Hai appena finito di progettare un tutorial su Canva: layout pulito, immagini chiare e ora sei pronto per guidare qualcuno attraverso di esso. Normalmente, dovresti cambiare strumento, aprire un registratore dello schermo separato, esportare i file e monitorare i download.

Ma ora Canva elimina tutte queste difficoltà grazie alla sua funzionalità di registrazione dello schermo integrata. Puoi registrare lo schermo, la webcam e l'audio direttamente all'interno della piattaforma.

Questo lo rende perfetto per walkthrough, demo di prodotti o video esplicativi rapidi, il tutto senza uscire dal tuo file di progettazione.

In questo post del blog ti mostreremo come registrare lo schermo su Canva e perché questa funzionalità sottovalutata può rendere più fluido il processo di creazione dei tuoi contenuti. 🎯

🔍 Lo sapevi? Si prevede che le dimensioni del mercato dei software di cattura dello schermo cresceranno fino a raggiungere i 18,25 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto del 13,7%.

È possibile registrare lo schermo in Canva?

Sì, è possibile registrare lo schermo in Canva. La funzionalità di registrazione dello schermo integrata consente di registrare lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente all'interno dell'editor Canva. Questa funzionalità è gratuita e intuitiva per creare tutorial, presentazioni, video esplicativi e altro ancora.

Perché è utile registrare lo schermo?

La registrazione dello schermo è uno strumento potente per catturare l'attività sullo schermo in tempo reale. Offre numerosi vantaggi nei settori dell'istruzione, aziendale e dell'assistenza tecnica. Ecco come:

Dimostra chiaramente i processi : consente agli utenti di dimostrare visivamente come completare le attività o utilizzare il software, rendendo le istruzioni più facili da comprendere

Cattura i problemi in tempo reale : aiuta a documentare bug o problemi tecnici, fornendo prove chiare per l'assistenza o la risoluzione dei problemi

Assistenza per l'apprendimento a distanza : insegnanti e formatori possono registrare lezioni, tutorial o guide dettagliate che gli studenti possono consultare in qualsiasi momento

Migliora la comunicazione : sostituisce lunghe spiegazioni nelle email o nelle riunioni trasmettendo le informazioni in modo visivo e rapido

Crea contenuti riutilizzabili: una volta registrati, i video possono essere riutilizzati per l'onboarding, la formazione o il marketing, risparmiando tempo e lavoro richiesto per ripetere le stesse spiegazioni

Come registrare lo schermo su Canva (passaggio dopo passaggio)

Se stai progettando in Canva e desideri spiegare le tue immagini, registrare la tua procedura direttamente all'interno della piattaforma è molto più sensato. Non è necessario passare da un'app all'altra.

Ecco una guida dettagliata per iniziare a registrare in pochi minuti. 💁

Metodo n. 1: utilizzare lo strumento "Registra te stesso"

Passaggio 1: avvia un nuovo progetto video

Vai su Canva dal tuo desktop (Chrome è l'opzione migliore). Clicca su Crea un design e seleziona Video dal menu. Puoi scegliere tra diverse tele video.

tramite Canva

💡 Suggerimento: le dimensioni standard con rapporto di aspetto 16:9 sono perfette per YouTube, webinar o contenuti di corsi.

Passaggio 2: apri lo studio di registrazione

Nella barra laterale sinistra, clicca sulla scheda Caricamenti. Clicca sul pulsante Registra te stesso.

Si aprirà lo studio di registrazione di Canva, ed è qui che avviene la magia. Verifica di essere nel tipo di progetto Video se non vedi l'opzione.

