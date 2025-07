le 11 migliori alternative a HeyGen per la creazione di video IA nel 2025

Creare video dall'aspetto professionale era un lavoro riservato alle agenzie, a costosi software o a lunghe notti passate a imparare trucchi di modifica. HeyGen ha cambiato tutto questo con avatar IA personalizzabili e la possibilità di realizzare video con portavoce in poche ore, se non in pochi minuti.

Ma se hai raggiunto un limite con la personalizzazione, i prezzi o le opzioni vocali, non sei il solo.

Molti utenti apprezzano l'idea della generazione di video IA con HeyGen, ma la trovano poco flessibile per casi d'uso specifici, come il brand storytelling, i contenuti multilingue o la collaborazione dinamica in team.

Ecco perché questo post raccoglie le migliori alternative a HeyGen che ti offrono maggiore controllo, creatività o convenienza, a seconda di ciò che stai cercando.

Perché scegliere le alternative a HeyGen?

HeyGen semplifica la generazione di video IA, ma non è adatto a tutti. Ecco perché gli utenti stanno esplorando alternative (in base a recensioni reali):

Personalizzazione limitata per avatar e ambienti: Gli utenti segnalano di aver raggiunto i limiti creativi: nessun controllo reale su gesti, sfondi o elementi di branding senza acquisti aggiuntivi

La qualità della voce può sembrare robotica o incoerente: Alcune voci mancano di sfumature emotive o di ritmo, specialmente nei video più lunghi o multilingue, con risultati meno coinvolgenti

I prezzi aumentano rapidamente con il volume: Sebbene sia gratuito all'inizio, le funzionalità avanzate come la clonazione della voce o gli avatar multipli diventano rapidamente costose. Ciò rende difficile scalare HeyGen in modo conveniente

Nessuna vera area di lavoro collaborativa per i team: HeyGen non dispone di strumenti integrati di project management o revisione, il che può rallentare il lavoro dei team o delle agenzie HeyGen non dispone di strumenti integrati di project management o revisione, il che può rallentare il lavoro dei team o delle agenzie di video marketing

Funzionalità di modifica di base: Non è possibile fare molto oltre a scambiare scene o sovrapporre testi. Una produzione video più personalizzata (come B-roll, registrazione dello schermo, sovrapposizione di livelli) richiede altri strumenti

Strumenti di sceneggiatura o ideazione IA limitati: È necessario arrivare con una sceneggiatura già pronta; l'IA non aiuta con il brainstorming, la stesura di una bozza o la sceneggiatura vera e propria

Ritardi occasionali o ritardi di rendering: Una lamentela comune sui siti di recensioni è che i tempi di rendering possono essere lenti durante i periodi di traffico intenso, con un impatto sui progetti con tempi di consegna rapidi

Queste limitazioni sono il motivo per cui abbiamo selezionato con cura strumenti di creazione video che offrono prestazioni molto migliori rispetto a HeyGen in termini di funzionalità/funzioni essenziali per video di qualità professionale. Scopriamoli insieme.

