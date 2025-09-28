Modelli di messaggi Slack gratis per aggiornamenti di lavoro, promemoria e altro ancora

Se la tua giornata lavorativa si svolge su Slack, sai già quanto può diventare rumorosa.

I thread degenerano nel caos. I messaggi si perdono nella confusione. E prima che te ne accorga, qualcuno chiede per la terza volta: "Ehi, stai controllando questa cosa?"

È qui che un messaggio ben scritto fa la differenza. Un promemoria veloce, un gentile sollecito o un aggiornamento chiaro inviato al momento giusto possono mantenere tutti in sincronizzazione senza sembrare prepotenti.

Ma è possibile creare ogni volta il messaggio Slack "perfetto"? Aggiungere valore alle tue parole richiede un lavoro richiesto e un tempo che probabilmente non hai.

Quindi, se stai cercando aggiornamenti, in condivisione di stato o dando a qualcuno una leggera spinta, questi modelli di messaggi Slack pronti all'uso ti faranno risparmiare tempo e ti manterranno sano di mente. Basta copiare, modificare e inviare.

Ma se sei pronto a rinunciare a Slack e provare uno strumento che riunisce chat, conoscenze e tutto il tuo lavoro in un unico spazio di lavoro AI contestualizzato, allora siamo qui per aiutarti!

💡 Suggerimento da esperto: sei smemorato? Lascia che il comando /remind di Slack diventi il tuo assistente personale: lui ricorda al posto tuo. Puoi utilizzarlo per impostare promemoria per te stesso, per altre persone o per interi canali. Esempio: /Ricordami di controllare i rapporti alle 16:00.

Cosa sono i modelli di messaggi Slack?

I modelli di messaggi Slack sono formati di messaggi predefiniti che puoi riutilizzare per conversazioni di lavoro comuni come aggiornamenti di stato, promemoria di riunioni, follow-up di attività o check-in.

Ti aiutano a dire la cosa giusta, nel modo giusto, senza dover digitare ogni volta da zero.

I componenti di un buon modello includono:

Il messaggio o la richiesta chiave

Un tono cortese e professionale

Segnaposto per personalizzare i dettagli

Non dovrai più preoccuparti di trovare le parole giuste o di scegliere il tono giusto. Basta inserire i dettagli e inviare.

Questi modelli sono particolarmente utili per i team che gestiscono aggiornamenti ricorrenti, comunicazioni interfunzionali o più parti interessate su Slack.

Ti consentono di risparmiare tempo, ridurre le incomprensioni e mantenere la coerenza dei tuoi messaggi.

🧠 Curiosità: gli utenti Slack inviano oltre 1,5 miliardi di messaggi ogni settimana! Sono un sacco di testi del tipo "volevo solo controllare"!

Cosa rende efficace un modello di messaggio Slack?

Un buon modello di messaggio Slack ti aiuta a comunicare in modo chiaro senza sembrare rigido o generico. Ecco cosa cercare:

Formattare semplice: trasmette il messaggio in poche righe

Facile personalizzato: sostituisci nomi, date o link in pochi secondi

Tono amichevole: professionale, ma non robotico

Orientati allo scopo: ogni riga dovrebbe servire a un obiettivo chiaro (promemoria, aggiornamento, richiesta)

Struttura riutilizzabile: lavora per i messaggi ricorrenti senza bisogno di riscriverli

Veloce da inviare: non dovresti impiegare più di un minuto per modificarlo

Facile da leggere: frasi brevi, interruzioni di riga e nessun blocco di testo

Se il tuo modello ti fa risparmiare tempo ed evita scambi di messaggi su Slack, allora sta funzionando.

Modelli di messaggi Slack gratis

Probabilmente, stanno dedicando gran parte di quel tempo solo a capire cosa dire. Digitando. Cancellando. Riscrivendo. Ripensandoci. E comunque premendo "invia" con un senso di "spero che abbia senso".

I modelli eliminano il rumore di fondo. Ti aiutano a dire la cosa giusta più velocemente senza diventare uno di questi utenti.