Passaggio 3: scegli cosa registrare

All'interno dello studio vedrai un microfono, una fotocamera e un'icona della modalità di registrazione. Puoi combinare le opzioni in base alle tue esigenze:

Microfono: Scegli il microfono (o disattivalo)

Fotocamera: accendi o spegni la webcam

Modalità di registrazione: scegli tra tre opzioni: Solo fotocamera per video in cui parli Solo schermo se desideri mostrare qualcosa senza mostrare il tuo volto Fotocamera e schermo entrambi insieme, con l'immagine della webcam che appare in un angolo

Fotocamera solo per video con riprese del volto

Registra lo schermo solo se desideri mostrare qualcosa senza mostrare il tuo volto

Fotocamera e schermo entrambi insieme, con l'immagine della webcam che appare in un angolo

Fotocamera solo per video con riprese del volto

Registra lo schermo solo se desideri mostrare qualcosa senza mostrare il tuo volto

Fotocamera e schermo entrambi insieme, con l'immagine della webcam che appare in un angolo

💡Suggerimento: la combinazione Fotocamera e schermo è ideale per corsi online o video tutorial. Aggiunge un tocco personale mantenendo l'attenzione sullo schermo.

Passaggio 4: scegli una parte dello schermo da condividere

Se selezioni la registrazione dello schermo (da sola o con la fotocamera), apparirà un pop-up che ti chiederà cosa condividere. Puoi scegliere:

L'intero schermo

Una finestra specifica dell'app

Una scheda del browser Chrome

Seleziona ciò che funziona meglio per la tua registrazione e premi Condividi.

📖 Leggi anche: Come disegnare mentre registri lo schermo

Passaggio 5: avvia la registrazione

Una volta impostato tutto, clicca su Registra. Canva ti dà un rapido conto alla rovescia di 3 secondi, così non sarai colto alla sprovvista.

Ora, esamina i tuoi contenuti, che si tratti di una demo live, un tour del prodotto o un tutorial. Puoi mettere in pausa e riprendere la registrazione secondo necessità, il che è utile se hai bisogno di raccogliere le idee a metà strada.

Passaggio 6: interrompi e salva

Quando hai terminato, clicca su Terminato. Quindi seleziona Salva ed esci.

Canva caricherà automaticamente la tua registrazione nella sezione Caricamenti > Video del tuo progetto. Da qui, puoi spostarla sulla tela, ritagliarla, tagliarla, ingrandirla, aggiungere uno sfondo e altro ancora.

Se hai utilizzato la modalità Fotocamera e schermo, puoi ridimensionare o riposizionare la bolla di registrazione della webcam dopo la registrazione. Se riscontri problemi, puoi eliminare i dati video e riprendere la registrazione.

Passaggio 7: scarica o condividi

Per salvare il video sul tuo computer, vai su Caricamenti > Video, clicca sui tre puntini accanto al file e seleziona Scarica.

Oppure, utilizza le opzioni di condivisione integrate di Canva per condividere la registrazione dello schermo direttamente sulla pagina YouTube per il tuo pubblico, generare un link pubblico o pubblicarla sui social.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 50% degli intervistati nel nostro sondaggio ha indicato il venerdì come il giorno più produttivo della settimana. Questo potrebbe essere un fenomeno unico del lavoro moderno. Il venerdì tendono ad esserci meno riunioni e questo, insieme al contesto accumulato durante la settimana lavorativa, potrebbe significare meno interruzioni e più tempo per un lavoro approfondito e concentrato. Vuoi mantenere la produttività del venerdì per tutta la settimana? Adotta le pratiche di comunicazione asincrona con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro! Registra il tuo schermo con ClickUp Clips , ottieni trascrizioni istantanee tramite ClickUp Brain o chiedi all'IA Notetaker di ClickUp di intervenire e riepilogare/riassumere i punti salienti della riunione per te!

Metodo n. 2: Utilizzo di Present and Record

Se stai lavorando con una presentazione e desideri guidare le persone attraverso di essa come se fosse una presentazione dal vivo, Canva ha uno strumento dedicato anche per questo.

Passaggio 1: apri una presentazione

Dalla home page di Canva, clicca su Presentazione per iniziare una nuova presentazione o aprirne una già creata.

Passaggio 2: scegli Presentazione e Registrazione

Fai clic sul pulsante Presenta in alto a destra, quindi seleziona Presenta e registra. Canva ti porterà alla schermata di configurazione della registrazione.

Clicca su Avanti, poi vai allo studio di registrazione.

🤝 Promemoria: La funzionalità di registrazione è limitata all'app web desktop. Se stai utilizzando un telefono o un tablet, dovrai passare al computer per registrare.

