Gli 8 migliori strumenti di IA per i tecnici di rete nel 2025

Dalla risoluzione dei guasti alle 2 del mattino alla correzione degli errori di configurazione, il tuo ruolo di ingegnere di rete richiede un costante equilibrio tra mille cose.

Ma se gli strumenti AIOps (intelligenza artificiale per le operazioni IT) potessero alleggerire il tuo carico di lavoro?

L'IA può automatizzare attività noiose, prevedere i guasti prima che si verifichino e aiutare a gestire le minacce informatiche. La parte migliore? Non è necessario rinnovare il sistema. Gli strumenti di IA possono essere integrati nel software aziendale esistente.

In questa guida abbiamo raccolto i migliori strumenti di IA per i tecnici di rete per ottimizzare i servizi e le prestazioni di rete, completi di pro, contro, prezzi e recensioni degli utenti reali. Diamo un'occhiata!

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti di IA per i professionisti delle reti IT:

Uno strumento di monitoraggio della rete basato sull'IA è in grado di rilevare modelli di traffico insoliti da un dispositivo configurato in modo errato. Ottimizza automaticamente il routing, risolvendo il problema in pochi secondi.

È necessario scegliere con attenzione un sistema di IA che si integri con DevOps, generi informazioni predittive e gestisca in modo efficiente i progetti di rete.

Cerca:

Risoluzione automatizzata dei problemi: Rileva, diagnostica e risolvi i problemi di rete senza intervento umano

Analisi predittiva: analizza i dati storici per anticipare guasti o problemi prima che si verifichino e analizza i dati storici per anticipare guasti o problemi prima che si verifichino e prendere decisioni migliori

Rilevamento delle anomalie: monitora continuamente il traffico di rete per identificare attività insolite come dispositivi configurati in modo errato o picchi di utilizzo imprevisti

Sicurezza e conformità: riconosci comportamenti sospetti, come tentativi di accesso non autorizzati, con il rilevamento delle minacce integrato

Ottimizzazione della rete: gestisci la larghezza di banda, assegna priorità alle applicazioni critiche, riduci la congestione e suggerisci percorsi di routing ottimali

Dashboard intuitive: ricevi avvisi in tempo reale, metriche sulle prestazioni e consigli pratici in un'interfaccia chiara e intuitiva

Flussi di lavoro automatizzati: semplifica le attività di gestione di rete di routine come gli aggiornamenti della configurazione, l'applicazione delle policy e la risposta agli incidenti, risparmiando tempo e riducendo gli errori umani

👀 Lo sapevate che: Il 51% dei professionisti ha subito una perdita finanziaria complessiva pari a 1 milione di dollari a causa di violazioni dei dati. L'utilizzo di strumenti di sicurezza di rete basati sull'IA può aiutare a rafforzare la sicurezza dei dati!

Quando si configurano router, switch, firewall e reti wireless, è necessario garantire che tutto funzioni correttamente e in modo sicuro.

Il giusto strumento di flusso di lavoro IA può aumentare le prestazioni, rafforzare la sicurezza e garantire un flusso regolare dei dati. Consulta questo elenco per trovare quello più adatto alle tue esigenze!

1. ClickUp (Il migliore per il project management IT e di rete)

Prova subito ClickUp Brain Crea guide sulla sicurezza della rete e raccogli idee per implementare processi di rete sicuri con l'assistenza IA di ClickUp Brain

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, combina la gestione delle conoscenze, il project management e la collaborazione in team nella sua interfaccia basata sull'IA per la massima efficienza del flusso di lavoro. Può anche modellarsi per adattarsi alle tue esigenze di gestione della rete.

Gli ingegneri di rete devono affrontare ripetitive attività di risoluzione dei problemi, risoluzione degli incidenti e documentazione. Ma invece di documentare manualmente i problemi di rete, ClickUp Brain può aiutarti a generare report strutturati per le attività di manutenzione a partire dai dati grezzi con i log precedenti, i modelli e un riepilogo/riassunto.

Crea report strutturati sugli incidenti, riassumili e converti le conclusioni in elementi da mettere in pratica con ClickUp Brain

ClickUp AI assegna anche una priorità alle attività. Se a un ingegnere vengono assegnate più attività, come una modifica alla configurazione VLAN e un controllo critico della sicurezza della rete, ClickUp AI consiglia quale attività deve essere affrontata per prima in base alla gravità e all'impatto.

Per alleggerire il tuo carico di lavoro, l'IA di ClickUp automatizza le attività ripetitive come l'assegnazione e l'aggiornamento degli stati delle attività di manutenzione della rete e la pianificazione delle scadenze per il monitoraggio degli aggiornamenti del sistema.