Ecco alcuni modelli di messaggi Slack pronti all'uso che puoi inserire direttamente nel tuo flusso di lavoro:

1. Modello di ordine del giorno della riunione

tramite Slack

Questo è un modello in stile Canvas creato per riunioni veloci e mirate. È dotato di sezioni e descrizioni chiare per preparare, effettuare il monitoraggio e seguire:

Argomento del programma all'ordine del giorno : Cosa deve essere discusso

elementi da fare*: chi farà cosa dopo

*collegamenti importanti: documenti, presentazioni o qualsiasi altra cosa di cui avrai bisogno come riferimento

Questo formattare aiuta tutti a rimanere aggiornati prima, durante e dopo la riunione, anche se non partecipano alla chiamata. Man mano che vengono creati gli elementi da intraprendere, le responsabilità vengono assegnate immediatamente.

L'agenda viene aggiunta come scheda nella chat, il che rende facile consultarla rapidamente in un secondo momento. In questo modo, i risultati vengono sottoposti a monitoraggio, seguiti e effettivamente messi in pratica.

La parte migliore? È collaborativo. Tutti possono aggiungere argomenti, inserire link collegati o aggiornare gli elementi da intraprendere in tempo reale.

👀 Lo sapevi? L'utente medio di Slack rimane attivo per 90 minuti al giorno, tutti i giorni feriali.

2. Modello "Chiedi a un esperto"

tramite Slack

Questo modello ha la forma di un canale Slack che raccoglie tutte le domande e risposte degli esperti del tuo team in un unico spazio ordinato. La configurazione include:

Riunione con gli esperti : un elenco fisso di chi è disponibile per cosa

Repository domande : tutte le query e le risposte precedenti, ricercabili in qualsiasi momento

Modulo di invio domande : un modo rapido e guidato per chiedere aiuto

Tracker delle risposte Emoji: scopri cosa è in corso e cosa è stato terminato

Invia la tua domanda utilizzando il modulo. Una volta che un esperto la vedrà e inizierà a lavorare su di essa, ti risponderà con 👀. Riceverai la risposta nello stesso thread, così nessuno dovrà cercare le risposte in diversi canali.

Quando la tua domanda sarà risolta, chiuderanno il ciclo con ✅. Pulito. Semplice. Tracciabile.

3. Modello di piano di copertura fuori sede

tramite Slack

Quando sei fuori ufficio, l'ultima cosa che desideri è il caos nei tuoi canali Slack. Questo modello di piano di copertura fuori sede ti aiuta a definire le aspettative, assegnare i titolari della copertura e mantenere i flussi di lavoro senza intoppi mentre sei assente.

Invece di messaggi sparsi e aggiornamenti persi, i colleghi sanno esattamente chi contattare, cosa è in sospeso e come segnalare i problemi, il tutto documentato in un unico posto.

Struttura predefinita per documentare date, titolari di backup e responsabilità

Campi personalizzati per livelli di urgenza e punti di escalation

Facile condivisione, così i piani di copertura rimangono dove il team comunica già

Mantieni lo slancio del progetto senza sovraccaricare una sola persona

💡 Suggerimento professionale: sei stanco di riscrivere sempre gli stessi messaggi Slack? Usa /templates add per salvare un messaggio una volta sola e /templates send per condivisione con qualsiasi utente o canale. Modifica o elimina in qualsiasi momento ed esegui /templates help per una guida rapida.

4. Modello per la segnalazione e la classificazione dei bug

tramite Slack

Questo modello trasforma la reportistica dei bug in un flusso di lavoro fluido e tracciabile. Combina la messaggistica in tempo reale del team con un semplice modulo di invio dei bug, in modo che chiunque possa segnalare i problemi senza dover contattare cinque persone diverse.

Una tela condivisa fornisce istruzioni chiare per la reportistica, assicurando che nessun dettaglio venga tralasciato e che tutti seguano lo stesso processo.

I nuovi bug vengono inseriti direttamente in un elenco di tracciamento e ogni aggiornamento trigger una notifica automatica dello stato, in modo che non ci siano ambiguità su ciò su cui si sta lavorando o su ciò che è già stato risolto.

Limiti di Slack

Slack può essere un'app di messaggistica all-in-one per la comunicazione di team, ma non è stata progettata specificatamente per gestire o effettuare il monitoraggio dei progetti.

Infatti, oltre il 50% dei professionisti che lavorano in ufficio dedica più tempo alla ricerca di file che al lavoro vero e proprio, molti dei quali sono sepolti nei thread di chat.