Passaggio 3: configura la videocamera e il microfono

Consenti a Canva di accedere alla tua fotocamera e al tuo microfono. Scegli i tuoi dispositivi preferiti o seleziona Nessuna fotocamera se desideri solo una voce fuori campo.

Clicca su Avvia registrazione. Verrà visualizzato il consueto conto alla rovescia di 3 secondi, dopodiché sarai in diretta.

Passaggio 4: Consegna la tua presentazione

Ora, commenta le tue diapositive proprio come faresti in una riunione.

Il feed della tua webcam (se abilitato) verrà visualizzato nell'angolo in basso. Puoi anche visualizzare o prendere appunti dal video mentre registri; non è necessario memorizzare il copione.

💡 Suggerimento: mantieni un tono colloquiale durante la presentazione, proprio come se stessi spiegando qualcosa a un collega. Questo renderà il tuo video più coinvolgente.

Passaggio 5: Termina e condividi

Quando hai terminato, clicca su Termina registrazione. Canva genererà un link video condivisibile e potrai anche scaricare il video o tornare indietro per modificare o ritagliare la registrazione dello schermo.

💡 Suggerimento: Vuoi pubblicare il tuo video su Instagram Stories? Scegli un layout verticale. Per YouTube, mantieni il layout orizzontale. Canva ti consente di regolarlo facilmente.

Limiti dello strumento di registrazione dello schermo di Canva

Il registratore dello schermo integrato in Canva è ottimo per tutorial e presentazioni veloci, ma presenta alcune limitazioni che potrebbero farti prendere in considerazione delle alternative a Canva.

Ecco alcune cose da tenere a mente:

Nessuna opzione solo audio: non puoi registrare solo la voce fuori campo, devi prima registrare un video, quindi estrarre l'audio in un secondo momento, se necessario 🎙️

Solo formattato WEBM: Canva salva le registrazioni nel formato file . WEBM. Se hai bisogno del formato MP4 (che funziona meglio con la maggior parte degli strumenti e delle piattaforme di modifica), dovrai convertirlo in un secondo momento 📁

Solo schermo intero: Non è possibile registrare solo una parte dello schermo. È tutto o niente, il che può essere fastidioso se stai cercando di concentrarti su un'app o un'area specifica 🖥️

Il feed della webcam è fisso: se se registri lo schermo del browser e la fotocamera, la bolla della webcam rimane fissa in un punto e non è possibile spostarla o ridimensionarla durante la registrazione 📸

Funzionalità offline limitata: Poiché tutto funziona nel browser, una connessione instabile può compromettere la qualità della registrazione o persino causare problemi durante la registrazione 🌐

Mancanza di strumenti avanzati: Canva consente di tagliare e ritagliare, ma niente di più. Non è possibile cambiare finestra durante la registrazione, disegnare o evidenziare durante il video, né lavorare con tracce audio separate o controlli avanzati del rumore ✂️

Nessuna programmazione o pubblicazione automatica: Una volta terminata la registrazione, dovrai scaricare il tuo video e utilizzare un'altra app se desideri programmarlo per un secondo momento 📆

Registra lo schermo e aumenta la produttività del flusso di lavoro con ClickUp

La funzione di registrazione dello schermo integrata in Canva semplifica la creazione di tutorial, presentazioni o video esplicativi senza uscire dalla piattaforma. Ma la registrazione è solo uno dei passaggi: pianificare, organizzare e gestire tutto il resto è altrettanto importante.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Questo strumento di project management per la produzione video ti aiuta a pianificare, archiviare, condividere e automatizzare ogni fase del flusso di lavoro della tua produzione video.

Passaggio 1: crea attività di ClickUp per pianificare i flussi di lavoro dei tuoi video

Dalla stesura della sceneggiatura alla gestione delle sequenze e dei collaboratori, ClickUp mantiene il processo strutturato fin dall'inizio. Funzionalità come le attività di ClickUp consentono di suddividere il flusso di lavoro in passaggi gestibili, anche prima di premere "Registra"

Crea attività di ClickUp per semplificare il tuo calendario dei contenuti

📌 Ad esempio, se sei un autore di contenuti che sta mappando un tutorial YouTube sulla progettazione di Instagram Reels, puoi utilizzare le attività di ClickUp per:

