possono causare problemi di sincronizzazione

Collaborazione in tempo reale meno solida rispetto a Google Workspace

Le strutture complesse delle cartelle possono influire sull'efficacia della ricerca

Prezzi Dropbox

Free

In più: 11,99 $/mese (2 TB di spazio di archiviazione)

Famiglia: 19,99 $/mese (2 TB di spazio di archiviazione condiviso)

Business: A partire da 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 30.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dropbox?

Un utente Capterra afferma:

Mi piace la rapidità con cui è possibile caricare documenti su Dropbox Business, soprattutto quando ho molti documenti su cui sto lavorando. Dropbox Business mi consente di organizzare facilmente i miei documenti e di conservarli in cartelle specifiche, rendendoli rapidamente accessibili. Dropbox Business utilizza funzionalità/funzioni di controllo degli accessi e sicurezza dei file molto avanzate che garantiscono che tutti i documenti che ho archiviato siano protetti da qualsiasi accesso diverso dal mio.

Mi piace la rapidità con cui è possibile caricare documenti su Dropbox Business, soprattutto quando ho molti documenti su cui sto lavorando. Dropbox Business mi consente di organizzare facilmente i miei documenti e di conservarli in cartelle specifiche, rendendoli rapidamente accessibili. Dropbox Business utilizza funzionalità/funzioni di controllo degli accessi e sicurezza dei file molto avanzate che garantiscono che tutti i documenti che ho archiviato siano protetti da qualsiasi accesso diverso dal mio.

14. Discord (ideale per la creazione di community e la comunicazione integrata)

tramite Discord

Discord potrebbe sembrare una scelta insolita per la comunicazione aziendale, ma un numero crescente di organizzazioni sta scoprendo il suo valore per la collaborazione in team. La piattaforma combina comunicazione testuale, vocale e video in una struttura originariamente progettata per le comunità di gioco, ma sorprendentemente adatta ai moderni ambienti di lavoro.

L'organizzazione basata su canali della piattaforma crea spazi dedicati a diversi argomenti, progetti o reparti. Ciò che rende unico Discord sono i suoi canali vocali permanenti, che consentono ai membri del team di entrare e uscire dalle conversazioni audio senza la formalità delle riunioni programmate, creando un'atmosfera da ufficio virtuale particolarmente preziosa per i team remoti.

Con autorizzazioni granulari basate sui ruoli, Discord offre un controllo accurato su chi può accedere ai diversi canali e alle diverse funzionalità/funzioni, garantendo la riservatezza e soddisfacendo le esigenze dei vari reparti. La piattaforma consente di caricare file di 400 MB con un abbonamento Nitro, facilitando la condivisione di documenti e file multimediali di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Crea controlli di accesso dettagliati per diversi gruppi di utenti

Entra e esci dalle conversazioni vocali senza configurazioni formali per le riunioni

Mantieni le conversazioni concentrate con le risposte in thread

Replica rapidamente strutture di comunicazione di esito positivo

Anteprima dei link e dei contenuti multimediali direttamente nella chat

Limiti di Discord

Originariamente progettato per il gaming, alcune funzionalità/funzioni professionali sono limitate

Account standard con limite per il caricamento di file di grandi dimensioni

La configurazione e la gestione dei server richiedono una configurazione iniziale

Meno funzionalità/funzioni di conformità e amministrazione aziendale

Prezzi Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $ al mese

Nitro: 9,99 $ al mese

Server Boost: Vari livelli a partire da 4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Discord

G2: 4,3/5 (oltre 3.936 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

Un utente Capterra afferma:

Adoro l'enorme quantità di personalizzazione e organizzazione che posso ottenere con Discord, dai semplici server con gli amici, ai server solitari che fungono da pianificatori coinvolti, ai server ufficiali su larga scala con cui interagisco per i giochi e molto altro ancora!

Adoro l'enorme quantità di personalizzazione e organizzazione che posso ottenere con Discord, dai semplici server con gli amici, ai server solitari che fungono da pianificatori coinvolti, ai server ufficiali su larga scala con cui interagisco per i giochi e molto altro ancora!

15. Workvivo (Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti e la creazione di una comunità)

tramite Workvivo

I modelli di lavoro remoto e ibrido hanno creato nuove sfide per il mantenimento della cultura aziendale e il coinvolgimento dei dipendenti. Workvivo affronta queste sfide creando un'esperienza simile ai social media progettata specificamente per le comunicazioni aziendali interne.

La piattaforma combina strumenti di comunicazione tradizionali con funzionalità/funzioni di coinvolgimento come il riconoscimento, i sondaggi e i feed delle attività per creare una vivace cultura digitale sul posto di lavoro. Questo approccio aiuta a combattere l'isolamento e la disconnessione che possono verificarsi quando i team non sono fisicamente insieme.