Ecco dove Slack inizia a mostrare i suoi limiti:

Nessuna gestione delle attività integrata : puoi parlare di lavoro, ma non esiste un modo strutturato per assegnare o effettuare il monitoraggio delle attività

assistente AI di base*: l'IA di Slack riepiloga principalmente i messaggi, ma non aiuta molto nell'esecuzione effettiva del lavoro

mancanza di visibilità del progetto*: non è possibile vedere cosa è stato terminato, cosa è in sospeso o come si crea la connessione con gli obiettivi più grandi

Nessuna sequenza o data di scadenza : non è possibile pianificare il lavoro o visualizzare lo stato nel tempo

I file e i collegamenti si disperdono facilmente – Le risorse di condivisione possono andare rapidamente perse senza un luogo centrale in cui organizzarle

Slack mantiene il flusso delle conversazioni, ma quando si tratta di monitoraggio del lavoro effettivo, iniziano a emergere i problemi di Slack.

È qui che strumenti come ClickUp tornano utili. Vediamo come.

Alternativa ai modelli Slack

Se i thread di messaggi di Slack iniziano a sembrarti una scorsa infinita, prova ClickUp. È l'app completa per il lavoro, creata per gestire le conversazioni e il lavoro che ne consegue: attività, documenti, moduli, automazioni e altro ancora, tutto sotto lo stesso tetto.

ClickUp Chattare: conversazioni reali, proprio dove si svolge il lavoro

Mantieni i team allineati con discussioni relative alle attività, menzioni e aggiornamenti in tempo reale con ClickUp Chat

Grazie a ClickUp Chat, puoi portare le tue conversazioni proprio dove si svolge il lavoro. Hai bisogno di una riunione veloce? Avvia una chiamata 1:1 o di gruppo senza cambiare app. Vuoi discutere di un elemento da intraprendere? Chattare direttamente all'interno di qualsiasi spazio, cartella o elenco.

Rimani aggiornato sui messaggi assegnati e risolti con FollowUps in ClickUp Chat per chattare

Puoi thread le risposte per mantenere tutto in ordine, fare menzione dei colleghi per coinvolgerli e persino visualizzare tutti i tuoi follow-up in un unico posto. Non dovrai più cercare tra i messaggi diretti per ricordare quali sono i tuoi.

Ma non è tutto. Abbiamo raccolto una serie di modelli propri di ClickUp che non si limitano a inviare un messaggio. Rendono ClickUp l'app di comunicazione di squadra definitiva e ti aiutano a organizzare le idee, acquisire azioni da intraprendere e portare avanti il lavoro.

Diamo un'occhiata.

1. Il modello di messaggio istantaneo ClickUp

Ottieni il modello gratis Prova il modello di messaggio istantaneo ClickUp per assicurarti che i tuoi messaggi Slack non vengano ignorati, fraintesi o persi nel caos

Creato come attività in ClickUp, il modello di messaggio istantaneo ClickUp include una guida dettagliata su come scrivere messaggi chiari e concreti e creare un solido ciclo di feedback. È precaricato con utili attività secondarie come:

📛 Utilizza convenzioni di denominazione dei canali adeguate

📢 Evita di perdere messaggi

⏱️ Fermati un attimo prima di pubblicare

🛎️ Usa gli indicatori di messaggio

Ogni attività secondaria include una lista di controllo che ti guida attraverso la best practice, in modo che nulla venga trascurato, anche quando sei di fretta.

Puoi configurare questa attività in base allo stile di messaggistica del tuo team e salvarla come modello riutilizzabile per garantire la coerenza a tutti i livelli. Questa piccola configurazione fa una grande differenza nel mantenere la comunicazione chiara e con produttività.

📌 Ideale per: ridurre il sovraccarico di messaggi, evitare comunicazioni errate e creare un processo coerente per la messaggistica Slack tra i team.

🧠 Curiosità: con il lavoro ibrido ormai consolidato, la presenza in ufficio è inferiore del 30% rispetto ai livelli pre-pandemia. Ciò rende la comunicazione chiara e coerente più importante che mai.

2. Il modello di matrice di messaggistica ClickUp

Ottieni il modello gratis Non dovrai più ripensare ai tuoi messaggi grazie al modello ClickUp Messaging Matrix

Quando i team non parlano la stessa lingua (in senso figurato), i messaggi vanno persi e le campagne falliscono. Il modello ClickUp Messaging Matrix mantiene tutti in linea con il marchio e il messaggio, senza dover cercare informazioni sparse.