Le alternative a HeyGen in breve

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Project management video end-to-end, scripting IA con ClickUp Brain, documenti e lavagne online collaborativi, correzione di bozze video e Clip per la registrazione della webcam/schermo Team di piccole e grandi aziende che gestiscono la produzione video dalla sceneggiatura al feedback in un unico posto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Synthesia Avatar IA in oltre 120 lingue, script-to-video, conversione PowerPoint, generazione di video in blocco, sincronizzazione labiale Team di medie e grandi dimensioni che creano video multilingue per la formazione e uso interno Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende VEED Editor basato su browser con avatar IA, sottotitoli, sintesi vocale, Magic Cut, ridimensionamento per i social Freelancer e piccoli team che creano contenuti in formato breve e video pronti per i social media Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Rask Clonazione vocale, doppiaggio con sincronizzazione labiale, separazione dei parlanti, esportazione dei sottotitoli, memoria di traduzione Team di localizzazione e contenuti di medie e grandi dimensioni che riutilizzano i video per un pubblico globale Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 60 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende InVideo IA script-to-video, filmati di repertorio, voci fuori campo, didascalie, formati di esportazione pronti per i social media Piccoli team e marketer che producono contenuti di marca e video social dal ritmo serrato Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Runway Testo-video, coerenza degli avatar Gen-4, rimozione dello sfondo, effetti cinematografici, strumenti di movimento IA Team creativi e autori di contenuti individuali che producono storytelling avanzato generato dall'IA Piano Free disponibile (uso limitato); piani a pagamento a partire da $15/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Elai. io Converti documenti in video con avatar, quiz interattivi, esportazione SCORM, oltre 75 lingue Team di formazione e sviluppo e risorse umane di piccole e medie dimensioni che realizzano video di formazione e materiali di onboarding Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende AI Studios (DeepBrain) oltre 2000 avatar, oltre 150 lingue, scripting basato su GPT, gesti, controllo vocale Team di formazione, commerciali e di comunicazione di medie e grandi aziende che producono contenuti con avatar realistici Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Lumen5 Trasforma i post dei blog in video, kit di marca, filmati di repertorio, esportazioni in più formati Piccoli team e marketer indipendenti che riutilizzano contenuti scritti in risorse visive Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Autore di Colossyan Assistenza SCORM, avatar multilingue, modelli video, quiz, funzionalità/funzioni di e-learning Team di formazione e sviluppo di piccole e medie dimensioni che creano contenuti video interni o di onboarding Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 27 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Hour One Procedura guidata per la creazione di script, oltre 100 avatar, oltre 60 lingue, accesso basato sui ruoli, kit di branding Team aziendali di piccole e medie dimensioni che desiderano potenziare le comunicazioni interne e i video esplicativi Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

Le migliori alternative a HeyGen da utilizzare

Come recensiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco una panoramica approfondita delle migliori alternative a HeyGen:

1. ClickUp (Ideale per la gestione di progetti video e la collaborazione in team)

Gestisci la produzione video end-to-end in ClickUp Usa ClickUp Brain per accelerare il flusso di lavoro di produzione video con assistenza per la sceneggiatura, la pianificazione e la pre e post-produzione

Se non ti limiti a creare video, ma gestisci tutto ciò che li circonda, ClickUp è fatto apposta per te.

A differenza di HeyGen, che si concentra solo su avatar generati dall'IA, ClickUp aiuta i team creativi a pianificare, scrivere, registrare, rivedere e monitorare lo stato di avanzamento dell'intero processo di produzione video. Consideralo meno come un editor video e più come il centro di comando definitivo, ovvero l'app che fa tutto per i team che si occupano di contenuti.

Inizia redigendo la tua sceneggiatura direttamente in ClickUp Docs, dove i collaboratori possono modificare il testo in tempo reale, inserire commenti per fornire feedback, taggare i colleghi per richiedere un'azione e incorporare link di riferimento o contenuti multimediali.

Crea, modifica e collabora in tempo reale con una ricca formattazione, pagine nidificate e controllo delle versioni in ClickUp Docs

Non devi farlo da solo. Usa l'assistenza IA di ClickUp Brain per generare una prima bozza di script o migliorare la tua bozza sulla base di un brief creativo. Non è il solito strumento GenAI.

Ciò che lo rende più potente di Claude o ChatGPT è la sua consapevolezza del contesto. Ha una conoscenza approfondita delle attività, dei documenti e delle chat nell'area di lavoro di ClickUp, il che aiuta a personalizzare i video in base alle tue esigenze specifiche e riduce le rielaborazioni. Inoltre, puoi accedere agli ultimi LLM (tra cui Claude, ChatGPT, Gemini e altri) direttamente da ClickUp Brain!

Passa da più LLM utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

Con la tua visione ben definita, ClickUp Brain ti aiuta anche a riepilogare/riassumere le ricerche, riformulare frasi poco scorrevoli o persino suddividere una sceneggiatura di grandi dimensioni in parti modulari.

Quando sei pronto per ideare o visualizzare la trama, le lavagne online di ClickUp ti consentono di mappare facilmente le scene, annotare le voci fuori campo e abbozzare il flusso del tuo video: ottimo per lo storyboard o le approvazioni dei client.

💡 Suggerimento: il modello di storyboard di ClickUp è ottimo per mappare visivamente scene e sequenze prima di iniziare la registrazione.

Da lì, ClickUp Clips ti consente di registrare walkthrough dello schermo + webcam o narrazioni direttamente dal tuo browser senza cambiare app. Hai bisogno di iterare? Rivedi e commenta qualsiasi Clip, Documento o Lavagna online all'interno della piattaforma, senza email avanti e indietro.