Con ClickUp Automazioni, puoi assegnare automaticamente i ticket in base al tipo di problema (ad esempio, "Configurazione firewall" va al team Sicurezza, "Instabilità BGP" al team Core Networking). Puoi anche impostare flussi di lavoro completi che funzionano senza intervento manuale.

✅ Esempio: quando una nuova attività di ClickUp viene contrassegnata con "Urgente" nella priorità + "Datacenter" nel campo personalizzato della posizione, invia un ping all'ingegnere di turno in Slack, aggiunge l'attività alla bacheca Datacenter Ops e crea un'attività secondaria collegata per la documentazione.

Automatizza le attività di manutenzione ripetitive e l'assegnazione dei ticket con le automazioni di ClickUp

La cosa davvero interessante dell'IA di ClickUp è che puoi lavorare con più LLM come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente dalla tua area di lavoro. Con questa funzionalità, puoi sfruttare appieno l'intelligenza artificiale e dire addio agli errori umani e ai limiti. Passa da un LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

ClickUp può anche integrarsi con strumenti di monitoraggio di terze parti per consolidare i dati di rete nei dashboard ClickUp per analisi e decisioni in tempo reale.

E quando si tratta di collaborare tra ingegneri, IT, sicurezza e fornitori, hai a disposizione diversi strumenti per semplificare il project management di rete:

: mappa le topologie di rete o i diagrammi di architettura di alto livello, quindi converti i nodi direttamente in attività concrete Lavagne online ClickUp: mappa le topologie di rete o i diagrammi di architettura di alto livello, quindi converti i nodi direttamente in attività concrete

Organizza visivamente le tue attività con ClickUp

: suddividi i progetti più grandi in attività e attività secondarie gestibili. Discuti le modifiche alla configurazione o i passaggi di risoluzione dei problemi direttamente nell'attività, con @menzioni, commenti assegnati e allegati di file per contestualizzare. È possibile impostare Attività di ClickUp: suddividi i progetti più grandi in attività e attività secondarie gestibili. Discuti le modifiche alla configurazione o i passaggi di risoluzione dei problemi direttamente nell'attività, con @menzioni, commenti assegnati e allegati di file per contestualizzare. È possibile impostare stati personalizzati delle attività per definire le fasi delle attività, ad esempio "Monitoraggio della rete", "Problema identificato", "Risoluzione in corso" e "Risolto". Ciò garantisce che i flussi di lavoro siano allineati ai requisiti specifici dei progetti di gestione della rete

con autorizzazioni: mantieni procedure operative standard (SOP), documentazione degli indirizzi IP, protocolli di sicurezza, liste di controllo di conformità, matrici di escalation dei fornitori, ecc. , in documenti con controllo delle versioni collegati alle attività Documenti ClickUpcon autorizzazioni: mantieni procedure operative standard (SOP), documentazione degli indirizzi IP, protocolli di sicurezza, liste di controllo di conformità, matrici di escalation dei fornitori, ecc. , in documenti con controllo delle versioni collegati alle attività

Consolidando i flussi di lavoro in un'unica piattaforma, ClickUp elimina i sistemi frammentati, consentendo ai team IT di concentrarsi sull'ottimizzazione delle prestazioni della rete.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Genera automaticamente una voce dettagliata nel registro delle modifiche utilizzando ClickUp AI ogni volta che viene effettuato un aggiornamento della configurazione di rete o una modifica dell'infrastruttura e archiviala direttamente in un documento ClickUp centralizzato per riferimento continuo e preparazione agli audit

Crea attività ricorrenti in ClickUp per la manutenzione programmata, come aggiornamenti del firewall, controlli di backup e audit di sicurezza

Visualizza gli avvisi di sicurezza della rete e le analisi dei tempi di inattività in un'unica vista centrale con i dashboard di ClickUp

Utilizza Slack, Microsoft Teams o avvisi via email per tenere informati gli ingegneri sui problemi di rete in tempo reale con oltre 1000 integrazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

I principianti possono sentirsi sopraffatti dall'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione di TrustRadius condivide:

Con ClickUp, siamo in grado di aggiungere attività di dipendenza e assegnarle a diversi team. Questo rende molto più facile il lavoro di spiegare da zero un'attività, poiché tutti i dati sono già forniti nell'ambito di quella particolare attività.

Con ClickUp, siamo in grado di aggiungere attività di dipendenza e assegnarle a diversi team. Questo rende molto più facile il lavoro di spiegare da zero un'attività, poiché tutti i dati sono già forniti nell'ambito di quella particolare attività.