All'interno troverai due elenchi principali:

Mappa dei messaggi : effettua il monitoraggio di tutti i tuoi piani di marketing con campi dedicati alla promessa del marchio, alla posizione, al mercato di riferimento, alla visione, alla missione e altro ancora

piano di comunicazione*: mappare chi deve sapere cosa, con quale frequenza e attraverso quali canali

Visualizzare come piani, priorità, matrice e frequenza ti aiutano a ordinare i contenuti in base all'urgenza, al pubblico e alla cadenza di consegna. E con campi personalizzati come canali di comunicazione, slogan, obiettivi e frequenza, sei pronto per comunicare come un professionista.

📌 Ideale per: creare un'unica fonte di informazioni attendibili per il lancio di prodotti, la comunicazione del marchio e le comunicazioni interne tra i team.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

3. Il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma i messaggi sparsi in un unico sistema intelligente con il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp

Niente più momenti del tipo "Aspetta, dov'era quell'aggiornamento?".

Il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp ti offre uno spazio centralizzato per gestire ogni livello di comunicazione tra i team, i reparti e l'intera azienda.

Con elenchi pronti all'uso come Matrice di comunicazione del progetto, Canali di reparto e Metodi a livello aziendale, organizza aggiornamenti, riunioni e follow-up in un unico posto.

Dalle visualizzazioni Chat e Calendario a Bacheca e Documenti, avrai a disposizione un kit completo di strumenti per pianificare, comunicare e archiviare, il tutto senza dover cambiare scheda. I campi personalizzati come elenco a discesa, tag, testo lungo e persino link a siti web ti aiutano a modificare le comunicazioni per qualsiasi tipo di pubblico.

📌 Ideale per: mantenere la comunicazione interfunzionale organizzata, ricercabile e sempre un passaggio avanti rispetto agli aggiornamenti sparsi.

4. Il modello di piano di comunicazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica in modo più intelligente, comunica meglio: inizia con il modello di piano di comunicazione ClickUp

Vuoi pianificare il piano di comunicazione del tuo progetto come un professionista? Il modello di piano di comunicazione ClickUp è il tuo progetto.

Questo documento pronto per la modifica suddivide la tua strategia di comunicazione in sezioni chiare e attuabili. Definisci gli obiettivi, delinea i dettagli del progetto ed esegui analisi SWOT e PEST, tutto in un unico posto.

Potrai anche mappare gli stakeholder, documentare gli strumenti e finalizzare un piano che risponda alle domande Cosa, Quando e Come di ogni aggiornamento.

C'è persino spazio per l'analisi della concorrenza e la valutazione post-progetto, così non ti limiterai a parlare, ma imparerai e migliorerai man mano che procedi.

📌 Ideale per: costruire una strategia di comunicazione solida e supportata da ricerche che vada oltre gli aggiornamenti superficiali.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

5. Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione ClickUp

Ottieni il modello gratis Inizia a creare il tuo manuale di comunicazione interna con il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp

Sei stanco di affidarti a chat sparse e momenti del tipo "Ne abbiamo parlato?"? Il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp ti aiuta a passare da conversazioni non tracciate a un piano di comunicazione interna strutturato e documentato.

Ecco come funziona il lavoro:

Valuta i tuoi attuali metodi di comunicazione per individuare lacune e ritardi

Fissa obiettivi chiari e misurabili, come ridurre il numero di riunioni o velocizzare gli aggiornamenti

Blocca i tuoi canali di comunicazione, che si tratti di email, di Chattare o di video asincroni

Suddividi il tuo piano in attività realizzabili e tracciabili, in modo che nulla sfugga al tuo controllo

📌 Ideale per: sistemare comunicazioni interne confuse, ridurre i passaggi di messaggi e creare un modo coerente di comunicare all'interno del tuo team.

6. Modello di lavagna online per il piano di comunicazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Abbozzalo, pianificalo e invialo con il modello di lavagna online del piano di comunicazione ClickUp

Se il tuo piano di comunicazione assomiglia più a una ragnatela intricata che a un flusso strutturato, questo è quello che fa per te.

Il modello di lavagna online per il piano di comunicazione ClickUp ti offre uno spazio visivo drag-and-drop per mappare ogni passaggio della tua messaggistica interna ed esterna.

Dalla pianificazione degli annunci di lancio all'aggiornamento dei processi del team, puoi organizzare tutto con note adesive, forme, connettori e blocchi con codici colore.