Registra e condividi senza sforzo lo schermo e l'audio con ClickUp Clips, semplificando la comunicazione e la collaborazione del team

E poiché tutto risiede all'interno delle attività di ClickUp, assegnare i passaggi successivi, come la creazione di animazioni, l'approvvigionamento di B-roll o la revisione dei tagli, è solo a un clic di distanza. Stati personalizzati, priorità delle attività, dipendenze e chat di ClickUp in tempo reale aiutano i team creativi a muoversi più velocemente e a rimanere sincronizzati.

Per velocizzare ulteriormente le cose, puoi iniziare con il modello di produzione video in ClickUp, un'area di lavoro pronta all'uso che ti aiuta a pianificare le riprese e a monitorare ogni fase del processo di produzione, dalla pre-produzione alla post-produzione.

Ottieni un modello gratis Avvia immediatamente il tuo flusso di lavoro con il modello di produzione video di ClickUp, progettato per strutturare le riprese, le modifiche e le revisioni dall'inizio alla fine

Registra le date delle riprese, i talenti, la posizione, i link ai file e lo stato di approvazione utilizzando i campi personalizzati di ClickUp. Assegna singole attività a scrittori, editor e revisori e tieni traccia di tutto con grafici Gantt, calendari e dashboard integrati per una visione chiara delle sequenze temporali e dei colli di bottiglia.

✅ Provalo se: Hai bisogno di una piattaforma centralizzata per pianificare, scrivere, gestire e rivedere i progetti video con il tuo team. ⚠️ Non sceglierlo se: Stai cercando avatar IA o uno strumento incentrato esclusivamente sulla generazione di contenuti video finiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra e condividi idee, feedback e suggerimenti all'istante con ClickUp Clips per una comunicazione asincrona

Trascrivi clip con timestamp utilizzando l'IA

Incorpora video nel flusso di lavoro trascinando i Clip in documenti, commenti, chat o attività

Scrivi e riepiloga/riassumi script e bozze in pochi secondi con ClickUp Brain (senza app IA di terze parti)

Rivedi e annota file video professionali all'interno di ClickUp utilizzando file video professionali all'interno di ClickUp utilizzando le funzionalità native di correzione di bozze

Passa più rapidamente dalla pre-produzione alla post-produzione con modelli di flusso di lavoro video appositamente progettati

Limiti di ClickUp

Non progettato per la modifica di avatar o filmati cinematografici

Un set di funzionalità/funzioni così ampio può essere opprimente per gli utenti che non hanno familiarità con i flussi di lavoro di produzione video

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente su G2 definisce ClickUp la "soluzione completa" per tutti i suoi team e progetti:

Abbiamo un processo complesso per la produzione di video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato finale che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

Abbiamo un processo complesso per la produzione di video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato finale che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto si sommano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Vive direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Ottieni il doppio della produttività con ClickUp!

2. Synthesia (Ideale per creare video con avatar IA per la formazione e le comunicazioni interne)

tramite Synthesia

Vuoi creare video avatar IA raffinati, ideali per la formazione, le comunicazioni interne e i contenuti esplicativi senza assumere attori o studi?

Synthesia offre una ricca libreria di avatar realistici con gesti facciali espressivi e sincronizzazione labiale naturale in oltre 120 lingue. La piattaforma video IA supporta flussi di lavoro da script a video, conversione da PowerPoint a video, avatar personalizzati (tramite caricamento da webcam o registrazione professionale in studio) e una suite in continua espansione di strumenti di collaborazione.

✅ Provalo se: desideri video raffinati con avatar per la formazione, l'onboarding o la comunicazione multilingue. ⚠️ Non sceglierlo se: Hai bisogno di un controllo creativo approfondito sulla progettazione delle scene, sulla grafica o sui flussi di lavoro di modifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Esporta script e genera video in oltre 120 lingue con un solo clic

Usa la sincronizzazione labiale naturale per garantire il realismo.

Automatizza su larga scala generando video in blocco da documenti

Mantieni lo stile del tuo marchio in tutti i video con risorse e sfondi riutilizzabili

Limiti di Synthesia

Non supporta la modifica avanzata delle scene: flessibilità limitata per immagini dinamiche

La velocità di rendering varia a seconda della coda del progetto e della lunghezza del video

Prezzi di Synthesia

Starter: 18 $/mese (fatturato annualmente)

Autore: 64 $/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia?