Suddividi il progetto in attività secondarie , come la scrittura della sceneggiatura, la registrazione, la modifica e la pubblicazione

Imposta date di scadenza e scadenze tramite tramite i campi personalizzati per rimanere in linea con i tuoi obiettivi

Assegna le rispettive parti al tuo assistente virtuale o editor video

Usa gli stati personalizzati delle attività come In bozza, In registrazione o Pronto per la pubblicazione per monitorare lo stato di avanzamento come In bozza, In registrazione o Pronto per la pubblicazione per monitorare lo stato di avanzamento

Passaggio 2: prepara il materiale video in ClickUp Docs

E se desideri preparare script video, ClickUp Docs è la soluzione ideale all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

Crea un database centralizzato per i tuoi script e i link ai video con ClickUp Docs

Puoi facilmente redigere e formattare il tuo script utilizzando gli stili integrati, incorporare link Canva e aggiungere attività correlate, tutto nello stesso documento.

Che tu sia un autore di contenuti, un insegnante o il titolare di una piccola impresa, i documenti ClickUp ti consentono di organizzare tutto in un unico posto:

Gli autori possono delineare le sceneggiature e monitorare i passaggi della produzione video

Gli insegnanti possono creare piani delle lezioni in linea con le sequenze del programma scolastico

I titolari di piccole imprese possono archiviare guide introduttive, domande frequenti, punti di discussione e calendari per semplificare la formazione interna

Collaborazione in tempo reale, commenti e aggiornamenti consentono al tuo team di rimanere sincronizzato, senza più passare da un'app all'altra.

La funzionalità Documenti di ClickUp e i corsi formativi di ClickUp University sono tra i migliori che abbia mai visto tra tutti i fornitori con cui ho lavorato. Ora impiego molto meno tempo a creare video tutorial per i membri del team. Invece, invio loro i documenti e le guide disponibili su ClickUp, che sono davvero utili.

La funzionalità Documenti di ClickUp e i corsi formativi di ClickUp University sono tra i migliori che abbia mai visto tra tutti i fornitori che ho utilizzato. Ora impiego molto meno tempo a creare video tutorial per i membri del team. Invece, invio alle persone i documenti e le guide in ClickUp, che sono davvero utili.

Passaggio 3: avvia la registrazione dello schermo e della voce fuori campo con ClickUp Clips

Quando è il momento di fornire un feedback o di evitare di digitare una lunga spiegazione, i Clip di ClickUp ti consentono di registrare e condividere lo schermo direttamente all'interno delle attività, rendendo la comunicazione veloce, visiva e fruibile.

Crea tutorial, presentazioni e altri tipi di contenuti con ClickUp Clips

Ecco alcuni esempi reali di come la comunicazione video asincrona tramite ClickUp Clips può semplificare il tuo flusso di lavoro:

Gli autori di contenuti che registrano un tutorial, ad esempio su come progettare una newsletter in Canva, possono evitare il fastidio di scaricare e convertire file. Basta registrare lo schermo direttamente in ClickUp, spiegare il processo e allegare immediatamente il Clip a un'attività come "Tutorial newsletter - Modifica. " Terminato!

Gli insegnanti che forniscono feedback sulle presentazioni degli studenti o illustrano i piani delle lezioni possono registrare lo schermo e aggiungere commenti con indicazione dell'ora, in modo che gli studenti sappiano esattamente a quale momento si riferiscono

I professionisti del marketing possono registrare demo di prodotti e trasformare i Clip in chiari elementi di azione per il team di progettazione o commerciale, perfetti per revisioni asincrone e allineamenti interfunzionali

Spiega il tuo lavoro più velocemente con ClickUp Clip, perfetto per walkthrough, feedback o aggiornamenti asincroni

‼️ Perché scegliere Clip: Ecco perché Clip è migliore del registratore di Canva: Puoi registrare lo schermo, con o senza la fotocamera e con una narrazione di accompagnamento

Non sei vincolato alla modalità a schermo intero: registra facilmente una finestra o una scheda specifica

Ogni Clip dispone di trascrizioni IA ricercabili, che facilitano la ricerca e il riferimento alle registrazioni precedenti

