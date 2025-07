I migliori generatori SVG IA per grafica vettoriale scalabile

Progettare grafica vettoriale scalabile (SVG) può essere un processo frustrante. Che tu stia creando icone, loghi, elementi dell'interfaccia utente o illustrazioni, hai bisogno di vettori puliti e precisi che possano essere ridimensionati senza perdere qualità.

Ma tracciare manualmente le immagini, regolare i punti di ancoraggio e mettere a punto i percorsi richiede tempo. Tempo che potresti dedicare a lavori più creativi.

I generatori SVG IA ti sollevano dal lavoro più duro. Questi strumenti ti consentono di convertire immagini raster in vettori, generare SVG personalizzati da prompt di testo e perfezionare i progetti con pochi clic.

Basta caricare un'immagine, inserire un prompt o modificare alcune impostazioni. IA si occupa del resto, fornendo vettori nitidi e scalabili in pochi secondi. Niente più noiose regolazioni manuali o complicati software di progettazione come Adobe Illustrator.

E una volta ottenuto l'SVG perfetto? Inseriscilo direttamente in ClickUp per mantenere i tuoi flussi di lavoro di progettazione nitidi, sincronizzati e senza stress.

Scopriamo i migliori generatori SVG IA per creare grafica vettoriale di alta qualità e scalabile! È ora di creare immagini mozzafiato. 💃🏽

Cosa cercare in un generatore SVG IA?

Hai bisogno di grafica vettoriale pulita e scalabile (veloce). Ma non tutti gli strumenti di IA sono all'altezza. Alcuni creano percorsi disordinati, altri hanno difficoltà con i dettagli e altri ancora non offrono un controllo sufficiente. Quindi, cosa conta davvero?

Analizziamo le funzionalità/funzioni chiave da cercare in modo da poter scegliere uno strumento che valga il suo prezzo.

Risultati di alta qualità: Genera SVG puliti e perfetti ogni volta. Non dovrai più ripulire quelle forme strane o quelle linee frastagliate

Interfaccia intuitiva: Consente di utilizzare tutte le funzionalità/funzioni senza perdere tempo a imparare la navigazione. Uno dei principali vantaggi Consente di utilizzare tutte le funzionalità/funzioni senza perdere tempo a imparare la navigazione. Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dell'IA per la progettazione grafica è il risparmio di tempo, e una curva di apprendimento ripida vanifica in parte questo scopo

Modelli di design: Offre Offre modelli di design grafico che consentono di creare rapidamente immagini vettoriali di qualità professionale senza partire da zero. Ciò sarà particolarmente utile se sei un principiante

Prompt IA: Offre diverse opzioni per Offre diverse opzioni per i prompt delle immagini IA . Questi prompt di testo possono darti un'idea di dove iniziare

Opzioni di personalizzazione: Consente di modificare colori, forme o stili per adattarli al proprio marchio. Un buon generatore SVG IA non dovrebbe limitarti a design generici

Opzioni di esportazione multiple: Offre diversi formati di esportazione come SVG, PNG, JPEG e PDF per le immagini vettoriali generate. Questo offre ampio spazio per utilizzare le immagini nei contenuti su più canali

👀 Lo sapevi? Gli SVG sono indipendenti dalla risoluzione, il che significa che rimangono nitidi indipendentemente dal livello di zoom. Puoi ridimensionarli all'infinito senza perdere la qualità dell'immagine!