Sono inoltre disponibili stati personalizzabili per il monitoraggio e lo spostamento degli elementi attraverso le varie fasi, da "In fase di pianificazione" e "in corso" a "Pubblicato" o "Revisionato"

📌 Ideale per: organizzare flussi di comunicazione complessi e trasformare piani disordinati in elementi chiari e tracciabili.

💡 Suggerimento professionale: vuoi trasformare rapidamente le idee in azioni concrete? Trasforma i post-it in attività con un solo clic e avvia l'esecuzione direttamente dalla lavagna online.

7. Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi ogni riunione produttiva con il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrice

Stanco di cercare aggiornamenti e destreggiarti tra calendari? Il modello ClickUp Team Communication and Meeting Matrix ti aiuta a mappare chi deve sapere cosa, con quale frequenza e attraverso quale canale, senza bisogno di continue comunicazioni.

Utilizza la vista Elenco per organizzare le riunioni in base al pubblico, la vista Bacheca per raggrupparle in base allo stato e la vista Calendario per una panoramica visiva del tuo programma mensile. Aggiungi contesto con campi personalizzati come Obiettivi della riunione, Metodo di comunicazione, Programma, Pubblico e Responsabile.

Che si tratti di riunioni quotidiane o revisioni trimestrali, tutto è organizzato e facile da gestire.

📌 Ideale per: strutturare gli aggiornamenti del team, le riunioni ricorrenti e la comunicazione relativa ai progetti in un unico sistema di condivisione.

Ecco cosa dice Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, su ClickUp:

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverne i vantaggi. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverne i vantaggi. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

ClickUp Brain: IA per messaggistica che funziona davvero

Ma questo è solo l'inizio. Se hai bisogno di un'intelligenza artificiale completa che comprenda il contesto completo del tuo lavoro e sia in grado di comporre e inviare messaggi per tuo conto, prova ClickUp Brain. È stato creato per ripensare il modo in cui i team comunicano. Mentre Slack mantiene viva la conversazione, ClickUp Brain fa in modo che nulla di importante venga sepolto nelle chat o perso nella traduzione.

Inizia ogni riunione con un ordine del giorno chiaro redatto da ClickUp Brain in pochi secondi

Ecco come migliora la comunicazione del tuo team:

Crea riepiloghi istantanei degli aggiornamenti chiave con ClickUp Enterprise AI Search da conversazioni, attività o documenti, in modo che il tuo team abbia sempre a disposizione il TL;DR

Riscrivi o semplifica messaggi e commenti e crea modelli di email per una comunicazione aziendale coerente

Ottieni informazioni dettagliate dai progetti o dalle discussioni in pochi secondi utilizzando il linguaggio naturale (basta dare un comando e ottieni una risposta)

Automatizza i messaggi ripetitivi come promemoria o aggiornamenti di stato con ClickUp Automazioni , in modo da inviarli una sola volta e lasciare che l'IA si occupi del resto

Con ClickUp Brain, i tuoi messaggi non vengono semplicemente inviati: sono chiari, significativi e stimolano all'azione.

🧠 Lo sapevi? Gli utenti di ClickUp Brain possono accedere a diversi modelli di IA esterni come ChatGPT, Claude, Gemini e altri direttamente dal loro area di lavoro di ClickUp. Abbandona la proliferazione di IA e utilizza un'IA contestuale che ha accesso a tutti i tuoi dati di lavoro per produrre risorse di campagna personalizzate in base alle tue esigenze.

Trova il modello perfetto per una comunicazione chiara

Se il tuo team è costretto a ripetere gli stessi aggiornamenti, a cercare risposte o a perdere informazioni chiave in thread infiniti, è il momento di ripensare la tua strategia di comunicazione.

Il modello di messaggio Slack giusto ti aiuta a comunicare più rapidamente, a rimanere coerente e a farti sentire senza sembrare freddo o robotico.

I modelli gratis di ClickUp vanno oltre i semplici messaggi. Danno struttura ai tuoi aggiornamenti, automatizzano i promemoria e creano la connessione tra la tua comunicazione e le attività effettive, cosa che Slack da solo non può fare.

Quando Slack diventa caotico o disorganizzato, ClickUp mantiene tutto contestualizzato e tracciabile.

Sei pronto a inviare aggiornamenti che vengono effettivamente letti e messi in pratica? Prova ClickUp gratis.