Con la possibilità di scalare i gruppi di chat fino a 500 membri, Workvivo supporta sia le comunicazioni aziendali su larga scala che le discussioni di team più mirate. L'enfasi della piattaforma sul riconoscimento dei dipendenti e sulla creazione di una comunità aiuta a promuovere la connessione tra i team distribuiti, affrontando le sfide di coinvolgimento che spesso accompagnano la comunicazione in ambienti di lavoro remoti e ibridi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo

Funzionalità di condivisione, commenti e "Mi piace" simili a quelle delle piattaforme social consumer

Evidenzia i risultati e le attività cardine dei dipendenti

Assistenza per un massimo di 500 membri in un'unica conversazione

Fornisci informazioni rilevanti a reparti o posizioni specifici

Monitora la partecipazione e individua le lacune nella comunicazione

Limiti di Workvivo

Più costosi degli strumenti di comunicazione di base

Alcune funzionalità/funzioni funzionano in modo diverso sui dispositivi mobili

Prezzi Workvivo

Piano Business: A partire da circa 20.000 $/anno per 250-2.000 dipendenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workvivo

G2: 4,7/5 (oltre 2.173 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workvivo?

Un utente Capterra afferma:

Workvivo crea una comprensione completa delle relazioni tra i reparti e mantiene il flusso di informazioni sugli ultimi sviluppi o aggiornamenti. Con esso, possiamo pubblicare presentazioni per spiegare qualsiasi nuovo concetto e ci assicuriamo che raggiungano immediatamente tutti. Mi è piaciuto il fatto che possiamo evidenziare le nuove decisioni e diffondere le nuove istruzioni in modo organizzato. La comunicazione diretta è garantita con Workvivo, che migliora la continuità della consulenza, la discussione delle idee e la raccolta di feedback su di esse in modo trasparente.

Workvivo crea una comprensione completa delle relazioni tra i reparti, mantiene il flusso di informazioni sugli ultimi sviluppi o aggiornamenti. Con esso, possiamo pubblicare presentazioni per spiegare qualsiasi nuovo concetto e ci assicuriamo che raggiungano immediatamente tutti. Mi è piaciuto il fatto che possiamo evidenziare le nuove decisioni e diffondere le nuove istruzioni in modo organizzato. La comunicazione diretta è garantita con Workvivo, che migliora la continuità della consulenza, la discussione delle idee e la raccolta di feedback su di esse in modo trasparente.

16. Staffbase (Ideale per comunicazioni interne unificate)

tramite Staffbase

Raggiungere tutti i dipendenti con comunicazioni importanti può essere difficile, soprattutto nelle organizzazioni con lavoratori in prima linea, team distribuiti o dipendenti che non hanno accesso regolare a un computer. Staffbase offre un software completo per la comunicazione interna progettato per affrontare queste sfide.

L'approccio mobile-first garantisce che i lavoratori in prima linea che non hanno accesso regolare a un computer possano comunque ricevere aggiornamenti importanti e partecipare alle comunicazioni aziendali. Questa inclusività contribuisce a creare una forza lavoro più connessa e garantisce che le informazioni critiche raggiungano tutti coloro che ne hanno bisogno.

La piattaforma combina funzionalità di email, intranet e app per dipendenti in un'unica soluzione, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti di comunicazione interna. Grazie a solide funzionalità di analisi, i team di comunicazione possono misurare la portata e l'impatto dei propri messaggi, contribuendo a perfezionare le strategie e garantire che le informazioni importanti raggiungano il pubblico previsto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase

Distribuisci contenuti tramite email, intranet e dispositivi mobili contemporaneamente

Fornisci informazioni pertinenti in base al ruolo, alla posizione o al reparto

Raccogli informazioni attraverso sondaggi, votazioni e commenti

Misura la portata e il coinvolgimento dei messaggi

Limiti di Staffbase

Meno adatto alle piccole organizzazioni

Richiede una configurazione e un'impostazione significative

Alcune integrazioni di terze parti sono meno robuste rispetto agli strumenti specializzati

Prezzi di Staffbase

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Staffbase

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Staffbase?

Un utente G2 afferma:

Uno dei suoi maggiori punti di forza è l'interfaccia intuitiva. Anche i membri del team che non sono molto esperti di tecnologia possono imparare rapidamente come utilizzarlo senza bisogno di molta formazione. Il design della piattaforma è intuitivo e semplifica la creazione e l'invio di email.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è l'interfaccia intuitiva. Anche i membri del team che non sono molto esperti di tecnologia possono imparare rapidamente a utilizzarlo senza bisogno di molta formazione. Il design della piattaforma è intuitivo e semplifica la creazione e l'invio di email.

17. Happeo (Ideale per intranet basate sull'IA e gestione delle conoscenze)

via Happeo

Le intranet aziendali tradizionali spesso diventano cimiteri digitali, luoghi in cui le informazioni vanno a morire, vengono consultate raramente e aggiornate ancora più raramente. Happeo modernizza questo concetto con una piattaforma dinamica e social che combina strumenti di gestione delle conoscenze, comunicazione e collaborazione.