I migliori generatori SVG IA in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei migliori generatori SVG IA:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni; flusso di lavoro e integrazione SVG basati su IA Generatore di immagini IA, lavagne online, integrazione Figma, automazione del flusso di lavoro, strumenti di feedback, modelli, gestione delle attività Free Forever; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese Adobe (Express/Firefly) Individui e team; conversione di immagini in SVG Da PNG/JPG a SVG, generatore di immagini IA, modelli, testo in immagine, file fino a 40 MB Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese Canva Individui e team; modifica di grafica vettoriale Editor SVG, trascinamento della selezione, strumenti per il colore, modelli, gomma magica, accesso mobile/web Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15/mese Vectr Singoli utenti e piccoli team; vettori da prompt dettagliati Prompt IA (positivi/negativi), arte 3D, adesivi, rimozione dello sfondo, PNG/JPG in SVG Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $3,99/mese SVGator Individui e team; animazioni vettoriali Anima SVG, esporta in SVG/Lottie/GIF/video, controlli interattivi, tela grafica Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 38 $ al mese Figma IA Teams; grafica vettoriale per UI, branding, presentazioni Prompt IA, raster-to-vector, lavagne online, oltre 150 pacchetti di illustrazioni, collaborazione in team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $5/mese Inkscape (estensioni IA) Individui e team; diagrammi vettoriali, open source Estensioni IA, tavolozze di colori, righe di comando, strumenti per diagrammi/settori SVG Free Vecta. io Individui e team; loghi, icone, diagrammi Minificatore SVG, trascinamento Visio/AutoCAD, delineazione del testo, ridimensionamento/misurazione Free Vectorizer. ai Individui e team; sovrapposizione di forme in vettori Da PNG/JPG a SVG, impilamento di forme geometriche, personalizzazione di curve/spazi I piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese Boxy SVG Privati: progettazione vettoriale di base Simboli integrati, regolazione del colore, effetti, font, generazione di metadati I piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese

I 10 migliori generatori SVG IA

Ora esploriamo le funzionalità/funzioni chiave, i limiti e i prezzi per vedere quale generatore SVG funziona meglio per te. Abbiamo anche incluso valutazioni e recensioni di clienti reali per aiutarti a prendere la decisione giusta.

1. ClickUp (Ideale per flussi di lavoro basati sull'IA e integrazione SVG)

Prova ora Crea immagini facilmente con il generatore di immagini IA in ClickUp Brain

ClickUp non è solo un altro strumento di project management. È la tua app per tutto il lavoro. Se stai lottando con attività di progettazione SVG sparse, flussi di lavoro inefficienti o metodi di collaborazione obsoleti, è ora di passare a qualcosa di meglio!

Supponiamo che i tuoi grafici stiano faticando a mettersi d'accordo sullo stesso piano di progettazione SVG a causa di una comunicazione frammentata e di sessioni di brainstorming scollegate tra loro. Usa le lavagne online di ClickUp per evitare questi problemi e passare direttamente a tavole rotonde creative collaborative.

Lascia che il tuo team di progettazione dia vita alle idee sulle lavagne online ClickUp

Aggiungi elementi di brainstorming come quadrati, cerchi e triangoli dalla barra degli strumenti sul lato sinistro delle lavagne online di ClickUp. Per collegare visivamente le idee di progettazione, utilizza semplicemente i connettori sulla barra degli strumenti per unire attività e idee di progettazione con delle frecce.

Il tuo team può aggiungere note adesive, allegare file e disegnare illustrazioni direttamente sulla lavagna online per condividere mockup e ispirazioni. I supervisori e gli altri membri del team possono anche aggiungere commenti per fornire feedback. Tutti gli stakeholder possono allegare brief e automatizzare gli aggiornamenti.

Ma un piano di progettazione solido è solo il primo passaggio. Devi assicurarti che tutti i tuoi team stiano dando il meglio di sé in ogni progetto SVG. Le attività di ClickUp ti consentono di trasformare ogni passaggio delle tue brief di progettazione in attività. Dividile in cartelle, aggiungi attività secondarie e allega guide di stile e altre risorse direttamente nelle attività.

Supponiamo che tu debba progettare immagini vettoriali per le tue email di sconto per le prossime vendite BFCM. Aggiungi un prompt con le specifiche a ClickUp Brain e in pochi secondi ti verrà delineato un piano dettagliato passo dopo passo.

Chiedi a ClickUp Brain di creare un piano di flusso di lavoro per la generazione di SVG

Vuoi verificare di aver fatto tutto correttamente? La rete neurale integrata di ClickUp genererà rapidi riepiloghi/riassunti, individuerà le parti mancanti nel tuo piano e suggerirà miglioramenti concreti. Puoi anche chiedere a Brain informazioni sulle tendenze del graphic design o sulle best practice per la generazione di SVG, in modo che i tuoi vettori siano sempre perfettamente in linea con il tuo pubblico.