Una recensione su G2 dice:

È disponibile un'ampia varietà di materiale di archivio ed effetti che è possibile combinare tra loro, offrendo una grande flessibilità creativa. Sebbene non tutti gli avatar siano perfetti, è possibile trovarne alcuni che funzionano bene a seconda del contenuto.

C'è un'ampia varietà di materiale di stock ed effetti che puoi mescolare insieme, il che offre molta flessibilità creativa. Sebbene non tutti gli avatar siano perfetti, è possibile trovarne alcuni che funzionano bene a seconda del contenuto.

📚 Leggi anche: Alternative a Synthesia per video generati dall'IA

tramite VEED

VEED è un editor basato su browser creato per gli autori che desiderano editing video, sottotitoli, avatar e registrazione dello schermo basati sull'IA in un unico posto.

VEED offre un potente mix di funzionalità/funzioni: modifica drag-and-drop, sintesi vocale, rimozione dello sfondo, taglio delle parole di riempimento, registratore dello schermo/webcam e una libreria di file di stock ricercabile. I team possono collaborare in tempo reale e le esportazioni includono formati specifici per piattaforma fino a 4K.

✅ Provalo se: sei un autore solista o un team social che desidera modifiche rapide con IA, sottotitoli e pubblicazione basata su browser. ⚠️ Non sceglierlo se: Hai bisogno di modifiche professionali alla sequenza o di una narrazione avatar di alta qualità.

Migliori funzionalità/funzioni di VEED

Trascrizione automatica e sottotitoli per video in più lingue

Rimuovi rumori e parole di riempimento per un audio pulito con un solo clic

Usa avatar IA o clona voci per narrare i tuoi video

Usa Magic Cut per rimuovere automaticamente i silenzi e rendere il ritmo più serrato

Ridimensiona automaticamente i video per Instagram, TikTok, YouTube, ecc.

Limiti di VEED

Il piano Free aggiunge un watermark e limita la lunghezza dei video caricabili

Mancano controlli approfonditi sulla sequenza temporale

Prezzi VEED

Lite : 12 $/utente/mese

Pro : 29 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di VEED

G2 : 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 3,3/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di VEED?

Una recensione su Capterra condivide:

La funzionalità di aggiunta di sottotitoli e testo è la migliore di VEED. Sono in grado di rendere i miei video più descrittivi e interessanti per i miei spettatori.

La funzionalità di aggiunta di sottotitoli e testo è la migliore di VEED. Sono in grado di rendere i miei video più descrittivi e interessanti per i miei spettatori.

👀 Lo sapevi? I principali casi d'uso dell'IA nella produzione /marketing video sono: Generazione di trascrizioni o didascalie (59% degli intervistati)

Brainstorming di idee o stesura di una sceneggiatura (50%)

Creazione di immagini o correzione di voci fuori campo (35%)

4. Rask (Ideale per il doppiaggio e la traduzione di video)

tramite Rask

Perfetto per le aziende che necessitano di traduzioni, doppiaggi e localizzazioni senza soluzione di continuità, Rask fa tutto questo e molto altro, preservando l'identità dei parlanti e il tono del marchio.

Consente il doppiaggio IA in oltre 130 lingue con sincronizzazione labiale reale, separazione dei parlanti ed esportazione dei sottotitoli (SRT). Tra le funzionalità/funzioni uniche figurano la clonazione vocale in 29 lingue, la memoria di traduzione e le aree di lavoro per team. Queste caratteristiche lo rendono ideale per flussi di lavoro di produzione video multilingue su larga scala.

✅ Provalo se: Hai bisogno di localizzare video esistenti su larga scala con doppiaggio, clonazione vocale e traduzioni accurate. ⚠️ Non sceglierlo se: Stai partendo da zero e hai bisogno di uno strumento per creare effettivamente nuovi video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rask

Crea voci fuori campo con la tua voce in 29 lingue

Tag automatico di più voci nei contenuti con più oratori

Usa la memoria di traduzione per mantenere la coerenza delle frasi

Limiti di Rask

Non adatto alla creazione di nuovi contenuti video, incentrato esclusivamente sulla localizzazione

Prezzi di Rask

Autore: A partire da 60 $ al mese

Creator Pro: a partire da 150 $ al mese

Business: a partire da 750 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rask

G2 : 4,7/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rask?