2. Juniper Mist IA (Ideale per reti wireless e automazioni basate sull'IA)

tramite Juniper Mist IA

Marvis Virtual Network Assistant di Juniper Mist IA funge da copilota basato sull'IA per i tecnici di rete. Diagnostica i problemi di rete, ottimizza l'infrastruttura di rete e riduce l'intervento umano nella risoluzione dei problemi.

Consente inoltre ai tecnici di rete di ottenere informazioni dettagliate end-to-end sull'esperienza degli utenti raccogliendo e analizzando i dati provenienti dagli access point, dagli switch, dai router e dai firewall Juniper.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA Juniper Mist

Garantite prestazioni Wi-Fi, cablate e SD-WAN superiori con la gestione delle risorse radio basata sull'IA

Riduci al minimo le visite in loco e la risoluzione manuale dei problemi con l'automazione basata sull'IA

Abilita la correlazione automatizzata degli eventi, l'identificazione precisa delle cause alla radice e l'implementazione di operazioni di rete self-driving

Raccogli informazioni approfondite e indicazioni pratiche utilizzando un'interfaccia conversazionale in linguaggio naturale

Limiti dell'IA di Juniper Mist

L'access point Juniper Mist gratuito e la versione di prova di 90 giorni di Wi‑Fi Assurance sono limitati agli Stati Uniti

Prezzi dell'IA Juniper Mist

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Juniper Mist IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Juniper Mist IA

Una recensione su Reddit evidenzia:

Lavoro presso un MSP e utilizziamo Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus e Mist per vari clienti e soluzioni. Mist è di gran lunga il mio preferito per la facilità di configurazione e supporto. Hanno ancora molta strada da fare in termini di commutazione e instradamento, ma stanno facendo grandi progressi.

Lavoro presso un MSP e utilizziamo Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus e Mist per vari clienti e soluzioni. Mist è di gran lunga il mio preferito per la facilità di configurazione e supporto. Hanno ancora molta strada da fare in termini di commutazione e instradamento, ma stanno facendo grandi progressi.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (ideale per fornire una visibilità approfondita sullo stato e sul traffico della rete)

tramite SolarWinds Network Performance Monitor

Stare al passo con una rete, sia essa locale, ibrida o multi-vendor, non è un'impresa facile. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) semplifica il processo, offrendo agli ingegneri visibilità in tempo reale sulle metriche delle prestazioni senza complesse automazioni. Invece di affogare nei dati, otterrete informazioni chiare e utilizzabili per risolvere i problemi prima che si aggravino.

Funzionalità/funzioni principali di SolarWinds Network Performance Monitor

Genera mappe visive intelligenti di reti ibride e locali per semplificare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi

Monitorate e analizzate i percorsi di rete critici in tempo reale per identificare i colli di bottiglia e le cause alla base del calo delle prestazioni

Utilizza avvisi basati sulle anomalie e notifiche guidate da AIOps per rispondere ai problemi prima che interrompano le operazioni

Crea dashboard personalizzati che evidenziano gli indicatori chiave delle prestazioni di rete più rilevanti per le esigenze della tua organizzazione

Limiti di SolarWinds Network Performance Monitor

L'interfaccia utente e la grafica sono essenziali

Il prodotto e le prestazioni possono sembrare obsoleti

Non è possibile utilizzarlo per monitorare la tua VPN o chi entra ed esce dalla tua rete

Prezzi di SolarWinds Network Performance Monitor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SolarWinds Network Performance Monitor

G2: 4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SolarWinds Network Performance Monitor

Un utente su Capterra afferma:

Offre una chiara visualizzazione della nostra rete in tempo reale, rendendo facile individuare e risolvere i problemi prima che causino gravi interruzioni del servizio.

Fornisce una chiara visualizzazione della nostra rete in tempo reale, rendendo facile individuare e risolvere i problemi prima che causino gravi interruzioni del servizio.

4. Cisco DNA Center (ideale per reti basate sull'intento e mitigazione proattiva delle minacce)

tramite Cisco DNA Center

Perché perdere tempo con la gestione manuale della rete? Cisco Catalyst Center automatizza le configurazioni dei dispositivi, monitora lo stato della rete e rafforza la sicurezza.

Grazie al rilevamento delle anomalie basato sull'IA e alle approfondite informazioni sulla sicurezza, individua le minacce prima che diventino disastri, garantendoti tranquillità e più tempo per concentrarti su ciò che conta.