Puoi anche aggiungere priorità alle attività di progettazione, assegnarle alle persone giuste e accedere a una vista completa delle sequenze, delle assegnazioni del team e dello stato di avanzamento. Puoi utilizzare le automazioni di ClickUp per automatizzare queste attività di progettazione ed evitare il fastidio di assegnare singole responsabilità al tuo team di progettazione.

Automatizza le attività di progettazione SVG con ClickUp Brain

Non hai tempo per impostare trigger individuali? Spiega semplicemente cosa desideri automatizzare in un linguaggio semplice e l'IA integrata, ClickUp Brain, configurerà immediatamente l'automazione del flusso di lavoro di progettazione e i trigger, insieme a promemoria via email e notifiche in-app!

E non è tutto! ClickUp si integra anche con Figma AI, un popolare generatore vettoriale IA.

Collega il tuo account Figma su ClickUp App Center

Vai all'App Center di ClickUp, cerca Figma e clicca su Connetti. Tu e i tuoi amministratori potrete visualizzare tutte le cartelle Figma direttamente su ClickUp. Questo renderà molto più semplice la pianificazione del flusso di lavoro, l'assegnazione dei compiti e la programmazione delle attività SVG. ClickUp per i team di progettazione importa e centralizza anche tutti i tuoi progetti vettoriali da Figma!

Questa integrazione consente a designer e sviluppatori di lavorare con immagini vettoriali e prototipi senza cambiare piattaforma, semplificando il flusso di lavoro dall'ideazione del progetto all'esportazione finale in formato SVG.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Genera personaggi di design, componenti, brief creativi e altro ancora con ClickUp Brain

Condividi i tuoi prototipi di design con le parti interessate sotto forma di messaggi video con strumenti di feedback sul design come ClickUp Clips

Automatizza le approvazioni SVG in modo che i progetti di design procedano senza ritardi

Crea flussi di lavoro visivi per i tuoi team di progettazione con le lavagne online ClickUp

Comunica facilmente i dettagli dei tuoi progetti di design con modelli di brief di progettazione

Mantieni tutti i membri del tuo team di progettazione allineati con i modelli della guida di stile

Crea file Figma per i tuoi progetti SVG direttamente su ClickUp con semplici integrazioni

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti che non hanno esperienza con la tecnologia IA avanzata potrebbero trovare la piattaforma inizialmente complicata

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Nichole Pelaez, fondatrice e CEO di Wild Me, recensisce ClickUp:

Dai grandi progetti di design ai semplici elenchi di cose da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. È utilizzato in tutta l'azienda e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di visualizzare lo stato di avanzamento e le attività in corso che devono essere eseguite.

💡Suggerimento: Aggiungi una descrizione dell'attività in ogni attività di ClickUp, spiegando esattamente cosa è necessario fare per completarla. Digita una barra (/) nella casella di descrizione dell'attività e scegli tabelle, banner, modelli e altro ancora per delineare rapidamente le istruzioni.

2. Adobe (ideale per convertire immagini esistenti in SVG)

via Adobe

Hai creato una grafica straordinaria, ma ogni volta che la ridimensioni o la riutilizzi per contenuti diversi, risulta pixelata. Utilizza il generatore di vettori IA di Adobe per trasformare le immagini raster in grafica vettoriale scalabile. In questo modo, tutte le tue immagini saranno nitide, indipendentemente dalle dimensioni e dall'aggiunta di elementi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe

Converti file PNG, JPEG e JPG in file SVG

Converti testi e prompt di testo in immagini con il generatore di immagini IA

Crea poster con modelli gratuiti

Limiti di Adobe

Aggiungere date ai progetti di design è un po' complicato

Può convertire immagini di dimensioni fino a 40 MB

Prezzi Adobe

Free

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe

G2: 4,5/5 (oltre 51.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe?

Una recensione su G2 dice:

Uso Illustrator ogni giorno per lavoro e per progetti personali e apprezzo molto la facilità dei flussi di lavoro. Una delle cose che mi piace di più di Illustrator è la sua precisione. La grafica vettoriale è composta da tracciati, essenzialmente formule matematiche che definiscono la forma e l'aspetto di un oggetto. Gli oggetti di Illustrator possono essere ridimensionati a qualsiasi dimensione senza perdere qualità. Questo è un enorme vantaggio rispetto alla grafica raster, che è composta da pixel e può diventare sfocata o frastagliata quando viene ingrandita.