Direttamente da una recensione su G2:

La trascrizione e la traduzione predefinite funzionano nel 99% dei casi appena fuori dalla scatola, anche il clonaggio vocale funziona molto bene... Nel RaskAI i movimenti falsi delle labbra, del naso e soprattutto del mento generati dalla sincronizzazione labiale erano molto evidenti e non realmente sincronizzati tra loro.

La trascrizione e la traduzione predefinite funzionano nel 99% dei casi appena fuori dalla scatola, anche la clonazione della voce funziona molto bene... Nel RaskAI i movimenti falsi delle labbra, del naso e soprattutto del mento generati dalla sincronizzazione labiale erano molto evidenti e non realmente sincronizzati tra loro.

5. InVideo (ideale per trasformare script in video di marketing pronti per i social)

tramite InVideo

Un creatore di video social-media-first con script basati su IA, avatar parlanti, libreria di stock e modifica dei modelli, InVideo funziona direttamente nel tuo browser.

Consente agli utenti di convertire il testo in video social pronti per la pubblicazione utilizzando transizioni pulite, didascalie e voci fuori campo. La sua libreria di milioni di clip rende facile creare rapidamente contenuti brandizzati. Gli utenti apprezzano la sua velocità costante anche sotto carico.

✅ Provalo se: desideri trasformare rapidamente script in video di marketing con filmati di repertorio e voci fuori campo automatiche. ⚠️ Non sceglierlo se: Hai bisogno di immagini originali, avatar o funzionalità di modifica cinematografica.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVideo

Trasforma il tuo prompt in uno script di voiceover completo all'istante

Converti testo in video. Abbina automaticamente scene e voce con un solo clic

Sostituisci clip, voci fuori campo o musica all'istante senza dover ricominciare il rendering

Aggiungi didascalie in più lingue e ricalibra i tempi

Esporta con un solo clic in formati specifici per piattaforma (TikTok, YouTube, ecc.)

Limiti di InVideo

I modelli possono sembrare generici per casi d'uso orientati al marchio

Prezzi di InVideo

Gratis (non include IA)

In più: 35 $ al mese

Massimo: 60 $/mese

Generativo: 120 $/mese

Team: 999 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di InVideo

G2 : 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di InVideo?

Ecco l'opinione di un recensore di Capterra:

Sono disponibili migliaia di modelli di design che offrono un'ampia gamma di funzionalità/funzioni, tra cui musica, video e tracce. È così facile da usare che basta digitare un prompt basato sul video che si desidera realizzare e il video verrà generato in pochi minuti.

Sono disponibili migliaia di modelli di design che offrono un'ampia gamma di funzionalità/funzioni, tra cui musica, video e tracce. È così facile da usare che basta digitare un prompt basato sul video che si desidera realizzare e il video verrà generato in pochi minuti.

🧠 Curiosità: il 51% dei marketer ha utilizzato l'IA per la produzione di video, contro il 49% che non l'ha fatto.

6. Runway (Ideale per gli autori di contenuti nativi IA che lavorano con il testo-video)

tramite Runway

Runway è un potente strumento per gli autori di video nativi IA che offre funzionalità all'avanguardia di conversione da testo a video, rimozione dello sfondo, espansione video e modifica di livello professionale in un'unica suite cloud nativa.

Runway combina modelli di conversione da testo a video (Gen‑1/2/3/4), conversione da immagine a video, effetti e strumenti di estensione delle scene, il tutto supportato da un'innovazione di livello hollywoodiano. Il suo modello Gen‑4 mantiene la coerenza dei caratteri in più riprese, una svolta nella narrazione video.

✅ Provalo se: sei un autore esperto che desidera esplorare la narrazione nativa dell'IA, come la generazione di video da testo o scene. ⚠️ Non sceglierlo se: sei nuovo agli strumenti di video marketing o hai solo bisogno di una piattaforma semplice per modificare contenuti social.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway

Conserva caratteri e oggetti tra una ripresa e l'altra utilizzando Gen 4, con una sola immagine di riferimento

Rimuovi gli sfondi, aggiungi transizioni e stilizza le scene con facilità

Usa "Espandi video" per allungare i clip verticali in orientamento orizzontale e viceversa

Limiti di Runway

Poiché è rivolto principalmente ai professionisti, gli utenti alle prime armi dovranno affrontare una curva di apprendimento

Prezzi Runway

Gratis (uso singolo)

Standard: 15 $/utente/mese

Pro: 35 $/utente/mese

Unlimited : 95 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Runway?