La ricerca federata con IA della piattaforma esegue scansioni su intranet, Google Drive, Gmail e Microsoft 365, creando un'esperienza di ricerca unificata che aiuta i dipendenti a trovare le informazioni indipendentemente da dove sono archiviate. Ciò elimina la frustrazione di dover cercare in più sistemi per trovare ciò che serve.

Con funzionalità di traduzione in tempo reale, Happeo supporta i team globali che lavorano superando le barriere linguistiche, garantendo che le comunicazioni importanti raggiungano tutti i dipendenti nella loro lingua preferita. Le pagine, i canali e la directory delle persone della piattaforma creano un ambiente di lavoro digitale completo che connette i dipendenti sia alle informazioni che ai colleghi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happeo

Trova informazioni su più piattaforme connesse tramite la ricerca federata IA

Utilizza la traduzione in tempo reale per abbattere le barriere linguistiche

Crea pagine intranet interattive con app e widget integrati

Combina comunicazioni formali e informali in un formato familiare

Limiti di Happeo

Offre una forte integrazione con gli strumenti Google, ma non con gli altri

Configurazione significativa necessaria per un utilizzo ottimale

Investimento più elevato rispetto agli strumenti di comunicazione di base

Prezzi di Happeo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happeo

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Happeo?

Un utente G2 afferma :

È molto facile e intuitivo da usare e offre un ottimo hub di conoscenze (bot, risorse Happeo e community di utenti attivi). Ottimo motore di ricerca. Facile integrazione con Gsuite. Happeo ha fornito un'assistenza straordinaria e proattiva.

È molto facile e intuitivo da usare e offre un ottimo hub di conoscenze (bot, risorse Happeo e community di utenti attivi). Ottimo motore di ricerca. Facile integrazione con Gsuite. Happeo ha fornito un'assistenza straordinaria e proattiva.

Siamo realistici: non esiste una soluzione universale quando si tratta di strumenti di comunicazione. Il mix giusto dipende interamente dalle esigenze specifiche della tua organizzazione, dalla sua cultura e dallo stack tecnologico esistente.

Invece di cercare di adattare a forza un'unica piattaforma per gestire tutto, considera come strumenti diversi possono soddisfare esigenze di comunicazione diverse, dalla collaborazione in tempo reale e il coordinamento dei progetti alla condivisione delle conoscenze e alle comunicazioni esterne. Cerca soluzioni che funzionino bene insieme, creando un flusso di lavoro coeso anziché silos di comunicazione isolati.

Per i team che desiderano semplificare il proprio stack tecnologico, ClickUp offre una soluzione all-in-one che combina strumenti di comunicazione con la gestione di progetti e attività. Integrando chat, documenti e gestione del flusso di lavoro in un'unica piattaforma, ClickUp riduce il continuo cambio di contesto che uccide la produttività e mantiene le conversazioni connesse agli elementi di azione.

Ricorda: i migliori strumenti di comunicazione sono quelli che il tuo team utilizzerà effettivamente. Ti consigliamo di registrarti a ClickUp perché è l'unica app per il lavoro!

Domande frequenti

Quali sono gli strumenti di comunicazione aziendale?

Gli strumenti di comunicazione aziendale sono le diverse app e piattaforme che aiutano le persone all'interno di un'azienda a condividere informazioni e lavorare insieme. Questi includono strumenti come email, app di chat (come Slack o Microsoft Teams), strumenti per riunioni video (come Zoom), software di gestione dei progetti (come ClickUp) e piattaforme di condivisione di documenti (come Google Workspace o Dropbox). Questi strumenti rendono più facile per i team rimanere in contatto, condividere aggiornamenti e portare a termine il lavoro, sia che si trovino in ufficio o che lavorino da remoto.

Quali sono i 5 strumenti di comunicazione?

Cinque strumenti di comunicazione comunemente utilizzati nella maggior parte dei luoghi di lavoro sono email, app di messaggistica istantanea o chat, strumenti di videoconferenza, piattaforme di project management e strumenti di collaborazione su documenti. Ad esempio, potresti utilizzare Gmail per le email, Slack per i messaggi rapidi, Zoom per le videochiamate, ClickUp per la gestione dei progetti e Documenti Google per lavorare insieme sui documenti. Questi strumenti aiutano i team a comunicare rapidamente e a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Quali sono le 7 C della comunicazione aziendale?

Le 7 C sono semplici regole che aiutano a rendere la comunicazione aziendale chiara ed efficace. Sono: essere chiari (facili da capire), concisi (brevi e pertinenti), concreti (specifici e dettagliati), corretti (privi di errori), coerenti (ben organizzati), completi (includono tutte le informazioni necessarie) e cortesi (educati e rispettosi). Seguire questi principi aiuta a evitare confusione e a costruire relazioni migliori sul lavoro.