Uso Illustrator ogni giorno per lavoro e per progetti personali e apprezzo molto la facilità dei flussi di lavoro. Una delle cose che mi piace di più di Illustrator è la sua precisione. La grafica vettoriale è composta da tracciati, essenzialmente formule matematiche che definiscono la forma e l'aspetto di un oggetto. Gli oggetti di Illustrator possono essere ridimensionati a qualsiasi dimensione senza perdere qualità. Questo è un enorme vantaggio rispetto alla grafica raster, che è composta da pixel e può diventare sfocata o frastagliata quando viene ingrandita.

3. Canva (il migliore per la modifica di grafica vettoriale)

via Canva

Canva offre un software di modifica delle foto con un generatore vettoriale IA gratuito. Usandolo, puoi modificare i tuoi file grafici vettoriali online a qualsiasi scala. Ti consente anche di creare loghi, icone e illustrazioni nitidi per i tuoi contenuti e di pubblicarli direttamente senza perdere qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Trascina e rilascia il tuo SVG dove desideri sulla tela

Regola i colori dei documenti e delle immagini con strumenti di colore con un solo clic

Personalizza la tua combinazione di colori per SVG in linea con il tuo brand

Pulisci le immagini con un solo clic grazie alla gomma magica

Limiti di Canva

La versione gratuita non dispone di modelli grafici esclusivi

Prezzi di Canva

Free

Pro: 15 $ al mese per postazione

Teams: 10 $ al mese per postazione (minimo 3 postazioni)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Una recensione su G2 recita:

Adoro poter creare rapidamente grafiche dall'aspetto professionale senza alcuno sforzo. L'ampio intervallo di modelli, foto e opzioni di personalizzazione rendono facile creare design unici per qualsiasi cosa mi serva, con facilità di implementazione per i social media, le presentazioni o i progetti personali. È fantastico anche poterlo usare sul mio telefono o laptop, così posso progettare ovunque mi trovi.

4. Vectr (il migliore per creare vettori con prompt dettagliati)

via Vectr

Se stai cercando un generatore di SVG IA gratuito che renda la creazione di grafica facile come digitare, Vectr è lo strumento che fa per te. Puoi aggiungere ciò che desideri e non desideri nella tua immagine vettoriale IA, personalizzare il file SVG e il formato vettoriale e scaricare direttamente dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vectr

Aggiungi prompt descrittivi e prompt negativi per generare grafica vettoriale perfetta

Usa grafica 3D e adesivi per rendere le immagini più accattivanti

Rimuovi gli sfondi per un aspetto più pulito nella generazione dei tuoi vettori

Converti immagini raster PNG in SVG e JPG in icone vettoriali

Limiti di Vectr

Gli annunci nella versione gratuita possono risultare invadenti

Prezzi di Vectr

Free Forever

Pro: 3,99 $ al mese

Premium: 7,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Vectr

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vectr?

Una recensione su G2 dice:

È semplice da usare con tutti gli strumenti essenziali per la modifica di base o la creazione di grafica; mi aiuta molte volte e l'interfaccia semplice lo rende facile da capire.

🧠 Curiosità: Le prime forme di testo scritto erano immagini o pittogrammi utilizzati per rappresentare oggetti e idee. Per trascrivere i nomi, i Sumeri utilizzavano logogrammi, immagini facilmente disegnabili che rappresentavano un suono simile alla parola che si voleva comunicare.

5. SVGator (il migliore per generare animazioni vettoriali)

via SVGator

Le persone imparano meglio dalle animazioni che dalle immagini statiche. Quindi, perché limitare la tua arte vettoriale alle immagini quando puoi creare animazioni con SVGator? Questo generatore vettoriale ti consente di aggiungere, unire e muovere singoli elementi nella tua immagine vettoriale come desideri.