Puoi lasciare commenti in momenti specifici, condividere immediatamente il Clip o persino creare attività direttamente da ciò che è stato detto nel video

Ogni clip viene archiviato in un Hub clip centralizzato, che semplifica la ricerca di registrazioni specifiche

💡 Suggerimento per esperti: Desideri una registrazione completa anche delle tue riunioni e discussioni? Invita semplicemente ClickUp AI Notetaker alle tue riunioni. Creerà una registrazione audiovisiva Clips che potrai trovare nel tuo Hub clip su ClickUp. Trascriverà anche ogni parola in una trascrizione organizzata della riunione, con un riepilogo/riassunto, i punti chiave e persino le azioni da intraprendere assegnate! Parla di come rendere ogni riunione più produttiva 💪🏼

Passaggio 4: ottieni trascrizioni e riepiloghi/riassunti automatici tramite ClickUp Brain

I clip possono essere perfetti per tutti i tipi di registrazioni, ma ciò che li rende 10 volte più potenti è ClickUp Brain. È l'assistente virtuale IA più completo e contestualizzato al mondo, integrato direttamente nella tua area di lavoro.

È pronto ad aiutarti in tutto, dalla trascrizione dei tuoi video al riepilogo/riassunto degli aggiornamenti di progetto e alla risposta a domande rapide basate sui dati del tuo lavoro.

Usa ClickUp Brain per convertire i clip audio e video di ClickUp in informazioni utili

Ad esempio, stai rivedendo tre tutorial registrati su Clip e devi riepilogarli/riassumerli per il tuo calendario dei contenuti. ClickUp Brain crea una trascrizione automatica con indicazione dell'ora, genera riepiloghi delle riunioni, estrae gli elementi su cui intervenire e ricorda persino al tuo team di dare seguito alle attività.

Estraete istantaneamente le informazioni dalle vostre riunioni, attività e conversazioni utilizzando ClickUp Brain

È anche ottimo per rispondere a domande veloci come "Cosa resta da registrare questa settimana?" o "Dov'è il copione per il tutorial sui Clip di ClickUp?" Conosce tutte le risposte poiché è integrato con le tue attività, i tuoi documenti e tutto il resto.

Passaggio 5: delegare le attività ripetitive e impegnative alle automazioni di ClickUp

Imposta trigger personalizzati per attività ripetitive con le automazioni di ClickUp

Una volta che il tuo video è stato registrato, revisionato e pronto per essere pubblicato, le Automazioni di ClickUp possono occuparsene. Automatizza passaggi ripetitivi come l'assegnazione di attività di revisione, l'assegnazione di tag ai membri del team per ottenere feedback o lo spostamento delle attività in "Completato" una volta che un Clip è stato caricato.

Se pubblichi contenuti settimanalmente, imposta un'automazione per creare un'attività ogni venerdì, completa di un modello per caricare, aggiungere didascalie e programmare il tuo prossimo video. Per gli insegnanti, automatizza i promemoria per aggiornare i portali della classe con nuovo materiale.

I marketer possono utilizzare le automazioni per attivare attività una volta che i contenuti sono stati approvati per la pubblicazione, semplificando l'intero processo.

Ottieni più di una semplice registrazione video con ClickUp

Se utilizzi il registratore dello schermo di Canva per tutorial rapidi o guide dettagliate, è sicuramente la soluzione giusta per te.

Ma se hai bisogno di maggiore flessibilità, come tipi di file migliori, controllo della regione dello schermo, modifica avanzata o gestione delle attività integrata e basata su IA, ClickUp ha ciò che fa per te.

Con ClickUp Clips, puoi registrare lo schermo (o solo una finestra), aggiungere la tua voce e la tua videocamera e trasformare immediatamente la registrazione in un'attività eseguibile. Che tu sia un autore di contenuti che gestisce un canale YouTube, un educatore che fornisce feedback, un marketer che segue una campagna o il titolare di una piccola impresa che crea video di onboarding, si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro.

Ancora meglio? Tutto è all'interno di ClickUp: le registrazioni dello schermo, le note, le attività e il team. Non è necessario passare da una scheda all'altra.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratuitamente! ✅