Ecco cosa ha scritto un utente G2 nella sua recensione:

frame rate fluidi con controllo sulle modifiche quando necessario, i controlli per modificare l'output sono davvero flessibili... a volte le generazioni possono essere molto lontane dall'originale quando non si utilizza materiale di riferimento

frame rate fluidi con controllo sulle modifiche quando necessario, i controlli per modificare l'output sono davvero flessibili... a volte le generazioni possono essere molto lontane dall'originale quando non si utilizza materiale di riferimento

📚 Leggi anche: Modelli di storyboard

7. Elai. io (Ideale per creare video di formazione interattivi con quiz ed esportazione SCORM)

Progettato per team di formazione e sviluppo, esperti di marketing ed educatori, Elai. io trasforma PDF o script in video di formazione interattivi narrati da avatar con quiz integrati ed esportazione SCORM.

🧠 Curiosità: SCORM sta per Sharable Content Object Reference Model, un insieme di standard tecnici utilizzati per garantire che i contenuti di e-learning funzionino su qualsiasi LMS (Learning Management System). Se il tuo strumento video esporta file SCORM, significa che i tuoi video di formazione possono essere collegati direttamente a piattaforme come Moodle, Docebo o TalentLMS, completi di monitoraggio dello stato, quiz e dati di completamento.

Inizia con un testo o un file PowerPoint, seleziona uno degli oltre 80 avatar, scegli tra più di 75 lingue e aggiungi quiz cliccabili o interazioni ramificate. È ideale per casi di utilizzo nell'e-learning che richiedono un coinvolgimento strutturato degli spettatori.

✅ Provalo se: stai creando contenuti formativi strutturati e hai bisogno di narrazione guidata da avatar, esportazione SCORM e interattività. ⚠️ Non sceglierlo se: desideri un'elevata libertà creativa o immagini di marketing raffinate con B-roll ed effetti.

Elai. io migliori funzionalità/funzioni

Scaffold learning generando quiz interattivi e logica ramificata

Carica il tuo avatar o la tua voce per garantire la fedeltà al marchio

Limiti di Elai. io

L'interfaccia è più orientata ai contenuti strutturati e offre meno libertà creativa

Manca la modifica cinematografica

Prezzi di Elai. io

Free

Base: 29 $/utente/mese

Avanzato : 59 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Elai. io

G2 : 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Elai. io?

Una recensione su G2 recita:

Elai. io ha trasformato il nostro processo di creazione dei contenuti, dandoci la possibilità di portare la produzione all'interno dell'azienda. Ora possiamo rispondere più rapidamente alle modifiche dei corsi, agli aggiornamenti dei prodotti e al feedback degli studenti... Alcune voci e avatar IA hanno occasionalmente difficoltà con la sincronizzazione labiale e la pronuncia precisa, richiedendo spesso ortografie alternative per maggiore chiarezza.

Elai. io ha trasformato il nostro processo di creazione dei contenuti, dandoci la possibilità di portare la produzione all'interno dell'azienda. Ora possiamo rispondere più rapidamente alle modifiche dei corsi, agli aggiornamenti dei prodotti e al feedback degli studenti... Alcune voci e avatar IA hanno occasionalmente difficoltà con la sincronizzazione labiale e la pronuncia precisa, richiedendo spesso ortografie alternative per maggiore chiarezza.

8. AI Studios di DeepBrain AI (Ideale per avatar realistici e video aziendali multilingue)

tramite AI Studios di DeepBrain IA

Specializzato in video con avatar simili a esseri umani per il marketing, il servizio clienti e la formazione, AI Studios di DeepBrain AI offre accesso a oltre 2000 avatar e più di 150 lingue con un modello basato su crediti.

Offre modifiche intuitive delle scene, gesti degli avatar e strumenti di scripting in stile ChatGPT . È una scelta conveniente per le aziende che desiderano localizzare o personalizzare contenuti video su larga scala.