Le migliori funzionalità/funzioni di SVGator

Animate immagini vettoriali, illustrazioni e loghi

Esporta immagini vettoriali in diversi formati come SVG, Lottie, Dart, video e GIF

Personalizza l'effetto di ogni clic per avere un maggiore controllo sulle immagini vettoriali e sulle animazioni

Trova la posizione corretta utilizzando un semplice grafico canvas

Limiti di SVGator

Il generatore IA spesso rallenta a causa dei componenti pesanti delle immagini vettoriali

Prezzi di SVGator

Free

Pro: 38 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SVGator

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SVGator?

Una recensione su G2 recita:

Il generatore animato SVGator ha semplificato il processo di avvio/arresto o qualsiasi altra animazione ogni volta che un utente passa con il mouse o clicca sull'immagine. Le funzionalità sono piuttosto estese e non è necessario essere un professionista dell'animazione per utilizzare questo strumento. È un'app web, quindi è fantastica. Non è necessario scaricare nulla.

6. Figma IA (ideale per progettare grafica vettoriale per interfacce utente, branding e presentazioni)

tramite Figma IA

Hai bisogno di grafica vettoriale per progetti urgenti? Usa il generatore vettoriale IA di Figma per creare SVG perfetti con poche parole. Questo strumento di generazione di immagini vettoriali automatizza anche le attività di progettazione e crea grafica direttamente nelle cartelle del tuo progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Aggiungi prompt di testo IA e genera vettori in pochi secondi

Trasforma le immagini raster in grafica vettoriale in perfetto formato SVG

Collabora con il tuo team di progettazione su lavagne online

Accedi a 150 pacchetti di illustrazioni vettoriali gratis per generare rapidamente file SVG

Limiti di Figma

Potresti sentirti un po' sopraffatto se non hai esperienza con gli strumenti di progettazione basati sull'IA

Prezzi di Figma

Starter: Gratis

Professional: 5 $ al mese per la postazione Collab, 15 $ al mese per la postazione Dev e 20 $ al mese per la postazione Full

Organizzazione: 5 $ al mese per la postazione Collab, 25 $ al mese per la postazione Dev e 55 $ al mese per la postazione Full

Enterprise: 5 $/mese per la postazione Collab, 35 $/mese per la postazione Dev e 90 $/mese per la postazione Full

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4,7/5 (oltre 1100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 790 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Figma?

Una recensione su Capterra dice:

Sebbene l'idea alla base di Figma sia meravigliosa, non è affatto intuitivo. Per iniziare, la nostra azienda ha dovuto organizzare decine e decine di corsi di formazione per mesi, a dimostrazione di quanto fosse difficile questo nuovo software. È molto difficile utilizzare i suoi strumenti di base, come visualizzare le schermate. Ma gli svantaggi maggiori per il nostro team erano tenere traccia di tutte le diverse versioni dei documenti in fase di modifica e trovare elementi particolari all'interno di una schermata da modificare. Molti membri del nostro team volevano tornare ai collaudati Excel e Word per la facilità di controllo delle versioni dei documenti e la funzione di ricerca. Penso che Figma abbia ancora qualche problema da risolvere, anche se l'idea è ottima.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

7. Inkscape con estensioni IA (ideale per creare diagrammi vettoriali)

via Inkscape

Inkscape è uno strumento di progettazione gratuito che offre estensioni IA per la generazione di immagini vettoriali. Puoi scaricarle direttamente dal gestore delle estensioni di Inkscape o decomprimere il file di archivio. È una buona alternativa a Figma che offre progetti nel settore SVG, animazioni e altro ancora.

Inkscape con estensioni IA: le migliori funzionalità/funzioni

Genera tavolozze di colori

Crea righe di comando con il drag-and-drop

Crea cerchi e settori poligonali per la tua grafica vettoriale

Modifica i file SVG e gli attributi del formato vettoriale con il creatore di diagrammi

Limiti delle estensioni IA di Inkscape

L'interfaccia è obsoleta e difficile da navigare

Prezzi di Inkscape con estensioni IA

Free

Inkscape con estensioni IA valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Inkscape?

Una recensione su Capterra dice:

Nel complesso, la mia esperienza con Inkscape è stata ottima. Mi ha permesso di creare e modificare documenti e immagini SVG di cui avevo bisogno.

🧠 Curiosità: Sketchpad dell'ingegnere americano Ivan Sutherland è una delle prime interfacce grafiche utente. Nato come progetto di tesi di dottorato di Sutherland, gli è valso il Premio Turing!