Funzionalità/funzioni principali di Cisco DNA Center

Implementa il controllo degli accessi basato su criteri e la segmentazione con Cisco Identity Services Engine (ISE) per limitare l'accesso non autorizzato alla rete

Utilizza algoritmi di machine learning in tempo reale per rilevare, risolvere e correggere i problemi di rete prima che abbiano un impatto sugli utenti

Assistenza Wireless 3D Analyzer per mappare la copertura Wi-Fi, rilevare interferenze e ottimizzare i problemi di prestazioni wireless

Limiti di Cisco DNA Center

È compatibile solo con dispositivi di rete Cisco

L'architettura e l'interfaccia utente possono risultare complesse per alcuni utenti

È possibile affrontare un problema di latenza nella correlazione dei dati

Prezzi di Cisco DNA Center

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cisco DNA Center

G2: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cisco DNA Center

Direttamente da una recensione G2:

Cisco DNA Center è una piattaforma potente, ma può essere complessa da imparare e utilizzare. Anche il costo è un fattore da considerare.

Cisco DNA Center è una piattaforma potente, ma può essere complessa da imparare e utilizzare. Anche il costo è un fattore da considerare.

5. NetBrain (ideale per la visualizzazione in tempo reale di infrastrutture di rete complesse)

tramite NetBrain

I problemi di rete non dovrebbero cogliervi alla sprovvista. Con NetBrain, potete prevenire i problemi invece di reagire ad essi. Crea mappe di rete dinamiche e in tempo reale che eliminano le congetture.

Che tu stia lavorando con ambienti cloud ibridi o SDN, ti offre visibilità end-to-end, consentendoti di risolvere rapidamente i problemi e anticiparne la comparsa.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetBrain

Genera mappe di rete live, storiche e golden path per una visibilità completa del cloud ibrido e SDN

Rileva problemi transitori, diagnostica automaticamente i problemi e chiudi automaticamente i ticket ripetitivi con l'osservabilità assistita dall'IA

Esegui valutazioni continue su tutta la rete per individuare i rischi prima che compromettano le operazioni

Pianifica, testa ed esegui le modifiche con l'analisi dell'impatto integrata per prevenire configurazioni errate e rischi per la sicurezza

Trigger flussi di lavoro automatizzati per la risoluzione dei problemi, la correzione e la conformità senza richiedere script manuali

Limiti di NetBrain

Lo strumento può rallentare durante determinati processi

L'implementazione può essere complessa

Può essere costoso per i team di piccole dimensioni e con un budget limitato

Prezzi NetBrain

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NetBrain

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di NetBrain

Una recensione su G2 valuta positivamente lo strumento:

Fornisce mappatura dinamica, analisi dei percorsi in tempo reale e risoluzione dei problemi a livello di protocollo. Le mappe/i percorsi possono essere scaricati in Vision per ulteriore documentazione e a fini di audit. Tutte le modifiche alla rete possono essere convalidate tramite NetBrain prima dell'effettiva implementazione.

Fornisce mappatura dinamica, analisi dei percorsi in tempo reale e risoluzione dei problemi a livello di protocollo. Le mappe/i percorsi possono essere scaricati in Vision per ulteriore documentazione e a fini di audit. Tutte le modifiche alla rete possono essere convalidate tramite NetBrain prima dell'effettiva implementazione.

6. Arista CloudVision (ideale per operazioni in ambienti ibridi e multi-cloud)

tramite Arista CloudVision

Network Data Lake (NetDL™) di Arista CloudVision è come una macchina del tempo per la tua rete. Raccoglie, analizza e correla i dati a livello di rete, offrendo informazioni sia storiche che in tempo reale. Dalla diagnosi delle cause alla rafforzamento della sicurezza, è uno strumento potente per gli ingegneri che necessitano di una visibilità approfondita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arista CloudVision

Integra reti di data center, campus, WAN e cloud in un'unica piattaforma di gestione

Utilizza tecniche di IA per identificare anomalie, ottimizzare le configurazioni dei dispositivi e mitigare i rischi per la sicurezza nelle reti ibride e cloud

Orchestra e monitora le politiche di microsegmentazione su più domini di rete

Utilizza il motore Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) per analizzare i dati di telemetria, fornendo analisi predittive e informazioni utili

Visualizza in tempo reale la conformità dei dispositivi, ricevi avvisi sulle vulnerabilità e automatizza i processi di audit per garantire il rispetto degli standard e delle politiche di sicurezza

Limiti di Arista CloudVision

Lo strumento ha requisiti hardware e software specifici per garantire le massime prestazioni, con conseguenti costi aggiuntivi per l'aggiornamento del sistema

Prezzi di Arista CloudVision

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Arista CloudVision

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Arista CloudVision

Un recensore su Reddit condivide:

Potevamo vedere esattamente al secondo in cui un'interfaccia difettosa avrebbe smesso di funzionare o sarebbe andata in tilt, e esattamente al secondo in cui sarebbe tornata operativa, cosa che un normale collettore SNMP avrebbe potuto non rilevare.