✅ Provalo se: Hai bisogno di video con avatar in stile aziendale con una resa professionale in più lingue. ⚠️ Non sceglierlo se: cerchi flessibilità creativa, modifiche complesse delle scene o contenuti social di breve durata.

Le migliori funzionalità/funzioni di AI Studios

Genera video narrativi senza costose attrezzature

Rifletti le espressioni umane e i movimenti naturali con avatar emotivi

Scegli livelli flessibili di minuti video senza filigrana

Limiti di AI Studios

Gli utenti segnalano che la modifica creativa (ad esempio, l'integrazione di B-roll) è nella migliore delle ipotesi di base

Prezzi di AI Studios

Free

Personale: 29 $/utente/mese

Team: A partire da 69 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AI Studios

G2 : 4,3/5 (oltre 860 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AI Studios?

Un utente G2 raccomanda lo strumento:

Le funzionalità "testo-video" e "URL-video" consentono di risparmiare ore di tempo nella produzione, rivoluzionando il lavoro dei team di marketing e dei creatori di contenuti

Le funzionalità "testo-video" e "URL-video" consentono di risparmiare ore di tempo nella produzione, rivoluzionando il lavoro dei team di marketing e dei team che si occupano dei contenuti

9. Lumen5 (Ideale per convertire i post dei blog in video accattivanti con il tuo marchio)

tramite Lumen5

Lumen5 è un autore di video IA facile da usare, ideale per i marketer e i piccoli team che desiderano contenuti social o blog-to-video rapidi e raffinati.

Lumen5 converte il testo (come post di blog o script) in video accattivanti utilizzando l'IA per abbinare immagini, narrazione e ritmo, con accesso a contenuti multimediali stock e personalizzazione del marchio. Modelli e layout automatizzati aiutano a completare il processo in pochi minuti, con competenze di progettazione minime.

✅ Provalo se: desideri riutilizzare blog o script per creare video puliti e personalizzati con il minimo lavoro richiesto. ⚠️ Non sceglierlo se: Hai bisogno di narrazione con avatar, clonazione vocale o controlli di modifica approfonditi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lumen5

Applica facilmente i tuoi colori, il tuo logo e i tuoi font a tutti i video

Esporta i contenuti in diversi formati (16:9, 9:16, ecc.) con un solo clic

Usa le voci fuori campo IA o carica le tue per personalizzare i video

Limiti di Lumen5

La qualità della voce fuori campo e la precisione della sincronizzazione labiale possono variare

Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto reclami relativi al copyright quando utilizzano risorse di stock per i loro video YouTube

Prezzi di Lumen5

Community: Free

Base: 29 $/mese

Starter: 79 $/mese

Professionale: 199 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lumen5

G2 : 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lumen5?

Una recensione di Capterra evidenzia:

È molto facile creare video da testi e post di blog... A volte i video che trova non sono tutti accurati, ma è possibile selezionare manualmente quelli migliori.

È molto facile creare video da testi e post di blog... A volte i video che trova non sono tutti accurati, ma è possibile selezionare manualmente quelli migliori.

📚 Leggi anche: Modelli di script per podcast

10. Colossyan Creator (Ideale per contenuti e-learning scalabili con funzionalità/funzioni interattive)

via Colossyan Autore

Uno strumento video di IA incentrato sulla formazione con avatar realistici, supporto multilingue, quiz incorporati ed esportazione SCORM, Colossyan Creator è perfetto per creare contenuti di e-learning e team di onboarding.

L'app converte script o diapositive caricate in video narrati da avatar in oltre 70 lingue, consentendo scene in modalità conversazione con più avatar e quiz interattivi. È la soluzione ideale se desideri bilanciare usabilità e scalabilità.

✅ Provalo se: Ti occupi di e-learning o risorse umane e hai bisogno di video formativi multilingue e interattivi con supporto SCORM. ⚠️ Non sceglierlo se: hai bisogno di storytelling cinematografico, formati incentrati sui social o una direzione creativa piuttosto che sulle immagini.

Funzionalità/funzioni principali di Colossyan Creator

Localizza i contenuti a livello globale generando automaticamente video in oltre 70 lingue

Invita un numero illimitato di spettatori con controlli dei ruoli

Integrazione perfetta con le piattaforme LMS

Limiti dell'autore di Colossyan

La flessibilità creativa e le opzioni di modifica sono limitate

Prezzi di Colossyan Creator

Free

Starter: A partire da 27 $ al mese

Business: A partire da 88 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli autori di Colossyan

G2 : 4,5/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Colossyan?