8. Vecta. io (ideale per creare loghi, icone e diagrammi)

Hai bisogno di un generatore SVG che si adatti a vari stili artistici con una precisione impeccabile? Vecta. io è un ottimo software per te. Si tratta di una piattaforma online basata sulla tecnologia IA dove puoi semplicemente inserire tutti i tuoi dati e lei realizzerà i disegni per te.

Basta caricare immagini e disegni: questo generatore vettoriale li trasformerà in SVG!

Vecta. io migliori funzionalità/funzioni

Crea loghi, icone e altro ancora in piccoli file vettoriali con un minificatore SVG integrato

Trascina e rilascia gli stencil Visio e i disegni AutoCAD per modificarli

Trasforma il testo in tracciati per ridimensionarlo facilmente e migliorarne la portabilità

Regola le proporzioni, i pixel e le dimensioni delle tue illustrazioni con le funzionalità/funzioni di unità, ridimensionamento e misurazione

Limiti di Vecta. io

Non è lo strumento migliore per creare e modificare grafica vettoriale complessa

Prezzi di Vecta. io

Free (attualmente in fase beta)

Valutazioni e recensioni di Vecta. io

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

👀 Lo sapevi? Oltre il 90% delle informazioni che elaboriamo ogni giorno proviene dai recettori visivi.

9. Vectorizer. ai (Il migliore per impilare forme in vettori)

Lavori con disegni geometrici? Allora sai quanto è difficile adattarli agli SVG con strumenti generici.

Vectorizer IA è un convertitore SVG veloce per risolvere questa sfida. Tutto quello che devi fare è caricare l'immagine. Ci vorranno dai 5 ai 10 secondi per trasformarle in vettori con una perfetta forma.

Vectorizer. ai migliori funzionalità/funzioni

Carica o trascina l'immagine sulla pagina

Converti immagini PNG e JPG in formati vettoriali

Inserisci perfettamente forme geometriche complesse nella tua grafica vettoriale

Personalizza i tipi di curva, lo stile di disegno, i riempitivi e altro ancora

Limiti di Vectorizer.ai

Non è possibile creare immagini vettoriali da zero

Prezzi di Vectorizer.ai

App web: 9,99 $ al mese

API: A partire da 9,99 $ al mese

Vectorizer. ai valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

10. Boxy SVG (ideale per il design vettoriale di base)

via Boxy SVG

Boxy SVG è uno strumento di modifica vettoriale semplice e perfetto per lavori di progettazione di base. Può essere utilizzato per creare immagini vettoriali su qualsiasi sistema operativo o dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Boxy SVG

Scegli simboli, elementi e oggetti integrati e aggiungili alla tua immagine

Regola il colore dell'oggetto e dello sfondo

Aggiungi effetti, font e animazioni

Genera metadati e descrizioni delle immagini

Limiti dei file SVG boxy

Non puoi accedere alle funzionalità/funzioni avanzate di vettorializzazione IA, come i prompt e l'ottimizzazione automatica

Prezzi di Boxy SVG

Standard: 9,99 $/anno

Premium: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Boxy SVG

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

Rendi la generazione di SVG facile e accurata con ClickUp

Tutti gli strumenti di generazione vettoriale IA che abbiamo elencato hanno i loro vantaggi e difetti. Per ottenere sempre il massimo dalla generazione vettoriale, devi scegliere uno strumento che ti aiuti a progettare e semplificare il project management SVG.

Questo è ciò che offre ClickUp. Il suo flusso di lavoro basato sull'IA e l'integrazione SVG forniscono una soluzione all-in-one che migliora la creazione, la gestione e la collaborazione di grafica vettoriale scalabile.

Può automatizzare le attività di progettazione, delineare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione del team. Puoi elaborare piani e ottenere feedback sui tuoi mockup. Se utilizzi Figma, collegalo a ClickUp e gestisci tutti i tuoi progetti di progettazione da un unico posto.

E, naturalmente, puoi usare ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti, suggerimenti di miglioramento e persino brief di progettazione!

Iscriviti a ClickUp per produrre immagini vettoriali e grafica di alta qualità in modo efficiente ed efficace!