Potevamo vedere esattamente al secondo in cui un'interfaccia difettosa avrebbe smesso di funzionare o sarebbe andata in tilt, e esattamente al secondo in cui sarebbe tornata operativa, cosa che un normale collettore SNMP avrebbe potuto non rilevare.

7. Auvik (Ideale per la gestione remota e il ripristino rapido da configurazioni errate)

tramite Auvik

Il backup automatico della configurazione e il monitoraggio dei dispositivi di Auvik garantiscono che i team IT possano riprendersi da configurazioni errate e minacce alla sicurezza con tempi di inattività minimi.

Mette in primo piano la gestione della rete basata sul cloud, offrendo risoluzione automatizzata dei problemi, ottimizzazione della rete e manutenzione predittiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Auvik

Visualizza l'intera automazione della rete con mappe topologiche in tempo reale che supportano la sincronizzazione puntuale

Utilizza oltre 64 avvisi preconfigurati e personalizzabili per rilevare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti

Connettete Auvik ai vostri sistemi di gestione IT preferiti per migliorare i flussi di lavoro e le operazioni

Accedi a funzionalità/funzioni di gestione remota come il terminale in-app, il browser remoto e il tunnel remoto per risolvere i problemi

Limiti di Auvik

Modificare i report esistenti e ottenere i dati è talvolta un'operazione noiosa

La configurazione e l'impostazione sono complesse anche ai livelli iniziali

Prezzi di Auvik

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Auvik

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Auvik

Su G2, un utente condivide:

Auvik offre facilità di implementazione, gestione e monitoraggio costante. La piattaforma viene costantemente migliorata per aumentare la sicurezza, l'usabilità e la funzionalità.

Auvik offre facilità di implementazione, gestione e monitoraggio costante. La piattaforma viene costantemente migliorata per aumentare la sicurezza, l'usabilità e la funzionalità.

8. ManageEngine OpManager (ideale per integrare prestazioni, sicurezza e rilevamento dei guasti)

tramite ManageEngine OpManager

Devi destreggiarti tra servizi cloud, dispositivi di rete e prestazioni dei server? ManageEngine OpManager tiene tutto sotto controllo. Il rilevamento dei guasti e l'automazione basati sull'IA riducono le noiose operazioni di risoluzione dei problemi, consentendo agli ingegneri di concentrarsi su progetti più importanti invece di spegnere incendi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ManageEngine OpManager

Ottieni visibilità sullo stato, la disponibilità e le prestazioni di tutti i dispositivi basati su IP per garantire operazioni senza intoppi

Riduci i tempi di inattività con il rilevamento delle anomalie basato su IA e machine learning , avvisi intelligenti e flussi di lavoro di risoluzione automatizzati

Utilizza mappe Layer 2, viste della topologia virtuale e planimetrie 3D dei data center per comprendere le dipendenze di rete

Analizza l'utilizzo della larghezza di banda, risolvi potenziali vulnerabilità e migliora l'affidabilità dei collegamenti WAN con la tecnologia IPSLA di Cisco

Limiti di ManageEngine OpManager

Le integrazioni di terze parti richiedono una configurazione di rete aggiuntiva e assistenza tecnica

Gli aggiornamenti possono causare problemi occasionali alla stabilità del software

Personalizzazione approfondita limitata senza script e mancanza di opzioni di modelli

Prezzi di ManageEngine OpManager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ManageEngine OpManager

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Migliora la gestione e il monitoraggio della rete con ClickUp

Con l'aumentare della complessità delle operazioni di rete, i tecnici di rete e i professionisti IT hanno bisogno di una piattaforma centralizzata e basata sull'IA per gestire le attività, automatizzare i flussi di lavoro e strutturare la documentazione.

Diversi strumenti di IA e machine learning aiutano nell'automazione della rete, nella sicurezza e nell'ottimizzazione delle prestazioni. Ma ClickUp si distingue come la piattaforma basata sull'IA più potente per la gestione dei progetti IT e di rete.

Riduce i costi amministrativi e offre strumenti che semplificano i flussi di lavoro, favoriscono la collaborazione e migliorano la produttività complessiva.

Che tu stia gestendo la sicurezza della rete, supervisionando le migrazioni al cloud o garantendo l'operatività del sistema, ClickUp ti consente di portare a termine il lavoro in modo più rapido, intelligente e con meno errori umani.