Una recensione su G2 dice:

Gli avatar IA sono realistici e la funzionalità di sintesi vocale è fluida con una varietà di opzioni vocali. Apprezzo molto l'assistenza multilingue, che è estremamente utile per creare materiali di formazione e onboarding diversificati.

Gli avatar IA sono realistici e la funzionalità di sintesi vocale è fluida con una varietà di opzioni vocali. Apprezzo molto l'assistenza multilingue, che è estremamente utile per creare materiali di formazione e onboarding diversificati.

11. Hour One (Ideale per presentatori virtuali iperrealistici nelle comunicazioni aziendali)

via Hour One

Hour One è un autore di video con avatar IA di livello aziendale che offre presentatori virtuali iperrealistici e tempi di consegna rapidi, pensato per il marketing, la formazione e la comunicazione interna su larga scala.

Offre oltre 100 avatar e supporta più di 60 lingue. Fornisce inoltre procedure guidate per script e modelli, kit di branding e strumenti di collaborazione sicuri.

✅ Provalo se: hai bisogno di presentatori realistici per la comunicazione aziendale, video esplicativi sui prodotti o aggiornamenti interni. ⚠️ Non sceglierlo se: desideri una produzione video a basso costo o stai sperimentando i video IA in modo occasionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hour One

Completa i video in pochi minuti con le procedure guidate per la creazione di script

Diventa subito operativo con un'interfaccia utente semplice

Invita editor e spettatori con autorizzazioni di ruolo sicure

Traduci facilmente i video con il supporto multilingue e i sottotitoli integrati

Limiti di Hour One

Gli utenti ritengono che alcuni avatar IA appaiano inquietanti

La configurazione di avatar personalizzati potrebbe richiedere l'assistenza del supporto clienti

Prezzi Hour One

Versione di prova gratuita

Lite: 30 $ al mese

Business: 112 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hour One

G2 : 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hour One?

Ecco cosa ne pensa un utente G2 dello strumento:

Il rendering del video è stato piuttosto veloce e la funzionalità/funzione dell'area di lavoro condivisa ha funzionato alla grande, poiché il mio collega ha potuto osservare le modifiche che ho apportato in tempo reale. Mi sono piaciute le opzioni disponibili per gli avatar e la clonazione della mia voce è stata fantastica... Ho trovato la struttura dei prezzi un po' poco chiara, non ho capito come mi sarebbe stato addebitato il costo fino a quando non ho raggiunto il limite del mio tipo di sottoscrizione.

Il rendering del video è stato piuttosto veloce e la funzionalità di condivisione dell'area di lavoro ha funzionato alla grande, consentendo al mio collega di osservare le modifiche che apportavo in tempo reale. Mi sono piaciute le opzioni disponibili per gli avatar e la clonazione della mia voce è stata fantastica... Ho trovato la struttura dei prezzi un po' poco chiara, non mi sono reso conto di come venivo fatturato fino a quando non ho raggiunto il limite del mio tipo di sottoscrizione.

📚 Leggi anche: Modelli per la scrittura di contenuti

Scegliere la migliore alternativa a HeyGen

HeyGen ha aperto le porte ai contenuti basati sugli avatar, ma con la crescita dei team crescono anche le aspettative: maggiore controllo, collaborazione più intelligente, prezzi flessibili e funzionalità/funzioni che vanno oltre lo scambio di volti o il sincronismo labiale.

Strumenti come Synthesia e Colossyan eccellono nella realizzazione di video formativi rapidi con avatar. Rask e DeepBrain brillano nella localizzazione. E per contenuti brevi e dinamici, VEED, Runway e InVideo AI offrono risultati di grande stile.

Il tuo caso d'uso, le dimensioni del tuo team e i tuoi obiettivi creativi definiranno cosa significa "migliore" per te.

Ma ClickUp è la nostra raccomandazione se stai cercando di gestire l'intero processo di produzione video, dalla sceneggiatura alla revisione delle attività, all'interno di un'unica piattaforma.

Vuoi abbandonare i flussi di lavoro frammentati?